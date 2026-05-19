لبنان: يتجاوز سجل الإضراب الإسرائيلي 000 3 قتيلا على الرغم من الهدنة

ويدخل لبنان مرحلة جديدة من الحرب، ولكن لا يعلقها. وفي جنوب لبنان، لم يمنع تمديد الهدنة التي تدعمها واشنطن من سلسلة جديدة من الإضرابات، وتنبيهات الإجلاء، وقصف الصواريخ، وهجمات الطائرات بدون طيار. ففي الفترة بين الاثنين 18 أيار/مايو والثلاثاء 19 أيار/مايو صباحا، عبرت الميزانية الرسمية عتبة رمزية وسياسية: أكثر من 000 3 حالة وفاة منذ آذار/مارس 2. هذا الرقم يعطي الأزمة الحالية خطورة جديدة. كما تلزم السلطات اللبنانية والوسطاء الأمريكيين وإسرائيل وحزب الله بالإجابة على السؤال نفسه: هل يمكن للهدنة أن تكون منطقية إذا ما استمر شعب الجنوب في العيش تحت القصف والمغادرة القسرية والدمار اليومي؟?

جنوب لبنان: هدنة طال أمدها، ولكنها تحدت من الوقائع

وكان يوم 18 أيار/مايو لفتح دبلوماسي. وبعد جولة ثالثة من المناقشات في واشنطن، أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. وكان من المقرر أن يبدأ نفاذه في منتصف الليل، في ليلة الأحد إلى يوم الاثنين، بهدف إعطاء الوقت للاتصال الآمن. في السفارات، تم تقديم هذه المدة كنافذة مفيدة. في الميدان، تم تلقيه في الغالب كاختبار. ولم تلاحظ القرى في جنوب لبنان وقفا واضحا للأعمال القتالية. لقد رأوا استمرار الحرب في حلقات، أقل ضخامة من الهجوم العام، ولكنها مكثفة بما يكفي لإبقاء السكان في حالة من عدم اليقين.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، أُبلغ عن وقوع هجمات إسرائيلية في عدة مواقع في الجنوب. وأبلغت الوكالة الوطنية اللبنانية عن هجمات على أكثر من ست نقاط. وادعى الجيش الإسرائيلي، من جانبه، أنه استهدف أكثر من 30 موقعا من مواقع حزب الله ذات الصلة في جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما جددت تحذيرات الإخلاء التي تستهدف قرى في الجنوب، بدعوى الرغبة في التحرك ضد مواقع الحراك الشيعي. ويلخص هذا الفرق في اللغة الأزمة. إن إسرائيل تتحدث عن أهداف عسكرية. تتحدث السلطات اللبنانية عن ضربات متكررة على الأراضي ذات السيادة. ويحصي السكان الموتى والجرحى والمنازل المدمرة والطرق تصبح خطرة.

لم يقتصر التسلسل العسكري على الضربات الجوية. وأعلن حزب الله عن شن هجمات أخرى على القوات الإسرائيلية، بما في ذلك عن طريق الطائرات المفجرة بلا طيار وإطلاق النار على المواقع أو التجمعات العسكرية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قذائف وطائرة بدون طيار متفجرة عبرت الحدود أو استهدفت جنودها. ولذلك فهي ليست هدنة صامتة، بل هي نظام هجين. ويتجنب كلا الجانبين، في الوقت الراهن، الإعلان عن الانهيار التام للعملية. ومع ذلك، لا يزال الجميع يتصرفون عسكريا. هذه المنطقة الرمادية هي الأكثر خطورة للمدنيين. وهي تحافظ على الحرب دون تقديم ضمانات بعدم التصعيد الحقيقي.

