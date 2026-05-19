لبنان: ناشط أُطلق سراحه بعد مقطع فيديو مُصوّر للصدمة يندد بالعنف الحيواني؛ الأصوات العالمية

The Ghina Nahfawi case has moved the Lebanese animal protection debate to a broader issue within hours: ما قيمة القانون إذا كان الشخص الذي يوثق العنف من المرجح أن يكون قلقاً أمام الجاني المزعوم؟? The animal rights activist was targeted on Monday by a court order following the broadcast of a video showing a dog dragged behind a car in Aazounieh, Aley District. She was subsequently released, according to several Lebanese media, on the order of the Attorney General at the Mont-Lebanon Court of Appeal, Judge Sami Sader, with a residency commitment.

وأدى هذا التسلسل إلى رد فعل سريع من رابطات حماية الحيوانات، والناشطين، والعديد من وسائل الإعلام. The heart of the case is a reversal that shocked some of the opinion: وأدان الفيديو مشهداً من سوء المعاملة، لكن الإجراء ركز أولاً على الناشط الذي قام بنقله. وفقاً للمعلومات المتاحة، تم تقديم شكوى للتشهير والضرر للسمعة و « إثارة المشاعر الدينية » بعد نشر اسم الرجل كشيخ. وحددت بعض وسائط الإعلام اللبنانية صاحب الشكوى بأنه الشيخ سمير شريف الدين.

Ghina Nahfawi released, but case remains open

إطلاق (غينا نوفاوي) لم يوقف القضية. وعلى النقيض من ذلك، فإنه يفتح نقاشا أكثر إحراجا للسلطات. ويوجد في لبنان قانون بشأن رفاه الحيوان وحمايته منذ عام 2017. This framework prohibits ill-treatment and recognizes that violence against animals is not merely a private incident. غير أن تنفيذه لا يزال متفاوتا. In this case, animal defenders blame the court for sending a dangerous signal: the public exposure of an act of cruelty can be treated faster than the act itself.

الخط الزمني قصير، ولكن الكشف. الفيديو ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. يُظهر كلباً مُعلقاً أو مُسحباً بواسطة مركبة في مشهد يُثير الإهانة. الناشطون يُعيدونه لطلب تدخل. Ghina Nahfawi, a well-known figure of the animal cause in Lebanon, publishes the content and identifies the man she accuses of being involved in the act. وفيما يلي الشكوى. According to several media, she is summoned to the Baabda post and is asked to delete the content, or at least some nominal elements.

الإجراء يصبح أصعب عندما يرفض الناشط الامتثال فوراً. وتدعي بعد ذلك أنها اعتقلت أو احتجزت بسبب رفضها إزالة الفيديو. There is media talk about a detention decision attributed to magistrate Bilal Halawi. The exact terms used vary according to the sources, but the main fact is quickly imposed in the public space: فالناشط الذي يشجب إساءة استعمال كلب هو نفسه خاضع لإجراء، في حين أن التحقيق في عمل العنف الحيواني لا يزال، في ذلك الوقت، أقل وضوحا.

الضغط العام السريع

الضغط يرتفع. وتطالب المنظمات والناشطون بإطلاق سراحه. The veterinary union intervenes in the public debate, emphasizing that the protection of animals against violence is not an offence, but a moral and legal duty. العديد من وسائل الإعلام نقل القضية بزاوية حرجة. وفي نهاية الظهيرة، أمر النائب العام لمونت لبنان، صامي سدير، بالإفراج عن غينا نهفاوي بالتزام إقامة. وفقاً لمنافذ وسائط الإعلام اللبنانية، أزالت اسم الشيخ من منشورها وأعاقت التعليقات.

وهذا الدقة يبين منطقة التوتر في الخلف. فمن جهة، يكرس القانون اللبناني التشهير والضرر للسمعة والاتهامات العامة. ويمكن أن تترتب على تعيين شخص في وسائط التواصل الاجتماعي آثار قانونية، لا سيما إذا لم يحدد التحقيق بعد المسؤوليات. ومن جهة أخرى، يدعي الناشطون أنهم يوثقون في كثير من الأحيان أعمالاً يتجاهلونها، وأنه بدون التعرض العام، لا توجد محاكمة حقيقية للعديد من أعمال العنف ضد الحيوانات. وقضية نوفاوي هي بالتحديد عند تلك الحدود.

والمشكلة ليست ما إذا كان ينبغي للشبكات الاجتماعية أن تحل محل العدالة. ليس عليهم ذلك. المشكلة هي سبب ظهور الآليات القضائية بشكل أسرع عند الرد على شكوى بشأن صورة صاحب الشكوى أكثر من التعامل مع العنف الموثق ضد حيوان. هذا الفرق في السرعة يغذي الغضب. It feeds the idea that activists are vulnerable when they name, shoot or denounce socially protected people.

