قرون: تضرب إسرائيل بالقرب من السد

إن القصف الإسرائيلي المبلّغ عنه في محيط سد قارون والبحيرة يضع لبنان في خطر عدم تلخيص البلاغات العسكرية. إنه ليس طريقاً مقطعاً أو منزلاً مدمراً أو مركبة مستهدفة. It is a structure that holds water from the Litani River, supplies hydroelectric facilities, is used for irrigation and dominates entire localities downstream. The Litani National Authority has already requested emergency measures around the dam after targeting in its environment. ولا تؤكد أي معلومات عامة في هذه المرحلة حدوث فشل هيكلي كبير أو إلحاق ضرر بالسد. غير أن الإضراب الإسرائيلي كان كافياً للتذكير بأن حرباً أُجريت بالقرب من حاصلة تبلغ 220 مليون متر مكعب لا يمكن أبداً أن تُعامل على أنها حلقة عادية.

قاروون، ضربة إسرائيلية شديدة الخطورة

في البقاع الغربي، (كراون) ليس اسماً بسيطاً على خريطة. The lake is visible from a distance between villages, agricultural land and secondary roads. البن ونقاط الاسترخاء على طول حدودها. الأسر والعمال والفنيون متورطون. عندما وصلت الحرب إلى ذلك المحيط، لم يعد السكان ينظرون فقط إلى السماء لمعرفة ما إذا كانت طائرة بدون طيار تقترب. وهي تنظر أيضاً إلى المياه، والدايكات، والطرق المتحركة، وتعليمات السلطات. الخوف يتغير في الطبيعة. لم يعد الإنفجار فقط. وهو يتضمن مسألة ما يمكن أن يتبع.

وتظهر ردة فعل هيئة ليتاني الوطنية أن القلق آخذ في الاعتبار. After the recent targeting around the dam, she asked the governor of La Békaa to close the cafes, shops, institutions and tourist points located within the perimeter. ودعت أيضا إلى منع التجمعات البشرية بالقرب من العمل. This decision is not an administrative formality. وهو يهدف إلى إبعاد المدنيين عن موقع يمكن فيه لضربة ثانية أو خطأ استهدافي أو وميض أن تحول منطقة عبور إلى فخ.

هذا التدبير أيضاً يقول شيئاً آخر. The Litani officials consider that the protection of the dam is now a matter of immediate public safety. إنهم لا يتحدثون فقط عن المعدات التقنية. يتحدثون عن البنية التحتية الاستراتيجية للمياه الوطنية. In a country already hit by power cuts, the economic crisis, river pollution and population displacement, exposing Qaraoun to war amounts to touching a point of collective vulnerability.

إسرائيل توسيع نطاق الحرب حول ليتاني

The Israeli strike comes in a climate of general intensification. وتدعي إسرائيل أنها استهدفت عشرات مواقع حزب الله في الجنوب والبقاع في الساعات الأخيرة. وأعلن بنيامين نتنياهو أنه يريد زيادة الضغط العسكري على حركة الشيعة. ويعرض الجيش الإسرائيلي عملياته كضربات على المخازن ومراكز القيادة ووسائل المراقبة أو المواقع المستخدمة في الهجوم على شمال إسرائيل. لكن التضاريس اللبنانية تظهر واقعاً أوسع: وتوشك الهجمات على الجسور والطرق والهياكل الأساسية الهيدروليكية والمناطق المأهولة بالسكان.

وبالتالي، يوجد قاروون في تقاطع المنطقين. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الليطاني هو خط عسكري مرتبط بهزبولة وحركاتها وأمن الحدود الشمالية. وبالنسبة للبنان، فإن ليتاني مورد وطني. وهي تعبر البلد، وتغذي الأرض، وتولد الكهرباء وتشكل جزءا من الاقتصاد الزراعي. هذا الاختلاف يجعل كل ضربة بالقرب من النهر أكثر متفجرة. The same place can be seen by an army as an axis of war and by a population as a condition of survival.

سد وقرى وملايين الأمتار المكعبة

خطر الموقع يكمن أساسا في وظيفته وسد قرون هو أكبر سد في لبنان من خلال قدرته. إنها تشكل أكبر بحيرة صناعية في البلاد ويمكن أن تصل مساحتها إلى حوالي 220 مليون متر مكعب. والهيكل مرتفع بحوالي 60 مترا وهو أحد الأصول الأساسية للسلطة الوطنية الليطانية. وهي توفر المياه للزراعة وتوفر نظاما للطاقة الكهرمائية لا يزال ذا قيمة، حتى وإن لم يكن كافيا لحل أزمة الكهرباء الوطنية.

