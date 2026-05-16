لبنان – إسرائيل: بيري تريد الرياض ومصارعين طهران

ويضع نبيه بيري الآن المفتاح السياسي للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل: وقال إنه لن يكون بوسع أي ترتيب دائم أن يصمد دون مظلة إيرانية – سعودية توضع تحت الضمان الأمريكي. قال المتكلّم أنه كان « ممتاز » حول الجولة الثالثة من المناقشات المباشرة في « واشنطن ». ورفض التعليق على المادة قبل نهاية المحادثات، لكنه حذر من أنه سيكون لديه شيء ليقوله بعد الانتهاء من التسلسل. رسالته هي الطريقة والنتيجة على حد سواء. ولا يزال وقف إطلاق النار، بالنسبة له، غير موجود على أرض الواقع، وتتطلب هدنة حقيقية ضمانات إقليمية قادرة على إشراك مقدمي توازن السلطة اللبناني.

مظلة عراقية – سعودية كشرط سياسي

معادلة (نابيه بيري) تستحق الاهتمام لأنها تحرك مركز النقاش وترحب واشنطن بالوفدين اللبنانيين والإسرائيليين. غير أن رئيس البرلمان يدعي أن الاتفاق لا يمكن أن يستند فقط إلى التحكيم الأمريكي. يريد تغطية سعودية إيرانية مع الولايات المتحدة كضامن هذه المجموعة ليست تفاصيل دبلوماسية وهو يعكس فكرة أن الأزمة اللبنانية تتجاوز وجها لوجه بين بيروت وتل أبيب. وهو يتعلق أيضا بالتوازن بين الرياض وطهران وواشنطن.

(بري) تعلم أن (هيزبولا) لا يمكن معاملته كملف تقني. والحركة لبنانية، ولكن تكاملها الإقليمي لا يزال حاسما. وهو مرتبط بإيران، بينما يحتل مكانا مركزيا في المجتمع والتوازن الأمني في الجنوب. ومن ناحية أخرى، فإن المملكة العربية السعودية تثقل كاهلها بشدة في الساحة السنية، وعلى المعونة السياسية العربية وعلى إمكانية إعادة البناء. ومن ثم فإن ضمان الولايات المتحدة وحدها قد يبدو غير كاف. ويمكن أيضا أن يُنظر إليه على أنه مؤات لإسرائيل. تعمل المظلة السعودية الإيرانية، في هذه القراءة، على موازنة الضغط.

يكشف هذا الطلب عن مصدر قلق محدد. بيري لا تريد نصا موقعا في واشنطن سينهار في بيروت. ولا يريد اتفاقاً من شأنه أن يفرض جدولاً زمنياً مستحيلاً على لبنان على أسلحة حزب الله، دون انسحاب إسرائيلي فعال أو وقف الإضرابات. ومن شأن الرعاية الإقليمية أن تقلل من خطر الرفض الداخلي. كما أنه سيتيح خروجا سياسيا للجهات الفاعلة التي لا تتكلم مباشرة فيما بينها. وبعبارة أخرى، فإن بيري تبحث عن مراسم دبلوماسية أقل من آلية ضمان.

شك رجل تفاوضي رئيسي

ولم يغلق رئيس البرلمان باب مناقشات واشنطن. لم يطلب انفصالهم لكن « التفاهم » يلخص غموض الموقف اللبناني وقد شاركت بيروت، حيث أن الغياب على الطاولة سيترك أرض القرارات الإسرائيلية والأمريكية. وفي الوقت نفسه، يخشى جزء من السلطة أن تكون المفاوضات المباشرة سابقة سياسية. ومن ثم يستأنف بيري دوره المعتاد: الحفاظ على قناة، وتحديد الحدود، والاحتفاظ بإمكانية الرفض.

كما أن صمتها حتى نهاية المحادثات هو أيضاً أسلوب. ويتفادى تقديم هدف سهل لكل من المؤيدين والمعارضين للمفاوضات. يسمح للوفد بالعمل، لكنه يشير إلى أنه سيقيم النتيجة علنًا. هذا التوقع يسمح له بالبقاء في مركز اللعبة. وإذا تحقق وقف لإطلاق النار يتسم بالمصداقية، سيكون بوسعها أن تتمشى معه. وإذا كان النص لا يزال غامضا، فإنه قد يشجب عملية غير كافية. وإذا كان يربط إسرائيل بسرعة كبيرة بنزع سلاح حزب الله، فسيتمكن من الطعن فيه باسم التوازن الداخلي.

