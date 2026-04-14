لبنان: الوساطة الفرنسية

وفي واشنطن، فتح ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان سلسلة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل. لكن الممثل مفقود على الطاولة: فرنسا هذه ليست مجرد تفاصيل البروتوكول وهو يمثل تحولا من مركز جسامة الملف اللبناني في نفس الوقت الذي شاركت فيه باريس في رعاية وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وشاركت في آلية الرصد التابعة لها، وحافظت، على الرغم من النكسات، على خط دعم للدولة اللبنانية، ودعم الجيش، والضغط من أجل نزع السلاح التدريجي للحزب الله. وبالانتقال إلى صيغة أمريكية – ليبانو – إسرائيلية تماما، تتغير المفاوضات في طبيعتها وكذلك في الديكور.

الإطار الجديد يقول الكثير عن توازن القوى الحالي وتأمل بيروت أولا في الحصول على وقف لإطلاق النار، أو على الأقل التوقف عن الإضرابات، من أجل جعل الحوار مستداما سياسيا. ومن ناحية أخرى، تود إسرائيل أن تناقش الضغط العسكري وتضع بالفعل في مقدمة الحدود الشمالية، والمسافة الطويلة الأجل من حزب الله، ونزع السلاح على المدى الطويل. والولايات المتحدة وسيط وحيد وضامن لا غنى عنه لأي صيغة مقبولة. وفي هذه المجموعة، يبدو أن فرنسا قد أُحيلت خارج الدائرة الأولى، على الرغم من أنها لا تزال تسعى، قبل بضعة أسابيع، إلى تسلسل آخر: وقف الأعمال القتالية، والتفاوض التدريجي، وتعزيز الجيش اللبناني، والمعاملة السياسية للمنازعات الحدودية.

إعادة صياغة ملف واشنطن اللبناني

إن اجتماع واشنطن ليس مجرد فتح قناة مباشرة بين بلدين لا يزالان في حالة حرب رسمية. كما أنها تكرس شكلا دبلوماسيا جديدا. ويجب أن تجمع المحادثات بين سفير لبنان في واشنطن والسفير الإسرائيلي للولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين تحت رعاية وزارة الخارجية. وتعرضها وسائط الإعلام الأمريكية والإسرائيلية على أنها لحظة نادرة وتاريخية تقريبا، وذلك بالتحديد لأنها تتعدى على الكوادر الأوسع التي كانت قد نظمت سابقا الملف اللبناني، سواء كانت الوساطة الفرنسية – الأمريكية أو الترتيبات المتصلة باليونيفيل والقرار 1701. ولذلك فإن غياب باريس حقيقة سياسية في حد ذاتها.

هذه الحركة هي أكثر ذهاباً منذ أن لم تغادر فرنسا أي شيء وأعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نتيجة للعمل المشترك بين واشنطن وباريس. وفي وقت لاحق، أُنشئت في بيروت آلية رصد برئاسة الولايات المتحدة، تُعهد إلى الجنرال غيوم بونشين بتمثيل فرنسي. وكانت هذه الآلية مسؤولة رسميا عن رصد تنفيذ وقف إطلاق النار فيما يتصل بالجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي واليونيفيل. وبعبارة أخرى، فإن فرنسا ليست مراقبا دائما: فهي جزء من الهيكل المسؤول عن تحويل هدنة هشة إلى إطار للاستقرار.

ثم حاولت باريس توسيع هذا الدور. وفي 18 آذار/مارس، أوضح المبعوث الخاص جان – إيف لو دريان، وفقا لوكالة الأنباء، أنه من غير الواقعي أن يطالب لبنان بنزع سلاح حزب الله بينما كان البلد مفخخا. ودعا إلى إنهاء النزاع عن طريق التفاوض، وهو جزء من نهج أوسع: فقد أحالت فرنسا عروضا مضادة إلى الأمريكيين، بما في ذلك فترة ثلاثة أشهر لإنهاء الأعمال القتالية، والانتقال إلى اتفاق عدم الاعتداء، والتعامل مع ترسيم الحدود البرية، وتنظيم ضمانات أمنية مدعومة بتحالف صدر به تكليف من مجلس الأمن. ورحبت الولايات المتحدة بهذه الأفكار دون حماس، في حين رفضتها إسرائيل. وهذا هو المكان الذي يقرأ فيه التحول الحالي: وحتى قبل واشنطن، بدأت الوساطة الفرنسية تفقد يدها.

