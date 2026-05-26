لا تزال إسرائيل تضرب عمال الإسعاف الأول في لبنان

الحادثة الجديدة لشيربيت سلم وسريفا تضع أول عمال مساعدة في وسط حرب إسرائيل في لبنان. According to a mission from the National Information Agency, eight raids targeted Khirbet Selm and its environs, including several strikes in the so-called chain well area. واستهدفت غارة طاقم سيارة إسعاف كان في طريقهم إلى المشهد، مما أجبره على الانسحاب. On the same day, an Israeli strike hit a civil defence centre linked to the Al-Risala association in Srifa, Tyre district. وقُتل العامل الأول في مجال المعونة على عباس نجدي وأصيب مُسعفين آخرين. وتضيف هذه الهجمات إلى سلسلة موثقة من الإضرابات ضد سيارات الإسعاف ومراكز الإنقاذ والموظفين الطبيين. وهي تطرح سؤالاً مركزياً: هل تقوم إسرائيل بعمليات تتفق مع القانون الإنساني الدولي، أم أنها تنفذ ممارسة تستهدف الإغاثة التي يمكن أن تغطيها جرائم الحرب المحتملة؟?

In Khirbet Selm, paramedics forced to step back

ويصف الإرسال من الجنوب تسلسلا تقليديا من أيام الحرب في لبنان: عدة ضربات في بضع دقائق، من المناطق الريفية أو شبه الحضرية المتأثرة، ثم وصول الإغاثة. In Khirbet Selm, raids targeted the Dabsha area, the outskirts of Al-Amana station, the Al-Ain area and the chain well area. وقد اقترح تكرار الإضرابات إجراء عملية على عدة نقاط، وليس طلقة واحدة. In this context, the intervention of ambulance workers is not a choice. وهو يفي بالتزام إنساني أساسي: التحقق من وجود المصابين، واستخراج الضحايا، وتأمين أماكن العمل، ونقل الأشخاص المتضررين إلى أقرب المستشفيات.

وكان بالضبط عندما توجه هذا الفريق نحو السلسلة جيدا أن غارة جديدة استهدفت أو ضربت في بيئتها المباشرة، وفقا للإرسال. كان على المسعفين أن يتقاعدوا هذه التفاصيل ضرورية الإضراب الذي يمنع الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا لا يخلق مخاطر جديدة على عمال الإنقاذ فحسب. وهي تؤدي إلى إطالة معاناة الجرحى، وتأخير إجلائهم، ويمكن أن تحول الإصابات الباقية إلى وفيات يمكن الوقاية منها. وفي الحرب التي تراقب فيها الطرق الطائرات بدون طيار، تتعرض سيارات الإسعاف لخطر دائم، يصبح الوقت الطبي في حد ذاته ساحة قتال.

علي عباس نجدي قتل في مركز إنقاذ في سريفا

In Srifa, the situation is even more serious. The strike directly affected a civil defence centre affiliated with the Al-Risala association. قتل علي عباس نجدي، منقذ. وأصيب مسعفون آخرون. The target location was not described as a combat position in the available information, but as a rescue centre. ولم تقدم إسرائيل، وقت كتابة هذا التقرير، أي دليل علني على أن الموقع فقد حمايته بسبب الاستخدام العسكري. وفي ظل هذه الظروف، يثير الإضراب شكوكا جدية في انتهاك قانون الحرب. It must be documented, reviewed and placed on any independent investigation file.

ويحمي القانون الإنساني الدولي الموظفين الطبيين، والسيارات الإسعافية، والمراكز الصحية، ووحدات الإغاثة. ولا تتوقف هذه الحماية على الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء الإداري لعمال الإسعاف الأول. ويجوز لسيارة إسعاف أن تقدم تقريرا إلى الصليب الأحمر، أو الدفاع المدني العام، أو جمعية محلية، أو منظمة تابعة لحزب أو هيكل مجتمعي. ولا بد من احترامه وحمايته ما دام يقوم ببعثة طبية أو إنسانية. وهذه القاعدة هي أحد أركان قانون الحرب. It allows the wounded to be treated even when the fighting continues.

