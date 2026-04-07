لبنان: هذا الصباح الساعة 30/10

وفي لبنان، يفتتح صباح يوم الثلاثاء 7 نيسان/أبريل حربا لا تزال تزيد الكثافة والتشتت الجغرافي والسلطة السياسية. وفي غضون أربع وعشرين ساعة، أضاف البلد ضربة أخرى في الضواحي الجنوبية في بيروت، وغارات وقصف في الجنوب، وسقوط المزيد من الضحايا بين العاملين في مجال الإغاثة، والإصابات المدنية، وموجة من الصدمات السياسية المستمرة حول إضراب عين سعيد في ميتن. وفي الساعة 30/10 من يوم بيروت، لا ترسم خريطة للأماكن التي ضربت. It also tells of a climate: that of a country where military front lines, civilian shelter areas and political divides are dangerously approaching each other.

وعلى مدى الساعات القليلة الماضية، تؤكد المعلومات التي قدمتها وكالة الإعلام الوطنية، وشركة LBCI، و MTV Lebanon، و Al Manar تكثيفها على عدة محاور. واستهدفت الضواحي الجنوبية في بيروت مرة أخرى ليلة الاثنين. The South experienced new night and morning bombardments, including around Maaraké, Ayn Baal, Sultaniyah, Majdal Zun and the area between Smaiyah, Deir Qanoun and Ras al-Ain. وفي الوقت نفسه، لم تعد مسألة عمليات الإجلاء والحركات السكانية تقتصر على القرى الحدودية المباشرة. The case of Ain Saadé, east of Beirut, moved anguish to areas that were still living as in the shelter.

بيروت وما زالت تحت الضغط

ولا يزال أهم حدث عسكري خارج الجنوب المباشر هو استمرار الإضرابات في منطقة العاصمة في بيروت. وأبلغت الشركة في ليلة الاثنين عن إضراب إسرائيلي على الضاحية الجنوبية من العاصمة، مشيرة إلى أن الضغط على الضهية لم يخفف رغم التوسع الموازي للعمليات إلى أجزاء أخرى من البلد. The channel did not, at this time, detail a comprehensive human assessment for this precise strike, but its importance is firstly political and psychological: it recalls that the southern periphery of Beirut remains an active target, even when media attention is focused on the southern front or regional developments.

ويضاف إلى هذا التوتر الصدمة الناجمة عن الهجوم على عين سعدي، الذي وقع مساء يوم الأحد، والذي لا تزال محاكاته السياسية والأمنية والاجتماعية تهيمن على الـ 24 ساعة الأخيرة. According to the Lebanese Army, relayed by LBCI and Al Manar, a Metn apartment was hit on 5 April at around 9 p.m. by two GBU-39 bombs that could be fired from a war plane or a war building. The field investigation found that the projectiles crossed the roof and then the fourth floor before exploding on the third floor, causing the death of three inhabitants of the target floor and injury. وأفاد الجيش أيضا بأن التحقيقات الأولية لم تكشف عن وجود مستأجرين جدد في المبنى، يدعون إلى ضبط النفس ورفض المضاربة.

إن هذا الدقة في الجيش أمر مركزي، لأن إضراب عين سعدي أضفى على الفور مواجهة من القصص. ونقلت شركة MTV معلومات من الصحافة المحلية تشير إلى تسرب الدراجات النارية لمشتبه به بعد الهجوم، في حين نشرت شركة LBCI أدلة تعزى إلى مصادر قريبة من التحقيق تقول إنه لا يوجد مقيمون جدد في المبنى. ومن الواضح أن القضية لا تزال قابلة للالتهاب من الناحية السياسية: من جهة، الشكوك في تسلل أو استخدام المباني المدنية؛ ومن جهة أخرى، نداء مؤسسي بعدم تحويل القضية إلى محاكمة عامة مرتجلة. This shift feeds a new tension in areas where displaced persons are also vulnerable.

