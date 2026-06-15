فلسطين: القانون الدولي بلا أثر

والقانون الدولي محوري للقضية الفلسطينية. وتتذرع به الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية والاتحاد الأوروبي ودول كثيرة. He described occupation, condemned settlements, supervised detention, prohibited forced transfers and imposed protection for civilians. غير أن هذا القانون الدولي في فلسطين لا يزال غير فعال إلى حد كبير. القرارات موجودة. التقارير تتراكم. ولا تزال الجزاءات محدودة. تستمر الانتهاكات. وقد أصبحت الفجوة بين المعيار وتطبيقه من أكثر سمات النزاع دواما.

ويمكن النظر إلى هذه الفجوة في حالتين رئيسيتين: السجناء الفلسطينيون والمستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. In the first case, human rights organizations denounce administrative detention, secret procedures, ill-treatment and the high number of persons detained without trial. وفي المقام الثاني، يؤكد المجتمع الدولي من جديد أن المستوطنات غير قانونية، ولكن الميزانيات والطرق والمواقع الخارجية والمشاريع العقارية ما زالت مستمرة. ولذلك فإن المشكلة ليست غياب القانون. وعدم وجود قدر كاف من ضبط النفس السياسي لتحويل هذا الحق إلى حماية.

القانون الدولي الملزم ولكن غير الملزم

غير أن الإطار القانوني كثيف. وأصدرت محكمة العدل الدولية فتوى رئيسية في تموز/يوليه 2024 بشأن نتائج السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وخلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في ذلك الإقليم غير قانوني وأنه ينبغي للدولة الإسرائيلية أن تضع حدا له في أقرب وقت ممكن. ثم دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء هذا الوجود في غضون سنة واحدة. وقد أعطت هذه النصوص للدول أساسا قانونيا واضحا. وأشاروا أيضا إلى أنه ينبغي للأطراف الثالثة ألا تعترف أو تساعد حالة تعتبر غير قانونية.

ومن الناحية العملية، يظل الأثر محدودا. ول فتاوى محكمة العدل الدولية وزن قانوني وسياسي هام، ولكنها لا تتحول وحدها إلى انسحاب أو جزاءات أو رقابة تجارية. وهي تعتمد على الدول. غير أن الدول تتصرف في مصالح مختلفة. يريد البعض الحفاظ على تحالفهم مع إسرائيل. ويدافع آخرون عن الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ولكنهم يترددون في استخدام الأدوات الاقتصادية. Some vote in UN resolutions, then maintain trade agreements, military cooperation or normal political relations. وهذا الانفصال يفرغ قاعدة جزء من قوته.

ووصلت المحكمة الجنائية الدولية إلى مرحلة أخرى تتضمن أوامر بالقبض على بنيامين نتنياهو ويوف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان هذا القرار قوياً رمزياً. وأشارت إلى أن القادة المتحالفين مع السلطات الغربية يمكن أن يستهدفهم أيضا العدالة الجنائية الدولية. ولكن التنفيذ مره أخرى يتوقف على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وما دام الزعيمان المعنيان بعيدين عن المتناول، فإن القرار يؤدي أساسا إلى تقييد دبلوماسي. إنه يحد من بعض الحركات إنه يزيد الضغط ولا تنتهي السياسات المتنازع عليها.

السجناء الفلسطينيون: القاعدة المناهضة للسرية

ويوضح ملف السجين العدم العملي للقانون. وأبلغت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية عن احتجاز أكثر من 600 9 فلسطيني وعرب في السجون الإسرائيلية في ربيع عام 2026. These include children, persons arrested in the West Bank, detainees in Gaza and a significant number of persons in administrative detention. This procedure allows a person to be detained without trial on the basis of often classified elements. The Israeli authorities describe it as a security tool. وتنظر منظمات حقوق الإنسان إلى ذلك باعتباره آلية استثنائية أصبحت ممارسة جماعية.

وتكمن الصعوبة في السرية. ولا يعرف الشخص المحتجز إدارياً دائماً الأدلة ضده. محاميه لا يستطيع دائما الوصول إلى الملف ويمكن تجديد الاحتجاز. وكثيراً ما يفحص القاضي المعلومات التي لا يمكن للدفاع أن يطعن فيها بشكل كامل. ويسمح القانون الدولي باتخاذ تدابير أمنية في ظروف صارمة، ولكنه يتطلب ضمانات ومراقبة فعالة وحظر العمل التعسفي. وعندما يصبح الإجراء مطولاً ومفتوناً ومتكرراً، يبتعد عن الاستثناء ليصبح شكلاً من أشكال العقوبة دون محاكمة.

