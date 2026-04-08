فقدت إسرائيل معركة لبنان

وقد غير وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران قراءة الحرب في لبنان. وهو لا يعلق مؤقتاً التصعيد المباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وكشفت أيضا عن واقع أكثر إثارة للقلق بالنسبة لإسرائيل: فبعد أسابيع من الحرب، والاحتلال الجزئي، والإضرابات الجماعية، والتشريد القسري، لم تحول دولة العبرية تفوقها العسكري إلى انتصار سياسي في لبنان. والواقع الحاسم هو في أماكن أخرى: تقدم دونالد ترامب نحو اتفاق مع إيران على الرغم من الضغط الذي مارسه بنيامين نتنياهو، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وحلفاء الجمهورية، في حين دفع ج.د. فانس وستيف ويتكوف إلى قبول التسوية. ومن ثم، فإن هذه اللحظة الحاسمة لم تتمكن إسرائيل من فرض خطها.

حرب شنت من موقع قوة، انتهت في موقع أضيق

وفي البداية، تعتقد إسرائيل بوضوح أنها يمكن أن توسع حيز سياساتها في لبنان. وكان الهدف من الهجوم تحقيق عدة أهداف في وقت واحد: تخفيض قدرة حزب الله العسكرية، وخلق عمق أمني في جنوب لبنان، ودفع حركة الشيعة إلى معتكف دائم، وفرض توازن سياسي جديد أكثر مواتاة على بيروت. وتبين التحليلات التي نُشرت في الأيام الأخيرة أن المنطق تجاوز مجرد الضربات العقابية. وكان الهدف من ذلك هو إعادة تشكيل التضاريس، بمنطقة آمنة تصل إلى الليطاني، أي عمق يصل إلى 30 كيلومترا. At the same time, massive displacements were thought to be a lasting fact, with more than 600,000 Lebanese expelled from their areas of origin in the south.

وعلى وجه التحديد، بدأت معركة لبنان تتحول سياسيا ضد إسرائيل. نعم، لقد تقدم الجيش الإسرائيلي على الأرض. نعم، لقد دمر القرى والجسور والسوقيات وجزء كبير من البنية التحتية الجنوبية نعم، لقد نقلت السكان بشكل هائل ولكن الحرب لم تسفر عن الأثر السياسي النهائي المنشود. ولم يتم القضاء على حزب الله. والاحتلال إلى أن لم يُدمج كواقع استراتيجي لا رجعة فيه. وقبل كل شيء، في اللحظة الحاسمة، تحركت التسوية نحو وقف لإطلاق النار تم التفاوض عليه بين واشنطن وطهران، مع إسلام أباد كوسيط، وليس نحو الاستيلاء اللبناني أو حزب الله الذي تفرضه إسرائيل.

تقرر وقف إطلاق النار دون أن تحدد نتنياهو الشروط

ربما أكثر نقطة مذلة لإسرائيل هنا. وفقاً لـ(أكسيوس)، قرار (ترامب) بالتحرك نحو تسوية مع (إيران) تمّ على الرغم من الضغط من (ناتنياهو) و(المملكة العربية السعودية) و(الإمارات العربية المتحدة) و الحلفاء الجمهوريين The same media said that J. D. Vance and Steve Witkoff had pleaded, in the close cycle of the president, for acceptance of the agreement. وبالتالي فإن التسلسل النهائي لا يطابق خط إسرائيل المفضل أو خط عواصم عربية عدائية لطهران.

