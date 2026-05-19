وضعت صحيفة الأخبار اليومية، في عددها الصادر في 19 مايو 2026، جملة منسوبة إلى يوسف راجي في قلب جدل سياسي كبير. وبحسب الصحيفة، أثار وزير الخارجية اللبناني أمام الكاردينال بيترو بارولين فكرة العودة المحتملة إلى لبنان الصغير، إذا ضمنت هذه الصيغة للمسيحيين الاستقرار والازدهار الاقتصادي والحماية. البيان، الذي أفادت به المصادر بأن المجلة اليومية على علم بالزيارة، ليس بيانًا عامًا مؤكدًا في الوثيقة التي تمت استشارتها. غير أنه يتسم بأهمية خاصة لأنه ينسب إلى وزير في منصب مسؤول عن تمثيل الدولة اللبنانية في الخارج.

خلاف ناجم عن زيارة إلى الفاتيكان

وبالتالي، لا تقتصر القضية على الجدل الحزبي. ويعرضه الأخبار كمناقشة حول طبيعة لبنان وأراضيه ومعنى لبنان العظيم باعتباره الوطن الأخير لجميع مواطنيه. تزعم الصحيفة أن الخطاب الذي ألقاه راجي سيسعى إلى الإيحاء بأن مسيحيي لبنان لن يكونوا مرتبطين بـ 10،452 كيلومتر مربع من الأراضي الحالية، ولكن بصيغة أصغر، مصممة حول أمن المجتمع. وفي هذه المرحلة، يستند الموضوع إلى معلومات صحفية. ولذلك فإنه يتطلب التمييز بين الحقائق الثابتة والعبارات المنسوبة والتفسير السياسي للحياة اليومية.

ويدّعي الأخبار أن يوسف راجي زار إيطاليا قبل نشر المادة بأسبوع. خلال هذه الزيارة، التقى الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الكرسي الرسولي، الذي غالبًا ما يتم تقديمه كرئيس لدبلوماسية الفاتيكان. وفي هذا السياق، وضع الوزير اللبناني، وفقاً للتقارير اليومية، قراءة للوضع الداخلي اللبناني ومستقبل العلاقات بين مكونات البلد. المشهد الموصوف حساس. وهي لا تجري في مناقشة تليفزيونية أو في اجتماع حزبي، بل في حيز دبلوماسي يمكن لكل كلمة أن تلتقط صورة للبنان.

صيغة تعيد تنشيط النقاش حول « لبنان الصغير »

وفقًا للأخبار، دافع يوسف راجي في الفاتيكان عن قراءة قلقة لمستقبل المسيحيين في لبنان. وكان وزير الخارجية يعتقد أنه لا ينبغي استبعاد العودة إلى فكرة » سومال لبنان » إذا كان ذلك سيكفل الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والحماية الدائمة لهذا المجتمع. ويعرض هذان البيانان يوميا أمام كاردينال بيترو بارولين، وزير الدولة في الكرسي الرسولي، أثناء اجتماع ينسب مضمونه إلى مصادر مستنيرة للزيارة.

والجملة المشار إليها ذات أهمية خاصة في السياق الحالي. وهو لا يتعلق فقط بأمن المجتمع، وهو موضوع متكرر في النقاش اللبناني منذ الحرب الأهلية. وهو يؤثر على تعريف البلد ذاته. « Little Lebanon » تشير، في الخيال السياسي المحلي، إلى حيز أكثر تقييدا من لبنان اليوم، وعلى العكس من ذلك، لا يزال لبنان الأكبر، الذي أعلن في عام 1920، في الخطاب الرسمي الإطار الإقليمي للدولة اللبنانية والوطن المشترك لمواطنيها.

ويرى الأخضر أن هذه الصيغة تشكل تحدياً ضمنياً أمام مساحة لبنان الحالية البالغة 452 10 كيلومتراً مربعاً. تعتقد الصحيفة أن البيان المنسوب إلى يوسف راجي يوحي بانزلاق: ولن تُعطى الأولوية بعد الآن إلى الإقليم الوطني ككل، بل إلى البحث عن الأمن المجتمعي في إطار أصغر. هذه القراءة مشكوك فيها. ويضع الزيارة إلى الفاتيكان في جدل أوسع حول العلاقة بين السيادة والتعايش والخوف المسيحي في مواجهة الأزمات المتتالية.

