لبنان: يرتفع الرصيد إلى 055 2 قتيلا، ولا يزال الجنوب محطما تحت الإضراب والقتال

الرقم القياسي التراكمي للهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس ارتفع يوم الأحد 12 نيسان/أبريل في055 2 حالة وفاةو588 6 مصاباوفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. وفي اليوم السابق ليوم السبت 11 نيسان/أبريل، كان البلد قد تجاوز بالفعل عتبة000 2 حالة وفاةمع 020 2 قتيلا و 436 6 مصابا

ومن ثم لم يتحقق هذا المسار الذي بلغ 000 2 حالة وفاة فحسب؛ تم تجاوزها على الفور In 24 hours, the official record increased by 35 deaths and 152 injuries. إن التسلسل واضح: إن يوم السبت شهد عبور العتبة الرمزية، ويؤكد يوم الأحد أن ديناميات التدمير لا تتباطأ.

On the ground, Sunday was again marked by deadly Israeli strikes in the South. NNA reported6 وفيات في ماروبوضربة أخرىخمسة قتلىوجُرح عدد من الجرحى إلى المستشفيات في صور. Al Manar also reported thatخمسة موتى في قاناورجل ميت في ماتشغارابينما تُبلغ عن غارات أو تقصفشعبية، الحنيية، يهمور الشقيف، النبطية فوقة، سوجود، الشاتية، بافلي، ياطر، كفرا، ريهان، منصوري، باراشت.

The geographical dispersion of the strikes also shows that the day was not limited to one or two points of contact. وفي المساء، أبلغ المنار مرة أخرى عن إطلاق نيران مدفعية إسرائيليةالدينوضربات جويةدير كونون النهروبازوريهThe NNA also reported a strike onبازوريهحريق ثقيل منApache to Taybehقصف ثقيل يجمع بين الطيران والمدفعية والمدفعيةphosphorus on Mansouriوكذلك نشاط الطائرات بدون طيار فوقشمال البقاعوضربتانسيدي.

غير أن نقطة الاحتكاك الرئيسية لا تزال قائمةبنت جبيلThe NNA, reported on the morning ofاشتباكات عنيفة في عدة أحياءof the Cityمحاولة التسللوادعت مراسلة المانار أن القوات الإسرائيلية تسعى لإكمال دائرة المدينة وقطع الطرق المؤدية إليها، في حين استمر القتال في المناطق الشرقية والشمالية من بنت جبيل، منمثلث تاهيرإلىصف الهوايمر عبر المجمعموسى عباسووفقا لما ذكره المانار، فشلت القوات الإسرائيلية في توطيد التقدم نحو تحقيقهAinata, Hanine, RachafأوBeit Lifوبقيت الاشتباكات جارية في وقت مبكر من المساء.

إلىالخياموادعى المنار أيضا أن إسرائيل لم تسجل أي تقدم ملموس على أرض الواقع في الساعات الأخيرة، بينما قامت بتفجير منازل في الحي الشرقي وحافظت على وجود محدود في الجزء الجنوبي من المدينة. On the western axis, the media also referred to the continuation of the resistance against Israeli positions at theبايادا، الناقورةوChamaaهذه العناصر مبنية على حساب (آل مانر) لكنهم يصفون يومًا يهيمن عليه بتسريع القتال،

علىحزب اللهاليوم لم يكن سلبياً The NNA relayed announcements of the movement on drone and rocket strikes against Israeli military targets at theيارونوالخيامثم على هجوم علىمركبة قيادة في تايبهوهجومحزام الطائرات بدون طيار ضد ثكنة في كريات شموناكما أبلغ المنار عن إطلاق النار ضد الجماعات الإسرائيلية فيDebel, Rachaf, Beit Lif, Qawzah and Bayyadaيَحْملُ إلىكيريات شمونا، مارغوليت، أفيفيم، ييروالتأثير المطالب بهالساعة 50/12ثم إلىالساعة 30/17ضد مجموعات من الجنود والمركبات الإسرائيلية في المنطقة المجاورةبنت جبيل.

ولذلك فإن صورة نهاية اليوم واضحة. تجاوز لبنان رسميا055 2 حالة وفاةبعد عبور الحانة٠٠٠ ٢في اليوم السابق، تلقى الجنوب مرة أخرى سلسلة من الضربات القاتلة،ماروبإلىقاناofMansuriإلىبازوريه;بنت جبيلولا يزال التركيز على المواجهة المباشرة؛ وواصل حزب الله إطلاق صواريخه وإضرابات الطائرات بدون طيار وأعمال المدفعية. وفي هذه المرحلة، ليس هناك أي أثر على الاسترخاء على الأرض، مجرد حرب لا تزال سماكة بعد ساعة.