لبنان: التفاوض تحت الإضرابات الإسرائيلية؟?

ويقترب لبنان من تسلسل دبلوماسي استثنائي في 14 نيسان/أبريل، ولكنه لا ينفتح في مناخ من التصعيد. وعقد الاجتماع في واشنطن بين المسؤولين اللبنانيين والأمريكيين والإسرائيليين مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في الجنوب وفي البقاع، لا يزال حزب الله يطالب بالهجمات، وحاولت السلطات اللبنانية، في اللحظة الأخيرة تقريبا، فرض وقف لإطلاق النار كشرط أساسي سياسي.

ولذلك لم يعد جوهر المشكلة مجرد وجود قناة للحوار بين بيروت وتل أبيب. وهو يقيم في ظروف هذا الحوار. وبالنسبة للبنان، يتطلب التفاوض الموثوق به وقف إطلاق النار على الأقل. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الإشارات التي أُرسلت على مدى الأيام القليلة الماضية تشير على العكس من ذلك إلى أنها مسألة تتعلق بالمناقشة دون التخلي عن القلعة العسكرية، وربما حتى باستخدامها لتقييد محتوى المبادلات في البداية.

واشنطن تفتح قناة بدون هدنة

هذا التناقض يعطي نبرة للمحادثات (بيروت) تريد اختبار قدرة (واشنطن) على وقف الإضرابات، إن كان ذلك مؤقتاً، لفتح مساحة سياسية مستدامة داخل البلاد. وترغب إسرائيل في وضع أمن حدودها الشمالية، والبعد الدائم عن حزب الله، وبوضوح متزايد، مسألة نزع السلاح في صميم أي مناقشة. وبين هذين الخطين، يرفض حزب الله تأييد اجتماع يعتبره غير مجد طالما استمر القصف. ولذلك فإن اجتماع واشنطن لا يظهر نتيجة لإلغاء التصعيد. إنها أشبه بمحاولة للتفاوض بينما تستمر الحرب في إقامة توازن القوى.

وقد ظل الموقف اللبناني من هذه النقطة ثابتا بشكل ملحوظ. وذكر الرئيس جوزيف أوون أن بيروت تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في واشنطن قبل أي مرحلة أوسع من المناقشات. وقامت أيضا وكالة الإعلام الوطنية بنقل هذا الخط الذي أبرز فكرة الوساطة الإيطالية التكميلية والهدف ذي الأولوية المتمثل في وقف الأعمال القتالية. It is part of an approach already described by Reuters a few days earlier: according to a Lebanese senior official, Lebanon was seeking a temporary ceasefire on a separate track, but inspiration by the same model as the fragile truce negotiated between Washington and Tehran. وبعبارة أخرى، تود بيروت أن تحول دون بدء المفاوضات مع إسرائيل في شكل مجرد ملاحظة ضعف فرضتها الحرب.

ويستجيب هذا النهج اللبناني أيضا لقيود داخلية. وأشار جوزيف أون إلى أن المفاوضات مع إسرائيل تقع على عاتق الدولة اللبنانية وليس على عاتق ممثل آخر. وقد تبدو الصيغة مؤسسية. وهو في الواقع سياسي عميق. ومن المعتزم إعادة التأكيد على أن سيادة التفاوض لا تنتمي إلى الوسطاء الأجانب أو الفصائل المسلحة أو إلى القراءات الإسرائيلية للمشهد اللبناني. والسؤال الآخر وراء مناقشة وقف إطلاق النار هو: من يتكلم باسم لبنان عندما يتعرض البلد لضغوط عسكرية، ويرفض أحد الجهات الفاعلة المسلحة الرئيسية العملية الجارية. وكلما أصرت بيروت أكثر على احتكار الدولة، كلما سعت إلى تجنب تفسير محادثات واشنطن على أنها مفاوضات مفروضة على مركز سياسي ضعيف.