ما يقوله قانون الحرب

وهذه الحماية ليست مطلقة في جميع الحالات. وقد تفقد سيارة الإسعاف أو المركز الصحي أو الوحدة الطبية حمايتها إذا استخدمت، خارج وظيفتها الإنسانية، لارتكاب أعمال ضارة بالعدو. ولكن هذا الاستثناء منظم تنظيما صارما. It cannot be based on a general accusation, an alleged political affiliation or a presence in an area controlled by an armed group. وهو يتطلب عناصر ملموسة. وهو يتطلب أيضا، حيثما تسمح الظروف، إنذارا مسبقا وفترة زمنية معقولة قبل أي هجوم. وفي حالة عدم وجود أدلة واضحة، تظل القاعدة حمايتها.

وهذا هو المكان الذي تصبح فيه القضية اللبنانية قلقة. ومنذ استئناف الحرب في 2 آذار/مارس، استمرت الهجمات على العاملين في مجال الصحة. ووثقت منظمات حقوق الإنسان والوكالات الدولية ووسائط الإعلام الغربية إضرابات ضد سيارات الإسعاف ومراكز الإنقاذ والمرافق الطبية في الجنوب. وتختلف الأرقام وفقا لتواريخ الميزانية. In March, the Lebanese health authorities had already reported dozens of rescue workers killed. وفي نهاية أيار/مايو، يُذكر عدد محلي من المحركات في سلسلة التفجيرات ما لا يقل عن 125 منقذا، وأصيب أكثر من 303 منقذا، وأصيب أكثر من 154 هجوما على فرق سيارات الإسعاف منذ بداية الهجوم الإسرائيلي الحالي.

تراكم يغير التحليل

وحتى إذا كان يجب فحص كل حادث على حدة، فإن التراكم يغير التحليل. ويمكن عرض طلقة معزولة على أنها خطأ أو خطأ في تحديد الهوية أو ضرر جانبي. وتتطلب سلسلة من الإضرابات ضد سيارات الإسعاف ومراكز الإنقاذ في مواقع مختلفة مزيدا من التدقيق. It requires questioning whether Israeli targeting procedures actually protect medical services, whether allegations of military use are substantiated, and whether Lebanese relief workers are treated by the Israeli army as humanitarian actors or as hostile elements by default.

وكانت حالة حنيه ودير قنون النصر، قبل بضعة أيام، قد أثارت بالفعل الانذار. وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل العديد من العاملين في مجال الإغاثة، بمن فيهم أفراد من الرابطات الطبية المرتبطة بهزبولا أو حركة أمال. وقد ادعت السلطات الإسرائيلية أنها تستهدف الهياكل الأساسية في حزب الله. The Lebanese Ministry of Health and humanitarian organizations reported attacks on protected personnel. ولا يتعلق النقاش بالهوية السياسية للجمعيات فحسب. وهو يغطي المهمة التي تمت وقت الإضراب. ولا يصبح عامل الإنقاذ الذي يتدخل مع الأشخاص المصابين هدفا عسكريا لأن منظمته تقيم علاقات سياسية مع حزب.

الخوف من الضربات المزدوجة

The practice of double tap, or double tap, is particularly feared by rescue teams. It consists of hit a site and then aiming at the same area after the arrival of first aid workers, relatives or residents. The testimonies gathered in southern Lebanon describe delayed interventions, ambulances kept at a distance and teams obliged to wait for a local permit or a decrease in drone overflight before proceed. In Khirbet Selm, the ambulance crew had to withdraw after being targeted or under attack in the intervention zone. ويؤدي هذا الوضع إلى إحداث شلل. والعمال الإنقاذ يعرفون أن وصولهم يمكن أن يعقبه طلقة جديدة.

