في مواجهة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، يستحضر السنيورة تعليق المفاوضات

وقال رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة يوم الجمعة، 29 أيار/مايو، إن لبنان يمكن أن يعلق مشاركته في المفاوضات مع إسرائيل إلى أن يلتزم الأخير التزاما جديا بوقف إطلاق النار. وفي رد على سؤال العرب، عرض التعليق كخريطة سياسية تحت تصرف الحكومة اللبنانية. ويأتي بيانه في وقت تحاول فيه واشنطن الإبقاء على قناة للنقاش بين البلدين، حيث تستمر الضربات الإسرائيلية وتطالب السلطات اللبنانية بضمانات أكثر تحديدا.

سينيورا تفوّض بطاقة دبلوماسية

(فواد سينيورا) وضع المسؤولية عن القرار في أيدي الدولة. ادعى رئيس الحكومة السابق أن الحكومة اللبنانية لديها وسيلة للضغط: وقف مشاركتها في المفاوضات مع إسرائيل إلى أن يحترم الأخير بالفعل وقف إطلاق النار. لم يقدم هذا الخيار ككسر نهائي. ووصفه بأنه صك دبلوماسي يهدف إلى الحصول على التزام أشد جدية بوقف الهجمات.

يأتي هذا الموقف في تسلسل يتسم بتوتر متزايد حول المناقشات التي بدأت برعاية أمريكية. وقد وافق لبنان على الدخول في إطار تفاوضي، بما في ذلك معالجة الانسحاب الإسرائيلي واستقرار الجنوب ودور الجيش اللبناني والضمانات الأمنية. ولكن المسؤولين اللبنانيين يؤكدون من جديد أن هذا النهج لا يمكن أن يحرز تقدما إذا استمرت العمليات العسكرية. سينيورا) تأخذ هذه الفكرة) بإعطائها ترجمة عملية تعليق المشاركة.

كما انتقد رئيس الوزراء السابق موقف الولايات المتحدة. ووفقا له، حقق لبنان تقدما سياسيا، ولكن إسرائيل لم تف بالتزاماتها. وأضاف أن واشنطن لم تزود لبنان بالدعم الحقيقي اللازم لمواصلة عملية التفاوض. وتشير هذه الملاحظة إلى الوساطة الأمريكية، التي هي الضامن لترتيب، ولكن العديد من المسؤولين اللبنانيين يعتبرون أنها غير فعالة بالقدر الكافي في احتواء الضربات الإسرائيلية.

تعليقات سينيورا جزء من نقاش أوسع حول قيمة المفاوضات تحت النار. يعتقد بعض المسؤولين اللبنانيين أنه يجب علينا البقاء على الطاولة للدفاع عن مصالح البلاد. وثمة اعتقاد آخر بأن استمرار الإضرابات يحد من نطاق أي حوار. سينيورا لا تغلق الباب للتفاوض. وتقول فقط إن لبنان يجب ألا يستمر في المشاركة فيه دون الحصول في المقابل على وقف إطلاق نار يمكن التحقق منه.

المفاوضات بين لبنان وإسرائيل: المشاركة المشروطة

جاء بيان فؤاد السنيورة بينما أصبحت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل واحدة من أكثر القضايا حساسة في الحياة السياسية اللبنانية. وهي تحدث في بيئة أمريكية ذات جوانب أمنية وسياسية متتالية. ويهدف الشكل إلى تجنب التصعيد غير الخاضع للمراقبة، وتوطيد هدنة هشة، وتمهيد الطريق لوضع ترتيب أكثر استدامة على طول الحدود. ولكن هذا الهيكل لا يزال مطعونا حتى تؤكد الأرض الإعلانات الدبلوماسية.

وبالنسبة لرئيس الوزراء السابق، فإن المشاركة اللبنانية لا تكون منطقية إلا إذا سمحت بتحقيق نتيجة. ورأت أن من الممكن أن تنسحب الحكومة من المناقشات لطلب وقف خطير للأعمال القتالية. ووصف هذا الخيار بأنه موقف صحي إذا تبنته الحكومة. يقوم تعليله على فكرة بسيطة: ولا يمكن إجبار الدولة على المناقشة بينما تضرب مدنها وقراها.

حجّة (سنيورا) استندت إلى كثافة العمليات الإسرائيلية. وادعى أن إسرائيل تقوم بأكثر من 120 غارة في اليوم. وتهدف هذه البيانات، المقدمة في خطابه، إلى إبراز الفجوة بين اللغة الدبلوماسية والواقع العسكري. وفي هذا السياق، قال إن الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تستمر في المشاركة في المفاوضات بينما يستمر إطلاق النار والدمار والوفيات.

