لبنان في اقتصاد حربي ممتد

حرب لا تدمر فحسب، بل تعيد برمجة الاقتصاد

لم يعد لبنان مجرد بلد يصيبه حوادث عسكرية. ويصبح البلد الذي يبدأ اقتصاده في إعادة تنظيمه حول الإمكانية الدائمة للحرب. الظل حاسم إن حرباً واحدة تشعل صدمة ثم تعطي الأمل في العودة التدريجية إلى الأرصدة السابقة. وخلافا لذلك، فإن الحرب التي طال أمدها، أو الاقتصاد الحربي الذي طال أمده على نحو أدق، لا تزال قائمة. وهو يغير السلوك، ويقلل من آفاق القرارات، ويحول التسلسل الهرمي للأولويات العامة والخاصة، وينتهي بفرض أسلوب عمل يسود فيه الإلحاح على التنمية.

وفي هذا السياق، ينبغي قراءة التسلسل الحالي. وقد أدى وقف إطلاق النار إلى تباطؤ حريقه دون أن يؤدي إلى تحقيق استقرار كاف لإعادة إحياء المنطق. فالتدمير في الجنوب، والطرق المقطعة، والجسور التي يتعين إصلاحها، والعائدات الجزئية، والمغادرات الاحتياطية، وعدم التيقن على مدى فترة الانفصال، تمنع أي قراءة كلاسيكية للخروج من الأزمة. وليس البلد في فترة ما بعد الحرب. وهي في مرحلة داخلية يجب فيها على الجهاز الاقتصادي أن يواصل عمله مع إدماج الفرضية الموثوقة لاستئناف المواجهة. وهذا اقتصاد حربي مطوّل: اقتصاد يجب أن ينجو في الفترة الانتقالية، دون أن يكون قادراً على إعادة البناء بجدية، دون أن يكون قادراً على وقف نشاطه بالكامل أيضاً.

والمشكلة هي أن لبنان كان يقترب من هذه المرحلة بضعف المؤسسات. وقد أدى الانهيار النقدي، والأزمة المصرفية، وفقدان الثقة في المؤسسات، وانكماش القوة الشرائية، وتآكل الاستثمار، إلى تحويل البلد إلى اقتصاد للبقاء. لذا الحرب لا تكسر هيكل صلب. إنه يضرب بنية بالية ومجزأة بالفعل، منظمة بالفعل إلى حد كبير حول التكيف والتحايل وعلى المدى القصير. في هذه المرحلة، تعمل الصدمة العسكرية كمسرع للضعف. إنه لا يخلق احتياجات جديدة فحسب. لا يزال الأمر يستغرق بعض الوقت من نظام كان يفتقر بالفعل.

في هذا النوع من السياق، يفقد الاقتصاد وظيفته في الإسقاط. يَتوقّفُ أَنْ يَكُونَ a مساحة حيث نُعِدُ المستقبلَ. يصبح أداة للإمساك. وكثيرا ما تقتصر القرارات العامة على تغطية حالات الطوارئ. القرارات الخاصة تسعى أولاً للحماية. الأسر المعيشية تحاكم بوحشية أكبر. الشركات تسحب خططها. المستثمرون ينتظرون. وتدير المجتمعات المحلية سبل الوصول والحطام والاحتياجات الأساسية والمطالب الاجتماعية التي لا تستطيع استيعابها بشكل متزايد. ومن الناحية التدريجية، ينزلق البلد إلى منطق يصبح فيه الحفاظ على الحد الأدنى للأداء السياسي في حد ذاته.

التكلفة الحقيقية للحرب هي أولا وقبل كل شيء تكلفة تعطيل

وفي اقتصاد مثل لبنان، فإن الحرب ليست مدمرة فقط بما تحلق عليه. وهذا يرجع أساسا إلى عدم تنظيمه. الطريق المدمر ليس فقط محور ضائع. إنها قرية بطيئة، وسلع متأخرة، ومدرسة يصعب الوصول إليها، ومستوصف يصعب الوصول إليه، ويوم عمل قصير، وسلسلة إمداد ضعيفة. الجسر المتأثر ليس مجرد عمل يجب إصلاحه. هو جغرافي كامل الذي يطوي ظهره، الخداع الذي يزيد التكاليف والثقوب اللوجستية التي تنتشر في أكثر لفتات عادية.