وأدى الإضراب الليلي بالقرب من بعلبك في شرق البلاد إلى توسيع الصورة. قُتل مسؤول من الجهاد الإسلامي الفلسطيني، حليف لهزبولة، مع ابنته، وفقا لتقارير الأمن اللبنانية والطلب الإسرائيلي على عملية هادفة. لا يتعلق الحدث بشكل مباشر بالساحل الجنوبي أو القرى الحدودية. ولكنه يبين أن الأزمة لا تقتصر على جنوب لبنان. ويشكل وادي البقاع وبيروت وضواحيه، والطرق الجنوبية والمناطق الحدودية الآن منطقة من الضعف المستمر. إن جغرافية الحرب تنتشر حتى عندما تتحدث البلاغات الدبلوماسية عن الهدنة.

عدد قتلى وطني يتجاوز 3000

ونشرت وزارة الصحة اللبنانية تقييما تراكميا لـ 020 3 حالة وفاة و 273 9 إصابة منذ 2 آذار/مارس. هذه العتبة من 3000 قتيلاً ولم يعد مجرد مؤشر إحصائي. ويصبح حقيقة سياسية لأنه يثقل على جميع المفاوضات. الرقم الرسمي لا يقول كل شيء وهو لا يميز بوضوح حصة المقاتلين والمدنيين والعاملين في مجال الإسعاف الأولي والأطفال والعاملين في المجال الطبي في المجموع العام. غير أن الوكالات الدولية تفيد بأن عدة مئات من النساء والأطفال والعاملين في مجال الصحة من الضحايا. ومن ثم، تظل الميزانية المالية ضخمة وغير كاملة.

ويتزايد عدد الضحايا بسرعة. لا يزال هناك إحصاء تم تداوله في الصحافة اللبنانية يفيد بمقتل 2988 وجرح 9210 حتى 17 مايو. وفي اليوم التالي، وصل الرقم الرسمي إلى 3,020 قتيلاً و9,273 جريحاً. وهذا يعكس الأثر المشترك للهجمات الأخيرة، والتمديد الجغرافي للهجمات، والبطء في ميزانيات المناطق التي يصعب الوصول إليها. وفي عدة مواقع في الجنوب، يجب أن تعالج جهود الإغاثة خطر وقوع هجمات أخرى، وإغلاق الطرق، وأوامر الإجلاء، ووجود ذخائر غير منفجرة. ولذلك يمكن تنقيح التقييم البشري مع وصول الأفرقة إلى المواقع المتضررة.

وتزيد تفاصيل الأيام الماضية هذا الشعور بالتدهور. وأدت ضربات يوم الأحد في الجنوب إلى ما لا يقل عن خمس حالات وفاة ونحو 15 إصابة، وفقاً لتقارير وسائط الإعلام. وقبل بضعة أيام، أدى هجوم على مركز إنقاذ في الجنوب إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة عمال إنقاذ، وإصابة اثنين وعشرين آخرين. ويثير هذا النوع من الأحداث قلقا خاصا. وفي حرب اللبس والدموع، يؤدي تدمير أو شلل هياكل الطوارئ إلى تفاقم كل ضربة لاحقة. الجرحى ينتظرون أكثر الإجلاء يصبح أبطأ وتتردد الأسر في التحرك، لأنها لا تعرف أي طريق يبقى عمليا.

سجل إسرائيل يثقل أيضاً على الديناميات العسكرية وأبلغت السلطات الإسرائيلية عن مقتل جنود من هجمات حزب الله أو عملياتها في الأراضي اللبنانية، فضلا عن قتل مدنيين ومقاولين منذ 2 آذار/مارس. ونُظمت جنازات عسكرية عقب هجمات الطائرات بدون طيار نُسبت إلى حزب الله. وهذه الخسائر تغذي الضغط على الجانب الإسرائيلي للحفاظ على وجود عسكري في جنوب لبنان ومواصلة الهجمات على البنية التحتية المزعومة للحركة. وهي لا تقلل من إرادة الحرب. وبدلا من ذلك، فإنها تميل إلى تشديد المواقف العامة.

