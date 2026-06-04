لبنان – إسرائيل: وقف إطلاق النار المشروط

أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في فجر يوم الخميس 4 حزيران/يونيه، في أعقاب مفاوضات جرت في واشنطن. إن النص الذي قدمه الوسطاء الأمريكيون لا يحل بعد قلب الصراع، ولكنه يفتح تسلسلا جديدا. وهو يجعل الوقف الكامل للأعمال القتالية مشروطا بالوقف الكامل لنيران حزب الله وإجلاء مقاتليه من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما ينص على الإسراع بإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني وحده. وهذا الإعلان يشكل ضربا رئيسيا، حيث أنه يربط لبنان الآن بوقف إطلاق النار، وعودة الدولة إلى الجنوب، واستمرار المفاوضات المباشرة. غير أنها تترك سؤالاً مركزياً دون إجابة صريحة: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وقف إطلاق النار على لبنان

ويعرض بيان واشنطن الاتفاق على أنه تنفيذ لوقف شامل لإطلاق النار، ولكن ليس كسلم تحقق بالفعل. وصياغتها حكيمة عمدا. لا تنطبق الآلية بشكل كامل إلا إذا أوقف حزب الله جميع عمليات إطلاق النار وسحب مشغليه من منطقة الليطاني الجنوبية. ومنذ عام 2006، ظلت هذه المنطقة في صميم الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1701. وينبغي، من حيث المبدأ، إخضاعه لسلطة الدولة اللبنانية، بدعم من القوة. والواقع أنه ظل لسنوات أكثر الأماكن حساسية بين إسرائيل وحزب الله.

الرواية هي الطريقة التي ربط بها المفاوضون عدة ملفات ولا يُعرض وقف إطلاق النار فقط على أنه استراحة عسكرية. وهي تصبح نقطة الدخول في تسلسل سياسي أوسع. ويدعي لبنان وإسرائيل، في النص، عدم تعزيز النية العدائية تجاه بعضهما البعض. وتلتزم أيضا بمواصلة المناقشات المباشرة لحل المسائل المعلقة. هذه الجملة ثقيلة وهو لا يعني الاعتراف السياسي الكامل. وهو لا يعني بعد معاهدة سلام. لكنها تُركّز مفترقاً يبتعد عن الصيغ المعتادة لإدارة الأزمات.

غير أن النص يتجنب حل أكثر المسائل المتوقعة في بيروت: الانسحاب الإسرائيلي. ولا يوجد بند عام يحدد جدولا زمنيا أو نقاط سحب أو تسلسل للتحقق. هذا الإغفال يغذي الأسئلة وبالنسبة للبنان، فإن السيادة الإقليمية هي خط أحمر. وبالنسبة لإسرائيل، لا تزال الأولوية العليا تتمثل في تحييد التهديد المسلح شمال حدودها. والحل التوفيقي المعلن هذا الخميس يكمن بين هذين الشرطين. ويحاول إنشاء أماكن أمنية قبل حل النزاع الإقليمي.

« مناطق الطيار » مختبر العودة من الولاية

والمرور الأكثر تحديدا يتعلق بالمناطق التجريبية. ومبدأها بسيط: تحديد المناطق التي يمارس فيها الجيش اللبناني وحده السيطرة الأمنية. وينبغي ألا تقوم جهات مسلحة غير تابعة للدولة بتعميم الأسلحة أو تخزينها أو القيام بعملياتها هناك. يهدف هذا النهج التدريجي إلى تجنب التطبيق الوحشي في جميع أنحاء الجنوب. سيختبر قدرة الدولة على التعافي في المجتمعات المكشوفة بينما يزود إسرائيل بمؤشر واضح للتغيير على الأرض.

ويعكس هذا الاختيار أيضا حدا سياسيا. ويبدو أن المتدينين لم يحققوا نزع سلاح حزب الله العام الفوري. ولذلك اعتمدت نهجا تدريجيا. ويشير النموذج إلى آليات تحقيق الاستقرار التي استخدمت بالفعل في أزمات أخرى: منطقة أولا، ثم تمديد إذا عمل الشيك. وفي الحالة اللبنانية، تكون المسألة أكثر حساسية. (هيزبولا) ليست مجرد قوة عسكرية. كما أنه حزب ممثل في الحياة السياسية ومتجذر في جزء من المجتمع الشيعي. وأي تغيير في هيكله الجنوبي يؤثر بالتالي على التوازن الداخلي للبنان.