في هذه المرحلة، لم يتم تأكيد التصريحات التي أوردتها صحيفة الأخبار علنًا في الأدلة المتاحة. لا تنشر الصحيفة حسابًا رسميًا للفاتيكان أو بيانًا مباشرًا من الوزير. ولذلك لا يزال من الضروري توخي الحذر. ولكن الاتهام، لأنه يستهدف رئيس الدبلوماسية اللبنانية وليس مجرد إطار حزبي، يعطي القضية بعدا مؤسسيا. وهي تضع يوسف راجي في مركز مناقشة حساسة: التوافق بين البيان الوزاري الذي أُدلي به في الخارج وملحق لبنان الرسمي بوحدته الإقليمية.

كاهن، ليس فقط شخصية حزبية

إن الدقة في وظيفة يوسف راجي يغير حجم القضية. ويمكن للزعيم الحزبي أن يتكلم باسم أحد الأطراف، حتى عندما تسبب كلماته أزمة. يتحدث وزير الخارجية في سجل أكثر مؤسسية. إنه يجسد دبلوماسية الحكومة. وهي تمثل دولة، حتى عندما تأتي من أسرة سياسية تقررها أو تدعمها تدريب محدد. وإذا تأكدت البيانات المبلغ عنها، فإنها ستثير بالتالي مسألة اتساق بين كلمات أحد أعضاء الحكومة والأسس الدستورية والسياسية للبنان اليوم.

إن لبنان الصغير ليس تعبيرا محايدا. وهو يشير إلى ذاكرة سياسية سابقة أو موازية للذاكرة التي أعلنها لبنان العظيم في عام 1920. في المناقشات اللبنانية، غالبًا ما تستحضر جبل لبنان السابق، وهو مركزية مسيحية أكثر وضوحًا وشكل من أشكال الحكم الذاتي المجتمعي الذي يعتبره مؤيدوها المفترضون أكثر أمانًا. فهي، بالنسبة لمنافسيها، تشير بدلاً من ذلك إلى إغراء انفصالي، أو على الأقل إلى شدة العيش معاً. لذا الكلمة تتفاعل مع الكسور القديمة. إنه لا يصف الجغرافيا فقط. يشير إلى رؤية المجتمع اللبناني.

يواجه لبنان 452 10 كيلومترا مربعا

الاخبار يصر على هذا البعد. وتكتب الصحيفة أن الدوائر التي ذكرها راجي، وفقا لمصادرها، لا ترتبط بالإقليم اللبناني بأكمله. وسيعتبرون لبنان صغيرا كمشروع خلاص مجتمعي. في هذه القراءة، ستصبح سلامة الأراضي ثانوية بالنسبة لأمن المسيحيين. وهذا هو المقطع الذي يعطي المادة طابعها الخداعي. وتعتقد الصحيفة اليومية أن البيان المنسوب إلى الوزير يرقى إلى نسبية لبنان الكبير، أي الإطار الذي يوحد المناطق والمجتمعات في نفس الفضاء السياسي.

ويؤثر الجدل أيضا على دور الفاتيكان. لقد تابع الكرسي الرسولي منذ وقت طويل حالة المسيحيين في الشرق ولبنان. وكثيراً ما يمثل نفسه ممثلاً ملتزماً بالتعايش وحماية المدنيين ووحدة البلد. ويؤكد الأخضر هذا التناقض الواضح. تدعي الصحيفة أن الخطاب الذي ألقاه راجي قد تم تقديمه أمام مؤسسة، في خطها الرسمي، لا تشجع على الانسحاب المجتمعي. ويذكّر أيضاً برقم » باتريش إلياس بطرس هواييك » ، المرتبط بولادة لبنان العظيم، ليبيّن أن ذاكرة مارونيت نفسها لا تُخفَّض إلى معبد مساحة أضيق.

الفاتيكان كمشهد دبلوماسي حساس

هذه الإشارة إلى (هويك) ليست غير واضحة. وهو يسمح يومياً بمعارضة حسابين مسيحيين. والأولى هي لبنان الأكبر، الذي يُقصد به كإطار وطني موسع، على الرغم من توتراته واختلالاته. أما الثاني فهو لبنان الصغير الذي يقدم بوصفه أكثر أمانا لأنه أكثر تجانسا. تجادل الأخبار بأن الفاتيكان لا يزال مرتبطًا بالسرد الأول أكثر من الثاني. وبوضع العقوبة المنسوبة إلى راجي في هذا السياق، تسعى الصحيفة إلى إظهار أن الوزير حاول نقل القراءة المسيحية للبنان في اتجاه أكثر إغلاقا.

