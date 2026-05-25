في لبنان، يصبح الشارع مرة أخرى سلاحا سياسيا

وشهدت عودة الشارع اللبناني إلى المناقشة السياسية تصعيد الأزمة التي انفتحت حول حكومة السلام، وأسلحة حزب الله، والمفاوضات على الجبهة الجنوبية. ومن خلال استفزاز الحق في الذهاب إلى أسفل الشارع لإسقاط مسار يعتبر عدائيا للمقاومة، وضع نيم قاسم التعبئة الشعبية في وسط توازن القوى. واستجابت واشنطن بدعم مباشر للحكومة. وتخشى بيروت الآن أن تتحول معركة الضمانات إلى أزمة داخلية.

الشارع اللبناني كحد أقصى من الضغط

الشارع اللبناني ليس مجرد إطار سياسي. يحمل الذكريات، المخاوف، علاقات القوة وقطع العتبات. عندما يتحدث مسؤول حزب الله عن إمكانية الذهاب إلى الشارع، الرسالة تذهب إلى أبعد من الاحتجاج الكلاسيكي. ويذكر أن الطرف لن يقصر استجابته على القنوات المؤسسية إذا دخل ملف أسلحته مرحلة مفروضة من الخارج. He also told the government that any decision taken under US or Israeli pressure could be combated by direct mobilization.

وتأتي الصيغة المنسوبة إلى نيم قاسم في وقت يتابع فيه لبنان مفاوضات إقليمية غير مؤكدة. الولايات المتحدة وإيران تناقشان حلا وسطا لتجنب استئناف الحرب على نطاق أوسع. وترغب إسرائيل في الحفاظ على حرية عملها في لبنان. وتحاول حكومة نواف سلام الدفاع عن سلطة الدولة، بينما تسعى إلى وقف حقيقي للضربات في الجنوب. In this context, the street becomes a political weapon because it can change the calculation of actors. ويمكنها أن ترفع تكلفة القرار، أو تضعف الشركة، أو تحجب جدولا آمنا.

لقد حدد حزب الله بالفعل أولوياته. ويرفض الطرف مناقشة أسلحته قبل توقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب الكامل، والإفراج عن السجناء، وعودة السكان المشردين. ويتيح هذا التسلسل له تقديم أسلحته كرد على الخطر الذي لا يزال قائما. كما أنها تسمح لها برفض أي طلب لنزع السلاح كضغط من واشنطن وتل أبيب. الإتصال المحتمل للشارع يكمل هذا الجهاز وتبين أن الطرف لا يزال لديه وسيلة للضغط الاجتماعي، بالإضافة إلى ثقله العسكري والسياسي.

The Salam government targeted on behalf of sovereignty

نواف سلام يجد نفسه في قلب هذا التوتر. وقد تلقت حكومته دعما من الولايات المتحدة، ولكن هذا الدعم يمكن أن يصبح خطرا داخليا. وتعرض واشنطن السلطة التنفيذية اللبنانية بوصفها المحاور الشرعي لاستئناف سلطة الدولة وإعادة بنائها وإعادة بسطها. وزير الخارجية الأمريكية (ماركو روبيو) أدان التهديدات ضد الحكومة وأدان محاولة حزب الله لإعادة لبنان إلى الفوضى. This position strengthens the firm on the international stage. هي أيضاً تُعرّضُه للإتهام بأنْ يَكُونَ قريباً جداً مِنْ جدولِ الأعمالِ الأمريكيِ.

وتكمن الصعوبة في طبيعة الملف ذاته. ويجب على الحكومة وقف الانتهاكات الإسرائيلية وإعادة شعب الجنوب. It must also reassure international partners of its ability to restore the state monopoly. ولا يتنافى هذان الهدفان نظريا. يصبحون في التقويم. ويرفض حزب الله الاقتراب من الأسلحة طالما استمر التهديد الإسرائيلي. إن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان ضمانات قبل النظر في الجبهة المستقرة. ولذلك يجب على الحكومة أن تمضي قدماً بين مطالبتين متعارضتين.

يمكن استخدام الشارع هنا كعلامة حظر. وعندما تحدث نيم قاسم عن حشد قادر على إسقاط الحكومة، وضع حدا أمام نواف سلام. وهو يخبرها، في جوهره، أن الشرعية المؤسسية لا تكفي إذا ما أدت إلى قرار كان يعيش على سبيل الاستسلام. The government can have international support. وله أن يترأس الاجتماعات، وأن يتلقى الوفود ويتكلم باسم الدولة. لكنه يجب أن يحسب بقوة يمكن أن تحرك النقاش نحو المجتمع ورأس المال.

بيروت، التضاريس الحساسة لأي تعبئة

وتعطي بيروت هذا التهديد وصية خاصة. The capital concentrates institutions, media, communities, universities, administrations, banks and neighbourhoods where each tension quickly takes on a national dimension. ويُقرأ أي حشد كبير من خلال تاريخ الأزمات اللبنانية. ويمكن أن تبدأ كتجمع سياسي وتصبح اختبارا للتعايش. وهذا هو السبب في أن التحذيرات حول العيش معا في بيروت ليست مجرد مسألة من مسائل السجل المعنوي. إنهم يعربون عن خوف ملموس من الانزلاق.

