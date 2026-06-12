لبنان: أُدرج في الإتفاق الأمريكي – الإيراني؟?

إن مسألة ما إذا كان لبنان مدرجا في مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد أصبحت مسألة محورية مرة أخرى بعد نشر معلومات جديدة من قبلالأخضر– يدعي الجانب اللبناني أن طهران تلقى ردا نهائيا من واشنطن يؤكد أن الملف اللبناني جزء من الاتفاق قيد المناقشة. وتتناقض هذه النسخة مع القراءة المهيمنة التي نقلتها في الأيام الأخيرة عدة وسائط إعلام غربية ومسؤولون مقربون من إسرائيل، والتي تفيد بأن الهدنة بين واشنطن وطهران لن تغطي الجبهة اللبنانية.

وفقاًالأخضروقال إن إدراج لبنان لن يقتصر على صيغة غامضة لإلغاء التصعيد. وتشير الصحيفة إلى أن هذه المسألة هي نهاية حالة الحرب في لبنان، وليس مجرد وقف لإطلاق النار. وهذا التمييز مهم. ويمكن لوقف إطلاق النار أن يجمّد إطلاق النار دون تسوية الاحتلال، والتدمير، والسجناء، وعودة المشردين وإعادة الإعمار. ومن شأن انتهاء حالة الحرب أن يعني، في هذه القراءة، وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وقفا كاملا، والتخطيط للانسحاب السريع من لبنان، ووقف التدمير والهدم، وإطلاق سراح السجناء.

وتفيد نفس المادة بأن دونالد ترامب التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاث مرات بشأن لبنان. وتبين هذه التفاصيل، إذا تأكدت، أن القضية اللبنانية لن تكون مجرد نتيجة ثانوية للحوار الأمريكي – الإيراني. وسيشكل ذلك جزءا من التحكيم بين واشنطن وتل أبيب وطهران. وقد سعت إسرائيل، من جانبها، حتى الآن إلى الحفاظ على حريتها في العمل ضد حزب الله، حتى عندما كانت الولايات المتحدة تدفع إلى التوقف على الجبهة الإيرانية.

أطروحة الأخبار

الأخضريعرض القضية كنقطة تحول. وكتبت الصحيفة أن ترامب أعلن عن اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، قبل فتح المزيد من المفاوضات الفنية حول القضية النووية. ويذكر أيضاً أن المسؤولين في طهران يتكلمون للمرة الأولى عن إحراز تقدم كبير، على أساس أن الولايات المتحدة كانت ستقبل المشروع الذي أحالته إيران. ولا يزال التحلي بالحذر الإيراني، ولكن نبرة الحياة اليومية تختلف عن نبرة الأيام السابقة.

وعلى الجانب اللبناني، فإن الصياغة أكثر دقة. بعدالأخضروكانت إيران ستتلقى رداً نهائياً من الولايات المتحدة على إدراج لبنان في الاتفاق. وتربط الصحيفة هذا الإدراج بفهم أوسع لوقف إطلاق النار. ولن يقتصر الأمر على وقف إطلاق النار مؤقتا، بل على الاعتراف بأن الحرب على الأراضي اللبنانية يجب أن تتوقف كحالة. وتتيح هذه القراءة للبنان مكانا للتفاوض المباشر، حتى وإن لم تكن بيروت طرفا رسميا في المناقشات بين واشنطن وطهران.

وتشير المادة أيضا إلى أن ترامب تحدث ثلاث مرات مع نتنياهو بشأن القضية اللبنانية. وهذا مؤشر على عدد من المعلومات المنشورة في الأيام الأخيرة بشأن التوترات بين واشنطن وتل أبيب. الولايات المتحدة تريد إلغاء التصعيد مع إيران وتريد إسرائيل أن تتجنب إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والأيران يشترط أن تخفض عملياتها في لبنان. ولذلك، يتعلق النزاع بالنطاق الجغرافي للهدنة: هل يغطي إيران فقط، أم أنه يشمل أيضا الجبهات المتحالفة في طهران، ولا سيما لبنان؟?

التضليلالأخضريعطي إجابة واضحة. وتدعي أن لبنان مشمول. ولكن لا بد من تمييزه عن التأكيد العام الرسمي. ولم تنشر واشنطن ولا طهران، وقت توافر المعلومات، نصا كاملا للاتفاق. وتشير عدة تقارير إعلامية إلى أن الوثيقة لا تزال خاضعة للتثبت النهائي. ولذلك، فإن المناقشة تتعلق بتفسير نص قيد التفاوض، والرسائل المرسلة بين العواصم، والضمانات التي يمكن تقديمها وراء المشاهد.

