لبنان: تحديث الصباح

في الساعة ٠٠/١٠ من يوم السبت ٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، كانت الصورة التي ظهرت من الساعات ال ٢٤ الأخيرة في لبنان هي صورة بلد مضغوط مرة أخرى بين تكثيف الضربات الاسرائيلية، وارتفاع المبادلات النارية في الجنوب، والضغط على الطرق، وتوسيع موجة الصدمة الإنسانية إلى بيروت. وتظهر وسائط الإعلام اللبنانية التي تلت الساعة أولويات مختلفة، ولكنها تتلاقى في نقطة واحدة: فالتسلسل المفتوح يوم الجمعة يمثل مستوى إضافي، عسكريا وسياسيا ومدنيا. ووثقت القنوات المحلية بصورة رئيسية الضواحي الجنوبية والقرى الحدودية والبقاع الغربي، في حين أن الوكالات ووسائط الإعلام الدولية قد وضعت هذه التطورات في إحساس أوسع بالحرب الإقليمية وزيادة الضغط على لبنان.

عودة الضواحي الجنوبية إلى مركز الجاذبية

وتركز الضواحي الجنوبية في بيروت الاهتمام أولا. During the night and early morning, MTV reported a strike on Al Jamous Street in Dahié. وقد نقلت هذه السلسلة بالفعل إنذارات الإجلاء الإسرائيلية يوم الجمعة التي تستهدف عدة قطاعات، قبل سلسلة من الضربات على الضواحي الجنوبية. وأكد رويتر أيضا أن إسرائيل ضربت بيروت يوم الجمعة بعد توجيه إنذارات إلى الأحياء في العاصمة، وعرضت هذه المناطق على أنها مرتبطة بالهياكل الأساسية العسكرية. (ناهارنيت) أبلغت عن أربع ضربات في الضواحي الجنوبية ليلة الجمعة ومن ثم فإن حلقة ليلة السبت لا تسجل كحادثة معزولة. It continues a more sustained campaign against urban sectors already weakened by mass displacement.

وإلى جانب الضربات، تدهور المناخ الأمني في عدة مناطق. وأفادت طائرة من طراز MTV صباح يوم السبت بأن طائرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق عدة مناطق من البلد. هذه المعلومات، على ما يبدو خاصة، تسلط الضوء على العصبية التي تهيمن على التضاريس. وتبقي الاضواء التي طال أمدها الناس تحت الضغط النفسي، وتعقّد الحركات المدنية، وتغذي الشعور بالحرب دون حدود واضحة بين خط المواجهة والداخل. وفي الصحف التليفزيونية وأسلاك الإنذار، أصبح هذا النوع من الإشارات مركزياً تقريباً كصحائف التوازن المباشرة، لأنه يُفيد باستمرار الخطر. ومن ثم، فإن اليوم الماضي لم يتأثر فقط بتأثيرات واضحة؛ كما أكد على إقامة تهديد مستمر ومستمر ومستمر ومستمر.

وأصرت شركة LBCI، من جانبها، على إشارتين تقولان الكثير من الغلاف الجوي الحالي. On one side, on Friday, the chain relayed the renewal of Israeli warnings against areas in the southern suburbs, including Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Hadath, Burj al-Barajneh, Tahuitet al-Ghadir and Shiyah. ومن جهة أخرى، سلط الضوء على الإعلانات الإسرائيلية عن احتمال إضرابات على جسور سهمور ومغارا لمنع نقل التعزيزات والأسلحة، وفقا لهذه النسخة. وهذه التغطية تكمّل تغطية MTV من خلال إظهار أن المعلومات اللبنانية، على الرغم من زوايا مختلفة، تتداخل في نقطة رئيسية: فقد اتسمت الساعات الأخيرة بتمديد متزامن للضغط على المناطق الحضرية الكثيفة السكان وعلى الهياكل الأساسية التي تربط مركز البلد بالواجهة الجنوبية. ولم تعد الحرب تقرأ فقط عن طريق خريطة التفجيرات، بل أيضا عن طريق خريطة الحركات التي تسعى إلى منعها.

