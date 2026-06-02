لبنان – إسرائيل: تعلن السفارة عن اتفاق محتمل

وفي مساء 1 حزيران/يونيه، قدمت السفارة اللبنانية في واشنطن شكلا دبلوماسيا لما كان في السابق مجرد سلسلة من الرسائل المتناقضة بين بيروت وواشنطن والقدس والحزب الله. وفقاً للبيان الذي أصدره الممثل اللبناني فإن سلطات بيروت تلقت تأكيداً لموافقة حزب الله على اقتراح أمريكي الآلية تنص في البداية على وقف الإضرابات الإسرائيلية ضد ضواحي بيروت الجنوبية مقابل تعليق هجمات حزب الله على إسرائيل ثم يجب توسيعها لتشمل جميع الأراضي اللبنانية.

هذا الإعلان لا ينظم الحرب. إنها تحدد نقطة البداية. After a day of Israeli threats against Dahiyeh, American pressure, Iranian warnings and direct discussions between President Joseph Aoun and US Secretary of State Marco Rubio. She also intervened after the call between Donald Trump and Benjamin Netanyahu, presented by Washington as a decisive intervention to avoid a strike on Beirut. ولكن نص السفارة له أهمية خاصة. ووضع لبنان الرسمي في سلسلة نقل الاتفاق، بدلا من ترك المسألة إلى المبادلات الوحيدة بين واشنطن وإسرائيل وقنوات حزب الله.

وقف إطلاق النار على مرحلتين

الجهاز المعلن يقوم على تسلسل بسيط في المظهر وتوقف إسرائيل هجماتها على ضواحي بيروت الجنوبية. ووقف حزب الله هجماته على إسرائيل. ثم اتسع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل جميع لبنان. ويستجيب هذا الهيكل للطابع الملح لهذه اللحظة. فالتهديد الإسرائيلي ضد الضهية هو أخطر العتبة. وكان من شأن إضراب العاصمة أن يتسبب في صدمة سياسية وذعر وتصعيد معين تقريبا. ولذلك سعت واشنطن إلى سد هذا الخيار أولا، قبل فتح إطار أوسع.

غير أن خيار البدء في ضواحي بيروت الجنوبية يكشف عن هشاشة. ولا يزال جنوب لبنان القلب الحقيقي للحرب. This is where strikes, drones, bomb fire, destruction and displacement weight the most heavily on the inhabitants. كما يود الجيش الإسرائيلي أن يحافظ على الضغط على حزب الله. ومن شأن اتفاق محدود في الضهية أن يحمي العاصمة، ولكنه سيغادر مارجيون ونبطية وتايري وبنت جبيل وخيم وقلايا ودير ميماس وغيرها من المناطق في منطقة من عدم اليقين. ومن ثم يحاول البيان تجنب هذا الانتقادات بالإشارة إلى أن الهدف النهائي هو تمديد الأراضي اللبنانية كافة.

هذه الدقة ضرورية. وهو يسمح للبنان بعدم الظهور كدولة تتفاوض فقط من أجل بيروت. It also allows Hezbollah not to be accused of seeking protection for its urban bastion while accepting the continuation of the strikes in the South. وتتحدث الصيغة إلى عدة جمهور. وبالنسبة لسكان العاصمة، فإنها تعد بإزالة الخطر الفوري. وبالنسبة لشعب الجنوب، يذكر أن الهدنة يجب ألا تتوقف عند طريق خاتم بيروت. للأمريكيين، إنه يقترح خروجاً تدريجياً. وبالنسبة للإسرائيليين، فإنها تعرض وقفا لنيران حزب الله مقابل تقييد عسكري يمكن التحقق منه.

الدور المركزي للسفارة في واشنطن

إن بيان السفارة اللبنانية في واشنطن ليس مجرد نص إداري. يصف قناة دبلوماسية محددة. Following the appeal between Joseph Aoun and Marco Rubio, the Lebanese authorities were reportedly confirmed that Hezbollah had agreed to the US proposal. وفي وقت لاحق، يدعى دونالد ترامب سفير لبنان في الولايات المتحدة، نادا حميدة موواد، لإخباره أنه حصل على اتفاق بينجامين نتنياهو. The result of the discussions was reportedly passed on to President Aoun, who reportedly informed Hizbullah.

وتبين هذه السلسلة كيفية صنع هدنة لبنانية اليوم. ويتكلم مسؤول لبنان في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تتحدث إلى إسرائيل. ويتلقى الرئيس اللبناني الرسائل ويرسلها إلى حزب الله. السفارة في واشنطن تصبح مكان المرور بين هذه المستويات وهذه الآلية ليست مثالية لدولة ذات سيادة، لأنها تبين أن بيروت لا تسيطر على جميع الجهات الفاعلة المسلحة أو جميع القرارات العسكرية في أراضيها. ولكن من الممكن إعادة المؤسسات اللبنانية إلى الدائرة، بدلا من تركها مجرد مشاهدين لترتيب تفاوضي فوقها.

