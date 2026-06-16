لبنان: Aoun and Salam frame Washington after Islamabad

وحدد رئيس الجمهورية، جوزيف أوون، ورئيس الوزراء نواف سلام، استمرار الموقف اللبناني قبل الجولة القادمة من المفاوضات في واشنطن. بيانهم، نشر بعد اجتماع في قصر ببدا، يضع قضية لبنان في التسلسل الذي فتحه الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وتستند الرسالة الرسمية إلى خمسة شروط هي: وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية، وعودة السجناء اللبنانيين، وإطلاق عملية التعمير. وهذه الصياغة ليست دبلوماسية فحسب. وهو يحدد الإطار الذي تود فيه بيروت أن تتجنب الانفراج الإقليمي ليصبح ترتيبا جزئيا على أراضيها.

The full press release, translated into French

وناقش رئيس الجمهورية، الجنرال جوزيف أوون، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نواف سلام، في اجتماع عقد في قصر بعبدا في الصباح، التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد إعلان الأمس الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، فضلا عن تقييم ردود الفعل على هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الاتصالات مع لبنان في هذا السياق.

وركزت المناقشات أيضا على الأعمال التحضيرية الجارية للجولة القادمة من المفاوضات اللبنانية – الأمريكية – الإسرائيلية في واشنطن العاصمة المقرر عقدها في الأسبوع المقبل.

وارتأى الرئيسان أوون وسلم أن التفاهم الأمريكي – الإيراني عامل إيجابي في الحد من التوترات في المنطقة، التي تدفعها إلى إيجاد حلول سلمية وانتهاء حالة الحرب.

وأكد الرئيسان اتساق الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، أي وقف إطلاق النار بصورة دائمة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية، وعودة السجناء اللبنانيين، وبدء عملية التعمير.

يريد لبنان أن يغلق ولايته الدبلوماسية

البيان الصحفي موجز، لكن تشييده دقيق. It begins with the institutional scene, with a meeting between the Head of State and the Head of Government. وهي تواصل القراءة الإقليمية، مع التركيز على المذكرة الأمريكية – الإيرانية. ثم عرض قناة واشنطن، حيث ستجري المفاوضات اللبنانية – الأمريكية – الإسرائيلية. ينتهي بالثباتات اللبنانية. لهذا النظام أهمية سياسية. He indicated that Beirut did not want to approach negotiation as a mere appendix to the dialogue between Washington and Tehran. وعلى النقيض من ذلك، تسعى السلطات اللبنانية إلى وضع ولاياتها في تسلسل أوسع، دون السماح للأولويات الوطنية بالتراجع في اتفاق إقليمي.

The first data of the text is the unit displayed between Joseph Aoun and Nawaf Salam. وفي النظام اللبناني، تزن هذه الوحدة. وكثيرا ما تواجه قضايا السيادة والأمن قراءتين مختلفتين بين المؤسسات والأحزاب والكتل المجتمعية. ومن خلال عرض موقف مشترك، تود الرئاسة والحكومة تقليص نطاق التفسير. The press release does not suggest that Beirut arrives in Washington with open requests or an infinitely negotiable list. إنه يطالب بالثبات. الكلمة مهمة. وهذا يعني أن النقاط الخمس ليست خيارات تكتيكية، بل هي القواعد الدنيا للموقع اللبناني.

وتستجيب هذه الوحدة المؤسسية أيضاً لمخاطر داخلية. وأثارت أي مفاوضات مع إسرائيل، سواء كانت غير مباشرة أو تحت إشراف واشنطن، الشكوك في لبنان. جزء من الرأي يخشى التطبيع المقنع وخوف آخر من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يبقي حزب الله في مركز الأمن الجنوبي. ويخشى آخرون أن يدفع لبنان الثمن التوفيقي بين القوى الخارجية. وإذ يشير البيان إلى أن المفاوضات تتعلق بوقف نهائي لإطلاق النار، والانسحاب، ونشر الجيش، والسجناء، وإعادة البناء، يسعى إلى الحد من هذه الشكوك. ويعطي هذا النهج نبرة دفاعية وسيادية.