ويقع الجيش اللبناني في صلب الخطة. وينبغي أن تكون الجهة الفاعلة المسؤولة عن تجسيد سيادة الدولة. وهذه البعثة تعطيها مشروعية دولية معززة، ولكنها تخلق أيضا ضغطا كبيرا. يجب أن تحافظ المؤسسة العسكرية على خط ضيق: طمأنة الشركاء الأجانب، وتجنب المواجهة الداخلية، والحفاظ على ثقة السكان المدنيين المتضررين من القتال. ولا تزال موارده محدودة بسبب الأزمة الاقتصادية، والاحتياجات اللوجستية، والقيود على التوازن، والهياكل الأساسية الهشة في الجنوب.

وتثير المناطق التجريبية أخيراً مسألة رصد. من سيرى غياب الأسلحة؟ من سيبلغ عن انتهاك؟ من سيقرر أن ينتقل القطاع إلى الخطوة التالية؟ وبإمكان اليونيفيل أن تضطلع بدور مراقب، ولكن ولايتها لا تسمح لها بأن تحل محل الجيش اللبناني. ويمكن للولايات المتحدة أن تضمن العملية سياسيا، ولكنها لا تحتل الأرض. ويجوز لإسرائيل أن تطلب أدلة، ولكن مشاركتها المباشرة في التحقق في الأراضي اللبنانية سترفض في بيروت. ولذلك فإن نجاح الاتفاق يتوقف على آلية دقيقة لم تنشر بعد.

انسحاب إسرائيلي، غياب كبير عن البيان الصحفي

عدم وجود ذكر صريح للانسحاب الإسرائيلي هو النقطة العمياء الرئيسية للإعلان. ومنذ المراحل الأولى من التصعيد، يدعي المسؤولون اللبنانيون أن أي استقرار دائم يتطلب وضع حد للمواقف الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. ويشمل هذا الطلب المناطق التي احتلت مؤخرا، فضلا عن النزاعات السابقة على نقاط متنازع عليها من الخط الأزرق، وغجار، ومزارع شابا، وتلال كفرشاوبا. وبالنسبة لبيروت، لا يمكن استعادة السيادة إذا ظل جزء من الإقليم تحت الوجود العسكري الأجنبي.

إسرائيل السبب في النظام العكسي. ويزعم مسؤولوها أن الانسحاب لا يمكن أن يحدث إلا إذا توقف حزب الله عن التهديد المباشر. وشهدت إسرائيل الشمالية عمليات إجلاء وإطلاق نار وتحذيرات متكررة وشلل جزئي للحياة المدنية. في هذه القراءة وعد بسيط بالهدوء ليس كافياً. وتدعو إسرائيل إلى توفير ضمانات تنفيذية. يريد التأكد من أن وحدات حزب الله لن تتمكن من العودة جنوب الليطاني أو إعادة بناء المواقع أو تركيب منصات إطلاق أو استخدام القرى الحدودية كغطاء.

وتوضح هذه المعارضة تحذير النص. (واشنطن) تحاول تحويل معضلة عنيفة إلى تقويم تدريجي ويمكن معالجة الانسحاب الإسرائيلي في وقت لاحق، بعد أن تُنتج المناطق التجريبية علامات ملموسة. لكن هذا المنطق ينطوي على مخاطرة وإذا ظل الانسحاب غير واضح، سيكون بوسع حزب الله أن يؤكد أن الاتفاق يفرض التزامات على المخيم اللبناني دون أي تعويض واضح. وإذا ما أبقت القوات الإسرائيلية على مواقعها، سيجد الجيش اللبناني من الصعب إقناع السكان بأن الدولة تستعيد السيطرة بالفعل. وبالتالي، فإن صمت البلاغ ليس تفصيلا. وستكون إحدى أولى التجارب السياسية للاتفاق.

(هيزبولا)، ممثل غائب ولكن لا غنى عنه

ولم يشارك حزب الله مباشرة في المناقشات المعلنة في واشنطن. غير أن الاتفاق يعتمد إلى حد كبير عليه. الشرط المركزي يتعلق بإطلاقها ووجود مشغليها جنوب الليطاني. المفارقة واضحة: ويعامل الموقعون ممثل غير موجود على الطاولة. وهذا النوع من التجمع ليس جديدا في لبنان. وكثيرا ما تكون سلطات الدولة، ورئيس الجمهورية، والحكومة، ورئيس البرلمان، والوسطاء الأجانب بمثابة قنوات بين المتطلبات الدولية والحقائق الداخلية.

ردة فعل الحركة ستكون حاسمة وإذا وافق على تخفيض حضوره الواضح، فإنه ربما سيسعى إلى تقديم هذا القرار كمساهمة في حماية لبنان، وليس كتنازل مفروض. وإذا رفض الصيغة، فإن وقف إطلاق النار سيظل نظريا. وإذا اتخذ موقفا غامضا، فإن الحالة ستتوقف على الحوادث المحلية، والرسائل الإيرانية، وقدرة السلطات اللبنانية على تجنب الانزلاق العام. وعلى أي حال، تحتفظ الحركة بحق النقض العملي، حتى لو أرادت الدولة اللبنانية أن تبدي أسبقيتها.

