لبنان: وقف إطلاق النار المطول، الجنوب تحت الضغط

وقف إطلاق النار في لبنان على الأرض

ويدخل لبنان تسلسلا متناقضا. وفي حين أعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان بعد يومين من المناقشات التي جرت في واشنطن، فقد تعرضت المجتمعات الجنوبية لمزيد من الضرب، وقصف المدفعية، وأوامر الإجلاء، واستمرار النشاط الجوي. ويلخص التناقض آخر 48 ساعة. وعلى الورق، حصلت الدبلوماسية على 45 يوما إضافيا لمحاولة تحويل هدنة هشة إلى آلية أكثر استقرارا. على الأرض، شهد سكان النبطية وصور والقرى القريبة من خط المواجهة بشكل أساسي استمرار عدم اليقين والنزوح وتدخلات فرق الإنقاذ. تُرسلُ آي إن آي يَصِفُ a تسلسل كثيف التسلسل الزمني، حيث كُلّ إعلان سياسي تقريباً فوراً مَسْقطُ في a حادث عسكري. وتقدم السلطات اللبنانية الفترة المفتوحة كاختبار. ولا تزال إسرائيل، من جانبها، تؤكد أنها ستحافظ على حرية العمل ضد حزب الله. وبين هذين الخطين، تسعى الدولة اللبنانية إلى فرض جدول أعمال يركز على الانسحاب وعودة المشردين والسيادة.

التطور الرئيسي جاء من واشنطن واتفق الوفدان اللبناني والإسرائيلي، المجتمعان في إطار تيسير الولايات المتحدة، على تمديد وقف الأعمال القتالية لمدة 45 يوما. ومدد هذا التمديد الموعد النهائي الذي يهدد بإعادة الجبهة في مواجهة أوسع نطاقا. وهو يفتح قناتين متميزتين. الأول، الآمن، سيتم إطلاقه في البنتاغون في 29 أيار/مايو مع ممثلين عسكريين. أما الثاني، السياسي، فمن المقرر استئنافه في وزارة الخارجية في 2 و 3 حزيران/يونيه. وتسمح هذه الصيغة للوسطاء الأمريكيين بفصل ملفات العمليات عن الملفات الثقيلة، مثل سحب المواقع الإسرائيلية، والضمانات الأمنية، والمحتجزين، والدور المقبل للجيش اللبناني. وبالنسبة لبيروت، لا يزال الهدف الفوري هو تحقيق انخفاض حقيقي في الإضرابات. والتمديد غير صحيح. انها تعطي فقط إطار و تقويم. ولذلك، يصر المسؤولون اللبنانيون على آليات التحقق والتنفيذ والحاجة إلى وقف ملموس للانتهاكات المبلغ عنها منذ دخول الهدنة حيز النفاذ.

هدنة طويلة، ولكن بدون توافق داخلي

هذا التقدم الدبلوماسي يأتي في مناخ داخلي متوتر الحكومة تريد أن تظهر أنها تعمل نيابة عن الدولة وليس الحزب. ويرفض حزب الله إجراء مناقشات مباشرة مع إسرائيل ويعتبر تسليحها مسألة لبنانية. وبالتالي، فإن المسألة لا تقتصر على الحدود. وهو يؤثر على احتكار قرار الحرب والسلام، وقدرة الجيش على إعادة الانتشار، وعلى هامش الحكومة في مفاوضات تشرف عليها واشنطن بقوة. ويتقدم لبنان بطلب واضح: وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان، والتعمير. وتقف إسرائيل في طليعة تحييد حزب الله وأمن مناطقه الشمالية. وتتداخل هذه الأولويات دون أن تشكل بعد حلا وسطا. والخمسة وأربعون يوما التي أعلنت لا تحل أي من هذه المنازعات. يحتاجون فقط نافذة قصيرة ولن يُحكم عليه على البلاغات، بل على التخفيض الفعلي للإضرابات وعلى إمكانية أن يستأنف المدنيون حياة دنيا في القرى المعنية.

