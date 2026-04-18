قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: ينكر حزب الله بعد الهجوم على جندي فرنسي

نفى حزب الله أي تورط في الهجوم الذي قتل جنديا فرنسيا في القوة في جنوب لبنانوفي وقت تدور فيه المسألة في اتجاه سياسي ودبلوماسي كبير. وهذا الرفض، الذي نشره يوم السبت التشكيل الشيعي، يأتي بعد بضع ساعات من اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعد الإدانة الرسمية من بيروت. وندد رئيس الجمهورية جوزيف أوون ورئيس مجلس نبيه بيري، من جانبهما، بالهجوم على بعثة الأمم المتحدة، في حين يتوقع الآن أن يكون التحقيق اللبناني بمثابة اختبار فوري للدولة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار.

الجندي المقتول هو الرقيب الأول (فلوريان مونتوريو) من القسم السابع عشر لمهندس (باراتشوت مونتوبان) وأصيب ثلاثة جنود فرنسيين آخرين بجروح في الهجوم. ووقعت المأساة في جنوب لبنان، عندما كانت دورية تابعة للقوة تعمل في منطقة لا تزال غير مستقرة على الرغم من دخول الهدنة حيز النفاذ. ويوجه وفاة جندي فرنسي تهمة مباشرة إلى قضية كانت باريس تتابع عن كثب منذ عدة أسابيع، ولكن إنكار حزب الله يحول الآن دون قراءة بسيطة ويحول القضية إلى مواجهة مفتوحة من القصص.

وحتى الآن، تهيمن النسخة الفرنسية على الفضاء العام. إدّعت (إيمانويل ماكرون) أنّ كلّ شيء أدى إلى مسؤولية حزب الله ودعت السلطات اللبنانية إلى إلقاء القبض على الجناة. وبعد بضع ساعات، رفض حزب الله التهمة. ونفت الحركة أي صلة بما وصفته بحادثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ودعت إلى توخي الحذر في تحديد المسؤوليات، وطلبت انتظار نتائج تحقيقات الجيش اللبناني.

هذا التغيير التسلسلي ليس ضئيلاً. ولم يعد ذلك مجرد مأساة عسكرية تؤثر على وحدة بموجب ولاية الأمم المتحدة. وأصبحت القضية على الفور قضية سياسية لبنانية، وموضوعًا حساسًا في العلاقة بين باريس وبيروت، ونقطة توتر جديدة حول دور حزب الله في جنوب البلاد. وتواجه الحكومة اللبنانية طلب مزدوج: لحماية العلاقة مع فرنسا والأمم المتحدة، مع إظهار أنها يمكن أن تنتج نسخة موثوقة من الوقائع في منطقة أمنية لا تزال سلطة الدولة تختبر فيها.

حزب الله ينكر المسؤولية

وأصدرت وكالة الإعلام الوطنية في الصباح بلاغ حزب الله. وتنفي الحركة أي علاقة بالحادث الذي استهدف اليونيفيل. يدعو للحذر في « إطلاق الأحكام والمسؤوليات » ويشير صراحة إلى تحقيق الجيش اللبناني لإثبات الحقائق. اختيار الكلمات معارِس جداً. الحزب ليس راضياً عن قول أنه غير متورط وتساءل أيضا عن السرعة التي حدد بها بعض المسؤولين هوية المذنب قبل الانتهاء من التحقيق.

وهذا الخط الدفاعي مهم لأنه يضع الجيش اللبناني في مركز التسلسل. وبطلبه انتظار نتائج التحقيق العسكري، لا يشير حزب الله إلى لجنة غامضة أو إلى مجرد خلاف في وسائط الإعلام. وهو يستند إلى مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية. هذا يسمح له بإلقاء خطاب مزدوج فمن جهة، يرفض الاتهام الفرنسي. ومن جهة أخرى، يتجنب وضع نفسه أمام جهاز الدولة، لأنه يقول إنه يتوقع ما ستقوله المؤسسة العسكرية اللبنانية.

ويؤكد البيان أيضا ضرورة مواصلة التعاون بين شعب الجنوب والجيش اللبناني واليونيفيل. وشدد على أهمية التنسيق بين بعثة الأمم المتحدة والجيش في حركة القوة الدولية، ولا سيما في الظروف الراهنة. هذه الدقة ليست بريئة ويحول جزئيا النقاش من المسؤولية المباشرة إلى الإدارة الميدانية. ويشير حزب الله إلى أن الحالة ينبغي أن تُقرأ من السياق التشغيلي وظروف التنقل في منطقة لا تزال تتميز بالحرب.

