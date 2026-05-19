لبنان الصغير: راجي نكره الدبلوماسية

رفضت وزارة الخارجية اللبنانية بشدة، الثلاثاء، المعلومات التي نشرتها « الأخبار » عن يوسف راجي ولقائه في الفاتيكان مع الكاردينال بيترو بارولين. وفي رسالة مؤرخة 1431، تحدثت الوزارة عن تهمة مزورة، وحملة منظمة، ومحاولة لتشويه مواقف رئيس الدبلوماسية. ويحول هذا الرفض الخلاف الذي فتحه يوميا إلى مواجهة مؤسسية. وهو يعارض الآن استجابة رسمية من الدولة اللبنانية، على أساس رأي الأخبار على المصادر التي أُبلغت بالزيارة.

الخلاف حول صيغة حساسة للغاية: ليتل لبنان. في طبعة 19 مايو 2026، نسبت الأخبار التصريحات التي أدلى بها خلال مقابلة في الفاتيكان إلى يوسف راجي. وتزعم الصحيفة أن الوزير كان سيشعر أنه لا ينبغي استبعاد العودة إلى هذه الفكرة إذا كانت تضمن للمسيحيين الاستقرار والازدهار الاقتصادي والحماية. وتنفي الوزارة بشكل قاطع هذه النسخة. ويدعي أن راجي، على العكس من ذلك، أكد من جديد التزام لبنان بوحدته وسيادته وتعدديته وتعايشه.

تسلسل تغييرات إنكار الوزارة

في بداية القضيّة، ركّز النقاش على النطاق السياسي لمقال (الأجبار). لم تقدم الصحيفة اليومية فقط حكمًا منسوبًا إلى يوسف راجي. لقد انعكست في قراءة أوسع لمكان المسيحيين في لبنان اليوم، وعلاقتهم بلبنان العظيم والتوترات الناجمة عن الحرب. واعتبرت الصحيفة ذلك خطاباً احتياطياً قال إنه عُقد في محفل دبلوماسي وديني رئيسي. وسرعان ما أعطت هذه القراءة بعداً وطنياً لاجتماع لم يُنشر فيه بعد أي تقرير عام مفصل.

رد القسم يحرك القضية. إنها لا تنكر الحكم فحسب. وتتهم الأخبار بنشر ادعاءات ملفقة منسوبة إلى الوزير زوراً. وهو يتحدث عن عملية تهدف إلى خداع الرأي العام وتغيير تصور الحقائق. والصيغة غير عادية في حزمها. ويشير التقرير إلى أن الدبلوماسية اللبنانية لا ترغب في السماح بفكرة أن يكون وزيراً في منصبه قد جادل، على نحو غير مباشر، بتخفيض الإطار الوطني اللبناني.

وتضيف الوزارة أن يوسف راجي دافع عن الثوابت الوطنية للبنان أمام الكاردينال بارولين. وترد هذه الأرقام في البيان الصحفي: لبنان التعددي، يعيش معا، والحريات، والوحدة الوطنية، والسيادة. يؤكد النص على نقطة واحدة: ولا تسوق الدولة اللبنانية هذه المبادئ. يصفها كركائز للنهج الدبلوماسي للبلد وعلاقاته الدولية. الغرض من هذا التذكير هو سد الثغرة التي فتحها مصطلح » لبنان الصغير » الذي يشير إلى ذاكرة سياسية أكثر انقساما.

تهمة تُصبح ملك الدولة

يكمن نطاق القضية في وظيفة يوسف راجي. ولا يعرب وزير الخارجية عن نفسه كمسؤول حزبي عادي عندما يلتقي بوزير دولة الكرسي الرسولي. لديه كلمة حكومية. إنه يجسد موقع لبنان الرسمي في الخارج. وهذا هو السبب في أن الرفض الوزاري يصر كثيرا على مبادئ الدولة. ولم يعد الخلاف يتعلق فقط بتفسير الجملة المبلغ عنها. إنه يؤثر على الصورة المؤسسية للبنان مع الفاتيكان وفوق ذلك مع شركائه الدوليين.

