لبنان: أربعة أيام من التصعيد في الجنوب – الأصوات العالمية

وبين يوم الجمعة 29 أيار/مايو والاثنين 1 حزيران/يونيه 2026، شهد لبنان سلسلة من التصعيدات التي نقلت الصراع إلى عتبة أكثر خطورة. واستمرت الهجمات الإسرائيلية في الجنوب حول صور والنبطية ودير الزهراني والمواقع الواقعة بين الليطاني والزهراني. وأعلن الجيش الإسرائيلي الاستيلاء على قلعة بوفورت، المعروفة أيضا باسم قلات الشقيف، فضلا عن ثلاجته. وأدى هذا التقدم، الذي كان أعمق في الأراضي اللبنانية منذ انسحاب إسرائيل في أيار/مايو 2000، إلى تحول جبهة نشطة بالفعل إلى معارك للمواقع. ومن ثم فإن لبنان يواجه ضغطا مزدوجا: زيادة التوازن البشري وتوسيعا إقليميا للعملية الإسرائيلية.

ويرد في آخر تقرير رسمي موحد لوزارة الصحة اللبنانية نُشر مساء الأحد 31 أيار/مايو ما يلي:412 3 قتيلا و269 10 مصابامنذ آذار/مارس 2. ويمثل هذا المجموع زيادة41 قتيلا و 140 جريحافي 24 ساعة مقارنة بميزانية يوم السبت التي كانت371 3 قتيلا و129 10 مصاباوينبغي عدم الخلط بينها وبين الميزانية الجزئية المعلنة يوم الاثنين بعد إضراب آخر. وكان أخطر ما أبلغ عنه صباح يوم الاثنين يتعلق بدير الزهراني، في محافظة النبطية، حيث قُتل هجوم إسرائيلي8 أشخاصand injured19 أخرىوفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. وهناك ثلاث نساء من بين القتلى؛ وخمسة أطفال وست نساء من بين الجرحى.

تسلسل زمني ضيق، الجمعة إلى الاثنين

وفي يوم الجمعة 29 أيار/مايو، يأتي الإنذار الرئيسي من المنظمات الدولية. أشارت اليونيسيف إلى أن77 طفلاقُتل أو أصيب في لبنان في أسبوع، استنادا إلى أرقام من وزارة الصحة. وتضيف وكالة الأمم المتحدة أنه منذ وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل،,55 طفلاقتلوا200 و12جرحى تقارير منظمة الصحة العالمية عن نفس فترة الهدنة النظرية,27 هجوماضد الهياكل الصحيةخمسة وعشرون ميتاو42 إصابة– تضررت 16 مستشفى و 13 مركزا للرعاية الأولية. وقد أنشأت هذه الأرقام عطلة نهاية الأسبوع في إطار إنساني متدهور للغاية بالفعل.

وفي يوم السبت 30 أيار/مايو، تنشر وزارة الصحة اللبنانية أول استعراض يومي موحد. ثم قوائم371 3 قتيلا و129 10 مصابامنذ آذار/مارس 2. وفي الجنوب، تبلغ الوكالة الوطنية اللبنانية عن إطلاق إسرائيل لطلقات مدفعية ضد المنصوري وبولت السيد وقليلي ومجدل زون. كما أُبلغ عن الإضراب والدمار في منطقة النبطية وعلى امتداد المحور الساحلي. ولا يزال الضغط العسكري قوياً حول القرى التي تم إخلاؤها بالفعل أو تم إلغاؤها جزئياً. ويتعرض السكان المتبقين لأوامر الإجلاء المتكررة، وإغلاق الطرق الثانوية، وإزالة خدمات الإغاثة تدريجيا.

الأحد، 31 مايو علامة نقطة تحول عسكرية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استولى على قلعة بوفورت وعلى الحافة المجاورة. ويهيمن الموقع، الذي يقع فوق الليطاني، على جزء كبير من جنوب لبنان، ويقدم وجهة نظر شمال إسرائيل. وقد احتلتها إسرائيل من عام 1982 إلى عام 2000. ولذلك فإن لتعافيها أهمية رمزية قوية، بالإضافة إلى اهتمامها العسكري. وفي اليوم نفسه، حدد الجيش الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين الليطاني والزهراني منطقة قتال. وتدعو المدنيين إلى مغادرة المناطق المعنية. According to Lebanese security sources and the State media cited by the international press, more than four Israeli strikes were carried out on Sunday in the South.