الأرقام التي تشكل الأزمة

ويمكن تلخيص التقييم الفوري حول بضعة نقاط مرجعية. ومنذ 2 آذار/مارس، سجلت في لبنان أكثر من 000 3 حالة وفاة وأكثر من 000 9 إصابة. وقد شُرد أكثر من مليون شخص نتيجة للأعمال القتالية، وفقا لما ذكرته الوكالات الدولية والبيانات الإنسانية. وعانى عشرات المحليات في الجنوب من إضرابات مباشرة أو أوامر بالإجلاء أو أضرار. وقد تأثرت الهياكل الأساسية للصحة والإغاثة. كما وقعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في بيئة أكثر خطورة، حيث وقعت حوادث تتعلق بالطائرات بدون طيار، والتفجيرات بالقرب من مواقعها، والوفيات بين حفظة السلام منذ بداية الحرب.

ولا تقتصر هذه الأرقام على الجنوب، ولكن جنوب لبنان يركّز أكثر الآثار وضوحا. وتتعرض القرى القريبة من الخط الأزرق، والمناطق المحيطة بتايري، وناباتي، وبنت جبيل، ومرجيون، والطرق التي تربط الجنوب الليطاني ببقية البلد، لضغوط مستمرة. لا يزال السكان يعيشون في اقتصاد احترازي. إنهم يشاهدون تنبيهات. يبقون الحقائب جاهزة. إنهم يتجنبون الزواحف. وهي تقلل السفر إلى الجوهر. وغالباً ما يظل الأشخاص الذين تركوا مقربين في مساكن مؤقتة أو في أقارب أو في مراكز جماعية. الكثيرون لا يعرفون ما إذا كان منزلهم لا يزال قائماً.

آخر 24 ساعة: الإضرابات والتنبيهات والاستجابات

والنقطة الرئيسية في الـ 24 ساعة الأخيرة هي التزامن بين الإعلان الدبلوماسي والمقاضاة العسكرية. وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن ضرب أكثر من 30 موقعاً من مواقع حزب الله في جنوب لبنان. والغرض من هذا البيان هو أن يبين أن الهدنة لا تحد، وفقا لما ذكرته إسرائيل، من حقها في التصرف ضد ما تشكله من تهديد فوري. في موازاة ذلك، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية غارات على عدة مواقع. وتشير التفاصيل المتاحة إلى شن هجمات موزعة بدلا من عملية مركزة واحدة. هذا النموذج يعقد حياة المدنيين. يجعل الفضاء غير متوقع. إن تحذير الإجلاء أو التحليق بالطائرات بدون طيار أو إطلاق نيران المدفعية يكفي لإفراغ الطريق، أو إغلاق التجارة، أو إطلاق رحيل.

تنبيهات الإجلاء هي أداة عسكرية ونفسية. وهي تهدف رسميًا إلى إبعاد الناس عن المناطق التي سيستخدمها حزب الله. لكن تكرارهم يخلق حركة سكانية دائمة. وفي 15 أيار/مايو، كانت خمسة مواقع حول صور والمناطق المحيطة بها مباشرة خاضعة بالفعل لإشعار جديد بالإجلاء: الشبرية والحمدية وزقوق المفدي ومعشوق والحوش، بحسب الوكالة الوطنية. وفي 18 أيار/مايو، استهدفت تحذيرات جديدة القرى في الجنوب. وبالنسبة للأسر، لم يعد السؤال مجرد ترك أو البقاء. يصبح أكثر تحديدا: إلى أين تذهب، بأي طريق، مع أي مال، لعدد الأيام، وبأي ضمان للعودة؟?

استجابة حزب الله تتبع نفس المنطق من اللبس والدموع. ويدعي الطرف أن يهاجم المواقع الإسرائيلية، لا سيما عندما يظل الجيش الإسرائيلي موجودا في الأراضي اللبنانية أو يواصل هجماته. وفي الساعات الـ 24 الأخيرة، أعلن استخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد القوات الإسرائيلية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل الوجود الإسرائيلي في الجنوب مكلفاً ومنع إسرائيل من تحويل المنطقة إلى مكان آمن. ولكنه يعرض القرى اللبنانية أيضا إلى هجمات جديدة. حزب الله يقول إنه يرد على الاحتلال والقصف. ويتهم خصومها الداخلية بإبقاء البلد في حرب لا تتحكم دولته في القواعد.