وذكّر باتريرك بيشارا بطرس راى بأن بيروت لم تبنى على الاستبعاد وإنما على العيش معا. وتأتي هذه العبارة في جو من التوتر حيث يبدو أن العاصمة تتعرض لاضطرابات سياسية من الجنوب وواشنطن وطهران. وهي تشير إلى فكرة بسيطة: لا يمكن حل الأزمة الوطنية بضغط الشوارع الذي من شأنه أن يعرض التوازن الحضري للخطر. وتحتاج بيروت إلى دولة أو خدمات أو أمن أو كلمات مسؤولة أو حدود واضحة بين التعبئة السياسية والتخويف.

ولا يعني الخوف من العاصمة أن أي مظهر غير مشروع. وللبنان تاريخ طويل من التعبئة الاجتماعية والسياسية والمجتمعية. وكثيراً ما يلجأ المواطنون إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق أو نبذ الفساد أو الطعن في القرارات. ولكن الحالة الراهنة مختلفة. لا يتعلق الأمر بمطالبة اجتماعية فحسب وهو يؤثر على الحرب، والأسلحة، ودور الدولة، والعلاقة مع إسرائيل. وفي هذا السياق، يصبح الشارع أكثر مرونة. ويمكن أن يؤثر على المفاوضات، ولكنه يمكن أن يكسر أيضا انعدام الثقة بين المؤسسات والقوى السياسية.

حزب الله يتحدث في قاعدته وفي الولاية

خطاب (نايم قاسم) يستهدف أيضاً قاعدة (هيزبولا) ودفعت المناطق ذات الصلة بالحزب ثمناً بشرياً ومادياً واجتماعياً كبيراً في الحرب. إن شعب الجنوب ينتظر العودة وإعادة البناء ونهاية الضربات. ويخشى الكثيرون من أن تسفر المناقشات الخارجية عن نص يفرض قيودا على حزب الله دون ضمان أمنه حقا. وبوضع الشارع في المعادلة، يذكر الطرف مؤيديه بأنه لن يكون معزولا في المؤسسات. وهو يحتفظ بسرد الحماية والمقاومة.

وتستند هذه القصة إلى تفصيل قوي بين الأسلحة والكرامة والإقليم. ويقدم حزب الله ترسانته كضمان لمنع العودة إلى الضعف. وهو يربط النقاش بذاكرة الاحتلال، ويدمر القرى والأسر المشردة. ويتيح له هذا النهج أن يتحدى اللغة الأمريكية للسيادة. وبالنسبة لواشنطن، تمر السيادة عبر دولة تسيطر على الأسلحة. بالنسبة لهزبولا، فإنه يبدأ مع القدرة على الدفاع عن الإقليم. ثم يصبح الشارع المكان الممكن حيث يصطدم هذان التعريفان.

ولكن هذه الاستراتيجية لها تكلفة. وقد يبدو أن التعبئة ضد الحكومة دفاع عن الأسلحة على حساب الاستقرار الوطني. وقالت إنها يمكن أن تقلق بشأن اللبنانيين الذين يريدون تجنب أزمة داخلية أولا. يمكنها أيضاً أن تعطي (واشنطن) حجة لتقوية خطابها ضد الحزب. ولذلك يجب على حزب الله أن يقيس التهديد. يريد أن يظهر أنه يستطيع أن يحجب مسار يعتقد أنه خطير. He must avoid appearing responsible for a disorder that would further weaken the inhabitants whom he claims to protect.

واشنطن تحول الشارع إلى اختبار الشرعية

إن رد الفعل الأمريكي يسعى إلى تأطير هذه المناقشة. عن طريق دعم حكومة (سلام) يقول (واشنطن) أن الشارع لا يجب أن يطاح بمسؤول تنفيذي معروف. The message is addressed to Hezbollah, but also to other Lebanese actors. وترغب الولايات المتحدة في جعل الحكومة مركز تنسيق إعادة البناء والأمن. وهم يريدون تجنب الطرف الذي يفرض حق النقض عن طريق التعبئة. وتضع هذه الاستراتيجية الأزمة في سجل الشرعية. من يستطيع أن يقرر؟? حكومة تدعمها مؤسسات، أو قوة قادرة على تعبئة الشارع؟?

غير أن هذه القراءة الأمريكية تبسط واقعا أكثر تعقيدا. ولا تستطيع الحكومة اللبنانية إعادة سلطتها إلا لأن واشنطن تؤيدها. ويجب أن تحقق نتائج ملموسة. شعب الجنوب يجب أن يرى الضربات تتوقف. The displaced must go home. يجب أن ينشر الجيش في ظروف أمنية حقيقية. ويجب أن تصل المعونة دون أن ينظر إليها على أنها أداة وصية. إذا كانت هذه العناصر ناقصة، سيبقى الخطاب حول شرعية الدولة ضعيفاً في مواجهة حجج حزب الله.

