قتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

وفي يوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة أربعة جنود في جنوب لبنان، جميعهم تأثروا بنفس الحادثة في اليوم السابق. وفقاً للبيان العسكري الذي نقله العديد من وسائل الإعلام الدولية، ثلاثة أعضاء من وحدة استطلاع لواء النحاليل ماتوا في القتال يوم الاثنين، بينما قتل جندي رابع في نفس الحلقة. وأصيب عضو آخر بجروح خطيرة وأصيب متحفظ بجروح طفيفة. ومع هذه الوفيات، فإن السجل الإسرائيلي الرسمي للضحايا العسكريين في لبنان منذ استئناف الأعمال القتالية في 2 آذار/مارس يصل الآن إلى 10 وفيات. وهذا التسلسل يمثل نقطة تحول في عملية تقدم إلى إسرائيل حسب الاقتضاء لتأمين الحدود الشمالية، ولكنه يعرِّض وحداتها البرية إلى حرب لبس ودموع على تضاريس مسدودة ومجزأة وعسكرية للغاية.

حادث أثر على الحملة الإسرائيلية

وإلى جانب السجل الإنساني، يركز هذا الحادث على عدة صعوبات واجهها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أولاً، تشير إلى أن العمليات البرية لا تزال عرضة للاختراق والنيران المضادة للدبابات والكمين، حتى عندما يهيمن الطيران على المجال الجوي. ثانيا، يأتي في وقت اختارت فيه حكومة بنجامين نتنياهو زيادة توسيع نطاق العمليات في الأراضي اللبنانية. وفي 29 آذار/مارس، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أمر بتمديد إضافي لمنطقة الأمن في جنوب لبنان. وقبل بضعة أيام، ذكر وزير دفاعه بالفعل نقطة تفتيش إسرائيلية إلى نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الدولية. This direction confirms that the objective is no longer merely to respond to one-off fire, but to reshape the military environment along the border in a sustainable manner.

غير أن ثمن هذه الاستراتيجية أصبح أكثر وضوحا. ويعرض الهجوم الأرضي الوحدات الإسرائيلية إلى نوع مختلف من المواجهة عن الضربات النائية. In border localities, hills, steep valleys and discontinuous Urban create land for brief but deadly clashes. حتى عندما تضعف مواقع (هزبولا) بالقصف، فإن قدرة الحركة على القيام بأعمال محلية لا تزال سليمة في عدة قطاعات. ولا يزال رويتر يبلغون، وقت إعلان الوفاة، أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم تفاصيل دقيقة عن ملابسات الحادث. ويؤكد هذا الصمت على ضرورات الاتصال العسكري وعلى عدم التيقن العملي المتأصل في هذه الجبهة.

استئناف الحرب منذ 2 آذار/مارس

ووفاة هؤلاء الجنود الأربعة جزء من مرحلة جديدة من الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. According to Reuters and the UN agencies, the open escalation appealed on 2 March, in a deeply degraded regional context. ومنذ ذلك الحين، زادت المبادلات بالأسلحة النارية والهجمات الجوية والعمليات الأرضية من شدة. وقد استأنف حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي حملة أوسع بكثير في لبنان، تجمع بين التفجيرات والاختراقات الأرضية وأوامر الإجلاء. وتقدّم السلطات الإسرائيلية هذا الإجراء بوصفه ضرورة أمنية لإزالة التهديد من الحدود الشمالية. وعلى الجانب اللبناني وفي المنظمات الدولية، فإن القراءة عكس ذلك: فقد حوّل الهجوم البلد إلى أزمة إنسانية وطنية.