يتماشى هذا الموقف مع القلق الذي أعرب عنه بالفعل المديرون الآخرون. كما شدد رئيس البرلمان، نبيه بيري، على الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار الحقيقي. وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أنه ينبغي أولاً استخدام المفاوضات لوقف الهجمات. ومن ثم، فإن المناقشة لا تركز على وجود قناة دبلوماسية إلا على الحد الأدنى من شروط مشاركة لبنان دون أن يظهر في حالة ضعف.

الحكومة تواجه خياراً صعباً

حكومة نواف سلام تواجه معادلة حساسة وإذا استمر في المفاوضات، يمكن اتهامه بقبول حوار تحت الضغط العسكري. وإذا علّقهم، يجوز اتهامه بالسماح بدخول نافذة دبلوماسية وحرمان لبنان من مكان للدفاع عن مطالبه. اقتراح سينيورا يضع هذا التوتر في مركز النقاش العام إنه يُلزم السلطة التنفيذية بتحديد ما تتوقعه من الوساطة الأمريكية.

ويستند الخط الرسمي اللبناني إلى عدة طلبات. وتدعو بيروت إلى وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، ووقف التدمير، واستعادة سلطة الدولة بالكامل في أراضيها. ومن المتوقع أن يؤدي الجيش اللبناني دورا محوريا في هذا التسلسل، لا سيما في الجنوب. ولكن عملها يتوقف على حد أدنى من الاستقرار. وسيكون الانتشار تحت الإضراب صعبا سياسيا وعسكريا.

كما تسعى السلطة التنفيذية إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية. ولا تزال الحالة الإسرائيلية واحدة من أكثر الحالات إثارة في لبنان. حزب الله يرفض أي تطبيع ويخشى من المحادثات المباشرة. وعلى العكس من ذلك، فإن معارضيها يدعون الدولة إلى أن تتولى وحدها قرار الحرب والسلام. بين هذين القطبين، تحاول الحكومة الحفاظ على وضع مؤسسي. إنه يريد التحدث نيابة عن لبنان دون فتح أزمة داخلية من شأنها أن تزيد من إضعاف مجاله للمناورة.

في هذا السياق، يمكن قراءة التعليق الذي أشار إليه السنيورة على أنه ضغط موجه إلى واشنطن وكذلك إسرائيل. ولا يعني بالضرورة التخلي عن العملية. يمكن أن يكون بمثابة تحذير. ولا يمكن للبنان أن يظل منخرطا إلى أجل غير مسمى في عملية دبلوماسية إذا واصل الطرف الآخر استخدام القوة. ولذلك فإن مصداقية الوساطة تتوقف على قدرتها على إحداث أثر واضح على أرض الواقع.

واشنطن دعت إلى إثبات دورها كضامن

انتقاد فؤاد سينيورا للولايات المتحدة هو واحد من أبرز النقاط في خطابه. ويدعي رئيس الوزراء السابق أن واشنطن لم تقدم دعما حقيقيا للبنان للسماح له بمواصلة المفاوضات. ومن ثم فهو يستهدف قلب الجهاز الأمريكي. وشجعت الولايات المتحدة المناقشات ونظمت الجدول الزمني. ويجب عليهم الآن أن يثبتوا أنهم يمكن أن يزنوا على الجانب الإسرائيلي.

وينضم هذا الطلب إلى سؤال مشترك في بيروت. ما قيمة الضمان الأمريكي إذا لم يوقف الإضرابات؟? يتم طرح السؤال بشكل أكثر إلحاحًا من قبل المديرين ذوي الحساسيات المختلفة. تعرف السلطات اللبنانية أن واشنطن لا تزال الفاعل الخارجي الأكثر نفوذاً على إسرائيل. ولذلك فهي تتوقع من الولايات المتحدة أكثر من تيسير الاجتماعات. وهم يتوقعون أن يؤدي الضغط السياسي إلى وقف حقيقي لإطلاق النار.

وتكمن الصعوبة في اختلاف أولويات الأطراف. وتعرض إسرائيل عملياتها كرد على التهديد الذي يشكله حزب الله. ويؤكد لبنان أن الإضراب المستمر ينتهك سيادته ويمنع الاستقرار. وتحاول الولايات المتحدة بناء إطار يجمع بين وقف الأعمال العدائية، وتعزيز الجيش اللبناني، والضمانات ضد الهجمات المتجددة من الجنوب. ولكن ما دامت الإضرابات مستمرة، يظل هذا البناء هشاً.

