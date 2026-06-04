لبنان – إسرائيل: نص بدون انسحاب إسرائيلي

إن البيان المشترك بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الذي نشأ عن المناقشات التي جرت في واشنطن يومي 2 و 3 حزيران/يونيه 2026، يمثل خطوة نحو وقف إطلاق النار. ورأيت من لبنان، يبدو وكأنه نص غير متكافئ. وهو يفرض شروطاً محددة على حزب الله، ويضع الجيش اللبناني في مركز المناطق التجريبية ويستخدم المفردات الأمريكية على الجهات الفاعلة من غير الدول. ولكنه لا يجعل أي التزام إسرائيلي مماثل. وهو لا ينص على وقف واضح لإطلاق النار على الجانب الإسرائيلي. ولا يذكر الجدول الزمني للانسحاب. وهي لا تضمن عودة المشردين اللبنانيين. ولا تذكر كيف سيتم وقف تدمير وإضرابات وصيانة منطقة آمنة داخل الأراضي اللبنانية. وتتحدث الوثيقة عن السيادة، ولكنها تسمح لإسرائيل بأن تحتفظ بالحق في شغل وإضراب وتقرر من يمكنه العودة إلى الجنوب.

نص يتحدث عن السلام، ولكنه يفرض أساسا الظروف في لبنان

ويضم الاجتماع الثلاثي الرفيع المستوى الرابع الذي نظمته الولايات المتحدة ممثلين لبنانيين وإسرائيليين في لحظة من الضغط العسكري القوي. وتقدم واشنطن النتيجة كأساس لإلغاء التصعيد. وأعلن البيان أن لبنان وإسرائيل قد اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق النار. وقد تعطي هذه الصياغة انطباعا بالالتزام المتبادل. وتفاصيل النص تخبر حقيقة أخرى. الشرط المركزي يستهدف حزب الله: وقف إطلاق النار وإخلاء جميع وكلائها من المنطقة الواقعة جنوبي ليتاني.

ويضع هذا البناء على الفور الالتزام على الجانب اللبناني. وتشارك الحكومة اللبنانية في آلية يعتمد تطبيقها على فاعل مسلح لم يوقع على البلاغ. حزب الله يصبح موضوع النص وليس محاوره. والدولة اللبنانية مطالبة باستئناف الأرض والنهوض بالجيش وإثبات إمكانية إخضاع الجنوب لسلطة الدولة الحصرية. ومن ناحية أخرى، لا تخضع إسرائيل في البلاغ لمثل هذا التقييد الدقيق. ولا يقول النص إن على الجيش الإسرائيلي أن يوقف أي عملية. لا تقول أنه يجب أن تنسحب من المناطق المحتلة. ولا يقول إن الإضرابات يجب أن تتوقف بدون شروط.

هذا التباين يغير الطبيعة السياسية للبيان. وينبغي أن يحدد وقف إطلاق النار المتوازن التزامات واضحة لكل طرف. وينبغي أن يتطلب وقف نيران حزب الله، ووقف الهجمات الإسرائيلية، وسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وحماية اليونيفيل، وعودة المشردين داخليا، وآلية مستقلة للتحقق. ويركز نص واشنطن على الجزء الأول. وهو يحوّل وقف إطلاق النار إلى اختبار مفروض على لبنان، دون أن يكشف بنفس الشدة التي يجب على إسرائيل أن تتخلى عنها.

تم تصنيف حزب الله كمشكلة لبنانية مركزية

البيان الصحفي يذهب أبعد من مجرد نص أمني إنه يبني قراءة سياسية ويؤكد أن مستقبل العلاقات بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره حكوماتها ذات السيادة، ويرفض أي محاولة من جانب دولة أو جهة فاعلة من غير الدول لأخذ لبنان رهينة. والصيغة تستهدف بوضوح حزب الله، وخلفها، إيران. وهو يمثل الحركة عقبة أمام السيادة اللبنانية، لا بوصفها خصوما لإسرائيل. والرسالة قوية: فالمشكلة لم تعد مجرد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، بل هي قدرة حزب الله على فرض حرب على لبنان لم تقررها الدولة.

