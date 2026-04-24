وقد وجد لبنان أخيرا مذهبه الوطني. وهي ليست استراتيجية دفاعية، ولا خطة انتعاش اقتصادي، ولا إصلاح الدولة. هو أفضل، يقول the Coué method applied to an entire country. وفي كل صباح، يكفي أن نكرر أن الحالة تحت السيطرة، وأن الهدنة ما زالت قائمة، وأن الاقتصاد يرحل، وأن الإصلاحات تمضي قدما، وأن الشركاء الدوليين معجبون. ثانيا، من الضروري تجنب النوافذ والمصارف والطرق وفواتير.

The government must be given some consistency. وفي الحالات التي تعاني فيها بلدان أخرى من عمليات الجرد والتشخيص والتقويم، يفضل لبنان الفن النبيل للجملة المطمئنة. هل هناك أزمة؟? نسميه تحدياً. منطقة تنهار؟? نحيي قدرته على الصمود. قرار متأخر؟? نحن نتحدث عن التشاور. خطر معروف منذ سنوات؟? نحن ننتظر أن ينفجر ليعلن خلية تتبع.

هذه الطريقة لها ميزة إنه لا يكلف شيئاً على الميزانية لا حاجة إلى إحصاءات كاملة أو تخطيط جاد أو شجاعة سياسية. نشرة صحفية كافية ويؤمل أن يتولى المسؤولية عن ذلك ثلاثة مسؤولين وسفيران وفريق تلفزيوني. ولن يتغير البلد، ولكنه كان سيستفيد من طبقة جديدة من الفرشاة. إنه مهم، مهبل، خاصة عندما تهدد الجدران بالهبوط.

الحكومة الوطنية

ويستند أسلوب كوي اللبناني إلى إدانة بسيطة: المواطن ينام بشكل أفضل عندما تغنّي ليلابي. ولذلك ينبغي عدم إبلاغه بأن الأزمات متوقعة. قد يغضب. He should not be told that the state has failed to anticipate. قد يكون لديه حساب. وقبل كل شيء، لا ينبغي أن يُعرض عليه جرد كامل للأضرار والخسائر والمخاطر والمسؤولية. وقال إنه قد يجد أن البلد ليس ضحية للوفاة فحسب، بل أيضاً لإدارة حالات الطوارئ الكسولة.

لذا الحكومة تفضل التخدير الناعم. لا يقال أن الهدنة مكسورة مثل طريق جبلي قديم. يقولون أنها هشة. It is not said that the economy depends on cash, families and the diaspora. It is said that it shows encouraging signs. It is not said that deposits remain trapped in a banking system without a clear political outcome. يقولون أن الملف يتحرك. ولا يقال إن الجنوب ينتظر خطة حقيقية لإعادة البناء. يقولون أن الاتصالات جارية.

وتتسم هذه اللغة الإدارية بانقسام خاص. هذا يسمح لنا بالتحدث لفترة طويلة دون أن نقول بالضبط إلى أين نحن ذاهبون. ويحول عدم اتخاذ قرار إلى حكمة مسؤولة. إنه يؤخر ظهور الحكمة. إنه يعطي المسؤولين رفاهية نادرة الحكم بالشرح أن كل شيء معقد، وهذا صحيح، ولكن نادرا ما يكفي. المواطن اللبناني يعرف التعقيد. إنه يدفع لها. He transports her in water cans, in birth bills, in family transfers, in secure depots, in hijacked trips, in children to be sent abroad, in abandoned villages under threat of drones. ومن ثم، فإنه يمكن أن ينقذ دروس الصبر. He obtained a PhD in patience, with prolonged survival mention.

