لبنان – إسرائيل: الشرط الذي يقلق ضحايا الجرائم الإسرائيلية

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

فشرط اتفاق واشنطن الإطاري بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يفتح باب مناقشة حساسة بشأن الحق في العدالة. ويلزم النص الدولتين باتخاذ تدابير بحسن نية، بما في ذلك وقف أي عمل عدائي أو غير موات في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة هذا البند على أنه التزام من جانب الدولة اللبنانية بعدم تقديم قضايا ضد إسرائيل إلى المحافل الدولية. كما يمكن فهمها على أنها محاولة لتهدئة العلاقة الثنائية بمنع الحكومتين من استخدام المحاكم أو المنظمات الدولية كمنبر للمواجهة.

وتتعلق هذه القراءة بمنظمات حقوق الإنسان والمحامين وبعض أسر الضحايا. وقد تسببت الحرب في تدمير واسع النطاق وتشريد واتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. في هذا السياق، يمكن اعتبار البند الذي يحد من الجهود الدولية للدولة اللبنانية تنازلاً سياسياً عن المساءلة. ولكن يجب تمييز أثره القانوني بوضوح. ويجوز للحكومة أن تقرر عدم رفع شكوى دبلوماسية. ولا يجوز لها، عن طريق شرط ثنائي، أن تمسح حقوق جميع الضحايا، وأن تمنع أي منظمة غير حكومية من نقل المعلومات أو ربط الدول الثالثة أو المحاكم الأجنبية تلقائيا.

حكم يستهدف الدولة اللبنانية أولا

ومن ثم فإن الأثر الأول يتعلق بالدولة اللبنانية. وإذا فُسِّر هذا الشرط تفسيراً صارماً، فإن بيروت يمكنها أن تمتنع عن تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى المحافل الدولية، أو تؤيد قراراً عدائياً، أو تدعو إلى فتح آلية قضائية دولية للعمليات الإسرائيلية. وهذا تغيير هام. إنه يحد من البطاقة القانونية التي يمكن للبنان استخدامها بعد الضربات ضد المدنيين أو رجال الإنقاذ أو الصحفيين أو البنية التحتية أو المنازل. يمكنه أيضاً أن يقلل من قدرة الحكومة على دعم عائلات الضحايا بشكل رسمي في نهج دولي.

ويشكل هذا التنازل المحتمل مشكلة سياسية. وتقدم الحكومة اللبنانية الاتفاق كطريق للسيادة وعودة المشردين وإعادة الإعمار. ولكن إذا كانت هذه السيادة تعني التخلي عن الملاحقات القضائية الدولية ضد إسرائيل، فإن النص يمكن أن يتهم بتبادل السلام ضد الإفلات من العقاب. وبالنسبة لسكان الجنوب، الذين سبق أن اتسموا بالقصف والافتقار إلى حماية فعالة من جانب الدولة، يمكن أن تكون هذه الإشارة ثقيلة. وقد يتساءل الكثيرون عن سبب موافقة الدولة على الحد من سبل الانتصاف عندما يظل التدمير مرئيا، وما زالت الأسر تبحث عن حسابات.

إن مسألة المحكمة الجنائية الدولية هي الأكثر حساسية. ولبنان ليس دولة طرفا في نظام روما الأساسي. وهذا يعني أن اختصاص المحكمة ليس مفتوحا تلقائيا بالنسبة لجميع الجرائم المرتكبة في إقليمها. بيد أن الحكومة اللبنانية يمكن أن تقبل نظريا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لفترة أو حقائق يحددها إعلان مخصص. ومن شأن شرط يتعهد لبنان بموجبه بوقف الإجراءات السلبية في المحافل القانونية الدولية أن يجعل هذا الإعلان صعباً سياسياً.

وهذا هو المكان الذي يصبح فيه الشرط ملموسا. إنها لا تقول بالضرورة أن الضحايا لا يستطيعون فعل أي شيء غير أنه يمكن أن يمنع الدولة اللبنانية من القيام بإشارة حاسمة من شأنها أن تفتح طرقا معينة. إذا كان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على إعلان لبناني وإذا كانت الحكومة ملتزمة بعدم التصرف ضد إسرائيل في المحافل القانونية الدولية ولا يزال بوسعها توثيق الوقائع، ولكن الوصول إلى العدالة الدولية يزداد قربا.