في الجنوب، تتواصل الضربات من الساحل

On military ground, the night and early morning were again marked by a series of strikes on the South. وأفادت حركة الطيار في وقت مبكر من صباح اليوم بشن غارات إسرائيلية على منازل غير مأهولة في السلطانية والعين بعال. The chain also reported a record of three injured in the midnight strike on Maaraké, with extensive destruction in houses and clearing operations to reopen the roads. وبعد ذلك ببضع ساعات، في الساعة 19/10، أفادت طائرة هليكوبتر إسرائيلية أن طائرتي هليكوبتر أطلقتا صاروخين على المنطقة الواقعة بين السمية ودير قنون وراس العين، بينما استهدفت الطائرات الحربية أيضا مجدل زون في مقاطعة صور.

The Al Manar, for its part, reported at 0959 hours new bombardments and fire on several southern localities, including Shabaa, Sidiqin, Wadi al-Hujeir, Toulin, Aytaroun and the outskirts of Wadi al-Slouqi. وتعطي السلسلة، المتوافقة جدا مع قصة المقاومة، صورة أوسع للضغوط التي تمارس على الفرقة الجنوبية، من القطاع الشرقي إلى القطاع الغربي. ولا توفر هذه الدراسة الاستقصائية تقييماً إنسانياً موحداً لكل موقع من هذه المواقع، ولكنها تؤكد أن صباح يوم 7 نيسان/أبريل لا يتوافق مع شهوة: فالضربات مستمرة، والمواقع المستهدفة تضاعف، ووتيرة الحوادث تجعل من الأصعب تثبيت ميزانيات دقيقة في الأجل القصير جداً.

ومن أكثر الملامح المذهلة في الساعات القليلة الماضية تحديداً هذه الجغرافيا التي اندلعت من العنف. لم نعد نتحدث عن أكثر القرى تعرضاً على الحدود وتؤثر الضربات على الطرق، وقرب المناطق، ومناطق الموائل، ونقاط العبور، والمناطق التي تقدم فيها الإغاثة بعد الهجوم الأول. ويؤدي هذا التجزؤ في ميدان المعركة إلى أثر سياسي قوي: فهو يستخدم قدرات الاستجابة المحلية، ويحافظ على عدم التيقن بشأن النقاط التالية للتأثير، ويوسع تدريجيا الخريطة العقلية للمناطق التي تعتبر مهددة.

مدفوعات الإغاثة

The last 24 hours have also been marked by another attack on rescue workers. وبعثت البعثة برسالة من مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة تشير فيها إلى أن فرق الإنقاذ في سيديكين، مقاطعة صور، لإجلاء الجرحى والهيئات بعد إضراب سابق، استهدفتها هجوم إسرائيلي آخر. ويشير التقرير إلى أن عامل الإغاثة في الريسالا قُتل، وأصيب اثنان في نفس الفريق، وأصيب اثنان في هيئة الصحة الإسلامية، وسيارة إسعاف متضررة. The Ministry notes that this is the second direct targeting of first aid workers in less than 12 hours, after a previous incident in Haris.

وهذه النقطة حاسمة لأنها تغير قراءة التسلسل. ولا تؤثر الضربات على المباني أو المناطق المشتبه في وجودها المسلح أو الهياكل الأساسية. ويضربون أيضا من يتدخلون بعد الضربة. وعلى الصعيد المحلي، يبطئ هذا الأمر عمليات الإنقاذ ويزيد من المخاطر التي تتعرض لها سيارات الإسعاف ويزيد من الوقت اللازم لإخراج الضحايا أو إزالة المحاور. وعلى الصعيد السياسي، يعزز هذا الحجة، التي كانت محورية بالفعل في البلاغ الرسمي اللبناني، بشأن حرب تتجاوز الفئات العسكرية التقليدية وتؤثر على آليات الاستجابة الإنسانية ذاتها.

The Al Manar went in the same direction on his home page, pointing out another attack on an ambulance in Bint Jbeil, which allegedly killed a rescuer and an injured civilian whom he was carrying. وعلى الرغم من أن التفاصيل الكاملة لهذه الحلقة لم توضع بعد في مادة مفتوحة وقت التلقيم، فإن وجودها في أحدث المعلومات عن السلسلة يؤكد تسلسلاً حيث تصبح الأفرقة الطبية وأسعاف أهدافاً أو تجد نفسها معرضة مباشرة لإطلاق النار.