ولذلك، فإن سنيورا تُدخل شرطاً للمعاملة بالمثل. لقد قبل لبنان خطوة للأمام كما يقول ويجب أن تلتزم إسرائيل الآن. ويجب على الولايات المتحدة أن تساعد لبنان على تحقيق هذه الخطوة. وبدون ذلك، يمكن أن يعطي استمرار المفاوضات انطباعا بأن بيروت تقدم تنازلات إجرائية دون تعويض أمني. وسيكون هذا التصور مكلفا سياسيا بالنسبة للحكومة.

وقف إطلاق النار كمعيار للمصداقية

إن مفهوم وقف إطلاق النار يحتل الآن مركز النقاش اللبناني. ولم يعد القادة يتحدثون عن مجرد هدنة أو هدنة. ويدعون إلى وقف واضح وخطي ومحترم للعمليات. سينيورا تستخدم هذا التمييز بالضبط بالنسبة له، المشكلة ليست عقد اجتماع ويعزى ذلك إلى عدم وجود التزام إسرائيلي موثوق به بوقف إطلاق النار.

وهذا المعيار أساسي للناس في الجنوب. ولا تحكم الأسر المشردة على الوضع من خلال بلاغات دولية. يحكمون على ذلك من خلال إمكانية العودة إلى منازلهم وإعادة فتح المحلات التجارية وإصلاح المدارس وزراعة الأراضي والتنقل دون خوف. ولا تزال عملية دبلوماسية لا تغير هذه الحقائق مجردة. ومن ثم يزداد الضغط السياسي لأن التضاريس تتعارض مع خطاب تحقيق الاستقرار.

كما أن وقف إطلاق النار شرط من شروط الجيش اللبناني. يتم تقديم المؤسسة العسكرية بانتظام على أنها الفاعل المدعو لاستعادة السيطرة على التضاريس جنوب الليطاني. ولكنها لا تستطيع أن تؤدي هذا الدور إذا ظلت المناطق المعنية معرضة لخطر دائم. ويتطلب النشر الحماية السياسية، والوسائل المادية، والوضوح العملي. ولذلك، يجب أن تهيئ المفاوضات الموثوقة هذه البيئة.

موقف سينيورا أخيراً يشير إلى شرعية الولاية. ويجب أن تكون الحكومة المتفاوضة قادرة على إثبات أنها تحمي مواطنيها أو تحصل على ضمانات للقيام بذلك. وإذا استمر التدمير، فإن الرأي العام قد يعتبر التفاوض عملية بدون أثر. ويهدف التعليق الذي اقترحه رئيس الوزراء السابق إلى تجنب هذا الفخ. إنه يحول المشاركة اللبنانية إلى شرط، وليس التزامًا تلقائيًا.

إعلان يتجاوز معسكره السياسي

فؤاد السنيورة ينتمي إلى جيل سياسي مرتبط بحكومات ما بعد الحرب ومخيم 14 آذار/مارس. وقد اتسمت مواقفه منذ وقت طويل بانتقادات قوية من حزب الله والتزام بدور الدولة المركزية. غير أن بيانه المؤرخ 29 أيار/مايو لا يقتصر على قراءة حزبية كلاسيكية. وفيما يتعلق بالنقطة المحددة لوقف إطلاق النار، فإنه ينضم إلى الشواغل التي أعرب عنها مسؤولو الأسر السياسية الأخرى.

وهذا العبور لا يعني التقارب الكامل. ولا تزال الاختلافات في حزب الله، والأسلحة، واستراتيجية الدفاع، والعلاقة مع الولايات المتحدة عميقة. ولا تزال سينيورا ملتزمة بأولوية الدولة وبقرار الحكومة السيادي. لكنها تعتقد أن الدولة يجب أن تستخدم البطاقات المتاحة لها. وقال إن تعليق المفاوضات جزء منه إذا رفضت إسرائيل المشاركة بجدية.

قد يتحدث هذا الموقف إلى جزء من الجمهور يرفض التصعيد العسكري والتفاوض دون ضمانات. وهو يعكس توقعاً للثبات المؤسسي. ولا يمكن للبنان أن يعاني ببساطة. ويجب عليها أن تهيئ الظروف، وأن تستخدم جذامها، وأن تتذكر أن السيادة لا يجري التفاوض عليها في جو من القصف. تعليقات (سينيورا) تسعى إلى إعطاء هذه الحزمة شكل دبلوماسي بدلاً من رد عسكري.

