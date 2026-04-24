قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: الحثالة الإندونيسية للهجوم الإسرائيلي

وأعلنت اليونيفيل يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل وفاة العريف الإندونيسي ريكو براموديا، الذي أصيب بجروح خطيرة في 29 آذار/مارس في جنوب لبنان. وتوفي الجندي البالغ من العمر 31 عاما في مستشفى في بيروت بعد انفجار قذيفة في قاعدة الوحدات التابعة له في آدشيت القاسر، في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وغيّر الموت سجل الهجوم الذي وقع في 29 آذار/مارس، ونسبه التحقيق الأولي الذي أجرته الأمم المتحدة إلى قذيفة دبابة إسرائيلية. The strike had already killed Corporal Farizal Rhomadhon and injured three other Indonesian soldiers. ومع وفاة ريكو براموديا، أدى السجل المستكمل لهذه الحادثة التي شملت إسرائيل إلى مقتل جنديين إندونيسيين وإصابة اثنين.

ولا ينبغي الخلط بين هذا الهجوم والانفجار الذي وقع في 30 آذار/مارس بالقرب من بني هايان، والذي قتل اثنين آخرين من حفظة السلام الإندونيسيين في قافلة لوجستية تابعة للقوة. وأشارت الأمم المتحدة في استنتاجاتها الأولية إلى أن هذه الحادثة الثانية سترتبط بجهاز متفجر مرتجل على الأرجح تضعه عناصر من غير الدول، ربما حزب الله. وفي يومين، فقدت الوحدة الإندونيسية أربعة رجال في جنوب لبنان.

Reported death byيونيفيل in Beirut

وأفرجت اليونيفيل يوم الجمعة عن وفاة العريف ريكو براموديا. The press release states that he was seriously injured during the explosion of a projectile in a UN position near Aadchit El Qsair on the night of 29 March. He was transferred to a hospital in Beirut, where he remained in critical condition until his death.

قدمت بعثة الأمم المتحدة تعازيها لأسرة الجندي، وأقاربه، والجيش الإندونيسي، وحكومة جاكرتا، والشعب الإندونيسي. وأشارت أيضا إلى أنه يجب على جميع الأطراف ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. وأكدت أن الهجمات المتعمدة على حفظة السلام تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701.

وكان اسم ريكو براموديا بالفعل أحد الإصابات الخطيرة في حادثة 29 آذار/مارس. وفي ذلك الوقت، أفادت السلطات الإندونيسية بأن ثلاثة جنود أصيبوا في الهجوم على مركز وحدتهم. كان (ريكو براموديا) الأكثر تأثراً. Two other soldiers, Bayu Prakoso and Arif Kurniawan, were reported to have been slightly injured.

ومن ثم فإن وفاة العريف تحول التوازن البشري لهذه الضربة. The first assessment reported one dead and three wounded. والسجل المستكمل الآن هو اثنين من القتلى، هما فارزال رومادهون وريكو براموديا، فضلا عن اثنين من الناجين المصابين في الحادث نفسه. ولا يتعلق هذا التقييم إلا بالهجوم الذي وقع في 29 آذار/مارس على موقع آدشيت القاسر.

اليونيفيل: ظروف 29 آذار/مارس

ووقع الحادث في ليلة الأحد، 29 آذار/مارس، مع اشتداد القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وانفجرت قذيفة في موقع للقوة بالقرب من أديتشيت القاطير، حيث نُشرت وحدة إندونيسية. The mission first indicated that it did not know the origin of the shooting and opened an investigation.

وفي الساعات الأولى، تحدثت السلطات الإندونيسية عن إطلاق نار مدفعية غير مباشرة على منطقة الوحدة. وأدانوا الهجوم ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في الأمم المتحدة. وشددت جاكرتا أيضا على أن إحداثيات مواقع اليونيفيل معروفة لدى أطراف النزاع، وذلك تحديدا لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

وأظهرت النتائج الأولية بعد ذلك عنصرا حاسما. وفقاً لمتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أول نتائج جسدية أظهرت أن جندياً إندونيسياً قد قتل من قذيفة دبابات إسرائيلية. وأشارت المصادر التي أشارت إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى أنها قذيفة من عيار 120 ملم أطلقت من دبابة ميركافا.