جنوب لبنان: سلسلة من المعاملة بالمثل المسلحة

وعلى الجبهة الجنوبية، تراكمت المؤشرات مرة أخرى. وأصدرت صحيفة " المنار " سلسلة طويلة من النشرات الصحفية ليلاً وليلاً يوم الجمعة، مدعية فيها إطلاق الصواريخ في مدينة آمنة في عدة مناسبات ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية والتجمعات في منطقة مارون الراس، وكذلك في منطقة عيناتا. وكل بلاغ من هذه البلاغات، على حدة، مسألة تتعلق بالحرب. معًا، يُظهرون نبضًا كثيفًا في نفس اليوم. This multiplication of demands tends to confirm that the South is not only subject to Israeli strikes, but is also the scene of continued response by Hezbollah. ومن ثم، فإن قراءة الـ 24 ساعة الأخيرة هي تسلسل المعاملة بالمثل المسلح، حيث يسعى كل مخيم إلى فرض إيقاعه ووصفه وقدرته على إلحاق الضرر.

In Christian localities near the border, tension has taken on an even more concrete form. أشارت وزارة الدفاع والإنقاذ يوم الجمعة إلى أن تحذير الإجلاء يتعلق بالجزء الشمالي من عين إيبل، في اتجاه بنت جبيل، في حين إعادة إرسال رد العمدة، الذي قال أن السكان سيبقون هناك. The same channel had already broadcast, a few days earlier, images showing the withdrawal of Lebanese Army personnel from Rmeish and Ain Ebel. ولا تعني هذه العناصر وحدها تحولا عاما في نظام الدولة، ولكنها تعكس حقيقة أساسية: ففي بعض القرى الواقعة على الحافة الجنوبية، يخفض هامش مناورة السلطات اللبنانية مع الإنذارات والإضرابات والضغط العسكري الإسرائيلي. والتناقض بين أمر المغادرة وقرار البقاء يلخص أيضا إحدى الدراما في هذه اللحظة: فبالنسبة لجزء من السكان، يبدو الفرار أكثر أمنا بالضرورة من البقاء.

والحركة التي لوحظت في الجنوب تشكل أيضا جزءا من إطار استراتيجي أوسع. وأفاد رويتر في 31 آذار/مارس بأن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه يريد إنشاء منطقة عازلة حتى ليتاني بعد الحرب. ويساعد خط القراءة هذا على فهم أحداث الساعات الـ 24 الماضية: إن أوامر الإجلاء، والإضراب على المحاور، وزيادة الضغط على القرى الحدودية ليست مجرد مسألة استجابات تكتيكية مخصصة. وهي ترسم جغرافيا أوسع للتحكم، حيث يصبح العمق الجنوبي للبنان المسألة الرئيسية في المعركة الجارية. وبالنسبة لبيروت، يعني ذلك أنها لم تعد مجرد مسألة إدارة حدود نشطة، وإنما هي محاولة لإعادة تشكيل القوات العسكرية لجميع الأماكن الواقعة جنوب الليطاني.

تصبح الجسور والطرق أهدافا

كما تأثرت البقاع الغربي والطرق. وفي ليلة الجمعة، أبلغت ناهارنيت عن تدمير الطائرات الإسرائيلية للجسر بين سهمور ومغارا في البقاع الغربي. وقامت البعثة، من جانبها، بإعادة إرسال بيان ناطق عسكري إسرائيلي يدعي فيه أن جسور الليطاني استهدفت منع مرور المقاتلين إلى جنوب لبنان. كما نقلت شركة LBCI تحذيرات صريحة على جسور سهمور وماتشغارا. وعند وضع حد لهذه العناصر، تشير هذه العناصر إلى أن الإضراب على الجسور ليس مجرد تكتيك للنقاط. وهي جزء من منطق إقليمي أوسع: إعاقة الحركة، وإعادة تشكيل العمق اللوجستي، وجعل الانتقال بين المناطق المركزية في البلد والجنوب أكثر صعوبة.

