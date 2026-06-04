فرصة أخيرة لوقف إطلاق النار

وقدم جوزيف أوون يوم الخميس 4 حزيران/يونيه إعلان وقف إطلاق النار في واشنطن كنافذة ضيقة، ولكنه لم يكتسب بعد. وذكر الرئيس اللبناني أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليوم السابق بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين، في إطار الوساطة الأمريكية، كان آخر فرصة قبل أن يضطلع كل طرف بمسؤولياته. وذكر أيضا أن بيروت لا تزال تنتظر ردود الأطراف المعنية وضمانات التنفيذ. وفقاً للملاحظات التي أُبلغ عنها خلال اليوم، « نحن ننتظر إجابات جميع الأطراف المعنية وضمانات الاحترام، التنفيذ يمكن أن يبدأ في غضون 24 ساعة من الموافقة النهائية. » وهذه الصياغة تضع الرئاسة في صميم لحظة حاسمة. وهو يؤكد أن لبنان لا يعتبر أن وقف إطلاق النار قد نفذ بالفعل، بل هو بمثابة آلية متوقفة عن الالتزامات التي لا تزال غير مؤكدة، بما في ذلك حزب الله وإسرائيل.

خطاب رئاسي بين الإلحاح والحذر

وجاءت ملاحظات جوزيف أوون بعد يومين من المناقشات في واشنطن العاصمة يومي 2 و 3 حزيران/يونيه في اجتماع ثلاثي رفيع المستوى رابع بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين. وقد أعلنت الولايات المتحدة اتفاقا من حيث المبدأ بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار. ويجعل النص وقف الأعمال العدائية مشروطاً بالوقف الكامل لنيران حزب الله وإجلاء عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني. كما ينص على الإسراع بإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني وحده.

وفي بيروت، اختارت الرئاسة عدم عرض هذا الإعلان على أنه انتصار نهائي. وتحدث جوزيف أوون عن اتفاق محتمل، ولكنه قدم إلى الردود والضمانات. هذا الفارق ضروري ويتفادى جعله يبدو أن الأرض قد اتبعت بالفعل الدبلوماسية. كما أنه يسمح لرئيس الدولة بالبقاء في موقف لبناني تقليدي: إن لبنان يقبل طريق التفاوض، ولكنه يدعو إلى وقف حقيقي للقتال والانسحاب الإسرائيلي وظروف العودة للمدنيين المشردين.

العبارة على « الفرصة الأخيرة » تعطي التسلسل بُعداً سياسياً وهي موجهة إلى عدة جهات فاعلة. وهي تستهدف إسرائيل، التي لا تزال تطالب بحرية العمل العسكري في جنوب لبنان. ويستهدف حزب الله، الذي يظل صمته الرسمي على الاتفاق غير مؤكد. وهي تستهدف أيضا الوسطاء الأمريكيين الذين يُطلب إليهم تحويل نصهم إلى آلية ملزمة. وبالنسبة لجوزيف أوون، لم يعد من الممكن الإشارة إلى فشل العملية إلى صعوبة تقنية بسيطة. وسيخضع كل طرف للمساءلة.

الاقتباسات الدقيقة التي تحدد الموقع اللبناني

وفي الملاحظات التي أُبلغ عنها يوم الخميس، حدد الرئيس اللبناني أولاً الطابع الحاسم لللحظة: » الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو آخر فرصة؛ وإلا، سيتعين على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. هذه الجملة تلخص خط بابدا وهو لا يعد بالتخفيض التلقائي. وتحذر من أن لبنان يعتبر الآن نص واشنطن اختبارا. وسيتعين على الجهات الفاعلة أن تقول ما إذا كانت توافق على تطبيقها أو ما إذا كانت تتعرض لخطر مرحلة جديدة من الحرب.

وبعد ذلك حدد جوزيف أوون الجدول الزمني المحتمل: « ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الاحترام؛ ويمكن أن يبدأ التنفيذ في غضون 24 ساعة من الموافقة النهائية. المعادلة حكيمة ولا يقول إن وقف إطلاق النار يبدأ في 24 ساعة. قالت أنه يمكنه البدء بعد الموافقة النهائية ولذلك، يشترط الرئيس بدء نفاذ عنصرين: اتفاق الطرفين وضمانات الاحترام. وهي وسيلة للرد على النقد اللبناني لنص يعتبر غير كامل.