ولا يزال هذا الاستنتاج مؤهلاً على النحو الأولي من جانب الأمم المتحدة. The full investigation continues, with discussions with the parties concerned. لكن المهمة الأولى غيرت قراءة الحادثة. ولم يعد مجرد انفجار مجهول المصدر في موقع للأمم المتحدة. وتشير العناصر المتاحة إلى إضراب دبابات إسرائيلي أصاب موقعا للقوة.

موقع للأمم المتحدة مع إحداثيات معروفة

ومسألة إحداثيات قواعد القوة هي مسألة مركزية. ويعرف الطرفان عادة مواقع الأمم المتحدة في جنوب لبنان. وتقوم البعثة بانتظام بإبلاغ مواقعها من أجل منع الحرائق العرضية، والخلط بين الهدف وإعاقة تحركات حفظة السلام. ويشكل هذا الإجراء من إجراءات إنهاء الصراع جزءا من الحد الأدنى من الحماية الممنوحة للقوات الدولية.

ووفقا للأدلة المبلغ عنها بعد التحقيق الأولي، أحالت اليونيفيل إحداثيات مواقعها إلى الجيش الإسرائيلي في 6 و 22 آذار/مارس. وهذه المعلومات تعزز خطورة الحادث. ويعني ذلك أن الموقع المتأثر لم يكن نقطة غير معروفة في منطقة غير مأهولة، بل موقعا لبعثة الأمم المتحدة.

The Israeli army did not immediately provide a detailed public explanation of why a shell struck that position. وفي وقت وقوع الهجوم، كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية موسعة في جنوب لبنان، بينما كان حزب الله يطلق النار شمال إسرائيل. وكان الجانبان يعملان في بيئة كثيفة للغاية، حيث كان من المفترض أن تكون قواعد القوة محمية.

وبالنسبة للأمم المتحدة، فإن هذه الحماية ليست اختيارية. الخوذ الزرق ليست حفلة قتال ويجب أن تكفل جميع الأطراف سلامتهم. وأي هجوم عليهم يعرض مرتكبيه لمسؤوليات خطيرة. وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تشكل جرائم حرب إذا ما أنشئت العناصر اللازمة.

التقرير النهائي للهجوم الإسرائيلي

مع موت (ريكو براموديا) تقرير الهجوم الذي وقع في 29 آذار/مارس في (أدشيت الكسير) يمكن تحديثه وتوفي جنديان إندونيسيان من جنود اليونيفيل نتيجة الإضراب: العريف فارزال رومادهون، الذي قُتل في تلك الليلة، والعريف ريكو براموديا، الذي توفي في 24 نيسان/أبريل في بيروت بعد حوالي أربعة أسابيع من دخول المستشفى.

ونجا جنديان إندونيسيان آخران أصيبا في نفس الهجوم. The names reported by Indonesian sources are Bayu Prakoso and Arif Kurniawan. They were described as having a milder impact than Rico Pramudia. ولم يُبلغ عن وقوع أي وفيات إضافية بينهم وقت إصدار بيان القوة.

وبالتالي، فإن السجل الموحد للهجوم الإسرائيلي الذي وقع في 29 آذار/مارس هو اثنين من القتلى واثنين من الناجين المصابين في صفوف حفظة السلام الإندونيسيين. The two deaths of 30 March should not be added automatically, as they are the result of another incident near Bani Hayyan in a logistical convoy.

والاعتقاد شائع، لأن كلا الهجومين قد أثرا على الوحدة نفسها في أقل من 24 ساعة. The first incident struck a UN position in Aadchit El Qsair. ودمرت الثانية مركبة تابعة لليونيفيل بالقرب من بني هايان. ولذلك يجب التمييز بين الميزانية العمومية، حتى وإن كانت جزءا من نفس التسلسل المميت.

4 وفيات إندونيسية في يومين

وتسببت آثار أحداث 29 و 30 آذار/مارس في صدمة في إندونيسيا. On 29 March, Farizal Rhomadhon was killed in the attack on the position of Aadchit El Qsair. وأصيب ريكو براموديا، وبيو براكوسو، وأريف كرنيوان. وفي اليوم التالي، أصيبت قافلة لوجستية تابعة لليونيفيل بانفجار بالقرب من بني هايان.