بيري تتحدث من موقف معين وهو يقود البرلمان، ويرأس حركة المال، ويتحدث مع حزب الله ويقيم علاقات مع العواصم العربية. وهو يجسد جزءا من القناة السياسية الشيعة في الولاية. ولا يقبل خطابه حزب الله، ولكنه كثيرا ما يشير إلى نطاق ما يمكن مناقشته. وعندما يطلب بيري مظلة إيرانو – ساودي، فإنه لا يصوغ بالتالي تفضيلا للبروتوكول. وهو يصف الهيكل الإقليمي الذي يعتقد أنه يحتاج إلى جعل تسوية قابلة للتنفيذ.

وقف إطلاق النار يعتبر مليئا بالأرض

والشرط الأول هو وقف إطلاق النار. (بيري) يدعي أنه لا يوجد أحد حقيقي وتشير هذه الجملة إلى استمرار الضربات في جنوب لبنان وشرقه، على الرغم من الهدنة الاسمية التي أعلن عنها في الشهر الماضي. وقد أفلتت بيروت نسبيا من التفجيرات الأخيرة، ولكن ضواحيها الجنوبية استهدفت أيضا خلال فترة الهدنة. ولا يزال سكان الجنوب يعيشون تحت طائرات بدون طيار وأجهزة إنذار وأوامر إخلاء.

وبالنسبة لرئيس البرلمان، فإن المفاوضات أثناء الإضراب تؤدي إلى اختلال فوري. وتحتفظ إسرائيل بالمبادرة العسكرية بينما يناقش لبنان تحت الضغط. وهذا الوضع يجعل أي حل وسط مشبوه. يمكن أن يعطي الانطباع بأن واشنطن تطلب من لبنان القبول سياسياً بما تحاول إسرائيل فرضه عسكرياً. وهذا هو السبب في أن بيري تفضل، وفقا للتقرير، إجراء مفاوضات غير مباشرة قادرة على أن تنتج أولا هدنة حقيقية. ويحمي الشكل غير المباشر المشهد الداخلي اللبناني.

ولا يعني هذا التفضيل رفضا مطلقا لتجهيز الملفات الموضوعية. وهذا يعني أن ترتيب الأولويات يحسب. وبالنسبة لبيري، يجب أن يسبق وقف إطلاق النار المناقشات بشأن الخطوات التالية. إن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة البناء وعودة السكان ونشر الجيش اللبناني لا يمكن أن يحدث في جو من التهديد الدائم. مسألة أسلحة (هزبولا) يجب أن تبقى قضية لبنانية، وليس التزاماً بإسرائيل تحت الضغط الخارجي.

(واشنطن) يريد أن يسرع، (بيروت) تريد التأطير

وتجري الجولة الثالثة من المناقشات في جدول زمني ضيق. والتقى الوفدان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن قبل نهاية الهدنة. ووصف مسؤول أمريكي اليوم الأول من المناقشات بأنه مثمر وإيجابي. وهذا التقييم لا يكفي لحل الخلافات. الولايات المتحدة تبحث عن نتيجة سريعة. وهي تريد تثبيت الجبهة، والحد من خطر التوسع الإقليمي، وربما فتح تسلسل أوسع. إن لبنان يريد تجنب اتفاق غير متوازن.

وقد ازداد مستوى الوفود. ويمثل لبنان سيمون كارام، السفير السابق والمحامي السابق. وأرسلت إسرائيل مسؤول أمن وطني. ويبين هذا التطور أن الاجتماع لم يعد يقتصر على الاتصال. إنها تختبر الصيغ الخرسانية وهي تشمل، وفقا لوسائط الإعلام الإسرائيلية، رسما بيانيا يربط الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. ولا تزال هذه الصيغة تجد. ولم تعلن بيروت أنها اتفاق رسمي.

إنها بالضبط هذه الفرضية التي تغذي تحذير (بيري) إنسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله قد يبدو شرعيا لواشنطن ويمكنها أيضا أن تلبي احتياجات إسرائيلية كبيرة. ولكن في لبنان تثير مسألة سيادة. ويجوز للدولة أن تقرر احتكار الأسلحة في إقليمها. ويمكنها تنظيم حوار وطني. يمكنه تعزيز الجيش ومن جهة أخرى، إذا كان يبدو أنه ينفذ حكما تم التفاوض عليه مع إسرائيل، فإنه يعرض الاتفاق على تحد فوري.

ترتيب المراحل في قلب النزاع

ويضع الخط اللبناني، على النحو المبين في المبادلات المبلغ عنها، وقف إطلاق النار الكامل قبل الانسحاب الإسرائيلي ثم المعاملة الداخلية للأسلحة. إن إسرائيل تريد العكس أو، على الأقل، صلة مباشرة بين العناصر الثلاثة. الولايات المتحدة تبحث عن تسلسل يسمح لكل لعبة أن تظهر النصر المشكلة هي أن الكلمات ليست كافية التقويم المشوش يمكن أن يخفي خلافات عميقة. ويمكن انتهاك هدنة بدون آلية قوية في اليوم التالي.