ويمكن لهذا الموقع أن يخدم عدة أغراض. أولا، يهدف إلى منع النظر فورا في الاتهامات الفرنسية على أنها حقيقة ثابتة. ثم يسعى إلى منع الطرف من وضعه تلقائياً في حالة مواجهة مباشرة مع الدولة اللبنانية أثناء محاولته توطيد وقف إطلاق النار. وأخيراً، فإنه يسمح لحزب الله بأن يقدم نفسه كطرف يدعو إلى التحقيق، وليس بوصفه ممثلاً يرفض أي إجراء مقدماً.

لكن هذا الإنكار لا يطفئه وعلى العكس من ذلك، فإنه يفتح مرحلة أكثر حساسية. لأنه عندما ينكر أحد الطرفين ويتهم رئيس دولة أجنبي، يقع عبء الإثبات أكثر قوة على التحقيق اللبناني. إذا تأخر هذا، سيسود الشك. إذا كان يُعتبر مشوشاً، فإنه سيغذي التحدي. وإذا كان لالتقاء مع القراءة الفرنسية، الضغط السياسي على حزب الله سيرتفع قليلا.

هجوم قاتل على الوحدة الفرنسية

حتى قبل معركة النسخ، هناك حقائق معروفة من الدراما. قُتل الرقيب فلوريان مونتوريو في هجوم على دورية تابعة للقوة الفرنسية. وأصيب ثلاثة من رفاقه بجراح ثم أخلي سبيلهم. وعرضت السلطات الفرنسية هذا المشهد كمين قصير الأمد جدا، نفذ ضد الجنود الموفدين في بعثة لفتح طريق إلى موقع معزول لعدة أيام عن طريق القتال.

هذه الدقة ضرورية. لم تشارك الدورية الفرنسية في عملية هجومية مستقلة. وهي تعمل في إطار ولاية بعثة الأمم المتحدة، في منطقة لا تزال فيها الطرق والطرق والوصلات معطلة جدا بعد أسابيع من القصف والمواجهة. وكان من المقرر أن تعيد البعثة فتح طريقها إلى موقع تابع للقوة. وفي هذا السياق، يتخذ الهجوم شكل هجوم مباشر على قوة سلام دولية، مما يعطيها على الفور نطاق أثقل بكثير من مجرد حادث مسلح محلي.

تصف النسخة الفرنسية إطلاق نار مباشر بأسلحة خفيفة كان من الممكن أن يصل على الفور إلى ضابط الصف. رفاقه حاولوا إنقاذه تحت النار، دون أن يتمكنوا من إنعاشه. يزيد المصابون الثلاثة من خطورة الحالة. انها ليست حلقة معزولة حيث تم ضرب جندي واحد فقط في سياق مشوش. وهو فريق كامل تم ضربه أثناء مهمة تنفيذية.

بالنسبة لباريس، الأثر مزدوج. أولا، هناك حداد عسكري، يحمل اسم ضابط غير مفوض وقع في عملية سلام. ثم هناك التأثير السياسي. وعندما يُقتل جندي فرنسي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لا ترى فرنسا حادثا ضد الأمم المتحدة فحسب. وهي ترى أيضاً أن ذلك يشكل انتهاكاً لالتزامها ووجودها العسكري والاستقرار الذي تسعى إلى الدفاع عنه في لبنان.

ومن ثم فإن وفاة فلوريان مونتوريو تعطي القضية عمقا فوريا. وهو يرسخ الهجوم في الذاكرة العسكرية الفرنسية ويضع جنوب لبنان في وسط الاهتمام السياسي في باريس. في المقابل، يجد لبنان نفسه أمام مطلب واضح: إثبات أن هذا الموت لن يبقى بدون الحقيقة أو المتابعة.

جوزيف أون يدين ويوعد بالمحاكمة

ردة فعل الرئاسة اللبنانية كانت سريعة. وبحسب الوكالة الوطنية للاستعلامات، تحدث جوزيف عون مع إيمانويل ماكرون، الذي قدم له تعازيه بعد وفاة الجندي الفرنسي. ووصف رئيس الدولة الهجوم على الجنود الدوليين بأنه فعل مدان ومرفض. وقبل كل شيء، أكد أن لبنان لن يظهر أي تساهل في مقاضاة المتورطين.

