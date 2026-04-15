لبنان: التفاوض من دون القدرة على الغاء

ويدخل لبنان في مناقشاته مع إسرائيل دون أي حرية دبلوماسية حقيقية. هذا هو المفارقة الكاملة للتسلسل المفتوح في واشنطن وتحتاج بيروت إلى التحدث، لأن الحرب تدمر الجنوب، وتستنفد الدولة، وتؤخر عودة المشردين وتهدد بإنشاء حالة عسكرية جديدة. ولكن لا يمكن أن ينخرط في أي اتجاه، لأن المطالب الإسرائيلية تتعلق بأكثر المسائل متفجرة في النظام اللبناني: أسلحة حزب الله وقدرة الدولة الحقيقية على فرض سيادتها وحدها. ومن ثم، فإن التفاوض ليس ممارسة تقليدية. ولا تسعى السلطات اللبنانية إلى التوصل إلى اتفاق تاريخي كبير أو إلى التطبيع المفترض. إنه يبحث عن مساحة تنفس دنيا وحسب وكالة أنباء، أبرز الوفد اللبناني ثلاث أولويات فورية هي: وقف إطلاق النار، وعودة المشردين داخليا، والطوارئ الإنسانية. وأمام ذلك، رفضت إسرائيل أن تجعل هدنة قلب المحادثات وأن تضع تحييد حزب الله أولا. هذا الضباب يلخص كل الصعوبات يريد لبنان وقف الحرب قبل إعادة فتح أكثر الملفات متفجرة. وترغب إسرائيل في استخدام الحرب لتحقيق نتائج بشأن هذه المسائل. وبين الاثنين، لا يقاس هامش المناورة اللبنانية بحرية التفاوض، بل بالقدرة على تجنب الأسوأ دون فقدان ما تبقى من التماسك الداخلي.

أول مستحيل هو الجيش وتدرك بيروت أنها لا تستطيع تحمل حرب تزداد تكلفتها لفترة طويلة. ويتراكم التدمير، ويزداد الاقتصاد انخفاضا، وتفرغ القرى في الجنوب، ولا تملك الحكومة المركزية الموارد المالية ولا القوة المؤسسية لاستيعاب الصراع المطول. وحتى عندما تدعو الحكومة اللبنانية إلى الحزم السياسي، فإنها تسوغ هذه الحقيقة الأساسية: فكل أسبوع إضافي يضعف الدولة ويقلل من قدرتها على استعادة أقدامها في المناطق المتضررة. According to media sources, more than 2,000 people have been killed since the widening of the confrontation in March and about 1.2 million people have been displaced, at least temporarily. ولا تسفر هذه الأرقام وحدها عن نتيجة دبلوماسية، ولكنها تفسر لماذا تصر بيروت على الضرورة الملحة لوقف الأعمال القتالية. إن لبنان ليس في وضع دولة تختار بين عدة خيارات استراتيجية. وهي تتصرف تحت الإكراه، مع هدف ذي أولوية لا علاقة له بالأيديولوجية: منع الحرب من التدمير الدائم لما تبقى من السلطة العامة والنسيج الاجتماعي في الجنوب. وهذا ما يجعل المناقشة حساسة للغاية. وكلما زادت حاجة القوة إلى وقف لإطلاق النار، كلما وجدت نفسها معرضة لضغوط من الجانب الآخر، وهو ما يعرف تماما أن الحرب تكلف الآن لبنان أكثر بكثير من إسرائيل من حيث التكاليف المدنية والمؤسسية والإقليمية.