المخزون، هذا الهدف التخريبي

In a normally administered country, a government begins by compiling an inventory. كم عدد المنازل التي تم تدميرها؟? كم عدد القرى التي يتعذر الوصول إليها؟? كم عدد المشردين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم؟? كم عدد الطرق؟? كم عدد الخسائر المصرفية المعترف بها؟? كم عدد الخدمات العامة المموّلة فعلاً؟? كم من المخاطر تم تحديدها قبل الأزمة التالية؟? وفي لبنان، يكاد يكون الجرد استفزازاً، لا سيما أنه لا توجد مراجعات في مجال الطب الشرعي للمؤسسات العامة، ولا يوجد الكثير من حالات اختلاس الأموال واختلاسها. يرغمنا على الانتقال من السرد إلى عمود الأرقام.

ربما لهذا هو خائف الجرد له شخصية سيئة وهي لا تحترم التوازن المجتمعي، والمزاج الحزبية، والحساسيات المصرفية أو النشرات الصحفية المتفائلة. ويقول برد أن هذا المنزل لم يعد موجودا، وأن مثل هذا الجسر لا يمكن استخدامه، وأن مثل هذا المصرف لا يمكن أن يقدم ما هو مدين له، وأن هذه المؤسسة تنجو من عدم انتظامها. الجرد ليس لطيفاً هذا بالضبط ما يجعلها مفيدة.

الحكومة غالباً ما تفضّل الجرد العاطفي ويعترف بالمعاناة، ويحيي التضحيات، ويشكر الشركاء، ويتعهد بعدم ترك أحد خلفه. إنه جميل إنه ضروري أحياناً لكن المنزل لا يُعاد بناؤه بتقدير الطريق لا يعاد فتحه بتصريح ولا يعود الودائع لأن الوزير أكد أن حقوق المودعين مقدسة.

ويعاني لبنان من مرض نادر: فهو يعرف كل شيء، ولكنه يتصرف كما لو أنه اكتشف كل شيء. كان يعلم أن النظام المصرفي مريض كان يعلم أن الكهرباء العامة كانت غولف كان يعلم أن الجنوب مكشوف وقال إنه يعلم أن عدم احتكار الدولة للأسلحة سيؤثر في نهاية المطاف على أي مفاوضات. كان يعلم أن العدالة المسدودة ستدمر الثقة ثمّ، عندما تَصِلُ الأزمةَ، يَضِعُ على بدلتِه الأكثر جمالاً ويُعلنُ بأنّنا يَجِبُ أَنْ نَتصرّفَ بسرعة.

الأزمات المنظورة، هذه المفاجآت أحياناً

البلاد تحب المفاجآت التي برمجتها بنفسها الأزمة المصرفية؟ مفاجأة، ما عدا أولئك الذين يقرأون الميزانية. انهيار الكهرباء؟ مفاجأة، باستثناء أولئك الذين دفعوا بالفعل فاتورتين لسنوات. عرقلة الإصلاحات؟ مفاجأة، باستثناء أولئك الذين يعرفون النظام السياسي. ضعف الجنوب؟ مفاجأة، باستثناء شعب الجنوب. تكلفة الحرب؟ مفاجأة، باستثناء أي شخص رأى حربا.

وهذه القدرة على الدهشة من الواضح أنها تستحق تمييزا وطنيا تقريبا. يمكننا أن نصنع أمراً لكتابة « إمبراطورية » وقال إنه سيكافئ أولئك الذين يتجاهلون الإنذارات لفترة طويلة بما فيه الكفاية ليتمكنوا من فتح مؤتمر للأزمات. وسيكون الشريط رماديا، ولون الغبار الإداري، مع دبوس صغير في شكل ملف غير معالج.

غير أن الوقاية أقل تكلفة من الجبر. ولكنه ينطوي على عيب كبير: فهو لا ينتج مشهدا سياسيا رئيسيا. وهو يتطلب عملاً حازماً، ومبادلات غير شعبية، وأرقاماً، وأولويات، وميزانيات، ومسؤولين قادرين على الغضب قبل وقوع الكارثة. ويوفر الإصلاح زيارات ميدانية ووعود رسمية وصور أمام الخراب. في الإتصال، الخراب أكثر من الصيانة.

