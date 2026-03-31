لبنان: الحالة في الساعة 00/19

في الساعة 00/19، يواجه لبنان حالة عسكرية وإنسانية متزايدة الخطورة. وتبيّن الميزانية العمومية الرسمية أن727 4 من الأعمال العدائية..268 1 حالة وفاة..750 3 مصابا..21 حالة وفاة خلال اليومو70 إصابة خلال اليوم– من الناحية الإنسانية،669 مركزا للإقامةمفتوحة ومرحب بها136 201 من المشردين داخلياإما419 35 أسرةويعطي هذا التقييم مقياساً حقيقياً في اليوم: فلم يعد البلد يعاني من خلافة في الإضرابات أو المواجهات فحسب، بل من حرب راسخة، تحمل تكاليف بشرية هائلة، وضغوط مستمرة على هياكل الاستقبال، وتدهور سريع في الأحوال المعيشية في المناطق المتضررة.

ويجب أن يُقرأ هذا التقييم بوصفه مركز خطورة الحالة. إن القصف الذي وقع في اليوم، والقتال المبلغ عنه على عدة محاور جنوبية، والتوترات حول اليونيفيل، والمبادرات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، تأخذ معناها الكامل من هذه الصورة الرسمية. إن لبنان لا يعيش مجرد يوم حرب إضافي. وشاهد تسلسلاً تتراكم فيه الخسائر البشرية، حيث يوجد عشرات الآلاف من المشردين في المراكز الجماعية، ويبدو أن احتمال العودة السريعة إلى المناطق الجنوبية يبتعد.

القصف في الجنوب، ولكن أيضا في الضواحي الجنوبية

وعلى الأرض، اتسم اليوم باستمرار الهجمات الإسرائيلية على عدة مواقع في جنوب لبنان. واستهدفت القصف، في جملة أمور، منطقة القسمية وسريفا ودير كفاء ومجدل زون وغيرها من مناطق مقاطعة صور، حيث أُبلغ عن عدة وفيات وإصابات محلية طوال اليوم. The strikes hit traffic axes, vehicles and inhabited areas, confirming an intensification that now exceeds the immediate border frnge.

ولكن اليوم لم يقتصر على الجنوب الريفي. Theالضواحي الجنوبية في بيروتوضرب مرة أخرى في سياق التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية فوق بيروت وضواحيها الجنوبية. وتشكل هذه الضربة على الضواحي الجنوبية سمة رئيسية من سمات طاولة الـ 19 ساعة، إذ أنها تبين أن الضغط العسكري الإسرائيلي لا يظل محصورا في مسرح الحدود. It also affects a central urban space, densely populated, politically sensitive and already weakened by previous waves of strikes.

وهذا التوسيع الجغرافي للقنابل يزيد مباشرة من الأزمة الإنسانية. كل ضربة على قرية في الجنوب تدفع الناس الجدد شمالا ويؤدي كل هجوم على الضواحي الجنوبية في بيروت، بدوره، إلى زيادة الشعور بالألم في توسيع نطاق الحرب لتشمل المراكز الحضرية الرئيسية في البلد. وفي الساعة ٠٠/١٩، يبدو أن لبنان يقع بين واقعين متزامنين: جنوب تحت القصف الدائم ورأسمال لا يزال معرضا، على الأقل في محيطه الجنوبي، للضربات الموجهة.

الجنوب: ليس انسحابا، بل استبقائه

وفي هذا الوقت، ليست النقطة المركزية هي الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. على النقيض من ذلك، فهو منالصيانة المطالب بهاواستعداد لتحويل الأرض بطريقة مستدامة. البيانان الإسرائيليان لليوم متمشيان معالمنطقة العازلة إلى ليتانيمع السيطرة على الجسور، الحفاظ على وجود آمن ومنع عودة جزء كبير من السكان المشردين جنوب النهر. وهذا الخط السياسي يغير إلى حد كبير قراءة الحالة. ولم تعد مجرد سلسلة من العمليات العسكرية المخصصة. وهذا مشروع طويل الأجل للمراقبة الإقليمية في جزء من جنوب لبنان.

وهذا أمر حاسم لفهم التوازن البشري. The 136,201 internally displaced persons accommodated in collective centres are no longer just a matter of a few days’ emergency. If Israeli military control south of the Litani settles, then the displacement crisis changes in nature. وقد أصبحت أزمة طويلة الأجل، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار على الإسكان والتعليم والرعاية والإمدادات والتوازن الاجتماعي في المناطق التي تستضيف المشردين.

وهكذا فإن الجنوب يقع في مفترق طرق اثنين من الديناميات. الأول هو الجيش: القصف، ضربات الطائرات بدون طيار، المدفعية، القتال على عدة فؤوس. والنقطة الثانية هي: التدمير، والسيطرة، ومنع الوصول، والتشكيك في عودة السكان. في الساعة السابعة مساء، هذا البعد الثاني يعطي الحالة عمقا سياسيا أعمق من القتال الوحيد في اليوم.