وهذه الصياغة تمثل إرادة من الحزم. ولا تكتفي هيئة الرئاسة بإدانة وقوع حادث أو تقديم تعازي دبلوماسية. وهي تسعى إلى إظهار أن الدولة اللبنانية تعتبر الهجوم هجوما خطيرا على قوة دولية موجودة بصورة قانونية على أراضيها. ومن خلال التنويه بملاحقة المسؤولين، يلتزم جوزيف أوون مباشرة بمصداقية الدولة.

كما أن ندائه مع إيمانويل ماكرون هو لفتة سياسية مصممة للحفاظ على العلاقة بين بيروت وباريس. وتضطلع فرنسا بدور محوري في الجهود الدولية المبذولة حول لبنان، سواء دعما لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو الدعم الدبلوماسي أو تحقيق الاستقرار في الجنوب. وقد يؤدي هجوم على الوحدة الفرنسية، يعقبه اتهام مباشر من جانب إيمانويل ماكرون ضد حزب الله، إلى توتر ثنائي حاد. وبرد الفعل السريع، يسعى جوزيف أوون إلى تجنب هذا التدهور.

كما تربط هيئة الرئاسة هذه المسألة بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. وفقًا للإرسال الذي نقلته الوكالة الرسمية، ركزت المقابلة مع إيمانويل ماكرون أيضًا على مرحلة ما بعد الهدنة. وهذا يعني أن الدراما ليست معزولة عن بقية التسلسل السياسي. وهو يؤثر على استقرار وقف إطلاق النار، وأمن الأرض، وقدرة الدولة على الحفاظ على حد أدنى من النظام حيث أنها تدعي استئناف المبادرة.

رسالة جوزيف أون واضحة: الهجوم مدان، فرنسا معترف بها في الحداد، وتعتزم الدولة اللبنانية إظهار خط المطاردة. ولكن هذا الخط لن يحكم عليه إلا على النتائج. وفي الساعات المقبلة، ستكون المسألة أقل ما إذا كانت بيروت تدين، مما إذا كانت قد تمكنت فعلا من المضي قدما في تحقيق موثوق به.

نبيه بيري يدين بدوره

ورد أيضا رئيس الدائرة، نبيه بيري، وفقا لوكالة الإعلام الوطنية. وأدان الهجوم على دورية تابعة للوحدة الفرنسية تعمل داخل القوة في جنوب لبنان. وذكرت البعثة أيضا أنه اتصل بالقائد العام لتقديم تعازيه.

وهذا الرد له أهمية سياسية محددة. (نابيه بيري) ليس فقط أحد القادة المؤسسيين في البلاد وهو أيضا قائد حركة أمال وأحد الأطراف الفاعلة المركزية في التوازن الشيعي في لبنان. وعندما يدين هجوما على اليونيفيل الفرنسية، تُقرأ رسالته بالتالي كعمل مؤسسي وكإشارة سياسية داخلية.

وحقيقة أنه اختار الانضمام إلى القيادة لتقديم تعازيه تضيف بعدا شخصيا ورسميا لرد فعله. هذا ليس مجرد تعليق وهي بادرة سياسية رفيعة المستوى، تهدف إلى توضيح أن الهجوم على الدورية الفرنسية لا يمكن تهدئته.

إن إدانة نبيه بيري تكمل إدانة جوزيف أوون وإدانة رئيس الوزراء. وتمثل ردود الفعل هذه، مجتمعة، موقفاً رسمياً لبنانياً ثابتاً: فالهجوم مرفوض، ويجب إجراء التحقيق، ولا يرغب لبنان في الظهور كبلد متسامح للعنف ضد البعثة الدولية. وفي السياق الحالي، يتسم هذا الاتساق بأهمية حاسمة في محاولة حماية الدولة من زيادة الضعف الدبلوماسي.

ولكن مرة أخرى، لن تحل وحدة الكلام الأزمة وحدها. والسؤال الحقيقي يظل مسألة الإعدام. إن الإدانة الرئاسية والحكومية والبرلمانية لها وزن. ولن يكون له أثر دائم إلا إذا أدى إلى عملية لتقصي الحقائق تعترف بها فرنسا واليونيفيل وجميع الشركاء اللبنانيين جدية.

