قصف إسرائيلي في لبنان: 089 2 قتيلا منذ 2 آذار/مارس

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية يوم الاثنين 13 نيسان/أبريل أن الأثر التراكمي للقصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/مارس يبلغ 089 2 قتيلا و 762 6 جريحا. وفي 13 نيسان/أبريل وحده، قُتل 34 شخصا وأصيب 174 شخصا بجروح.

لا يزال القصف الإسرائيلي ينمو

The threshold of 2,000 deaths has now been crossed. وجاء في الدراسة الاستقصائية الأخيرة لمركز العمليات الصحية في حالات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أنهالتفجيرات الإسرائيلية ضد لبنان منذ 2 آذار/مارسقُتل 089 2 شخصا وأصيب 762 6 شخصا.

ويؤكد هذا التقييم الجديد الزيادة السريعة في تكلفة الحرب البشرية. وتمتد الفترة التي يغطيها هذا العدد الرسمي إلى أكثر من ستة أسابيع، في حين لا تزال الإضرابات الإسرائيلية تؤثر على عدة أجزاء من البلد.

وفي 13 نيسان/أبريل وحده، سجلت السلطات الصحية اللبنانية 34 حالة وفاة و 174 حالة إصابة إضافية. وتعكس هذه الأرقام استمرار ارتفاع معدل الخسائر في الأرواح نتيجة التفجيرات الإسرائيلية.

At the same time, the Ministry distributed a summary infographic showing the extent of losses since the offensive began.

الرجال والنساء والأطفال مدرجون في العدد

The report published by the health authorities also details the distribution of victims. ومن بين الوفيات المسجلة منذ 2 آذار/مارس نتيجة للقصف الإسرائيلي، كان 671 1 رجلا و 252 امرأة و 166 طفلا.

وعلى جانب الجرحى، تعد الوزارة 982 4 رجلا و 132 1 امرأة و 648 طفلا. ويدل هذا الانهيار على أن الإضرابات الإسرائيلية لم تؤثر فقط على المناطق القتالية، بل تضررت أيضا السكان المدنيين بشدة.

إن مرور عتبة ال ٠٠٠ ٢ وفاة هو نقطة تحول في قراءة النزاع. ولم يعد مجرد خلافة للمداهمات أو الضربات غير المباشرة، بل مجرد حملة عسكرية كان أثرها البشري طويل الأمد.

ومن خلال هذا التقييم، تبرز السلطات اللبنانية تكلفة بشرية لا تزال تنتشر في جميع أنحاء البلد.

قطاع الصحة متأثر أيضا

ويبرز الرسم البياني الرسمي أيضا النتائج المباشرةالتفجيرات الإسرائيلية على قطاع الصحةThe Ministry reported 88 deaths and 195 injuries among staff and actors in the sector.

وتشير الوثيقة أيضا إلى 116 هجوما على رابطات الإغاثة، و 25 مركزا طبيا أو صحيا متضررا، و 101 ضربة مسجلة في القطاع، وستة مستشفيات أُجبرت على إغلاقها.

وتبين هذه البيانات أن القصف الإسرائيلي لم يضرب السكان فحسب، بل أيضا الهياكل المسؤولة عن مساعدتهم ومعالجتهم. In a country already under high hospital stress, this aspect further worsens the human consequences of strikes.

ويشكل نشر هذا الاستعراض جزءا من المتابعة اليومية التي تقوم بها السلطات الصحية، في حين لا تزال خدمات الطوارئ تحشد على عدة جبهات.

العد الرسمي للتطور

وكما هو الحال في أي نزاع، تظل هذه الميزانية المالية مؤقتة. وقد يستمر تطور عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن القصف الإسرائيلي مع جهود الإغاثة، أو نقل الضحايا إلى المستشفيات أو تسجيل حالات جديدة.

غير أن الرقم الذي بلغ 089 2 قتيلا و 762 6 جريحا هو آخر تقييم رسمي قدمته وزارة الصحة العامة اللبنانية للفترة من 2 آذار/مارس إلى 13 نيسان/أبريل.

وهو يعكس استمرار كثافة التفجيرات الإسرائيلية على لبنان ومدى الخسائر في الأرواح منذ بداية الهجوم.