إن اختيار الهياكل الأساسية يتجاوز بكثير الهدف العسكري. وفي لبنان، ليس الجسر مجرد هيكل زحام. It is also a link between shelter areas, still inhabited villages, supply routes and relief routes. In the current context, the destruction or neutralization of such axes as Sohmor-Machghara directly affects the mobility of displaced families, the logistical of traders and the ability of services to reach certain localities. وفي غضون ساعات قليلة، يمكن أن تكون خريطة السفر الآمنة منزعجة. وهذا هو بالضبط ما يخرج من التغطية الإعلامية اللبنانية: فالحرب لا تلحق أضراراً بأحياء أو مواقع فحسب بل تعيد تنظيم الطرق التي تواصل بها البلاد عملها.

بيروت تحت الضغط، حتى الحياة اليومية

وثمة مؤشر آخر يستحق الاهتمام في الساعة العاشرة صباحاً: التلوث التدريجي للحيوية اليومية. وأفاد رويتر يوم الجمعة أن الجامعة الأمريكية في بيروت تقوم بتغيير دوراتها على الإنترنت بعد أن تنبيه أمريكي بشأن خطر الهجمات الإيرانية على الجامعات اللبنانية، في حين أن السفارة الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة البلد. وعلى الرغم من أن هذا لا يتصل مباشرة بالجبهة الجنوبية، فإنه يعكس تغييرا في الحجم. وعندما تكيف الجامعات عملياتها وتمثيلها الدبلوماسي تزيد من مستوى تنبيهها، لا يُنظر إلى الحرب على أنها خطر محلي. It is part of the very organisation of the city, higher education, travel and urban routines. ومن ثم، فإن الساعات الـ 24 الأخيرة في بيروت لم تنتج صورا جديدة للتدمير فحسب؛ كما عجلوا بتحويل رأس المال إلى منطقة تحوط دائمة.

This development is all the more serious as it occurs in a city already saturated by displacement. The Associated Press estimated on 1 April that more than one million people had been displaced by the strikes and eviction orders in Lebanon. وأشار رويتر يوم الجمعة إلى أن بيروت كانت تستوعب بعض هذا الضغط، رغم أن العاصمة لم تعد آمنة من الإضرابات. In this context, each new alert has a double effect: it increases immediate fear, but it also erodes the very function of shelter that Beirut still retained for some of the families. وبذلك يصبح رأس المال حيزاً متناقضاً، سواء كان مقصداً للتراجع أو لإقليم يزداد تعرضاً للخطر.

أزمة إنسانية تهتز

The last 24 hours have not created the humanitarian crisis, but they have aggravated it in two ways at once: on the one hand, the geographical expansion of the areas under pressure; on the other, the reduction of spaces perceived as relatively safe. وأشارت نارانت يوم الخميس إلى تزايد العداء ضد المشردين اللبنانيين الذين يواجهون عمليات الإخلاء وتزايد الخوف. The Associated Press also described on Friday an increase in tensions against Shia internally displaced persons, in a country where reception becomes more difficult as resources run out and strikes reach areas previously considered safe. وبعبارة أخرى، يتوقف التشرد عن أن يكون حلا دائما إذا كانت المناطق المستقبلة تعيش أيضا تحت تهديد أو توتر اجتماعي.

وأفاد رويتر أيضا في 31 آذار/مارس بأن الحكومة اللبنانية تستعد لأزمة تشرد طويلة الأجل في سياق عدم كفاية التمويل الإنساني. وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية، هانين سيد، عن التخطيط على مدى عدة أشهر، على الرغم من تغطية جزء فقط من الاحتياجات الأساسية. وتسلط هذه البيانات الضوء أيضا على حالة الساعات القليلة الماضية. وكلما زادت الضربات على الطرق وضواحي بيروت وقرى الجنوب، كلما استمر التشريد. وكلما طال أمدها، كلما ازدادت تكلفتها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدولة هشة بالفعل. ومن ثم فإن نقطة الساعة العاشرة لا تشير إلى الأحداث العسكرية الأخيرة فحسب؛ وهي تشير إلى تسخين أزمة مدنية يصعب احتواء آلياتها كل يوم.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أكثر ضعفا، والقيادة الدولية أضعف