ومع ذلك، لم تتخل باريس عن الأرض الدبلوماسية. وفي أوائل نيسان/أبريل، أصر إيمانويل ماكرون وجان نويل باروت على إدراج لبنان في أي اتفاق إقليمي لوقف إطلاق النار. وأدانت الدبلوماسية الفرنسية الهجمات الإسرائيلية الواسعة النطاق على بيروت ودعت إلى العودة إلى وقف الأعمال القتالية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه، واصلت فرنسا المطالبة بتسليم أسلحة حزب الله، واستعادة احتكار الدولة للقوة وتعزيز المؤسسات اللبنانية. وهذا الخط المزدوج ضروري لفهم الحلقة الحالية: فباريس لم تبتعد عن القضية لأنها كانت ستتخلى عن السيادة اللبنانية أو تغلق عينيها على حزب الله، ولكن لأن نهجها لم يعد يتزامن مع الإطار المفروض على واشنطن.

لماذا لم تعد إسرائيل تريد الوساطة الفرنسية

The reasons given by Israel were expressed with rare sharpness in the Israeli press. وفقاًالقدسفالمسؤولون الإسرائيليون يعتبرون الآن فرنسا وسيطاً " غير عادل " أو " متحيز " ، بسبب مبادراتها، وفقاً لهم، للحد من حرية العمل الإسرائيلية ضد إيران، وإدانتها للإضرابات في لبنان، وعدم استعدادها لإجبار حزب الله على نزع سلاحه.زمن إسرائيلوعلى نفس المنوال، اقتبس من اثنين من المسؤولين الذين لم يكن لفرنسا دور لهم في المحادثات وأصبح، في نظر القدس، « غير ضروري » في هذا السياق. والكلمة أقل أهمية من الإشارة: إن إسرائيل لا تتحدى الطريقة الفرنسية فحسب، بل تطعن في شرعيتها كحزب ثالث سياسي.

ويشكل هذا الاستبعاد أيضا جزءا من سلسلة أوسع من التوترات الثنائية. وفي نهاية آذار/مارس، رفضت فرنسا الطيران فوق أجواءها إلى طائرات لنقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل للحرب ضد إيران، وفقا لعدة مصادر استشهد بها رويتر. ونددت الحكومة الإسرائيلية بهذا القرار وأعلنت تعليق مشترياتها الدفاعية في فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك، يضاف انتقاد إيمانويل ماكرون المتكرر لتوسيع العمليات الإسرائيلية في لبنان، فضلا عن التزامه المعلن بإدراج لبنان في إطار إقليمي لوقف إطلاق النار. وبالنسبة لإسرائيل، لم تعد فرنسا شريكا متوازنا، ولكن حليف غربي يعتبر غير متوائم بالقدر الكافي عندما تريد القدس تحويل مزيتها العسكرية إلى ميزة دبلوماسية.

ومع ذلك، هناك مفارقة في الاتهام الإسرائيلي. وتبين المواقف الفرنسية الرسمية في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026 أن باريس لم تكن على جانب حزب الله. وتدين فرنسا بوضوح هجمات الحركة الشيعة، وتدعو إلى تسليم أسلحتها، وتدعم احتكار الدولة اللبنانية للقوة وتشجع المفاوضات المباشرة بين بيروت وإسرائيل على استقرار الحدود. ولكنه يرفض تخفيض القضية اللبنانية إلى منطق إكراه واحد. وفي الوقت نفسه، يدعو إسرائيل إلى وقف إضراباتها الجماعية، والتخلي عن هجومها الأرضي، واحترام سيادة لبنان. وهذا التماثل الجزئي، الذي لا يطاق في القدس في المرحلة الحالية، مما يجعل الوساطة الفرنسية مشبوهة بالعين الإسرائيلية.

وفي الواقع، فإن طرد باريس أقل من مجرد عقاب أخلاقي من اختيار طريقة. وتتشاطر واشنطن وإسرائيل اليوم، جزئيا على الأقل، الفكرة القائلة بضرورة تشديد المفاوضات الفعالة بشأن لبنان، والثنائية في شكله، ودفعها الولايات المتحدة وحدها. ومن شأن وضع إطار أوسع، بما في ذلك فرنسا، أن يستحدث لغة أخرى هي: المزيد من الإشارات إلى القرار 1701، وحماية المدنيين، والتعمير، واليونيفيل، ودور الجيش اللبناني. وترغب إسرائيل في فتح المناقشات على أساس أكثر صرامة، مع التركيز على الأمن الفوري ونزع السلاح في حزب الله. فهو، باستبعاد باريس، يخفض عدد المرشحات السياسية بين جدول أعماله وجدول المناقشات.

