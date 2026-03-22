لبنان، الشرق الأوسط: الحالة يوم الأحد الساعة 00/10

ليلة الإضراب والتهديد والحرمان

في الساعة ٠٠/١٨ من يوم السبت ٢١ آذار/مارس والأحد ٢٢ آذار/مارس في الساعة ٠٠/١٠، شهد الشرق الأوسط موجة جديدة من التوتر، من لبنان إلى جنوب إسرائيل، من خلال إيران ومضيق أورموز. In Beirut, the Israeli army struck the southern suburbs after issuing eviction orders targeting seven neighbourhoods. ولم يتم تأكيد أي نتائج فورية في الساعات الأولى من صباح اليوم بالنسبة لهذه الإضرابات على العاصمة اللبنانية. وعلى نطاق أوسع، أدى الصراع في لبنان إلى مقتل أكثر من 000 1 شخص وتشريد أكثر من مليون شخص منذ بداية تصعيد آذار/مارس، وفقا للنتائج التي أفادت بها الوكالات الدولية.

At the same time, Iran launched a new missile salve on southern Israel. وأدق النتائج المتاحة في الصباح تشير إلى أن95 إصابةمنها:27 في ديموناو68 إلى Aradومن بين هؤلاء الأطفال، أُدخل العديد من الأطفال في المستشفى في حالة خطيرة. وتسببت الإضرابات في تدمير المناطق السكنية وأدت إلى جبر إسرائيلي لإطلاق تحذير من حوادث متعددة الضحايا في بيرشيبا.

ضرب ديمونا، ولكن لا دليل علني في قلب الموقع النووي

واتخذ التسلسل بعدا استراتيجيا إضافيا مع الضربات الإيرانية على منطقة ديمونا. وهذه النقطة أساسية، ولكن يجب صياغتها على نحو سليم. ما ثبت هو أن منطقة ديمونا قد تأثرت. إن ما لم يُنشأ وقت الـ 10 صباحاً هو أثر مؤكد على قلب مركز نيجيف النووي. وفي هذه المرحلة، لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أي أضرار مؤكدة للمرفق نفسه ولا شذوذ إشعاعي عام. ومن ثم فإن نطاق هذه الحلقة سياسي وعسكري بالدرجة الأولى: فقد أظهرت إيران أنها تستطيع الوصول إلى البيئة الفورية لموقع الردع الإسرائيلي الأكثر حساسية.

ناتانز في قلب معركة الاتصالات

وخلال الليل، احتل الموقع النووي الإيراني في ناتانز أيضا مركز التسلسل. وأبلغت المعلومات الإيرانية عن إضراب على المرفق، في حين ذكرت أنه لم يتم اكتشاف أي تسرب مشع. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل نفت، بعد الضربات الإيرانية على ديمونا، أن تكون مصدر الهجوم على ناتانز. ويكتسي هذا الرفض الراحل أهمية سياسية واضحة: فهو يشير إلى أنه في الوقت الذي تقع فيه المواقع النووية في ميدان المواجهة، لا تزال الجهات الفاعلة تسعى إلى تجنب التصاعد العام الذي تقيس فيه الخطر.

لا يزال أورموز نقطة الانفصال الحقيقية

وفي الصباح الباكر، انتقلت الأزمة إلى الخليج. دونالد ترامب أعطى إيران48 ساعةإعادة فتح مضيق أورموز بالكامل، مما يهدد برفض ضرب البنية التحتية الكهربائية الإيرانية. واستجابت طهران بتهديد الهياكل الأساسية الإقليمية للطاقة ووحدات التحلية. وهذا التسلسل يزيد من حدة التوتر بخطوة إضافية، لأنه لم يعد يستهدف الأهداف العسكرية فحسب، ولكن الشبكات الحيوية للسكان المدنيين. وتشير رويتر إلى أن المضيق يركّز نحو خُمس تدفقات النفط والغاز في العالم، الأمر الذي يفسر التوتر الفوري للأسواق.

لا يزال لبنان جبهة مفتوحة، ولكن بدون سجل ليلي موحد

بالنسبة للبنان، النقطة الهامة في الساعة 00/10 هي:أصيبت بيروتلكنلم يتم حتى الآن تأكيد أي نتائج دقيقة وموحدة للضربات الليلية على الضواحي الجنوبية في المصادر الموثوقة المتاحة– وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن يكتب في مادة جدية، بدلا من اختراع الأرقام أو تضخمها. ومن جهة أخرى، فإن الاتجاه العام واضح: فلبنان لا يزال يتعرض لضغوط عسكرية مباشرة، حتى وإن كان البلد قد دفع بالفعل ثمنا إنسانيا واجتماعيا هائلا في هذا التسلسل الإقليمي.

دقيقة الساعة 00/10: تم تأكيدها