ويجب على حزب الله أيضا أن يراعي بيئته الاجتماعية. القرى في الجنوب دفعت ثمناً كبيراً فالتشرد، والتدمير، والإصابات بين المدنيين، والشلل الاقتصادي يخلق طلباً على الراحة. غير أن جزءا من ناخبيه يرفض أي صيغة يُنظر إليها على أنها قيد بينما لا تزال إسرائيل موجودة على أجزاء من الإقليم. ولذلك سيتعين على الحركة أن تتفاوت بين ضغط القاعدة واحتياجات التعمير والتعليمات الإقليمية. وهذا التوتر يجعل التنفيذ أكثر تعقيدا من الإعلان الدبلوماسي.

واشنطن تفرض الإيقاع الدبلوماسي

تبدو الوساطة الأمريكية محرك التسلسل وأجريت المفاوضات في واشنطن العاصمة في إطار يسمح للوفدين اللبناني والإسرائيلي بالالتقاء على نص مشترك. وتسعى الولايات المتحدة إلى منع توسيع نطاق النزاع واستعادة بعض أشكال التنبؤ على الحدود. وهدفهم الفوري هو العسكري: صمت الطلقات، والحد من الإضرابات، ومنع الاحتراق الإقليمي. ويتمثل هدفها الأوسع في المجال السياسي: تحويل الحدود اللبنانية – الإسرائيلية إلى ملف قابل للتداول، لا إلى ملف دائم.

ويشمل هذا الدور الأمريكي جزءا من السلطة وجزءا من الرهان. واشنطن يمكنها الضغط على إسرائيل. كما يمكن أن يعد بدعم الجيش اللبناني وحشد الشركاء الأوروبيين أو العرب. لكنه لا يتحكم بشكل مباشر في حزب الله. ولذلك يجب أن تعتمد على المؤسسات اللبنانية والقنوات غير المباشرة والتوازن الداخلي في بيروت. وهذا القيد يفسر الصيغة التدريجية. إنها توفر لكل مخيم طريقة لإنقاذ الوجه. ولدى إسرائيل إشارة صريحة إلى انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. ويحظى لبنان بالاعتراف بالدور المركزي لجيشه وبفتح المناقشات بشأن المسائل المعلقة.

ومن المهم أيضا ذكر المفاوضات المباشرة. وقد تفاوض لبنان وإسرائيل في الماضي بشأن مسائل محدودة، بما في ذلك في إطار الوساطة الأمريكية. غير أن أي مناقشة سياسية أوسع نطاقا لا تزال حساسة في بيروت، حيث يظل التطبيع مع إسرائيل موضوعا متفجرا. البيان الصحفي يتجاوز تلك الكلمة يتحدث عن الثقة والأمن والاتفاق العالمي. إن هذه المفردة تسمح لنا بالمضي قدما دون إعلان سلام فوري. غير أنه قد يثير انتقادات داخلية إذا رأى الرأي أن الامتيازات الأمنية تسبق الضمانات الإقليمية.

القرار 1701 السابق

وقد أعلن الاتفاق يوم الخميس هذا استئنافا لهيكل معروف. وينص القرار 1701، الذي اتخذ في آب/أغسطس 2006، على وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني، وعدم وجود أسلحة غير حكومية بين الخط الأزرق والليطاني. ويظل هذا الإطار المرجعي الدولي. ولكنه لم يُنفذ بالكامل قط. وحافظ حزب الله على وجود عسكري. وواصلت إسرائيل الإبلاغ عن الانتهاكات والقيام بعمليات. كما شجب لبنان عمليات التحليق والضرب والمهن وانتهاكات سيادته.

ويعزى الفرق في عام 2026 إلى مستوى الضغط. وقد أظهر القتال الأخير أن الوضع القديم لم يعد كافيا. ولم يعد بإمكان الحدود أن تعمل كمنطقة نزاع خاضعة للرقابة، مع قواعد ضمنية وردود معيرة. ويحتاج السكان المدنيون من كلا الجانبين إلى عودة مستدامة إلى الأمن. وترغب الولايات المتحدة في تجنب إضافة الجبهة اللبنانية إلى أزمات إقليمية أخرى. ويخشى الأوروبيون موجة جديدة من زعزعة الاستقرار. إن الدول العربية تراقب قدرة لبنان على إعادة بسط سلطة الدولة دون إحداث أزمة داخلية.