هذه القراءة تحتوي على بعض الحقيقة اللبنانية. وتشكل أسلحة حزب الله خارج سيطرة الدولة مسألة مركزية. إن قرار الحرب والسلام لا يمكن أن يتخذه طرف مسلح. لا يمكن أن يبقى الجنوب تحت سلطة مزدوجة. الجيش اللبناني هو القوة القانونية الوحيدة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق والليطاني. يدافع جزء مهم من اللبنانيين عن هذا المبدأ، ليس بالاصطفاف مع إسرائيل، ولكن بالارتباط بالدولة. يستغل البيان الصحفي هذا المطلب ويدرجه باللغة الأمريكية.

غير أن الصياغة تصبح إشكالية عندما تتجاهل أخذ الرهائن الآخر الذي عانى منه لبنان: الاحتلال الإسرائيلي، والإضرابات، والتدمير، والقيود المفروضة على سكان الجنوب. ولا يكفي اعتبار حزب الله تهديدا للدولة اللبنانية إذا تم تجاهل الإجراءات الإسرائيلية التي تضعف الدولة نفسها. ولا يمكن للنص الذي يدعو إلى تحرير لبنان من جهة غير تابعة للدولة أن يسمح لجيش أجنبي بالبت في الخطوط الأمنية والقرى المحظورة ووتيرة التدمير. وإلا فإن السيادة تصبح انتقائية.

عدم وجود وقف إطلاق نار إسرائيلي صريح

وتتعلق الزاوية الأولى للبلاغ بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية. ويشير النص إلى وقف لإطلاق النار، ولكنه يهيئ أساسا سلوك حزب الله. وهو لا يحظر بوضوح العمليات الإسرائيلية في لبنان. وهذا الافتقار إلى الدعم هو أكثر ما أكده المسؤولون الإسرائيليون، في الوقت نفسه، على استمرار العمليات. ودافع وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتز عن صيانة منطقة أمنية وعن استمرار تدمير الهياكل الأساسية المنسوبة إلى حزب الله.

وهذه البيانات تزيل جزءا من نطاق البلاغ. إن وقف إطلاق النار الذي يحتفظ فيه الطرف بالحق في إجراء العمليات ليس وقفاً كاملاً لإطلاق النار. يبدو كتعليق مشروط من قبل القوة العسكرية المهيمنة ويمكن لإسرائيل بعد ذلك أن تقول إنها لا تخوض حرباً عامة، ولكنها تستهدف أعمالاً. ومن ناحية أخرى، لا يزال لبنان يعاني من الإضرابات والقيود والوجود العسكري الأجنبي. إن كلمات الدبلوماسية تخفي حقيقة عملية: فالجيش الإسرائيلي يحتفظ بالمبادرة.

الخطر فوري. ويمكن تبرير كل ضربة إسرائيلية باسم تفكيك الهياكل الأساسية. ويمكن وصف كل حريق في حزب الله بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار. ومن ثم فإن النص يعطي إسرائيل تفسيرا أوسع من تفسيره في لبنان. يكفي أن يوصف النشاط بأنه وقائي للهروب من منطق الوقف التام للأعمال العدائية. وفي بلد دمرته بالفعل أشهر من القتال، ليس هذا الهامش تقنيا. وهي تقرر حياة السكان وعودة الأسر ومصداقية الدولة.

لا جدول انسحاب العدو

والثاني أكثر جدية: ولا ينص البيان على أي جدول انسحاب إسرائيلي. وهي لا تحدد أي مواقع ينبغي إجلاؤها، حسب أي ترتيب، وتحت أي رقابة ومتى. ولم يذكر ما إذا كانت المناطق المحتلة منذ العمليات الأخيرة يجب أن تعود على الفور إلى السلطة اللبنانية. وهي لا تربط إنشاء مناطق تجريبية برحيل الجيش الإسرائيلي السابق. هذا الإغفال يضع لبنان في موقف خطير. ويجب عليه أن يتصرف على حزب الله دون ضمان واضح لإنهاء الاحتلال.