يحتفظ الضحايا والمنظمات غير الحكومية بالحواف

غير أن المبادرات الخاصة لا تختفي. وقد يواصل الضحايا أو الأسر أو المحامين أو المنظمات غير الحكومية توثيق الانتهاكات المزعومة، وجمع الشهادات، والاحتفاظ بالصور، وإعداد السجلات الطبية، ونقل المعلومات إلى أجهزة الأمم المتحدة أو المدعين العامين الأجانب. كما يمكنهم إرسال رسائل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتسمح المادة 15 من نظام روما الأساسي للمدعي العام بتلقي معلومات من مصادر مختلفة وبالعمل بمبادرة منه، رهناً بشروط الاختصاص والإذن المطلوبين.

ولا ينبغي المبالغة في تقدير هذه الإمكانية. الإتصال الخاص للمحكمة الجنائية الدولية لا يكفي لإنشاء اختصاص المحكمة وقد يستقطب انتباه المدعي العام، ولكن يجب على المدعي العام أن يتحقق مما إذا كان للمحكمة اختصاص إقليمي أو شخصي أو مؤقت. وإذا لم تكن الجرائم المزعومة مشمولة بحالة منفتحة بالفعل، ولا تنطبق أي دولة طرف أو مجلس الأمن على المحكمة، تظل فرص التحقيق محدودة. ومن ثم، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تغذي ملفاً دون الاستعاضة عن الفعل السيادي للدولة عندما يكون ذلك ضرورياً.

والمحاكم الوطنية الأجنبية هي طريقة أخرى. وتعترف بعض البلدان بأشكال الولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو التعذيب. وقد يحاول الضحايا تقديم شكاوى في تلك الدول إذا سمح قانونهم المحلي بذلك. وتختلف الظروف اختلافا كبيرا. وتتطلب بعض النظم وجود المشتبه فيه في الإقليم. ويقتضي البعض الآخر اتصالا بالضحية أو بالجنسية. ويترك آخرون هامشاً هاماً للادعاء. والاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا يلزم هذه الدول الثالثة. ولا يمكن للحكومة اللبنانية أن تمنع قاض أجنبي من تطبيق حقه.

ويجوز للدولة الثالثة أيضا أن تتصرف وفقا لالتزاماتها الدولية. وإذا كان طرفاً في نظام روما الأساسي وكان للمحكمة الجنائية الدولية ولاية على الحالة، يجوز له، في ظروف معينة، أن يحيل حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويمكنها أيضًا دعم آليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة أو طلب التقارير أو تمويل فرق التوثيق. والاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل لا يزيل من دولة ثالثة صلاحياته أو التزاماته.

حدود العمل بدون الدولة

ولا يزال مجلس الأمن طريقا نظريا. ويمكنها إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى عندما لا تكون الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي. ولكن هذا الخيار يعتمد على نسبة السلطة الدبلوماسية وحق النقض للأعضاء الدائمين. وفي الحالة اللبنانية، ستكون هذه الإحالة صعبة من الناحية السياسية. ولذلك لا يمكن عرضه على أنه طريق فوري. غير أنها لا تزال منفصلة قانونا عن البند الثنائي.

ويمكن أيضا أن تستمر آليات الأمم المتحدة. ويجوز للمقررين الخاصين، أو بعثات تقصي الحقائق، أو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو لجان التحقيق الحصول على معلومات، وعلى وثائق انتهاكات، وإصدار استنتاجات. ولا يزيل شرط غير مدرج في اتفاق ثنائي تلقائيا قدرة هيئات الأمم المتحدة على التحقيق. غير أنه يمكن أن يقلل من التعاون النشط للحكومة اللبنانية إذا قررت الحكومة عدم تقديم أي وثائق رسمية أو شهادات أو طلبات رسمية.