هذا الانفجار الثاني قتل اثنين آخرين من حفظة السلام الإندونيسيين: Zulmi Aditya Iskandar and Muhammad Nur Ichwan. وأصيب جنديان إضافيان في القافلة، بما في ذلك السلطان فيردين مولانا وديني ريانتو، وفقا للبيانات التي نشرتها المصادر الإندونيسية. The UN then reported that the explosion appeared to be linked to an improvised explosive devices.

وبالتالي، فإن الاستنتاجات الأولية للأمم المتحدة تميز بين مسؤولياتين محتملين. The projectile that struck the position of Aadchit El Qsair is attributed to an Israeli tank. إنفجار (باني هايان) يُعزى إلى جهاز على الأرجح وضعه حزب الله. وهذا التمييز ضروري لتجنب قراءة عالمية تخلط بين الحدثين.

مع وفاة (ريكو براموديا) سجل (اندونيسيا) في 29 و 30 مارس ارتفع إلى 4 وفيات ويرتبط فارزال رومادهون وريكو براموديا بالهجوم المنسوب إلى إسرائيل. ويرتبط زولمي أديتيا إسكندار ومحمد نور إيشوان بانفجار بني هايان. ولا يزال ما لا يقل عن أربعة جنود إندونيسيين آخرين من بين الناجين المصابين من هذه السلسلة.

رد فعل إندونيسيا

وطلبت إندونيسيا فورا إجراء تحقيق في الأمم المتحدة بعد الهجمات التي وقعت في أواخر آذار/مارس. وقد رفض ممثله في الأمم المتحدة التفسيرات الإسرائيلية التي تعتبر غير كافية ودعا إلى إجراء تحقيق مباشر وكامل وشفاف. ودعت جاكرتا أيضا إلى تحديد هوية جميع المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

وشددت الحكومة الإندونيسية على الطابع غير القابل للتفاوض لأمن حفظة السلام. وإندونيسيا أحد المساهمين الرئيسيين في عمليات حفظ السلام. ويشكل وجودها في لبنان جزءا من تقاليد المشاركة في بعثات الأمم المتحدة. As a result, losses in South Lebanon have had a strong resonance in the country.

وأعيدت جثث الجنود الثلاثة الأولين الذين قتلوا إلى وطنهم في أوائل نيسان/أبريل. وعقدت احتفالات عسكرية في إندونيسيا. إن وفاة ريكو براموديا تؤدي إلى إطالة هذا الحداد الوطني وتعيد تنشيط مسألة حماية الوحدات العاملة في منطقة أصبحت أكثر خطورة بكثير مما تتوقعه عادة بعثة اعتراض.

ودعا المسؤولون الإندونيسيون أيضا إلى استعراض الضمانات الأمنية داخل القوة. والمطلوب على كل من الأمم المتحدة وأطراف النزاع. وهو يغطي حماية القواعد، وحركة القوافل، وإجراءات إنهاء الصراع، وقدرة حفظة السلام على الوفاء بولايتهم دون استهدافهم أو تعرضهم لإطلاق النار.

بعثة سلام في منطقة حرب

وقد أنشئت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في عام 1978 وتم تعزيز ولايتها بعد حرب عام 2006 بموجب قرار مجلس الأمن 1701. وهو يرصد وقف الأعمال القتالية، ويدعم الجيش اللبناني في الجنوب، ويقدم تقارير عن الانتهاكات. وليس لديها أي مهمة لمحاربة إسرائيل أو حزب الله. وهي تعمل في إطار لحفظ السلام، وهو ما يتطلب الحد الأدنى من احترام الأطراف لمركزها.

وقد أدى استئناف الأعمال العدائية منذ آذار/مارس إلى تغيير جذري في شروط نشرها. وتعمل الخوذ الزرق الآن في المناطق التي يزداد فيها القصف، وقصف المدفعية، والطائرات بدون طيار، والألغام، والمتفجرات المرتجلة، وتدمير الهياكل الأساسية. وقد يحتاجون إلى تزويد مواقع معزولة بالوقود أو طرق واضحة أو المساعدة على الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية.

ويعرض هذا الوضع الحصص لمخاطر مباشرة. وأصيب الجنود الإندونيسيون في أديتشيت القاسر وباني هايان. ثم استهدف الجنود الفرنسيون كمين في غاندورية، مما أسفر عن مقتل اثنين بعد وفاة أحد الجرحى. وشملت الحوادث الأخرى دوريات في البعثات أو قوافل أو معدات للمراقبة.