وهذه البيانات تغير التحليل تغييرا عميقا. ويمكن لأي بلد أن يواصل الإضراب، وأن يواصل تهديده، وأن يواصل الحديث عن النصر؛ وإذا لم يعد يسيطر على القرار السياسي المركزي، فإن غرفته للمناورة قد انخفضت. هذا بالضبط ما حدث هنا (ناتنياهو) قام بدعم وقف (ترامب) على (إيران) لكن هذا الدعم كان أشبه بتجمع قسري أكثر من نجاح استراتيجي ثم حاول إنقاذ ما يمكن تحقيقه بادعاء أن وقف إطلاق النار لا يتعلق بلبنان. هذه لفتة ليست منتصرة تماماً إنه قائد يحاول الحفاظ على واجهة متبقية بعد أن يفقد يده على التسلسل الرئيسي

يصبح لبنان دليلا على أن إسرائيل لم تحول قوتها إلى نظام سياسي

ومنذ 2 آذار/مارس، شن الجيش الإسرائيلي حربا شديدة للغاية في لبنان. وفي 8 نيسان/أبريل، كان هناك أكثر من 500 1 وفاة و 1.2 مليون مشرد داخليا في السجلات المتاحة. وقد أفرغت القرى بأكملها، ودمرت المناطق الحدودية، ودمرت الجسور، ووسعت أوامر الإجلاء، وتحول جزء كبير من الأراضي الجنوبية إلى منطقة حرب دائمة. ولذلك مارست إسرائيل ضغوطا عسكرية وبشرية كبيرة. ولكن على الرغم من ذلك، لم تؤد الحرب إلى التأثير السياسي الكامل المنشود.

إن أفضل دليل على هذا الفشل هو أن إسرائيل الآن في موقف دفاعي على أساس القصة. وأعرب عن التزامه بإعادة التأكيد على أن وقف إطلاق النار لا يغطي لبنان. It is obliged to maintain pressure by further eviction warnings, including to Tyre and the southern suburbs of Beirut. وهو ملزم بأن يبين أنه لا يزال قادرا على التصرف، وذلك تحديدا لأن الإطار الدبلوماسي الذي أنشئ للتو لم يعد ملكا له تماما. فالقوة التي تحقق مكاسب لا تحتاج إلى أن تذكر كل ساعة بأنها تحتفظ بيدها؛ والنتيجة البسيطة هي التي تتكلم عنها. وعندما تصبح الكلمة مُصرة جداً، كثيراً ما تكون النتيجة السياسية أقل وضوحاً من المأمول.

Hezbollah was not destroyed, yet it was the most visible objective.

ويمكن لإسرائيل أن تزعم أنها ألحقت خسائر فادحة بحزب الله، ودمرت بعض هياكلها الأساسية، وخففت من حرية تنقلها في عدة مناطق. وهذا صحيح على المستوى العسكري المباشر. ولكن هذا لا يكفي للتحقق من الهدف الاستراتيجي الأقصى. وأخطر التحليلات التي نُشرت في الأيام الأخيرة تبين بوضوح الغموض الإسرائيلي: فمن ناحية، يواصل القادة العسكريون والسياسيون الحديث عن نزع سلاح حزب الله؛ ومن ناحية أخرى، تعترف بعض التقييمات بأن نزع السلاح الكامل يتطلب بالفعل احتلالا أكبر وأطول بكثير، وهو ما يعتبر غير واقعي. إنها بالضبط تلك الزلة التي تخون حدود الهجوم

ومن جهة أخرى، لا يبدو حزب الله ممثلاً محطماً لنقطة الاختفاء من المعادلة. وعلى العكس من ذلك، أشارت المصادر اللبنانية القريبة من الحركة إلى أنها أوقفت هجماتها بعد إعلان وقف إطلاق النار، مما سمح لها بأن تظهر، مؤقتا على الأقل، كطرف شاهد الهدنة بينما تواصل إسرائيل عملياتها. وأصرت إيران، من جانبها، على إدراج لبنان في الاتفاق. وهذه الحركة المزدوجة تعطي حزب الله موردا سياسيا قيما: فهو يمكن أن يجادل بأنه لم يدمر، وأنه ما زال يحميه المحور الإقليمي، وأن إسرائيل لم تحصل على الأرض اللبنانية على ما وعدت به في بداية الهجوم.

