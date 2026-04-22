لبنان: ويرتفع الرصيد رغم وقف إطلاق النار

ويظهر تقرير الحالة اليومي الجديد الذي أصدرته وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان يوم الأربعاء، 22 نيسان/أبريل، الساعة 00/17، أزمة هائلة مستمرة، على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي. وتنص الوثيقة على أن:642 مركزا للإقامة لا تزال مفتوحةofأماكن إيواء 126 من المشردين داخليا في مراكز جماعيةof523 31 أسرة مشردةof813 8 من الأعمال العدائية المحددةوإنسان تراكمي475 2 حالة وفاةو696 7 مصابا.

وتعطي هذه الأرقام صورة واضحة للحالة اللبنانية حيث يسعى البلد إلى تمديد الهدنة التي تم التفاوض بشأنها في إطار الوساطة الأمريكية. رسميا، لا يزال وقف إطلاق النار الذي دام 10 أيام ساريا. وفي الواقع، لا تزال بيروت تشجب الإضرابات والهدمات والقيود الإسرائيلية في جنوب البلد، في حين أن تاريخ انتهاء الهدنة يقترب، وفقا لما ذكرته السلطات والوكالات التي كان مقررا إجراؤها يوم الأحد.

والتقرير اليومي الذي نُشر يوم الأربعاء لا يصف بلدا يخرج من الحرب. He describes a country suspended from a precarious lull, with a very large number of internally displaced persons still unable to return to their homes for a long time, a human balance that continues to weight on the entire territory and a public apparatus still mobilized around the emergency. وإلى جانب المفردات الدبلوماسية على الهدنة، لا تزال مؤشرات أزمة حرب.

A still very high level of displacement

The first lesson of the report is the continuing extent of displacement. المجموع،,126 121 شخصاولا تزال مسجلة في مراكز جماعية، أي أن أكثر من مائة وعشرين ألف مشرد لا يزالون يعتمدون على إقامة طارئة منظمة. The523 31 أسرةوتبين أن التشريد لا ينطوي على حالات معزولة فحسب، بل يؤثر على وحدات أسرية بأكملها، وغالباً على مدى عدة أجيال.

عدد642 مركزا للإقامة المفتوحةكما يؤكد حجم الصدمة. وعلى الرغم من أن الهدنة سمحت بالعودة الجزئية أو حركات إعادة التوطين في بعض المناطق، فإن شبكة الملاجئ الجماعية لا تزال ملتمسة على نطاق واسع. وهذا يعني أنه بالنسبة لجزء كبير من السكان، لا تزال ظروف العودة المستدامة غير مستوفية.

ويتمشى هذا العدد الكبير من المشردين داخليا مع النتائج التي توصلت إليها الوكالات الإنسانية في الأيام الأخيرة. وأبلغت الأمم المتحدة هذا الأسبوع أنه على الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال أكثر من مائة وسبعة عشر ألف شخص يعيشون في أماكن جماعية، وأن الاحتياجات الإنسانية لا تزال كبيرة، ولا سيما في مناطق العودة الجزئية وفي المناطق التي تضررت فيها الهياكل الأساسية.

والواقع أن العودة تتوقف على عدة متغيرات. First, communities must be physically accessible. ثانيا، يجب أن تسمح الطرق والجسور والشبكات الأساسية والحد الأدنى من الظروف الأمنية للأسر بالعودة. غير أن جنوب لبنان لا يزال خاضعا جزئيا للقيود والدمار ووجود عسكري إسرائيلي في مجموعة حدودية تشكلها دولة العبرية منطقة آمنة. وأفاد رويتر كذلك في 20 نيسان/أبريل بأن إسرائيل تقوم بتوطيد نطاق يتراوح بين 5 و 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية وأنها تطلب من السكان البقاء بعيدا عن عدة قطاعات.

وفي هذه الظروف، لا ينبغي قراءة الأرقام الواردة في التقرير اليومي على أنها مجرد بيان إحصائي. وهي تعكس واقعا ملموسا: فعشرات الآلاف من الأسر لا يمكنها بعد أن تعتبر أن وقف إطلاق النار قد أعاد فتح الأفق الطبيعي للعودة. وما دامت هذه الحالة مستمرة، فإن العبء على البلديات، والمدارس التي تطلبها، ومرافق الاستقبال، وشبكات الدعم لا يزال ثقيلا للغاية.

