في لبنان، الفساد لا يختفي أبدا: فهو يعود في الشظايا

ولم يترك الفساد المشهد اللبناني. لقد تغيرت ببساطة في الفضاء العام ولم يعد يظهر، أو أكثر فقط، كحملة وطنية رئيسية تحمل شعارا واحدا، واجهة سياسية محددة بوضوح وتسلسل هرمي واضح للقضايا. وبدلاً من ذلك، ترتفع شظاياها، بلمساتها، والشؤون الجزئية، عن طريق رسائل تذكيرية متتالية في الصحافة وفي المحادثات السياسية. وفي يوم من الأيام، تبرز مسألة مالية معقدة حول كازينو لبنان. وثمة دراسة استقصائية أخرى تشير إلى انهيار الثقة في المؤسسات. وفي أماكن أخرى، هذه انتقادات لإدارة المشردين داخليا، وتداول الأموال العامة، وعدم قدرة دوائر الطوارئ، أو عدم وجود هيئات مراقبة. لا شيء حتى الآن هو لحظة قضائية موحدة كبيرة. ولكن الصورة العامة أشد وطأة بكثير: صورة بلد ليس فيه الفساد فضيحة معزولة. إنه مناخ دائم

والشيء الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الدوام يتعايش مع الحرب، والطوارئ الإنسانية، والضغوط الدبلوماسية، والإهانة الاجتماعية. وفي سياق آخر، قد يكون لبنان يتكلم بصوت أعلى بكثير عن سوء التصرف، والنفايات، وغسل الأموال، والاحتيال الضريبي، والإغفالات غير المشروعة، والمسؤولية العامة. لكن الحرب تحرك مركز التنسيق وهي لا تزيل هذه الأسئلة. إنها تدفعهم إلى الهامش ثم يعودون إلى قطع النتيجة متناقضة The country is not immersed in a major national debate on corruption. وهو يعيش في نظام دائم للتذكير، حيث يبدو أن كل حالة تؤكد ما يفكر فيه الجميع بالفعل: فالأزمة اللبنانية ليست مجرد أزمة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. كما أنها أزمة من النزاهة العامة والمسؤولية العامة.

ملف الكازينو يقول أكثر بكثير من ملف الكازينو

والمثال الأفضل على عودة هذه الشظايا هو الحالة المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والكازينو في لبنان. والملف ليس جديدا، ولكن عودته إلى المرفأ أدى إلى أثر واضح. وليس مجرد نزاع تجاري أو نزاع إداري. نحن نتحدث عن رئيس سابق للكازينو، رولاند كروي، ورئيس مكتب خدمات الأمن والتعاون في أوروبا، راسام غرايوس، كلاهما محتجزان منذ عدة أشهر قبل إطلاق سراحهما بكفالة في خريف عام 2025. كما نتحدث عن مجموعة كبيرة من المظالم: الشك في غسل الأموال من خلال التهرب الضريبي، والقمار غير المشروع، والإغفال غير المشروع في أداء الواجبات، وإهدار الأموال العامة.

ولا تكمن خطورة القضية في المؤهلات الجنائية المحتملة فحسب. وهي تتعلق بالمؤسسة المعنية. إن الكازينو اللبناني ليس أي مؤسسة. وهي تقع في إطار الرقابة التنظيمية العامة والخاصة، والإيرادات، وصورة البلد وشبكات النفوذ. وعندما تلتمس المحكمة حيزاً من هذا النوع، فإنها ترد فوراً على سؤال أوسع: كيف ترصد الدولة حقاً المؤسسات التي تدر دخلاً أو تفوض أنشطة أو تحافظ على علاقات معقدة مع مشغلي القطاع الخاص؟

The judicial response is not yet closed, but the mere fact that the case was expanded instead of being shipped says a lot. ولم تختار دائرة الاتهام في جبل لبنان طريق اتخاذ قرار سريع. وفضّلت أن تُعمّق وتكتمل وتُدقّق وتضاعف الشيكات. البعض يرونه كخطوة بطيئة أخرى وعلى النقيض من ذلك، قرأ آخرون أدلة على أن قضية تنطوي على المال والمقامرة والضرائب والمسؤولية المؤسسية والمصلحة العامة لا يمكن اعتبارها قضية عادية. كلتا القراءات تتعايش وهذا بالضبط ما يجعل الملف رمزاً وفي لبنان، وحتى عندما تتقدم القضية، فإنها تتطور في مناخ من عدم الثقة بحيث لا يعرف أحد حقا ما إذا كان الوقت يعمل من أجل العدالة أو من أجل ارتداء الفضيحة ودموعها.