وقد زادت حالة الأطباء الفلسطينيين المحتجزين بعد العمليات الإسرائيلية في غزة من الاهتمام الدولي. وأبلغت منظمات وسائط الإعلام والمنظمات الطبية عن الاحتجاز المطول لموظفي المستشفيات دون توجيه اتهامات عامة واضحة، فضلاً عن ظروف الاحتجاز القاسية. وتتعلق هذه الحالات بنقطة حساسة من القانون الإنساني: حماية الموظفين الطبيين. وتدعي إسرائيل أن تكافح استخدام الجماعات المسلحة للهياكل الأساسية المدنية. Human rights defenders respond that uncharged arrests, incommunicado detention and isolation cannot become a general response. والسؤال يتجاوز كل حالة على حدة. وهي تتساءل عن معاملة من يؤدون وظائف مدنية في الحرب.

كما أن السجناء قضية سياسية فلسطينية. فكل أسرة متضررة تعيش الحق كبش فداء بعيد. وتسير الإجراءات الدولية ببطء. وتتوقف الزيارات والرعاية والمعلومات المتعلقة بالمحتجزين وسبل الانتصاف على آليات أكثر إلحاحا. وعندما تحجب هذه الآليات، لا يحمي المعيار الدولي السجين. إنه يُنتج مُفرداً وليس مخرجاً دائماً. وهذا أحد أسباب الغضب الفلسطيني: the law exists mainly after the fact, in reports, while the detention is in the present.

المستعمرات: المشروعية المعروفة ولكن الموحدة

المثال العظيم الآخر هو المستعمرات والموقف الدولي الأكثر استقرارا: فالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويكرر ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وعدة دول. إن نقل السكان المدنيين من سلطة احتلال إلى إقليم محتل ينتهك القواعد المنطبقة. وتشتت المستوطنات أيضا الضفة الغربية، وتغير الديمغرافية، والحد من استمرارية الأراضي الفلسطينية، وجعل التوصل إلى حل سياسي للدولتين أمرا أكثر صعوبة.

ومع ذلك، يستمر التوسع. وفي نيسان/أبريل 2026، أدان الاتحاد الأوروبي قرارا إسرائيليا بإنشاء أكثر من 30 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وفي حزيران/يونيه، أُحيل إلى مجلس الأمن الإسرائيلي مشروع يناهز بليون شيكل لتمويل التوسع الاستيطاني. وقد نبهت المنظمات الإسرائيلية المعارضة للاستعمار الهياكل الأساسية والطرق والاتصالات والسكن المؤقت لتوطيد المستوطنات. إذاً المستعمرة ليست مجرد منزل مبني وهو نظام للطرق والميزانيات والتصاريح والسلامة والخدمات العامة.

عنف المستوطنين يضيف طبقة إضافية وتشير التقارير الأخيرة إلى القرى المفرغة جزئيا أو كليا، والتشريد القسري، والترهيب، وتدمير الممتلكات، والهجمات على المجتمعات الفلسطينية، ولا سيما البدو. وكثيراً ما تعرض إسرائيل هذا العنف كأفعال معزولة أو تدّعي مقاضاة مرتكبيها حيثما توجد أدلة. وعلى العكس من ذلك، فإن منظمات حقوق الإنسان تتكلم عن بيئة الإفلات من العقاب والدعم السياسي غير المباشر. ولذلك تركز المناقشة على مسؤولية الدولة: هل تسمح أو تحمي أو تمول أو تنظم تحولا مستداما في الأرض؟?

ومرة أخرى، لا ينقص القانون الدولي. ما هو مفقود هو تكلفة انتهاكه. وما دامت منتجات المستعمرات تُعمم، ما دامت المؤسسات تشارك في الهياكل الأساسية للاحتلال، ما دام السياسيون لا يخضعون إلا لإدانات شفوية، يصبح عدم المشروعية أمراً قابلاً للإدارة. إنها لا تختفي إنها تطبيع نفسها.

الاتحاد الأوروبي بين التحوط والتناقض

ويوضح الاتحاد الأوروبي هذا التناقض. وهي تدافع رسميا عن الحل القائم على وجود دولتين، وتدين المستوطنات وتشير إلى عدم مشروعية الاحتلال. كما أن لها اتفاق ارتباط مع إسرائيل، يستند بصفة خاصة إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ومن الناحية النظرية، فإن هذا الإطار يمكن أن يكون أداة. ومن الناحية العملية، تظل الدول الأعضاء منقسمة. ويدعو البعض إلى تعليق الاتفاق أو تنقيحه بعمق. ويرغب آخرون في الحفاظ على التعاون مع إسرائيل أو تجنب التدابير التي يُنظر إليها على أنها كسر استراتيجي.

