لبنان: مشهد حرب أهلية جديدة، 51 سنة

وفي 13 نيسان/أبريل 1975، بدأت 15 سنة من الحرب الأهلية في لبنان. وفي 13 نيسان/أبريل 2026، لم يسجل ذلك العودة التلقائية إلى هذا السيناريو، ولكنه كشف عن وجود خطر محدد: ذلك أن البلد الذي وقع مرة أخرى في حرب إقليمية، وتعرض لضغوط عسكرية إسرائيلية أضعفت الدولة، وشرّد السكان على نطاق واسع، وأعاد تنشيط خطوط الكسور الداخلية التي لم يغلقها لبنان بالكامل.

التوازي لا يستحق الهوية اليوم لبنان ليس من عام 1975 غير أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله أخذت منذ 2 آذار/مارس على نطاق يتجاوز الحدود وجهاً لوجه: إضرابات إلى بيروت، وتوسيع نطاق التدمير ليشمل الجنوب والبقاع، وأكثر من مليون مشرد، وأكثر من ألفي شخص ماتوا وفقاً لآخر السجلات، وأضعفت المؤسسات بالفعل أكثر تعرضاً.

الشيء الحقيقي المشترك مع عام 1975 ليس شكل القتال إنه ميكانيكي سياسي وتبدأ حرب أهلية عندما لا تحمي الدولة بعد الآن، عندما تتولى العضوية الجنسية، وعندما يصبح البلد المكان الذي يفرض فيه الآخرون مواجهتهم. وهذه العتبة التي يراها لبنان تقترب اليوم.

وفي 13 نيسان/أبريل 1975، لا يزال يمثل معلماً بارزاً لأنه يقول أكثر من مجرد بداية. وكان الهجوم على الحافلة التي تنقل الفلسطينيين إلى عين الرحمنة بمثابة شرارة لأزمة ناضجة بالفعل. وقد أدت التوترات الافتراضية، والاختلالات في النظام السياسي، وارتفاع الميليشيات، والوجود المسلح الفلسطيني إلى إضعاف دولة متدهورة. ثانيا، أدت الحرب الأهلية إلى مقتل ما لا يقل عن 000 150 شخص، وتشريد مئات الآلاف، وتركت ما يقرب من 000 17 شخص في عداد المفقودين، وهو رقم لا تزال الأسر والوكالات الإنسانية تأخذه.

ويُعد هذا التذكير لأنه يفضح الوهم المشين: أي أن الحرب الأهلية تُغلق دائما في الوقت المناسب. In reality, memory has remained fragmented, often absent from textbooks and worn mainly by families, some places of memory and civil initiatives. ويمكن أن تصبح الصدمة التي تُحتفَى دون معالجة سياسية أرضاً لإعادة تنشيطها عندما تصطدم أزمة خارجية بكسرات داخلية.

وفي العام الماضي، وفي الذكرى السنوية الخمسين، حاولت الدولة اللبنانية لفتة من الذاكرة مع دقيقة صمت وحفل في بيروت. وكانت الرسالة الرسمية واضحة: لا تكرر الماضي. بعد عام، هذا الوعد يبدو أظلم إن البلد لا يواجه الصراع المسلح فحسب. وفي الوقت نفسه، يواجه تحديا لسيادته وتماسكه الاجتماعي وقدرة مؤسساته على حماية جميع المواطنين بنفس الطريقة.

مؤشرات الإنذار التي تراكمت

وترسم المؤشرات التي تراكمت منذ بداية آذار/مارس مشهدا للإنذار. More than one million internally displaced persons, human balances exceeding two thousand dead, entire areas emptied by eviction orders, Israeli land incursions and the prospect of a buffer zone to the Litani: none of these elements alone mean civil war. ولكن مزيجهم يدمر روتينات التعايش ويعيد توزيع الخوف بين الأقاليم ويضعف فكرة الدولة الحمائية

ومنذ 2 آذار/مارس، فرض المنطق الإسرائيلي بوحشية متزايدة. وبعد أن أطلق حزب الله تضامنا مع إيران، شنت إسرائيل حملة عسكرية لم تعد تستهدف جبهة محدودة. The strikes hit dense parts of Beirut, the South and the Bekaa. وفي 8 نيسان/أبريل، شجبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موجة من الهجمات ذات الحجم المريع، التي نفذت في حوالي 100 ضربة في عشر دقائق، مع ملاحظة وقوع وفيات في صفوف المدنيين، ومستشفيات تحت الضغط، ومشاهد دمار.