وكثيرا ما تغذي الشوارع اللبنانية هذه الفجوة بين الوعود المؤسسية والنتائج الملموسة. When a part of the population feels that the State does not protect, pay back, care and rebuild, it seeks other poles of loyalty. وفي هذا الفراغ، تكتسب الأحزاب والشبكات المجتمعية والمنظمات المسلحة أرضا. إذاً الإتصال بالشارع ليس مجرد تهديد سياسي. ويكشف عن ضعف قدرة الدولة على احتكار الثقة.

نبذة عن الأزمات السابقة

ويعلم لبنان أن التعبئة يمكن أن تتغير في طبيعتها. المسيرة، والجلوس، والتجمع أو الدعوة إلى الإضراب يمكن أن تظل سلمية. كما يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، والحوادث، والحواجز، والتوترات في الأحياء. وتذكرة الأزمات السابقة تعمل كمرشح. كل مخيم يقرأ الآخر من مخاوفه. In this climate, the slightest sentence can reach beyond its immediate meaning. إعلان التعبئة يصبح تحذيراً. The silence of the institutions becomes a weakness. ويصبح وجود المؤيدين في الشارع توازنا في السلطة.

وهذه المذكرة تجعل دور السياسيين أكثر أهمية. ويجب أن تتضمن الكلمات الأزمة بدلا من توسيعها. The government must avoid formulas that give the impression of a frontal confrontation with a part of the Shia population. ويجب على حزب الله أن يتجنب التهديدات التي تعطي انطباعا بحق النقض المسلح على المؤسسات. ويجب أن يتذكر الزعماء الدينيون الإطار المشترك دون الاستعاضة عن القرارات السياسية. ويجب على الشركاء الأجانب قياس الأثر الداخلي لبياناتهم. ولبنان بلد تعمم فيه الكلمات بسرعة، حيث يمكن للجهات الفاعلة أن تختبر خصومها بلغة.

وتضيف الأزمة الحالية صعوبة أخرى. ويحدث ذلك خلال مفاوضات إقليمية لا تزال محاورها غير واضحة. ويمكن لاتفاق بين واشنطن وطهران أن يهدأ بعض الجبهات، ولكن يترك لبنان في وضع غامض. وتسعى إسرائيل إلى الحفاظ على هامش عسكري. الولايات المتحدة تريد ضمانات إيران تريد الحفاظ على حلفائها. الحكومة اللبنانية تريد التحدث عن نفسها وهذا الشك يجعل الشارع أكثر إغراء لأولئك الذين يرغبون في الوزن قبل اتخاذ القرارات.

أداة قوية لكنها خطرة

ولذلك يمكن أن يكون الشارع فعالا. It can remind a government that it cannot negotiate an existential subject without a national base. ويمكنها أن تمنع إبرام اتفاق غير متوازن. It can also force mediators to integrate internal realities. ولكنه يظل خطيرا في بلد أضعفته الحرب والأزمة المصرفية والتشريد وانهيار ثقة الجمهور. والشارع الذي يحشد حول الأسلحة ليس له نفس وزن الشارع الذي يحشد حول الأجور أو الخدمات. إنها تلمس قلب العنف المشروع.

والتحدي الحقيقي هو عدم حرمان الحق في التظاهر. والسؤال هو ما إذا كان هذا الحق يصبح وسيلة للضغط الديمقراطي أو أداة للتخويف. والفرق يكمن في الأهداف والأساليب والسياق. ومن شأن التعبئة التي تتطلب مناقشة شفافة بشأن استراتيجية الدفاع أن تسهم في السياسة العامة. ويمكن للتعبئة الرامية إلى منع أي قرار مؤسسي بالقوة أن تفتح أزمة. ويسير لبنان على تلك الحدود. الممثلون يعرفون ذلك إنهم يلعبون معها أحياناً برغبة.

ولتفادي هذا الانزلاق، يجب على الحكومة أن تأخذ المبادرة مرة أخرى. ويجب أن يوضح ما يتفاوض عليه وما يرفضه وما يطالب به إسرائيل. ويجب عليها أن توضح دور الجيش، والجدول الزمني لعودة السكان، وشروط إعادة البناء. ويجب عليها أيضاً أن تفتح إطاراً لبنانياً للمناقشة بشأن الدفاع، دون إعطاء انطباع عن أمر قضائي أجنبي. ويجب على حزب الله، من جانبه، أن يحدد ما سيقبله بمجرد استيفاء شروطه الأمنية. فبدون هذا الإيضاح، سيظل الشارع يشكل تهديداً مفيداً لعرقلته، ولكنه غير مجد في البناء.

The forthcoming sequence will tell whether the street remains a warning or become a real stage of the crisis. المؤشر الأول هو الاجتماع الأمني في واشنطن. If it produces clear guarantees for the South, the government can defend an institutional path. وإذا بدا أن حزب الله يركز على المطالب الإسرائيلية والأمريكية دون انسحاب واضح، فإنه سيجد أرضا أكثر مواتاة للتعبئة. وستظل بيروت بعد ذلك أكثر الأماكن حساسية، لأن أي معركة على السيادة تنتهي للبحث عن مشهد. وفي لبنان، كثيرا ما يكون هذا المشهد هو الشارع.