وتفسر هذه الشعبة ضعف الأثر الملموس. ويجوز للاتحاد أن يدين قرارا إسرائيليا، وأن يصدر بيانات ويمول المعونة الإنسانية للفلسطينيين. لكنه يكافح للانتقال إلى المشروطية التجارية. منتجات المستعمرات ليست محظورة دائماً ولا تخضع جميع الشركات الأوروبية لرقابة صارمة عند مشاركتها في الأنشطة المتصلة بالتسوية. ولا تزال الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل والتأمين والخدمات مجالات حساسة للغاية. الكلمات شائعة الأدوات ليست كذلك.

غير أن التدابير المتخذة في الآونة الأخيرة تبين التشديد الجزئي. وفرضت المملكة المتحدة، مع العديد من الحلفاء، بما في ذلك فرنسا وأستراليا والنرويج، جزاءات على الشركات والأفراد المتهمين بتمويل أو تيسير عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأوصت لندن أيضا بأن تتجنب شركاتها الأنشطة المتصلة بالتسوية. وهذه التدابير هي تغيير. لكنهم مازالوا مستهدفين وهي لا تشكل حظرا تجاريا شاملا على المستوطنات. وهي لا تغطي كامل الهيكل السياسي الذي يسمح بالتوسع. ولذلك تعتبر منظمات حقوق الإنسان هذه المنظمات غير كافية.

والمشكلة الأوروبية هي أيضا مشكلة التعقب. ولإنفاذ القانون، من الضروري معرفة من أين تأتي المنتجات، وما هي الشركات التي تعمل في المستوطنات، وما هي الخدمات التي تمول الهياكل الأساسية وما هي الاستثمارات التي تدعم الاحتلال. وبدون إمكانية التعقب، يصبح التمييز بين إسرائيل داخل حدودها ومستوطناتها المعترف بها غير واضح في الممارسة التجارية. وهذا الارتباك يعود بالنفع على الوضع الراهن. وهو يسمح للحكومات بإدانة الاحتلال مع السماح للتدفقات الاقتصادية بدعمه بصورة غير مباشرة.

المحاكم القوية وضعف الإنفاذ

وقد عززت المحاكم الدولية السجل القانوني الفلسطيني، ولكن ليس لديها قوة إنفاذ مماثلة لقوة الدول. وتنشئ محكمة العدل الدولية التزامات وتوضح القانون. وللمحكمة الجنائية الدولية مسؤوليات فردية. وتوثق لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة الوقائع. يحذر المقررون الخاصون من الانتهاكات ولكن لا يمكن لأي من هذه الآليات أن يرسل قوة لوقف الاستعمار أو الإفراج عن السجناء أو فرض الانسحاب. وهي تعتمد على تعاون الدول، والجزاءات الوطنية، والمحاكم المحلية، والضغوط الدبلوماسية.

ويعطي هذا التبعية ميزة للسلطات التي تحميها التحالفات القوية. وتحظى إسرائيل بالدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي من الولايات المتحدة. وقد تنتقد واشنطن بعض القرارات الإسرائيلية، ولكنها لا تزال تعارض عدة تدابير قسرية في المحافل الدولية. وهذه الحماية تؤثر على مجلس الأمن وعلى الحسابات الأوروبية. وهو يخلق عدم تماثل: يمكن أن يكون الحق واضحا، ولكن السلطة يمكن أن تؤخر أثره. ثم يرى الفلسطينيون أن القرارات القانونية تتراكم دون تغيير حياتهم اليومية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القانون الدولي أبطأ من القانون الواقعي. مستعمرة يمكنها أن تتوسع خلال بضعة أشهر يمكن بناء طريق في بضعة أسابيع. يمكن نقل العائلة في يوم واحد فالإجراء الدولي يستغرق سنوات. وحتى عندما تنتهي، فإنه كثيرا ما يصل بعد تحول التضاريس. وهذا هو السبب في أن التوسع الاستعماري فعال من الناحية السياسية. وهو ينتج حقيقة يدينها القانون بعد ذلك، ولكنه يكافح من أجل عكس مسارها. ويصبح الاحتلال حقيقة محكومة وممولة ومحمية.

العقوبات والقابلية للتعقب والمشروطية: الأدوات الممكنة

لكن الأدوات موجودة الأول هو حظر التجارة مع المستعمرات ومن شأن ذلك أن يحول دون استيراد المنتجات الاستيطانية ويحظر على الشركات تقديم خدمات تدعم مباشرة صيانة هذه المنتجات أو توسيعها. وهذا التدبير لا يغطي التجارة مع إسرائيل داخل حدودها المعترف بها. وسيغطي التمييز القانوني بين الأراضي الإسرائيلية والأراضي المحتلة. ومن شأنه أن يعطي أثرا اقتصاديا لموقف سياسي مؤكد بالفعل.