وعندما تطغى الحرب بذلك على الجبهات وتضرب الفضاء الحضري، لا يُنظر إليها على أنها مواجهة بعيدة بين جيش ومنظمة مسلحة. وتصبح قوة تعيد تنظيم المجتمع ككل. The inhabitants flee, the cities of shelter saturate, the municipalities calculate, and spontaneous solidarity begins to strike against social fatigue, lack of resources and fear of a sustainable settlement.

المؤشر في 13 نيسان/أبريل 2026 ترتيب الحجم الوفيات في لبنان منذ أوائل آذار/مارس أكثر من 000 2 نقل داخلي أكثر من مليون الإقليم المعني بأوامر الإخلاء حوالي 14 في المائة الهدف الإسرائيلي المعلن في الجنوب المنطقة العازلة إلى ليتاني

عندما تبدأ الحرب الخارجية في تقسيم لبنان

وعلى هذا الأساس تحديداً، يصبح خطر الرضاعة بين اللبنانيين خطيراً. وفي بداية نيسان/أبريل، كانت بعض المجتمعات المحلية مترددة في قبول المشردين داخليا، وأصرت الحكومة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي في الوقت الذي أعادت فيه الحرب الإجهاد الخطوط السياسية والدينية. In a country where displacement is never a mere humanitarian fact, but a fact immediately read in demographic, electoral and security terms, the exodus produces an anguish of internal recomposition.

The Pierre Moawad case further aggravated this climate. وقد قُتل هذا المسؤول المحلي في الجيش اللبناني، وهو تشكيل مسيحي معارض جدا للحزب الله، مع زوجته في ضربة إسرائيلية في عين سعيده، وهي مدينة مسيحية بالقرب من بيروت. وادعت إسرائيل أنها تستهدف موقعا إرهابيا وأكدت أنها ليست الهدف. وكان الأثر السياسي فوريا: فبدلا من تقريب اللبنانيين من العدوان الخارجي، وسعت الإضراب نطاق الغضب ضد حزب الله في بعض الأوساط المسيحية، وعززت فكرة أن الحرب التي تأتي إلى أماكن أخرى يمكن أن تعاد إلى الخصوم الداخليين.

وهذه الآلية هائلة. وكلما زادت إضرابات إسرائيل إلى ما هو أبعد من العواقل التقليدية لحزب الله، كلما زاد الإغراء في المجتمعات الأخرى لتقديم الحزب الشيعي كشخص واحد مسؤول عن معرض البلاد. هذا الوصم ليس جديداً ولكنه يأخذ بُعداً متفجراً عندما يقترن بصور التدمير ووصول المشردين على نطاق واسع والشعور بأن لبنان يدفع ثمن حرب إقليمية تتجاوزها. In this context, the Israeli campaign is not just hit an opponent. كما أنه يزيد من حدة نقاط الانقطاع في المجتمع اللبناني.

The massive displacement acts as an accelerator. وقد فرّ أكثر من مليون شخص، أو أكثر من خُمس السكان، وفقاً لعدد من التقارير التي تلقاها رويتر. ويسكن أقارب كثيرين. Others live in schools, collective shelters, park lots, improvised tents or cars. وتأثرت أوامر الإجلاء الإسرائيلية بحوالي 14 في المائة من الأراضي اللبنانية في أوائل آذار/مارس. وفي هذا البلد الصغير والكثيف والمنقسم سياسيا، فإن هذا الرقم أكبر بكثير من قيمته الإحصائية.

For displacement to Lebanon is never neutral. When a majority of internally displaced persons come from Shia areas in the South or from the southern suburbs of Beirut, their arrival in Christian, Sunni or Druze localities is not just a humanitarian emergency. ويفسره البعض على الفور على أنه خطر التسلل أو الضغط الاجتماعي أو تغيير التوازن المحلي. هذا غير عادل للعائلات عامة ولكنه حقيقي من الناحية السياسية ومن ثم خطير.