ولذلك، تريد بيري مظلة إيرانية – سعودية لتحويل التسلسل إلى التزام إقليمي. (إيران) يمكن أن تزن على (هزبولا) وتضع حداً للتصعيد ويمكن للمملكة العربية السعودية أن تضفي الشرعية العربية على ترتيب لبناني وأن تفتح آفاق الدعم الاقتصادي. ويمكن للولايات المتحدة أن تمارس الضغط على إسرائيل والإطار الدبلوماسي. وهذا التثليث لا يضمن النجاح. غير أنها تستجيب لواقع واحد: فليس لدى أي من الأطراف المحلية الجاذبية اللازمة وحدها.

ويتضمن الطلب أيضا رسالة في واشنطن. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من لبنان وحده تحمل التكلفة السياسية للاتفاق. ويجب أن يحصلوا من إسرائيل على وقف فعال للإضرابات وانسحاب واضح. ويجب عليهم أيضا أن يقبلوا بأن المشهد اللبناني ينبغي ألا ينحني إلى جدول زمني خارجي. وفي ادعاء الرياض وطهران حول هذه القضية، تشير بيري إلى أن لبنان لا يريد أن يكون الأساس لحل توفيقي إقليمي ستترتب عليه عواقب دون السيطرة على ضماناته.

الرياض وطهران، مفتاحان متعارضان للقضية اللبنانية

وقد غير التقارب السعودي – الإيراني الذي بدأ في عام 2023 اللغة الإقليمية دون المساس بالتنافس. واستأنف العاصمتان العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الانهيار. وأدى ذلك إلى الحد من خطر المواجهة المفتوحة. وهي لم تلغي المسابقات المؤثرة، ولا سيما في لبنان وسوريا والعراق واليمن. في الحالة اللبنانية، تتقاطع مصالحهم دون التباس. هذا بالضبط ما يجعل حضورهم مفيداً لـ(بيري).

بالنسبة لطهران، لا يزال لبنان مرتبطا بمسألة الأمن الإقليمي وبمكان حزب الله. أي مناقشة لأسلحة الحركة تمس هيكل استراتيجي أوسع وبالنسبة لالرياض، يتطلب الاستقرار اللبناني تعزيز الدولة، ومراقبة الأسلحة، والحد من التأثير الإيراني. وقد يبدو النهجان متعارضين. غير أن وضع إطار ضمان من شأنه على الأقل أن يحول دون قراءة الاتفاق من جانب واحد. وسيحد من خطر الهدنة التي يوقعها البعض ويرفضها آخرون.

حساب (بيري) مستند على بيانات أخرى ولن يعتمد إعادة بناء الجنوب على الأموال اللبنانية وحدها. The State lacks resources. وتضعف البلديات. وستحتاج الأسر المشردة إلى تمويل وطرق آمنة وخدمات ووجود عسكري منتظم. وبوسع المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج القيام بدور في إعادة البناء بشرط الاستقرار. ويمكن لإيران أن تؤثر على الأرصدة السياسية التي تجعل هذا الاستقرار ممكنا أو مستحيلا.

ضمانة ضد عودة الفشل القديم

ويتذكر لبنان الاتفاقات التي لم تنجو من بيئته الإقليمية. وكل محاولة للتسوية مع إسرائيل موجهة ضد علاقات القوى الخارجية أو الرفض الداخلي أو التغييرات العسكرية. (بيري) يحاول تجنب هذا التكرار. وهو يعلم أنه يمكن الإعلان عن نص دون قبول إقليمي باعتباره انتصارا، ثم يصبح سريعا غير عملي. وهو يعلم أيضًا أن الاتفاق المفروض على مجتمع لبناني واحد يخاطر بإعادة إشعال الشروخ الداخلية.

ولذلك يجب أن تكون المظلة الإيرانية – السعودية بمثابة ضمانة سياسية وأمنية. ويجب أن تمنع الهدنة من أن تُقرأ كهزيمة لمخيم لبناني وكإنتصار لمخيم آخر. ويجب أن يشمل الانسحاب الإسرائيلي في إطار يعترف به مقدمو مشروع القرار الإقليميون الرئيسيون. ويجب عليها أيضا أن تمنع مسألة الأسلحة من أن تصبح مواجهة مفتوحة بين الدولة وجزء من سكانها. بيري لا تقول كيف تحقق هذا التوازن لكنه يحدد الشروط الدنيا.