وعلى هذا النحو، فإن دور ندى حميدة موواد دور هام. إنه ليس مجرد نقل وظيفة عامة. According to the press release, she receives the information directly from Donald Trump and then sends it to the President of the Republic. وهذا التسلسل يعطي السفارة وظيفة قناة سياسية رفيعة المستوى. وهو يعكس أيضا أهمية واشنطن في القضية اللبنانية. ولا يوجد مركز الجاذبية لإلغاء التصعيد في بيروت أو الناقورة أو نيويورك. وهو في واشنطن، حيث يمكن للإدارة الأمريكية أن تمارس الضغط على إسرائيل وأن تطلب من لبنان إشراك حزب الله.

أوون، روبيو، ومحاولة إعادة إدماج الدولة

المكالمة بين جوزيف أوون وماركو روبيو تجهز التسلسل. وقال إن الرئاسة اللبنانية تسعى إلى استئناف دورها التفاوضي. ومنذ بداية التصعيد، تذبذب لبنان الرسمي بين ضرورتين. ويجب عليها أن تشجب الإضرابات الإسرائيلية وتحمي سكانها وترفض احتلال أو توسيع الوجود العسكري الإسرائيلي. Hezbollah, an armed actor capable of triggering or suspending fire without dependent entirely on the government.

والاقتراح الأمريكي يعطي الرئاسة دورا في الإرسال. ويعلم جوزيف أوون حزب الله بالنتائج التي تم الحصول عليها من ترامب ونتنياهو. قد تبدو هذه الإشارة محدودة. هذا مهم. It means that Hezbollah, even if it retains its own decision-making chain, receives the message through the Lebanese state. وهذه الوساطة تقلل من خطر إبرام اتفاق مواز يؤدي إلى تهميش المؤسسات بشكل كامل. وهي لا تحل مسألة السلطة العسكرية. وهو يخلق على الأقل جسرا سياسيا.

The challenge for Aoun will be to avoid this gateway being used only to validate decisions taken elsewhere. وإذا فشل الاتفاق، يمكن اتهام لبنان الرسمي بالعجز. وإذا نجحت جزئيا، سيتعين عليها أن تحول وقفا يتم الحصول عليه تحت الضغط الأمريكي إلى آلية وطنية. وهذا يتطلب التنسيق مع الجيش اللبناني ورئاسة البرلمان والحكومة والبلديات الجنوبية والمحاورين الدوليين. ولا يمكن أن يظل وقف إطلاق النار الحقيقي حكما متبادلا بين العواصم. ويجب أن تترجم إلى أوامر، وخطوط مراقبة، وانخفاض واضح في العنف.

السؤال الحاسم: من يحترم ماذا؟?

كل الرهان الآن يكمن في الطلب ويتحدث البلاغ عن وقف متبادل للهجمات. تبدو هذه الصيغة متوازنة لكنه يخفي تعاريف مختلفة وبالنسبة لإسرائيل، قد يشمل هجوم حزب الله إطلاق الصواريخ أو الطائرات بدون طيار أو التسلل أو الإعداد المرئي بالقرب من الحدود. وبالنسبة لحزب الله، يمكن أن يشمل هجوم إسرائيلي ضربة جوية، وقصف مدفعي، واقتحام، وتشغيل طائرة بدون طيار، أو صيانة احتلال فعلي في الجنوب. ومن ثم يمكن للجانبين أن يدعيا أنهما وقعا ضحية انتهاك في الساعات القليلة الأولى.

وهذا هو السبب في أن التوسع في جميع الأراضي اللبنانية سيكون أكثر صعوبة من وقف الإضراب على الضهية. وحماية بيروت يتطلب قرارا سياسيا واضحا من إسرائيل. ويتطلب تحقيق الاستقرار في لبنان كله تغييرا في قواعد الاشتباك على عدة جبهات. ونحن بحاجة إلى معرفة ما يحدث للمواقع الإسرائيلية المتقدمة. ويجب تحديد ما إذا كان ما يسمى بالضربات الوقائية يتوقف. It is important to know whether Hezbollah removes or freezes certain devices near the border. ويجب تحديد دور الجيش اللبناني ودور المراقبين الدوليين. وبدون هذا التوضيح، سيظل الاتفاق عرضة للحادث الأول.