ولذلك، فإن هذا الملف يركز على عدة سمات لبنانية نموذجية. أولا، منطقة رمادية حيث المصلحة العامة والدوائر الخاصة مزيج. ثانيا، صعوبة هيكلية في تحديد مسؤوليات واضحة في المنشآت المعقدة. وأخيراً، هناك رأي مقنع جيداً بأن الأعمال التجارية الكبيرة يمكن دائماً أن تخفف من التأخيرات المفيدة في النظام. والمشكلة ليست مجرد ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالجرائم أم لا. والمشكلة هي أن الجميع يعتبر هذا الإجراء بمثابة اختبار لمصداقية العدالة الاقتصادية نفسها.

The suspicion of corruption now also lives in opinion, not only in the files

والإشارة القوية الأخرى تأتي من مستوى عدم الثقة تجاه المؤسسات. وأظهرت دراسة استقصائية عُلقت مؤخراً أن الوضع الاقتصادي يأتي أولاً في التسلسل الهرمي للتحديات التي حددها اللبنانيون، يليه الاستقرار الأمني، ثم الفساد المالي والإداري، الذي استشهد به ما يقرب من ربع المجيبين. وهذه النتيجة مهمة. وهو يبين أن الفساد لا ينظر إليه على أنه مسألة ثانوية للمحامين أو القضاة أو المعارضين المهنيين. ولا تزال، في عقول الجمهور، إحدى المشاكل الرئيسية في البلد.

The same survey sheds even more light on the climate when measuring confidence in institutions. ولدى الحكومة والبرلمان والعدالة مستويات منخفضة جداً من الثقة، أي نحو 22-27 في المائة. هذه الأرقام لا تقول فقط أن اللبنانيين غير سعداء They say that corruption is no longer experienced as a gap. وهي مدمجة في التصور العام للدولة. وعندما تقع المؤسسات على هذا المستوى من الائتمان، فإن كل حالة، وكل اشتباه في النفايات وكل مسألة مالية، يعاد قراءتها على الفور من خلال إدانة سابقة: فالجهاز العام لم يعد يتحكم على نحو سليم فيما يجري القيام به بالنيابة عنه.

وهذه البيانات تغير جذريا طبيعة المشكلة. In a system where confidence remains high, a corruption case arises as an accident that must be corrected. وفي نظام ينهار فيه بالفعل الثقة، تصبح كل حالة تأكيدا لدولة عادية. أنت حتى لا تشعر بنفس الطريقة نضيف نحن نحفظ نحن ننتظر الملف التالي ربما هو أكثر الأعراض خطورة وتفقد الفضيحة قوتها الاستثنائية وتصبح لغة عادية.

لم يعد الفساد يظهر في الأسواق فحسب، بل في إدارة الطوارئ

وقد أضافت الحرب والتشريد الجماعي بعدا آخر للمشكلة. ولم يعد الفساد مطلوباً فقط بعقود أو امتيازات أو ترتيبات مالية كبيرة. وهي مشتبه فيها أيضا في إدارة الطوارئ. وحالما تبدأ الدولة بتوزيع المعونة، وتمويل مراكز الإقامة، وتوفير الوقود، ودفع المستشفيات، ودعم البلديات، يثار السؤال نفسه: من الذي يتحكم فعلا في التدفقات، وفقا للمعايير، وما هي الشفافية وما هي الضمانات؟

It is here that criticisms of the management of displacement take on particular relief. After several weeks of crisis, voices denounced a public response that was considered to be very inadequate, pointing out that, in relation to the number of displaced persons and the duration of the crisis, meals distributed, drinking water and hygiene kits remained far below the needs. وهذا النوع من الانتقادات ليس دليلا بعد على الفساد بالمعنى الجنائي. ولكنه ينتج مناخا قويا جدا من الشك السياسي. ففي بلد مثل لبنان، يغذي عدم كفاية الاستجابة العامة بصورة مزمنة تقريبا الفكرة التي تعني وجودها في مكان ما، ولكنها تضيع في دوائر وسيطة، أو زبونة، أو قصاصات، أو قصور منظم.