الرصيد البشري: لا تزال الأرقام الجزئية، ولكن تدهورا صافيا

في الساعة ٣٠/١٠، لا تزال ميزانية ال ٢٤ ساعة الأخيرة مجزأة، حيث أنها تبنى محليا. غير أن ما يمكن إثباته من المعلومات المتاحة هذا الصباح واضح. وقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم على عين سعدي، وفقاً للجيش اللبناني الذي نقله كل من جيش تحرير الكونغو وحزب المنار. وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح في ضربة ليلية على ماراكي، وفقا ل MTV. In Sidiqine, a first aid worker was killed and four other first aid workers injured, with an ambulance hit, according to the Ministry of Health relayed by MTV. وتشير عدة وسائط إعلام إلى جرحى آخرين دون استقرار تقييم عالمي واحد في هذا الوقت بالنسبة لجميع التفجيرات في الجنوب وفي الضواحي الجنوبية في بيروت.

وهذه الصعوبة في تجميد الميزانية الإجمالية ليست تفاصيل تقنية. إنها تقول شيئاً الآن وتسارع وتيرة الإضرابات، وتنوع المناطق المتضررة، وتضاعف الحوادث الثانوية، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد التمركز السريع للأرقام. وتوجد بالفعل صحيفة التوازن البشري، ولكنها تحدث بشكل مقطع، بين التأكيدات المحلية، والبيانات العسكرية، والإعلانات الصحية، والتغطية الإعلامية. ولفترة الساعة ٣٠/١٠، يلزم توخي الحذر: فالموتى والجرحى المذكورين هذا الصباح ربما لم يكونوا بعد الصورة الكاملة للتسلسل الذي فتح منذ صباح يوم الاثنين.

التقييم المؤقت في 7 نيسان/أبريل الساعة 30/10

الحدث الموقع الرصيد معروف في الساعة 10: 30 اضرب شقة عين سعيده، ميتن ثلاثة قتلى، عدة إصابات ضربة ليلية Maaraké, Tyre District 3 مصابين استهداف فرق الإنقاذ سيديكين، مقاطعة صور قُتل عامل الإسعاف الأول، وأصيب 4 من العاملين في الإسعافات الأولية بجروح الخسائر في الممتلكات السلطانية، عين بعال، مجدل زون، السمية – دير قنون – رز العن التدمير المبلّغ عنه، والتوازن الإنساني غير المدمج ضربة على الضواحي الجنوبية Dahiyé, Beirut غير مفصّلة في هذا الوقت

وينبغي أن تُقرأ هذه الأرقام على أنها بيان مؤقت، لا على أنها ميزانية نهائية. ولا تزال عدة مناطق مشتعلة، وهناك مناطق أخرى لا تزال قيد التفتيش أو التطهير، وبعض تقارير وسائط الإعلام عن استحداث حوادث بدون مجموع طبي موحد.

الإجلاء والتشريد والخوف من تمديد مناطق الخطر

ويشمل مصطلح الإجلاء العديد من الحقائق هذا الصباح. First, there are the operational evictions imposed by the strikes themselves: the extraction of injured persons, the clearing of roads, the intervention of ambulances under threat. There are then preventive evictions or displacements related to warnings, repeated bombings or fear of further strikes. وأخيرا، هناك الآن مستوى ثالث: مسألة وجود المشردين داخليا أو الشاغلين الجدد في المباني المدنية خارج المناطق الجبهية التي تعتبر تقليديا.

وهذا هو السبب في أن قضية عين سعيد أصبحت أوسع بكثير من مجرد واقعة حرب. وتذكر الحركة أنه، في أعقاب الإضراب، دعت حركة MP Elias Estephan سكان زاليه إلى عدم استئجار منازلهم للوافدين الجدد لأي سبب حتى استعادة الحالة الأمنية. وهو يقدم هذا الطلب كتدبير وقائي، وليس كرفض للمشردين. ولكن من الناحية السياسية، فإن الإشارة قوية: فالخوف من التعرض للضرب لأن المبنى سيستضيف هدفا محتملا قد بدأ يغير سلوك الاستقبال في المناطق التي انسحبت حتى الآن.