ولا تزال الصورة مظلمة عندما تضاف حالة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتتآكل الضمانات الدولية. وأفاد رويتر في نهاية آذار/مارس أن ثلاثة من حفظة السلام الإندونيسيين قتلوا في جنوب لبنان وأن قدرة البعثة على العمل قد خفضت بشدة بالقتال. وفي الأيام الأخيرة، نقلت MTV أيضا كلمات أحد كبار موظفي الأمم المتحدة تشير إلى أن عمل اليونيفيل يواجه قيودا بسبب الحالة الأمنية. وهذا لا يغير نسبة القوة العسكرية فحسب. ويقلل ذلك أيضا من القدرة على التوثيق والوساطة وردع أن الوجود الدولي لا يزال يقدم، بل غير مناسب. وعندما يصبح حفظة السلام أنفسهم عرضة للخطر، فإن الرسالة المرسلة إلى المدنيين وحشية: فالمنطقة لم تعد متنازع عليها فحسب، بل أصبحت أقل حكما.

ويتوقف هذا الضعف أيضا على القراءة الدبلوماسية للأزمة. وفي جنوب لبنان، حيث تعمل اليونيفيل بشكل أقل حرية، حيث تعاني القوات الدولية نفسها من آثار النزاع، وحيث تتحرك خطوط الاتصال بسرعة تصبح أكثر انحرافا عن الفرص. هذه الظلمة تغذي التسلق وهو يحد من التحقق المستقل، ويبطئ الوساطة، ويفسح المجال لمزيد من السرود العدائية التي ينتجها المتحاربون أنفسهم. وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لم توثق وسائط الإعلام اللبنانية الإضرابات والمطالب فحسب. وأظهرت أيضا ضعف الآليات الخارجية القادرة على تباطؤ التدهور.

تسعى الدولة اللبنانية إلى الحفاظ على خطاب عام

In this context, Lebanese institutions seek to preserve signs of continuity. وقد أبرزت الوكالة الرسمية للتحالف الوطني، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، المواقف السياسية التي تدعو إلى تعزيز الدولة، والمتابعة الدبلوماسية من جانب الرئاسة، والعواقب الاقتصادية للنزاع. ووصف وزير الاقتصاد، عمر بسات، الحرب الحالية بأنها صدمة اقتصادية كبرى. كما أفاد التحالف الوطني من أجل الشعوب الأصلية بإلغاء التجمع الشهري لأسر ضحايا انفجار ميناء بيروت، الذي يعكس بشكل غير مباشر مستوى التوتر الأمني وصعوبة الحفاظ على الاجتماعات المدنية الأكثر انتظاما. وفي رسالة أخرى صدرت مؤخرا، سلطت الوكالة الضوء على الدعم الأوروبي للبنان، ودعت إلى وقف التصعيد. وهذه الإشارات لا تشكل استجابة هيكلية، ولكنها تبين أن جهاز الدولة لا يزال يسعى إلى الحفاظ على صوت مؤسسي في خضم التعجيل العسكري.

ولا ينبغي التقليل من شأن البعد الاقتصادي. وعندما تتكلم وزارة الاقتصاد عن صدمة كبرى، فإنها أكثر من مجرد تباطؤ دوري. وتؤثر الجسور المدمرة، والطرق المهددة، والتشريد الجماعي، وعدم اليقين الأمني في آن واحد على التجارة المحلية، وسلاسل الإمداد، والخدمات، والتعليم، والاستهلاك. وفي بلد لم ينجم عنه سوى سنوات من الأزمة المالية، يؤدي استئناف دورة الحرب على هذا النطاق إلى مزيد من تقويض قدرة الأسر المعيشية على التكيف. ولذلك لا يمكن قراءة الـ 24 ساعة الأخيرة من منظور أمني وحده. ويجب أيضا أن يُفهم على أنه زيادة تشديد الاقتصاد على لبنان الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ما تظهره وسائل الإعلام اللبنانية خارج الحقائق الخام

