لبنان – إسرائيل: ترامب تعلن، بيروت تنفي

وعلم لبنان إمكانية إجراء اتصال جديد مع إسرائيل كجزء كبير من الجمهور الذي اكتشف: برسالة من دونالد ترامب. في مساء يوم الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي « الحقيقة الاجتماعية » أن « رئيسي » البلدين سيتحدثان مع بعضهما البعض يوم الخميس من أجل خلق « مرحاض صغير » بين بيروت وإسرائيل. وبعد ذلك ببضع ساعات، ذكر مصدر لبناني رسمي اقتبسه حزب تحرير شعب الهادي عكس ذلك تماما: فبيروت ليست على علم باتصال مخطط مع الجانب الإسرائيلي ولم تُبلغ بذلك من خلال القنوات الرسمية. والفجوة بين النصين ليست مجرد سوء فهم للاتصال. ويكشف عن مدى تقدم الملف اللبناني – الإسرائيلي في الظلم، تحت ضغط أمريكي قوي، حتى وإن كان يؤثر على أحد أكثر المواد متفجرة في الحياة السياسية اللبنانية: الحرب والسيادة والعلاقة بالدولة التي تعتبرها عدوة لجزء كبير من البلد.

This contradiction is first of all institutional in scope. عندما يعلن رئيس دولة أجنبية عن تبادل وشيك بين « الرؤساء » حتى قبل أن تؤكد بيروت أنه تم إخطارها، المشكلة لا تقتصر على الدبلوماسية. وهو يؤثر على سلسلة القرارات ومراقبة الجدول الزمني. ويجد لبنان نفسه في موقف دفاعي، يضطر إلى الرد على إعلان من واشنطن دون سلطة فورية لتحمله، أو إنكاره كلياً أو تلفيقه سياسياً. وللرأي العام الذي سبق أن حله عدم الثقة في المفاوضات مع إسرائيل، فإن لهذه الفجوة شعور بسيط: إذ يبدو أن ما يشرك البلد يناقش في بعض الأحيان في أماكن أخرى، ثم يكتشف نفسه في لبنان بعد ذلك.

الإعلان الأمريكي دون تأخير رسمي في بيروت

نقطة البداية واضحة جداً وفي رسالته، لم تقدم ترامب أسماء المسؤولين المعنيين، أو شكل الاتصال الدقيق، أو غرضه المحدد. وأشار رويتر إلى أن المنشور لا يحدد القادة اللبنانيين والإسرائيليين الذين يفترض أن يتكلموا مع بعضهم البعض، ولا في أي شكل، وأن مكتبي الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام لم يردا على الفور على طلبات التعليقات. وبعبارة أخرى، سبق الإعلان الأمريكي أي ثوب مؤسسي محدد على الجانب اللبناني. وكان هذا الفراغ على وجه التحديد هو الذي جعل من الضروري تطوير مصدر رسمي لبناني بعد ساعات قليلة.

التناقض وحشي من ناحية، الرئيس الأمريكي الذي يتحدث بالفعل في المستقبل، مع نبرة من اليقين وحتى الرضا. ومن ناحية أخرى، تقول بيروت إنها لا تعرف شيئاً بالوسائل الرسمية. ويمكن بطبيعة الحال أن يخضع هذا الاختلاف إلى عدة افتراضات: إعلان واشنطن سريعا جدا، أو مناقشة استكشافية من جانب الوسطاء الذين لم يخطروا رسميا بعد بالمؤسسات اللبنانية، أو قراءة أمريكية واسعة النطاق جدا للاتصالات الدبلوماسية لا تزال جنينة. ولكن مهما كان التفسير النهائي، فإن النتيجة السياسية هي نفسها. ويكتشف اللبنانيون بالمفاجأة مبادرة رئيسية مفترضة في حين تدّعي دولتهم أن ليس لديهم تأكيد رسمي.