وهذه الأرقام تعطي مقياس الخطر. السد ليس مجرد حائط أو صخرة إنه نظام وهي تشمل الصمامات، والمزارات، والأنابيب، والمعدات الكهربائية، ووصول الطرق، وأدوات المراقبة، وأفرقة الرصد. فالضربة بالقرب من الموقع قد لا تخترق الهيكل، ولكنها قد تحول دون وصول المهندسين، وتضر بالطريق، وتتسبب في حريق، وتقطع الكهرباء، أو تجعل تدخل الصيانة خطيرا. وفي الحرب، تعد هذه الآثار غير المباشرة إلى حد ما نقطة التأثير.

وبالنسبة للقرى الواقعة في أسفل المجرى، فإن القلق فوري. The authorities have not announced a risk of rupture. كما أنهم لم يدعوا إلى إخلاء هائل مرتبط بهيكل السد. لكن الجمهور يعلم أن حادثاً على ضبط النفس بهذا الحجم سيكون له عواقب سريعة. ولذلك يطلب السكان معلومات بسيطة: هل تم تفتيش السد؟? هل تعمل الصمامات؟? هل الوصول واضح؟? هل تلقت البلديات أي تعليمات؟? وفي الأزمات، كثيرا ما يغذي الصمت خوفا أكبر من الحقائق.

الحاجة الملحة إلى كلمة واضحة

وتتطلب الحالة اتصالات عامة واضحة. ولا يكفي القول إن الموقع يجري رصده. What has been affected, what has not been affected, what remains to be verified and which areas must remain closed. تنتشر الشائعات بسرعة خاصة عندما يسمع الناس انفجارات بالقرب من بحيرة عرفوها منذ الطفولة. وتصبح كلمة تقنية ومنتظمة ومفهومة جزءا من الرد الأمني. إنه يتفادى حالات المغادرة المذعورة والحشود و الإنذارات الكاذبة.

الجسر السابق على الليطاني يعزز المخاوف وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت الهجمات الإسرائيلية أو ألحقت أضرارا بممرات هامة على النهر. وقد وجدت منظمات حقوق الإنسان أن بعض هذه الهجمات يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على المدنيين، لأنها تعزل مناطق بأكملها وتعقد عملية إيصال المعونة. واحتجت إسرائيل بأن الجسور تستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية. ولكن حتى عندما يكون للعمل استخدام مختلط، تظل مسألة التناسب مسألة مركزية.

ومع قراون، تصبح هذه المسألة أكثر حساسية. الجسر المدمر يقطع الطريق ويشكل سد مهدد خطراً على المياه والكهرباء والزراعة وسلامة مجتمعات بأكملها. وينص القانون الإنساني على حماية خاصة للممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين. وتندرج منشآت المياه في هذه الفئة عندما تكون قادرة على الحصول على المياه أو على منع الخطر. ولذلك، لا يمكن تقييم الإضراب بالقرب من البحيرة إلا من خلال الأزمة العسكرية.

المخاطر البيئية والاقتصادية

The environmental dimension adds an additional alert. وتعاني بحيرة قرون منذ سنوات من التلوث والمياه المستعملة والتصريف الصناعي والضغوط الزراعية. وتحاول حملات التنظيف وعمليات المراقبة الحد من الضرر. الحرب تعقّد هذا العمل. فالنزاعات، والنيران، وتسرب النفط، والطرق المغلقة، وعدم إمكانية الوصول إلى بعض المصارف يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة هشة بالفعل. ومرة أخرى، لا يقاس الضرر فقط في يوم الإضراب. وقد تظهر في نوعية المياه أو في المواسم الزراعية أو الصحة العامة.

ويمكن أن يكون الأثر الاقتصادي سريعا أيضا. ويعتمد المزارعون على شبكات الري المرتبطة بليطاني. وتعيش البلديات في خدمات وأنشطة صغيرة حول البحيرة والمحاصيل التي تغذيها المياه المتاحة. وتؤدي الإضرارات إلى الحد من التنقل، وإنشاءات قريبة، ووقف العمال، وعرقلة أعمال الصيانة. وكل يوم من حالات عدم التيقن يكلف المال للأسر التي لديها هامش ضئيل بالفعل. ثم تؤثر الحرب على الدخل قبل أن تلمس المنزل مباشرة.

In nearby villages, fear is also social. The inhabitants know that they are not all equal in the face of an alert. العائلات ذات السيارات يمكنها أن تغادر بسرعة. ولا يزال كبار السن والمرضى والأسر المعيشية الفقيرة معرضين لخطر أكبر. ويجب على البلديات، التي كثيرا ما تكون قاصرة عن الوسائل، أن تستجيب للمكالمات، وأن تنسق الإغاثة، وأن تطمئن وتتحقق من حالة الطرق. ولذلك، فإن الإضراب بالقرب من قراون يتطلب من السلطات المحلية إدارة كل من الخطر العسكري، والخطر الهيدرولي، وخطر الهلع.