ويشكل رفض الاستقبال، وتردد البلديات، ومشاهد الأسرة المرفوضة أو المعاد توجيهها إلى مناطق أخرى، أول أعراض هذا التآكل. ولا يعني ذلك أن لبنان قد عاد بالفعل إلى منطق الميليشيات. بيد أنها تبين أن النسيج الوطني متعاقد. وعندما يعتمد المأوى على العضوية أو اللهجة أو السمعة السياسية أو منطقة المنشأ، يتوقف المواطن تدريجيا عن حماية الدولة. ويُعتمد على مجموعة أو قائد محلي أو مجتمع محلي.

إن إسرائيل تعرف ما تنتجه هذه الدينامية في بلد مثل لبنان. The combination of massive eviction orders, the destruction of villages, continued military pressure and a speech on the creation of a buffer zone up to Litani amounts to governing the war through the displacement and fragmentation of the territory. At the end of March, Human Rights Watch estimated that this policy could be the result of a forced displacement potentially constituting a war crime. وفي بيروت، تستند هذه القراءة إلى فكرة أن الحملة الإسرائيلية تهدف أيضا إلى نضوب لبنان اجتماعيا، وليس فقط للحد من التهديد العسكري.

تضغط إسرائيل على الدولة، ليس فقط حزب الله

كما ينتشر الضغط الإسرائيلي على الأرض السياسية. وأعلن بنيامين نتنياهو عن اعتزامه فتح مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وسيكون الهدف رسميا هو التوصل إلى اتفاق سلام ونزع سلاح حزب الله. قد تبدو الفكرة دبلوماسية يبدو من (بيروت) وكأنه سلام تحت إطلاق نار متواصل ولم تجعل إسرائيل هذا الافتتاح مشروطا بالوقف المسبق لضرباتها، في حين أن الجانب اللبناني جعل وقف إطلاق النار شرطا لأي تقدم.

ويغذي هذا التسلسل تصورا قويا جدا في لبنان: تسعى إسرائيل إلى التوصل إلى حل وسط أقل بين الدول من إعادة تشكيل داخلية لتوازن السلطة اللبنانية. إن مطالبة الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله بينما يقصف البلد، في حين يظل جزء من الجنوب مهددا بالاحتلال، ويتحمل السكان الشيعة الجزء الأكبر من التكلفة البشرية والمادية، يضع الدولة أمام بديل مستحيل. إما أنه لا يفعل شيئاً ويبدو عاجزاً فإما أن يحاول فرض هذا نزع السلاح بالقوة ويخاطر بالانفجار الداخلي.

ويخشى لبنان الاضطرابات المدنية إذا اضطر الجيش إلى مواجهة حزب الله. هذا الخوف ليس مجرد تخمين ولا يزال حزب الله منظمة مسلحة منظمة، ذات جذور اجتماعية وسياسية، تعتبر ترسانتها أداة للدفاع ضد إسرائيل. وليس لدى أي حكومة لبنانية اليوم القدرة المادية والسياسية على مواجهتها أمامها دون هدر البلد بأسره.

وبعبارة أخرى، فإن الضغط الإسرائيلي يستند إلى تناقض محسوب. وتدعي إسرائيل أنها تريد التعامل مع الدولة اللبنانية، ولكنها لا تزال تضعف من الناحيتين العسكرية والإقليمية والاجتماعية. وقد قتل أفراد أمن الدولة مرة أخرى في النبطية في هجوم إسرائيلي في الأيام الأخيرة. وتدعو إسرائيل إلى احتكار قوات الأمن في بيروت في الوقت الذي تقصف فيه بلدا تكون مؤسساته هشة بالفعل. وهذه المعادلة لا تحبذ توحيد الدولة. بل على العكس من ذلك، فإنه يزيد من احتمال أن يتهم اللبنانيون بعضهم البعض بأن يكونوا الوصلة الضعيفة أو المتواطئة أو الدروع الأخرى.

والأكثر إثارة للقلق ليس فقط عنف الإضراب. وهكذا يعيدون تصميم المناقشة اللبنانية. والسؤال الرئيسي لم يعد مجرد كيفية وقف العدوان وحماية الإقليم. من في لبنان سبب الكارثة؟ من يجب أن يستسلم؟ من يجب أن يكون معزولاً؟ من يجب نزع سلاحه؟ من يحتاج لاستيعاب المشردين؟ وهذا التحول من مركز الجاذبية الذي يجعل البلد أقرب إلى سيناريو حرب أهلية مفروض من الخارج. ولا تحتاج السلطة الأجنبية إلى إنشاء ميليشيات جديدة عندما تنجح في تحويل مجتمع مجزأ بالفعل إلى محكمة دائمة ضد نفسها.