وهذه البيانات تكمل موقف سبق أن أعرب عنه جوزيف أوون هذا الأسبوع. وفي البيانات التي أحالتها وكالة الإعلام الوطنية، قال: « لا ينطبق على النص العربي. والترجمة الفرنسية واضحة: لا يوجد خيار آخر غير التفاوض، ولا ينبغي اعتبارها بمثابة تسليم أو امتياز أو هزيمة. وأضاف أن القوة لا تكمن في استمرار الحرب، بل في الشجاعة والحكمة اللازمين لوضع حد لها من خلال التفاوض، لصالح البلد.

وهذه الاستمرارية تعطي الاتساق للخطاب الرئاسي. (جوزيف أوون) يريد إزالة كلمة التفاوض من سجل الادعاء. ويسعى إلى القول إن الدبلوماسية لا تعني التخلي عن الحقوق اللبنانية. وتهدف الرسالة إلى إبداء رأي داخلي مقسم بين رفض المناقشة مع إسرائيل، والطلب على السيادة والخوف من الحرب المطولة. وهي تستهدف أيضا الشركاء الأجانب، الذين تشير ببدا إلى أن لبنان لا يستطيع التوقيع على نص دون ضمانات ملموسة.

تعلن (واشنطن) أن (بيروت) تتوقع ضمانات

ويذكر بيان واشنطن أن لبنان وإسرائيل قد اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق النار. وأشار أيضا إلى استمرار المفاوضات المباشرة لبناء الثقة وحل المسائل المعلقة والمضي قدما نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وتتسم هذه الصياغة بأهمية سياسية قوية. إنها تضع إطاراً يتجاوز الهدنة العسكرية وهو يفتح تسلسلا يناقش فيه أمن الحدود، ودور الجيش اللبناني وأسلحة حزب الله بطريقة أكثر تنظيما.

غير أن هذا الإطار لا يزال غير كامل بالنسبة لبيروت. وتتعلق أكثر الالتزامات العامة المحددة بهزبولا والمخيم اللبناني. ويدعو النص إلى الوقف التام لإطلاق النار وإجلاء عناصر حزب الله جنوب الليطاني. وهو ينص على مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني وحده. غير أنها لا تضع علناً جدولاً زمنياً للانسحاب الإسرائيلي. وهو لا يورد بالتفصيل وقف العمليات الإسرائيلية. ولم يذكر آلية واضحة لعودة المشردين من الجنوب. هذه الغياب تفسر الحذر الرئاسي.

لذلك يجب على جوزيف أوون أن يحمل خطين في نفس الوقت. الأول هو دعم مبدأ التفاوض لتجنب توسيع نطاق الحرب. والثاني هو رفض دخول لبنان في آلية من شأنها أن تجبره وحده. وتظهر ملاحظاته المؤرخة 4 حزيران/يونيه هذا الشرط المزدوج. ووافق الرئيس على الحديث عن التنفيذ السريع، ولكنه ربطه بالموافقة والضمانات النهائية. وهو لا يشير إلى أن لبنان سيكتفي بإعلان أمريكي بدون ترجمة إقليمية.

لا تزال إسرائيل تطالب بحرية العمل

وشهد يوم 4 حزيران/يونيه أيضا بيانات إسرائيلية أدت إلى تعقيد إعلان وقف إطلاق النار. وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يزرايل كاتز أن الجيش سيواصل عملياته في مجال الحرائق وعملياته الأرضية في جنوب لبنان، في حين أنه سيبقى في المنطقة الآمنة إلى خط الصفر، بما في ذلك في منطقة قلعة بوفورت. وأشار أيضاً إلى عدم عودة السكان إلى المناطق المعنية وإلى استمرار تفكيك الهياكل الأساسية المنسوبة إلى حزب الله.

وهذا يتناقض مع فكرة وقف كامل لإطلاق النار. وهي تعني أن إسرائيل تقبل مبدأ الاتفاق، ولكنها تحتفظ بإمكانية الضرب والبقاء على الأرض ومنع عودة المدنيين إلى مناطق معينة. وبالنسبة للبنان، فإن هذا الموقف هو الطرف المميت الرئيسي للبلاغ. وهو يثير المخاوف من سيناريو ينسحب فيه حزب الله، في حين أن إسرائيل ستحافظ على الاحتلال الفعلي باسم أمنها.

ولا يمكن أن تتجاهل الرئاسة اللبنانية هذا التناقض. وإذا دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ دون وقف واضح للعمليات الإسرائيلية، ستتعرض الدولة اللبنانية لنقد فوري. وسيتهم بقبول نص يتطلب تنازلات من الجانب اللبناني دون فرض نظراء معادلين على إسرائيل. ولذلك يحاول جوزيف أوون توريط التسلسل بطلب ضمانات. لن تكون الساعات الأربع والعشرون المذكورة ذات مصداقية إلا إذا كانت مصحوبة بانخفاض حقيقي في الإضرابات والتزام يمكن التحقق منه بشأن الانسحاب.