والمستحيل الثاني سياسي. ويمكن للدولة اللبنانية أن تشير إلى أن القرار المتعلق بالحرب والسلام يجب أن يعود إليها، ويمكنها أن تكرر أن السيادة غير مشتركة، ويمكنها أن تؤكد أن عودة الجيش والإدارة إلى الجنوب هي ضرورة وطنية. ولكن بين هذا المبدأ وتنفيذه الفوري، فإن الفجوة هائلة. The disarmament of Hezbollah is not an administrative file that the government could execute under external injunction. هذه هي أكثر القضايا حساسية في البلاد، تلك التي تُلزم توازن القوى بين المجتمعات، ذكرى النزاعات الداخلية، وضع « المُقاومة »، مكان (إيران) في لبنان، وقدرة الجيش الحقيقية على فرض نفسه دون إحداث أزمة أكثر خطورة. القادة اللبنانيون يعرفون ذلك بعض شركائهم الغربيين يعرفون ذلك أيضاً ولهذا السبب تدافع بيروت عن نهج تدريجي. ومع أخذ هذا في الاعتبار، ينبغي أولاً الحد من العنف، وإعادة الدولة إلى المركز في المناطق الأكثر تضرراً، وضمان عودة المدنيين، وإعادة فتح القضايا الهيكلية تدريجياً. وتطالب إسرائيل بالعكس: إشارة قوية عن حزب الله قبل أي مناقشة جادة للهدنة. وهذا التراجع في الجدول الزمني يبطل تقريبا فرص التوصل إلى حل وسط سريع. ويحول التفاوض إلى اختبار تتابع. ويقول لبنان إنه لا يمكن التعامل سياسياً مع أكثر المواد المتفجرة إلا في سياق إزالة التصعيد. وأجابت إسرائيل بأنه لن يكون هناك أي تصعيد قوي دون معالجة مسبقة لهذه المواضيع.

تتفاوض إسرائيل للحصول على أكثر من الهدوء المؤقت

ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن المنطق ثابت. وبعد أشهر من المواجهة في الشمال وتسلسل إقليمي تهيمن عليه الحرب ضد إيران، تود الحكومة أن تترك هذه المرحلة بضمانات ملموسة. إنه لا يبحث عن بضعة أسابيع من الهدوء يريد تغيير البيئة الأمنية بعمق على حدوده الشمالية وهذا يفسر قسوة المطالب التي تقدمت بها بيروت. وترى إسرائيل أن المشكلة الرئيسية ليست الحرب ذاتها، بل الهيكل الذي مكّن من ذلك: حزب الله المسلح، المتجذر والقادر على فتح جبهة باسم جدول أعمال يتجاوز الولاية اللبنانية. ومن هذا المنظور، فإن وقف إطلاق النار ليس غاية. من المنطقي فقط أن يكرس تحولاً في توازن القوى ووفقا لوكالة الأنباء، أوضح المسؤولون الإسرائيليون أنهم لا يريدون فصل الهدنة عن ملف حزب الله. إن هذا الموقف يتسم بالشرعية السياسية في القدس. ومن المستحيل تقريبا أن يرضيه في بيروت. والأمر يتعلق بالطلب إلى لبنان أن يثبت، منذ بداية المحادثات، أنه يسيطر بالفعل على ما يسعى إلى إعادة البناء: سلطة حكومية غير متنازع عليها في جميع أنحاء إقليمه.

وهذه الفجوة واضحة عند مقارنة أولويات العاصمتين. وتقترب بيروت من المناقشة بمنطق من الحماية: وقف الإضرابات، واستعادة المشردين، وتجنب الاحتلال الدائم لأجزاء من الجنوب، والبدء في إعادة الإدارة والاستعداد لإعادة البناء. وتقترب إسرائيل من نفس المناقشة بمنطق النتيجة الاستراتيجية: تأمين معتكف حزب الله، وتأمين حدوده الشمالية، وإظهار رأيها بأنه لن يتم منح أي وقف دون اعتبار جاد. ولذلك فإن الحوار لا يركز أولا على نفس الأشياء. الأمر يتعلق بالتسلسل الهرمي لحالات الطوارئ وعندما يرى لبنان أن هناك كارثة تُقطع، ترى إسرائيل فرصة لإعادة سحب شروط توازن السلطة. وهذه هي صعوبة المناقشات الجارية. فهي تاريخية بوجودها، ولكنها تظل هشة بمحتواها. إن مجرد حدوثها لا يعني أن المواقف تقترب. هذا يعني فقط أن الجميع يختبر إمكانية وضع إطار وبالنسبة لبيروت، يجب أن يسمح لنا هذا الإطار بالخروج من الجيش. وبالنسبة لإسرائيل، يجب عليها أن تكفل عدم عودة الخروج من الأزمة في نهاية المطاف إلى التهديد الشمالي. وطالما بقيت هاتان الزمالات في المعارضة، سيمضي لبنان قدما بهمش صغير للغاية.