ويأتي الإعلان أيضا في وقت يحاول فيه العديد من السياسيين منع الأزمة الخارجية من إحداث فجوة داخلية. والمناقشات المتعلقة بالمفاوضات مع إسرائيل، وأسلحة حزب الله، والدور الأمريكي يمكن أن تستقطب البلد بسرعة. بالحديث عن خريطة حكومية (سنيورا) تعيد القرار إلى الولاية إنه لا يقترح رد فعل فصيلي وتدعو السلطة التنفيذية إلى العمل في حدود صلاحياتها.

جنوب لبنان في وسط الحدث

وتعطي الحالة في جنوب لبنان هذه البيانات وزنا سياسيا. وقد تعرضت مناطق الحدود لضغوط عسكرية منذ أشهر، مما أدى إلى تحول الحياة اليومية. القرية قد أفرغت تم تدمير المنازل وتضررت الهياكل الأساسية المحلية. وتعيش الأسر في مساكن مؤقتة أو مع أقارب. وقد تأثر الاقتصاد المحلي الهش أصلا في أنشطته الزراعية والتجارية والتعليمية.

وفي هذا السياق، فإن استمرار المفاوضات يثير توقعات متضاربة. بعض الناس يأملون أن تنهي القناة الأمريكية الهجمات ويخشى آخرون أن تؤدي المناقشات إلى إطالة أمد وضع وسط، حيث تستمر الحرب دون أن يُسمَّى رسمياً على هذا النحو. حكم (سنيورا) على احتمال تعليق المفاوضات يعكس هذا عدم الصبر تقول أن الدبلوماسية يجب أن تنتج الحماية وإلا ستفقد سبب وجودها.

كما ظلت مسألة عودة المشردين داخليا مسألة مركزية. ويجب أن يمهد وقف إطلاق النار الخطير الطريق أمام هذه العودة. والغرض من ذلك هو تمكين البلديات من تحديد الأضرار، واستئناف الخدمات العامة، وإعادة تنظيم المدارس، وفحص أوضاع منازلها. بدون توقف حقيقي للضربات، لا تزال هذه الخطوات مستحيلة. لا يمكن للسلطات اللبنانية أن تطلب من السكان العودة إلى المناطق التي لا تزال مهددة.

ولذلك يتعين على الحكومة أن تربط المفاوضات بشكل أوضح بالآثار القابلة للقياس. وقد يشمل ذلك إجراء تخفيض فوري في الإضرابات، أو وقف العمليات في مناطق معينة، أو وضع آلية للتحقق، أو وضع جدول زمني للانسحاب. التعليق الذي ذكره السنيورة هو مجرد أداة واحدة من بين أدوات أخرى. ولكن الأمر يثير تساؤلاً مفاده أن العديد من المسؤولين يتجنبون القول صراحة: متى تصبح المفاوضات غير مستدامة سياسياً؟?

ضغط إضافي قبل الخطوة التالية

بيان فؤاد السنيورة يضيف صوت قوي إلى النقاش حول الاستراتيجية اللبنانية إنها ليست من ممثل هامشي ويعرف رئيس الوزراء السابق الآليات الدبلوماسية وقيود الدولة. إن تدخله يجعل من خيار التعليق الموضوع للمفاوضات أكثر وضوحا. كما أنها تعطي الحكومة حجة إضافية ضد الوسطاء: فاستمرار العملية يتطلب إشارة إسرائيلية ملموسة.

ويتعين على السلطات اللبنانية أن تقرر كيفية استخدام هذا الضغط. ويمكنهم الاستمرار في المشاركة مع تشديد خطابهم. وقد يشترط حضورهم الالتزامات المكتوبة. وقد يطلبون من الولايات المتحدة تقديم ضمانات عامة. ويجوز لهم أيضا أن يعلقوا مشاركتهم مؤقتا إذا استمرت الإضرابات بنفس المعدل. ولكل خيار تكلفة، ولكن هناك أيضا تقاعس واحد.

وينبغي مواصلة المناقشة مع تقدم الجدول الزمني الدبلوماسي. وستشكل المناقشات المعلنة في واشنطن، والمواقف التي يتخذها المسؤولون اللبنانيون، والتطور العسكري في الجنوب، ملفا واحدا. وأشارت السنيورة إلى أن لبنان لديه خريطة. ولا يزال يتعين النظر إلى ما إذا كانت الحكومة ستختار لصقها أو استخدامها أو الاحتفاظ بها في المحميات بينما لا يزال الوسطاء يحاولون الحصول على وقف لإطلاق النار يمكن رؤيته في القرى وعلى الطرق وفي نقاط العبور الجنوبية.