وفي يوم الاثنين 1 حزيران/يونيه، يستمر التسلق على مستويين. On the ground, the strike of Deir el-Zahrani adds a heavy partial balance to the total already published Sunday night. At the political level, Benjamin Netanyahu announced that he had ordered the army to set targets in the southern suburbs of Beirut, a stronghold of Hezbollah. وهذا الإعلان وحده ليس سجلا مؤكدا في العاصمة. غير أنه يغير مستوى الإنذار. ويأتي في وقت تقترح فيه واشنطن وقفا تدريجيا، وتدعو باريس إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لبنان: نتيجة بشرية تفوق 400 3 قتيل

الرقم الرئيسي الآن هو412 3 قتيلا و269 10 مصابا. وهذه هي آخر ميزانية وطنية موحدة يوم الأحد 31 أيار/مايو. وهو يغطي الفترة التي فتحت في 2 آذار/مارس، وتاريخ استئناف الحرب بعد أن أطلق حزب الله النار على إسرائيل، والرد الإسرائيلي الذي تلاها. وتنشر السلطات اللبنانية الميزانية في شكل تجميعي. وهم لا يميزون دائما بين المدنيين والمقاتلين والموظفين الصحيين والعاملين في مجال الإغاثة وأفراد القوات المسلحة اللبنانية في القطاع العام. This limit prevents a complete reading of the nature of the losses.

ارتفاع يوم الأحد ملحوظ وأضيفت في يوم واحد أربعون حالة وفاة إضافية ومائة وأربعون إصابة. ويعكس الرقم كثافة الإضرابات في الـ 24 ساعة الأخيرة، ولكنه لا يغلق رصيد نهاية الأسبوع. ولا تزال العديد من الإضرابات تتطلب تفتيشات محلية. ولا يمكن لأفرقة الطوارئ دائما الوصول إلى المباني المتضررة بسرعة. ونتيجة لذلك، لا تزال ميزانيات بعض المواقع جزئية، لا سيما عندما تسلسل الضربات أو عندما تتعرض المناطق لقصف مدفعي.

ضربة (دير الزهراني) توضح هذه الصعوبة. On Sunday, a first check was made, with eight dead and a slightly lower number of wounded. تحديث الوزارة الذي نشر يوم الإثنين يجلب المجموع إلى ثمانية قتلى و تسعة عشر جريحاً. وتشمل الضحايا النساء والأطفال. The attack targeted the Al-Arab neighbourhood near the municipality, according to reports from the Lebanese National Agency. ويضاف إلى هذه الضربة ما أُبلغ عنه من هجمات في منطقة النبطية، حيث تأثرت المباني السكنية والطرق المحلية والمنازل.

في تيري، ضربة بالقرب من مستشفى هيرام13 موظفا صحياوتسببت في أضرار كبيرة. The facility serves as a medical support point for part of the southern coastline. معرضه يوضح ضعف نظام المستشفى. وبالإضافة إلى جرحى الحرب، يجب على المستشفيات أن تواصل تقديم الرعاية المنتظمة. والتشخيص، والولادة، وحالات الطوارئ القلبية، والعلاجات المزمنة لا تتوقف. كما أن كل إضراب حول مستشفى يقلل من قدرة المشردين والمصابين من القرى المجاورة.

القصف: صور والنبطية والمحور الزهراني

وتتركز تفجيرات نهاية الأسبوع في ثلاث مناطق. والساحل الأول هو الساحل الجنوبي، من تير إلى كلي، وماجدل زوون، والمانسوري. ولا تزال هذه الفرقة الساحلية استراتيجية تربط القرى القريبة من الحدود بالطرق المؤدية إلى صيدا وبيروت. كما أنها تركز المشردين داخليا من المناطق الأكثر تعرضا للخطر. وللإضراب عن طريق المدفعية والهواء أثر فوري على الطرق، وعلى سيارات الإسعاف والحركات المدنية.