وتمر هذه المناقشة عبر لبنان. ويصر جزء من الطبقة السياسية على احتكار الدولة في تقرير الحرب والسلام. وتؤكد أخرى أن أي مناقشة بشأن أسلحة حزب الله لا تزال غير واقعية ما دامت إسرائيل تضرب أو تحتل مناطق أو تحتفظ بحرية العمل العسكري. ويضطلع رئيس الدائرة، نبيه بيري، بدور رائد في الاتصالات مع حزب الله. وتسعى الرئاسة أيضا إلى ممارسة ضغوط أقوى من واشنطن على إسرائيل. الحكومة محاصرة بين حتميتين: تجنب انهيار الهدنة ولا تبدو مجرد شبح حرب شنت على أراضيها.

جنوب لبنان، القلب الإنساني للأزمة

جنوب لبنان ليس مجرد واجهة. وهي منطقة مأهولة بالسكان، مبنية على القرى والأراضي الزراعية والطرق العائلية والمدارس وأماكن العبادة والمحلات التجارية. الحرب الحالية تدمر هذا النسيج اليومي. الضربات تدمر المنازل. إجلاء العائلات. الطرق تصبح ممرات خطره. ويقوم المقيمون الذين لا يزالون يفعلون ذلك في كثير من الأحيان لحماية ممتلكاتهم، ورعاية الأقارب، وإطعام الحيوانات، ورصد الأراضي، أو عدم وجود حل في أماكن أخرى. وجودهم لا يمحو الخطر. يجعلها أكثر وضوحاً.

في المناطق القريبة من الحدود، تتقلص الحياة المدنية إلى إيماءات أولية. ابحث عن الوقود. اشحن هاتف. أحضر بعض الخبز. تحقق من سلامة الرحلة. انضمي لحب واحد. أخرج شخص مسن. الإضرابات المتكررة على الجنوب و تحذيرات الإجلاء تجعل هذه الأعمال أكثر تكلفة. كل حركة يمكن أن تقاطع بواسطة طائرة بدون طيار أو إضراب. لا يتكلم الناس بالمصطلحات الاستراتيجية إلا من حيث الوقت: كم دقيقة لمغادرة المنزل، كم ساعة قبل التنبيه التالي، كم يوم قبل أن تعود.

ويزيد التشريد الجماعي من تفاقم الأزمة الاجتماعية. وقد شُرد أكثر من مليون شخص منذ اندلاع الأعمال القتالية. ويعيش البعض في ملاجئ جماعية. ويتوقف الآخر على تضامن الأسرة. يستقر الكثيرون في مناطق هشة بالفعل، بما في ذلك بيروت أو جبل لبنان أو الشمال أو البقاع. إن لبنان، الذي نشأ منذ عدة سنوات من الأزمة المالية، ليس لديه شبكة أمان قوية. وكثيراً ما يتعين على الأسر المشردة أن تدفع تكاليف السكن والنقل والرعاية والغذاء في اقتصاد لا تزال فيه الدخول منخفضة وغير منتظمة.

ويؤثر هذا الضغط الإنساني بصفة خاصة على الأطفال والمسنين والمرضى المزمنين والحوامل. المدارس المشردة أو المغلقة تقطع الدراسة. وتصبح المعاملة المنتظمة صعبة. وتعاني الأسر التي هربت عدة مرات منذ عام 2024 من شكل من أشكال الاستنفاد. لا يعرفون إذا كان عليهم أن يرتبوا البقاء لبضعة أيام أو حياة جديدة في مكان آخر. وهذه الضبابة تنتج تكلفة نفسية كبيرة. لا يتم قياسه فقط في التقييمات الرسمية، ولكن في الليالي التي لا تنام، والعائدات المجهضة وقلق معرفة أن الحي قد تعرض للضرب بعد المغادرة.