الأخبار اختار زاوية أمامية. زعمت الصحيفة أن راجي، أثناء زيارته لإيطاليا، استخدم لغة تذكرنا بالخطاب الانعزالي لليمين المسيحي القديم. ثم ذكر أن الوزير لم يكن ليستبعد فكرة لبنان الأصغر إذا كانت هذه الصيغة توفر الحماية للمسيحيين. وعرضت الصحيفة هذا البيان كإشارة إلى تقرير عن التراجع في لبنان الكبير، الذي اعتبر منذ عام 1920 إطارا إقليميا للجمهورية اللبنانية ووطنا نهائيا لجميع مواطنيها.

واستجابت الوزارة من جهة أخرى. وهو يدعي أن راجي دافع عن لبنان متعدد ومشترك وسيادي. ويربط هذا الموقف بحرية المواطن اللبناني وكرامته وحقه في العيش في أمان على أرضه. هذه الدقة ليست ثانوية. إنه يجعل من الممكن وضع حماية المجتمعات، بما في ذلك المجتمعات المسيحية، ضمن الإطار الوطني وليس في منطق الفصل. وبعبارة أخرى، يؤكد الرد الرسمي أن أمن المسيحيين ليس من خلال لبنان المخفض بل من خلال دولة موحدة.

« لبنان الصغير » تعبير متفجر

المصطلح « مال لبنان » يكفي لإنعاش عدة طبقات من الذاكرة وهي تشير، في المناقشة السياسية اللبنانية، إلى مساحة أضيق من مساحة الأراضي الحالية تبلغ 452 10 كيلومترا مربعا. وكثيراً ما يحفز جبل لبنان التاريخي، وهو مركز مسيحي أكثر وضوحاً، وفكرة مجتمع يسعى إلى أمنه في ظروف أكثر تجانساً. وبالنسبة لمنتقديه، فإن هذا التمثيل ينطوي على خطر التجزئة. وهو يفتح الباب أمام قراءة مجتمعية للإقليم، في بلد يرتكز ميزانه بالتحديد على تعايش عسير ولكنه متمسك.

وقد استند الاتهام الذي نشرته صحيفة الأخبار إلى هذه التهمة التاريخية. ورأت الصحيفة أن التصريحات المنسوبة إلى راجي ترقى إلى الإيحاء بأن المسيحيين لن يرتبطوا بلبنان بمجمله الحالي. وادعى أن هذا الخطاب الفاتيكاني يتعارض مع صيغة لبنان العظيم ومبدأ وطنه المشترك. ومن ثم، فإن الجملة اليومية لا تعتبر مجرد رأي بشأن الأمن. واعتبره تحدياً ضمنياً للإطار الوطني.

يحاول الإنكار الوزاري تحييد هذه القراءة من خلال العودة إلى مفردات الدولة. وهو لا يستجيب لحجة تاريخية طويلة. وهو يعارض الاتهامات بمجموعة من المبادئ: الوحدة، التعددية، السيادة، الحريات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى منع المناقشة من إغلاق ذكريات الحرب الأهلية أو المحاكمة الأيديولوجية التي تجريها القوات اللبنانية. وتسعى الإدارة إلى إعادة الخلاف إلى بيان واحد: ولا تنطوي الدبلوماسية اللبنانية على مشروع تقسيم أو تخفيض إقليمي أو انسحاب مجتمعي.

الفاتيكان، إطار يزيد من الحساسية

ويعزز مكان انعقاد الاجتماع نطاق القضية. يتابع الفاتيكان عن كثب الوضع اللبناني وحالة المسيحيين الشرقيين. وأعرب بانتظام عن تأييده للتعايش، وحماية المدنيين، والحفاظ على لبنان كحيز تعددي. وفي هذا السياق، فإن البيان المنسوب إلى وزير الخارجية بشأن « لبنان صغير » محتمل لا يمكن أن يظل مجرد حكاية. وأعرب عن قلقه إزاء الطريقة التي تعرض بها السلطات اللبنانية شواغلها الداخلية خارج البلد.