المزيد من النسخ الغربية المحافظة

وقد قدمت وسائط الإعلام الغربية في الأيام الأخيرة صورة أكثر غموضا. وأفادت إحدى وكالات الأنباء بأن إيران تسعى إلى الإبقاء على لبنان كقلعة في المناقشات مع واشنطن. ووفقا لهذه القراءة، تريد طهران ربط مصير الجبهة اللبنانية بالمفاوضة الإقليمية الكبرى، في حين تحاول بيروت المحافظة على طريق تفاوضي وطني مع إسرائيل، تحت رعاية أمريكية. وتقتبس الرسالة نفسها من الرئيس جوزيف أون الذي يدعي أن مستقبل لبنان يقع على عاتق اللبنانيين، لا إيران ولا إسرائيل.

ولا تنكر هذه القراءة أن لبنان يثقل على الاتفاق. بل إنه يشير إلى أن لبنان أصبح أحد نقاط الاحتكاك. وبالنسبة لهذه الوكالة، فإن طهران تجعل وقف إطلاق النار في لبنان شرطا لترتيب أوسع، في حين تسعى واشنطن وإسرائيل إلى تجنب إيران التي تتكلم باسم بيروت. الفرق معالأخضرمستوى اليقين.الأخضرويذكر أن واشنطن ردت على إدراج لبنان. وتصف السرود الغربية أيضاً ذراعاً يطعن فيه هذا الإدراج بالتحديد.

وأفادت وسائط إعلام أمريكية أخرى بأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان. وتقارن هذه المعلومات جزئيا القراءة الغربية بالقراءة الغربية لتلك الواردة فيالأخضرولكن نفس وسائط الإعلام قالت إن النص لا يزال يتطلب التصديق النهائي وأن القرار الإيراني لم يوقف تماما. وشدد أيضا على الطابع المؤقت للمذكرة، التي ستمهد الطريق لإجراء مفاوضات نووية أكثر تفصيلا، دون حل جميع المسائل.

كما ذكرت الصحافة البريطانية أن ترامب يدعي أنه قريب من التوصل إلى اتفاق، بينما تقول إيران إنها لم تتوصل إلى نتيجة نهائية. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن معظم النص قد وضع في صيغته النهائية، لكن الخطوط الحمراء في طهران لا تزال قائمة. وهذا الحذر يجعل القضية أكثر تعقيدا. ويمكن أن يكون الاتفاق جاهزا تقريبا، ومع ذلك يظل هشا سياسيا إذا لم يتفق الطرفان على تفسير شروطه اللبنانية.

وقف إطلاق النار أو انتهاء الحرب

والنقطة الرئيسية هي الفرق بين وقف إطلاق النار ونهاية حالة الحرب. ويمكن أن يكون وقف إطلاق النار جزئيا ومؤقتا ومشروطا. ويمكن أن تنطبق على بعض الطلقات وليس على غيرها. يمكن أن يحمي بيروت بينما يترك جنوب لبنان تحت الضغط. وقد يتطلب من حزب الله وقف العمليات، مع السماح لإسرائيل بأن تحتفظ بحق الإضراب. وهذا هو بالضبط ما تنكره عدة مسؤولين لبنانيين منذ أسابيع.

وسيكون لنهاية الحرب نطاق مختلف. وسيترتب على ذلك وقف كامل للعمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ووقف التدمير، ووقف عمليات الهدم، والإفراج عن السجناء، وعودة المشردين. وستحول المناقشة إلى تسوية سياسية وأمنية أوسع نطاقا. وسيلزم إسرائيل أيضا بالتخلي عن فكرة استمرار الحرب في لبنان بحجة القتال ضد حزب الله.

وفقًا للقراءة التي أوردهاالأخضروكانت إيران ستحظى باعتراف بهذا النهج. ولذلك لن يُدرج لبنان كمرفق إنساني أو كمتغير هدوء مؤقت. وسيُدرج كمسرح يجب أن تتوقف حربه بالكامل. وهذا أمر حاسم بالنسبة لبيروت. إن وقف إطلاق النار الذي يترك القرى تدمر، والسجناء المعتقلين، والمشردين دون عودة، والجيش الإسرائيلي في مواقعه لا ينهي المشكلة. إنه يتجمد.

ولا يزال الموقف الإسرائيلي يعارض هذه القراءة. ويريد نتنياهو وحكومته الحفاظ على حرية العمل في لبنان. ويدعيان أنهما يستهدفان حزب الله، وليس الدولة اللبنانية. إنهم يرفضون السماح للهدنة مع إيران بالحد من حقهم في ضرب المواقع التي يقدمونها على أنها تهديد. ويسمح هذا الموقف لإسرائيل بقبول وقف على الجبهة الإيرانية مع مواصلة الحرب في لبنان. وهو في صميم الخلاف الحالي.