إن الجنوب اللبناني يقدم اليوم أكثر أشكال هذا الازدراء وضوحا. ليس جميع السكان قد عادوا أو عادوا جزئياً وتتوقف حركة الأسر على مستوى الثقة في الهدنة، وحالة الطرق، وتعليمات السلامة، والخوف من بداية جديدة. فالتجارة لا تعاد فتحها في ظل نفس الظروف إذا كان الحي نصف مأهولة بالسكان، إذا كان تسليم المنتجات يظل معقدا أو إذا لم يجرؤ الزبائن المحتملين على إعادة توطينهم. ولا تستثمر المزرعة بنفس الطريقة إذا ظلت طرق الوصول غير مستقرة أو إذا أمكن استئناف التدمير. ومن ثم، فإن الحرب تنتج اقتصادا ناقصا، حيث لا تزال الجهات الفاعلة حاضرة دون أن يعاد تنشيطها.

لا يقتصر هذا الاضطراب على المناطق المكشوفة بشكل مباشر. وهي تعود إلى المراكز الحضرية، وإلى الإدارات، وإلى الموردين، وإلى الميزانيات العامة. يجب على الدولة تعبئة الموارد لإعادة فتح الطرق، ومرافقة العائدين، وتأمين التحركات، والاستجابة لحالات الطوارئ المحلية. كل تدخل له تكلفة. ولكن أكثر من ذلك، يحوّل كل تدخل الموارد الشحيحة إلى الموارد الفورية، على حساب الاحتياجات الهيكلية الأخرى. وهكذا فإن اقتصاد الحرب الذي طال أمده يؤدي إلى تغيير الهيكل الهرمي للميزانية. وما لم يكن كافيا بالفعل يصبح أكثر نزاعا.

الشيء الأكثر رعباً في هذه العملية هو أنّه ينتج دهن غير مرئي الخراب مرئية وتتوزع تكاليف التنسيق بصمت. عائلة لا تعرف ما إذا كان يجب أن تذهب إلى المنزل أو تنتظر لا تخطط بعد الآن. لم يعد منظم المشاريع الصغيرة يخاطر وتتردد إحدى البلديات في العمل المستدام إذا ظلت البيئة الآمنة غير مؤكدة. وعلى نطاق واسع، يصبح هذا التردد الواسع النطاق في حد ذاته حقيقة اقتصادية. يعمل البلد، ولكن تحت نفسه. لا يزال في طور التنفيذ، ولكن على الحد الأدنى من الغذاء.

وتكشف عودة التمويل في حالات الطوارئ عن الضعف الهيكلي للدولة

والطلب البالغ بليون دولار على رسوم الحرب يلخص هذا التحول وحده. ولا يشير هذا الرقم إلى برنامج طموح لإعادة الإعمار. وهو يشير إلى الحاجة إلى أموال الأزمات. وهذا يعني أن الدولة لم تبحث بعد عن وسائل إعادة التسلط. أولاً، يسعى إلى منع حدوث حالة تدهورت بالفعل من الإطاحة. وهذا التمييز أساسي. فالبلد الذي يطلب بليوناً للحرب لم يتحدث بعد عن المستقبل. وهو يتحدث عن قدرته على التمسك بالأسابيع والأشهر التي تأتي دون مزيد من التدهور.