وتشكل هذه الأحداث مسألة موضوعية. هل يمكن لبعثة اعتراض أن تعمل عندما لا يحترم الطرفان بما فيه الكفاية حيزها وقواعدها وحركاتها؟ وبينما تواصل الأمم المتحدة الدفاع عن وجود اليونيفيل، فإن الخسائر الأخيرة عززت الدعوات إلى تنقيح قواعد الحماية والسفر.

سياق الهدنة المطولة

وفاة (ريكو براميديا) حدثت بينما تم تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان بثلاثة أسابيع تحت رعاية أمريكية وهذا التمديد لا يعني عودة كاملة إلى الهدوء. واستمر الإبلاغ بعد إعلان الوقف الأول للأعمال القتالية عن الإضراب والنيران وهدم المنازل والقيود المفروضة على الوصول إلى القرى في الجنوب.

وبالنسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تخلق الهدنة حيزا للعمل، ولكنها لا تزيل المخاطر. ولا تزال الطرق متضررة. ولا تزال مناطق الاتصال غير مستقرة. وقد تكون مواقع الأمم المتحدة قريبة من المحاور التي تستخدمها القوات المسلحة أو المناطق التي تستهدفها النيران. ووفاة شخص مصاب في آذار/مارس يذكرنا بأن عواقب الهجمات تتجاوز كثيرا وقت الانفجار.

ويرتبط أمن حفظة السلام أيضا بحرية التنقل. ويجب أن تكون قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قادرة على التحرك من أجل مراقبة قواعدها وتزودها بالوقود وإخلاء الجرحى ودعم الأنشطة الإنسانية. ويقوض مباشرة تنفيذ القرار 1701 القوافل المغلقة، والاحتجاز المؤقت للجنود أو إطلاق النار بالقرب من مواقع الأمم المتحدة.

ويدعو لبنان إلى استمرار وجود دولي، حتى ولو كان مخفضا، بعد انتهاء البعثة الحالية. وتعكف الأمم المتحدة على استكشاف خيارات لما بعد الاتحاد. لكن كل موت يجعل النقاش أكثر صعوبة وترغب البلدان المساهمة في معرفة ما إذا كان من الممكن حماية جنودها في منطقة يزداد فيها التمييز بين حفظ السلام والتعرض للقتال.

تحذير لأطراف النزاع

ووفاة العريف ريكو براموديا التزام بسيط: يجب حماية حفظة السلام. ولا ينبغي استهداف مواقع الأمم المتحدة. يجب أن تتحرك القوافل ويجب احترام الإحداثيات التي ترسل إلى الجيوش. ويجب أن تحدد التحقيقات هوية مرتكبي هذه الهجمات، سواء كانت نيران دبابات أو عبوة ناسفة أو عمل عدائي آخر.

وتشير أيضا إلى أن الهدنة في لبنان لا يمكن تقييمها إلا على أساس الإعلانات الدبلوماسية. ويجب قياسه على الأمن الحقيقي للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين والقوات الدولية. وإذا ظل حفظة السلام يموتون أو يصابون، يظل وقف الأعمال القتالية هشا.

بالنسبة لإسرائيل، التحقيق الأولي للأمم المتحدة في حافلة دبابة 29 آذار/مارس يتطلب توضيحا. وبالنسبة لهزبولا، تثير الاستنتاجات المتعلقة بانفجار بني هايان أيضا مسألة مسؤولية الجماعات المسلحة من غير الدول. وبالنسبة للبنان، تظل حماية اليونيفيل مرتبطة باستقرار الجنوب وبمصداقية المؤسسات.

موت (ريكو براموديا) يضيف اسماً إلى سجل تسلسل ثقيل بالفعل. It transforms the results of the attack attributed to Israel in Aadchit El Qsair into two dead and two wounded survivors. ووصل عدد الجنود الإندونيسيين الذين قتلوا في يومين في جنوب لبنان إلى أربعة جنود. والخطوة التالية هي التحقيق، والمقاضاة التي تطلبها الأمم المتحدة، والضمانات التي سيتعين على الطرفين تقديمها حتى يتمكن حفظة السلام من مواصلة العمل في منطقة عملياتهما.