المنطقة الثانية حول النبطية. وتشكل المدينة والمناطق المحيطة بها مركزا إداريا وتجاريا وصحيا رئيسيا في الجنوب الداخلي. والتقدم الإسرائيلي نحو بوفورت يجلب جبهة هذا التجمع. ووضعت الصحافة الدولية القوات الإسرائيلية على بعد حوالي خمسة كيلومترات من النبطية بعد الاستيلاء على الحافة. ويؤدي تدمير المباني والإضرابات في الأحياء المحيطة إلى تفاقم الخوف من وجود دائرة تدريجية. العديد من الناس غادروا المنطقة. Others remain because of lack of resources, family obligation or inability to find housing in the north.

أما المنطقة الثالثة فهي ليتاني وادي السلوكي والزهراني. The Israeli army claims to be targeting Hezbollah launch infrastructure. إنها تعرض (بوفورت ريدج) كنقطة مراقبة وتحكم. ويدعي حزب الله، من جانبه، أنه استهدف القوات الإسرائيلية، والمواقع العسكرية، والأفراد المدرعة، ولا سيما في منطقة بايادا والمناطق القريبة من التقدم في الجنوب. ويؤكد الحسابان حقيقة واحدة هي: ولم تعد المواجهة تقتصر على إطلاق النار عبر الحدود. إنها الآن معركة على المرتفعات والطرق والوادي ومواقع الحريق.

Beaufort, military and political symbol

(كاسل (بوفورت) يحتل مكاناً خاصاً في تاريخ جنوب لبنان العسكري وتهيمن على محيطات ليتاني، التي تقام في العصور الوسطى، والتي تستخدمها عدة سلطات متعاقبة. وقد أخذتها إسرائيل في عام 1982 في بداية احتلالها للجنوب، ثم تركتها عندما انسحبت في عام 2000. ومن ثم فإن عودته إلى السيطرة الإسرائيلية تشير إلى الذاكرة الثقيلة، سواء في لبنان أو في إسرائيل. وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، تُستخدم صورة العَلَم الذي أُثير في الموقع لاستئناف المبادرة. وبالنسبة لللبنانيين، يحيي ذكرى احتلال طويل ومكلف.

وعلى الأرض، تعطي بوفورت القوات الإسرائيلية ميزة المراقبة. The ridge is used to monitor valleys, roads and villages. The Israeli army claims to want to destroy Hezbollah infrastructure there, particularly in Wadi al-Saluki. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجنود سيحتفظون بالموقع كجزء من منطقة أمنية. هذه الصيغة ثقيلة. وهي تشير إلى أن هذه العملية لا تهدف إلى شن غارة مؤقتة فحسب، بل تهدف إلى السيطرة على المواقع في جنوب لبنان بشكل أكثر استدامة.

Hezbollah has not published a complete record of its losses. وتدعي الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت آلاف مقاتلي الحركة منذ بداية الحرب، كما يقدم الجيش الإسرائيلي أرقاما عن فترة ما بعد وقف إطلاق النار. ولا يتم التحقق من هذه البيانات بصورة مستقلة. ولذلك يجب الإبلاغ عنها على أنها مطالبات إسرائيلية. ويدّعي حزب الله شن هجمات على الجنود والدبابات والمواقع دون تقديم صورة عامة عن خسائره. إن عدم تماثل هذا البلاغ يجعل التقييم العسكري صعبا جدا.

الإصابات والضغوط الإسرائيلية شمال إسرائيل

وعلى الجانب الإسرائيلي، تتفاوت ميزانيات الجمهور حسب محيطها. Reuters reports that28 وفاة إسرائيليةمنذ 2 آذار/مارس24 جندياوأربعة مدنيينأسوشيتد برس يقتبس من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي25 جندياومقاول دفاعقتل في جنوب لبنان أو بالقرب منه،مدنيانقتل في شمال إسرائيل. وهذه الأرقام لا تتداخل تماما، ولكنها تؤكد أن إطلاق قذائف حزب الله والطائرات بدون طيار قد فرض على إسرائيل تكلفة عسكرية ومدنية.

