لبنان: الإضرابات ورد حزب الله والضغط الإقليمي

وفي صباح يوم الجمعة 27 آذار/مارس 2026، يستيقظ لبنان في ظل واقع حرب مزدوج. فمن جهة، ضربت الهجمات الإسرائيلية مرة أخرى الضواحي الجنوبية في بيروت وعدة قطاعات في الجنوب، مما يؤكد كثافة حملة عسكرية سبق أن قتلت أكثر من 000 1 شخص في لبنان وشردت أكثر من مليون شخص منذ 2 آذار/مارس. ومن جهة أخرى، حافظ حزب الله، بل كثف، وفقاً لعدد من وسائط الإعلام اللبنانية، على إطلاق صواريخه وهجمات الطائرات بدون طيار وعملياتها ضد مواقع ومواقع في شمال إسرائيل. وكثيراً ما يُنقل هذا البعد خلف نطاق المأساة المدنية اللبنانية، ولكنه يلقي نظرة مباشرة على القراءة العسكرية والسياسية للتسلسل الحالي.

وقبل الفجر، استهدفت ضربة شملت ثلاثة صواريخ مبنى في الضاحية الجنوبية من بيروت، وفقا لرواتر، دون نتائج نهائية فورية في الساعات الأولى. At the same time, shelling and bomb fire were reported in the south, including around Qana, Seddiqine, Haddatha and Kfar Rummane, according to information relayed by MTV from the NNA. لا يزال تحديد النطاق الإسرائيلي دون تغيير: ضرب قدرات حزب الله، ودفع وحداته بعيدا عن الحدود وإعداد منطقة عازلة إلى الليطاني. ولكن على أرض الواقع، يترجم هذا المنطق إلى استمرار الضغط العسكري على المستوطنات المدنية والطرق وهياكل الطوارئ.

سجل لبنان المدني الأخير لا يزال ينمو

ولا يزال سجل الإنسان في لبنان، حتى الآن، أثقل سجل لهذه الحرب. وأفاد رويتر في 20 آذار/مارس بأن ما لا يقل عن 000 1 شخص قد قُتلوا بالفعل وأن نحو مليون شخص قد شُردوا. Since then, other publications by Reuters, PA and live monitoring media have reported an even higher record, exceeding 1,100 deaths and 3,000 injuries as the strikes increase. This rapid progression confirms that the conflict has changed in nature: it is no longer just a border trade, but a war with a high civilian density, with cumulative effects on housing, relief, infrastructure and internal displacement.

وبالإضافة إلى المجموع الوطني، فإن تكوين الميزانية العمومية يُسترشد به أيضا في تطور الحملة. ووثق رويتر وفاة ما لا يقل عن 42 من العاملين في الإسعافات الأولية منذ 2 آذار/مارس، وكذلك الأضرار التي لحقت بالعديد من المستشفيات والمرافق الطبية أو وقف تشغيلها. وأشارت منظمة العفو الدولية أيضاً إلى أن المراكز الصحية التابعة لحزب الله، ولكنها تتلقى مدنيين، قد ضربت، في حين أن منظمات الحقوق تطعن في عدة مبررات إسرائيلية. ويعني ذلك، من الناحية الملموسة، أن الوفيات لم تعد تتوقف فقط على عنف الإضرابات، وإنما أيضا على القدرة الحقيقية على الإجلاء والعلاج والاستجابة في الوقت المناسب. وفي مدينة مثل النبطية، التي تفرغ إلى حد كبير من سكانها، يصبح هذا التدهور في الإغاثة عاملا أساسيا في التوازن البشري.

تفاصيل التفجيرات في الليل وفي الصباح الباكر

ويبين التسلسل العسكري في الساعات القليلة الماضية سلسلة من الضربات الجوية وطلقات المدفعية والعمليات البرية. وفي بيروت، أدت ضربة الفجر على الضواحي الجنوبية إلى إحياء الخوف من العودة المطردة للمداهمات على العاصمة أو على هامشها المباشر. In the south, MTV reported NNA reports of shooting at the outskirts of Qana and Seddiqine, as well as a raid on Haddatha. The same chain reported that the raid on Kfar Rummane resulted in two deaths and eight injuries according to the Ministry of Health. هذه الخريطة ليست عرضية It affects both residential areas, axes of movement and spaces associated with the logistical depth of Hezbollah.

ولدى إسرائيل الآن استراتيجية أوسع من مجرد استجابة واحدة. وأفاد رويتر في 26 آذار/مارس بأن الجيش الإسرائيلي كان يتجه نحو إنشاء " منطقة مكتفية " إلى الليطاني، مع تدمير الجسور، وتحصين المواقع، وتعجيل هدم المنازل في المنطقة الحدودية. وشددت منظمة العفو الدولية على أن هذا التوجه بعث مخاوف لبنان من احتلال الجنوب لفترات طويلة على نموذج الحلقات السابقة. ومن الناحية العملية، تحول هذه الاستراتيجية الحرب إلى حملة إقليمية لإعادة تشكيلها: أقل تنقلا للمدنيين، وصعوبات أكبر للعودة، وزيادة الضغط على بيروت للسيطرة السياسية والعسكرية على الجنوب وحده.