وقد قام الأخبار بالتحديد ببناء مقالته على هذه الفجوة. وفقاً للصحيفة، خطاب (راجي) لم يكن يشبه خطاب دولة تسعى للدفاع عن وحدتها في فترة خطرة. وفقاً لقراءته، بدا وكأنه تيار سياسي يميزه رد فعل التراجع. وزعمت الصحيفة أن الوزير جلب إلى الفاتيكان رؤية اختزلت المسألة المسيحية في بحث منفصل عن الأمن. وشرحت هذه التهمة عنف العنوان والمكان الذي أعطي للموضوع في قضية 19 أيار/مايو.

وأجابت الوزارة بالقول إن راجي تحدث عن لبنان حريات ويعيش معا. كما يصر على القرى الحدودية، وخاصة المسيحية، وعلى قدرتها على المقاومة. هذا الممر مهم. إنه يجعل من الممكن ربط المسألة المسيحية بمسألة الأراضي الوطنية المهددة، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود. والهدف واضح: إن تقديم المسيحيين في لبنان ليس كطائفة مستعدة للانسحاب، بل كعنصر متجذر في قراهم، ملحق بأراضيها ومهتم بسيادة الدولة.

معركة القصص عن السيادة

ويحدث الجدل في مناخ يتسم بالحرب والتوترات في الجنوب والمناقشات بشأن صنع القرار على الصعيد الوطني. في هذا السياق، كلمة « السيادة » تنازع عليها عدة جهات فاعلة. بالنسبة لمنافسي (هزبولا)، غالباً ما يعني احتكار الدولة لقرار الحرب والسلام. وبالنسبة لمؤيدي المقاومة، فإنها تشير أولا إلى المواجهة مع إسرائيل، ورفض الاحتلال وحماية الإقليم. قضية (راجي) جزء من هذه المسابقة السردية.

ويضع الأخضر الخلاف في سياق أوسع. وتلقي الصحيفة باللوم على اتجاه تنسبه إلى القوات اللبنانية وممثليها: السعي للحصول على ضمانات خارجية للمسيحيين بدلا من الدفاع عن وحدة البلد. ومن ناحية أخرى، تطعن الوزارة في هذا الاتهام وتؤكد أن مواقف راجي ذات سيادة ومستمرة وغير ملتمسة. نفس الكلمة « السيادة » هي في مركز سردين متعارضين. أولا، سيضعف السيادة بخطاب احتياطي. ومن ناحية أخرى، سيتم الدفاع عنها ضد حملة تشويه.

إن معركة السرد هذه تفسر صلابة البيان. القسم لا يقول فقط أن الكلمات غير صحيحة يقول أنهم جزء من حملة منهجية لتغيير صورة الوزير وهو يتهم صاحبي البلاغ أو يكرر هذه الادعاءات بإضرار الصورة الرسمية للبنان وعلاقاته مع شركائه الدوليين. هذا البعد الخارجي يثقل وزناً كبيراً ويمكن أن يصبح الجدل الداخلي مشكلة دبلوماسية عندما يتعلق الأمر باجتماع في الفاتيكان وبخطاب رئيس الدبلوماسية.

القرى الحدودية في قلب الاستجابة

بيان الوزارة يتضمن عنصراً ملموساً قرى الحدود، وخاصة المسيحيين. ويدعي أن راجي أكد على قدرته على الصمود وأشار إلى أن الحرية والكرامة والحق في العيش في أمان على أرضه لا تزال مبادئ غير قابلة للتفاوض. وتستجيب هذه الجملة بصورة غير مباشرة لفكرة الانسحاب. وتؤكد أن حماية المجتمع لا يُعتقد أنها خارج الأراضي الوطنية، ولكن من خلال إبقاء السكان على أراضيهم والدفاع عن حقهم في العيش بحرية هناك.

ويكتسب هذا التذكير أهمية خاصة في سياق جنوب لبنان. تعيش المحليات الحدودية، المسيحية أو الشيعية أو السنية أو المختلطة، منذ أشهر تحت ضغط الأعمال العدائية والنزوح والضربات. النقاش حول « لبنان الصغير » قد يبدو مجرداً من بيروت أو روما. ويصبح أكثر تحديدا بكثير عندما يواجه واقع القرى وسكانها وارتباطهم بأقاليم تقع أحيانا بعيدا عن المخيل القديمة ل جبل لبنان.