ويكتسي الإطار الذي وضعته واشنطن أهمية في حد ذاته. ووفقاً للرابطة، عرض مسؤول من إدارة الدولة المناقشات على أنها مناقشات مفتوحة ومباشرة رفيعة المستوى بين إسرائيل ولبنان، وهو أول من نوعه منذ المفاوضات التي جرت في عام 1993. The same official explained that the American objective was twofold: to ensure the long-term security of Israel’s northern border and to support the Lebanese government’s efforts to reiterate its full sovereignty over its territory and political life. والصياغة مهمة. وهو يبين أن الولايات المتحدة لا تعتبر هذه المناقشات مجرد آلية لإلغاء التصعيد المخصص. كما أنها تسعى إلى إعادة تشكيل الإطار الأمني والسياسي لجنوب لبنان، على خلفية دور الدولة في المستقبل ودور حزب الله.

المعلومات من (واشنطن) والتي نقلتها (تايمز) من (إسرائيل) و (إم تي في) تؤكد أن اجتماع الثلاثاء هذا هو الخطوة الأولى The Times of Israel said that the meeting was to bring together Lebanon’s Ambassador to Washington, D.C., Nada Hamadeh, his Israeli counterpart Yechiel Leiter and the American Ambassador to Beirut, Michel Issa, after a first-ever telephone exchange between the two countries. وتشكِّل هذه الآلية، من جانبها، شكلاً تحضيرياً قصيراً جداً، مع افتراض إجراء مزيد من المناقشات التي يمكن الترحيب بها في قبرص. ويعكس هذا الهيكل التدريجي هشاشة اللحظات الشديدة. لا أحد يتحدث عن صفقة قريبة والسؤال الأول هو ما إذا كان هناك حد أدنى من الأسباب الإجرائية، وما إذا كان هذا الأساس يمكن أن ينجو من ضغوط الأحداث العسكرية الجارية.

إسرائيل تريد التحدث بأيدي عسكرية

وهذا هو المكان الذي يميز فيه الخط الإسرائيلي بشكل أوضح عن خط لبنان. وعلى الجانب الإسرائيلي، لا يوجد دليل واضح على قبول وقف إطلاق النار المسبق. وأفادت صحيفة " تايمز " الإسرائيلية بأن واشنطن وبيروت تحثان إسرائيل على الموافقة على هدنة قبل الاجتماع كدليل على الجدية، غير أن القدس أصرت على مناقشتها حتى مع استمرار القتال. وقامت شركة " إل بي سي " ، من جانبها، بإعادة تأكيد بيان بنجامين نيتانياهو بأنه لم يعد مجرد خمسة مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان، بل منطقة أمنية أوسع نطاقاً مصممة لتحييد ما عرضته كتهديد لتسلل حزب الله وإطلاق الصواريخ. إن المنطق لا يكتنفه الغموض: إن إسرائيل ترغب في التفاوض دون تهدئة النسيج.

كما أن الأدلة التي أبلغ عنها هذا الصباح MTV على إذاعة الجيش الإسرائيلي تعزز هذه القراءة. ووفقا لهذه المعلومات، يهدف اجتماع اليوم إلى وضع إطار عام للمفاوضات مع لبنان، مع جدول زمني، في حين لن يكون السلام ممكنا بدون نزع سلاح حزب الله. وتذهب جروسالم بوست في نفس الاتجاه بتقديم اجتماع واشنطن كتبادل مخصص لنزع سلاح حزب الله والبحث عن اتفاق أمني إسرائيلي طويل الأجل. ولا يعني هذا التقارب في وسائط الإعلام الإسرائيلية أن السيناريو مقفل بالفعل. ومن ناحية أخرى، يبين التقرير أنه، من وجهة نظر إسرائيل، لا يقصد من المناقشة فقط وقف الإضرابات. ويُستخدم أيضاً في تحديد الشروط السياسية التي تود إسرائيل فرضها نتيجة لذلك، فور فتح العملية.