واستخدام الدعم الدولي ليس تفصيلا تقنيا. وهو يبين أن الهوامش الداخلية لم تعد كافية. ولم يعد للبنان القدرة على استيعاب صدمة كبرى جديدة بمفرده. وهذا لا يعني أنه لا يوجد مورد محلي. وهذا يعني أن الموارد المتاحة، سواء كانت مالية أو إدارية أو مالية، مشتتة للغاية، أو هشة جدا أو حساسة سياسيا للغاية لتغطية حجم الحاجة. ولذلك فإن الدولة تنظر إلى الخارج لأنها تعلم أن الميزانية ضئيلة جداً للاستجابة بسرعة لحالة الطوارئ.

هذه ملاحظة ثقيلة. إنه لا يقول شيئاً عن اللحظة. يقول شيئاً عن الولاية نفسها. ولا تعاني الدولة التي تعيش في اقتصاد حربي ممتد من انعدام الأموال فحسب. يعاني من عدم التطابق بين مجموع التزاماته وضعف أدواته. ويجب عليها تمويل الإصلاحات، والمحافظة على الخدمات، ودعم التنقل، وإدارة حالات الطوارئ، وطمأنة الجهات المانحة، وجميعها ذات قاعدة ضريبية محدودة، وإضعاف الإدارة، وتقويض ثقة الجمهور. ولذلك، فإن تمويل الطوارئ ليس مجرد حاجة اقتصادية. إنه مخبر مؤسسي.

المفارقة قاسية وكلما زادت حاجة الدولة إلى المساعدة، كلما زادت قدرتها على التنفيذ وتحديد الأولويات وتقديم التقارير. وبعبارة أخرى، كلما كان ذلك أكثر هشاشة، كلما كان عليه إقناعه بأنه ليس تماما. هذا هو المكان الذي ينضم فيه الاقتصاد إلى السياسة. وتتوقف مصداقية التمويل في حالات الطوارئ على مصداقية القيادة العامة. شريك خارجي يمكنه فهم الحاجة وسيسأل على الفور: من الذي يقرر، من الذي ينطبق، من الذي يضمن أن الأموال ستسير على نحو جيد للحفاظ على البلد بدلا من أن تكون مؤقتة لا نهاية لها؟?

وتفرض الحرب الأجل القصير على الاقتصاد بأكمله

ولعل أعمق سمة لاقتصاد حربي طال أمده هي: وهو يفرض الأجل القصير كمقياس عام. وحتى في حالة عدم حدوث إضراب، حتى عندما يُعلن عن شهوة، لا يزال النظام بأكمله مسبباً كما لو أن الطوارئ قد تعود على الفور. وتخفض الأسر المعيشية إنفاقها غير الضروري. الشركات تحافظ على السيولة. وتؤجل مشاريع التوسع. وتتوقع الاستثمارات علامات أقوى. ثم تفقد الدولة أحد الشروط الأساسية لاقتصاد معيشي: القدرة على تخصيص الموارد عبر الزمن.

في بيئة مستقرة، يمكن للشركة أن توافق على تحمل تكلفة فورية إذا كانت تؤمن بالأداء المستقبلي. يمكن للأسرة الاقتراض أو الشراء أو البناء أو الاستثمار في التعليم مع فكرة أن الإطار العام سيظل مقروءًا بما فيه الكفاية. ويمكن لأي بلدية أن تبدأ مشروعاً على افتراض أنها ستستفيد غداً من إقليم مأهول بالسكان يسهل الوصول إليه ويعمل فيه. وفي اقتصاد حربي مطول، ينهار هذا الإسقاط. لا نفكر من الغد. نحن نحسب من مخاطرة الغد.

وهذا التحول يغير إلى حد كبير طبيعة النسيج الاقتصادي. وتتقلص القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر. والقطاعات القادرة على العمل في الأجل القصير، أو في السائل، أو في الخدمة الفورية أو في المعبر هي أكثر مقاومة. وهكذا ينتهي اقتصاد حربي مطول إلى تفضيل بعض السلوكيات بدلا من غيرها. وهو يثبط الاستثمار الثقيل، والائتمان الطويل، وإعادة بناء المرضى. وهو يعزز المرونة والحذر والطابع غير الرسمي والتناوب السريع والحماية الفردية. البلد لا يتوقف ولكنه يُعاد تشكيله حول أشكال أقل هيكلية للنشاط في المستقبل.