ولا يزال شمال إسرائيل خاضعا لتحذيرات عديدة. حريق (هزبولا) أدى إلى إغلاق المدارس وقيود على النشاط. The Israeli army accuses the movement of using suicide bomber drones that are hard to intercept, some of which are said to have killed soldiers in southern Lebanon. ومن ثم فإن إسرائيل تبرر التوسع في عملياتها البرية. وتتحدى بيروت هذا المنطق، الذي يتهم إسرائيل بالتجاوز عن نطاق الاستجابة والسعي إلى فرض منطقة احتلال جديدة.

الوضع يخلق ميكانيكيين خطيرين ويشكل كل هجوم من هجوم حزب الله حجة لإسرائيل للدفع باتجاه الشمال. ويشكل كل تقدم إسرائيلي حجة لحزب الله للحفاظ على حريقه. ولا يزال خط وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في نيسان/أبريل ومُدد في أيار/مايو، قائما في مداخل دبلوماسية. وعلى أرض الواقع، فهي مفرغة إلى حد كبير من محتواها. ويدفع الناس على جانبي الحدود ثمن هذه الحلقية عن طريق التشريد والقيود والخسائر.

ردود الفعل اللبنانية: الدولة تحت الإكراه

ويتهم رئيس الوزراء نواف سلام إسرائيل باتباع سياسة التدمير الكامل للبلدات والقرى. والغرض منه هو وضع الحرب في إطار القانون الإنساني الدولي. وتدعو بيروت إلى وقف الإضرابات والانسحاب الإسرائيلي وحماية المدنيين. ولكن الدولة اللبنانية لديها موارد محدودة. إنه لا يتحكم في قرارات حزب الله العسكرية. ولا يمكن أن يمنع الجيش الإسرائيلي من المضي قدما. This weakness feeds internal criticism and complicates discussions with Washington.

ويؤيد الرئيس جوزيف أوون الاقتراح الأمريكي بإلغاء التصعيد. وهو يسعى إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يتفادى توسيع نطاق الإضرابات في بيروت ويتيح إعادة فتح المسار السياسي. رئيس البرلمان، نبيه بيري، حليف حزب الله ومتحدث مركزي في هذه المسألة، يدعي أنه قادر على ضمان التزام الحركة بوقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا توقفت إسرائيل عن إطلاق النار أولا. This position refers the initial responsibility to Israel. وهي لا تستجيب للطلب الأمريكي على وقف هجمات حزب الله مسبقا.

وتدير السلطات الصحية والبلدية حالة الطوارئ اليومية. In Tyre, civilian defence teams had to redeploy to Saida following threats of eviction. The displacement of first aid workers weakens the local response at a time when strikes are approaching urban areas. ويجب على البلديات أن تنظم عمليات المغادرة، وأن تحدد الأسر، وأن تجد الملاجئ، وأن تنسق سيارات الإسعاف. وكثيراً ما تكون المدارس والمباني العامة والمراكز الدينية بمثابة ملاجئ مؤقتة، بينما تحد الأزمة الاقتصادية من الموارد المتاحة.

ردود الفعل الدولية: ترتفع باريس نبرة، وخطبة واشنطن

ودعت فرنسا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاستيلاء على بوفورت. وتعتقد إيمانويل ماكرون أنه لا يوجد مبرر للتصاعد الكبير في جنوب لبنان. ويعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان – نويل باروت أنه من غير المقبول مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. وتنضم المملكة المتحدة وألمانيا إلى القوات في باريس لطلب احترام وقف إطلاق النار. وهذا التقارب الأوروبي مصدر قلق واضح، ولكنه لم يقترن بعد بتدابير قسرية.

وتؤيد الولايات المتحدة اتباع نهج تدريجي. تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الرئيس اللبناني جوزيف أوون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. The American proposal provides that Hezbollah will cease all attacks on Israel first. وفي المقابل، تمتنع إسرائيل عن التسلق ضد بيروت. وتعتقد واشنطن أن هذا التسلسل من شأنه أن يفتح مجالا لإلغاء التصعيد التدريجي. وتتفادى هذه الصياغة التعامل فورا مع أخطر المسائل: انسحاب إسرائيل، ونزع سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني، وعودة المشردين داخليا، وضمانات أمنية.