ثم وسعت الصحيفة اتهامها للقوات اللبنانية. وهو يمثل راجي كصوت مرتبط بهذه الأسرة السياسية ويؤكد أن الخطاب الذي ألقاه في روما سيدخل في خط أوسع. ومرة أخرى، يلزم توخي الحذر. تصدر الصحيفة قراءة سياسية. وهي لا تستنسخ، في المقطع المشاورة، قرارا رسميا صادرا عن القوات اللبنانية لصالح تخفيض لبنان. بل إنه يبني شعاعاً الهوية السياسية المنسوبة للوزير، كما ورد في الحكم، ومكان الاجتماع، ثم تاريخ اليمين المسيحي. والمجموعة تدعم فكرة عودة منعزل خيالي.

المعلومات والإسناد والتفسير

وهذه الطريقة هي سمة الصحافة التي تخوض معركة سياسية. وهي لا تبطل بالضرورة المعلومات المنشورة. يتطلب قراءتها بمستويات منفصلة والمستوى الأول هو واقعي: فالخبار ينشر الاتهام ويسلط الضوء عليه في طبعة 19 أيار/مايو. والنقطة الثانية هي: أن المصادر غير المسماة تصدر حكما على يوسف راجي. والثالث تفسيري: إذ ترى الصحيفة أن ذلك يشكل تحدياً للبنان الكبرى ولإعادة العزلة. والرابع مثير للجدل: فالصحيفة اليومية تربط هذه القراءة بالجيش اللبناني وبسياق الحرب.

إن سياق الحرب يثقل كاهل المقالة. وينشر الأخضر هذا النص في قضية تهيمن عليها الأزمة في الجنوب، والمناقشات بشأن وقف إطلاق النار والتوترات حول السيادة. في هذا المناخ، يكتسب أي استحضار لمنطقة مخفضة صدى أكثر جدية. الصحيفة توازي حكم (راجي) مع تهديدات للسلامة الإقليمية، خاصة في الجنوب. واقترح أن يضعف الخطاب المتعلق بلبنان الصغير، حتى وإن لم يكن راغبا، الموقف الوطني في مواجهة الضغوط الخارجية.

الحرب تجعل النقاش أكثر إثارة

وهذا السياق هو أحد المصادر الرئيسية للمادة. وبالنسبة للخبار، فإن الخطر لا يأتي فقط من رأي بشأن حماية المسيحيين. ويأتي هذا الرأي من وقت الإعراب عنه. وتواجه البلاد إضرابات وتشريد ونقاشات حول احتلال أجزاء من الأراضي وأزمة دبلوماسية. وفي هذا التسلسل، يمكن تفسير صياغة شك على مساحة قدرها 452 10 كيلومتراً مربعاً على أنها إشارة إلى التجزؤ. ومن ثم، فإن الصحيفة تجعلها أعراضاً لمعاناة وطنية أعمق.

وتستند هذه المادة أيضا إلى نقد للذكرى المثلى لصغار لبنان. ويزعم الأخبار أن هذا التمثيل ينتشر في بعض الأوساط الأكاديمية أو الدينية أو الطلابية. وسيعرض لبنان قبل توسيعه بوصفه مجالا من مجالات الازدهار والتماسك، ثم يعرقله إدماج مناطق الأغلبية المسلمة. تعترض الصحيفة اليومية على هذه القراءة. ويشير إلى أن جبل لبنان السابق قد عانى من المجاعة والأزمات الاجتماعية والهجرة الواسعة النطاق والصراعات. ولذلك فهو يرفض صورة الماضي المتجانس والمستقر والمزدهر.

ذكرى مسيحية متنازع عليها

ويهدف هذا الجزء من التعليل إلى إزالة الوعد الضمني لصغار لبنان. فالإقليم الأصغر لا يضمن تلقائيا الاستقرار. كما أن التجانس الأقوى بين الكينوميات لا يضمن الازدهار. تستخدم الصحيفة القصة لتحدي معادلة سياسية بسيطة: أقل تنوعاً يعني المزيد من الأمن. وفي الحالة اللبنانية، لا تزال هذه المعادلة متفجرة. إنه يعيد تنشيط الخوف من التقسيم، أو فكرة اللامركزية كمقدمة للانفصال، أو العودة إلى الجيوب المجتمعية.

