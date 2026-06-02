قتل ثيودوسيا كارام على الطريق الجنوبي من خلال ضربة إسرائيلية

واصبح ثيودوزيا كارام، يوم الثلاثاء 2 حزيران/يونيه، وجه حرب اصطدمت بالمدنيين على الطرق العادية في جنوب لبنان. طالبة من (كلايا)، قُتلت مع والدها، الدكتورة (جيمس جورج كارام)، طبيبة أسنان عمرها 61 عاماً وفقاً لأقاربها، وشقيقها (توني) البالغ من العمر 12 عاماً في ضربة طائرة بدون طيار استهدفت سيارتهم هذا الاثنين على طريق النبطية – الخردلي. وكانت الأسرة تعود من الامتحانات والإجراءات المدرسية، وفقاً للأدلة الأولى التي أفادت بها وسائط الإعلام اللبنانية ووكالة عامة. وجاء الهجوم كما أعلن واشنطن للتو وقفا للتصاعد بين إسرائيل وحزب الله، دون أن تؤكد الأرض هذا التوقف.

ثيودوزيا كارام مسار مكسور على الطريق

قوة هذه الدراما تكمن أولا في بساطة. طالب يأخذ امتحان. والده معه. شقيقها الأصغر في السيارة. تستأنف العائلة الطريق المؤدي إلى قلعة، محلة قضاء مرجعيون. وتمر الرحلة عبر مساحة أصبحت خطرة، ولكنها لا تزال شريان حياة لسكان الجنوب. في طريق النبطية – الخردلي، يتم استهداف العربة بضربة جوية بطائرة بدون طيار. جميع الشاغلين الثلاثة قتلوا.

تصف الروايات المحلية المبكرة يومًا بدأ بالتزامات أكاديمية ودراسية. يقال إن ثيودوسيا كرم غادرت مرجعيون مع والدها وشقيقها للانضمام إلى هيئة التدريس، قبل أن تعود إلى المنزل. معلومات أخرى تثير ممرًا عبر صيدا للامتحانات والإجراءات المتعلقة بالدراسات. وينبغي أن يوضح الأقارب والسلطات هذه المعاني. وهي لا تغير النقطة الأساسية: كانت السيارة تحمل عائلة، في نزوح مدني يتعلق بالتعليم.

الأب (جيمس جورج كارام) كان طبيب أسنان. وتصوره وسائل الإعلام المحلية على أنه من سكان القلعة. العلاقات رفعت عمره، 61. ابنته (ثيودوسيا) حضرت الجامعة. ابنه توني كان لا يزال طفلا. لم تكن هناك معلومات عامة متاحة، في وقت كتابة هذا التقرير، أنشأت وظيفة مقاتلة للضحايا ولن يكون هناك أي منهم، لم يكونوا مقاتلين. وهذه التفاصيل أساسية لأنها تحرك قراءة الحدث: إنها ليست مجرد ضربة بل هجوم مباشر على حياة المدنيين.

السيارة المستهدفة ليست رمزاً مجرداً. إنها تجسد ما تقوم به الحرب لأشد لفتات عادية. الذهاب إلى الجامعة، وإجراء امتحان، مرافقة أطفاله، والعودة إلى القرية: وهذه الأفعال تصبح قرارات في خطر. وفي جنوب لبنان، لم يعد الطريق مجرد مكان مرور. تصبح منطقة عرض دائمة، حيث يمكن قراءة كل مركبة من قبل الجيش كهدف محتمل، ومن قبل الأسرة كطريقة أخيرة للبقاء راسية في المنزل.

طريق النبطية – الخردلي والمرور المدني والمنطقة العسكرية

إن طريق النبطية – خردلي يحتل مكانا خاصا في جغرافية الجنوب. يربط المساحات التي تهم حركة المرور بين منطقة النبطية وقطاع مرجعيون. تخدم القرى والعائلات النازحة والمحلات التجارية والمدارس والخدمات الصحية. وفي الأوقات العادية، يشكل ذلك جزءا من اللوجستيات اليومية. وفي أوقات الحرب، يصبح ممرا استراتيجيا يرصد ويضرب ويغلق أحيانا، ويخشى في كثير من الأحيان.

وهذا الطابع المزدوج يفسر خطورة الهجوم. ويجوز للجيش أن ينظر في طريق يُستخدم لحركات عدائية. وكثيرا ما لا يكون للمدنيين خيار آخر. يستعيرونها لعلاج أنفسهم أو الدراسة أو البحث عن الطعام أو الانضمام إلى الأقارب. وعندما يستوعب المنطق العسكري تماما المنطق المدني، يزداد خطر المأساة. قضية كارام توضح هذا التحول. وقد وقع نزوح الأسر في حرب مراقبة وضربات مستهدفة.