ويختلف هذا الموقف عن موقف المسؤولين الإسرائيليين الذين يصورون نزع سلاح حزب الله بوصفه قلب العملية. وهو يختلف أيضا عن الطلب الأمريكي على التقدم السريع نحو اتفاق أمني أوسع نطاقا. وبالنسبة لبيري، لا يمكن أن يبدأ الأمن بالضغط من لبنان. يجب أن يبدأ بإيقاف الإضرابات يجب أن يتم سحبه وأخيرا، يجب عليها أن تفتح مناقشة داخلية بشأن مستقبل القوة المسلحة غير الحكومية. تسلسل الخطوات يصبح خط أحمر.

أسلحة حزب الله أو ملف داخلي أو بند خارجي

ولا تزال مسألة الأسلحة هي أكثر النقاط ازدهارا. ويرفض حزب الله أن يعاملها في مناقشات مباشرة مع إسرائيل. وبدلا من ذلك، يشير المسؤولون اللبنانيون إلى تسوية داخلية، بعد وقف إطلاق النار والانسحاب. ومن شأن ذلك أن يحافظ على سيادة الدول مع الاستجابة للطلب الدولي القديم. غير أنها تترك سؤالا مفتوحا: ما هي الآلية التي يمكن أن تجعل هذه المناقشة ذات مصداقية لواشنطن وتل أبيب؟?

وسيحتل الجيش اللبناني مكانا مركزيا في هذا السيناريو. وينبغي أن ينتقل إلى الجنوب، وأن يتحكم في المناطق الحساسة، وربما يتلقى أسلحة معينة أو يبطلها. ولكنها لا تستطيع أن تعمل بدون وسائل، وتغطية سياسية، وتوافق آراء ضئيل. والمواجهة المباشرة مع حزب الله ستضعف المؤسسة. والوضع الراهن الكامل لن يرضي الوسطاء. مظلة (بيري) الإقليمية تهدف أيضاً إلى حل هذا التناقض.

ومن هذا المنظور، فإن المملكة العربية السعودية وإيران لن تكونا مجرد متفرجين. وسيصبحون ضامنين ضمنيين لسلوك حلفائهم أو شركائهم. الرياض يمكنه دعم الدولة وإعادة البناء ويمكن لطهران أن يرافق عملية تهدئة بتجنب تحويل الجبهة اللبنانية إلى متغير للمواجهة مع واشنطن. وينبغي للولايات المتحدة، من جانبها، أن تحصل على التزامات يمكن التحقق منها من إسرائيل. وبدون هذه الوظيفة الثلاثية، يمكن أن يظل التفاوض تبادلا غير متوافق للطلبات.

جنوب لبنان يتوقع الحقائق وليس الصيغ

إن شعب الجنوب يحكم بالفعل على المناقشات من الميدان. ويريد المقيمون معرفة ما إذا كانت التفجيرات ستتوقف، وما إذا كانت الطرق ستكون قابلة للتطبيق، وما إذا كانت المدارس ستتمكن من إعادة فتح أبوابها، وما إذا كانت المنازل التي دمرت ستعاد بنائها. والصيغ الدبلوماسية لم تعد كافية. القرية تعيش تحت تنبيهات متكررة وتتردد الأسر المشردة في العودة. المزارعين يفقدون وقت العمل وأحياناً مواسم بأكملها ولذلك يجب قياس وقف إطلاق النار بوقائع واضحة.

(بيري) يبني موقفه على هذا الواقع ولا يمكنها أن تؤيد اتفاقا من شأنه أن يترك شعب الجنوب بدون ضمانات ملموسة. ولا يمكنه تجاهل الضغط الدولي على قضية حزب الله ويسعى طلبه الحصول على مظلة إيرانية – سعودية إلى إبقاء هاتين العائقين معا. ويقول إن السلام الأمني لا يمكن أن يكون إسرائيلي – أمريكي فقط. كما يجب أن تدمج الجهات الفاعلة التي تؤثر على القرارات اللبنانية والإقليمية.

في واشنطن، يجب أن تظهر مناقشات الجمعة ما إذا كان هذا الشرط يمكن أن يدخل النص، أو ما إذا كان سيبقى شرطا موازيا من بيروت. (بيري) اختارت عدم التحدث حتى النهاية وصمته يجعل المفاوضين هامش ضيق غير أن تحذيرها يجسد بالفعل قراءة النتيجة: فإبرام اتفاق بدون وقف حقيقي لإطلاق النار، دون انسحاب واضح ودون تغطية إيران – السودية بموجب الضمان الأمريكي، سيعرض في لبنان كهدنة هشة، معرضة منذ لحظة ولادته لطلقات الأرض والرفض السياسي.