هذه هي المأساة السينية للبنان. ويفضل أحياناً أن يبكي بكرامة ما كان قد منعه بشكل متواضع. ويمكنه تقديم احتفالات ووفود وتعازي ولجان ونداءات للمساعدة. إنه لا يعرف كيف يستبدل ثقافة اللحظة الأخيرة بتأديب الإشارة الأولى.

اقتصاد « يعود »

ومن الناحية الاقتصادية، اخترع لبنان مفهوما أصليا: الانتعاش بدون نظام. المطاعم يمكن أن تكون كاملة لذا فالاقتصاد أفضل الأسعار يمكن أن تبطئ، لذلك الأزمة تنهار. يمكن للكتاب أن يتوقف عن التصفيق كل صباح، لذلك الاستقرار يعود. يمكن للسيارات أن تصل في يوليو، لذلك يتنفس النموذج. وهي رؤية ساحرة، لا سيما إذا تجنبنا الحديث عن الودائع، والائتمان، والاستثمار، والكهرباء والفقر.

الحقيقة أبسط. الإقتصاد يمكن أن يتحرك بدون أن يشفى. يمكنه أن يستهلك بدون إنتاج ما يكفي. يمكنه النجاة بفضل المال بدون إيجاد نظام مصرفي. يمكنها أن تظهر بعض الأحياء الحية وتغادر جميع المناطق في المهد. It can give the illusion of a return to normal because Lebanese have become experts in the art of paying themselves what the state no longer provides.

The economic Coué method consists of taking each simmer for a trajectory. سعر أقل؟? هذا مريح. هل سيعود وفد دولي؟? هذه ثقة. هل تم اعتماد نص؟? هذا هو الإصلاح. والمشكلة هي أن البلد لا يعيد البناء من العلامات. ويعاد بناؤها من الآليات. إن لبنان يتراكم علامات وآليات تأجيل.

سجل البنك دليل على ذلك ولسنوات، كان الجميع على علم بالحاجة إلى الاعتراف بالخسائر، وحماية صغار الودائعين، وإعادة هيكلة المؤسسات، وتخصيص الجهود، واستعادة وظيفة الائتمان. لسنوات، تدور البلاد حول هذه الأدلة مثل حول وحش خطير. نراقبه، نسميه، نصفه، ثم نتراجع ببطء إلى عدم إيقاظه.

الهدنة، أو فن الاحتفال بنصف الصبر

وفيما يتعلق بالأمن، تصبح طريقة كوي أكثر جدية. هدنة مطولة ويجب أن نشيد بها حسناً كل ساعة بدون حرب كاملة تستحق المحافظة عليها لكن هناك هدنة وهدنة والهدنة التي لا تزال تطير فيها الطائرات بدون طيار فوق الإقليم، حيث تتلقى القرى أوامر الإجلاء، حيث لا تزال الإضراب عن نقطة ممكنة، وحيث يحول التدمير دون عودة السكان ليست سلاما. إنه توقف تحت المراقبة المسلحة.

فالرحلات الجوية الإسرائيلية بلا طيار فوق لبنان تنتهك وقف إطلاق النار وسيادة البلد. هذه ليست تفاصيل في السماء هذه أعمال عسكرية يعني أن المجال الجوي لا يزال تحت التهديد. يَعْني بأنّ المواطن الجنوبي يُمْكِنُ أَنْ يَسْمعَ الحربَ قَبْلَ أَنْ يَضْربَ. وهي تعني أن وقف إطلاق النار قد تبلور بالفعل بجزء من مضمونه.

واحتجت الحكومة اللبنانية، وطالبت، وأصرت، وأشارت إلى الحق، ودعت إلى الانسحاب، ورفضت المناطق العازلة. إنه محق ولكن السؤال هو ما إذا كان هذا الموقف مصحوبا بجهاز عام كامل للوثائق والضغط والإعلام والإعداد. القول أن الانتهاك هو بداية إظهار كل انتهاك وتصنيفه وإرساله وجعله مكلفا سياسيا وربطه بالمفاوضات أمر آخر.