كما أن ما تكشفه وسائط الإعلام اللبنانية هو تجزؤ مراكز التنسيق. وتركز قنوات المعلومات المستمرة على الإنذار والضرب والتحرك، مع سرعة النشر. وتركز الوكالة الرسمية بدرجة أكبر على الدبلوماسية والمواقف والحياة المؤسسية. (آل مانار) يتتبع عن كثب بلاغات (هزبله) العسكرية إلى نقطة إظهار خطى المواجهة وركّزت الرابطة بشكل أكبر على الإنذارات الإسرائيلية والهياكل الأساسية المستهدفة. وتضع ناهرنت والوكالات الدولية هذه الأحداث في هيكل أوسع: التوسع الإقليمي في الحرب، والمناقشات بشأن منطقة عازلة إلى الليطاني، والضغط على اليونيفيل، وتدهور التوازن البشري. وبالنسبة للقراء اللبنانيين، فإن هذا التنوع ليس تفاصيل عملية التحرير. It is a useful grid for understanding a country that, in the last 24 hours, has experienced a war on the ground, a battle of narratives and a crisis of civil resilience.

وعلى نطاق من الوقائع الجديرة بالملاحظة، تهيمن خمس خطوط من القوة على نقطة الوضع هذه التي تستغرق 10 ساعات. أولا، أصبحت الضاحية الجنوبية في بيروت هدفا نشطا، مما يعني أن العاصمة لم تعد تعتبر مجرد منطقة انسحاب. ثانيا، لا يزال الجنوب يشارك في دورة من الإضرابات والاستجابات المستمرة، مع كثافة غير عادية من البلاغات العسكرية على مدى يوم واحد. وثالثا، تزداد قيمة الجسور والطرق ونقاط العبور من الناحية الاستراتيجية، مما يهدد مباشرة تنقل المدنيين. رابعا، تعيش قرى الحدود تحت القيد المزدوج لأوامر الإجلاء ورفض العديد من السكان المغادرة. وأخيراً، تخفض القدرة على الإشراف الدولي في الوقت الذي يحتاج فيه السكان إلى أقصى حد. The set consists of a sequence in which Lebanon is not only exposed to additional strikes; it is confronted with an accelerated recomposition of its internal security space.

أذكى علامة بين صباح الجمعة والعاشرة مساء السبت

هجمات إسرائيلية على الضواحي الجنوبية في بيروت، حيث أُبلغ عن حادثة جديدة إلى الجموس في الليل؛

تحليقات خفيفة في عدة مناطق لبنانية؛

:: تحذيرات الإجلاء في المناطق الجنوبية، بما في ذلك عين إيبل؛

(ب) الإضرابات على الهياكل الأساسية لحركة المرور، بما في ذلك جسر سومور – مشارا؛

مضاعفة مطالب (هزبولا) بإطلاق النار على شمال إسرائيل ومناطق الاتصال الحدودية

ولا يزال الضغط على المشردين داخليا يزداد، حيث ظلت بيروت ملجأ نسبيا ومساحة مهددة الآن.

ومن ثم، فإن هذه النقطة التي تدور حول الساعات الـ 24 الماضية في لبنان لا تؤدي فقط إلى موجة جديدة من العنف. ويبين البلد الذي تتسع فيه جغرافية الحرب، حيث يقترب المؤخرة من الجبهة، حيث تصبح المحاور اللوجستية أهدافا، وحيث لم تعد المسألة المركزية هي المكان الذي يذهب فيه الطيران، ولكن الأماكن التي لا تزال صالحة للسكن، ويمكن إدارتها، ويمكن الوصول إليها في الساعات القادمة.