وقد زادت الهجمات على السيارات والدراجات النارية والطرق لعدة أسابيع في جنوب لبنان. تسمح ضربات الطائرات بدون طيار باستجابة سريعة ودقيقة من الناحية الفنية. ولكن دقتها المادية لا تضمن دقة تحديد الهوية. ويتطلب اختيار المركبة كهدف معلومات موثوقة، وتأهيل الشخص المستهدف، وتقييم المخاطر بالنسبة للمدنيين. عندما تموت عائلة بأكملها في سيارة، تصبح مسألة سلسلة القرار هذه محورية.

الهجوم على سيارة كرم هو أيضا جزء من تسلسل أوسع للقصف. وفي نفس الصباح، أفادت وسائط الإعلام اللبنانية عن وقوع مزيد من الضربات وقصف المدفعية في عدة مناطق من الجنوب. وتأثرت المناطق في مقاطعة صور ومقاطعة النبطية. تم تدمير المنازل. تم استهداف الطرق. هذا السياق لا يخفف من وفاة ثيودوسيا كارام. وعلى النقيض من ذلك، يتبين أن هذه الوفاة جزء من تصعيد يتداخل فيه المدنيون والعسكريون باستمرار.

إعلان هدنة متناقضة بالفعل في الميدان

تأتي وفاة ثيودوسيا كرم بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تسلسل دبلوماسي تم تقديمه على أنه حاسم. وادعت دونالد ترامب أنه حصل، من خلال اتصالات مع بنجامين نتنياهو ومع ممثلين رفيعي المستوى بشأن حزب الله، على وقف الهجمات بين إسرائيل والحركة اللبنانية. وقال الرئيس الأمريكي إن إسرائيل لن تهاجمهم وأنها لن تهاجم إسرائيل. وكان الإعلان هو إزالة خطر الإضراب على بيروت وتمهيد الطريق لإلغاء التصعيد.

الحقل أرسل رسالة أخرى وأُبلغ مرة أخرى عن وقوع حرائق واعتراضات وإضرابات ومواجهات في الليل والصباح. وأكدت إسرائيل أن عملياتها في جنوب لبنان ستستمر. وواصل حزب الله عرض أعماله كرد على التقدم والهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وبين الإعلان السياسي والوقف الفعلي للأعمال القتالية، كانت هناك فجوة. في هذه الثغرة تم ضرب سيارة (كارام).

يكشف الحدث عن قيود كبيرة على وقف إطلاق النار المعلن دون آلية واضحة. لا يكفي أن يعلن القائد عن استراحة. ويجب أن يأمر بتحديات القيادة، ويجب أن تتوقف الوحدات عن العمليات، ويجب الإشارة إلى الطائرات بدون طيار، ويجب تغيير قواعد الاشتباك، ويجب أن يفهم كل مخيم تكلفة الانتهاك. وليس هناك ما يشير في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء إلى أن هذا الجهاز كان يعمل بالفعل. وهكذا، ظل المدنيون يعيشون تحت وطأة النار، على الرغم من البيانات.

وهذا التناقض متفجر سياسيا. بالنسبة لواشنطن، وفاة طالبة ووالدها وشقيقها تضعف قصة تصفية السيطرة وبالنسبة لبيروت، تؤكد أن حماية المدنيين لا يمكن أن تتوقف على تبادل هاتفي بسيط بين السلطات. وبالنسبة لإسرائيل، تثير مسألة الاستخبارات واختيار الأهداف. وبالنسبة لحزب الله، يقدم حجة إضافية لرفض هدنة تقتصر على مناطق معينة، مثل بيروت، إذا ظلت الطرق والقرى في الجنوب معرضة للخطر.

كالايا، القرية الجنوبية وذاكرة المنفى الداخلي

فالقلايا ليست فقط مكان منشأ الضحايا. وهي منطقة جنوبية تتميز بالتوترات الحدودية والنزوح والعودة غير المكتملة والخوف من حرب طويلة. وهي، شأنها في ذلك شأن القرى الأخرى في مقاطعة مارجيون، تعيش على وتيرة التنبيهات، وقطع الطرق، والأخبار من الأقارب، والقرارات الصعبة. المغادرة تعني فقدان مرساة. البقاء يعني قبول الخطر. العديد من الأسر تبحر بين هذين الضرورتين.

