لبنان: الاحتياجات الإسرائيلية

وفي واشنطن، لا تنفتح المناقشة بين لبنان وإسرائيل حول وقفة بسيطة للنار. وعلى الجانب الإسرائيلي، فإن الإطار أوسع بكثير. حكومة (بنجامين نتنياهو) تريد أن تجعل القضية اللبنانية تحولاً سياسياً وأمنياً، وليس مجرد مسألة تهدئة. وفي البيانات العامة التي أُدلي بها في الأيام الأخيرة، يعود جوهر الطلبات باستمرار: نزع سلاح حزب الله، وعلاقة سلمية بين الدولتين، واستبعاد إطلاق النار قبل وقف إطلاق النار، والحفاظ على الضغط العسكري أثناء المفاوضات. وفي جميع أنحاء هذه القاعدة، تقوم الصحافة الإسرائيلية ومجتمع الأمن بتعميم جدول أعمال أكبر، يؤثر على تشكيل الحكومة اللبنانية، ومكان حزب الله في جهاز الدولة، والحدود السورية، وجميع شبكاتها المدنية والمالية واللوجستية. ويسلط هذا التمديد للمناقشة الضوء على اللحظة الراهنة: فإسرائيل لا تسعى فقط إلى تحقيق مزيد من الأمن في الشمال. يريد التأثير على شكل لبنان نفسه بعد الحرب

ولذلك فإن نقطة البداية أصعب مما تبدو عليه. تصل بيروت إلى واشنطن بطلب ضيق ولكن عاجل: وقف لإطلاق النار قادر على فتح حيز سياسي أدنى. ومن ناحية أخرى، ترفض إسرائيل أن تجعل الهدنة من باب العملية. وخطه هو التكلم تحت الإضرابات، وإبقاء اليد العسكرية، واستخدام هذا التوازن من القوة لفرض أولوياته. وهذه الفجوة هي التي تعطي معنى للظروف الإسرائيلية. وهي ليست قائمة منفصلة بالمطالبات. وهي تحدد بالفعل طريقة، وتسلسلا هرميا وهدفا نهائيا. الطريقة هي التفاوض تحت الإكراه التسلسل الهرمي يضع حزب الله فوق كل شيء آخر ومع ذلك، فإن الهدف النهائي يتجاوز الحدود الجنوبية الوحيدة: فهو يهدف إلى إخراج لبنان حيث فقد الحزب الشيعي سلطته المسلحة، ووزنه الحكومي، وجزء من النظام الإيكولوجي الإسرائيلي، معظم عملياته المؤسسية والاجتماعية.

قبو إسرائيلي عام بالفعل

على هذا المستوى الأول، هناك القليل من الغموض. وفي 9 نيسان/أبريل، أعلن بنجامين نتنياهو أن المفاوضات المباشرة مع لبنان ينبغي أن تبدأ في أقرب وقت ممكن وأن تركز على هدفين محددين هما: نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان. هذه المعادلة أخذت من رويترزالقدسمن قبل ينيتأوقات إسرائيللذلك لا علاقة له بالتسرب الهامشي وهو الخط السياسي الرسمي الذي تولته القدس. حتى أن فكرة " اتفاق سلام كامل " تظهر في الصحافة الإسرائيلية على أنها الأفق الذي تدعيه نتنياهو. In this structure, Hezbollah is not one of many topics. وهو الموضوع الذي تنظم حوله المفاوضات برمتها.

وهذا أمر أساسي لأنه يحرك مركز خطورة المناقشة. إن إسرائيل لا تتكلم أولا عن الانسحاب، والتعمير، والضمانات للمدنيين، أو إعادة تنشيط إطار متعدد الأطراف. يتحدث أولا عن تحييد حزب الله. وفي 14 نيسان/أبريل، شدّد غيديون سار هذا الخط بقوله أن مناقشات واشنطن ينبغي أن تركز على نزع سلاح الحركة الشيعة، وأن هذه الخطوة ينبغي أن تسبق أي اتفاق سلام أو تطبيع. وبعبارة أخرى، لا يُعرض السلام بوصفه السبيل إلى نزع السلاح. وهذا هو العكس: إن نزع السلاح يمثل شرطا مسبقا لأي مرحلة سياسية أخرى. هذا التسلسل الهرمي ليس دبلوماسياً فحسب وهو يبين أن إسرائيل تريد أن تجعل نسبة القوة العسكرية متراكمة لأسابيع على أساس هيكل سياسي جديد في لبنان.