كما تستحضر الصحيفة، في نفس التطور، كلمات النائب السابق فارس سوهيد. يحشدهم لإظهار أن الانزعاج المسيحي من الصيغة اللبنانية الحالية سيتجاوز الحسابات الفورية للأطراف. وفقًا للقراءة التي أوردتها الأخبار، فإن جزءًا من الرأي المسيحي كان سيقبل منذ فترة طويلة لبنان الكبير بشرط أن يظل، في الواقع، في خدمة لبنان مسيحي صغير، بضمان فرنسي في الأصل. ويسمح هذا الاستفزاز للصحيفة بإعطاء عمق تاريخي واجتماعي للخلاف.

الضيق المسيحي وردوده السياسية

وأهم نقطة في هذه الإشارة هي الاعتراف بالسوء. الاخبار لا ينكر وجود مخاوف مسيحية. وطعن في الإجابة لترجمتها إلى انسحاب إقليمي أو عقيدة لحيز أكثر تجانسا. وتذكر الصحيفة أيضًا فكرة أن ضمان المسيحيين يكمن في شراكتهم مع المسلمين، وليس في التخلي عن الصيغة المشتركة. هذا المكان مركزي. يسمح للصحيفة بمعارضة ردين على الخوف: الفصل الضمني للميثاق الوطني أو إحياءه.

غير أن البعد الحكومي يجعل القضية أكثر حساسية من المناقشات الأيديولوجية المعتادة. إن وزير الخارجية ليس ممثلا مسيحيا فحسب. إنه يقود الكلمة الخارجية للبنان وتخضع مواقفها للتدقيق من خلال الفرص والمنظمات الدولية والدول العربية والسلطات الغربية والجهات الفاعلة الإقليمية. ويمكن أن يُقرأ الحكم على لبنان الصغير، إذا افترض، على أنه مشكلة في الرسالة اللبنانية الرسمية. ويمكنها أيضا أن تغذي الاتهامات الداخلية بشأن استخدام الدبلوماسية لتحقيق رؤية مجتمعية.

A clarification still awaited

ولذلك لا يزال الاحتراز ضروريا. في هذه المرحلة، رد (راجي) لا يظهر في الوثيقة المشاورة. ولا يرفق النص أي توضيح رسمي للشؤون الخارجية. لم يتم الاستشهاد بأي بيان من الفاتيكان لتأكيد أو نفي محتوى التبادل. وتفتح مقالة الأخبار قضية. لن يغلقه. وستعتمد الخطوة التالية على رد فعل محتمل من الوزير أو الحكومة أو القوات اللبنانية أو الدوائر الكنسية. قد يسمح الصمت بتفسير الحياة اليومية بالازدهار. ومن شأن الرفض أن يحرك النقاش نحو موثوقية المصادر ومعركة السرد.

ويكشف القطب أخيرا عن هشاشة اللغة السياسية اللبنانية في أوقات الحرب. الكلمات التي يمكن تقديمها كتاريخ أو نظري تصبح على الفور علامات الولاء الوطني. وفي هذا السياق، لا يشير لبنان الصغير فقط إلى مناقشة مؤرخين. وأصبحت مسألة السيادة والتعايش والتمثيل الدبلوماسي. والمناقشة أكثر حساسية إذ يسعى البلد في وقت واحد إلى الحفاظ على أراضيه، وإدارة عواقب الحرب، والحفاظ على جبهة مؤسسية أمام شركائه الأجانب.

في الأساس، تثير قضية راجي سؤالًا أوسع من الحكم الذي أوردته الأخبار. وهي تشكك في قدرة المسؤولين اللبنانيين على التحدث عن خوف المجتمع المحلي دون إعادة فتح الباب أمام الخرائط الصغيرة، أو الحماية الضمنية، أو حلول الانفصال. وهي تشكك أيضا في قدرة الصحافة على الكشف عن بيانات حساسة دون وجود معلومات مربكة ومؤهلات سياسية وإدانات. وفيما بين الادعاء، والرفض المحتمل والاستغلال الحزبي، يظل الملف معلقاً من توضيح عام لم يرد بعد في المواد التي استشيرت يوم الثلاثاء 19 أيار/مايو.