ولذلك تستخدم الوزارة القرى الحدودية لإعادة صياغة الكلمات الدبلوماسية في الميدان. وهي لا تستجيب للخبار بالإشارة فقط إلى المبادئ الدستورية. ويشير إلى أن المواطنين، وخاصة المسيحيين، يعيشون في مناطق مكشوفة ويطالبون بحقهم في الأمن دون التخلي عن انتمائهم القومي. يسعى هذا الخط إلى نزع فتيل المعارضة بين حماية المجتمع والوحدة الإقليمية. وهي تجادل بأن الأول يجب أن يظل مشمولًا في الأخير.

ما الرفض لم يقطع بعد

غير أن الرفض لا يغلق المسألة السياسية برمتها. وهو يحدد الموقف الرسمي للوزارة، لكنه لم يذكر بعد كيف تم نسخ التبادل مع الكاردينال بارولين، أو ما هي النقاط المحددة التي تم تناولها خلال المقابلة. في خلاف على هذه الطبيعة، يحسب التسلسل الزمني. وينشر الأخضر نسخة تنسب إلى مصادر مستنيرة. ترد الوزارة في نفس اليوم بإنكار تام. وفيما بين هذين القانونين، يرى الفضاء العام اللبناني خلافاً شكل حيث يتحدث كل مخيم إلى جمهوره، ولكن أيضاً إلى المصادفات.

ويفسر هذا الشك الطلب الضمني للإيضاح. الوزارة تقول أن (راجي) ألقى خطاباً بالوحدة. تجادل الصحيفة اليومية بأن الزيارة نقلت رسالة مجتمعية أكثر. ولا يبدو الفاتيكان، في الوقت الحاضر، محكما عاما في هذا التسلسل. ويترك صمته الجهات الفاعلة اللبنانية المسؤولة عن المناقشة. وفي بلد يعتاد على التسربات، وتضارب السرود، والقراءات الحزبية للجلسات الدبلوماسية، يمكن بالتالي أن تظل القضية مفتوحة ما دام لا يوجد حساب أكثر تفصيلا سيوضح المحتوى الدقيق للمقابلة.

المتابعة الممكنة: الرد والحق والإيضاح

وأعلنت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في الرد وإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. هذا المدخل يفتح مرحلة جديدة. يمكن أن تظل القضية موضع جدل إعلامي، مع نشرات صحفية وافتتاحيات وردود فعل حزبية. قد يستغرق الأمر أيضًا منعطفًا قضائيًا إذا اعتقدت السلطات أن المقال قد أضر بسمعة الوزير أو الصورة الرسمية للبنان. وفي كلتا الحالتين، يتجاوز الجدل بالفعل التصويب البسيط.

وستتوقف المتابعة أيضا على أي توضيحات أخرى. تصريح مباشر من يوسف راجي يمكن أن يوضح ما قيل في الفاتيكان. ومن شأن تعليق من الكرسي الرسولي، إذا تدخل، أن يثقل في المناقشة. يمكن لرد من الأخبار، من جانبها، الحفاظ على الاتهام أو تقديم أدلة جديدة أو الدفاع عن تفسيره. وفي الوقت الحاضر، تتنافس صيغتان: صحيفة يومية تدّعي أن تعيد الغلاف الجوي لمقابلة حساسة، ووزارة تتحدث عن مظهر زائف.

وتبين هذه الحالة قوة الكلمات في لبنان في أزمة. فالتعبير التاريخي، والعبارة المسندة، والمكان الدبلوماسي، والحرمان الرسمي، يكفي لفتح باب النقاش بشأن الهوية الوطنية، وأمن المجتمعات المحلية، والتمثيل الخارجي للبلد. لا يزال الملف معلقًا نتيجة لمحاوري الوزارة والأخبار، وربما محاوري الفاتيكان في الزيارة.