غير أن الميدان أشار بسرعة إلى هشاشة المخطط. وفي الساعات التي أعقبت إعلان التمديد، استهدفت الهجمات الإسرائيلية جنوب لبنان. كان أكبر عدد من القتلى في الأيام الأخيرة هو هجوم على مركز إنقاذ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة من رجال الإنقاذ، وإصابة اثنين وعشرين آخرين. كما تسببت الضربات في مقاطعة صور في عشرات الإصابات. وتشير الإرسالات الرسمية والتقارير المتاحة إلى المدنيين والموظفين الطبيين والأشخاص الموجودين في المناطق المتضررة. وتدعي إسرائيل أنها تستهدف الهياكل الأساسية ذات الصلة بحزب الله أو الأعمال التحضيرية للهجوم. وتشجب السلطات اللبنانية الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار. هذا الاختلاف يغذي الغلق. كل مخيم يستخدم اللكسيكون الخاص به. كلام لبناني عن السيادة والمدنيين والانسحاب. وتتحدث إسرائيل عن التهديدات العسكرية والوقاية. وتعمل أفرقة الإنقاذ فيما بينها في ظروف متدهورة، وكثيرا ما تظل الطائرات أو الطائرات بدون طيار نشطة.

النبطية والصور تحت تنبيهات متكررة

الأحد السابع عشر من مايو ركز العديد من التحذيرات وضربت الضربات تاير ديبا في مقاطعة صور، مما أدى إلى إصابة اثنين من عمال الإنقاذ من دائرة الطوارئ الصحية في رايسالا سكوت، وفقا للتقارير المحلية التي وردت من الوكالة. واستمرت عمليات الإنقاذ والتطهير بعد الغارات. وفي الشرق الأبعد، استهدفت منطقة النبطية هجمات جوية وقصف مدفعي. أصيب زوطر الشركية بالطيران. وقد تأثرت أطراف زوطر الشركية، وزوطر الغربية، ويحمر الشقيف، وأرنون، ومايفدون بقصف مدفعي أُبلغ عنه من بعد المناولة إلى ساعات الصباح. وتشكل هذه المناطق قوسا مدنيا وزراعية مكشوفا لأسابيع. وأصبحت الطرق والبساتين والمنازل المنعزلة ونُهج القرى مناطق معرضة للخطر. وفي هذه المناطق، كثيرا ما ينظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان على أنه كلمة دبلوماسية، لا على أنه حماية فورية.

تضيف أوامر الإخلاء ضغطًا مباشرًا على السكان. وفي يوم السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا ضد تسع مناطق لبنانية، من بينها قعقعييت السنبار، وكواثرييت السياد، والميرانية، والغسانية، وتفحاتة، والعزة، والبلقية، والأنصار، والبصرية. يوم الأحد، صدر أمر جديد يتعلق بأربع مناطق: أرزي، مروانية، بابلي وبيزاري. وهذه الرسائل، التي نقلتها وسائط الإعلام اللبنانية، تؤدي إلى حالات رحيل متسرعة، حتى وإن لم يتبعها أي إضراب على الفور. وهي تعطل الأسر والأعمال التجارية والرعاية والرحلات المدرسية. كما أنها تخلق خريطة متغيرة للخطر، والتي يصعب على السكان المحليين قراءتها. ليس كل القرى على خط الحدود المباشر. وينتمي البعض إلى مناطق أعمق في الجنوب، مما يوسع من تصور الضعف. ويجب على السلطات المحلية بعد ذلك أن تدير الطرق المزدحمة، واحتياجات الإقامة المؤقتة، وطلبات المساعدة. وكل تحذير يذكرنا بأن الحرب لا تقاس فقط بالنتائج البشرية. كما أنه يقيس القدرة على البقاء في المنزل.