إن التأثير الإيراني في لبنان يتعزز، وهذا هو العكس تماما للهدف الإسرائيلي

قد يكون هذا أهم نقطة الحرب كانت أيضا لتقليل تأثير إيران الإقليمي، بما في ذلك في لبنان. غير أن الأثر المعاكس يحدث. ولم تختفي طهران من الملف اللبناني فحسب، بل تكلم عن لبنان كعنصر من عناصر وقف إطلاق النار دون تنسيق واضح مع السلطات اللبنانية. وأكدت باكستان هذه القراءة الإقليمية للاتفاق. ومع ذلك، فإن الدولة اللبنانية، مهما كانت معنية مباشرة، ليست في صميم تعريف محيط الهدنة. وهذا التسلسل يجسد حقيقة غير مواتية لإسرائيل: فالمسألة اللبنانية لا تزال، في الواقع، تُعامل كعنصر من عناصر المفاوضات الاستراتيجية مع إيران.

وهذا الوضع أكثر دهشة حيث تدهورت القناة الدبلوماسية الرسمية بين بيروت وطهران. وفي نهاية آذار/مارس، طلب لبنان من السفير الإيراني مغادرة البلد، ولكن طهران رفضت الامتثال له، وأظهرت الاحتجاجات الداخلية أن هذا التدبير لم يسفر عن انقطاع دبلوماسي فعال تماما. As a result, even with a damaged official relationship, Iranian influence did not recede. وعلى النقيض من ذلك، أُعرب عن ذلك في أهم تسلسل في الوقت الراهن، أي في وقف إطلاق النار، دون أن تتمكن بيروت من تولي زمام الأمور. وبالنسبة لإسرائيل، التي أرادت بالتحديد أن تقلل من الدور الإيراني في لبنان، فهي فشل هيكلي.

فتحت بيروت أبواباً رفضت إسرائيل الاقتراض منها

عنصر آخر يغذي فكرة الحرب الضائعة وفي منتصف آذار/مارس، كشفت وكالة أنباء كبيرة أن إسرائيل رفضت عرضا تاريخيا لمفاوضات مباشرة من لبنان. وقال الرئيس جوزيف أوون إنه على استعداد لإجراء مناقشات مباشرة مع إسرائيل، وأشار مصدران مألوفان لموقفه إلى أنه ذاهب إلى أبعد حد لكي ينظر، في بعض المحادثات الخاصة، في التحرك نحو التطبيع. وذكرت نفس المادة أن إسرائيل تعتبر هذا العرض " قليلا جدا، متأخرا جدا " ، على الرغم من أن الحكومة اللبنانية تشاطر هدفها المتمثل في نزع سلاح حزب الله، ولكن لا يمكن أن تعمل ضده دون أن تخاطر بحرب أهلية.

هذه النقطة حاسمة وهو يبين أن بيروت، أو على الأقل الرئاسة اللبنانية وجزء من السلطة التنفيذية، على استعداد للانتقال إلى أبعد بكثير مما كان عليه في التسلسلات السابقة. والدولة اللبنانية مستعدة لفتح قنوات مباشرة ووضع تنازلات سياسية رئيسية على الطاولة. ولكن إسرائيل شعرت أنه يمكن الحصول على المزيد بالقوة. ولذلك فإنه يعترض على العرض، مفكرا في التفاوض في وقت لاحق من موقف أكثر هيمنة. إنه بالضبط هذا الحساب الذي يبدو اليوم أنه تحول ضده وبرفض إسرائيل الاستيلاء على لحظة كان فيها لبنان مسؤولا على استعداد للتحرك، سمحت للحرب بالاستمرار في نقطة انتقل فيها مركز القرار إلى محور واشنطن – طهران. ولم تعد بيروت هي التي تأتي إليه؛ كان (واشنطن) من أجبره على التعامل مع هدنة لم يصممها

(ليتاني) ما زال أفقاً معلناً، وليس نصراً موحداً

أحد أهداف إسرائيل الأكثر وضوحا هو تحويل جنوب لبنان إلى عمق استراتيجي مستدام، الانتقال إلى الليطاني أو إنشاء حيز أمني مكافئ. ويتبين من التحليلات الأخيرة أن هذا الطموح كان متفاوتاً بين القطاعات تتراوح بين بضعة كيلومترات وبين منطق أوسع بكثير وفقاً لبيانات المسؤولين الإسرائيليين. إن حقيقة أن هذا العمق الاستراتيجي لا يزال غير واضح في هذه المرحلة تبين أن إسرائيل لم تحقق إنجازا سياسيا واضحا. ويمكن تحقيق خط أمامي تكتيكيا دون أن يكون مدمجا استراتيجيا.