إن لبنان لم يدخل بعد في حرب أهلية، ولكن العتبة تقترب.

يجب أن نبقي تدبيراً أساسياً إن لبنان لم يدخل بعد في حرب أهلية. The widespread clashes between communities did not take place. وعلى الرغم من ضعف الجيش اللبناني، لا يزال أحد المؤسسات القليلة التي لا تزال تحظى بالاعتراف على الصعيد الوطني. وقد أكد الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام مرارا على الأولوية التي تولى للسلام المدني. والذاكرة الملموسة للسنوات 1975-1990 لا تزال تمثل مكابح قوية في المجتمع.

ومع ذلك، فإن عتبة التصفيق قريبة عندما تجمع ثلاثة شروط:

(أ) اختفاء فكرة المأوى المشترك الذي توفره الدولة؛

:: تحويل الأشخاص المشردين إلى مشتبه بهم؛

إغراء تسوية داخلية لقضية حزب الله تحت ضغط أجنبي.

وفي الوقت الحاضر، يوجد هذا الخطر أساسا في الخطابات والمخاوف والإطارات الدقيقة. إنه كثير بالفعل الحروب الأهلية لا تبدأ دائما معارك عظيمة وكثيراً ما تبدأ بتدهور عتبات التسامح، وتضاعف الاتهامات المتقاطعة، وفكرة أن معاناة البعض ستكون نتيجة طبيعية لاختيار الآخرين. وهذا هو بالضبط ما يحدث الآن، في ضوضاء منخفضة، في عدة مناطق لبنانية.

ما يذكر حقا في 13 أبريل 2026

ولذلك، ينبغي أن يُفهم في 13 نيسان/أبريل 2026 على أنه مجرد تاريخ للذاكرة، بل على أنه اختبار سياسي. ولا يزال بوسع لبنان أن يتفادى تحول الحرب الإقليمية إلى اندلاع وطني. أولا، يعني تسمية المشكلة بوضوح. نعم، لقد كشف حزب الله البلد في مواجهة إقليمية. ولكن نعم، أيضا، تقوم إسرائيل بحملة تهيئ أساليبها، وأهدافها الموسعة، والتشريد القسري، والمطالب السياسية، ظروفا للخلاف بين اللبنانيين. لرفض هذا الدليل الثاني هو رؤية نصف الفخ فقط

ويفرض تجنب الأسوأ بعد ذلك ضرورة ملحة للغة والمسؤولية. وللأطراف اللبنانية المعارضة لحزب الله الحق في الطعن في استراتيجيتها وتسليحها. ولكن عبور خط جعل المشردين الشيعة أو المناطق المفخخة سيفتح القادة الجماعيون للكارثة خرقا لا يمكن إصلاحه. In the same way, Hezbollah cannot invoked resistance to demand a national white-seing even though entire parts of the country refuse to remain captive to a regional agenda that goes beyond them. ولن ينشأ السلام المدني عن السكوت القسري، بل عن التسلسل الهرمي الواضح: فلا يمكن أن يصبح أي خلاف داخلي إذناً يمنح للحرب الأجنبية على الأراضي اللبنانية.

وأخيرا، يظل السؤال الحاسم هو: مسألة الدولة. وإذا أرادت المؤسسات منع منطق جديد للحرب الأهلية، فعليها أن تثبت على الفور أنها يمكن أن تعامل جميع اللبنانيين على قدم المساواة مع المواطنين في مجالات الحماية والمعونة والسكن والحديث العام. المقاومة للتسلية على هذه الأرض الخرسانية ليس في الاحتفالات وحدها، بل في القدرة على منع الأشخاص المشردين من أن يصبحوا دخيلين، ومن أن يصبحوا حدودا داخلية، ومن أن يصبحوا فجوة وجودية. إن 13 نيسان/أبريل أقل تذكرا بما حدث مما يمكن أن يحدث مرة أخرى عندما يتوقف بلد ما، حتى بضعة أسابيع، عن التفكير في نفسه كبيت مشترك.