والإشارة الضمنية إلى 1701 يمكن أن تساعد لبنان. إنه يجعل من الممكن تقديم المناطق التجريبية ليس كتنازل ثنائي لإسرائيل، ولكن كتطبيق لإطار عمل الأمم المتحدة المقبول بالفعل. كما يمكن أن يطمئن الجهات الفاعلة الداخلية المعادية للتطبيع. ولكن هذه الإشارة يمكن أن تتحول ضد العملية إذا ظلت رمزية. لقد كان القرار 1701، منذ ما يقرب من عشرين عاما، بمثابة لغة مشتركة دون منع الأزمات. ومن ثم يجب أن يؤدي الاتفاق الحالي إلى أعمال واضحة: :: عمليات النشر، والانسحاب، والضوابط، وعودة المدنيين، والتخفيض الفعلي في الإضرابات.

المخاطر الفورية في الميدان

الخطر الأول هو حادث في الساعات الأولى طلقة واحدة، ضربة طائرة بدون طيار، دورية غير مفسرة تفسيرا جيدا أو اكتشاف مستودع للأسلحة يمكن أن يكون كافيا لإضعاف الجميع. ووقف إطلاق النار المشروط هو الأكثر ضعفا، حيث يمكن لكل مخيم أن يتهم الآخر بمنع دخوله حيز النفاذ بالكامل. وفي الجنوب، يصعب التحقق من كثافة العناصر المسلحة والجغرافيا والقرى القريبة من الحدود والصدمات الأخيرة.

والخطر الثاني هو التواصل السياسي. وإذا عرضت إسرائيل الاتفاق بوصفه انتصارا عسكريا مفروضا على حزب الله، فإن الحركة ستواجه صعوبة أكبر في قبوله. وإذا ادعى حزب الله استراحة بسيطة دون انسحاب حقيقي من رجاله، فيمكن لإسرائيل أن تقول إن هذا الشرط لم يستوف. وإذا أصرت الحكومة اللبنانية على إجراء مفاوضات مباشرة، فإنها تعرض نفسها للاتهامات بالتطبيع. وعلى العكس من ذلك، فإن واشنطن قد تشك في قدرتها على تنفيذ الاتفاق إذا كانت تقلل إلى أدنى حد من مضمون الاتفاق. كل كلمة ستحسب.

الخطر الثالث يتعلق بالمدنيين. شعب الجنوب يريد أن يعرف متى سيتمكن من العودة، تحت أي سلطة وبأي ضمانات. ويجب تطهير المواقع المتضررة من الإضرابات وتأمينها وتوفيرها. وسيتعين استئناف المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات الطاقة. ولا تزال منطقة تجريبية لا تسمح للسكان بالعودة جهازا عسكريا غير كامل. وعلى العكس من ذلك، فإن العودة المعجلة بدون أمن من شأنها أن تعرض المدنيين لمزيد من التشريد.

ما يمكن أن تحصل عليه بيروت، ما تريد إسرائيل التحقق منه

بالنسبة للبنان، الصفقة يمكن أن تقدم ثلاثة فوز. الأول هو وقف التدمير. والثاني هو الاعتراف بالجيش بوصفه القوة المشروعة الوحيدة في المناطق التجريبية. والثالث هو فتح قناة لمعالجة المنازعات الحدودية والسجناء والضمانات الدولية وشروط الانسحاب الإسرائيلي. ولكن هذه المكاسب تظل مشروطة بقدرة الدولة على فرض وجود فعال وبدون موارد مالية ولوجستية وسياسية، سيظل النظام هشا.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن الاهتمام واضح أيضا. الحكومة تريد منع حزب الله من العودة إلى فرقة تعتبر استراتيجية. وهو يريد آلية تحمي مجتمعاته الشمالية وتقليص الحاجة إلى عمليات عسكرية متكررة. كما يريد قياس موثوقية الجيش اللبناني كمحاور أمني. وإذا عملت المناطق التجريبية، ستتمكن إسرائيل من قبول مناقشة أوسع نطاقا. وإذا فشلوا، فإنه على الأرجح سيطالب بحرية العمل العسكري.

ولذلك فإن تسلسل الأسابيع القليلة القادمة سيكون حاسما. وينبغي أن يحدد الزنوج خريطة المناطق التجريبية، وطرائق نشر الجيش اللبناني، ودور اليونيفيل، وضمانات الولايات المتحدة، ومعالجة الانتهاكات، والجدول الزمني المحتمل للانسحاب الإسرائيلي. وسيتعين على المناقشات التي أُعلن عنها لأسبوع 22 حزيران/يونيه تحويل بلاغ سياسي إلى آلية عملية. وحتى ذلك الحين، ستعرف الأرض ما إذا كان وقف إطلاق النار في لبنان هو وقف حقيقي للتصعيد أو كسر هش بين مرحلتين من المواجهة.