لقد عانى لبنان بالفعل من هذا المنطق منذ الأزمة المالية. الحرب تعطيها بعداً أكثر وحشية ويحرم البلد من الوقت الذي كان يحتاجه للخروج من الاقتصاد البسيط في التكيف. وهي تحافظ على النظام الذي تعزز فيه حالات الطوارئ الأمنية، والإلحاح في الميزانية، والطوارئ الاجتماعية. والخطر ليس فقط انخفاض النشاط. والخطر هو الاختفاء التدريجي للأجل المتوسط باعتباره أفقا موثوقا به لاتخاذ القرارات.

الطرق والجسور والوصول: يبدأ التعمير قبل الخطط الرئيسية

وفي الخطابات الكلاسيكية، يحفز التعمير المشاريع الرئيسية، والمظاريف الضخمة، ومؤتمرات المعونة، ومشاريع هيكلة، وجداول الإنعاش. والواقع اللبناني الحالي أكثر تواضعا بكثير، وأكثر أهمية بكثير. يبدأ التعمير أولا بالطرق، والجسور، والوصول، وإمكانية إعادة فتح الأراضي إلى حياتها الخاصة. وهذه الإيماءات الأساسية هي التي تحدد ما إذا كان اقتصاد الجنوب يمكن على الأقل أن يبدأ في التنفس مرة أخرى.

وهناك طريق بديل فتحه الجيش، وهو محور واضح، وعودة جسر إلى الخدمة، هي حقائق مادية. ولكنها أيضا حقائق اقتصادية وسياسية. وهي تتيح عودة السكان، ومرور السلع، والوصول إلى المدارس، واستئناف الأعمال التجارية الصغيرة، واستئناف الخدمات المحلية. فهي تعطي شكلا ملموسا جدا لوجود الدولة. يظهرون أن هدنة تنتج شيئاً أكثر من بيان وفي هذا البلد الهش، تساوي هذه الجوهرية تقريبا خطة عالمية، لأنها تتيح إمكانية مباشرة للنشاط.

ولا ينبغي التقليل من شأن نطاق هذا الجدول المحلي. إن لبنان ليس اقتصادا مدفوعا فقط بتجمعات صناعية كبيرة أو بسلطة عامة قادرة على إعادة تنظيم كل شيء من المركز. وتستند حياته الاقتصادية أيضا إلى وحدات صغيرة ومتوسطة وعائلية وإقليمية وبلدية عديدة. ومن ثم، فإن استعادة إمكانية الوصول إلى الإقليم هو إعادة تنشيط مجموعة من الآليات الصغيرة ولكن الحاسمة. وعلى النقيض من ذلك، فإن السماح بتدهور إمكانية الوصول يشكل إدانة صامتة للنشاط المحلي بالارتباط.

وهذا هو السبب في أن اقتصاد الحرب الذي طال أمده لا يمكن محاربته إلا بالأرقام. لا بد من محاربته بادرة إعادة فتحه كل طريق مستعادة، كل نقطة عبور آمنة، كل دليل على أن المرء يمكنه السفر مرة أخرى يحسب أكثر مما يبدو. ففي بلد يضعف فيه الوقت الطويل، يبدأ الاقتصاد مرة أخرى فورا. قبل الرؤى الكبيرة يجب أن تكون المساحات صالحة للسكن.