البعد الديني في الخلفية

The religious dimension added to the complaint makes the case even more sensitive. According to Lebanese media, the complaint also referred to the « excitation of religious sentiment. ». وهذا الوصف يغير طبيعة المناقشة. لم يعد الأمر يتعلق فقط بإسم شخص أو انتهاك مزعوم للسمعة. She suggests that the denunciation of an act attributed to a man presented as a Sheikh could affect a religious affiliation. For Nahfawi defenders, this is precisely the danger: تحويل انتقادات السلوك الفردي إلى جريمة جماعية.

هذا الارتباك متفجر سياسياً إن لبنان يعرف جيداً قدرة أعضاء المجتمع على تجاهل الخطر. وإذا أصبح أي تحد من جانب شخص ذي وضع ديني أو اجتماعي هجوما على مجتمع ما، فإن النقاش العام يُمنع. وتفترض حماية الحيوانات، شأنها في ذلك شأن أي سبب من أسباب القانون، أن السلوك يمكن انتقاده بدون الهوية الدينية للشخص المذكور بأنه يستخدم كدرع. ولذلك يجب على المحكمة أن توضح هذه النقطة: هل تتعلق القضية بالتشهير المزعوم أو الإبلاغ عن سوء المعاملة؟?

The file also refers to the role of videos in animal abuse cases. ولسنوات، استخدمت الجمعيات اللبنانية الصور كأدلة وتنبيهات ووسائل للتعبئة. The country lacks public resources, municipalities act unevenly and shelters often operate on the brink of financial ple. في هذا السياق، كاميرا المواطن أحياناً تصبح أول أداة للحماية. It reports an injured animal, violence, trafficking or neglect. فبدون صور، لا تزال حالات كثيرة غير مرئية.

قانون من الصعب فرضه

لكن هذه الطريقة تنطوي على مخاطر. الفيديو لا يقول كل شيء. It can be removed from its context, poorly dated, poorly located or accompanied by incorrect identification. الناشطين الجادة يعرفون ذلك. وهذا هو السبب في أن المسألة لا تتعلق بتخزين أي منشور. وثمة حاجة إلى استجابة متوازنة: protect the right to alert, investigate reported violence, verify accountability and prevent harassment campaigns. In the Nahfawi case, the prevailing feeling among animal defenders is that the balance was broken at the expense of the alert.

والقصد من القانون 47 لعام 2017 هو إيجاد إطار أوضح. لقد كانت خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة للبنان، من خلال وضع مبدأ حماية الحيوانات وحظر الأعمال التي تسبب المعاناة أو الألم أو الخطر لهم من الحالات التي يأذن بها القانون. لم يكن ليبقى قانون رمزي وهي تشمل الإجراءات والشكاوى والتحقيقات والأطباء البيطريين والبلديات والجزاءات. غير أن الجمعيات تندد بانتظام بالفجوة بين النص والواقع. Many violences are filmed, shared, commented, and forgotten.

ومن ثم، فإن هذه الحالة تعرض الدولة لتناقضاتها. He may recall the right to reputation of the persons in question. ولكن يجب أن تبين أيضا أن حماية الحيوانات ليست ثانوية. إذا كان مكتب المدعي العام يتابع بسرعة ناشط من أجل نشرة، يجب أن يعمل بنفس السرعة على خلفية الفيديو. هل تم التعرف على الكلب؟? هل وجد؟? هل حصل على أي علاج؟? هل كان الرجل الذي يقود السيارة مستجوباً؟? هل فتحت شكوى بشأن إساءة استعمال الحيوانات؟? ولا تزال هذه المسائل حاسمة.

ناشط معروف بالفعل

شخصية (غينا نوفاوي) توضح أيضاً حجم رد الفعل. ليس معروفاً للجمهور المتطرف. It has been involved for several years in emergency cases, reports of violence, rescue and trafficking in animals. وقد أشارت وسائط الإعلام اللبنانية بالفعل إلى حالات تتعلق بالأحياء البرية والحيوانات المحلية. هذا الوضوح يجعله رقماً تنبيهياً لكن أيضاً هدف أكثر تعرضاً. عندما تنشر تهمة تحشد بسرعة. وعند انعقادها أو الاحتفاظ بها، تتفاعل الجمعيات على الفور.

وقد أعطت استجابة الأطباء البيطريين بعدا مهنيا للتعبئة. ووفقاً لوسائط الإعلام اللبنانية، دعا رئيس النظام البيطري إلى إطلاق سراح الناشط وإلى فتح تحقيق جدي في الكلب الذي جرته سيارة. He also denounced any attempt to intimidate those who defend animals by peaceful means. هذا الموقف يحسب. تُحرّكُ الحالةَ خارج النشاطِ الرقميِ لوحده. وتشير إلى أن إساءة استعمال الحيوانات هي أيضاً مسألة تتعلق بالصحة العامة والطب البيطري والمسؤولية الاجتماعية.