استمرار مطالبات القتال والمقاومة

At the strict military level, the day was also marked by continued fighting and several announcements of operations claimed against Israeli positions or equipment. واشتملت الإجراءات التي أُعيدت بعد الظهر على مطالب بضربات الطائرات بدون طيار ضد نظام دفاع جوي في شمال إسرائيل، فضلا عن الهجمات على المركبات العسكرية وتجمعات الجنود في نقاط على الجبهة. ووردت أيضا تقارير عن اشتباكات في منطقة أيناتا.

وكما هو الحال دائما في هذا النوع من التسلسل، يجب التمييز بين هذه الادعاءات وبين الوقائع التي يتم التحقق منها بصورة مستقلة. ومع ذلك، فإنها تشهد على جبهة دائمة التفاعل، حيث لا يزال منطق التناقص. جنوب لبنان ليس فقط تحت القصف. وهناك أيضا مجال للمواجهة المباشرة، مع تبادلات تخلط بين الطائرات بدون طيار، وإطلاق النار، والاقتحامات، والإضرابات الموجهة، ومحاولات الضغط على بعضها البعض على المواقف المتعارضة.

وتساعد هذه الحقيقة على توضيح سبب تقدم الميزانية الرسمية يوميا. ونتج جزء من الخسارة عن أثرها على المناطق المأهولة بالسكان. ومن الأمور الأخرى استمرار مسرح حرب نشط، حيث لا تزال الخطوط تتحرك، وحيث يمكن أن تؤثر الإضرابات على الأهداف العسكرية والأماكن المدنية أو شبه المدنية، لا سيما على الطرق، أو على ضواحي القرى أو في المناطق الكثيفة السكان.

البعد الدبلوماسي: الأمم المتحدة واليونيفيل وزيادة الضغط

ولا يمكن استكمال الحالة في الساعة السابعة من بعد الظهر بدون الجانب الدبلوماسي. وهو يتناول الآن بعدا جديدا يتسلسل حول اليونيفيل ومجلس الأمن. وعقب وفاة ثلاثة من حفظة السلام الإندونيسيين مؤخرا في جنوب لبنان، أُحيلت القضية إلى الأمم المتحدة في بيئة متوترة. The first UN findings suggest a roadside explosion in one case and the explosion of one projectile near one UN position in another. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى خطورة الأفعال التي يمكن أن تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

ويضاف إلى ذلك الاحتجاج الفرنسي بعد الحوادث التي وقعت ضد الوحدة الفرنسية بالقرب من الناقورة. ويثير هذا التسلسل ضغوطا دبلوماسية حول جنوب لبنان. ولم تعد المسألة مجرد مجابهة بين إسرائيل وحزب الله، ولا مجرد واحدة من الضحايا المدنيين اللبنانيين. ويصبح أيضا أمن حفظة السلام، وحرية حركة اليونيفيل، وخطر التسلل إلى منطقة عسكرية دائمة في جنوب الليطاني في ظل توتر دولي شديد.

والبعد الدبلوماسي لم يُظهر بعد أي تصعيد مرئي على أرض الواقع. ولكنه يغير بالفعل الإطار السياسي. إن جنوب لبنان أصبح مرة أخرى موضوع أمن دولي في حد ذاته. وهذا يعني أن التطورات على أرض الواقع، سواء في التفجير أو القتال أو محنة المشردين، يجري رصدها الآن من منظور أوسع: الاستقرار الإقليمي، والقانون الدولي، ودور الأمم المتحدة.

بلد يتعرض لضغوط عسكرية وإنسانية

في الساعة السابعة مساء، القراءة العامة واضحة. وفي الوقت نفسه، يواجه لبنان ارتفاعا في التكلفة البشرية، وتوسعا جغرافيا في الإضرابات، ووقفا تدريجيا من الجنوب، وتدويلا لملف الأمم المتحدة. Theميزانية رسميةيظل العنصر الأول:268 1 حالة وفاة..750 3 مصابا..21 حالة وفاة في اليوم..70 إصابة خلال اليوم..136 201 من المشردين داخليافي المراكز الجماعية. وهذا العدد من المشردين، وكذلك من القتلى والجرحى، يدل على أن الحرب تتحول الآن إلى تنظيم البلد ذاته.

وفي الوقت نفسه، تذكرنا تفجيرات اليوم بأن الحرب لا تزال نشطة ومتنقلة ولا يمكن التنبؤ بها. وضرب الجنوب على عدة نقاط. واستهدفت الضواحي الجنوبية في بيروت مرة أخرى. كما أن احتمال عودة السكان إلى قراهم يبدو أكثر عدم يقين في ضوء الإعلانات الإسرائيلية بشأن المنطقة العازلة إلى الليطاني.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن لبنان يقع بين ثلاث حالات طوارئ. The urgent need to protect civilians under bombardment. The urgent need to absorb a massive displacement which already weights heavily on reception structures. والطابع السياسي الملح لمعالجة حالة لم يعد فيها الجنوب مجرد ساحة قتال، بل أيضا إقليم يقع مستقبله المباشر بين التدمير والسيطرة العسكرية والضغوط الدبلوماسية الدولية.