لبنان بين القراءات

وبالنسبة للبنان، فإن الخطر أمر حيوي ومحفوف بالمخاطر. وإذا كان لبنان مدرجا في الاتفاق الأمريكي – الإيراني، فإنه يمكن أن يمهد الطريق لوقف كامل للأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي وعودة المشردين. غير أن ذلك يمكن أن يعطي إيران دوراً محورياً في تحديد مصير لبنان. ومن ثم فإن بيروت تبحث عن خط دقيق: الاستفادة من الضغط الإيراني على واشنطن لوقف الإضرابات، دون السماح بطهران بالتكلم بدلا من الدولة اللبنانية.

وقد ذكر الرئيس جوزيف أوون مرارا أنه يجب على لبنان أن يقرر مستقبله. كما أصر رئيس الوزراء نواف سلام على أنه لا أحد يتفاوض من أجل لبنان خارج الولاية اللبنانية. هذه البيانات تهدف إلى الحفاظ على سيادة بيروت المؤسسية. ولكنهم لا يغيرون حقيقة واحدة: قدرة لبنان على فرض فقط وقف الإضرابات الإسرائيلية لا تزال محدودة.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى إدراج لبنان في اتفاق أوسع بطريقتين. الأول إيجابي: ويعطي الملف اللبناني وزناً إقليمياً، ويُلزم واشنطن بالتعامل مع الحرب في لبنان ويضع إسرائيل تحت الضغط. والثاني أكثر قلقا: ويحول لبنان إلى خريطة تفاوض بين إيران والولايات المتحدة. كلتا القراءات قد تتعايش. نفس الآلية يمكن أن تجلب خفض التصعيد وتقلل من هامش السيادة اللبنانية.

وسيتوقف الفرق على النص النهائي وتطبيقه. وإذا ذكر الاتفاق بوضوح وقف العمليات الإسرائيلية، والانسحاب، وعودة المشردين داخليا والسجناء، سيكون للبنان أساس أقوى. وإذا كان الاتفاق راضيا عن التمديد الغامض لوقف إطلاق النار، فستتمكن إسرائيل من مواصلة عملياتها بادعاء أنها ليست جزءا من الجبهة الإيرانية. وبذلك تصبح مناقشة الكلمات مناقشة بشأن الحياة والقرى والسيادة.

لماذا تقاوم إسرائيل

وتقاوم إسرائيل الإدماج الكامل للبنان لأنه سيحد من هامشه العسكري. ومنذ بداية الحرب، سعت حكومة نتنياهو إلى فرض واقع جديد على جنوب لبنان. وهي ترغب في إبعاد حزب الله عن الحدود، والحصول على ضمانات بشأن نزع سلاح مقاتليه أو انسحابهم، والحفاظ على إمكانية الضرب إذا لم تحترم هذه الضمانات. ومن شأن شرط يتطلب وقفاً كاملاً للعمليات أن يزيل جزءاً من هذه النفوذ.

ويجب أن تستجيب نتنياهو أيضا لرأي إسرائيلي حساس جدا على الجبهة الشمالية. الناس الذين تم اخلاءهم من الجليل يطلبون عودة آمنة الأطراف اليمينية تريد خطاً صعباً ضد حزب الله ويرفض أكثر الوزراء تطرفا أي هدنة من شأنها أن تترك الحركة الشيعة مسلحة. وفي هذا المناخ، فإن قبول أن واشنطن وطهران يفرضان نهاية حرب على لبنان يمكن أن يشكل انتكاسة سياسية كبرى.

لهذا السبب المكالمات الهاتفية بين (ترامب) و(نيتنياهو)الأخضرمهم. يَقترحونَ بأنّ رئيسَ الولايات المتحدة كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يَتعاملَ مباشرة مَع رئيسِ الحكومةِ الإسرائيلية لتعريف مكانِ لبنان في الاتفاقِ. في حين أن هذه التبادلات حدثت ثلاث مرات، إلا أنها تؤكد أن القضية اللبنانية ليست ثانوية. ومن الحساس بما فيه الكفاية اشتراط التحكيم الشخصي بين الزعيمين.

ولواشنطن، من جانبها، مصلحة في إدراج لبنان إذا كان هذا الإدراج ييسر الاتفاق مع إيران. ترامب يريد تجنب استئناف الحرب الإقليمية يريد إعادة فتح مضيق أورموز، وتقليل الضغط على الأسواق وتحقيق انتصار دبلوماسي. غير أن إيران أوضحت أن استمرار الإضرابات الإسرائيلية في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عدم حدوث أي تصعيد. ولذلك، فإن لبنان، بالنسبة لواشنطن، قد أصبح ثمنا يُدفع لتثبيت القضية الإيرانية.