مرة أخرى القرار الأمريكي بتجميد الجبهة الإيرانية يغير كل شيء وللتقدم العسكري الذي لا يتحول فورا إلى ترتيب سياسي مؤات يصبح عرضة لعودة الدبلوماسية. ولكن إسرائيل لا تكتب الدبلوماسية الحالية. It is structured by Washington, Islamabad and Tehran. وكلما استقرت هذه الدبلوماسية، ازدادت إمكانية تحويل إسرائيل إلى نظام مستدام. وهذا يبرر فكرة أن إسرائيل فقدت جزءاً من هامش مناورتها: فهي لا تزال تمتلك وسائل عسكرية، ولكنها أقل حرية سياسية في أن تقرر بنفسها.

اللبس والدموع الإسرائيليان يزنان الآن على الريف

ويجب علينا أيضا أن ننظر إلى الحرب على الجانب الإسرائيلي. واحدة من أكثر العلامات وضوحاً على اختصار استراتيجي في التنفس هي إرتداء الجيش البشري ودموعه وفي نهاية آذار/مارس، أفادت مصادر مرجعية أوروبية بوجود نقص في الجيش الإسرائيلي يناهز 000 15 جندي، من بينهم 000 8 مقاتل، مع زيادة الضغط على المحميات، وطلبات المغادرة المبكرة بين الجنود العاملين، وتنبيهات داخلية بشأن الحمولة المفرطة لطائرة تعمل في وقت واحد على عدة جبهات. هذا التوتر لا يعني انهيار وهذا يعني أن مدة الحرب نفسها تصبح مشكلة عسكرية وسياسية بالنسبة لإسرائيل.

لهذا اللبس البشري يضيف إرتداء مادي وتبين عدة تقارير نُشرت في الأيام الأخيرة أن الهجمات الإيرانية قد أثارت مخزوناً من المعترضين، وعموماً هياكل الدفاع الجوي الإقليمية. وأفادت وسائط الإعلام الأمريكية بأن إسرائيل وافقت على خطة للتعجيل بإنتاج معترضي السهم مع انخفاض المخزونات. وتشير تقارير أخرى إلى نقاش متكرر بشأن ضغوط الحرب على نظم الاعتراض وتكلفة المواجهة التي يمكن فيها للأسلحة الرخيصة نسبيا أن تجبر على استجابات دفاعية باهظة التكلفة. ومرة أخرى، ليست مسألة القول إن إسرائيل عاجزة. ولا بد من الإشارة إلى أن الحرب الطويلة تتمتع أيضا بالميزة التكنولوجية عندما تتطلب الاستهلاك الطويل الأجل للنظم النادرة والمكلفة والمعقدة التي يتعين إنتاجها.

إسرائيل تؤمن بالتفاوض في موقف من القوة؛ وهو الآن يتفاوض في موقف أكثر تقييدا

قلب التحليل يقف هناك وقد تصرفت إسرائيل لأسابيع كما لو كان لديها وقت سياسي غير محدود: وقت الإضراب، والوقت للتحرك، والوقت لفرض عمق أمني، ووقت انتظار انهيار الهامش اللبناني أو حزب الله. لكن هذه المرة أغلقت لقد أُغلق لأن حرب الخليج فرضت في نهاية المطاف على واشنطن منطقاً لإلغاء التصعيد مع إيران. وقد أُغلق بسبب قرار وقف هذا التصعيد على الرغم من نتنياهو والعديد من الحلفاء العرب. وأغلق الباب لأن إيران تمكنت من إعادة لبنان إلى المعادلة الإقليمية، بدعم من باكستان. النتيجة: لم تتفاوض إسرائيل منذ أعلى نقطة في حملتها. لقد كان يتفاوض منذ أن أراد حليفه الأمريكي تجنب الحريق العام