المناطق الرائدة في مركز الاختبار

وتمثل المجالات التجريبية المنصوص عليها في البلاغ الأداة التنفيذية للمرحلة التالية. ويجب أن يخضعوا لرقابة حصرية من القوات المسلحة اللبنانية وأن يستبعدوا أي وجود لجهات مسلحة غير تابعة للدولة. وأفاد جوزيف أوون يوم الخميس بأن لبنان اقترح أن تشمل هذه المناطق قلعة بوفورت، وهي منطقة استراتيجية احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا. في هذا المخطط، سيتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب من المناطق المتضررة وستخضع لسيطرة الجيش اللبناني.

وهذا أمر أساسي لبيروت. ولا يمكن أن تكون منطقة تجريبية تحت الضغط الإسرائيلي. ويجب أن تصبح منطقة سيادة لبنانية فعالة. وينطوي ذلك على مغادرة القوات الإسرائيلية، ووجود الجيش اللبناني، ودور واضح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وضمانات بعدم التهجم. وبدون هذه العناصر، يمكن النظر إلى المناطق التجريبية على أنها جيوب تجريبية أكثر من العودة من الدولة.

ولذلك فإن الجيش اللبناني هو محور هذا الترتيب. (واشنطن) يقول أنه يريد بناء القدرات غير أن نجاح نشره سيتوقف على صيغ دبلوماسية أقل مما يعتمد على أرض الواقع. ولن يتمكن الجيش من السيطرة على منطقة ما إذا احتفظت إسرائيل بحرية العمل. ولن تكون قادرة على إقناع السكان إذا لم يتمكنوا من العودة. ولا يمكنها تحييد الجهات المسلحة غير الحكومية إذا لم يكن الانسحاب الإسرائيلي واضحا. اقتراح (جوزيف أوون) بشأن (بوفورت) يشدد على هذا الشرط، إنه ليس كافياً لإسم المناطق التجريبية، يجب أيضاً تحريرهم من أي وجود أجنبي.

حزب الله فاعل غائب وحالة مركزية

لم يقدم حزب الله بعد ردًا علنيًا واضحًا على اتفاقية واشنطن. ويؤدي غيابها الرسمي عن الجدول إلى تعقيد تطبيق النص. وترفض الحركة إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وقد أعربت بالفعل عن رفضها لأي وقف جزئي لإطلاق النار. ومع ذلك، فإن هذا البلاغ يُقيِّد تحديداً هدنة سلوكه. وهذا الوضع يضع الحكومة اللبنانية أمام معادلة صعبة: ويجب عليها أن تشرك الدولة في منطق السيادة، مع حصولها من جهة مسلحة غير موقّعة على احترامها للشروط.

تعليقات جوزيف أوون على « أجوبة من جميع المعنيين » يبدو أنها موجهة إلى هذا العقد. يشيرون إلى أن لبنان يتوقع أيضًا منصبًا من حزب الله، حتى لو لم يتم تسمية الحركة كطرف رسمي. فبدون عضويته، أو على الأقل بدون صمته التشغيلي، سيظل وقف إطلاق النار هشا. ولكن بدون انسحاب إسرائيلي، يستطيع حزب الله أن يقول إن الاتفاق لا يحمي لبنان وأنه يحتفظ بمبرر أسلحته.

ولذلك فإن الرئاسة تبحث عن طريق ضيق. تريد تجنب حرب أوسع تريد استعادة دور الجيش إنها تريد الحفاظ على الوحدة الداخلية و منع اللباس كما أنها تريد أن تمنع الدولة من التخلي عن الجنوب. اقتباسات جوزيف أوون بشأن التفاوض والحكمة والمسؤولية تأخذ معناها السياسي هنا. وهي تهدف إلى جعل الخروج الدبلوماسي يقبل دون أن يعني ذلك التنازل.

المشردون، الغائبون ولكنهم حاسمون

ولا تزال مسألة عودة المشردين داخلياً واحدة من حالات الغياب الرئيسية من البلاغ. غير أنها ستضع مفهوم الاتفاق في البلد. وقد ترك مئات الآلاف من الناس المناطق المعرضة منذ بداية الحرب. ولا يقاس وقف إطلاق النار بالنسبة لهم في بيان. يتم قياسها من خلال إمكانية العودة، والتحقق من حالة المنازل، وإعادة فتح المحلات التجارية، واستعادة الأراضي الزراعية وإعادة الأطفال إلى المدرسة.