انخفاض الاستثمار عندما يصبح الخطر الغلاف الجوي

الحرب المطولة لا تدمر فقط ما يوجد كما أنها تمنع ما يمكن أن يحدث. وهذا هو المكان الذي يصبح فيه انخفاض الاستثمار أمراً مركزياً. رأس المال لا يحتاج فقط إلى فرص. انهم بحاجة الى القراءه ويتطور لبنان الآن في بيئة لم يعد فيها الخطر حلقة. يصبح الجو إن أزمة الأورموز، والتوتر الإقليمي، والوجه وجها لوجه بين واشنطن وطهران، وهشاشة وقف إطلاق النار في الجنوب، كلها أمور تؤدي إلى تصور شديد. وعلى الرغم من عدم استئناف الحرب بشكل عام على الفور، فإن المناخ يكفي لتجميد بعض القرارات.

هذا الجو يؤثر بشكل خاص على الاستثمارات العربية والإقليمية. ويمكن لرأس المال أن يقبل البلدان غير المناسبة. ومن الأصعب قبول البلدان التي يعتمد أمنها الاستراتيجي على مفاوضات خارجية لا تزال غير مؤكدة. بالنسبة للبنان، هذه مشكلة كبيرة. فالإعمار، والسياحة، والخدمات، والعقارات، والفنادق، والهياكل الأساسية المحلية، وحتى بعض مشاريع التنمية الريفية أو الساحلية، تحتاج إلى حد أدنى من الثقة. بدون هذا، يمكننا أن نعلن عن الأفكار، تخيل السيناريوهات، وسحب بطاقات التعافي. ولا يزال التمويل الخاص في انخفاض.

الجنوب يوضح هذا التوتر وهناك بالفعل اسقاطات لما يمكن أن يصبح في سياق مستقر. ويشار إلى المشاريع الاقتصادية والسياحية والإنمائية. ولكن الإقليم لا يصبح حيزا للمشروع لأنه مذكور. ويصبح الأمر كذلك عندما لا يكون مجالاً للمخاطرة. وما دام السكان يترددون في العودة على أساس مستدام، ما دامت الدبلوماسية معلّقة، ما دامت الجبهة يمكن أن تنشط مرة أخرى، فإن الاقتصاد لا يزال محاصرا بمشروطية عامة.

وفي هذا السياق، يعمل اقتصاد الحرب الذي طال أمده كحل كبير للثقة. إنه لا يكبح أي نشاط وهو يمنع الاستثمار من أن يؤمن بمدة خاصة به. غير أن اقتصاداً بدون استثمار مستدام ينتهي به المطاف إلى العيش على مخزوناته، وعلى شبكاته، وعلى تحويلاته، وعلى قدرته على الارتجال. ولكنه لم يعد يزيد من إمكانياته هذا هو بالضبط الفخ الذي يخاطر فيه لبنان بالحبس.

تصبح المصداقية المؤسسية نفسها متغيرة اقتصاديا

ومن أوضح الدروس المستفادة في هذه اللحظة أن الاقتصاد لم يعد يمكن فصله عن مسألة السلطة العامة. وينظر المانحون والشركاء الخارجيون والجهات الفاعلة الاقتصادية الخاصة إلى الشيء نفسه: هل تستطيع الدولة أن تقرر الحد الأدنى من الاتساق وتنفذه وتحميه؟ فالحرب تجعل هذه المسألة أكثر أهمية. ويمكن لأي بلد أن يحصل على معونة طارئة على الرغم من سوء الحكم. وسيكون الحصول على دعم مستدام أكثر صعوبة بكثير إذا بدا أنه غير قادر على تحويل هذه المعونة إلى استقرار.

ولذلك فإن لبنان يلعب على طاولات في كل مرة. إنه يبحث عن المال ولكن يجب أن يثبت أيضا أن هذا المال لن يقع في حفرة من عدم اليقين المؤسسي. وهذا هو السبب في أن للخط الذي تتخذه الرئاسة والحكومة بشأن السيادة، وإطار المفاوضات، ودور الدولة، واستعادة سلطتها أهمية اقتصادية مباشرة. وتستحق الدولة التي يمكن قراءتها أكثر من ذلك، ليس فقط من الناحية الدبلوماسية، بل من حيث الميزانية. إنه مطمئن أكثر هذا يجعل من المصداقية أن حالة الطوارئ اليوم يمكن أن تجهز غدا أفضل.