وفي بيروت، يكشف التفاوض بالفعل

ويواجه لبنان صعوبة إضافية: ففي لبنان، لا تحكم المفاوضات على نتائجها المحتملة فحسب. It is already challenged in principle. وبالنسبة لجزء من البلد، فإن الحديث إلى إسرائيل ما دامت الإضرابات لا تزال تشكل منطق الاستسلام. هيزبولا وحلفائها يلعبون هذه الخريطة بالكامل They want to prevent the state from appearing as the sovereign interlocutor of a file that the party considers to be linked first to the armed power relationship with Israel. هذا الخط لا يستجيب فقط للوضع الإيديولوجي ويهدف أيضا إلى منع مسألة أسلحة حزب الله من الانتقال تدريجيا من سجل المواجهة الإقليمية إلى سجل السيادة الداخلية اللبنانية. وإذا حدث ذلك، فإن المناقشة ستتغير في طبيعتها. ولن يكون ذلك مجرد مقاومة أو ردع، بل هو تحكيم صريح بين منطق الحزب المسلح ومنطق الدولة. بالنسبة للحكومة، معركة السر هذه حاسمة. وكل اجتماع، وكل صيغة دبلوماسية، يراعى كل لفتة من هذه الزاوية. ويمكن استخدام أي انطباع بالامتياز الانفرادي ضده. ويمكن أيضا الإبلاغ عن الحذر المفرط على أنه معقم. وهذا هو السبب في أن بيروت تتقدم بضبط النفس الشديد، وتسعى إلى الكلام دون إعطاء الشعور بالإيذاء.

وعلى العكس من ذلك، يعتقد جزء آخر من الساحة السياسية اللبنانية أنه يجب على الدولة أن تستفيد من الضعف النسبي لحزب الله في المضي قدما. مسؤولون معاديون لحزب الشيعة يدعمون خط الحكومة عندما يتطلب احتكار للسيادة لكن يلومونه لعدم تحويل هذا المبدأ إلى عمل أسرع وعقلهم بسيط: إذا خرج حزب الله من حرب أضعفها عسكريا وسياسيا، فعلينا الآن أن نرسي أسس إعادة توازن دائمة لصالح الدولة. This current does not weight in the same way according to regions and parties, but it helps to further reduce the space for manoeuvre of the Salam cabinet. لأنه يضعه تحت نقد متناقض وبالنسبة للبعض، تتفاوض الحكومة بالفعل مع إسرائيل. وبالنسبة للآخرين، فإنه لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية ضد حزب الله. وبين هذين الخطين، لا تظهر أغلبية بسيطة. وبالتالي، فإن السلطة تُدير معادلة شبه مستحيلة: طمأنة الشركاء الأجانب دون أن يفقدوا الشوارع الداخلية، والدفاع عن السيادة دون أن يبشروا بما لا يمكن أن يفرضه، والحوار دون تحويل المناقشة إلى أزمة شرعية وطنية. وفي لبنان المكسور، أصبحت هذه الجمباز السياسي في حد ذاتها شكلا من أشكال البقاء المؤسسي.

يزيد الجدول الانتخابي الإسرائيلي من تعقيد الحزب

ويضاف إلى هذا الهشاشة اللبنانية الحقيقية قيد خارجي ثقيل: الحملة السياسية الإسرائيلية الناشئة. ولا يعالج بنيامين نتنياهو هذا التسلسل في الوضع المثالي. According to media reports, the war against Iran did not produce the political benefit hoped for by his side. ولا يزال الرأي الإسرائيلي قاسياً على المسائل الأمنية، ولكن لا يبدو أنه يعتبر أن رئيس الوزراء قد حقق انتصاراً واضحاً. In this context, the Lebanese file can offer a successful alternative. وإذا نجح في إظهار أن الضغط العسكري الإسرائيلي أجبر بيروت على مناقشة وقبول واقع جديد على الجبهة الشمالية، فيمكنه أن يقدم هذا كإنجاز سياسي ملموس. لكن هذا الحساب له نكسة ولإقناع ناخبيه، يجب أن يظهر نتنياهو شركة، إن لم تكن عنيدة، خطا ضد لبنان. ويجب عليه أن يبرهن على عدم وجود مناقشة بشأن المطالب الأمنية الإسرائيلية. وهذه الحزمة العامة تقلل من هامش التوصل إلى حل وسط حقيقي. وكلما زاد نجاح زعيم الحكومة الإسرائيلية في البيع، كلما كان أكثر صعوبة في التحدث إلى قاعدته. والأكثر صعوبة في الحديث، أصعب ما يجعل صفقة أن بيروت لا تزال الدفاع دون الانهيار سياسيا.