وهذا التسلسل أكثر حساسية لأن المسألة لا تتعلق بالحظر الدبلوماسي. وليس للبنان وإسرائيل أي علاقات دبلوماسية رسمية، ولا تزال مسألة الاتصالات المباشرة أحد أكثر علامات السياسة اللبنانية إثارة. The Associated Press recalls that a Lebanese law of 1955 prohibits Lebanese citizens from contacting Israelis, even though this law has been applied selectively, while the history of state-to-state negotiations is rare, discontinuous and politically costly. في مثل هذا السياق، إعلان محادثة بين « الرؤساء » بدون توضيح مسبق تقريباً كان بمثابة صدمة سياسية داخلية

سوابق (واشنطن) ليست كافية لإزالة الضباب

وما يزيد من تعقيد الحلقة هو أنها لا تنشأ من العدم. وفي يوم الثلاثاء، 14 نيسان/أبريل، اجتمع الممثلون اللبنانيون والإسرائيليون وجها لوجه في واشنطن بالوساطة الأمريكية. According to the PA, the Ambassadors of the two countries to the United States held a face-to-face preparatory meeting in the State Department, in the presence of Marco Rubio and other American officials. ووصف الجانبان الاجتماع بأنه بناء، ولكنه اكتمل بدون وقف لإطلاق النار ودون موعد محدد لمواصلة المفاوضات الرسمية. وأصر واشنطن نفسها على أنها عملية، وليس حدثا معزولا.

وبعبارة أخرى، توجد قناة بالفعل. لكن هذه القناة ليست كافية لإثبات تأكيد (ترامب) على اتصال بين « الرائدين » في اليوم التالي وكان الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء شكلا محددا: السفراء، والوساطة الأمريكية، ودورة وصفت بأنها لوجستيات أكثر من جوهرية، ولا انفراج فوري في الهدنة. إن الانتقال من هذه المرحلة إلى الإعلان عن تبادل في مؤتمر القمة، في أقل من 24 ساعة، يتطلب إما تعجيلا كبيرا أو صياغة سياسية أكثر طموحا من واقع اللحظة. ومن ثم يصبح حكمة بيروت مفهوما: فالاعتراف باتصال غير مؤكد هو أن تؤيد علنا مبادرة ليس للدولة اللبنانية سيطرة على الأحكام أو الجدول الزمني.

ولذلك فإن المشكلة ليست وجود مناقشات. هذه هي. المشكلة هي طبيعة ما أعلن يوم الخميس هل كان تبادلا لرؤساء الدول، أو اتصالا عبر المبعوثين، أو اجتماع جديد للسفراء، أو مكالمة غير مباشرة نقلها واشنطن، أو عنصر بسيط من اللغات يهدف إلى تثبيت فكرة أن العملية تمضي قدما؟ وإلى أن يتم توضيح هذه النقطة، يظل الانطباع السائد في لبنان هو الانطباع السائد في دبلوماسية قيل من الخارج قبل شرحها من الداخل. وفي السياق اللبناني، يكفي هذا التراجع عن التسلسل لخلق توتر سياسي كبير.

تركيبة « 34 سنة » تزدهر أكثر مما تضهر

عبارة (دونالد ترامب) على « 34 سنة » أضافت الخلط أيضاً وهي تقدم كطريقة بسيطة للوقوف على الطابع التاريخي لللحظة، فإنها لا تتناسب تماما مع التسلسل الزمني المتاح. وتشير السلطة الفلسطينية إلى أن لبنان وإسرائيل قد أجرىا مفاوضات مباشرة في الفترة 1982-1983، مما أدى إلى اتفاق 17 أيار/مايو 1983 قبل التخلي عنه. وتشير الوكالة أيضا إلى أن لبنان شارك في عام ١٩٩٣ في مفاوضات سلام مباشرة مع اسرائيل في أعقاب عملية أوسلو. وعلى نطاق أسرع، اجتمع سفيرا البلدين يوم الثلاثاء في واشنطن العاصمة، وجها لوجه، تحت رعاية أمريكية. ولذلك كان من الصعب عرض التسلسل كأول محادثة من هذا النوع في أربع وثلاثين سنة بالضبط.

هذا التقريب ليس شاذاً It gives the feeling that Washington is first seeking to produce a narrative of historical breakthrough, even if it greatly simplifies the diplomatic memory of the case. لكن هذا الحشد له آثار ملموسة يمكنها أن تجعل التطبيع السياسي يبدو أكثر تقدماً من حقيقته ويمكنها أيضا أن تغذي فكرة أن الولايات المتحدة تحاول تركيب قصة واقعة: إذا كنا نتحدث بالفعل عن « الرائدين » و »34 سنة »، فإن الخطوة الرمزية قد اتخذت بالفعل، حتى لو ظل المحتوى الفعلي للتبادل غير واضح. وإزاء هذا النوع من الانزلاق، يبدو أن رد الفعل اللبناني يرغب في وضع حد أدنى من الحواجز.