المشكلة ليست تقنية فقط إنه سياسي ويمكن لبنجامين نيتانياهو أن يوافق على وقف ضربة على بيروت تحت ضغط الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في الجنوب. ويمكن لحزب الله أن يقبل مبدأ التوقف المتبادل، بينما يرفض التوقف عن إطلاق النار إذا واصلت إسرائيل ضرب القرى والطرق. ويجوز لواشنطن أن تعلن وقف التصعيد، ولكنها تتردد في معاقبة انتهاك إسرائيلي. ويمكن لبيروت أن توافق على آلية، ولكنها تفتقر إلى وسائل إنفاذها. ستلعب الهدنة في هذه المناطق الرمادية.

بيروت المحمية، الجنوب لا يزال مكشوفا

وتستجيب صياغة البيان للخوف الحالي جدا في لبنان، أي الهدنة ذات السرعة المزدوجة. وسيتمثل الخطر في إنقاذ الضواحي الجنوبية في بيروت مؤقتا مع ترك جنوب لبنان تحت الضغط العسكري. هذا الخوف ليس مجرد وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في الهجمات الإسرائيلية، والتهديدات التي تتعرض لها المواقع، وتدمير المنازل والحركات العسكرية حول المناطق الرمزية. ولن يحكم شعب الجنوب على الاتفاق بشأن كيفية صياغته في واشنطن. وسيحكمون عليه على صمت الطائرات بدون طيار، وعلى وقف القذائف، وعلى إمكانية العودة إلى الطرق.

It is also at stake for Hezbollah. The movement cannot appear to accept special protection for Dahiyeh without getting a stop to operations in the South. وستكون هذه القراءة مكلفة سياسيا. ستضعف تاريخها في الدفاع عن الإقليم. ومن شأنه أن يخلق انفصالا بين العاصمة والقرى الحدودية. ومن ثم، فإن التركيز على التوسع في جميع أنحاء لبنان يهدف إلى حماية اتساق موقفه. It makes it clear that the agreement is not simply a safeguard of its urban political space, but an attempt at a national ceasefire.

وبالنسبة للحكومة اللبنانية، يسود المنطق نفسه. ولا يمكن لأي سلطة في بيروت أن تدافع بصورة دائمة عن هدنة من شأنها أن تستبعد أسوأ المناطق التي تضررت. وتنتظر البلديات الجنوبية، والأسر المشردة، والمزارعين، والمدارس، والمستشفيات، وشبكات الإغاثة انخفاضا حقيقيا في الهجمات. وقد يكون من المفيد استراحة حول دهية لأنها ستتجنب وقوع كارثة في العاصمة. غير أنه لن يكون كافيا إذا لم يكن مصحوبا بوقف الضربات على الطرق والقرى والمستشفيات والمناطق الزراعية.

يسعى ترامب إلى النجاح، يسعى لبنان إلى ضمان

(دونالد ترامب) يحتل مكاناً مركزياً في هذه السلسلة وقد سبق له أن عرض النداء مع نتنياهو على أنه مثمر، وادعى أن القوات المتجهة إلى بيروت قد انقلبت. وادعى أيضا أنه حصل على اتفاق حزب الله من جانب ممثلين رفيعي المستوى لوقف إطلاق النار. بيان السفارة اللبنانية يردد هذا المنطق بالقول أن (ترامب) أخبر سفير اتفاق (ناتنياهو) ولذلك تسعى الإدارة الأمريكية إلى إظهار أن الرئيس يسيطر على التصعيد.

ولكن لبنان لا يحتاج فقط إلى نجاح الاتصالات. إنه بحاجة لضمان الفرق عظيم التواصل الناجح يمكن أن يوقف الإضراب لبضع ساعات فالضمان يفرض حدودا دائمة. ويطالب بأن تخبر واشنطن إسرائيل بوضوح بما لا يمكن أن تفعله بعد الآن. كما يطالب حزب الله بأن يفهم أن أي هجوم على إسرائيل من شأنه أن يقوض الآلية. يمكن لـ(ترامب) الحصول على تأثير فوري من قبل سلطته الشخصية والسؤال هو ما إذا كان يريد أو يمكنه تحويل هذا التأثير إلى أثر ملزم.

هذه المسألة متوافقة مع إفادة (نابيه بيري) أن (ترامب) هو الوحيد القادر على إبرام وقف إطلاق النار الحقيقي وإجبار إسرائيل على احترامه رئيس البرلمان، محاور حزب الله المركزي، يعرف أن المفتاح ليس فقط مشاركة حركة الشيعة. إنها تكمن في القدرة الأمريكية على الوزن على نتنياهو وإذا واصلت إسرائيل تفجيرها أثناء التفاوض، فإن الاتفاق سيفقد مصداقيته. وإذا أطلق حزب الله النار بعد قبول الاقتراح، فإنه سيعطي إسرائيل ذريعة لاستئناف التصعيد. ولذلك يجب أن يكون الضمان مزدوجا.