وتؤدي البيانات الإسرائيلية إلى تفاقم هذه الفجوة. إدعى (يزريل كاتز) أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأن الجيش سيبقى في منطقة آمنة إلى خط صفر. في القراءة اللبنانية، هذا الخط ليس له شرعية سيادية. إنها ليست حدوداً معترفاً بها. وهو ليس نتاج اتفاق بين دولتين متساويتين. وهو يمثل ترسيما عسكريا فرضته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية. وقد شهد لبنان هذا المنطق بالفعل مع احتلال الجنوب حتى عام 2000. دائماً يبدأ كتدبير أمني. وينتهي الأمر إلى أن يصبح نظاما إقليميا بحكم الواقع.

كما أن عدم وجود انسحاب واضح يفسد حجة عودة الدولة. كيف يمكننا أن نطلب من الجيش اللبناني ممارسة سيادته الخالصة إذا احتفظت إسرائيل بمواقع في نفس المنطقة؟? كيف يمكن للسكان أن يقتنعوا بأن الدولة ستسيطر إذا قرر جيش أجنبي أين يمكنهم التحرك؟? كيف يمكننا أن نطلب من حزب الله الانسحاب من جنوب الليطاني دون أن نقدم الدليل اللبناني على أن الاحتلال الإسرائيلي ينهار في الوقت نفسه؟? البيان الصحفي لا يستجيب. ودعا لبنان إلى تحقيق نتيجة داخلية، لكنه سمح لإسرائيل بأن تحافظ على قيودها الخارجية.

عودة المشردين، غياب كبير عن النص

أما الصمت الثالث فيتعلق بالنازحين اللبنانيين. ويتكلم البلاغ عن الأمن والسيادة، ولكنه لا يضمن عودة شعب الجنوب. هذه نقطة مركزية. إن وقف إطلاق النار أمر منطقي بالنسبة للمدنيين أنه إذا سمح لهم بالعودة إلى ديارهم، وإعادة فتح المدارس، واستئناف الأراضي الزراعية، وإعادة بناء المنازل، والتحرك على الطرق. وتشير التصريحات الإسرائيلية إلى أن العودة إلى بعض المناطق ستظل محاصرة ما دام الجيش الإسرائيلي يرى أن الوضع خطير.

يكشف هذا الإغفال عن نهج عسكري للقضية. المناطق الرائدة مصممة كمساحات التحكم. لم يُفكّر بها بعد مثل مساحات الحياة. لا يذكر النص المناطق التي يمكن إعادة تأهيلها. لا يقول من سيمول عملية إعادة البناء. وهو لا يقول كيف سيتم تطهير الطرق أو تأمينها. ولا يذكر كيف سيتمكن السكان من استعادة ممتلكاتهم إذا كانت قريتهم خلف خط تفرضه إسرائيل. ويشار إلى السلام بوصفه هدفا. لم يتم تضمين الشروط الملموسة للعودة المدنية في البيان الصحفي.

وبالنسبة للبنان، فإن هذا الصمت متفجر سياسيا. ولا يمكن تحويل سكان الجنوب إلى متغيرات للتكيف. They suffered bombing, destruction, displacement and uncertainty. ولا يمكن أن تتوقف عودتهم على مجرد تقدير الأمن الإسرائيلي. وإذا كان البلاغ لا يحمي المشردين، فإنه سيعتبر اتفاقاً بشأن السيطرة الإقليمية، وليس اتفاقاً للشعب. وهناك استقرار يتجاهل المدنيين يستعد للأزمة المقبلة.

مناطق تجريبية تجريبية، لكن بأي ثمن؟?

« المناطق الطيارية » تشكل النواة التنفيذية للنص. المصطلح يشير إلى تجربة ويريد واشنطن بسرعة إنشاء قطاعات تحت سيطرة الجيش اللبناني الخالصة، بدون أي جهة مسلحة غير تابعة للدولة. الفكرة قد تبدو عملية وبدلا من التظاهر بتغيير الجنوب كله في غضون بضعة أيام، يختبر الجهاز مناطق محدودة. إذا كانوا يعملون، يمكن للنموذج التوسع. وإذا فشل المفاوضون، سيتمكنون من تعديل الآلية.