ويعزز هذه المشكلة هيكل اقتصاد البقاء ذاته الذي استقر. The State acts through municipalities, the Southern Council, social security, local centres, partisan networks, associations and hybrid administrative relays. هذا المشرق يمكن أن ينقذ الأوضاع ويمكنها أيضا أن تخفف المسؤوليات. وكلما زاد تعدد الدوائر، كلما أصبح من الأصعب معرفة المكان الذي يبدأ فيه عدم الكفاءة البسيط، حيث ينتهي النقص الموضوعي، وحيث يمكن أن يحدث تفضيل أو اختطاف أو استبقاء تعسفي.

هذه حقيقة غير سارة ولا يحتاج الفساد اللبناني دائما إلى الظهور في شكل حقائب أو حسابات خارجية أو لجان مذهلة. It can also take the much greyer form of chronic poor distribution, unequal access to aid, lack of traceability, local authority that chooses its beneficiaries, or an organisation that does not clearly explain what it receives, what it spends and what it leaves on hold. وفي بلد مستنفد، يمكن أن يكون هذا الفساد غير المشروع أكثر تدميرا من الأعمال التجارية التقليدية الكبيرة.

The question of public waste comes back everywhere, even when it is not named

والشيء المثير في الفترة الحالية هو أن مفهوم النفايات العامة يعود في سياقات مختلفة جدا. يظهر بوضوح في ملفات قانونية مثل الكازينو ويندرج ضمنا في المناقشات المتعلقة بالاحتياطيات المتاحة في مصرف لبنان، والوعود بتقديم المعونة الخارجية التي لا تزال في انتظارها، والطريقة التي يُحكم بها الإنفاق الاجتماعي في حالات الطوارئ، أو في التأخير الذي تحصل به بعض القطاعات على الأموال اللازمة لبقائها.

وعندما يفرج عن مئات البلايين من الجنيهات للاستشفاء، يكون القرار قابلاً للدفاع سياسياً، بطبيعة الحال. لكنها تشير أيضا إلى حقيقة هيكلية: فلم يعد لدى البلد الوسائل اللازمة لتمويل خدماته الأساسية بشكل سلس. ويتم ذلك بالتمديد، عن طريق الحقن، عن طريق القذف المتعاقب. ويغذي هذا الوضع سؤالاً مشيناً في الرأي: كيف يمكن للمرء أن يعتمد على المظاريف الاستثنائية لتمويل ما ينبغي أن يكون جزءاً من العملية العادية؟ ومرة أخرى، ليس الفساد دائما في نهاية الجملة. لكنها في خلفية السؤال

وينطبق نفس المنطق على المعونة الطارئة، والوقود المرسل إلى البلديات، والنفقات السكنية، أو دعم قطاع المستشفيات. وفي كل مرة تتصرف فيها الدولة في حالة طوارئ، تُحيي ذكرى كل ما لم تتمكن من بنائه في الأجل الطويل. وهذه الذكرى، في لبنان، تتخذ بسرعة شديدة شكل طلب لسنوات من سوء الإدارة، والاختلاس، والعملاء، والخلط بين الموارد العامة والمصالح الخاصة.

تشكيل نظام

قد يكون هذا أكثر مفتاح القراءة دقة وتبدو العناصر غير متجانسة بشكل منفصل. On one side, a heavy case of alleged money laundering, tax fraud and illegal gambling. ومن جهة أخرى، دراسة استقصائية عن الفساد والثقة المؤسسية. Elsewhere, severe criticism of the management of displaced persons and the weakness of the State response. Further on, discussions on reserves, the money expected from donors and the pace of public spending. ولا يشكل أي من ذلك محاكمة وطنية رئيسية واحدة للفساد. ومع ذلك، فإن المجموعة ترسم نظاما.