ومن ثم فإن وفاة الكرام تؤثر على مجتمع كامل. في قرى الجنوب، اختفاء الأسرة ليس حدثًا متنوعًا. إنها تعيد تنظيم الحياة اليومية. الجيران يعرفون الأب والزملاء يعرفون الفتاة والمعلمون يعرفون الطفل. يصبح الحزن جماعياً لأن الحرب تحول كل ضحية إلى مرآة محتملة. الجميع يتساءل ما هو الطريق الذي كان يمكن أن يكون له، أي فحص قد يكون ابنه، أي سيارة يمكن أن يكون الهدف.

والتعليم يعطي هذه المأساة أهمية خاصة. امتحانات نهاية السنة تتطلب السفر، حتى عندما تجعل الحرب السفر خطيرا. وتحتفظ الجامعات والمدارس أحيانا بجدول زمني للحفاظ على شكل من أشكال التطبيع. فالعائلات تفي بالغرض، لأن الدراسة لا تزال تعد بالمستقبل. لكن هذا التطبيع له تكلفة. وفي حالة ثيودوسيا كارام، لم تحمي الجامعة من الحرب. حتى أنها كرست النزوح المميت في روتين تعليمي.

هذا البعد يفسر العاطفة التي أثارها اسمه (ثيودوزيا كارام) لم تكن زعيمة سياسية لم تكن شخصية عسكرية ومثلت شابا حاول مواصلة دراساته على الرغم من الإضراب، ونقاط التفتيش، والجوهر النادرة، والليالي الناعمة، والطرق غير المؤكدة. إن موته يشير إلى أن الحرب لا تقتل المقاتلين فحسب، بل تدمر المباني فحسب. يقطع الطرق ويمسح الدبلومات المحتملة ويحول مستقبل العائلة إلى ملف موت.

مسألة التأهيل المدني

ويجب أن يظل التحليل القانوني دقيقا، ولكن لا يمكن تجنبه. وفي القانون الإنساني الدولي، يجب أن تميز أطراف النزاع بين المقاتلين والمدنيين. ويجب عليهم أيضاً أن يقيِّموا مدى تناسب الهجوم وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين أو للحد منها. ويمكن أن تصبح السيارة المدنية هدفا مشروعا إذا كانت تنقل شخصا أو معدات ضالعة مباشرة في الأعمال القتالية. ولكن يجب أن يستند هذا التأهيل إلى عناصر جدية، لا على افتراض عام يتعلق بالطريق المستخدم.

في هذه الحالة، تصف المعلومات المتاحة على الجانب اللبناني ثلاثة ضحايا مدنيين: طبيب أسنان، ابنته الطالبة وابنه القاصر. ولا توجد مدخلات عامة لشرح سبب استهداف مركبتهم. ولم ترد في المعلومات الأولية أي ادعاء مفصل من الجيش الإسرائيلي بشأن هذا الإضراب الدقيق. وهذا الغياب وحده لا يثبت عدم مشروعية الهجوم. غير أن من الضروري تقديم تفسير يمكن التحقق منه.

والشفافية هي أكثر ضرورة، حيث كثيراً ما تُعرض ضربات الطائرات بدون طيار على أنها جراحية. ويمكن لحجة الدقة التقنية أن تخفي هشاشة أعمق: خطأ تحديد الهوية. طائرة بدون طيار يمكن أن تصل بالضبط السيارة المحددة وقتل الناس الخطأ. دقة إطلاق النار لا تستحق الذكاء وهذا هو السبب في أن التحقيق يجب أن يركز ليس فقط على القذيفة، بل على القرار: من حدد السيارة، على أي أساس، مع أي وقت، ومع معرفة وجود الطفل وتثبيت الاتهامات بارتكاب جريمة حرب.

ويتحمل لبنان أيضا مسؤولية. ويجب على سلطاتها أن توثق الضحايا، وأن تحافظ على الأدلة، وأن تحدد ظروف الرحلة، وأن تؤكد الهويات، وأن تحيل ملفاً متسقاً إلى السلطات المختصة. في حرب مشبعة مع روايات متنافسة التصلب هو حماية ويمنع اختفاء الأسماء في اللبس. فهو يعطي الأسر شيئاً غير الإهانة الفورية: بداية الإجراءات، حتى وإن كانت محدودة، بل بطيئة، بل وهشة.

إضراب على التفاوض

ويزيد جدول الهجوم من نطاقه. وفي اليوم السابق، حاولت الولايات المتحدة منع إضراب إسرائيلي على بيروت. وربطت إيران مزيدا من المناقشات مع واشنطن بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات. ورفض حزب الله هدنة لن تنقذ سوى العاصمة اللبنانية. وادعت إسرائيل أنها تريد مواصلة عملياتها في الجنوب. يعطي موت الكرم مضمونًا بشريًا لهذا النقاش الاستراتيجي. يظهر ما تعنيه هدنة جزئية.