الحديث بينما تستمر الحرب

والركيزة الثانية للظروف الإسرائيلية هي رفض وقف إطلاق النار المسبق. On the Lebanese side, the Washington meeting was to be used first to draw a stop to the strikes before any broader discussion. وعلى الجانب الإسرائيلي، رُفض هذا المنطق بطريقة مباشرة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل لن تناقش وقف إطلاق النار خلال الاجتماع. Theأوقات إسرائيلولخص موقف القدس بشكل أكثر وضوحا: لا مصلحة في هدنة حتى كان حزب الله « دونغ »، أي حُرم من قدرته على التصرف. وأصر نتنياهو بنفسه على أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان وأن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله بالقوة. وهذا الموقف ليس تفصيلا إجرائيا. وهذا يعني، بالنسبة لإسرائيل، أن الحرب لا تلف المحادثات من الخارج. إنه جزء من المفاوضات نفسها

This choice sheds light on the deep nature of the Israeli offer. ولا تقترح القدس تسلسلا كلاسيكيا لوقف التصعيد. وهو يقترح إجراء حوار قسري، حيث يجب أن يدفع استمرار الإضرابات والعمليات البرية بيروت إلى قبول جدول أعمال يركز على حزب الله. وهذا النهج واضح في الصحافة الإسرائيلية. مسؤول اقتبس منأوقات إسرائيلحتى بدأ: « لن نترك حمامات السلام » وخلف هذه الصيغة، فإن الفكرة واضحة: لا توجد مسألة تعليق الأداة العسكرية لتهيئة مناخ مؤات. بل على النقيض من ذلك، فهي مسألة مناقشة مع الحفاظ على ميزة الحريق. بالنسبة للبنان هذا يغير كل شيء وتتوقف المفاوضات المفتوحة في ظل هذه الظروف عن كونها قناة دبلوماسية بسيطة. ويصبح امتدادا سياسيا لتوازن السلطة المفروض على أرض الواقع.

وتعود المنطقة الآمنة إلى المناقشة

وحول هذه النواة، أصبح العنصر الثاني واضحا بصورة متزايدة: الإرادة الإسرائيلية لإعادة تشكيل جنوب لبنان ماديا. وتشير رويترز إلى أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان. Theأوقات إسرائيلوتذكر أن القدس تضغط على الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية، وتذهب إلى أبعد مدى لإحياء منطقة أمنية في جنوب البلد. هذا المنظور ليس عسكرياً فحسب وهو يعطي محتوى إقليمي للظروف الإسرائيلية. ولن يكون نزع سلاح حزب الله مجرد مسألة صواريخ أو قيادة أو هياكل سرية. وسيكون ذلك جزءاً من منطقة حدودية مُعاد تصميمها، تخضع لرقابة أعمق، وأكثر رصداً مستداماً، ويمكن أن تفرغ من أي وجود مسلح معادي على عمق ترغب فيه إسرائيل.

وفي هذا السياق، تعود قضية الليطاني إلى العلامة المائية في المناقشات الإسرائيلية. وحتى عندما لا تعرضها الصحافة المهيمنة كشرط مقفل بالفعل، فإن فكرة تجريد جنوب لبنان من السلاح على نحو أكثر دقة تظهر في خلفية التحليلات والتعليقات الأمنية. والمنطق الإسرائيلي ثابت: إذا أريد للحرب أن تؤدي إلى ترتيب جديد، فإن هذا الترتيب يجب أن يجعل من الصعب من الناحية المادية على حزب الله العودة إلى الحدود. ويفسر ذلك أيضا لماذا لا تزال القدس تشكك في وعود الدولة اللبنانية. الحكومة الإسرائيلية لا تشك في إرادة بيروت وشكك في قدرته الحقيقية على نزع سلاح حزب الله والسيطرة على الأرض وحدها. وهذا الشك هو الذي يغذي كلا من الضغط للحفاظ على العمليات العسكرية والإغراء بفرض تحول أوسع في مساحة الحدود.