لبنان يقبل إطارا أضيق

ويستحق القرار اللبناني أيضا أن ينظر إليه دون انحلال. وطيلة أسابيع سعت بيروت إلى فتح قنوات للمناقشة مع إسرائيل بدعم من واشنطن، وأيضا بدعم من باريس. بل إن الصحافة الإسرائيلية تفيد بأن هذه الخطوات قد مرت عبر مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وقنوات فرنسية. وقبل بضعة أيام، أفادت إحدى وكالات الأنباء أن لبنان يرى أن من الضروري أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وضامنا لأي اتفاق. وبالتالي فإن الانتقال إلى واشنطن لا يعني أن بيروت ستتوقف عن تقدير الدور الفرنسي. بل يعني أن لبنان شعر في اللحظة الحاسمة بأنه لا يمكن أن يقيد فتح المناقشات بحضور باريس.

This choice reveals the weakness of the Lebanese position more than it reflects a diplomatic preference. وفي إطار الإضرابات، حيث يوجد أكثر من مليون مشرد وفقا لعدة تقديرات وجهاز حكومي تحت الضغط، تنظر بيروت أولا وقبل كل شيء إلى ممثل قادر على سحب حد أدنى من ضبط النفس من إسرائيل. غير أن هذا الممثل لا يمكن إلا أن يكون واشنطن في الحالة الراهنة لتوازن السلطة. ويمكن لفرنسا أن تدين أو تقترح أو تحشد الأوروبيين أو تستعد لمؤتمرات المعونة أو تدعم الجيش اللبناني. لكنها لا تملك العصى العسكرية الأمريكية ولا القناة المباشرة لفرض وقف على إسرائيل. ومن ثم فإن لبنان، بقبوله واشنطن بدون باريس، لا يختار وسيطا أكثر شرعية؛ ويختار الوسيط الوحيد الذي يرى أنه قادر على التحدث إلى إسرائيل باللغة التي لا يزال يستمع إليها.

والمشكلة هي أن القبول له تكلفة سياسية عالية. وفقدت بيروت، خارج الدائرة الأولى، وزناً مضاداً غربياً، بينما أيدت نزع سلاح حزب الله، أصرت أيضاً على حماية المدنيين وسيادة لبنان والانسحاب الإسرائيلي واحترام وقف الأعمال العدائية. ومن ثم فإن شكل واشنطن يخلق تناقضا أكثر وضوحا بين المشاركين: فالولايات المتحدة هي وسيط، وحليف استراتيجي لإسرائيل، وضامن يطلبه لبنان؛ وتأتي إسرائيل بميزة عسكرية واضحة؛ ومن ناحية أخرى، لا يجلب لبنان راعي أوروبي قادر على إعادة التوازن بين المناقشة. وهذه القراءة هي مسألة تحليل، ولكنها تنبع مباشرة من تكوين الجدول ومن المواقف العامة للجهات الفاعلة.

ويتجلى هذا الهشاشة أيضا في المناقشة الداخلية اللبنانية. ويرفض حزب الله المناقشات طالما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حين تؤكد الرئاسة أن الدولة وحدها هي التي تستطيع التفاوض باسم البلد. بين هذين الخطين، تحاول الحكومة أن تجادل أن تعيين واشنطن هو أولاً هدفه وقف الإضرابات، ليس في تأييد معاهدة سلام أو نزع سلاح مفروض من الخارج. غير أن الغياب الفرنسي يجعل هذه العملية أكثر صعوبة: فهي تحرم بيروت من شريك تقليدي قادر على ترجمة الطلب اللبناني إلى لغة غربية مألوفة، في حين أنها تغذي سياسيا، داخلا، صورة التفاوض الذي يجري في إطار التمثال الأمريكي.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، رافعة فرنسية أخرى ذات وجه

ويتعلق البعد الآخر لهذا التسلسل باليونيفيل. وقد احتلت فرنسا تاريخيا مكانا سياسيا هاما هناك، حتى عندما لا يكون عدد جنودها هو الأعلى. غير أن بعثة الأمم المتحدة هي نفسها في مرحلة من التراجع الاستراتيجي. وجدد مجلس الأمن ولايته في آب/أغسطس 2025 للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، قبل الانسحاب المنظم في عام 2027. ويشير رويتر إلى أن هذا القرار، الذي اتخذ في سياق تعطيل توازن القوى في لبنان، يفتح بالفعل منطقا لإنهاء البعثة. ورحّبت إسرائيل، التي طالما اعتبرت اليونيفيل عاجزة عن منع جذور حزب الله جنوب نهر الليطاني، بهذا التطور أكثر بكثير مما أعربت عنه. وباريس، من جانبها، تجد نفسها تدافع عن هيكل دولي تنهار أسسه ذاتها.