من الجدير بالذكر أيضاً أن المخيم الإسرائيلي نفسه لم يؤكد علناً إعلان (ترامب) فوراً يقول رويتر أن مكتب بنجامين نتنياهو لم يرد على الطلبات بعد الرسالة الرئاسية ويعزز عدم التصديق الإسرائيلي هذا الطابع المعلق للتسلسل. وإذا كان هذا الاتصال الرفيع المستوى مقفلا بالفعل، كان من المنطقي أن يظهر حد أدنى من التنسيق، على الأقل في الخلفية. وعلى العكس من ذلك، فإن صمت المكاتب المعنية والحرمان الحذر من بيروت يتركان فكرة الإعلان الذي أُطلق قبل مواءمة جميع الطوابق المؤسسية.

ما يريده لبنان ما تريده إسرائيل

ولفهم توتر هذه اللحظة، يجب أن نعود إلى أسفل المناقشات الجارية لعدة أيام. According to the PA, Beirut is first seeking a ceasefire, the withdrawal of Israeli forces from the South, the release of Lebanese prisoners, the return of displaced persons and reconstruction. كما يريد لبنان مزيدا من الدعم الدولي لجيشه حتى يتمكن من الانتشار في جميع أنحاء البلد ويعيد تأكيد شكل من أشكال سيادة الدولة. وتعرض إسرائيل، من جانبها، هذه المناقشات من زاوية مختلفة جدا: نزع سلاح حزب الله، والأمن المستدام للحدود، واحتمال تحقيق سلام مبني على نسبة قوتها العسكرية. ولذلك فإن العاصمتين لا يتحدثان بالضبط عن نفس المفاوضات.

ويفسر هذا التناقض السبب في أن الإعلانات السابقة لأوانها تنطوي على مخاطرة خاصة. عندما يسمع (لبنان) بـ « الضرر » كثيراً ما تسمع (إسرائيل) « الضغط الزائد حتى ضمانات على (هزبولا وأفاد رويتر يوم الأربعاء بأن إسرائيل ما زالت تضرب حركة الشيعة، وسعى، وفقا لتقييم لبناني أجرته الوكالة، إلى تحقيق مكاسب عسكرية في بنت جبيل قبل إحراز أي تقدم دبلوماسي كبير. At the same time, the Israeli security cabinet was discussing a possible ceasefire, under strong US pressure. وبعبارة أخرى، تمضي الأرض العسكرية والأرض الدبلوماسية قدما معا، ولكن ليس بنفس المنطق والوتيرة.

وفي هذا السياق بالتحديد، يصبح الاتصال أداة من أدوات السلطة. إعلان أمريكي أكثر تفاؤلا يمكن أن يثير فكرة راحة قريبة. ويمكن للهروب الإسرائيلي من وقف إطلاق النار أن يساعد على إظهار فتحه دون وقف فوري للعمليات. ويمكن استخدام إنكار حكيم من بيروت لمنع تفسير إشارة دبلوماسية بسيطة في النقاش المحلي اللبناني على أنها تحول نحو التطبيع غير المقبول. ومن ثم، فإن المعركة تتعلق أيضا بالكلمات، والتسلسلات، وترتيب الإعلانات، ووضع إطار لما يحدث.

لماذا يسوء الرأي اللبناني هذا النوع من الإعلانات

والطبيعة المتفجرة للقضية ترجع أيضا إلى المشهد الداخلي اللبناني. The PA points out that many Lebanese fear that Beirut will approach these discussions with very little leverage, facing a militarily dominant Israel and American mediation perceived as far from neutral. وتشير الوكالة نفسها إلى أن حزب الله ومؤيديه يتهمون الحكومة بالفعل بتقديم تنازلات مجانية إلى دولة عدوة بالتفاوض بينما لا يزال لبنان تحت القنابل. In this climate, learning from a Trump message that an exchange between leaders would be imminent can hardly be seen as mere diplomatic progress. وبالنسبة لجزء من البلد، يبدو هذا أول قرار يجري إعداده على اللبنانيين أو بدونهم.