وهذا لا يعني أن الاتساق المؤسسي وحده يكفي. ولا يزال لبنان معرضا للقيود الإقليمية التي تتجاوز إطاره. ولكن بدون هذا الحد الأدنى من التماسك، فإن أي محاولة للخروج من اقتصاد الحرب المطولة ستظل متوقفة. يمكن إعادة فتح الطرق الجسور يمكن إصلاحها المساعدة يمكن أن تُعد وإذا ظل المركز السياسي غير مؤكد أو مجزأ أو متنافس، فإن الثقة لن تعود إلا إلى السطح.

ها نحن نلمس جوهر المشكلة إن اقتصاد الحرب المطول ليس حالة تدمير فحسب. وهي حالة يصبح فيها المستقبل أكثر خطورة من أن يمول. ومن ثم فإن إعادة سلطة عامة ذات مصداقية هي أيضا سياسة اقتصادية. وهذا هو الشرط الذي يقضي بألا تظل أموال الطوارئ مجرد وقود للبقاء على قيد الحياة، ولكن أن تصبح تدريجيا الخطوة الأولى من الانتعاش الحقيقي.

البلد الذي يحمل، ولكن لا يمكن أن يعيش إلى الأبد على العتبة

لقد أظهر لبنان منذ سنوات قدرة هائلة على التمسك بها. الشركة تتكيف. الشبكات تعوض. العائلات تستوعب. وترتجل المجتمعات المحلية. وتخفض الجهات الفاعلة الاقتصادية أجنحتها، ولكنها لا تختفي كلها. إنها قوة. إنه أيضًا خطر، لأن هذه القدرة على الصمود يمكن أن تعطي الوهم بأن العتبة يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى. ولا يمكن لبلد أن يعيش إلى الأبد في اقتصاد حربي مطول. يمكنه عبوره. لا يمكنه أن يجعلها عارضة.

وعلى المدى الطويل، يستخدم هذا النظام كل شيء. إنه يستخدم الأموال العامة. إنه يستخدم الثقة. إنه يستخدم الأراضي المحيطة. إنه يستخدم الاستثمار. وهو يستخدم الشباب، الذين يتعلمون الأسباب خارج البلد أو ضد البلد. بل إنه يستخدم ردود الفعل التضامنية، لأن المجتمع لا يستطيع أن يطلب باستمرار من شبكاته الخاصة التعويض عما لم تعد الدولة قادرة على ضمانه. ولا يؤدي توسيع هذا النموذج إلى الفقر فحسب. وهو يؤدي إلى ضعف أي قدرة جماعية على المشروع.

لهذا يجب أن يكون التشخيص نظيفاً ودخل لبنان في اقتصاد حربي طال أمده، ليس لأن الحرب ستكون في كل مكان على أساس دائم، وإنما لأن افتراض انتعاشه يبني الآن قرارات اقتصادية. وما دام هذا الافتراض سائدا، سيواصل البلد التماس التمويل في حالات الطوارئ، وإعادة فتح الطرق قبل خطط البناء، وحماية الحاضر قبل الإعداد للمستقبل. ربما هذا ضروري وهذا ليس مستداما باعتباره أفقا مستداما.

وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي هو جانبين. عليك أن تصمد، بالطبع ولكن يجب علينا أيضا أن نمنع الاحتفاظ بها من أن يصبح الطموح الوحيد. فبالنسبة لبلد ينتهي بسؤاله فقط عن الوسائل اللازمة للتمسك به قد بدأ بالفعل في قبول أن العيش على نحو أفضل يؤجل. وفي حالة لبنان، امتد هذا فيما بعد فترة طويلة جدا.

المراجع الخارجية

ولم يضاف أي بحث خارجي عن هذه النسخة. وكتبت المقالة على أساس المواد الموحدة للاستعراض الصحفي والتحليلات التي تم إعدادها بالفعل في هذا الخيط.