أهم نقطة سياسية: وزراء حزب الله

والجانب الأكثر حساسية، الذي يتجاوز نزع السلاح، يتعلق الآن بمكان حزب الله داخل الدولة اللبنانية نفسها. يقول رويتر أن أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في مناقشات مجلس الوزراء قال أن إسرائيل ستدفع بيروت لإخراج وزراء حزب الله من الحكومة وهذا الطلب يغير طبيعة المحادثات. ولم تعد تقتصر على الأسلحة أو المواقع العسكرية أو الترتيبات الحدودية. It affects the composition of the Lebanese executive. وبعبارة أخرى، لم تعد إسرائيل تسعى فقط إلى الحد من التهديد الأمني. ويسعى أيضا إلى تغيير التوازن السياسي الداخلي للبنان. وفي مثل هذا النظام المؤسسي الهش، فإن هذا الشرط بعيد المدى. وهو يربط بين نهاية الحرب المحتملة وبين شكل من أشكال إعادة التكييف التي تفرضها الحكومة تحت الضغط.

ويشكل هذا الطلب جزءا من قراءة إسرائيلية أوسع للمشكلة اللبنانية. وبالنسبة للقدس، فإن حزب الله ليس فقط فاعلا مسلحا مستقلا. It is a force that weights on the state, infiltrate its decision-making mechanisms and prevents the exercise of full sovereignty. هذا بالضبط ما قاله (غيديون سار) بعرضه على (هزبولا) كمشكلة لأمن إسرائيل ولسيادة لبنان ولذلك، فإن المطالبة بطرد وزرائها هي بمثابة ترجمة هذه الفكرة إلى حالة سياسية ملموسة. الجيش وحده لن يكون كافياً يجب أن توافق بيروت أيضاً على تقليل وجود الحزب في الهياكل الرسمية والانتقال من الجيش إلى السياسة أمر حاسم هنا. وهو يبين أن المشروع الإسرائيلي يهدف بالفعل إلى تحقيق المزيد من الهدوء في الحدود.

ما تقوله الدوائر الأمنية الإسرائيلية

ومن حول هذا الجوهر أن المجموعة الأكبر التي تم تعميمها لمدة يومين قد تم سحقها. وفي الأوساط الاستراتيجية الإسرائيلية، فإن جدول الأعمال أكثر طموحا بكثير. A note published on 12 April by Alma Research, an Israeli centre very attentive to the northern front, states that an agreement with the Lebanese State will be worth nothing if the Hezbollah issue is not addressed in its full fishness. النص يدعو إلى حظر وتفكيك جميع أنظمة حزب الله المدنية والاقتصادية، بما في ذلك شبكاته التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية والمالية. ودعا أيضا إلى تفكك الروابط الدبلوماسية مع إيران وإغلاق السفارة الإيرانية في بيروت، التي قدمت كمركز رئيسي لنشاط الحرس الثوري. لم نعد في دبلوماسية الحدود وحدنا وندخل في مشروع أعمق بكثير لإعادة تصميم المشهد اللبناني.

نفس الملاحظة تذهب أبعد من ذلك ويدعو إلى فصل وزراء حزب الله في الحكومة، والحظر المستقبلي لممثليها في مواقع رئيسية، وتطهير واسع النطاق في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ضد جميع الأفراد الذين يعتبرون قريبين من الحركة، فضلا عن آلية أشد صرامة على الحدود السورية اللبنانية. The text also refers to the exclusion and arrest of any person cooperating with Hezbollah at the crossing points, under international supervision. وأخيرا، ينبغي أن تخضع المساعدة المقدمة إلى الجيش اللبناني، في هذه الرؤية، لإشراف أمريكي صارم. وفي هذه المرحلة، لا تشكل هذه القائمة خريطة طريق أقرتها الحكومة الإسرائيلية رسميا. ولكنه يبين بوضوح الاتجاه الذي يتجه فيه جزء مؤثر من جهاز الأمن والتحليل الإسرائيلي نحو إضعاف استراتيجي عالمي للحزب الله، العسكري والسياسي والمالي والمدني واللوجستي.