انتقام حزب الله لإسرائيل

ولا يمكن ترك هذا الجانب وراءه. نعم، أعمال (هزبولا) الانتقامية ضد إسرائيل تم إدامتها و وفقاً لعدة مؤشرات ويشير رويتر إلى أن التصعيد الحالي بدأ بعد هجمات حزب الله على إسرائيل في 2 آذار/مارس، وأن الحركة واصلت إطلاق صواريخ من شمال وجنوب الليطاني خلال الهجوم الإسرائيلي. وفي التحليل الذي أجرته الوكالة في 26 آذار/مارس بشأن المنطقة العازلة في المستقبل، تصف الوكالة صراحة التبادلات المميتة والمتكررة، التي يحتفظ فيها حزب الله بالقدرة الكافية على إطلاق النار لاستهداف المواقع الإسرائيلية الشمالية وتعقيد التقدم الإسرائيلي.

وتشير وسائط الإعلام اللبنانية القريبة من الأرض إلى ارتفاع حاد. وفي الساعات الأولى من يوم 27 آذار/مارس، نقل الجيش الوطني النيبالي تكثيف عمليات حزب الله، مع إطلاق مدفعية على القوات والمركبات الإسرائيلية في الخيام، فضلا عن إطلاق نيران طائرة بدون طيار على مستوطنة شتولا. وقد نشر المنار، من جانبه، عدة بلاغات عسكرية تشير إلى شعلات صاروخية ضد مواقع المدفعية وقواعدها ومواقعها في شمال إسرائيل، فضلا عن حزام الطائرات بلا طيار التي تستهدف ميتولا وغيرها من الأهداف. وتعطي هذه العناصر صورة واضحة للعملية الحالية: الجمع بين الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف المضادة للدبابات لتسديد الجبهة الشمالية الإسرائيلية، وكبح المناورات الأرضية، وتظهر أنه لا يجري تحقيق تقدم إسرائيلي بدون تكلفة. ومن ناحية أخرى، لا يمكن دائما التحقق بشكل مستقل من التفاصيل الدقيقة لكل هدف مطالَب به وقت إعلان هذه العمليات.

The impact on Israel is not theoretical. TheWall Street Journalوأفاد بأن رجلاً يبلغ من العمر حوالي 30 عاماً قد قُتل في نهريا يوم الخميس 26 آذار/مارس بنيران صاروخية، وأصيب عدد من الجرحى، بما في ذلك إصابة واحدة على الأقل ضرباً خطيراً وفقاً لما ذكره ماغن دافيد آدوم. وقد أبلغ رويتر بالفعل في بداية الشهر أن قذيفة أطلقت من لبنان قد ضربت منزلا في شمال إسرائيل، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح. Other attacks also affected or threatened Misgav Am, Metula and other locations near the border. وبعبارة أخرى، فإن شمال إسرائيل لا يزال تحت ضغط حقيقي، مع ما يلحقه دائما من أضرار وإصابة ووفاة وحياة مدنية يزعجها الإنذار والنار.

حرب غير متناظرة لكن ليس بطريق واحد

غير أنه يجب الحفاظ على التسلسل الهرمي للوقائع. كثافة أعمال (هزبولا) الإنتقامية لا تمحو عدم تماثل الصراع فالتكاليف البشرية والمادية والإقليمية أعلى من ذلك في لبنان، حيث أثرت الضربات الإسرائيلية على بيروت، والجنوب، وعمال الإغاثة، والهياكل الأساسية الطبية، والطرق. ولكن من غير الصحيح بالمثل عرض هذه المرحلة كحرب ذات اتجاه واحد. ولا يزال حزب الله يظهر ضررا كبيرا لإسرائيل، سواء كانت صواريخ أو طائرات بدون طيار أو هجمات مضادة للدبابات. وهذا الثبات هو الذي يغذي الخطاب الإسرائيلي على الحاجة إلى عمق الأمن خارج الحدود.

وهذه الدينامية تبرز أيضا معركة السرد. على الجانب الإسرائيلي، هجمات حزب الله على المدن والمواقع الشمالية يجري طرحها لتبرير التقدم الأرضي وإنشاء منطقة عازلة. وعلى جانب حزب الله، يجب أن يُظهر كل إطلاق نار على قاعدة، كل صالون طائرة بدون طيار وكل خسارة إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يأمّن الجبهة بسرعة ولا أن يمضي قدما دون زيادة التكاليف. وفي هذا السياق، يجب أن نقرأ النشرات الصحفية عن ميتولا أو شتولا أو شمير أو تجمعات الجنود القريبين من الحدود: فهي لا تستخدم فقط للإعلان عن عمل، وإنما لترسيخ فكرة استمرار المرونة من الناحية السياسية.