مسألة السجناء والتدمير

المعلومات التي أبلغت عنهاالأخضرويشير أيضا إلى وقف التدمير والهدم، فضلا عن إطلاق سراح السجناء. هاتان النقطتان تمددا الملف وهي تنقل المناقشة من مجرد وقف إطلاق النار إلى النتائج الملموسة للحرب. إن الدمار في جنوب لبنان لا يتعلق بالأهداف العسكرية فحسب. وهي تؤثر على القرى والمنازل والطرق والهياكل الأساسية وسبل العيش. وسيكون وقف عمليات الهدم شرطاً أدنى لعودة السكان.

كما أن مسألة السجناء مسألة حساسة. ويدعو لبنان بانتظام إلى الإفراج عن الأشخاص الذين تحتجزهم إسرائيل. وفي أي تسوية دائمة، تعود هذه المسألة كتدبير لبناء الثقة. إدراجه في العناصر المبلغ عنهاالأخضرويشير إلى أن الاتفاق المقترح لن يشمل الأسلحة فحسب، بل يشمل أيضا الأبعاد الإنسانية والسياسية.

التخطيط لانسحاب إسرائيل السريع من لبنان هو العنصر المركزي الثالث وبدون الانسحاب، سيظل وقف إطلاق النار غير مكتمل. الوجود الإسرائيلي في جزء من الأراضي اللبنانية سيغذي مبررات أسلحة حزب الله ويمنع العودة الطبيعية للمشردين كما أنها ستحافظ على التوتر الدائم مع الجيش اللبناني وسكان المناطق الحدودية.

وتشكل هذه العناصر الثلاثة هيكلا متسقا: وقف العمليات، ووقف التدمير، والانسحاب، والإفراج عن السجناء، وعودة المشردين. إنه هذا الهيكل الذي سيسمح لنا بالحديث عن إنهاء حالة الحرب فبدونه، سيظل لبنان في وقف إطلاق النار المبتورة، مع وقف الحرب ولكنه لم ينتهي.

نص لم يتم تأكيده بعد

غير أنه لا تزال هناك حاجة إلى الحذر. المعلوماتالأخضروهي دقيقة، ولكنها لا تحل محل نشر نص رسمي. ولم تنشر الولايات المتحدة وثيقة شاملة تؤكد جميع هذه البنود. ولم تعلن إيران الموافقة النهائية الكاملة. وتدّعي إسرائيل أنها ليست طرفا في المذكرة مع إيران ولا تزال ترغب في الحفاظ على متطلباتها الأمنية. وتفيد وسائط الإعلام الغربية بالتقدم المحرز، ولكن أيضا أوجه عدم اليقين ومخاطر الفشل.

ولذلك فإن السؤال الأولي يدعو إلى إجابة دقيقة. ويبدو أن لبنان في صميم الاتفاق قيد المناقشة. وتشير عدة مصادر، منها المصادر الغربية، إلى أن وقف إطلاق النار أو تمديده سيشمل لبنان.الأخضروذهبت كذلك إلى القول إن واشنطن قدمت إلى إيران ردا نهائيا وأن الاتفاق يتعلق بإنهاء حالة الحرب في لبنان. ولكن إلى أن يتم التوقيع على النص ونشره وتنفيذه، يظل هذا الإدراج مسألة دبلوماسية.

وبالنسبة لبيروت، ستتمثل الأولوية في تحويل هذا الإدماج المحتمل إلى ضمانات مكتوبة وقابلة للتحقق. ولا يمكن ذكر لبنان ببساطة في اتفاق إقليمي. يجب أن تحصل على وقف فعال للضربات، وجدول زمني للانسحاب، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وإجراء بشأن السجناء. ويجب عليها أيضا أن تحافظ على قدرتها على الكلام بالنيابة عنها، بحيث لا يكون الاتفاق مجرد تبادل بين واشنطن وطهران وتل أبيب على أراضيها.

في الأيام القليلة القادمة ستعرف ما إذا كانت المعلوماتالأخضريعلن نقطة تحول أو معركة جديدة في التفسير. وإذا أكدت واشنطن أن لبنان مشمول في نهاية الحرب، سيتعين على إسرائيل أن تختار بين قبول قيد أمريكي أو مواصلة حرب تهدد الاتفاق مع إيران. وإذا عاد البيت الأبيض إلى قراءة أدق، سيظل لبنان نقطة ضعف وقف التصعيد، التي يمكن أن تستمر فيها الحرب حتى عندما تعلن العواصم الرئيسية السلام.