وهنا نحتاج إلى قراءة القائمة الأكثر جذرية التي تعمم باللغتين العربية والانكليزية. وجوهرها في إطار جدول الأعمال الإسرائيلي المرئي: نزع سلاح حزب الله، وآفاق السلام، واستبعاد ما قبل وقف إطلاق النار، وإخلاء وزرائه، والضغط على تحويل جنوب لبنان. ويشمل جزء آخر من هذه القائمة الأهداف التي صيغت في الدوائر الأمنية الإسرائيلية: إغلاق الشبكات المدنية والاقتصادية في حزب الله، وتطهير الأجهزة الأمنية، وفرض رقابة أشد على الحدود السورية، والحد من التأثير الإيراني في بيروت. إلا أن عنصرين لا يظهران في هذه المرحلة، نظراً للطلبات التي افترضها علناً نتنياهو أو صر في الصحافة الإسرائيلية المهيمنة حول واشنطن: الفصل الاسمي لقائد الجيش اللبناني وقائمة رسمية بمذكرات الاعتقال العامة ضد قيادة حزب الله بأكملها. وتتصل هاتان النقطتان بالمناخ الذي يكتنف المفاوضات أكثر مما تتعلق بالحزمة التي رسمتها القدس بالفعل.

هذا لا يجعلهم يهدرون على النقيض من ذلك، تداولهم يتحدث عن شيء في الوقت الراهن. ولم يعد جزء من المناقشة الإسرائيلية يستند إلى ترتيب أمني بسيط. وهو مسبب للتحول القسري للبنان. في هذا السياق، يجب أن تؤدي الحرب إلى تطهير دولة لبنانية من نفوذ حزب الله في الجيش، والوزارات، وشبكات العبور، والمؤسسات الاجتماعية والقنوات المالية. وكلما طالت الحرب، زادت رؤية هذه الرؤية القصوى. ولم يتم بعد إضفاء الطابع الرسمي الكامل عليها. ولكنه يمارس بالفعل ضغوطا على خط الحكومة، مما يدفع باستمرار الإطار التفاوضي نحو مطالب أكثر تدخلا وثقلا سياسيا بالنسبة لبيروت.

ما يعنيه هذا للبنان

ولذلك، فإن المخاطر بالنسبة لبيروت تتجاوز كثيرا مسألة وقف إطلاق النار. إن لبنان، بقبوله لشكل واشنطن، ليس راضيا عن الدخول في مناقشة بشأن نهاية الأعمال العدائية. وهي تدخل إطارا تسعى فيه إسرائيل بالفعل إلى تحديد شروط لبنان بعد الحرب. الجوهر الإسرائيلي الآن شرعي: لا هدنة مسبقة، ونزع سلاح حزب الله قبل أي مرحلة أخرى، وأفق السلام أو التطبيع، وإخلاء وزراء الحركة، وتوطيد نظام أمني جديد في الجنوب. حول هذا القلب الصلب، أكثر الدوائر الإسرائيلية هجوما تريد أن تذهب أبعد: لخفض شبكات حزب الله المدنية، لتطهير الجهاز الأمني، وتخريب صلاته الخارجية. وهذا التمديد التدريجي لجدول الأعمال يجعل الموقف اللبناني ضيقا بشكل خاص. ويجب أن يحاول وقف الإضرابات بينما يقاوم التفاوض الذي يتجاوز بالفعل الهيكل الداخلي للسلطة.

هذا التوتر سيهيمن على الأيام القليلة القادمة وكلما تقدمت إسرائيل عسكريا، كلما زادت رغبتها في تقديم الطلبات المعقولة التي كانت لا تزال أمس من برنامج متطرف. وكلما وافقت بيروت أكثر على الكلام دون وقف لإطلاق النار، كلما كان من المرجح أن نرى أن المناقشة تنزلق من أرض التصعيد إلى مرحلة إعادة الهندسة الداخلية. وفيما بين الاثنين، سيواصل حزب الله رفض إطار يهدف تحديدا إلى إضعاف جميع السجلات في آن واحد. وبالتالي، فإن المفاوضات التي تُفتح لا علاقة لها بالحوار الحدودي البسيط. وقد بدأت بالفعل معركة على الشكل المقبل للدولة اللبنانية، وأرصدةها الداخلية، والمكان الذي تعتقد إسرائيل الآن أنه يمكن إعادة تحديده بالحرب والدبلوماسية.