توازن بشري لا يزال يزن

ويتعلق العنصر الرئيسي الثاني من التقرير بفقدان الحياة. وتنص الوثيقة على أن:475 2 حالة وفاةو696 7 مصاباالمجموع. وتشكل هذه الأرقام جزءا من تسلسل بدأ باستئناف الحرب في 2 آذار/مارس 2026، بعد التوسع الإقليمي في النزاع. وتصف التقارير التي نشرتها في الأيام الأخيرة وكالات الأنباء اللبنانية ومسؤولوها أيضا حربا تسببت في مقتل أكثر من 400 2 شخص في لبنان منذ ذلك التاريخ.

وحقيقة أن التقرير اليومي لا يزال يضيف الموتى والجرحى رغم دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، تتحدث كثيرا عن طبيعة المرحلة الحالية. The truce reduced the overall intensity of the most massive bombings, but it did not close the loss cycle. وتتواصل الإضرابات الإسرائيلية على أساس مخصص. ويستمر التدمير في بعض القرى الجنوبية. واستمرت الحوادث المسلحة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الأعمال الانتقامية التي قام بها حزب الله ضد شمال إسرائيل في أعقاب هجمات شجبتها بيروت على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.

التقرير813 8 أعمال عدائيةوتبين أن الحرب لا يمكن تخفيضها إلى الفترة الوحيدة قبل الهدنة. ويقدم هذا الرقم مقياسا تراكميا للعنف المسجل خلال الفترة المشمولة بأداة الرصد الوطنية. وعلى الرغم من أن الوثيقة لا تورد تفاصيل التوزيع الدقيق لهذه الأفعال في هذه الصورة، فإنها تسلط الضوء على شدة النزاع بوجه عام وعلى عمق البصمة التي تركها البلد.

وفيما يتعلق بالسلطات اللبنانية، فإن هذا الرصيد البشري يغذي مباشرة الحجة الدبلوماسية المقدمة بالتوازي. وتؤكد بيروت أنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار أمرا موثوقا به إذا استمرت الضربات، وما زالت عمليات الهدم الإسرائيلية مستمرة في الجنوب، وما زال المدنيون محرومين من العودة بأمان. وهذا هو الخط الذي دافع عنه الرئيس جوزيف أوون والحكومة قبل الاجتماع الجديد في واشنطن.

وقف إطلاق النار لا يزال ساريا، ولكنه تنافس بالفعل

وقد أُعلن في 16 نيسان/أبريل عن هدنة مدتها 10 أيام بين لبنان وإسرائيل في إطار الوساطة الأمريكية، لبدء نفاذها لاحقا. ومنذ الساعات الأولى، قُدِّم كإطار مؤقت لوقف القتال الأكثر كثافة وتمهيد الطريق لإجراء مناقشات أوسع نطاقا. وذك َّر رويتر مرة أخرى في ٢٢ نيسان/أبريل بأن وقف إطلاق النار هذا يجب أن ينتهي يوم الأحد إذا لم يتقرر تمديده.

ولكن، على الجانب اللبناني، ظل القادة يقولون إن الهدنة ما زالت غير كاملة. الرئيس جوزيف أوون قال أن سفير لبنان في واشنطن يجب أن يطلب تمديد الاتفاق ويطالب بوقف عمليات الهدم الإسرائيلية في القرى والمناطق الجنوبية. وقد ورد هذا الموقف في رسائل الوكالة وفي بيانات الرئاسة.

الحكومة اللبنانية تدافع عن خط مماثل رئيس الوزراء نواف سلام، الذي تلقاه في باريس إيمانويل ماكرون، أوضح أن لبنان يعتمد على المسار الدبلوماسي لتوطيد الهدنة وحماية سيادة البلد. ودعا إلى تقديم الدعم من الشركاء الدوليين في هذه المرحلة الحساسة.

ولذلك فإن الخطاب اللبناني يستند إلى نقطتين. الأول إجرائي: يجب ألا تنتهي الهدنة في الحالة الراهنة من الأرض. والثاني مادي: يجب على إسرائيل أن تحترم ما قبلته وتوقف التفجيرات وعمليات الهدم والقيود التي، وفقاً لبيروت، تفرغ بالفعل وقف إطلاق النار على جزء من محتواها. وستكون هذه الطلبات في صميم اجتماع واشنطن الجديد بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين.