ويكتسي هذا البعد الانتخابي أهمية أساسية لفهم سبب بقاء الحيز اللبناني للمناورة ضعيفا جدا. إن لبنان لا يواجه المطالب الأمنية فحسب. وهو يواجه مطالب أمنية فاقدة احتياجات زعيم إسرائيلي لا يريد أن يبدو ضعيفا. المفارقة واضحة ويمكن للمناقشات مع بيروت أن تقدم النجاح السياسي الجزئي لنتنياهو، لعدم تحقيق ربح صافي على الجبهة الإيرانية. ولكن لتحقيق هذا النجاح، يجب عليه أن يطمئن ناخبيه من خلال المحافظة على الضغط القوي على لبنان، ولا سيما على قضية حزب الله. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل المفاوضات التي يمكن أن يصفها بعد ذلك بأنها ناجحة. وبعبارة أخرى، تحول الحملة الإسرائيلية الملف اللبناني إلى موضوع للسياسة المحلية الإسرائيلية. وفي هذا التحول، بيروت ليس لديها تقريبا أي عقد. ولا يمكنها أن تعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي انتصاراً بارزاً جداً دون التعرض لأزمة داخلية. ولكن لا يمكنه تجاهل أن هذا البحث عن النصر يؤثر تأثيرا مباشرا على مستوى الطلب في المقدمة. ولذلك، يتحدث لبنان مع جار في الحرب، ولكن أيضا مع جار في الميدان.

خرائط محدودة لبيروت

وفي مواجهة هذا التراكم من القيود، ليس لدى بيروت حل شامل. لديه فقط بعض البطاقات الجزئية

توفير الوقت؛

– إبراز حالة الطوارئ الإنسانية؛

إعادة تأكيد مركزية الدولة.

وتسعى السلطات اللبنانية، من خلال الدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار قبل إجراء مفاوضات أوسع، إلى تغيير ترتيب المناقشة. إن فكرتهم ليست حل مسألة حزب الله، والحدود، والتعمير، والسيادة في آن واحد. إنها خارج الشراك المباشر وبعبارة أخرى، تهدأ بما فيه الكفاية حتى تتمكن الدولة من الظهور مرة أخرى في الجنوب، وتأمين عودة بعض السكان، وجعل الإدارة تعمل، وإعداد إطار سياسي أكثر للمستقبل. وهذا المنطق التدريجي لا يضمن أي نجاح. ولكنه يستند إلى حدس واقعي: لا يمكن فرض أي شيء دائم على لبنان الذي لا يزال يمر بالحرب والخوف وتفتت المجتمع. ومن ثم، فإن الحكومة لا تحاول حل النزاع على الفور إلا لمنع الحرب من أن تملي شروط الحل وحدها. إنه ليس كثيراً، لكنه بالفعل إستراتيجية It consists of moving the centre of gravity, from the all-security to a sequence where the state can start to exist again in practice.

والخريطة الثانية هي خريطة إنسانية ومالية. وكلما ازدادت حدة الحرب سوءا، كلما زعم لبنان أن استمرار العمليات يؤدي إلى تكلفة إقليمية ودولية تتجاوز التكلفة الواحدة مع حزب الله. وتصبح عودة المشردين داخليا، وإعادة بناء القرى، وتشغيل الخدمات العامة، والحصول على التمويل الخارجي في حالات الطوارئ حجج دبلوماسية، فضلا عن ضرورات داخلية. ووفقا لمصادر وسائط الإعلام، تناقش بيروت في الوقت نفسه الدعم السريع مع صندوق النقد الدولي للتخفيف من وطأة الحرب. This does not give Lebanon a higher power ratio. بل إنه يسلط الضوء على هشاشته. غير أن هذا الهشاشة يمكن تعبئتها سياسيا: دولة لبنانية تعاني من ضعف دائم في مصالح شركائها الخارجيين، لأنها تزيد من خطر الفوضى والنزوح والشواغر الأمنية. ومن خلال تسليط الضوء على هذا البعد، تسعى الحكومة إلى إقناع أن إلغاء التصعيد ليس مصلحة لبنانية فحسب. وهو يستجيب أيضا لمنطق أوسع لتحقيق الاستقرار. وهنا أيضا، لا تفرض بيروت شروطها. يحاول جعل أولوياته مستحيلة تجاهلها