وتظهر البيانات الصحية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية، استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، زيادة سريعة في عدد الضحايا المدنيين وضغوط المستشفيات. وفي وقت مبكر من 8 آذار/مارس، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 394 حالة وفاة و 130 1 إصابة منذ بداية التصعيد، وأشارت إلى أن محافظة النبطية من بين أكثر المناطق تضررا. وفي 20 آذار/مارس، أبلغ تقييم آخر أجرته المنظمة عن وقوع ما مجموعه 585 3 ضحية، قتل منها 001 1 شخصا وأصيب 584 2 شخصا في 19 آذار/مارس. وهذه البيانات لا تصف فقط كثافة الإضرابات. كما أنها تبين السرعة التي تم بها سحب جنوب لبنان، ثم المناطق الأخرى، إلى برامح أبعد من خط المواجهة الوحيد.

جنوب لبنان، قلب المواجهة غير المتماثلة

ولا يزال جنوب لبنان هو القلب العسكري والرمزي لهذه المواجهة. ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى منع إطلاق الصواريخ، وإبقاء الوحدات بعيدا عن حزب الله، وتخفيض قدرات التسلل أو إطلاق النار المضادة للدبابات إلى شمال إسرائيل. غير أن هذا الطموح صار ضد حقيقة معروفة منذ سنوات: فالأرض تؤيد قوة لإغاثة متنقلة لا مركزية ومألوفة. القتال في الجنوب لا يتبع منطق معركة خطية ويتميزون باتصالات غير نظامية، وتدمير القرى، وفتح ممرات الإجلاء، وعمليات العودة المتعاقبة في المناطق التي سبق قصفها.

ووجود فينول يضيف طبقة إضافية من التعقيد. وفي الأيام الأخيرة، أكدت الأمم المتحدة وفاة ثلاثة من حفظة السلام الإندونيسيين في حادثين منفصلين في جنوب لبنان. Two of them were killed after the explosion of their vehicle near Bani Hayyan, while another soldier of the UN mission was killed by the explosion of a projectile near a position near Adchit al-Qusayr. وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الهجمات على حفظة السلام تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ويمكن اعتبارها جريمة حرب. ويبين هذا التذكير كيف أصبح المسرح اللبناني الجنوبي مزدحما وخطيرا وصعب السيطرة عليه، حتى بالنسبة للجهات الفاعلة المسؤولة رسميا عن رصد وقف الأعمال القتالية.

حرب تعبر الحدود

ولم يعد التسلسل الحالي يقتصر على مواجهة ثنائية بين إسرائيل وحزب الله. ويشير رويتر إلى أن المرحلة الجديدة من الحرب في لبنان هي جزء من مواجهة إقليمية أوسع نطاقا، تتدخل فيها إيران وحلفاء طهران الإقليميون وشركاء إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي هذا السياق، تشكل الجبهة اللبنانية مجالاً عسكرياً، ومنحدراً سياسياً، ورسالة استراتيجية. وبالنسبة لإسرائيل، لم يعد بوسع الشمال أن يظل منطقة تهديد دائم. وبالنسبة لحزب الله، فإن الضغط على هذه الحدود يحافظ على قيمة ثابتة وسياسية، حتى على حساب الدمار الشامل في لبنان.

ويفسر هذا البعد الإقليمي أيضا قسوة الأهداف التي أعلنها القادة الإسرائيليون. إدّعى بنجامين نيتانياهو أنه أراد تغيير الوضع في الشمال تغييراً مالياً، في حين أن إسرائيل ادعت القضاء على عدد كبير من مقاتلي حزب الله وتخفيض بعض قدراتها التسيارية. At the same time, sources cited by Reuters estimated more than 400 Hizbullah fighters killed since 2 March. غير أن أيا من هذه الأرقام لا يكفي لقول ما إذا كان الهدف الاستراتيجي يمكن تحقيقه. ويظهر التاريخ العسكري الأخير للحدود اللبنانية، على العكس من ذلك، أن تفوق النار لا يترجم تلقائيا إلى سيطرة سياسية دائمة على الأرض.