هذا هو السبب في التعبير« إسرائيل فقدت معركة لبنان »منطقي، شريطة أن يحدد بوضوح معنى ذلك. وليس من مسألة القول إن إسرائيل فقدت كل مجابهة تكتيكية أو أنها دفعتها عسكريا في كل مكان. ويقال إنه لم يحصل على المنتج السياسي لتفوقه العسكري. لقد دمر بدون تحويل كامل لقد تحرك بدون استقرار ضرب دون فرض أمر جديد وفي اللحظة الحاسمة، كانت المستوطنة خارج يده جزئيا. في الحرب، هذه هزيمة سياسية

إن محاولة إبعاد لبنان عن الهدنة تبدو وكأنها مناورة صيد

ويجب أن يُقرأ الخيار الإسرائيلي لاستبعاد لبنان صراحة من وقف إطلاق النار كمحاولة للحفاظ على هامش متبقي. ويعلم نتنياهو والجيش الإسرائيلي أن وقف التصعيد مع إيران يقلل آليا من قدرتهم على تكريس الحرب اللبنانية في سياق إقليمي أوسع من المواجهة. للتعويض، يزعمون أن الحملة ضد حزب الله مستمرة، يهدد الضواحي الجنوبية في بيروت، ويستهدف تاير، ويكررون أن المعركة مستمرة. ولكن هذا الإصرار ينطوي أيضا على شيء دفاعي: فهو يهدف إلى منع إيران من الفوز سياسيا بصفقة تشمل ضمنا لبنان.

والمشكلة بالنسبة لإسرائيل هي أن هذا الانفصال لم يعد ذا مصداقية كاملة لجميع الجهات الفاعلة. وفي طهران، يشكل لبنان جزءا من نفس النظام الاستراتيجي. وبالنسبة للإسلام أباد، كانت الهدنة لبنانية أيضا في نطاقها. وبالنسبة لباريس، يجب أن يُدرج لبنان بالكامل. وبالنسبة لبعض الآراء الإقليمية، فإن الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن إسرائيل يجب أن تبرر بشدة استبعاد لبنان، إنما تبين بالفعل أن هذا الاستبعاد ليس بديهية. ومرة أخرى، فإن البلد ليس في موقع صافي القوة؛ إنه في موقف دفاعي

الكسب الإيراني أيضاً خسارة إسرائيلية

كل هذا يقود إلى ملاحظة أخيرة وإذا بدا أن إيران تفوز اليوم جغرافياً سياسياً، فإن ذلك يرجع أيضاً إلى أن إسرائيل لم تمنع هذا الإحياء في السلطة الدبلوماسية. وقد حصلت طهران على اقتراحها كأساس للمناقشة. لقد حصل على محطة هجوم أمريكي لمدة أسبوعين وحصل على أن إعادة فتح أورموز كان من خلال التفاوض. وأعاد لبنان إلى مناقشته لوقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل لا تزال تعترض على إدراجه. In this game, each Iranian gain symmetrically reduces the Israeli ability to claim to have remodeled only the regional order.

ولهذا السبب لا يمكن قراءة معركة لبنان إلا من خلال الكيلومترات المربحة أو الدمار الذي لحق بها. ولا بد من قراءتها من خلال التسلسل النهائي: لبنان الذي لا يزال متنازعا عليه، وحزب الله الذي لم يدمر، ودولة لبنانية فتحت الأبواب التي رفضت إسرائيل اقتراضها، ووقف إطلاق النار تقرر دون أن يضع نتنياهو شروطها، وتأثير إيراني عزز في لبنان، وجيش إسرائيلي كان أكثر دوارة من بداية الهجوم. ومن هناك يصبح التشخيص أكثر وضوحا: لم تستخدم إسرائيل قوتها في لبنان فحسب؛ كما فقد فرصة تحويل هذه القوة إلى انتصار سياسي حاسم.