إن البيانات الإسرائيلية بشأن عدم عودة السكان إلى المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية تزيد من تفاقم هذا القلق. وإذا لم يتمكن سكان الجنوب من العودة، فإن الاتفاق سيبقى غير كامل. بل يمكن اعتباره تجميدا للاحتلال تحت اسم آخر. ولذلك سيتعين على جوزيف أوون أن يجعل هذه المسألة نقطة مركزية في المناقشات التالية. لا يمكن تأجيل عودة النازحين إلى مرحلة بعيدة.

ويحتاج لبنان إلى آلية ملموسة: رسم خرائط للمناطق التي يمكن الوصول إليها، وتأمين الطرق، ودور الجيش، وتقييم التدمير، والتنسيق مع اليونيفيل وتعهد إسرائيل بعدم ضرب مناطق العودة. وبدون هذه الآلية، ستظل الهدنة دبلوماسية. لن تصبح مدنية.

تضررت اليونيفيل في أكثر الأوقات حساسية

وذكّرت وفاة خوذة زرقاء تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالقرب من مرجان، أُعلن عنها في اليوم نفسه، بالعنف على الأرض. واصطدم حفظة السلام بجراح خطيرة عقب سقوط قذائف هاون على موقعه. وأصيب اثنان آخران من حفظة السلام. فتحت بعثة الأمم المتحدة تحقيقاً لتحديد الظروف الدقيقة للحادث. وأبلغت أيضا عن ارتفاع عدد المسارات والتأثيرات في جنوب لبنان.

هذا الحدث يأتي في أسوأ لحظة للمفاوضين وهو يبين أن وقف إطلاق النار المعلن لم يحقق بعد أمنا حقيقيا. كما يبين أن القوات المسؤولة عن دعم تنفيذ القرار 1701 لا تزال مكشوفة. وإذا لم تكن اليونيفيل محمية، ستجد المناطق التجريبية صعوبة في العمل. وإذا تأثر مراقبون دوليون، فلن يعاد تأكيد المدنيين.

وبالنسبة لجوزيف أون، فإن هذا الحادث يعزز الحاجة الملحة إلى وقف فعال لإطلاق النار. كما أنها تعطي وزنا أكبر للطلب على الضمانات. ولا يمكن للبنان أن يقبل اتفاقا يترك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والجيش والسكان المحاصرين بين العمليات المستمرة. ولا يمكن تنفيذ القرار 1701 في النصف. وهو ينطوي على سحب الأسلحة غير المأذون بها من الجنوب، ولكنه ينطوي أيضا على الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية.

الموعد النهائي السياسي قبل 22 حزيران/يونيه

ومن المقرر استئناف المناقشات السياسية والأمنية خلال أسبوع حزيران/يونيه 22. وحتى ذلك الحين، سيضطر جوزيف أوون إلى تحويل بياناته إلى موقف تفاوضي. ويجب أن تكون مطالب لبنان دقيقة: وقف العمليات الإسرائيلية، والجدول الزمني للانسحاب، وخرائط المناطق الرائدة، ودور اليونيفيل، وضمانات الولايات المتحدة، وعودة المشردين داخليا، والنشر التدريجي للجيش. وبدون هذه العناصر، سيظل وقف إطلاق النار عرضة للانتهاك الأول.

وقد وضع الرئيس اللبناني الإطار العام. قال أن الصفقة كانت آخر فرصة. وقال إن التنفيذ يمكن أن يبدأ في غضون أربع وعشرين ساعة من الموافقة النهائية. وذكّر بأن التفاوض ليس التنازل ولا الهزيمة. وهذه الأحكام تعطي الرئاسة مسارا للعمل. وهي لا تضمن النتيجة بعد.

وسيلعب الجناح على الأرض وفي الضمانات الكتابية. وإذا واصلت إسرائيل عملياتها، فإن مصداقية العملية ستتحقق على الفور. وإذا رفض حزب الله الاتفاق، سيتعين على واشنطن أن تقيس حدود النص الذي يُبرم دون أن يستهدفه الفاعل المسلح. إذا لم يعد النازحون، فسيعتبر السكان الاتفاق غير مكتمل. في الوقت الحالي، (جوزيف أوون) فتح نافذة دبلوماسية. وسيقول جنوب لبنان ما إذا كان يؤدي إلى وقف حقيقي لإطلاق النار أو إلى وقف آخر للأسلحة.