تطلب بيروت التمديد قبل أي مرحلة أخرى

والتطبيق اللبناني ليس مجرد شكل دبلوماسي. وتسعى بيروت إلى تمديد الهدنة منذ البداية. وتشير عدة رسائل مشتركة إلى أن لبنان يريد تمديدا لمدة شهر تقريبا، فضلا عن إنهاء القصف الإسرائيلي والتدمير في المناطق التي لا تزال محتلة أو تحت الضغط العسكري.

ويفسر هذا الطلب الحالة الملموسة جدا التي تبينها الأرقام الواردة في التقرير اليومي. فمع وجود أكثر من مائة وعشرين ألف شخص لا يزالون في مراكز جماعية وأكثر من ثلاثين ألف أسرة مشردة، لا يمكن للبلد أن يستوعب العودة الفورية إلى منطق الحرب الكلية. ولذلك تسعى السلطات اللبنانية إلى تأمين وقت إضافي لتنظيم عمليات العودة، وتخفيف الضغط على الملاجئ، وإصلاح طرق الوصول، ومواصلة المناقشات السياسية.

ويفسر ذلك أيضا أن وقف إطلاق النار قد انتهى دون أن يسفر عن آثار يفترض أن يضمنها وقف دائم للأعمال القتالية. In several southern localities, demos continued to be reported. وحافظت إسرائيل على قواتها في شريط حدودي وأجبرت السكان على عدم العودة إلى مناطق معينة. ومن وجهة النظر اللبنانية، يعني هذا أن الهدنة لم تحقق الأمن المدني الكامل.

وأوضح الرئيس جوزيف أوون أن على الوفد اللبناني أن يصل إلى واشنطن بولاية واضحة هي: تمديد وقف إطلاق النار، ووقف عمليات الهدم الإسرائيلية، والدفاع عن سيادة لبنان دون أن يفسح المجال لإقليم البلد أو حقوقه. ويتفق هذا الخط مع بياناته السابقة التي تفيد بأنه لا ينبغي لأي اتفاق في المستقبل أن يؤدي إلى التخلي عن الأراضي.

الأرقام التي تتعارض مع فكرة العودة البسيطة إلى الهدوء

تقرير الأربعاء له أيضا قيمة سياسية. وهو يبين أنه على الرغم من تعبير » وقف إطلاق النار » ، لم يدخل لبنان مرحلة عادية بعد الحرب. The642 مركزا للإقامةما زال مفتوحاً يشير إلى أن التعبئة الطارئة لا تزال واسعة The126 من المشردين داخلياin collective shelters, the return is not acquired. The475 2 حالة وفاةو696 7 مصاباالحفاظ على البلد في منطق توازن الحرب. و813 8 أعمال عدائيةشدّد على مدى التسلسل العسكري عبر.

وتتفق هذه الأرقام مع التقارير الإنسانية الأخرى التي صدرت في نيسان/أبريل. وخلال الفترة من 2 إلى 16 نيسان/أبريل، أبلغ صندوق الأمم المتحدة للسكان عن وقوع أكثر من 124 2 حالة وفاة و 921 6 حالة إصابة، مسلطا الضوء على تدهور إمكانية وصول السكان الضعفاء وعزلتهم بسبب تدمير الهياكل الأساسية. وتبين الأرقام المنشورة في 22 نيسان/أبريل أن الميزانية العامة قد تحسنت أكثر منذ ذلك الحين.

The importance of displacement is also confirmed by previous records of the humanitarian system. وفي أوائل نيسان/أبريل، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن نحو 000 139 مشرد داخليا يعيشون في 678 مركزا جماعيا. ويبين التقرير الوطني الجديد انخفاضا في عدد الأشخاص في الملاجئ الجماعية، ولكن على مستوى لا يزال مرتفعا جدا. This partial decline may reflect some returns, some displacements to other forms of accommodation or readjustments of devices, without this being a crisis exit.

وبعبارة أخرى، فإن لبنان لا يحضر ليلة الأربعاء وجه بلد عاد إلى حالته الطبيعية. وهو يقدم بلدا لا يزال في إدارة الحرب، تحت غطاء دبلوماسي غير مستقر.

لا يزال الجنوب في صميم الأزمة

والبعد الإقليمي أساسي في هذا التقييم. ويواصل جنوب لبنان تركيز جزء كبير من الدمار والقيود والتوترات. وهذا ما يعني عودة السكان، وإصلاح الطرق والجسور، واستئناف النشاط المدني، ومصداقية وقف إطلاق النار. وفي هذه المنطقة أيضا، قامت إسرائيل بتعزيز وجودها وخلقت فرقة أمنية فعلية.