وأخيراً فإن النقاش حول العدالة الرقمية. وقد أصبحت الشكاوى المتعلقة بالتشهير أو الإهانة أو الإضرار بالسمعة متكررة في نزاعات وسائط الإعلام الاجتماعية. ويمكنهم حماية المتهمين دون وجه حق. كما يمكن استخدامها لتخويف المبلّغين عن المخالفات. إن لبنان لا يفلت من هذا التوتر. ويعرف الناشطون في مجال البيئة، والمدافعون عن الحيوانات، والصحفيون المحليون أن نشر اسم ما يمكن أن يؤدي إلى استدعاء حتى قبل معالجة المشكلة.

Bullying signal for animal defenders

In this context, the release of Ghina Nahfawi is a relief, but not a sufficient response. She does not say whether the complaint against her will be closed, prosecuted or transformed. كما أنها لم تذكر ما إذا كانت ستتخذ إجراءات كاملة ضد الجاني المزعوم للاعتداء. إنه يظهر فقط أن الضغط العام قد زاد بسرعة. وهذه الحقيقة نفسها تثير سؤالا: هل نحتاج لحشد فيروسي للحصول على تصحيح قضائي؟? وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي أصبح من القضايا الأقل وضوحاً، والحيوانات التي لا يوجد فيها شريط فيديو، والناشطين الأقل معرفة، والمشتكين الذين لا توجد لهم برامج إعلامية؟?

وتحدث حالة كلب أزونيه في وقت يبدو فيه لبنان مشبعا بالأزمات. فالحرب في الجنوب، والانهيار الاقتصادي، والمؤسسات الهشة، والتوترات القضائية، والإرهاق الاجتماعي تشغل معظم الأماكن العامة. وقد يعتبر البعض حماية الحيوانات موضوعا ثانويا. قضية نافاوي تظهر العكس والطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع أكثر الفئات ضعفا أو البشرية أو غير البشرية، تكشف عن نوعية مؤسساته. ولا ينفرد العنف الموحّد ضد حيوان من المناخ العام للإفلات من العقاب.

وينبغي أيضا تجنب القراءة التبسيطة. وينطبق احترام القانون على الجميع. ويجب ألا يكون الناشط قادراً على إدانة شخص على الإنترنت بصورة نهائية دون إجراء. ولكن لا يجوز لصاحب الشكوى أن يزيل شريط فيديو للمصلحة العامة تحت التهديد الوحيد بتقديم شكوى. ولذلك يجب أن يكون للعدالة خطان في كل مرة: منع الاتهامات التعسفية وحماية من يوثقون العنف الحقيقي. In cases of animal abuse, this protection is all the more necessary as victims cannot speak.

البروتوكولات المتوقعة للإنذارات

The case highlights a concrete request: وضع بروتوكولات إبلاغ واضحة. When a video of abuse appears, the authorities should be able to receive the report, preserve the evidence, identify the animal, verify the perpetrator, protect the alerter in good faith and prevent the dissemination of unnecessary personal data. Such a mechanism would prevent each case from becoming a war of publications, complaints and complaints. كما أنه سيمنع الشبكات الاجتماعية من أن تصبح المحكمة الوحيدة المتاحة.

والصورة المرفقة بالنشرة التي نقلتها جماعات الدفاع الحيواني تبين أيضا البعد الآخر للقضية: السرعة التي تصبح بها قضية محلية وطنية بمجرد مرورها عبر الشبكات الاجتماعية. ودعت الصفحات المخصصة للتبني ورعاية الحيوانات الناشطين إلى رفع النبرة. They presented the arrest or detention of the activist as a signal of intimidation. وعلى الرغم من أن هذه المنشورات تمثل نشاطا وليس سجلا قضائيا، فقد ساعدت على خلق ضغوط عامة تضاعفها وسائط الإعلام التقليدية فيما بعد.

This dynamic forces the authorities to leave treatment on a case-by-case basis. ولا يفتقر لبنان إلى القوانين فحسب. وهي تفتقر إلى الثقة في تنفيذها. When the society sees an activist summoned for having published a video, but does not immediately see the alleged perpetrator of the violence answer the court, it concludes that the order of priorities is reversed. والطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الثقة هي معالجة البعدين معا: احترام حقوق الدفاع والتطبيق الصارم للقانون ضد القسوة الحيوانية.

The release of the activist will not be enough to close the case. وفي الساعات القليلة القادمة، ستعرف ما إذا كان الاهتمام ينتقل إلى الفعل المصور، ومصير الكلب، والمسؤوليات المحتملة للسائق. وتتوقع الجمعيات إجراء تحقيق حقيقي، وليس مجرد تهدئة وسائط الإعلام. وسيتعين على المحكمة أيضا أن تشرح حالة الشكوى المقدمة ضد غينا نافاوي وأسباب التدبير الأولي. وقد وضعت المناقشة العامة بالفعل شرطا: وفي لبنان، لا ينبغي أبدا أن يصبح التنديد بالقسوة أكثر خطورة من ارتكابها.