التضاريس العسكرية تكمل هذا الترتيب وأفاد رويتر بأن الجيش الإسرائيلي قد أنهى سطوة بنت جبيل وأطلق هجوماً أرضياً على هذه المدينة الحدودية ذات القيمة الاستراتيجية والرمزية العالية، وذلك بهدف محدد هو الحصول على السيطرة التشغيلية الكاملة عليها في الأيام القادمة. ووفرت قوات الدفاع الإسرائيلية وتوقيت إسرائيل هذه المعركة راحة إضافية بالتذكير بالتهمة السياسية للمكان: إن بنت جبيل مرتبطة بخطاب عام 2000 الذي وصف فيه حسن نصر الله إسرائيل بأنها أضعف من شبكة العنكبوت. وبالتالي، فإن الاستيلاء على ملعب المدينة، الذي يديره الجيش الإسرائيلي، ليس مجرد كسب تكتيكي. وهي تشارك في مظاهرة نفسية وسياسية على حد سواء، عشية اجتماع دبلوماسي تعتزم فيه إسرائيل التوصل إلى موقف من القوة.

التضاريس لا تزال تملي الإيقاع

وهذا التداخل بين الضغط العسكري وجدول الأعمال الدبلوماسي ليس نظريا. وهو ملاحظ في التسلسل الزمني للـ 24 ساعة الماضية. وأبلغت وكالة المعلومات الوطنية عن إضرابات في جنوب لبنان والبقاع، بما في ذلك في صهمور، حيث أُبلغ عن مقتل اثنين وعدة جرحى. Other reports reported by MTV include one dead and three wounded in Chabriha, Tyre district, while Al Manar reported raids on Qlaile and Shebaa in the morning, as well as the explosion of a drone in the latter town, causing minor injuries. ومن ثم فإن خريطة الإضراب تتجاوز إلى حد بعيد نقطة اتصال واحدة. وتشير إلى أن لبنان لا يتفاوض بعد توقف في الأعمال القتالية، ولكن في الوقت نفسه لا تزال حملة جوية وأرضية تفرض سرعتها.

وتعطي التكلفة البشرية المتراكمة هذه السلسلة عمقاً خاصاً. According to the National Information Agency, the official assessment, which was arrested on 13 April, reported 2,089 deaths and 6,762 injuries in Lebanon since 2 March. ويذكر رويتر أيضا أكثر من مليون مشرد منذ بداية الهجوم الحالي. وهذه الأرقام لا تشير فقط إلى كثافة الحرب. وهم يثقلون مباشرة بمصداقية عملية دبلوماسية قد تبدو، دون توقف حقيقي للنار، جزءا كبيرا من الجمهور كممارسة رسمية بينما تستمر الخسائر. هذا البعد الداخلي يحسب بشكل كبير. وفي مجتمع يعاني بالفعل من التدمير والتشريد والاستنفاد الاقتصادي، لا يقتصر السؤال على التفاوض، بل في أي وقت، في ظل أي ظروف ومع الحد الأدنى من الحماية للمدنيين.

إن حزب الله يستغل هذه النقطة من التوتر على وجه التحديد. Reuters reports that Naïm Qassem called on the Lebanese government to abolish the Washington meeting, finding it unnecessary as long as the Israeli attacks continued. ويتمشى هذا الموقف مع خط مرئي بالفعل لعدة أيام: فالحركة ترفض الاعتراف بفائدة سياسية للمحادثات التي تُجرى بينما تظل نسبة القوة العسكرية مفتوحة. ومن شأن التفاوض في هذه الظروف، في رأيه، أن يضفي الشرعية على آلية لترجمة الضغوط الدبلوماسية من الأسلحة. وهذا الاعتراض ليس إيديولوجيا فحسب. وهو يهدف إلى منع الدولة اللبنانية من تحويل السعي إلى وقف لإطلاق النار إلى نقطة دخول إلى مناقشة أوسع نطاقا بشأن الوضع العسكري لحزب الله دون اتفاق وطني مسبق.