التأثير البشري فوري. وعندما لا تقترب سيارات الإسعاف، يبقى الجرحى على الأرض لفترة أطول. وتحاول الأسر أحيانا إجلاء الضحايا أنفسهم، باستخدام سيارات مدنية غير مجهزة. The roads are taken without coordination, under drones, in confusion. وتلقت المستشفيات إصابات في وقت لاحق، في حالة أشد. ويعيش العاملون الأولون في مجال المعونة مع القلق المستمر. ويجب عليهم أن يختاروا بين واجبهم في التدخل وخطر الموت في نفس الوقت الذي يؤدون فيه مهمة يحميها القانون الدولي.

A health system attacked in its ability to respond

This pressure also destroys the health system through ple. ليس لدى لبنان جهاز مستشفى قادر على امتصاص موجات الجرحى إلى أجل غير مسمى أثناء فقدان سيارات الإسعاف والمواقع الأمامية والموظفين المدربين. كل منقذ قتل يمثل عائلة مكسورة، ولكن أيضا مهارة ضائعة. وكل سيارة إسعاف مدمرة تقلل من قدرة قطاع بأكمله على الاستجابة. ويمدد كل مركز من مراكز الدفاع المدني وقت الاستجابة للهجوم القادم. لذا الحرب لا تقتل فقط بالتفجير. وهي تقتل أيضا من خلال عدم تنظيم سلاسل الطوارئ.

وتزعم إسرائيل عموما أن إضراباتها تستهدف حزب الله، وبنيتها التحتية، ومخازنها، ومقاتليها. ولا يمكن رفض هذه الحجة دون النظر فيها. حزب الله هو ممثل مسلح. وهي تعمل في مناطق مدنية. وهي تحتفظ بشبكات سياسية واجتماعية وصحية. It sometimes uses spaces mixed with local communities. ولكن هذا السياق لا يعطي إسرائيل الحق في الإضراب عن الخدمات الطبية دون دليل واضح. The right to pursue a military objective does not allow any structure in a hostile environment to be neutralized in advance. ولا يزال التمييز إلزاميا. ولا تزال التناسبية إلزامية. ولا يزال الاحتراز إلزاميا.

سبب وضع تصنيف لجريمة الحرب

ولذلك يجب تحليل الإضرار بالإنقاذ من ثلاث زوايا. الأول هو التمييز: هل كان الهدف العسكري أو الإنساني؟ والنقطة الثانية هي التناسب: هل كان الضرر المتوقع للمدنيين وعمال الإنقاذ مفرطين من حيث الميزة العسكرية المتوقعة؟ والثالث هو الاحتياطات: هل تحقق الجيش من الهدف، واختيار وسيلة أقل خطورة، وإعطاء تحذير عند الإمكان؟ وإذا لم تستوف هذه الشروط، فإن الإضراب ضد المسعفين أو مركز الإنقاذ قد يشكل انتهاكا خطيرا أو حتى جريمة حرب.

ولا ينبغي استخدام مصطلح جريمة الحرب كشعار. وهو يشير إلى المؤهلات القانونية. وقد تشكل الهجمات المتعمدة ضد الموظفين الطبيين أو سيارات الإسعاف أو الوحدات الصحية المحمية جرائم حرب. كما يمكن أن تندرج في هذه الفئة هجمات غير تمييزية أو غير متناسبة. The final qualification belong to investigators, prosecutors and competent courts. ولكن دور الصحافة هو تسمية العناصر التي تبرر فتح التحقيقات: reetition of facts, nature of targets, absence of public evidence of military use, death of identified first aid workers, obstruction of evictions and official statements minimizing damage.

واجب لبنان في توثيق

والحكومة اللبنانية مسؤولة أيضا. يجب على بيروت أن توثق كل إضراب ضد الإنقاذ بأقصى سرعة أسماء الضحايا، الإحداثيات الموقعية، ساعات الغارة، صور التلف، مسارات الإسعاف، الاتصالات اللاسلكية، شهادات الناجين، التقارير الطبية يجب حفظها ويجب أن تكون هذه العناصر مركزية من جانب وزارة الصحة، والدفاع المدني، والعدالة العسكرية والمدنية، ووكالات القانون الإنساني. وبدون سجل متين، تظل الاتهامات عرضة للحرمان وللروايات المتنافسة.