الدبلوماسية بدون المخزون تبدو كشكوى بدون سجلات يمكن أن تكون عادلة يمكنها أن تكون أخلاقية لكنها أقل مسلحة وفي مواجهة الخصم الذي يفكر في الخرائط والمواقع والممرات والمناطق والأفعال، لا يمكن للبنان أن يكتفي باعتلاله المشروع. ويجب عليها أن تعارض الدولة التي تعول وتثبت وتوثيق وتتوقع.

السيادة، الشعار الذي ينتظر ميزانيته

السيادة هي الكلمة العظيمة في هذه اللحظة. إنه لا غنى عنه. وهو أيضا أقل راحة مما يبدو. والسيادة لا تتعلق فقط بالرفض لإسرائيل، وليس التحليقات، وليس المناطق العازلة، وليس التدمير، وليس الاحتلال بحكم الواقع. It also consists of saying yes to the army, yes to justice, yes to the public monopoly on arms, yes to serious public finances, yes to an administration capable of implementing.

إن لبنان يحب السيادة اللفظية. يَجتمعُ، يَدفئُ، يَعْبرُ بشكل جيد في البياناتِ. والسيادة العملية أكثر جاذبية. وهي تدعو إلى الجنود المدفوعي الأجر، والوحدات المجهزة، والطرق التصليحية، والحدود الخاضعة للمراقبة، والقضاة المحميين، والقرارات القسرية، والتهريب المقاتل، والمؤسسات التي لا يشلها كل طرف من الأطراف.

يقولون أن الجيش بحاجة إلى التعزيز حسناً :: ما هي الوسائل، والجدول الزمني، والبعثات، والأفراد، وقدرات الرصد، واللوجستيات، والتنسيق مع اليونيفيل أو خلفها، وما هو الوجود في القرى المحررة؟ إذا كان الجواب في ثلاث نشرات صحفية ومؤتمر صحفي، فإنه ليس خطة. إنها صلاة في الزي الرسمي.

The state monopoly of arms is presented as a Lebanese interest. هذا صحيح. لكن طريقة (كويه) تهدد هذا الملف أيضاً. وإذ نكرر أن هذه عملية قد تؤدي بنا إلى نسيان أن العملية يجب أن تكون لها خطوات. وإلا، تصبح الكلمة غرفة انتظار. ولا يمكن للبلد أن يعيش إلى أجل غير مسمى في غرفة انتظار سيادته.

الشركاء الخارجيون، خدمات الرفض بعد البيع

ولدى لبنان موهبة أخرى: جعل المجتمع الدولي خدمة التأخيرات بعد البيع. وعندما تصبح الأزمة واضحة للغاية، يُدعى الشركاء. الولايات المتحدة لتثقل على إسرائيل. فرنسا لدعم الجيش. الاتحاد الأوروبي لمناقشة مهمة. IMF to certify reforms. The World Bank to quantify the damage. الأمم المتحدة لترى ما تكافح الدولة أحياناً لفرضه.

لا يجب أن نحتقر هذه المساعدة. لبنان يحتاجه. ولكن علينا أن نتجنب تحويل المعونة الخارجية إلى حجة غياب داخلية. الشركاء يمكنهم دعم الدولة. لا يمكنهم أن يريدون الولاية في مكانها. يمكنهم تمويل البرامج. They cannot replace the courage to say who lost the money, who has to pay and who has to be prevented from doing it again.

وطريقة » كوي » الدبلوماسية هي الاعتقاد بأن عقد اجتماع دولي يعادل سياسة وطنية. وخرجنا من اجتماع، نتحدث عن تجديد الدعم، والالتزام القوي، والتنسيق الوثيق، ورسم الطريق. وفي اليوم التالي، تستأنف نفس اللبنات مكانها، كما في الوقت المناسب كمسؤول قبل شكل غير ضروري.

هذا الاعتماد على الخارج يبدو أنه يتسلل للبلد وهو يخلق انطباعا بأن التصديق يأتي دائما من مكان آخر. ويبدو أحياناً أن الحكومة تنتظر من سفير أو وسيط أو مؤسسة مالية أن تعلن علناً ما يعرفه المسؤولون اللبنانيون بالفعل على انفراد. وهذا يجعل من الممكن تقديم قرار متأخر كشرط أجنبي، حتى لا نفترضه بالكامل.