الصحة والإغاثة والهياكل الأساسية الحية

ويجري عبور عتبة الـ 000 3 دينار بينما لا يزال النظام الصحي اللبناني ضعيفا بسبب الأزمة الاقتصادية، ونقص الموظفين، وارتفاع التكاليف، والنقص. ويجب على مستشفيات الجنوب والبقاع أن تستوعب الأشخاص الذين يرتدون الحرب مع مواصلة معالجة حالات الطوارئ العادية. ويعمل العاملون في الإنقاذ في بيئة تكون فيها الإضرابات الثانوية، والطرق المضرورة، والإخلاء تنبيهات معقدة. وقد أدى وفاة أول العاملين في مجال المعونة في الهجمات الأخيرة إلى تعزيز الشعور بتعرض الأفرقة الطبية والإنسانية.

وتؤدي مراكز الإنقاذ دورا حيويا في القرى في الجنوب. وهي توفر عمليات الإجلاء، ونقل المصابين، ومساعدة المسنين، وأحيانا توزيع المعلومات العملية. وعندما يتأثر المركز، فإنه قطاع كامل يفقد القدرة على التدخل. ويجب على السكان بعد ذلك أن ينتظروا فرقاً بعيداً. في منطقة تحسب فيها الدقائق، يمكن أن تؤثر هذه المسافة على بقاء المصابين على قيد الحياة. كما أن الهجمات على سيارات الإسعاف أو المراكز الطبية أو موظفي الصحة هي إشارات سياسية. وهي تغذي الاتهامات بانتهاكات القانون الإنساني وتعزز مطالبة لبنان بحماية دولية أكثر فعالية.

الهياكل الأساسية العادية تحت الضغط نفسه. وتزداد تدهور شبكات الكهرباء، التي تعاني من نقص بالفعل قبل الحرب، في المناطق المتضررة. وأصبحت المولدات الخاصة أكثر تكلفة لتشغيلها. وتجمع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق التي تستقبل المشردين. وتقطع الطرق الجنوبية، عندما تكون مستهدفة أو غير عملية، الوصول إلى القرى. ويفقد المزارعون المحاصيل أو المعدات أو الأراضي التي يتعذر الوصول إليها مؤقتا. الطلقات تقترب أكثر الأشغال تتوقف الحرب لا تدمر فقط ما تضرب مباشرة كما أنه يعلق اقتصادا محليا كاملا.

الخوذ الزرق تم القبض عليه في منطقة غير مستقرة بشكل متزايد

وتواجه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان موقفا متزايد الصعوبة. وتتمثل مهمتها في الرصد والربط والاستقرار. لكن الأرض التي يجب أن تراقبها تُعسكر الطائرات تنفجر بالقرب من قواعده ويعمل الجنود الإسرائيليون وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع الأمم المتحدة. وأصيبت المباني بأضرار في الحوادث الأخيرة، حتى عندما لم تسبب الانفجارات إصابات. ومنذ بداية سلسلة الحرب، قتل العديد من حفظة السلام في جنوب لبنان.

وهذا الوضع يقلل من مساحة عمل الفينول. أصبحت الدوريات أكثر خطورة وأصبحت الاتصالات مع الأطراف أكثر أهمية. ويجب توثيق الحوادث بعناية، لأن كل شحنة يمكن أن تؤجج أزمة دبلوماسية. وبالنسبة للسكان، يظل وجود حفظة السلام علامة بارزة. لكنه لا يكفي لمنع الإضرابات أو الطلقات أو الإجلاء. فينول) يمكنه أن يرى) ويحذر وينسق ولا يمكنها وحدها أن تفرض هدنة على الجهات الفاعلة التي تواصل النظر إلى الأرض على أنها حيز نشط للمواجهة.

ولذلك فإن مسألة القرار 1701 هي محور المناقشة. ويدعي لبنان أنه يريد استعادة سلطة الدولة إلى الجنوب من الليطاني. وتدعي إسرائيل أن حزب الله يحتفظ بالهياكل الأساسية والأسلحة وقدرات إطلاق النار في هذه المنطقة. ويذكر حزب الله أن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الإضرابات يجب أن يسبقا أي مناقشة جادة لأسلحته. وفيما بين هذه الوظائف الثلاث، يحتل الفينول حيزا ضيقا. وهو يجسد إطارًا دوليًا يتذرع به الجميع، ولكن لا أحد يستطيع فرضه بالكامل.