عدد من الجنود قتلوا أيضا

كما تنعكس كثافة الانتقام هذه في الإصابات العسكرية الإسرائيلية. وأبلغ رويتر عن مقتل جنديين إسرائيليين أثناء القتال في جنوب لبنان في 26 آذار/مارس. وفي وقت سابق، أبلغت الوكالة بالفعل عن وفاة جنديين إسرائيليين آخرين في بداية المرحلة الحالية من النزاع. This results in least several deaths in Israeli ranks as a result of fighting in Lebanon. وهناك إعلانات أخرى تدور في وسائط الإعلام الإسرائيلية أو الحزبية، ولكن ليس لها جميعها نفس مستوى التأكيد المستقل في الوقت نفسه. ولذلك يلزم توخي الحذر في المجموع الدقيق، دون التشكيك في حقيقة الخسائر.

من الناحية السياسية، هذه الوفيات تهم الكثير. ومع ازدياد عدد الضحايا الإسرائيليين، يصبح من الأصعب على الحكومة أن تقدم العملية الميدانية بوصفها مجرد بعثة أمنية. كما أنها تغذي حجة حزب الله أن احتلال مستدام للجنوب سيكون له ثمن عسكري مرتفع. وترى إسرائيل، من ناحية أخرى، أن هذه الخسائر تبرهن على أن الوضع القائم قبل الحرب لم يعد قابلاً للثقة وأنه يجب فرض مسافة أمنية. وهكذا فإن الجبهة الشمالية الإسرائيلية وجنوب لبنان يستجيبان في مرآة: إذ أن أحدهما يمثل مبررا للآخر، وكل غارة، وكل جندي مقتول يعزز منطق التصعيد.

السياسة اللبنانية: دولة تحت الضغط، حزب الله في التحدي

وفي بيروت، لا يزال المشهد السياسي يهيمن عليه نفس التناقض. The government seeks to reiterate state authority over Hezbollah, while facing an Israeli campaign that destroys part of the territory and increases the anger of an extract population.العالموفي 25 آذار/مارس، ذكر أن حزب الله قد طعن علنا في تشديد الدولة اللبنانية، بعد طرد السفير الإيراني، والرغبة الواضحة في تأطير النشاط العسكري للحركة بحزم أكبر. وهذا التوتر الداخلي لا يوقف الحرب؛ إنها تعقّدها For the State must both manage the displaced, maintain institutional cohesion and respond to a military reality over which it has only limited control.

وبالتالي فإن للحرب الحالية أثر سياسي ثلاثي الأبعاد. فهو يضعف لبنان من الناحية المادية من خلال التدمير والتشريد. It puts pressure on Hezbollah as a central armed actor in the conflict. وهي تدفع السلطة اللبنانية إلى وضع نفسها بوضوح أكبر من ذي قبل بشأن مسألة احتكار القوة. غير أن هذا الإيضاح يأتي في أسوأ لحظة ممكنة، حيث يقوم المجتمع بجمع الإضرابات، وتضعف الخدمات العامة، ويرجح أن يعاد تشكيل الجنوب بصورة دائمة بسبب الهجوم الإسرائيلي. In this context, the issue of sovereignty is not dealt with in the abstract: it is dealt with under bombs.

ترامب يمدد الموعد النهائي ويشدد النبرة على إيران

على المستوى الإقليمي، يوم 27 آذار/مارس 2026 لا يزال يتميز بقرار دونالد ترامب تمديد الموعد النهائي قبل عشرة أيام من الإضرابات المحتملة على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يؤخر الموعد النهائي حتى 6 نيسان/أبريل 2026. وأفاد رويترز أن رئيس الولايات المتحدة ادعى أن المناقشات كانت « جيدة جداً » بينما يكرر أن الولايات المتحدة يمكن أن تستأنف أو تكثف الإضرابات إذا لم يتوصل إلى اتفاق. وطعنت إيران، من جانبها، في فكرة إجراء مفاوضات متقدمة. وهذا الجمع بين التعليق التكتيكي واللغة الهجومية غير مؤكد إلى حد بعيد في جميع أنحاء المنطقة.

وبالنسبة للبنان، فإن تمديد الجدول الزمني للولايات المتحدة ليس تفاصيل خارجية. وما دامت واشنطن وطهران وإسرائيل منخرطة في مواجهة مفتوحة، فإن الجبهة اللبنانية تحتفظ بوظيفة استراتيجية. ويعمل حزب الله كقناة إقليمية للضغط على إسرائيل. وتسعى إسرائيل إلى تدهور الأداة العسكرية الأقرب إلى حدودها الشمالية. وتحاول بيروت أن تنجو من حرب سياسية يتخطى منطقها حدود الإطار الوطني. وقد يؤدي التأجيل الذي أعلنته ترامب إلى إبطاء تصعيد بعض الهياكل الأساسية الإيرانية، ولكنه لا يقلل تلقائياً من العنف في المسارح المحيطة. وعلى العكس من ذلك، يمكنها أن تشجع كل طرف على تحسين موقفه قبل إجراء أي مفاوضات رسمية أخرى.