ولكن هذا المنطق التجريبي يثير سؤالا أساسيا. ولا يمكن أن تصبح الأراضي اللبنانية مختبرا أمنيا بدون ضمانات سياسية. ويمكن لمنطقة تجريبية أن تخدم السيادة إذا بدأت بالانسحاب الإسرائيلي وعودة الجيش اللبناني وحماية اليونيفيل وإعادة فتح المنطقة. ويصبح فخا إذا استخدم لاختبار قدرة الجيش اللبناني على الاستيلاء على المناطق الخاضعة للمراقبة الإسرائيلية. في هذه الحالة، قد يُنظر إلى المؤسسة العسكرية على أنها تدير قيدًا مفروضًا خارجيًا.

ولذلك ستكون خريطة هذه المجالات حاسمة. هل تقع في مناطق انسحبت منها إسرائيل؟? هل تشمل القرى المدمرة؟? هل يسمحون للناس بالعودة؟? هل هم متصلون بالخط الأزرق، ليتاني أو إسرائيلي « خط صفر »؟? ماذا ستفعل اليونيفيل؟? من سيبلغ عن الانتهاكات؟? من سيمنع إسرائيل من الضرب في منطقة تجريبية نيابة عن الاستخبارات؟? لا يقدم البيان الصحفي هذه التفاصيل. ولذلك يمكن أن تصبح التجربة أداة لتحقيق الاستقرار أو طبقة جديدة من الغموض.

فصل إقليمي يؤكد الروابط

كما يسعى البيان والتصريحات الأمريكية إلى فصل القضية اللبنانية عن المفاوضات الإقليمية الأخرى، ولا سيما القضية الإيرانية. هذا الإنفصال يُعرض كطريقة لاستعادة سيادة لبنان ومنع طهران من استخدام حزب الله كسلف. وهو يستجيب لقلق حقيقي. وينبغي ألا يصبح لبنان عملة صرف في المناقشات بين واشنطن وإسرائيل وإيران. ولا ينبغي معاملة حدودها وقراها وسكانها على أنها متغيرة في اتفاق أوسع.

لكن هذا الفصل نظري جزئياً ويدين البيان نفسه الهجمات الإيرانية والأنشطة المزعزعة للاستقرار المنسوبة إلى إيران. ولذلك أدرج لبنان في القراءة الإقليمية في واشنطن. إن حزب الله مرتبط بإيران. وتبرر إسرائيل عملياتها في لبنان بتهديد هذا المحور. وفي الوقت نفسه، تتفاوض الولايات المتحدة على إلغاء التصعيد الإقليمي. والتأكيد على أن الملف اللبناني منفصل لا يكفي لجعله مستقلا. بل إن محاولة الانفصال تؤكد ترابط الجبهات.

لا يتوافق مصطلح الملف الباكستاني، الذي يستخدم أحيانًا في بعض المحادثات عن طريق الارتباك أو التقصير، مع المحتوى المعروف للبيان الصحفي. ويهدف النص إلى إيران وليس باكستان. هذا الدقّة تُحسب لأنّها تُجنّب تضاؤل الخطر الحقيقي. ويقع لبنان في مواجهة تشمل إسرائيل والولايات المتحدة وإيران وحزب الله. سمّه بشكل صحيح يسمح لك بفهم سبب هشاشة الاتفاق. المشكلة ليست مجرد حدود. إنه عقد إقليمي لا تزال فيه السيادة اللبنانية أضعف المتغيرات.

لا يمكن استخدام القرار 1701 في النصف

ويظل القرار 1701 الإطار المرجعي الدولي. وهو ينص على عدم وجود أسلحة غير مأذون بها بين الخط الأزرق والليطاني. كما ينص على احترام السيادة اللبنانية، ودور الجيش اللبناني، ودعم اليونيفيل. ويشمل البيان الجزء المتعلق بالجماعات المسلحة من غير الدول. ولا تزال إسرائيل أكثر حرصا على الجزء المتعلق بإسرائيل. ويمكن استخدام هذه القراءة الجزئية لإلغاء التسلسل التكتيكي. ولا يمكنها أن ترسي استقرارا دائما.