Iran in the background, without explicit veto

ولا يضع بيان السفارة إيران في صميم الآلية. إنه خيار مهم. وعرض الاقتراح بوصفه ترتيبا بين إسرائيل وحزب الله ولبنان والولايات المتحدة. He does not say that the agreement depends on a regional package with Tehran. غير أن إيران لا تزال في الخلفية. تحذيرات إيران الأخيرة ربطت العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة بمواصلة المناقشات مع واشنطن. طهران تريد منع حزب الله من عزله عن بقية الجبهة الإقليمية.

وبالنسبة لبيروت، يمكن أن يكون هذا الغموض مفيدا. ومن شأن اتفاق منفصل أن يمنع لبنان من البقاء رهينة إلى مفاوضات أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران. ولكن من الصعب على حزب الله أن يقبل، إذا ظل السياق الإقليمي متفجرا، التوصل إلى اتفاق مفصّل تماما من إيران. وبالتالي، فإن الحل المبين في البيان عملي. وهو لا ينكر السياق الإيراني. كما أنها لا تعطيه حق النقض الصريح. ويركز على هدف فوري: وقف الهجمات وتوسيع الهدنة لتشمل الأراضي اللبنانية.

This approach can work if the protagonists accept a concur decrease in violence. وسوف تفشل إذا استخدم أحدهم وقف إطلاق النار كوقت ميت تكتيكي. ويمكن لإسرائيل أن تسعى إلى الحفاظ على مواقفها واستئناف الإضراب في الإنذار الأول. ويمكن لحزب الله أن يجمّد حريقه مع الحفاظ على قدرة على التعافي. ويمكن لإيران أن تدعم الهدنة طالما أنها تخدم حوارها الخاص مع واشنطن، ثم تصعّبها إذا ما أعاق هذا الحوار. ولذلك فإن قوة الاتفاق ستتوقف على إعلانها أقل من قدرتها على البقاء على قيد الحياة في حسابات موازية.

اجتماعات الثلاثاء والأربعاء كأول اختبار

وينص البيان على أن الاجتماعات التفاوضية المقرر عقدها يوم الثلاثاء والأربعاء يجب أن تواصل مناقشة هذا التقدم والاستفادة منه. هذا أول اختبار خرساني وسيتعين على الأطراف تحويل صيغة عامة إلى آلية. وسيتعين عليها توضيح المجالات والمواعيد النهائية والانتهاكات والضمانات ودور الجهات الفاعلة في الميدان. وسيتعين عليهم أيضا أن يجيبوا على سؤال مركزي: هل يوقفوا الإضرابات على الضهية خطوة نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، أو حد أقصى يريد البعض الإبقاء عليه كحل مؤقت؟?

وسيتعين على لبنان أن يصل إلى هذه المناقشات بموقف واضح. يجب أن يرفض هدنة تحمي العاصمة فقط وسيتطلب وقف الإضرابات في جميع أنحاء الإقليم، وإنهاء العمليات المرحلية، وآلية للمتابعة. يجب أن يُظهر أيضاً أنه يستطيع إرسال ودعم التزام حزب الله بتعليق هجماته وهذا الموقف صعب لأنه يتطلب من الدولة اللبنانية أن تتكلم عن مكان عسكري لا تتحكم فيه بالكامل. ولكن من الضروري تجنب تخفيض البلد إلى صندوق بريد دبلوماسي.

وستلتمس إسرائيل من جانبها ضمانات في شمال أراضيها. ولا يمكن لنتنياهو أن يدخل في وقف لإطلاق النار يعرضه خصومه الداخليون كهجر تحت الضغط الأمريكي. ومن المحتمل أنه سيطالب حزب الله بوقف إطلاق النار والطائرات بدون طيار والوزعات بالقرب من الحدود. وتود أن تحافظ على هامش العمل في حالة حدوث انتهاك. هذا هو المكان الذي سيقرر فيه (واشنطن) ولن يقبل حزب الله الاتفاق الذي يفسح المجال أمام إسرائيل للتفسير. وسيُهاجم في إسرائيل اتفاق يبدو مؤاتيا لحزب الله.

ومن ثم، فإن الساعات القليلة القادمة ستقول ما إذا كان نص السفارة اللبنانية يمثل نقطة تحول حقيقية أو مجرد كسر دبلوماسي في حرب مستمرة. في الوقت الراهن، لها وظيفة واحدة على الأقل: فهو يضع اللون الأسود على اللون الأبيض بهدف وقف إطلاق النار الممتد إلى جميع لبنان. ولم يعد يسمح باستبعاد التصعيد في بيروت. He publicly engages the Lebanese state, the US administration, Hezbollah and, according to Trump, Benjamin Netanyahu. ولا يزال يتعين النظر إلى ما إذا كانت سلسلة الوعود هذه يمكن أن تصمد على الأرض، والنيران، والضغوط الانتخابية الإسرائيلية، والحسابات الإقليمية التي تحيط بكل قرار عسكري.