الخسائر العسكرية السياسية في إسرائيل

وفي إسرائيل، يتجاوز وفاة أربعة جنود في نفس الحادث الإطار التشغيلي الصارم. وكل خسارة بشرية تؤدي إلى تنشيط النقاش بشأن التكلفة الحقيقية لهجمة أرضية طويلة الأمد. The government emphasizes the need to secure northern localities and to keep Hezbollah away. ولكن أسر الجنود وأحزاب المعارضة وجزء من الرأي تنظر الآن إلى الاتساق بين الأهداف والنتائج المحققة. ويمثل عشرة جنود إسرائيليين قتلوا في أقل من شهر في هذا المسرح وحده، على نطاق استئناف الحرب هذا، إشارة تحذيرية إلى السلطة التنفيذية.

ويزداد هذا الضغط السياسي إلى حد كبير، حيث لا تزال الجبهة اللبنانية متداخلة مع المسائل العسكرية والدبلوماسية الأخرى. The Israeli authorities want to show that they keep the initiative on several fronts at once. ومع ذلك، يؤدي فتح مسرح أرضي أو توسيعه في لبنان آليا إلى عمليات تحكيم في الرجال والاستخبارات والاتصال. It also requires that the public should justify the losses incurred for an objective which remains formulated in general terms: to remove the threat, to create a safe zone, to restore deterrence. وكلما استمر القتال، كلما أصبح السؤال أكثر تحديدا: إلى متى يمكن للجيش النظامي أن يصمد أماما متحركا دون تحويل عملية لمرة واحدة إلى مشاركة طويلة؟

في لبنان، استمرار تدهور الإنسان

وعلى الجانب اللبناني، فإن وفاة الجنود الإسرائيليين لا تغير الواقع المهيمن للنزاع: فالأغلبية الساحقة من الدمار والتشريد تتركز على الأراضي اللبنانية. وتصف التقارير التي نشرتها منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة متزايدة. وفي نهاية آذار/مارس، أفادت المفوضية بأن أكثر من مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم منذ 2 آذار/مارس. In its follow-up table covering the week of 16-22 March, the UN agency recorded 1,049,328 displaced persons registered on the Lebanese government platform. ومع تضاعف الإضرابات، تحولت المدارس إلى ملاجئ، وألحقت أضراراً بشبكات الطرق، وزيادة تعقيد المساعدة المقدمة إلى مرافق الاستقبال.

The health sector is under extreme pressure. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى الهجمات على الخدمات الطبية في حالات الطوارئ، والاسعافات المضرة، ومراكز الإغاثة المتضررة، وعدة مستشفيات أغلقت أو خرجت جزئيا عن الخدمة. وفي 12 آذار/مارس، سجلت المنظمة بالفعل 33 هجوما على خدمات الطوارئ الطبية منذ بداية التصعيد، حيث لقي 18 قتيلا و 45 جريحا بين الأفراد المعنيين. وفي الوقت نفسه، تتزايد الاحتياجات في الملاجئ الجماعية، حيث يتركز المشردون. إن هذا الواقع الإنساني يعطي جنوب لبنان مكانا فريدا في الأزمة الإقليمية: فهو نقطة الانطلاق للمواجهة العسكرية والحيز الذي لا تزال فيه عواقبها المدنية أكثر وضوحا.

ما يكشفه يوم الاثنين « حادث »

الكلمة التي اختارها الجيش الإسرائيلي « حادثة » ليست تافهة وهو يسمح بالتجميع تحت صيغة محايدة حلقة لا تزال مواهبها غير واضحة ولكن عواقبها ثقيلة. وفي الصراعات المعاصرة، كثيرا ما يهدف هذا النوع من التركيبة إلى ترك المؤهل التكتيكي الدقيق مفتوحا: الكمين، والنيران المضادة للدبابات، والانفجار، والمواجهة المباشرة، أو مزيج من عدة عوامل. ولذلك، فإن عدم وجود تفاصيل عامة يغذي الافتراضات، دون أن يتاح البت فيها. والشيء المؤكد، من ناحية أخرى، هو أن الحلقة ضربت وحدة استطلاع، لذلك انخرط الجنود في بعثات اتصال ومراقبة وبعثات ذات صلة.