والخريطة الثالثة مؤسسية. ويريد لبنان أن يكون موضوعاً للتفاوض، ليس مجرد سبب يسوي فيه آخرون حساباتهم. وهذه واحدة من أهم المسائل، حتى لو كانت أقل وضوحا من التفجيرات. وقد ظل البلد، لسنوات عديدة، في صميم المواجهات التي تتجاوزه دون أن يتمكن من فرض هرميته الدبلوماسية. وفي التسلسل الحالي، تسعى بيروت إلى الحيلولة دون البت في مصيرها إلا من خلال مواجهة مباشرة بين واشنطن وإسرائيل وإيران. وتحاول الحكومة، بدعوتها إلى قناة منفصلة، حتى هشة، إعادة الحد الأدنى من السيادة الدبلوماسية. هذا لا يعني أنه يسيطر على اللعبة وهذا يعني أنه يرفض أن يكون فقط الهدف السلبي للمعاملة الإقليمية. بالنسبة لدولة ضعيفة، هذا غير مهمل. ولكن هذه الخريطة لها حد واضح: فهي تتطلب حدا أدنى من الشرعية السياسية المحلية. غير أن البرلمان اللبناني مدد ولايته بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار/مايو. ومن ثم، فإن السلطة تعالج هذه المفاوضات دون تجديد ولايتها الانتخابية. هذا النقص في التنفس الديمقراطي يثقل كاهله وهو يحرم الحكومة من مورد أساسي: القدرة على القول إنها تعمل لصالح الشرعية التي تم تأكيدها حديثا.

مكان للتنفس، ليس مخرجاً بعد

هنا يكمن الخطر الحقيقي في بيروت لا يزال بوسع لبنان أن يأمل في أن يتنفس. ويمكنها أن تركز على الضغط الإقليمي، والضغط الإنساني، والشواغل الدولية، والحاجة الأمريكية إلى تجنب الحرق المطول. وقد تحاول أيضا كسر عملية تدريجية يكون فيها وقف إطلاق النار، وعودة المشردين، وزيادة وجود الدولة في الجنوب قبل أكثر عمليات التحكيم حساسية. ولكن من المؤكد بدرجة أقل أنها يمكن أن تحول هذا التنفس إلى تسوية دائمة. بالنسبة للقيود المفروضة عليه كل دفعة في الاتجاه المعاكس. إسرائيل تريد نتائج سريعة على حزب الله. ويرفض حزب الله السماح للمفاوضات بإعادة تحديد مكانه. خصوم الحزب يريدون من الدولة أن تذهب أبعد من ذلك The Lebanese institutions lack strength, resources and renewed legitimacy. والحملة الإسرائيلية تضيف إلى كل هذا منطق الإفراط في الرفض. وفي هذه الظروف، يظل هامش المناورة اللبنانية أقل مكاناً للاختيار من فن التأخير المراقب.

إن التسلسل الذي يفتح لا يعلن بالضرورة انجازا. أولاً، يُعلن النضال على الإيقاع، وعلى ترتيب الملفات وعلى تعريف ما هو النجاح. وبالنسبة لإسرائيل، سيكون النجاح هو لبنان الذي اضطر إلى معالجة مسألة حزب الله في نهاية المطاف تحت الضغط. وبالنسبة لبيروت، سيكون النجاح أكثر تواضعا بكثير: وقف الحرب، وتجنب التركيب الدائم للقوة الإسرائيلية في الجنوب، واستعادة الحد الأدنى من السلطة العامة، وتأخير اتخاذ أكثر القرارات خطورة في لحظة أقل انفجارا. ولا تزال الفجوة واسعة بين هذين التعريفين. وهذا هو السبب في أن لبنان يتفاوض اليوم دون أن يتمكن من الدخول، ولكن دون أن يكون قادرا على الانسحاب من اللعبة أيضا. سياسته بأكملها هي البقاء بين. وفي الأجل القصير، قد يكون هذا كافياً لإنقاذ الوقت. في الأجل الطويل، هذا لا يحل أي شيء بعد. وهذا يدل فقط على أن أكثر المناقشات أهمية في الشرق الأوسط هي في كثير من الأحيان تلك التي لا تسعى فيها دولة إلى فرض إرادتها، بل لمجرد منع أن يتحول ضعفها إلى حل من جانب دول أخرى.