الأطفال ورجال الإنقاذ في صميم التقييم

وفي هذا السياق، يتفاقم الوضع الإنساني بسبب التراكم. وحذرت اليونيسيف الأطفال. وتبلغ المنظمة عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 59 طفلا في أسبوع واحد، على الرغم من وقف الأعمال القتالية الذي بدأ نفاذه في نيسان/أبريل. كما ذكرت أن الأطفال قتلوا مع أمهاتهم في إضراب سيارات. ومنذ بداية الهدنة، تشير البيانات المبلغ عنها إلى عشرات الأطفال الذين قتلوا وأصيبوا. ومنذ تصعيد آذار/مارس، كان سجل طب الأطفال أشد من ذلك. وهذه الأرقام تضع الصراع في فترة زمنية طويلة. وتعيش الأسر في الجنوب خوفاً مباشراً من الإضرابات والآثار الدائمة للتشريد. ويفقد الأطفال المدارس، والعلامات، وأحيانا الحصول على الرعاية بانتظام. وتشدد المنظمات الإنسانية على الصدمات النفسية، ولكن أيضا على الاحتياجات الأساسية: الماء، الطب، الدعم النفسي، النقل، المأوى. والهدف من الهدنة هو تثبيت هذه الاحتياجات. والعنف المتكرر يجعلها أكثر تعقيدا.

وقد أصبحت مسألة عمال الإسعافات الأولية مؤشراً مركزياً. وقد أثرت الضربات الأخيرة مرة أخرى على فرق أو هياكل الإنقاذ. ويعمل المسعفون والمتطوعون في المناطق التي يمكن فيها قطع الطرق، ولا تزال الاتصالات هشة، ويخشى أن تكون الضربات الثانوية هشة. معرضهم ليس مجرد دراما بشرية. وهو يضعف الاستجابة المحلية. وعندما يصبح مركز طوارئ أو إسعاف أو فريق طبي هدفا أو يتم الوصول إليه في منطقة مفخخة، تزداد أوقات الاستجابة. ويتردد السكان أيضا في الاتصال أو التحرك. ويجري بعد ذلك بناء عمليات فحص صحية في حالة طوارئ، مع وجود أرقام مؤقتة في بعض الأحيان. وتقوم السلطات اللبنانية بتحديثها طوال العملية. في القرى، غالبًا ما يكون وجود رجال الإنقاذ هو آخر خدمة عامة مرئية. تحدد سلامتهم بقاء المدنيين الجرحى، ولكن أيضًا الحد الأدنى من الثقة التي تسمح للسكان بالبقاء.

ما زال الانسحاب الإسرائيلي هو العقد السياسي

الملف العسكري لديه ذراع دبلوماسية أوسع ودعت المجموعة إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المواقع الجنوبية الخمسة المذكورة في المناقشات. وبالنسبة لبيروت، تعزز هذه الدعوة الخط الرسمي: فلا يمكن بناء الاستقرار على الاحتلال المتبقي أو الضربات المتكررة. ولا يزال مجموع الانسحاب شرطاً أساسياً سياسياً. ويهدف إلى تمكين الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة من استئناف المبادرة في منطقة الحدود. غير أن هذا الطلب يفي بالموقف الإسرائيلي الذي يجعل تحركاته مشروطة بضمانات ضد حزب الله. ويحاول الوسطاء الأمريكيون تحويل هذا الوجه إلى تسلسل تدريجي. أولاً صيانة الهدنة ثم جهاز أمن. ثم قناة سياسية بشأن القضايا الموضوعية. والخطر بالنسبة لبيروت هو أن التمديد سيتحول إلى إدارة للأزمات دون نتائج ملموسة. والخطر الذي تتعرض له إسرائيل هو إطالة أمد الضغط العسكري الذي يديم عدم الاستقرار الذي تدعي أنها تخفضه.

ومن ثم فإن المشهد السياسي اللبناني يتطور تحت الإكراه. يجب على حكومة نواف سلام إقناعها بأنها لا تتاجر تحت النار دون أي اعتبار. وقد وضع المتحدث نبيه بيري بالفعل وقف الأعمال العدائية في قلب التسلسل. ويؤكد الوزراء والمسؤولون الذين يتكلمون وحدة الموقف والسيادة ودور الدولة. غير أن هذه الوحدة لا تزال هشة. ويدعو المعارضون لحزب الله إلى أن تفتتح الأزمة مناقشة بشأن الأسلحة والقرار العسكري. ويؤكد حزب الله، من جانبه، أن الأولوية يجب أن تظل الانسحاب الإسرائيلي ويرفض السماح بمعالجة نزع السلاح في المفاوضات مع إسرائيل. وينظر السكان، ولا سيما في الجنوب، إلى هذه المناقشات بتوقعات أكثر إلحاحا. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الطرق مفتوحة، وما إذا كانت القرى ستظل مستهدفة، وما إذا كان بإمكان المشردين العودة. الاسابيع القليلة القادمة ستقيس ايضا قدرة المدير التنفيذي على ترجمة الدبلوماسية الى أمن يومي.