وإذا كانت بيروت محمية ولكن الطرق في الجنوب لا تزال مفتوحة للإضراب، فلن ينظر إلى وقف إطلاق النار على وقف إطلاق النار. وسيُفهم على أنه ترتيب هرمي للحياة والأقاليم. تستحق العاصمة خطًا أحمر، لكن القرى والمحاور الحدودية ستبقى في منطقة رمادية حيث يبدو أن القتل العشوائي مسموح به. إنها تغذي الغضب المحلي. ويعطي الفاعلين المسلحين حججًا للاستمرار.

وبالنسبة لإسرائيل، يهدف الحفاظ على الضغط العسكري في الجنوب إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بالقرب من الحدود. ويستجيب هذا المنطق للطلب القوي على الأمن في شمال إسرائيل. ولكن هناك حقيقة واحدة: فكل إضراب يؤثر على المدنيين يخفض الحيز الدبلوماسي ويعزز هذا الشعور بالظلم. وهو يزيد من التكلفة الدولية للحملة. إنه يعقّد الموقف الأمريكي وهو يجعل السلطات اللبنانية أقل قدرة على الدفاع عن صيغة توفيقية قبل رأيها العام.

وبالنسبة لهزبولا، يمكن إدماج وفاة عائلة كالايا في سرد مقاومة الاحتلال والإضراب. ولكن هذا الحساب لا يجيب على السؤال الرئيسي الذي طرحه اللبنانيون: كيفية حماية المدنيين، وليس فقط تحويل موتهم إلى حجة سياسية؟ إن مأساة كارام تضع جميع الجهات الفاعلة أمام مسؤولياتها. إنها تتساءل عن أهداف إسرائيل وسألت حزب الله عن العسكرة المستدامة للجنوب. وهي تشكك الدولة اللبنانية في قدرتها على فرض حماية فعالة.

اليومية المدنية كمنطقة معركة

وتظهر غارة خردلي أن الجبهة لم تعد تقتصر على المواقع العسكرية. وهي تسافر عبر جداول الامتحانات، والرحلات الأسرية، والطرق الثانوية، والقرى المفرغة جزئيا. ساحة المعركة تزول. وتنشأ في منعطف، بالقرب من جسر، عند مدخل قرية، عند عودة كلية. وهذا التحول يجعل الحرب أكثر صعوبة بالنسبة للمدنيين في القراءة. لا نعرف بالضبط أين يبدأ الخطر أو عندما يتوقف.

ويجب على أسر الجنوب أن تحاكم بشكل دائم. هل يجب أن نرسل طفلاً للامتحان؟? هل يجب أن نعود إلى القرية؟? هل يجب أن نأخذ الطريق مبكراً أو متأخراً، وحدنا أو العائلة؟? هل يجب أن نبقى بالقرب من مكتبه أو مدرسته أو أرضه أو نقبل المنفى الداخلي؟? وستكون هذه القرارات ثقيلة في الأوقات العادية. تحت الطائرات الآلية، أصبحوا شبه مستحيلين. تُظهر حالة ثيودوسيا كرم أن قرارًا معقولًا، بالذهاب للفحص والعودة، يمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة.

ويتلقى المجتمع اللبناني هذا النوع من المأساة بتحريض عميق. كل اسم يضيف إلى أسماء أخرى. كل مكان ينضم إلى بطاقة حداد كثيفة بالفعل. المخاطرة عادية. تكرار الإضرابات يمكن أن يحول الإهانة إلى ضوضاء خلفية. هذا بالضبط ما يجب أن تتجنبه الكتابة الصحفية. اسمه (ثيودوزيا) و (جيمس) و (توني كارام) إنه يمنع إختفائهم في إحصائيات. كما أنه تذكير بأن الحرب تقاس بأرواح يمكن تحديدها، وليس فقط في البيانات.

البند التالي هو التأكيد الكامل للهوية والعمر والطريق الدقيق وظروف الهجوم. وسيتعين على السلطات اللبنانية أن تقول ما يمكن أن تنشئه. وسيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يشرح ما إذا كان يدعي هذا الإضراب وما هو الهدف الذي كان يخطط له وما هي الاحتياطات التي اتخذت. وسيتعين على الوسطاء الأمريكيين أن يقولوا ما إذا كان الإعلان عن وقف إطلاق النار يشمل حقا طرق جنوب لبنان، أو ما إذا كان المدنيون سيواصلون التعميم في هدنة لا توقف بعد الطائرات بدون طيار.