كما يجب على لبنان أن يحمي عمال الإسعاف الأولي على الفور. وينطوي ذلك على طرق آمنة، وبروتوكولات تنسيق، ومعدات حماية، والاتصالات، والإنذار المبكر. ولكن لا يوجد أي تدبير تقني يكفي إذا اعتبرت سيارات الإسعاف أهدافا محتملة. ولذلك يجب على الشركاء الدوليين أن يطالبوا إسرائيل بضمانات ملموسة بشأن احترام الخدمات الطبية. الهدنة التي لا تحمي المسعفين ليست هدنة إنسانية ويترك الجرحى متوقفين على شجاعة الأفرقة الموفدة إلى المناطق التي يمكن ضربهم فيها.

التحذيرات التي أطلقتها المنظمات غير الحكومية

وقد نبهت المنظمات الإنسانية بالفعل إلى الخطر. ودعت منظمة العفو الدولية إلى وضع حد للهجمات على مقدمي الرعاية والمرافق الطبية والمستجيبين الأولين. وتحدثت منظمة رصد حقوق الإنسان عن الهجمات الإسرائيلية على مقدمي الرعاية والمرافق الصحية التي يمكن أن تشكل جرائم حرب واضحة في حالات سابقة. وأبلغت منظمة الصحة العالمية أيضا عن هجمات قتلت مسعفين وأجبرت على إغلاق أو تخفيض نشاط العديد من مرافق الرعاية الصحية. وتشكل هذه الإنذارات خلفية تجعل الأحداث في شيربيت سلم وسريفا أكثر خطورة.

اختيار الكلمات يهم. القول أن أول عاملين في مجال المساعدة قتلوا ليس كافياً. ويجب أن يقال أين وكيف، في ظل أي ظروف وبأي عواقب. إن علي عباس نجدي ليس مجرد اسم مضاف إلى قائمة. كانت مهمة حيوية في منطقة ضرب. The two rescue workers injured in Srifa are not only collateral victims. إنهم ينتمون لسلسلة إغاثة يطلقها السكان عندما تسقط الصواريخ. The team forced to withdraw in Khirbet Selm embodies the most concrete fear: سيارة إسعاف لم يعد بإمكانها الوصول إلى الجرحى.

عندما تصبح سيارات الإسعاف مؤشرا للحرب

ولذلك فإن الحرب في لبنان تدور أيضا في هذا الصمت بعد الإضراب، عندما يتردد الإنذار في الاقتراب. السكان يعرفون أن الدقائق الأولى حاسمة وهم يعرفون أيضا أن الإنقاذ لا يمكن أن ينقذوا أرواحهم إذا أصبحوا هم أنفسهم الهدف. وتكرار هذه الأحداث يخلق منطقة رمادية مميتة حيث ينتظر الضحايا ويحسب سيارات الإسعاف خطر ضربة ثانية. وفي هذا المجال الرمادي يسعى القانون الإنساني إلى منعه.

الإختبار التالي سيكون اختبار رد الفعل وإذا ما عولجت ضربات شيربيت سلم وسريفا كأحداث عادية، فإن حماية الإغاثة ستستمر في التآكل. وإذا نتج عن ذلك توثيق مستقل، وإجراءات دبلوماسية، وطلبات حسابات، فإنها يمكن أن تصبح وثائق في ملف أكبر عن سير الحرب الإسرائيلية في لبنان. وبالنسبة لمنقذي الجنوب، فإن المسألة أكثر إلحاحا: ما إذا كان زيهم الرسمي وسيارة الإسعاف والمهمة لا يزالان يحميانهم، أو ما إذا كان كل مغادر إلى منطقة مفخخة يعرضهم للخطر نفسه الذي يواجهه الضحايا الذين يحاولون إنقاذهم.