المواطن، متغير التعديل البطولي

وفي هذه الميكانيكية الجميلة، يقوم المواطن اللبناني بدور مركزي: وهو يدفع. وهو يدفع للدولة عندما يستطيع، والمولد عندما تختفي الكهرباء العامة، والمدرسة الخاصة عندما تكون المدرسة العامة متعبة، والمستشفى عندما لا يكون الغطاء كافيا، والمصرف عندما لا يعيد أمواله، والحرب عندما تدمر قريته، والهجرة عندما لا يقدم البلد آفاقا لأطفاله.

ثمّ نُوضّحُ له بأنّه مرن. هذا لطيف إنه مُغري ولكن القدرة على الصمود أصبحت الكلمة المؤدبة للتخلي المنظم. وعندما يتعين على المواطن أن يعوض عن جميع العيوب التي تشوب النظام، فإنه لم يعد قادرا على الصمود. إنه خصخصة قسرية للنجاة.

الحكومة يجب أن تكون حذرة من هذا التحمل هذا ليس لا نهائي وهو يتحول إلى انسحاب صامت يبدأ بالسخرية، واقتصاد مواز، ورفض الدفع، وفقدان الثقة. ويجوز لبلد ما أن يواصل العمل خارجيا في حين أن عقده الاجتماعي يفرغ من الداخل. لبنان يعرف شيئا عن هذا.

وكثيرا ما يُحتفل به بأن الشعب اللبناني يجد دائما حلا. لكن هذه هي المشكلة وهم يجدون حلا لأن الدولة لا توفره. إنهم يتكيفون لأن ليس لديهم خيار أحياناً يبتسمون لأن البديل هو الصراخ أن تحكم مثل هؤلاء الناس بعبارات مطمئنة هي إهانة فنية تقريباً.

الشجاعه الحقيقيه هي ان تكسر التوبي

الحكومة يمكنها أن تستمر بهذه الطريقة يمكنه أن يمدد الطريقة إن هدنة غير كاملة ستصبح نجاحا دبلوماسيا. وسيصبح الإصلاح الجزئي نقطة تحول تاريخية. وستصبح بعثة دولية إشارة قوية. إن تثبيت الاستقرار في الخنازير سوف يصبح انتعاشا. وسيصبح الجرد الغائب عملا جاريا. وسيبقى البلد على قيد الحياة لفترة أطول مما سيمكن من القول إن هذه الطريقة تعمل.

لكن البقاء على قيد الحياة لا يعمل ولا يزال لبنان يحمل الوزن بسبب مواطنيه والبلديات التابعة له وجيشه ورابطاته وشيوخه وبعض المؤسسات المتبقية. لا يصمد لأن النظام يتحكم جيداً إنه يمسك على الرغم منه ومن المزعج أن النشرات الصحفية نادرا ما تنسى بالخطأ.

الشجاعه الحقيقيه هي ان تكسر مع المهد القول إن الهدنة انتُهكت عندما طارت طائرة إسرائيلية بلا طيار فوق البلد. القول إن إعادة بناء الجنوب تتطلب جردا عاما فوريا. القول إن الإصلاح المصرفي يجب أن يسمي الخسائر والمسؤولين عنها. القول إن الميزانية لا تكفي إذا لم تمول حالات الطوارئ الحقيقية. قل أن السيادة تحتاج إلى خطة وليس إلى جوقة.

ولا يحتاج لبنان إلى إعادة تأكيد. He needs to be warned, informed, respected and governed. لا يجب أن يُقال أنه سيكون أفضل. يجب أن يُقال له متى، كيف، مع ما يعني وما الثمن. The Coué method lasted long enough. والبيان المفيد التالي لن يقول إن البلد يقاوم. وسيقول أخيراً ما تعتزم الدولة القيام به قبل الكارثة المتوقعة التالية.