وتكمن الصعوبة في التوقيت. وستستمر المناقشات في واشنطن يومي 2 و 3 حزيران/يونيه، ولكن الأحداث العسكرية تتغير بسرعة أكبر من المفاوضات. إن إسرائيل توحد المواقف. ويدّعي حزب الله هجمات. المدنيين يتحركون المستشفيات تمتص الجرحى والدبلوماسية تحاول إبطاء الحرب، دون أن تفرض بعد انقطاعا حقيقيا. إن الأمر الذي أصدره يوم الاثنين بنيامين نتنياهو باستهداف الضواحي الجنوبية في بيروت يعزز هذا التوتر: فهو يضع العاصمة في مركز التهديد في اللحظة المحددة التي تسعى فيها واشنطن إلى تجنب حرقها.

أزمة إنسانية تمتد

The number of displaced persons is the other major indicator. Reuters evokesأكثر من 1.2 مليون مشرد لبنانيالإضرابات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء منذ 2 آذار/مارس. سُلف مُشتركة في الصحافة، وفقاً لتشكيلها الخاص،,أكثر من مليونالمشردون داخليا. وفي كلتا الحالتين، يُعتبر حجمها كبيرا بالنسبة لبلد ما قد أضعف بالفعل بسبب الانهيار المالي، ونقص الخدمة العامة، وتشبع الهياكل الأساسية الاجتماعية. وغالبا ما تترك الأسر منازلها دون احتمال عودة سريعة.

الحركات تتم في موجات. The inhabitants of villages near the Blue Line left first. ثم تلك في المناطق القريبة من (ليتاني). ويوسع الآن أمر الإجلاء للمناطق الواقعة جنوب الزهراني نطاق منطقة الطيران ليصل إلى حوالي 40 كيلومترا من الحدود. This affected localities that still served as retreat points. وأصبح صيدا وبيروت وبعض المدن الجبلية مقصدا قسريا، ولكن القدرة على الاستقبال لا تزال محدودة. الإيجارات ترتفع. العائلات تأتي مع الأقارب. المدارس والمباني العامة لم تعد كافية.

وتخضع الصحة العامة لضغوط تراكمية. وتخفض الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية إمكانية الحصول على العلاج. وقد وصل جرحى الحرب إلى مستوطنات ضعيفة بالفعل. ويتعرض الأطفال المشردون لخطر الانقطاع عن الدراسة، والصدمات النفسية والأمراض المرتبطة بالطفولة. وتتوقف النساء الحوامل والمسنين والمرضى المزمنين على الطرق التي تقطع أحيانا. ولذلك، تقاس الحرب أيضا من حيث المعالجة المقطعة، وتأخر المشاورات، واستنفاد السفر إلى مراكز أبعد.

ما زال غير مؤكد

ولا تزال هناك حاجة إلى تعزيز عدة عناصر. الأول هو سجل ضربات يوم الاثنين The412 3 قتيلا و269 10 مصاباويقابل آخر ما ينشر مساء الأحد على الصعيد الوطني. The eight deaths and nineteen injuries of Deir el-Zahrani must be treated as a separate partial assessment, unless they are confirmed to be included in the next national total. وأي صياغة تضيف تلقائيا هذه الأرقام ستكون خطرة. ويجب أن ننتظر التحديث المقبل لوزارة الصحة اللبنانية.

وتتعلق النقطة الثانية بالمدى الحقيقي للتقدم الإسرائيلي بعد بوفورت. The available sources confirm the capture of the minors, the ridge and the Israeli will to push towards the Zahrani. وهي لا تشير بعد إلى ما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على كامل المنطقة الواقعة بين النهرين بطريقة مستدامة. الشعار الإسرائيلي لـ « منطقة الأمان » يوحي بأن النية تحافظ عليه. However, the fighting and claims of Hezbollah indicate that the control of the ground remains contested.

النقطة الثالثة هي الدبلوماسية. إن اجتماع مجلس الأمن، والاقتراح الأمريكي، ومناقشات واشنطن يمكن أن تغير مسار الأسبوع. ولكن في صباح يوم الاثنين، لم تفرض أي آلية وقف الإضرابات أو الحريق. ومن ثم دخل لبنان في 1 حزيران/يونيه بسجل رسمي يزيد على 400 3 حالة وفاة، وهو تقدم إسرائيلي في بوفورت، وهو عدد متزايد باستمرار من المشردين داخليا ورأس مال تعرض مرة أخرى لخطر مباشر.