زيادة الضغط على التحقيق اللبناني

إنكار حزب الله يغير مهمة التحقيق. وفي البداية، كان بالفعل التزاما واضحا بعد وفاة جندي فرنسي. والآن، أصبحت الدراسة الاستقصائية أيضا المجال الوحيد الذي يمكن أن يفصل الآن نسخا متعارضة. فمن جهة، تدعي باريس أن كل شيء يقترح مسؤولية حزب الله. ومن جهة أخرى، ينكر الحزب ويطالب بالتحقيق في الجيش اللبناني.

وهذا يضع السلطات اللبنانية في وضع صعب للغاية. وإذا فشل التحقيق، اتهمت بيروت بالعجز. إذا تحركت ببطء شديد سيزداد الشك بالاختناق وإذا لم تسفر عن عناصر صلبة، فإنها ستفسح المجال أمام مواجهة دائمة للسرد. وإذا كان من المقرر تأكيد المسار الذي طرحته إيمانويل ماكرون، فإن السلطة اللبنانية ستجد نفسها في مواجهة محنة جديدة للسيادة ضد فاعل مسلح رائد.

وفي الوقت نفسه، تتابع الأمم المتحدة عن كثب التطورات في القضية. ولا يمكن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن تتحمل أن هجوما مميتا على هذه الوحدة الكبيرة لا يزال غير موضح. أمن البعثة بأكملها على المحك ولا يمكن لقوة السلام أن تعمل في بيئة تزداد فيها الهجمات على دورياتها دون مساءلة مقنعة.

وبالنسبة لفرنسا، أصبح التحقيق نقطة مركزية في العلاقة المباشرة مع لبنان. باريس لا تطلب الإدانة السياسية فحسب. وهو في انتظار أن تثبت الدولة اللبنانية أنه يمكن أن يعمل كشريك موثوق، قادر على معالجة مسألة أمنية بالغة الحساسية، حتى عندما يلمس أحد أقوى الجهات الفاعلة في الداخل.

لهذا السبب إصرار حزب الله على انتظار نتائج الجيش هو في الواقع وسيلة لنقل كامل التهمة السياسية على جهاز الدولة اللبناني ويحمي الطرف موقفه الفوري، ولكنه يدفع بيروت أيضاً إلى إبراز حقيقة رسمية في أرض يصعب دائماً فرض الحقيقة فيها.

هدنة تلوح تحت ضربات الحقل

ويقع الحادث في أسوأ لحظة ممكنة لوقف إطلاق النار. الهدنة كانت فقط في أيامها الأولى وكان من المقرر أن يوفر فترة استراحة بعد مرحلة حرب مميتة، وأن ييسر العودة التدريجية للمدنيين ويفتح حيزا سياسيا للاستمرار. إن وفاة جندي فرنسي في اليونيفيل، تليها اتهامات مباشرة ضد حزب الله ثم إنكار رسمي للحركة، تسلط الضوء فورا على هذا الاحتمال.

على الأرض، يعني شيئا بسيطا: لا يزال الجنوب خطيرا، حتى تحت الهدنة. الطرق لم تصبح آمنة تماما مرة أخرى. ولا تزال وظائف اليونيفيل ضعيفة. والمنطق العسكري لا يترك مجالاً تماماً لمنطق تحقيق الاستقرار. وطالما استمر هذا الواقع، فإن وقف إطلاق النار سيبدو أقل من مجرد سلام ناشئ عن تعليق مرتفع.

وبالنسبة للسلطات اللبنانية، يعقّد هذا كل شيء. وسعوا إلى تقديم الفترة الحالية كانتقال إلى أمر أكثر سيطرة: عودة المشردين، وإعداد المفاوضات، وتعزيز وجود الدولة. ويذكّر الهجوم على الوحدة الفرنسية، ثم المعركة السياسية التي تدور حول مسؤوليتها، بأن حالة الطوارئ الأولى لا تزال أمنية فورية.