واشنطن في وسط معادلة هشة

وقد أصبحت مفاوضات واشنطن الجبهة الأخرى للأزمة. ويدعو لبنان إلى وقف كامل لإطلاق النار، ووقف الهجمات الإسرائيلية، وسحب المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وتربط إسرائيل أي تقدم دائم بنزع سلاح حزب الله وأمن حدوده الشمالية والضمانات التي يمكن التحقق منها. وتحاول الولايات المتحدة تحويل هدنة هشة إلى آلية أكثر تنظيما. والقصد من التمديد لمدة 45 يوما هو فتح هذا المكان. لكن التضاريس تهدد بإغلاقها كل يوم.

أما المرحلة التالية المعلن عنها فهي اجتماع عسكري مقرر عقده في 29 أيار/مايو في البنتاجون. ويجب عليها أن تتصدى لانسحاب الجيش اللبناني ونشره والحد من الأسلحة وتعزيز الألوية اللبنانية وتنشيط آلية رصد أكثر قوة. وهذا الاجتماع مهم لأنه ينتقل ملف اللغة السياسية إلى المسائل التنفيذية. من يراقب؟? من يتفحص؟? أين ينشر الجيش اللبناني؟? أي بطاقة تحدد مناطق الانسحاب؟? ماذا يحدث للمواقع الإسرائيلية في الجنوب؟? ما هي الالتزامات التي يقبلها حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر ؟

وتكمن الصعوبة في غياب حزب الله على الطاولة المباشرة. ورفضت الحركة معاملة مسألة أسلحتها كامتياز لإسرائيل. ويؤكد أن أي مناقشة موضوعية ينبغي أن تظل لبنانية وأن تتدخل بعد الإضراب والانسحاب الإسرائيليين. وهذا الموقف يعقد الوساطة الأمريكية. ويمكن لواشنطن أن تناقش مع الدولة اللبنانية وإسرائيل. غير أن العامل المسلح المركزي في الجبهة لا يزال خارج الإطار الرسمي. وتقوم نبيه بيري بدور قناة سياسية داخلية. ويتيح هذا الهيكل مواصلة الحوار. كما أنها تحد من نطاقها.

الحالة الإيرانية تزن على كل حساب

إن الأزمة اللبنانية ليست وحدها. وهي لا تزال مرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وقد استأنفت الأعمال العدائية في لبنان في سياق الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران ورد فعل حزب الله. وتؤيد طهران حزب الله وترى الجبهة اللبنانية في إطار المفاوضات الإقليمية. وتشير المعلومات الدبلوماسية إلى أن وقف الحرب في لبنان هو أحد مطالب إيران في مناقشات أوسع مع واشنطن. وهذا يعطي جنوب لبنان قيمة تتجاوز قراه وتلاله.

ويخفض هذا البعد الإقليمي هامش بيروت. تريد الحكومة اللبنانية وقف الضربات والحفاظ على السيادة الوطنية. ولكن القرارات العسكرية تتوقف أيضا على الحسابات التي أجريت في تل أبيب وواشنطن وطهران. لقد أصبح لبنان مجالا تتداخل فيه الأولويات الخارجية: :: الأمن في شمال إسرائيل، والضغط على حزب الله، وعلاقات السلطة مع إيران، والتحكم في مخاطر التصعيد الإقليمي واستقرار دولة لبنانية ضعيفة بالفعل. هذا الإفراط في جداول الأعمال يجعل أي هدنة هشة. ومن شأن إحراز تقدم في القضية الإيرانية أن يقلل من حدة التوتر. على النقيض من ذلك، يمكن لعرقلة الجبهة الجنوبية.