وقف الحياة اليومية عن الانذارات

الحياة العادية لا تختفي، لكنها تعيد التنظيم حول الخطر. كما أن إرسالات الساعات الـ 48 الأخيرة تشير إلى قضايا الطقس، والطرق التي أعيد فتحها بعد الإضراب، والأنشطة الجوية المستمرة، والإنذارات المحلية. هذه المعلومات، أحياناً قصيرة، تتحدث عن الكثير من المناخ العام. والطريق الذي أعيد فتحه يعني أنه تم قطعه وفحصه ثم يعتبر عملياً. يعني تحليق الطائرات بدون طيار أو الطائرات على ارتفاع منخفض أو متوسط أن السكان يعيشون تحت المراقبة المستمرة. الأحذية تتكيف مع انخفاض ساعاتها. العائلات تؤجل السفر. البلديات ترتجل الاستجابات بالوسائل المحدودة. الجنوب ليس مجرد جبهة عسكرية. وهي منطقة قرى ومدارس ومستوصفات وبساتين وأعمال صغيرة. كل يوم من أيام الحرب يخلق تكاليف غير مرئية. وهي لا تظهر دائما في ميزانياتها، ولكنها تزن على إعادة البناء في المستقبل.

وتعطي الأرقام المتاحة مقياسا لأزمة تتجاوز التسلسل الوحيد البالغ 48 ساعة. وبحلول منتصف أيار/مايو، أبلغت الأمم المتحدة عن مقتل ما يقرب من 900 2 شخص وإصابة أكثر من 800 8 شخص منذ تصاعد 2 آذار/مارس. ولا تميز هذه التقييمات دائما بين المدنيين والمقاتلين. غير أنها تبين مدى العنف والتشبع التدريجي للقدرات المحلية. كما قامت وزارة الإعلام اللبنانية بتوثيق ما يزيد على 700 1 من انتهاكات وقف إطلاق النار الإسرائيلية منذ 17 نيسان/أبريل، بما في ذلك الضربات الجوية وقصف المدفعية وهدمها. وتعترض إسرائيل على القراءة اللبنانية وتدعي أن عملياتها تستجيب للتهديدات. وهذا الفرق في حساب الوساطة المعقد. ومن أجل إنشاء آلية للعمل، هناك حاجة إلى حد أدنى من المعايير المشتركة: من يكتشف، من يطمئن، ومن يعاقب، وكيف. وبدون الإجابة على هذه الأسئلة، تظل الهدنة عرضة لتفسيرات متنافسة.

ولذلك فإن الجدول الزمني حاسم. وفي 29 أيار/مايو، يجب أن تحدد القناة الأمنية المعلنة في واشنطن شروط وجود جهاز أكثر استقرارا على طول الحدود. وفي 2 و 3 حزيران/يونيه، سيتعين على القناة السياسية أن تعالج المسائل التي تعرقل أي تسوية دائمة. ويريد لبنان أن يجعل هذه الخطوات رافعة للانسحاب الإسرائيلي ونهاية الضربات. إسرائيل تريد ضمانات على حزب الله. وسعت الولايات المتحدة إلى إبقاء كلا الوفدين في إطار مناقشة، بينما ظلت الجبهة نشطة. غير أن الساعات الـ 48 الأخيرة تبين أن الدبلوماسية لا تكفي لإحلال الهدوء. ويجب أن يكون لها آثار واضحة في القرى وعلى الطرق وحول مراكز الإغاثة. وبحلول موعد الاجتماعات المقبلة، لن يكون التطور الأكثر رصدا هو محتوى البلاغات فحسب. وسيقاس بعدد الليالي غير المحاصرة، والعودة المحتملة للمواقع التي تم إجلاءها، ونشاط عمال الإنقاذ في المناطق التي لا تزال مهددة.