وتشهد فرنسا أيضا تطور موقفها. وفي غضون ساعات قليلة، انتقلت من دعم وقف إطلاق النار إلى الدفاع المباشر عن وحدتها التي ضربت في بعثة سلام. وسيؤثر هذا التغيير في السجل حتما على الطريقة التي يعالج بها القضية اللبنانية في الأيام القادمة. إنه يقدم بُعدًا عاطفيًا وعسكريًا وسياسيًا لن تتمكن باريس من هبوطه إلى الخلفية.

ملف يزن بالفعل على المشهد اللبناني

كما أن القضية ليست محايدة داخل لبنان. وبمجرد أن ذكر إيمانويل ماكرون حزب الله، ثم أنكر حزب الله، أصبح الملف كشفا عن خطوط الكسور الوطنية. وبالنسبة لأولئك الذين يدعمون دولة قوية واحتكارا كاملا للأسلحة، يؤكد الهجوم الحاجة الملحة إلى استعادة سلطة الدولة بالكامل في الجنوب. بالنسبة لمؤيدي حزب الله، يبدو أن الاتهام الفرنسي هو سابق لأوانه أو حتى مهتم بالتسمية في مرحلة إقليمية لا تزال مشوشة.

وحاول كل من جوزيف أوون، ونابيه بيري، وناواف سلام، بطريقته الخاصة، منع دخول لبنان الرسمي على الفور إلى هذه الفجوة. جميعهم أدانوا الهجوم جميعهم طلبوا التحقيق والمقاضاة وهذا التقارب مفيد من الناحية السياسية. وهو يعطي شعور الدولة التي تتكلم بصوت واحد في مواجهة حادث خطير.

لكن هذه الوحدة لن تكون كافية لتهدئة الجناح وإذا تأخر التحقيق أو إذا أصبح موضع نزاع، ستعود الشُعب بسرعة كبيرة. ولم يعد السؤال المطروح على مرتكب الهجوم. وستصبح العلاقة بين الدولة واليونيفيل وفرنسا والجهات الفاعلة المسلحة في الجنوب. وبعبارة أخرى، يمكن أن تتحول الدراما العسكرية بسرعة إلى أزمة سياسية داخلية.

ومن الواضح أن حزب الله، بنشر رفضه عن طريق الوكالة الرسمية، اختار عدم السماح للاتهام الفرنسي بالبت بمفرده في المناقشة. وهذا يدل على أن الطرف يقيس تمامًا التكلفة المحتملة لهذه القضية. ولكنه يبين أيضاً أنه يعرف أن قلب اللعبة سيلعب في البيان نفسه أقل مما سيقوله التحقيق اللبناني أو لن يقول.

لا تزال هناك نسخة رسمية تنتظر

وفي هذا الوقت، لا تزال القضية معلّقة من صيغة رسمية كاملة لم تكن موجودة بعد. وهناك وفاة واحدة، وثلاث إصابات، واتهام فرنسي، وحرمان حزب الله، وإدانة فورية لأعلى السلطات اللبنانية، وتوقع قوي جدا حول التحقيق. وجميع عناصر الأزمة مجتمعة، باستثناء العناصر التي ستستقر فيها: حقيقة عامة معترف بها.

وبالنسبة للبنان، فإن التحدي هائل. يجب أن يظهر أنه ليس قادرًا فقط على التعبير عن التعازي أو الإدانات، ولكن أيضًا على إثبات الحقائق في منطقة لا تزال فيها السلطة العامة هشة. وبالنسبة لفرنسا، يتمثل التحدي في الدفاع عن وحدتها دون إزالة تسلسل دبلوماسي غير مستقر أصلا. وبالنسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يتمثل التحدي في مواصلة مهمتها مع كفالة سلامة قواتها. وبالنسبة لحزب الله، يتمثل التحدي الآن في مواجهة اتهام خارجي خطير مع حماية نفسه من خلال الإجراء الرسمي اللبناني.

ولذلك فإن الهجوم الذي كلف فلوريان مونتوريو حياته لم يحزن الوحدة الفرنسية فحسب. وفتحت جبهة سياسية إضافية في منطقة لا تحتاج إلى توتر جديد. إنكار هيزبولا للبطاقات لكن لا يغلق أي شيء وعلى النقيض من ذلك، فإنه يُلزم كل من الجهات الفاعلة بإعادة النظر في مسألة واحدة، وهي الآن مسألة محورية: من سيقول، ومتى، ماذا حدث حقا في جنوب لبنان؟?