ولا يعني هذا التطور أن إسرائيل وحدها كانت ستحقق نهاية القوة. الحقائق أكثر دقة وقد صاغت فرنسا القرار الصادر في آب/أغسطس 2025 واعتمده مجلس الأمن بالإجماع. غير أنها تكرس مع ذلك فشلا نسبيا: فلم تعد البعثة تعتبر أداة دائمة لتحقيق الاستقرار، إلا كقوة لمرافقة عملية انتقال قبل إطلاقها. وفي الوقت نفسه، أصبحت الحرب أكثر ضعفا. وقتل ثلاثة من حفظة السلام في أواخر آذار/مارس، وأصيب آخرون بإطلاق النار على إسرائيل والجماعات المسلحة من غير الدول أو بحوادثها، وقالت البعثة نفسها إنه لم يعد بإمكانها القيام بدوريات كما كان الحال في السابق. وبالنسبة لباريس، التي ربطت جزءا من مصداقيتها اللبنانية بالقرار 1701 واليونيفيل، فإن هذا التآكل كبير.

ولذلك فإن التهميش الفرنسي في واشنطن هو جزء من عملية أوسع نطاقا. وتفقد باريس أرضها على ثلاثة مستويات في الوقت نفسه: في الوساطة السياسية، وفي آلية رصد وقف إطلاق النار، وفي البيئة المتعددة الأطراف التي تمثلها القوة. والنتيجة هي أن فرنسا لا تزال حاضرة جدا في الخطاب المتعلق بلبنان، وفي مجال المعونة الإنسانية، وفي دعم الجيش، وفي المؤتمرات الداعمة، ولكن أقل بكثير في المكان الذي تقرر فيه الآن الصلة بين الحرب والتفاوض. هذا فرق كبير ويمكننا أن ندعم الدولة، وأن نمول إعادة إعمارها، وأن ندافع عن سيادتها، بينما نفتقر إلى الغرفة التي تحدد فيها الأولويات الأمنية. هذا بالضبط ما يحدث اليوم في باريس

ما خسرته باريس ما خسرته بيروت

وبالنسبة لفرنسا، فإن المخاطر تتجاوز المكانة الدبلوماسية. إن لبنان من بين المسائل القليلة في الشرق الأوسط حيث ما زالت باريس تحتفظ بدور محدد، على أساس التاريخ والشبكات السياسية القديمة والوجود داخل اليونيفيل والقدرة على تعبئة استجابة أوروبية. ويعني استبعادها من إطار واشنطن أن إسرائيل لم تعد تعترف بهذا الدور المركزي ولم تعد الولايات المتحدة تعتبره أمرا لا غنى عنه. وهذا يضعف من الناحية الميكانيكية القدرة الفرنسية على التأثير على الهيكل الإقليمي الذي يمكن أن ينجم عن الحرب الحالية. المفارقة هي أن هذا الاستبعاد يأتي في نفس الوقت الذي تبقى فيه باريس واحدة من العواصم الغربية الأكثر استثمارا في البقاء المؤسسي للبنان.

وبالنسبة لبيروت، فإن الخسارة ذات طبيعة أخرى. فبدون وساطة فرنسية، يتعامل لبنان مع المناقشات بأقل عمقا دبلوماسيا وأقل تعددا في الضمانات الخارجية. المنضدة تصبح أبسط، ولكن أيضا أصعب. ويمكن للولايات المتحدة أن تقدم ضمانات لا يمكن لأي سلطة أوروبية أن توفرها. ولكن لديهم أيضا جدول أعمال خاص بهم، يرتبط ارتباطا مباشرا بالأولويات الإسرائيلية. واقترحت فرنسا، من جانبها، وساطة أقل حسماً من حيث الإكراه، ولكنها أكثر حماية للسرد اللبناني السيادي: وقف إطلاق النار أولاً، المؤسسات ثم نزع السلاح في إطار الدولة، وإعادة الإعمار بالتوازي. وبالانتقال من الدائرة الأولى، لا نقضي على البلد فحسب؛ كما أنه يلغي طريقة مختلفة لترتيب الخطوات.

وهذا هو السبب في أن الغياب الفرنسي ليس شيئا من التفاصيل الدبلوماسية. She said that the sequence opened in Washington was not conceived as the continuation of the 2024 ceasefire by other means. وهو أشبه بفتح دورة جديدة، تهيمن عليها الولايات المتحدة، معايرة للمطالب الإسرائيلية ومقبولة من لبنان لعدم وجود أفضل. وفي هذا السياق، لا تزال باريس مؤيدا وشريكا مفيدا ومدافعا عن السيادة اللبنانية والجيش. لكنه لم يعد، في الوقت الراهن، أحد مؤلفي النتيجة. وبالنسبة للبنان الذي سعى منذ وقت طويل في الوجود الفرنسي إلى شكل من أشكال الحماية السياسية الأجنبية، فإن الفراغ الذي ترك حول الطاولة يقول تقريباً بقدر الكلمات المتبادلة في واشنطن.