وهذا الرد له عواقب بعيدة المدى. وهو يبين أن الحرب لا تحرك الناس فحسب؛ كما أنه يغير الظروف الاجتماعية لاستقبالهم. A reflex of suspicion appears between host and displaced communities. إنها ليست سياسة حكومية بعد ولكنها بالفعل أعراض قوية للتشتت The army, by calling for restraint on the interpretation of the strike of Ain Saadé, is specifically seeking to avoid the file from moving from the security registry to the collective prosecution registry.

تضيف ردود الفعل السياسية دون تهدئة المناخ

وفي الساحة السياسية الرسمية، أبلغت وكالة الإعلام الوطنية هذا الصباح أن رئيس الوزراء نواف سلام قد التقى بسفراء الكينتيت وشدّد على انسحاب إسرائيل العاجل وجدول أعمال الإصلاح. وأفاد الجيش الوطني النيبالي أيضا بأن الرئيس جوزيف أوون أعرب عن قلقه من أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الجنوب قبل الـ 18. ويظهر هذان الموقعان أن السجل العسكري الجنوبي، بالنسبة للسلطات اللبنانية، لا يزال مرتبطا بتسلسل دبلوماسي عاجل يجري فيه الضغط الأمني ومصداقية الدولة في الوقت نفسه.

وبموازاة ذلك، نقلت البعثة أيضا في الساعة 29/9 بيانا من وزير الداخلية أحمد الحجار يعلن فيه تعزيز التدابير الأمنية والوجود الأمني في مختلف المناطق اللبنانية من أجل طمأنة السكان وحماية المدنيين في منازلهم. وهذه الإشارة ليست استجابة عسكرية لحملة الإضراب، بل محاولة لاحتواء آثارها الداخلية: الخوف، والشائعات، والتوترات المحلية، والخيانة حول المشردين، وخطر ردود الفعل غير الخاضعة للمراقبة في مناطق الاستقبال.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الحرب تُقرأ من خلال شبكات سياسية معادية. وسلط المنار الضوء على بلاغات عسكرية لمقاومة إطلاق الصواريخ ونيران الطائرات بدون طيار ضد ميتولا وكفار يوفال وكيريات شمونا في الفترة ما بين ليل ومطلع الصباح، فضلا عن الهجمات على المواقع الإسرائيلية بالقرب من خيام. وتعرض هذه القراءة التسلسل كاستمرار للردود الميدانية. ومن جهة أخرى، تصر بعض ردود الفعل التي نقلتها قوات الشرطة العسكرية عبر عين سعيد على المخاطر التي أوجدتها، في رأيها، وجود عناصر مسلحة أو مشتبه فيها في المناطق المدنية. بين هذين الحسابين، تحاول الدولة أن تحتل مكاناً للإعتدال، لكن هذا المكان لا يزال ضيقاً.

ماذا تذكر في الساعة 10: 30

في هذا الوقت، الصورة هي الحرب التي لا تبطئ وتتحول آثارها. وتستمر القصف في الجنوب، حيث تأثرت عدة مواقع منذ الليل ومرة أخرى هذا الصباح. أولاً، يشيد العاملون في مجال المساعدة الإنسانية مباشرة. ولا تزال بيروت وضواحيها مكشوفة، حيث استهدفت داهييه مرة أخرى. The case of Ain Saadé, she, opened an even more dangerous sequence on the inside: the one where fear of strikes begins to change the rules of reception, fuel suspicions and demand of the army a role of narrative arbiter as well as security.

ولا تسمح النقطة 10h30 بعد بإغلاق الميزانية العمومية. ومن ناحية أخرى، يتيح ذلك تحديد خطوط القوة في الساعات الـ 24 الماضية: التكثيف في الجنوب، والضغط المستمر على بيروت، وتوسيع نطاق المخاطر المتصوَّرة خارج المناطق الحدودية، وزيادة قابلية التأثر بالإغاثة وتفشي النقاش السياسي حول المشردين والمناطق المضيفة، والمسؤولية عن الحرب. ومع مرور ساعات، لا يواجه البلد المزيد من الإضرابات فحسب. وهي تواجه حربا تهز أيضا هوامشها المدنية والإقليمية والاجتماعية.