ومن ثم فإن المسألة الأكثر حساسية تتعلق بتعاون الدولة. الضحايا يمكن أن يوثقوا ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحذر. المحامون يمكنهم الشهادة ويجوز للدول الثالثة أن تتصرف. غير أن الدولة اللبنانية تحتفظ بالمعلومات والأدلة الإدارية والتقارير الرسمية وتقارير المستشفيات والعناصر العسكرية وبطاقات الإضراب والبيانات العامة الحيوية. وإذا كان هذا الاتفاق يحد من تعاونه مع اسم الاتفاق، تصبح النهج الخاصة أكثر صعوبة.

وقد يكون للشرط أيضا أثر رادع. وحتى إذا لم يعرقل القانون الضحايا، فإنه قد يثني الإدارات العامة أو الدبلوماسيين أو المؤسسات عن المشاركة في الوثائق. وقد يتردد الموظفون في تقديم الملفات. ويمكن للإدارات أن تتجنب تقديم الشكاوى علناً. وقد تخشى الأسر أن يُعرض نهجها على أنه مخالف للخط الرسمي. إنه تأثير سياسي أكثر من تأثير قانوني، لكنه يمكن أن يكون قويًا.

السلام لا يمكن أن يمحو الجرائم الخطيرة

سيرد المدافعون عن البند بأنه يهدف إلى منع المزيد من المواجهة بوسائل أخرى. ووفقا لهذه القراءة، إذا أراد لبنان وإسرائيل الخروج من الحرب، فيجب عليهما التوقف عن تحويل المحافل الدولية إلى حقول قتال دبلوماسية. سيتطلب البحث عن المفقودين وإعادة الرفات والإفراج عن المعتقلين وإعادة الإعمار تخفيف التصعيد. ولذلك فإن هذا الشرط سيكون أداة لتحقيق الاستقرار.

هذه الحجة لها حد. ولا يختفي القانون الإنساني الدولي باتفاق سياسي. جرائم الحرب ليست مجرد نزاعات دبلوماسية. يحتفظ الضحايا بالحق في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. ولا يمكن تفسير أي اتفاق أمني على أنه عفو عام عن جرائم دولية خطيرة، باستثناء إثارة تحد قانوني وأخلاقي كبير. وحتى إذا تخلت الدولة اللبنانية عن بعض سبل الانتصاف، فإنها لا تستطيع محو الحقائق أو منع أي بحث مستقل عن المسؤولية.

وتتعلق المسألة أيضا بالتسلسل الهرمي بين السلام والمسؤولية. وفي العديد من اتفاقات ما بعد الصراع، تسعى الأطراف إلى تحييد النهج العدائية تجاه المنظمات الدولية من أجل تهيئة مناخ سياسي أكثر مواتاة. ولكن عندما يُدعى ارتكاب جرائم دولية خطيرة، لا يمكن أن يكون هذا التحييد كاملا. وتستند العدالة الجنائية الدولية بالتحديد إلى فكرة أن بعض الجرائم تتجاوز مصالح الحكومات. الضحايا ليسوا مجرد أشخاص دبلوماسيين ولهم حقوق خاصة بهم، حتى عندما تختار دولتهم الحذر السياسي.

وأشارت اللجنة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان، وفقاً لتقارير صحفية دولية، إلى أن البحث عن العدالة في جرائم الحرب لا يمكن أن يكون مساوياً لعمل عدائي. وهذا التمييز مهم. والدعوة إلى إجراء تحقيق في الهجمات ضد المدنيين أو الصحفيين أو عمال الإنقاذ ليست بالضرورة هجوما سياسيا على الدولة. كما أنها ممارسة للحق في العدالة.

الإيضاح اللازم من بيروت

وبالنسبة للحكومة اللبنانية، ستتمثل الصعوبة في توضيح نطاق البند. هل يتعهد بعدم تقديم أي شكاوى أخرى ضد إسرائيل؟ هل يلتزم فقط بعدم استخدام المحافل الدولية للحملات السياسية؟ هل يمكن للضحايا الحصول على الدعم من الوزارات؟ هل يمكن للبنان أن يتعاون مع آليات الأمم المتحدة؟ هل ستتمكن من نقل الأدلة إلى المحاكم الأجنبية إذا طلبت ذلك؟ وبدون إجابة واضحة، سيغذي هذا الشرط الاتهام بالإفلات من العقاب.