هناك يكمن القلب الحقيقي للموضوع لقول أن « ليبانون » غير مدرك » ليس فقط لتصحيح المعلومات. It is also a recognition that opinion has not been prepared and that the institutions do not want to be seen as blindly endorseding an external initiative. وفي دولة مجزأة مثل لبنان، لا يمكن إدارة مسألة التقرير المقدم إلى إسرائيل باعتبارها مجرد نقطة تفاوض تقنية. وهو يؤثر على الهوية السياسية للبلد، والتوازن بين القوى الداخلية، ودور حزب الله، ووزن الولايات المتحدة، والتصور ذاته للحرب الجارية. فالإعلان قبل أن يشرح، في هذه الحالة، يكاد يكون دائماً بمثابة مزيد من الكسور.

ولا ينبغي التقليل من شأن القوة الرمزية للقناة المستخدمة. ولم تتكلم ترامب منذ مؤتمر صحفي مشترك، ولا بعد صدور بلاغ ثلاثي، ولا حتى من خلال إعلان دبلوماسي كلاسيكي. تحدث على شبكته الاجتماعية، مع نبرة شخصية وحماسية ومسترخية. بالنسبة لواشنطن، هذا يمكن أن يكون شكل ترامب. بالنسبة لبيروت هذا يغير كل شيء ومثل هذا التفاوض الحساس المكتشف بشأن " الحقيقة الاجتماعية " يبدو على الفور وكأنه إجراء حكومي أقل من حلقة من الاتصالات السياسية الأمريكية. ويعزز هذا التحول في الشكل الشعور بالاضطرابات والارتجال، لا سيما في بلد يمكن أن تكون لكل كلمة عن إسرائيل عواقب سياسية داخلية كبرى.

بيروت تحاول تجنب حدوث حادث

ولذلك يمكن قراءة رد الفعل اللبناني على أنه محاولة للتباطؤ. وبقوله إنه لم ترد أي معلومات عن طريق القنوات الرسمية، فإن المصدر الذي استشهد به حزب العمال التقدمي لا يغلق الباب تماماً أمام أي اتصال في المستقبل. وترفض، قبل كل شيء، التصديق على إعلان لم تخضع معاييره بعد لسيطرة الدولة. وهي وسيلة لإنقاذ الوقت، واحتواء وسائط الإعلام، وتذكّر بأن الشرعية في لبنان، ولا سيما فيما يتعلق بالمسألة الإسرائيلية، لا تزال تتطلب التحقق المؤسسي. وطالما لم يتم ذلك، فإن كلمة من واشنطن لا تكفي لجعل السياسة في بيروت.

قد يبدو هذا الحذر ضئيلاً وهو يكشف في الواقع عن الموقف اللبناني في توازن القوى الحالي. ويسعى البلد إلى وقف التفجيرات الإسرائيلية وحصيلة دبلوماسية، ولكنه لا يريد أن يظهر على أنه يتجه إلى منطق مفروض عليه من الخارج. هذا هو السبب في أن الفارق بين « التنازع » و « التنازع » و « التفاوض » و « الرصاص » و « وقف إطلاق النار » يحسب بقدر كبير. وكل كلمة من هذه الكلمات تحمل عبئا سياسيا مختلفا. وينبغي للولايات المتحدة أن تبين أن العملية آخذة في التوسع. وكان من الأفضل أن تتحدث إسرائيل دون التخلي عن الضغط العسكري بسرعة كبيرة. ولا ينبغي السماح للبنان، من جانبه، بالاعتقاد بأن خطوة رمزية لا رجعة فيها قد اتخذت دون أن يتمكن من تحديد ولايته.

أساساً، الحلقة تقول شيئاً أوسع عن المرحلة الحالية إن الملف اللبناني – الإسرائيلي لا يقدم فقط من خلال الاجتماعات والنشرات الصحفية. كما أنها تتقدم من خلال إعلانات عائمة، من خلال تركيبات اختبارية، بإشارات ترسل إلى عدة جمهور في الوقت نفسه. وتتحدث واشنطن إلى إسرائيل ولبنان وإيران والأسواق ورأيها الداخلي. ويجب على بيروت، من جانبها، أن تتحدث إلى مشهدها السياسي وإلى السكان الذين يتعرضون للضغوط وإلى شركاء أجانب يعتمدون عليها دون التخلي عن القصة كلية. وفي هذا المجال من الاحتكاك أن أهم صيغة في اليوم قد ولدت: لبنان لا يعرف. أكثر من مجرد إنكار، هو أعراض التفاوض الذي لا يزال شكله حساساً مثل المادة.