إن المناقشة الإسرائيلية نفسها تعكس هذا المأزق. وتشير التقارير الصحفية إلى وجود اختلافات بين الحكومة والمسؤولين العسكريين بشأن قدرة حل عسكري بحت على تحييد حزب الله. والفكرة القائلة بأن الضغط العسكري يجب أن يكون مصحوبا بانفراج سياسي هي أن تفسح المجال. ولكن هذا النهج لا يعني بالضرورة تخفيف حدة التصعيد. وقد يعني ذلك أيضا أن الحرب لا تزال تعزز الموقف التفاوضي. وبالنسبة للبنان، فإن هذا هو الخطر الرئيسي: التدريب على دبلوماسية تجري تحت القصف.

الأزمة السياسية اللبنانية تحت الضغط

وفي بيروت، تكسر الحالة في جنوب لبنان الخطاب السياسي. الرئيس (جوزيف أوون) يتعهد بالقيام بكل شيء لإيقاف الحرب وتسعى حكومة نواف سلام إلى حماية القناة الأمريكية دون أن يبدو أنها استقالت. يحاول (نابيه بيري) أن يحافظ على علاقة مع حزب الله ويحافظ على هامش برلماني ويطالب أعضاء البرلمان والسياسيون بأن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلام. ويعتقد آخرون أن هذه المناقشة لا يمكن أن تمضي قدما ما دامت الإضرابات الإسرائيلية مستمرة.

النتيجة هي كلمة رسمية حذرة وتصر بيروت على السيادة والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز الجيش واحترام الالتزامات الدولية. لكن الدولة لا تتحكم بالكامل في المقدمة إنه لا يتحكم في قرارات حزب الله كما أنه لا يتحكم في حرية الإضراب التي تقول إسرائيل أنها تريد الاحتفاظ بها. وهذا الضعف المؤسسي هو جوهر المشكلة. ولا يعني ذلك أن الدولة غائبة. وهذا يعني أنها تعمل في مساحة محدودة، مع وجود جرافات محدودة.

وينظر المجتمع اللبناني إلى الهدنة بعدم الثقة. وفي الجنوب، لا يحكم الكثيرون على أن الإعلانات دبلوماسية، بل تكون ملموسة. ويطلب السكان أولا وقف الإضراب، وإمكانية العودة، وإعادة فتح الطرق، وحماية الإغاثة والضمانات الأمنية. إن الهدنة التي لا تغير هذه الحقائق تبدو مجردة. يمكنه حتى أن يغذي الغضب إذا كان يشعر بإطالة الحرب تحت اسم آخر.

الذي يُمْكِنُ أَنْ يَتغيّرَ في الأيام القليلة القادمة

وستقول الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان التمديد لمدة 45 يوما يمكن أن يصبح إطارا حقيقيا لإلغاء التصعيد. ثلاثة عناصر ستكون حاسمة الأول هو مستوى الضربات الإسرائيلية في الجنوب. وإذا استمر وقف إطلاق النار بنفس الوتيرة، سيظل في المقام الأول نصا دبلوماسيا. الثاني هو رد حزب الله. وإذا استمرت الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ، ستحافظ إسرائيل على حجتها الأمنية للإضراب. والثالث هو القدرة الأمريكية على فرض قيود يمكن التحقق منها على كلا الطرفين، أو على الأقل تقليل تواتر العمليات.

ولذلك فإن الاجتماع العسكري الذي عقد في 29 أيار/مايو يعد معلما أهم من البيانات العامة. وسيتعين عليها تحويل الكلمات إلى خرائط وجداول زمنية وآليات ومسؤوليات. وسيسعى لبنان إلى الانسحاب ووقف الهجمات. وستلتمس إسرائيل ضمانات ضد حزب الله. وستسعى واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق قوي بما فيه الكفاية لتجنب التوسع الإقليمي. وفي غضون ذلك، لا يزال جنوب لبنان معرضا. وتتابع الأسر المشردة النشرات الصحفية، ولكن أيضا الطائرات بدون طيار في السماء، والطرق المفتوحة، والمكالمات من الأقارب، والرسائل التحذيرية التي تقرر، في دقائق كثيرة، المغادرة التالية.