هذا النظام له ثلاث سمات أولا، الحدود غير واضحة بين القطاعين العام والخاص. يظهر في ملف الكازينو لكنه يعبر قطاعات أخرى كثيرة ثانيا، ضعف الرقابة والمساءلة. وحتى عندما تتخذ القرارات، لا تزال سلاسل المسؤولية غامضة. وأخيراً، فإن رأياً أصبح مثيراً للريبة لدرجة أنه لم يعد يمنح المؤسسات تلقائياً فائدة الشك. هذا الجمع هائل وهذا يعني أن الفساد لم يعد بحاجة إلى أن يكون أمراً مذهلاً ليكون ذا مصداقية. لم تعد بحاجة لأن تظهر في كل محادثة أصبحت نوبة عامة

هذا أيضاً سبب عودتها إلى الشظايا ولم يعد النظام اللبناني يوفر شروطا لإيضاح واحد كبير. بل إنها تنتج سلسلة من الملفات والدلائل والتذكير والإشارات الضعيفة ولحظات الحقيقة الجزئية. كل شظايا هذه تبدو محدودة وهي تشكل مجتمعة صورة أكثر غامرة: وهي صورة البلد الذي يسبق فيه انهيار الثقة انهيار الأدلة الكلية، وحيث يجب على العدالة، عند التصرف، أن تفعل ذلك في جو مشتت بالفعل بالشكوك.

ربما الأكثر خطورة ليس وجود العمل ولكن عادة عدم اكتمالها

ولا يقتصر الخطر العميق على استمرار وجود قضايا الفساد. والخطر هو أن البلد سيعتاد على عدم اكتماله. قضية مفتوحة نحن نتحدث عن ذلك الأسماء تخرج الاعتقالات تحدث شكوك ثقيلة ثمّ يَتباطأُ الإجراءُ، يُصبحُ معقّدَ، يَمْددُ، يُغيّرُ الغرفةَ أَو الإيقاع، حتى لا يَنتظرُ الرأيَ حقاً a طريق خارج. This pattern is one of the most corrosive for a judicial system.

The Bet Arabia case is observed through this prism. كما أن النزعة التعسفية بشأن إدارة حالات الطوارئ أمر بالغ الأهمية. Even very weak confidence polls are part of this collective experience: the problem is not only that the public thinks there is corruption. وأعرب عن شكه فيما إذا كان بإمكان المؤسسات إكمال المظاهرة والمعاقبة والتصويب.

يمكن لبلد أن ينجو من الفضائح. إنه ينجو بشكل أقل من الإقتناع القاطع بأن الفضائح لا تنتهي تماماً ومن ثم، فإن الفساد لا يشكل خطرا. يصبح أفق

لبنان لا يفتقر إلى الأعمال التجارية ويفتقر إلى الإغلاق

ولذلك، من الممكن تلخيص حالة صيغة بسيطة: لا يفتقر لبنان إلى قضايا الفساد، ولا توجد حالات إغلاق قضائية وإدارية وسياسية قادرة على إغلاق هذه القضايا باستنتاجات مشروعة. ملف الكازينو مثال وهمي التحدي المقاس للدولة هو تحد آخر ولا تزال الخلافات بشأن إدارة الطوارئ، وتدفقات المعونة، ونفقات البقاء، والنفايات العامة تحظى بنفس الانطباع.

وطالما يهيمن هذا المنطق، سيستمر الفساد في العودة إلى الشظايا. ليس لأنه كان سيصبح ثانوي، ولكن لأنه أصبح هيكليا جدا للتمسك في قصة واحدة. سينشأ عندما يعبر المال العام القطاع الخاص حيث تسمح حالة الطوارئ بالظلم Where the institutions still ask for confidence without providing sufficiently clear accounts. وعندما تمضي العدالة قدما، ولكن ببطء شديد لاستعادة ما دُمر فجأة لسنوات.

والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان الفساد لا يزال موضوعا لبنانيا. من الواضح أنها كذلك والسؤال الحقيقي أكثر صعوبة: هل ما زال البلد قادراً على تحويل هذه الشظايا إلى قرارات، والشكوك إلى مسؤوليات ثابتة، وهذا الإهمال الجماعي إلى مساءلة؟ طالما أن الإجابة لا تزال غير مؤكدة، كل قضية جديدة ستؤكد القضية السابقة فقط، وكل جزء من الفضيحة سيستمر في إثارة فكرة أن الفساد في لبنان اليوم ليس حادثاً للنظام. وهو أحد الأشكال التي لا يزال النظام يعمل بها.