وبالنسبة للبنان، فإن هذا الاتجاه يجعل طلب التمديد أكثر إلحاحا. وتخشى بيروت أن يؤدي وضع حد للهدنة دون توضيح مسبق إلى مرحلة جديدة من التصعيد على الرغم من عدم استقرار التضاريس. ولذلك فإن المسؤولين اللبنانيين يرغبون في استخدام اجتماع واشنطن لتحويل التشويش المؤقت إلى إطار أكثر استدامة على الأقل.

وتتمثل الصعوبة التي تواجه بيروت في أن البلد يتفاوض في ظل توازن غير مواتٍ في السلطة. الجبهة لا تزال نشطة. The state must manage a huge internal displacement. ولا تزال الهياكل الأساسية هشة. والمناقشة الداخلية بشأن حزب الله، والمناقشات مع إسرائيل ومكان الدولة في الأمن الجنوبي لا تزال حساسة جدا. وفي هذا السياق، يضطلع التقرير اليومي أيضا بوظيفة سياسية: وتشير إلى أن لبنان ما فتئ يتكلم، بأرقام داعمة، منذ حالة طوارئ حقيقية جدا.

الضغط الإنساني الذي يبقى كاملا

أخيراً، بيانات التقرير تظهر أن المسألة لا تقتصر على السلامة ومع تشريد أكثر من مائة وعشرين ألفا في الملاجئ الجماعية، لا يزال الضغط على السلطات المحلية ومرافق الاستقبال وشبكات الدعم قويا جدا. ولا تزال البلديات، والمدارس المطلوبة، والمراكز العامة، والجمعيات، تستوعب قدرا كبيرا من الاحتياجات.

ويضم هذا العبء الإنساني النداءات التي وجهتها الحكومة اللبنانية بالفعل إلى شركائها. ودعا نواف سلام باريس إلى زيادة الدعم الدولي لمعالجة عواقب الحرب ومنع الأزمة الإنسانية من التحول إلى مرحلة جديدة من الانهيار. وقد استندت دعوته إلى 500 مليون يورو على مدى ستة أشهر تحديداً إلى هذا المنطق: الوقوف في حالة الطوارئ قبل أن يتمكن حتى من الحديث عن إعادة البناء على نطاق واسع.

ولذلك يقدم التقرير اليومي للأربعاء حجة إضافية لهذا الطلب. وهو يبين أن جهاز الطوارئ ما زال يحشد بشدة وأن البلد لم ينتقل بعد إلى مرحلة التطبيع. وما دامت الحركة هائلة، فإن الجرحى ما زالوا يتدفقون إلى الرصيد التراكمي، وما زال الجنوب غير متاح جزئيا، فإن الاستقرار سيظل ناقصا.

استعراض لاجتماع واشنطن

وفي عشية الاجتماع الجديد في واشنطن، يمثل هذا المحضر الرقمي أيضا خلفية دبلوماسية. فالمسؤولون اللبنانيون يريدون الدفاع عن موقف بسيط: يجب أن تطول الهدنة ويجب على إسرائيل أن تحترمها احتراما كاملا. هذه الرسالة المزدوجة ثابتة الآن وقد حمله جوزيف أوون، الذي نقله الوفد إلى واشنطن وأيدته الحكومة.

ولا يستخدم التقرير اليومي اللغة الدبلوماسية. وهو لا يتحدث عن التمديد أو التفاوض أو خط وقف إطلاق النار. لكنه يعطي الأرقام التي تبرر هذا الطلب. البلد642 ملاجئ لا تزال مفتوحة.,126 من المشردين داخليا في المراكز الجماعية.,475 2 حالة وفاةو696 7 مصاباولا يمكن اعتبار أن عشرة أيام من الهدنة تكفي لإغلاق الأزمة.

وفي لبنان، ستجري المعركة في الأيام القليلة القادمة على مستويين وثيقي الصلة. فمن ناحية، فإن واقع التضاريس، الذي يتسم دائما بالخسائر والتشريد والقيود. ومن ناحية أخرى، فإن محاولة بيروت الدبلوماسية لمنع الإنهاء المعلن لوقف إطلاق النار يوم الأحد من إعادة فتح دورة أوسع من الإضرابات والتدمير، على الرغم من أن آخر تقييم رسمي لليوم يبين أن الحرب، على الرغم من الهدنة، لا تزال تهيكل البلد.