مسؤولية إسرائيل في مركز القضية

The Lebanese government cannot treat this episode as a secondary issue. ويطلب إجراء تقييم تقني كامل للسدود والمرافق المرتبطة به. ويجب أن تجعل الاستنتاجات الأساسية علنية، دون انتظار الشائعات لشغل الفضاء. He must also refer the case to international mediators for recognition of the Qaraoun perimeter as a strictly protected area. إن الحرب ضد حزب الله لا يمكن أن تبرر تعريض الهياكل الأساسية التي تشرك آلاف المدنيين للخطر.

مسؤولية إسرائيل هي مركز القضية. على الرغم من أن الجيش يدعي أنه يستهدف حزب الله، فإنه يعلم أن قرون ليست منطقة خالية. She also know that the dam and the lake have a major civil function. ومن ثم، فإن اختيار الإضراب داخل هذا المحيط يخلق خطرا متوقعا. والسؤال ليس فقط ما إذا كان الخرسانة قد تأثرت. وتساءلت عن السبب في أن عملية عسكرية تجري بالقرب من هيكل حيوي بحيث يتعين على سلطة الليطاني أن تطلب إغلاق الأماكن التي يتكررها المدنيون.

Hezbollah is also a part of the security environment. وتستخدم الحركة جغرافية الجنوب والبقاع والليطاني في وجهها إلى إسرائيل. وأشعلت النيران التي أطلقها طائراته بدون طيار وصواريخه ومدفعية الاستجابة الإسرائيلية وأبقت السكان في حرب دون نهاية واضحة. ولكن هذا لا يقلل من التزام إسرائيل بالتمييز بين الأهداف العسكرية والهياكل الأساسية المدنية. كما أنه لا يقلل من مسؤولية الدولة اللبنانية عن حماية هياكلها الاستراتيجية وإبقاء السكان على علم بها.

هدنة تبتعد عن الأرض

وتبين قضية قراون قبل كل شيء أن الهدنة المعلنة في لبنان تبتعد عن الحياة اليومية للسكان. وعلى الورق، ينبغي أن تساعد المناقشات على توطيد وقف إطلاق النار، والتصدي للانسحاب الإسرائيلي، ونزع سلاح حزب الله والأمن في شمال إسرائيل. On the ground, the strikes reach the Bekaa, the South and near the Litani. ولا يعتبر السكان الهدنة مدة النشرات الصحفية. They consider it to be the noise of drones, the opening of roads, the operation of hospitals and the safety of infrastructure.

المخاطر الإقليمية غير متغيبة. ويقع لبنان بالفعل في معادلة تتجاوز حدوده. وترغب إيران في أي اتفاق مع الولايات المتحدة يشمل وقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان. وترغب إسرائيل في الحفاظ على حرية عملها ضد حزب الله. وتسعى الولايات المتحدة إلى مواصلة المفاوضات الإقليمية مع دعم الأمن الإسرائيلي. In this context, a strike near a dam can become a diplomatic argue, a political symbol and a reason for verbal escalation.

ومن ثم، فإن قراون يعطي الصراع صورة بسيطة ومخيفة: صورة بلد تكون نقاطه الحيوية في متناول صاروخ. البحيرة ليست بمسرح بعيد ويرتبط هذا النظام بالصنابير والحقول والتربينات وأمن القرى. واستهدفت إسرائيل محيط السد وجلبت المياه إلى لغة الحرب. وحتى بدون تمزق، حتى بدون كارثة فورية، يتم تجاوز العتبة النفسية. وهناك هياكل أساسية ينبغي أن تظل خارج الميدان العسكري تخضع لمراقبة الطوارئ.

وهذه الثقة أكثر هشاشة حيث أن الموقع قد وضع تحت الإشراف التقني قبل التصعيد الحالي. The Litani Authority announced in February an underwater inspection of sensitive points of the dam and claimed that the observations made did not indicate any structural danger. وهذه المعلومات تطمئننا إلى الحالة السابقة للعمل. ومن ناحية أخرى، لا يكفي تجنب المخاطر الجديدة الناجمة عن الإضرابات واحتمال استحالة الرد بسرعة على الحوادث.

ويجب أن تقدم الساعات القليلة القادمة إجابات دقيقة. وسيتعين على هيئة ليتاني أن تحدد ما إذا كانت قد أجريت عمليات تفتيش جديدة وما إذا كان العمل لا يزال آمنا تماما. وسيتعين على السلطات المحلية أن تحافظ على القيود المحيطة بالموقع طالما استمر خطر وقوع هجمات أخرى. The government will have to ask the mediators to put dams, water stations, essential bridges and irrigation networks out of any targeting logical. وفي محيط بحيرة قرون، لم تعد الحرب تهدد المواقع المسلحة وحدها. ويهدد الحد الأدنى من الثقة الذي يسمح للسكان بالعيش تحت سد دون خوف من السماء.