الأداة الثانية هي التعقب الإلزامي. وقد تشترط الدول على الشركات أن تحدد سلاسل توريدها وشركائها واستثماراتها وممتلكاتها وخدماتها المتصلة بالمستوطنات. ومن شأن هذا الالتزام أن يتيح للمستهلكين وسلطات الجمارك والمصارف والمؤمنين التمييز بين ما يوجد داخل الأراضي المعترف بها وما هو محتل. التعقب أقل روعة من الجزاء. وكثيرا ما يكون أكثر فعالية. It makes circumvention more difficult and exposes private actors to legal and reputational risks.

The third tool is commercial conditionality. ويمكن للاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين أن يربطوا بعض المزايا أو التعاون أو البرامج فيما يتعلق بالقانون الدولي. وقد تشمل هذه المشروطية الأسلحة أو التكنولوجيات المزدوجة أو البحوث أو التمويل العام أو الأسواق. ويجب أن يكون دقيقا من أجل تجنب الاتهام باتخاذ تدبير سياسي بحت. ويجب أن يكون متسقا أيضا. وتضعف الدولة التي تدين المستوطنات ولكنها تمول الشركات المرتبطة بالهياكل الأساسية الخاصة بها موقفها.

The fourth tool is individual punishment. وقد يخضع القادة السياسيون، وقادة المستوطنين العنيفين، ومنظمات التمويل، والشركات العقارية، والجهات الفاعلة الأمنية المعنية، لحظر التأشيرات أو تجميد الأصول أو القيود المالية. ولا تحل هذه الجزاءات محل سياسة شاملة. غير أنها يمكن أن تخلق تكلفة شخصية. They may also point out that impunity is not total. حدودهم هي انتقائية. إذا كانوا يستهدفون المُؤدِّنين فقط ولا يُقرّرون أبداً، فإنهم يظلون رمزيين.

لماذا يظل الأثر الملموس محدودا

ولا يزال القانون الدولي بدون أثر ملموس في فلسطين لأربعة أسباب رئيسية. الأول هو الحماية السياسية التي تتمتع بها إسرائيل. والولايات المتحدة لها تأثير حاسم، لا سيما في مجلس الأمن. الثاني هو القسم الأوروبي. The Union often shares the legal diagnosis, but not the desire to use the same instruments. والثالث هو الخوف من التكلفة السياسية. وتخشى حكومات كثيرة من توجيه اتهامات بالعداء إلى إسرائيل، والتوترات مع واشنطن، وردود الفعل الداخلية، والعواقب الاقتصادية. والرابع هو عدم وجود آلية تلقائية. إن الانتهاكات لا تؤدي في حد ذاتها إلى فرض جزاءات.

وهذه الحالة تؤدي إلى أزمة مصداقية. وقد أدرك الفلسطينيون منذ عقود أن الاحتلال غير قانوني، وأن المستوطنات غير قانونية، ويجب حماية المدنيين وضمان السجناء. إلا أنهم يرون المستوطنات المنتشرة، والمحتجزين الذين لا يحاكمون، والقرى الفارغة، والأعمال التجارية التي تواصل أنشطتها. إن تكرار القاعدة دون تغيير مادي يضعف في نهاية المطاف الثقة في المؤسسات الدولية. It gives the impression that the law protects above all those who already have power.

والسؤال ليس ما إذا كان القانون الدولي غير ضروري. ليس كذلك وهي توفر اللغة والالتزامات والأدلة والمسؤوليات والأدوات. وهي تتيح الوثائق والمؤهلات والتحدي. كما يحمي مجالات تعبئة المحامين والمنظمات غير الحكومية والصحفيين وأسر السجناء والدبلوماسية المؤاتية لفلسطين. ولكنها لا تزال غير كاملة بدون إرادة سياسية. وفي فلسطين، يوجد القانون. ما هو مفقود هو التحول من التأهيل إلى النتيجة.

وستعرف الخطوات التالية ما إذا كان هذا الوضع قد تغير. إن فرض حظر على التجارة مع المستوطنات، والتعليق الجزئي لاتفاقات معينة، والالتزام بالتعقب، والجزاءات ضد المسؤولين عن التوسع، والتدابير المتعلقة بالأسلحة، والإنفاذ الصارم لولاية المحكمة الجنائية الدولية، من شأنه أن يغير تكلفة الاحتلال. وإلا، فإن البيانات ستستمر في التعايش مع الوقائع. وسيظل السجناء المثال الإنساني لهذه الفجوة. وستظل المستعمرات التعبير الإقليمي.