يمكن لحزب الله وغيره من المعارضين استخدام هذه النقطة سياسياً. وسيقولون إن الحكومة لم تقبل الانسحاب الإسرائيلي المشروط فحسب، بل تخلت أيضا عن السعي إلى إسرائيل من أجل التدمير والوفاة. يمكن أن يجد هذا الخطاب صدى في الجنوب، حيث تنتظر العائلات التعويضات وحيث تتهم الدولة بالفعل بعدم توفير الحماية الكافية للسكان.

مسألة التعويضات هي أيضا محورية. والشكوى الدولية ليست جنائية فحسب. وقد سعى لبنان بالفعل، في حلقات أخرى، إلى الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن الأضرار البيئية أو الاقتصادية. وإذا كان الاتفاق يحد من النهج الدولية، فإنه قد يضعف المطالبات المقبلة بالتعويض. ويؤثر ذلك تأثيرا مباشرا على التعمير والعدالة الاجتماعية.

ولذلك، قد يصبح شرط عدم الأهلية أحد أكثر النقاط المتنازع عليها في الاتفاق. إنها أقل روعة من المناطق التجريبية أو نزع سلاح حزب الله ولكنها تؤثر على الذاكرة والضحايا وقدرة الدولة على الدفاع عن مواطنيها بعد الحرب ويطرح سؤالا بسيطا: هل يمكن بناء السلام بوضع العدالة بين قوسين؟?

لا يزال المجال القضائي مفتوحاً

ومن الناحية القانونية، يجب أن تظل الإجابة متوازنة. ويمكن للدولة اللبنانية أن تحد من أعمالها. قد يختار عدم الاستيلاء على بعض الحالات. ويجوز لها أن تمتنع عن تأييد بعض الشكاوى. غير أنه لا يمكن أن يحرم الضحايا من أي مبادرة، أو يمنع المنظمات غير الحكومية من توثيق الوقائع، أو ربط الدول الثالثة أو تحييد الولاية القضائية الأجنبية تلقائيا. يضيّق البند نطاق العمل الرسمي اللبناني. فهو لا يغلق جميع الحيز القضائي الدولي.

وعلى وجه التحديد، يتعين على السلطات أن تشرح هذا التمييز. وإذا لم يفعلوا، فإن الاتفاق سيتهم بالتضحية بالعدالة من أجل التوصل إلى حل سياسي. وإذا أوضحت أن حقوق الضحايا لا تزال قائمة وأن التعاون مع الآليات المستقلة لا يزال ممكناً، فإنها ستقلل من بعض التحديات. ولكن عليهم أن يواجهوا سؤالاً آخر: إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن وقف الأعمال العدائية إذا واصل الضحايا السعي إلى العدالة ضد إسرائيل؟?

ولذلك ينبغي رصد الصياغة الدقيقة للمرفقات وقرارات التنفيذ اللبنانية. وإذا ظل هذا الشرط التزاما بضبط النفس الدبلوماسي، فإن أثره سيكون كبيرا ولكنه محدود. وإذا فُسِّر على أنه حظر على التعاون مع آليات التحقيق، فإنه سيثير قدراً أكبر من الجدل. وسيتعين على السلطات أيضا أن تشرح ما إذا كانت الجرائم المزعومة التي ترتكبها جميع الأطراف لا تزال موثقة، بما في ذلك الجرائم المنسوبة إلى إسرائيل أو حزب الله أو جهات فاعلة أخرى. ولا يمكن أن يستند السلام الدائم إلى ذاكرة مبتورة.

الجواب سيحدد أحد أكثر الأبعاد حساسية في مرحلة ما بعد الاتفاق وسيجري قياس الانسحاب، والمناطق التجريبية، والتعمير على أرض الواقع. ومن ناحية أخرى، ستقاس العدالة بمرور الوقت في ملفات الضحايا ومحفوظات المنظمات غير الحكومية والمحاكم الأجنبية والتقارير الدولية. ويمكن للاتفاق الإطاري أن يعيق الدولة اللبنانية. لا يمكنه أن يمسح مطالب الحقيقة التي تنشأ من خراب الجنوب.