وبالتوازي، لم تتجمد الجبهات. The National Information Agency reported drone attacks and rocket attacks claimed by Hezbollah, while Reuters reported that the Israeli army claimed to have intercepted more than ten drones and rockets fired from Lebanon on Monday. The Times of Israel reported that an Israeli reservist had been killed in southern Lebanon and that three others had been injured in the same incident. وهذه الاستمرارية للمواجهات تُعد سياسية وعسكرية. وهي تسمح لإسرائيل بأن تحتج بأنه لا يمكنها تعليق عملياتها إلى أن يظل التهديد ناشطاً، ويدفع حزب الله بأنه لا يزال قادراً على العمل على الرغم من كثافة الإضرابات. وفي هذا وجها لوجه، يعود كل تبادل لإطلاق النار فورا إلى طاولة المفاوضات.

ثلاث نقاط منطقية

ومن ثم فإن لبنان يقع بين ثلاثة منطق لا يتطابق. الأول في بيروت، الذي يريد هدنة لمنع تقليص الحوار من أجل تسجيل توازن غير مؤاتٍ للسلطة. الثاني في (واشنطن) الذي يسعى إلى تثبيت الحدود الشمالية لإسرائيل في الوقت الذي يعزز فيه الدولة اللبنانية ويقلل ضمناً من استقلالية حزب الله العسكرية والثالث هو إسرائيل، التي ترغب في الاستفادة من كثافة اللحظة اللازمة للحصول على إطار أمني جديد في جنوب لبنان، مع منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، ووضع حد لمسألة أسلحة حزب الله. وقد تعبر هذه الأهداف في بعض الأحيان، ولكنها ليست متطابقة. ولذلك، فإن مجرد فتح قناة دبلوماسية لا يكفي لإبطال الخلاف الموضوعي بشأن الغرض من العملية.

In this equation, European initiatives still weight little, but they signal growing concern. وعرضت إيطاليا وساطة رئيس دبلوماسيتها من بابدا لوقف إطلاق النار، وأعربت في الوقت نفسه عن استعدادها لاستضافة أي اجتماعات بين لبنان وإسرائيل. وهذا الدعم له فائدة سياسية بالنسبة لبيروت، حيث أنه يوسع دائرة الجهات الفاعلة التي تدعو إلى وقف التصعيد الفوري. غير أنها لا تغير جوهر المشكلة. وطالما أن واشنطن لا تحصل من إسرائيل على بادرة ملموسة على الإضرابات، ستظل الوساطة معلقة من تناقض مركزي: كيفية فتح حوار جاد عندما يرى أحد الطرفين أن الضغط العسكري هو بالتحديد جزء من المناقشة.

بيد أن هذا الـ 14 من نيسان/أبريل يمكن أن يشكل نقطة تحول، ولكن ليس بالضرورة نقطة التهدئة. وإذا كان اجتماع واشنطن لا يؤدي إلا إلى طريقة أو جدول زمني أو سلسلة من الاجتماعات، فإنه سيكون قد أكد بالفعل أمرا أساسيا: فالمسألة اللبنانية يجري تناولها الآن في سياق تمضي فيه الحرب والدبلوماسية بالتوازي، دون انتظار بعضنا البعض. وبالنسبة لبيروت، يتمثل التحدي في منع هذا التحفيز من تحويل المحادثات إلى غرفة تسجيل للمطالب التي تصاغ في إطار القنابل. وبالنسبة لإسرائيل، يتمثل التحدي في استخدام الميزة العسكرية لتحديد شروط الترتيب المقبل. وبالنسبة لحزب الله، لا يتمثل التحدي في السماح بإنشاء عملية تعزل سياسيا دون أي ضمان لوقف الإضراب. ومن هذا الخلل الأولي، الذي يعتمد عليه المستقبل أكثر بكثير من الوعد بالسلام.