وهذا أمر هام لأنه يقول شيئا عن المرحلة الحالية من العمليات. An army that projects surveillance units into disputed areas accepts a higher level of risk in order to open the ground, detect threats or prepare for broader actions. وعندما تعاني هذه الوحدات من خسائر كبيرة، قد يشير ذلك إما إلى وجود مقاومة معاكسة منظمة على نحو أفضل مما أُعلن عنه، أو إلى زيادة في المناطق التي لا تزال غير مستقرة. وفي كلتا الحالتين، يشير حادث الاثنين إلى أن معركة جنوب لبنان ليست مجرد مسألة ضربات جوية مذهلة. وهو يشارك أيضاً في التزامات قصيرة غير موثقة توثيقاً جيداً ولكنها حاسمة في السيطرة الحقيقية على الأرض.

بين منطق المنطقة العازلة وخطر الانهيار

إن منطق المنطقة العازلة الإسرائيلية ليس جديدا. وهو يستجيب لقلق قديم: منع أي قوة عدائية من التهديد المباشر للمجتمعات المحلية في شمال إسرائيل من خلال الحرائق أو التسلل أو الهجمات المضادة للدبابات. ولكن التجربة التاريخية للحدود اللبنانية تبين أن إنشاء عمق أمني وحده لا يضمن الأمن الدائم. وهو يتطلب مراقبة مستمرة، وذكاء دقيق، وإدارة سياسية للمساحات الملتوية أو المحايدة. ولكن كل من هذه البارامترات مكلف، بما في ذلك عندما يتجنب الخصم المواجهة الجبهية.

والمشكلة أكثر حساسية حيث أن حزب الله لا يحتاج إلى إقامة إقليم بطريقة تقليدية لمواصلة وزنه. It is sometimes enough to demonstrate its military survival, maintain a remaining fire capacity or cause symbolically heavy losses. إن وفاة أربعة جنود إسرائيليين في حلقة واحدة هي بالتحديد استجابة لهذا المنطق المظاهري. وهي لا تعكس في حد ذاتها توازن القوى، ولكنها تشير إلى أن الهجوم على الأراضي يمكن أن يحقق بسرعة توازناً سياسياً ثقيلاً للطرف الذي يمارسه. ومن ثم، فإن السؤال المطروح ليس فقط إلى أي مدى يمكن للجيش الإسرائيلي أن يمضي قدما، بل إلى أي تكلفة بشرية وسياسية ينوي تحقيق استقرار ما يستهلكه أو يبطله.

واجهة لا تزال نتائجها غير مؤكدة

وفي الأجل القصير، يؤكد الإعلان الإسرائيلي في المقام الأول أن الجبهة الشمالية دخلت مرحلة أكثر تكلفة وأقل قابلية للتنبؤ. أهداف إسرائيل تشدّد، الخسائر العسكرية تتراكم، قدرات حزب الله لا تزال نشطة جزئياً والحالة الإنسانية في لبنان مستمرة في التدهور. ويشيد حفظة السلام أنفسهم الآن مباشرة بهذا التصعيد. هذا الجمع يجعل أي قراءة سريعة مضللة. لا قوة النار الإسرائيلية ولا قدرة حزب الله على البقاء على قيد الحياة المحلية، في الوقت الراهن، يكفي لوضع سيناريو خروج بسيط.

وعلى أرض الواقع، فإن كل حلقة مميتة جديدة تُغيّر تصور توازن القوى دون تغيير هيكلها العميق بالضرورة. أما الوفيات الأربع التي أعلن عنها يوم الثلاثاء فسوف تُثقل على البلاغ الإسرائيلي والأسر المعنية وتقييم المخاطر من جانب الوحدات المعنية بفرقة الحدود. وفي الوقت نفسه، لا يزال لبنان يستوعب الصدمة الرئيسية في شكل وفيات مدنية، وتدمير الهياكل الأساسية، والتشريد الجماعي. وهذا واقع مزدوج، عسكري من جانب واحد، إنساني من الجانب الآخر، يعرف اليوم جنوب لبنان: فضاء لم يعد فيه الحدود خطا، بل منطقة استنزاف دائمة.