ولا يمكن للبنان أن يقبل بأن يصبح القرار 1701 نصاً واحداً. نعم، يجب على حزب الله أن يغادر المنطقة الجنوبية من الليطاني إذا كان على الدولة أن تمارس سلطتها ولكن على إسرائيل أيضا أن تغادر الأجزاء المحتلة من الأراضي اللبنانية، وأن تكف عن إضراباتها، وأن تحترم الخط الأزرق وأن تسمح بعودة المدنيين. ولا يمكن البت في القرار ببعده السيادي. وخلافا لذلك، فإنها تتوقف عن كونها إطارا للتوازن وتصبح أداة للضغط ضد جزء واحد.

وينبغي أن تضطلع القوة بدور مركزي في هذه الآلية. غير أن أمنها يضعف بسبب استمرار إطلاق النار والتأثير في الجنوب. إن وفاة خوذة زرقاء بالقرب من مرجان يذكرنا بأن الضامنين الدوليين لا يتمتعون بالحماية بمجرد إعلانات وقف إطلاق النار. ولا يمكن لاتفاق لا يحمي اليونيفيل أن يحمي الشعب. ولا يمكن لآلية لا تضمن سلامة الدوريات أن تضمن سلامة المناطق التجريبية.

خطر الإتفاق الذي يعزز خطاب حزب الله

المفارقة واضحة. يريد البيان إضعاف حزب الله من خلال تقديمه كممثل يأخذ لبنان كرهينة. لكن اختلاله يمكن أن يعرض عليه حجة سياسية. وإذا واصلت إسرائيل احتلال المناطق وتدمير الهياكل الأساسية ومنع المشردين داخليا من العودة، فيمكن لحزب الله أن يقول إن أسلحته لا تزال ضرورية. ويجوز له أن يقدم النص كوصف يفرضه واشنطن. وله أن يتهم الدولة بالرغبة في طلب سندات لبنانية دون الحصول على نظير وطني.

ومن شأن هذه الدينامية أن تضعف القوات اللبنانية التي ترغب حقا في إعادة بناء الدولة. ويرتكز موقفهم على فكرة بسيطة: يجب على الدولة وحدها أن تقرر الحرب والسلام. ولكن هذه الفكرة تصبح صعبة الدفاع إذا لم تتمكن الدولة على ما يبدو من الحصول على انسحاب إسرائيلي. وكلما زادت إسرائيل في احتفاظها باحتلال، كلما احتفظ حزب الله بحسابه. وكلما تجاهل البيان الصحفي الالتزامات الإسرائيلية، وكلما زاد من الناحية السياسية جعل عودة الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية باهظة التكلفة من الناحية السياسية.

ولذلك سيتعين على الحكومة اللبنانية أن تصحح عدم التماثل في المفاوضات المقرر إجراؤها في أسبوع 22 حزيران/يونيه. ويجب عليها أن تطالب بوقف واضح لإطلاق النار على كلا الجانبين، وجدول انسحاب إسرائيلي، ووقف عمليات التدمير، وحماية اليونيفيل، وعودة المشردين داخليا، ونشر خرائط دقيقة. سيضطر إلى رفض « خط العين » ليصبح حداً واقعياً وسيتعين عليها أيضا أن تضمن أن تكون المناطق التجريبية مناطق ذات سيادة لبنانية حقيقية، وليس مناطق تراقبها إسرائيل.

ولا يزال نص واشنطن يمكن أن يصبح نقطة انطلاق. ولا يمكن أن تظل في الدولة دون تأجيج أزمة شرعية. ولا ينبغي أن يأخذ حزب الله لبنان رهينة، بل ينبغي ألا يؤخذ رهينة إما باحتلال إسرائيلي يرتدى ملابسه الأمنية. ولا تنقسم السيادة وفقاً لاحتياجات الطرف الأقوى. وهو يفترض مسبقاً أن تكون الدولة اللبنانية قادرة على فرض سلطتها على الجهات الفاعلة الداخلية وعلى أن تحترم العدو إقليمها. وسيتعين على المناقشات المقبلة أن تقول إن كانت واشنطن توافق على فرض التزامات على إسرائيل، أو ما إذا كان البلاغ سيبقى نصا يسعى فيه السلام في لبنان بينما يسمح للحرب بالجانب الآخر.