وقفة أخيرة للنار وليس هدنة بسيطة

المحور الأول يتعلق بالتوقف النهائي للمصباح المعادلة تتعدى النداء البسيط للهدوء وهو يفترض مسبقا نهاية حالة من عدم الاستقرار يمكن فيها استئناف القتال في أي وقت. وبالنسبة للسلطات اللبنانية، لا تكفي هدنة غير كاملة. ويمكن أن يقلل من الخسائر المباشرة، ولكنه لا يسمح بعودة السكان أو باستئناف الأنشطة الاقتصادية في الجنوب. إنها تبقي القرى غير مؤكدة وتمنع المدارس والبلديات والخدمات العامة من العمل بأقل قدر من الوضوح. ولذلك، يريد لبنان وقف الأعمال العدائية التي تغلق التسلسل العسكري، بدلا من تعليقه.

وهذا الشرط يفي بمنطق بسيط. بدون وقف دائم للنار، لا يمكن لأي نقطة أخرى أن تمضي قدما. The Lebanese army cannot fully deploy under threat of strikes or incidents. ولا يمكن معاملة السجناء في جو من التوتر المستمر. ولا يمكن أن يبدأ التعمير في المناطق التي يمكن تدميرها مرة أخرى. ولذلك تضع الدبلوماسية اللبنانية وقف إطلاق النار نهائيا في بداية السلسلة. وهو يجعله الشرط العملي لأي عودة إلى سلطة الدولة. وستكون المسألة الرئيسية آلية الرصد. ولن يكون للالتزام السياسي أثر يذكر إذا لم يكن هناك أي إجراء لتحديد الانتهاكات ولرسم النتائج.

الانسحاب الإسرائيلي كشرط للسيادة

والثاني هو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. هذه هي النقطة الأكثر حساسية في النشرة الصحفية. وهو يعكس الطلب على السيادة، ولكنه أيضا حساب سياسي. وطالما ظلت القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، يبدو أن الدولة اللبنانية منعت. يمكنه أن يطالب بسلطته لكنه لا يستطيع أن يمارسها بالكامل. This situation gives an argue to armed actors who argue that resistance remains necessary. كما أنها تضعف القوى السياسية التي تريد الدفاع عن احتكار أسلحة الدولة. ولذلك، فإن الانسحاب الإسرائيلي ليس شرطا ثانويا بالنسبة لبيروت. وهو يحدد مصداقية أي حل.

الإفراج يتفادى الصيغ الطويلة لكنه يشكل معادلة واضحة ويجب أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي أو يرافق عودة الجيش اللبناني إلى الحدود الدولية. ولا يمكن فصل العنصرين. ومن شأن الانسحاب دون وجود الدولة أن يفتح فراغا خطيرا. ومن شأن وجود عسكري دون انسحاب كامل أن يضع المؤسسة العسكرية في موقع لا يمكن الدفاع عنه. وسيدعى إلى حماية السيادة التي ستظل غير كاملة. ولذلك فإن السلطات اللبنانية ترغب في توضيح الحركات. ويجب أن يمهد رحيل القوات الإسرائيلية الطريق لنشر الجيش بفعالية، وليس التنافس بين الأطراف المسلحة.

الجيش اللبناني استجابة مؤسسية

والمحور الثالث، وهو نشر الجيش، يلبي توقعات العديد من الجهات الفاعلة في الوقت نفسه. ويطمأن الشركاء الذين يريدون من الدولة اللبنانية أن تستعيد السيطرة على الجنوب. وهو يستجيب للأشخاص الذين يطالبون بمزيد من الأمن المستقر. وهو يقدم أيضا ردا سياسيا على من يخشون من أن يكون الانسحاب الإسرائيلي نافعا لحزب الله وحده. ولكن هذه المهمة لا تزال ثقيلة. ويجب أن يعمل الجيش في بيئة متدهورة. وسيتعين عليها أن تغطي القرى المتأثرة بالقتال والفؤر الهشة والمناطق التي لا يزال انعدام الثقة فيها قويا. وسيحتاج إلى وسائل وتنسيق وولاية واضحة. ويشير البيان إلى الهدف، ولكن يجب أن تحدد المفاوضات شروط التنفيذ.

ولا يمكن استبعاد مسألة الوسائل هذه. الجيش اللبناني يمر بأزمة مادية لسنوات بسبب الانهيار الاقتصادي للبلد ويقوم جنودها بمهام عديدة من الأمن الداخلي إلى مراقبة الحدود. وتتطلب زيادة النشر إلى الحدود الدولية موارد إضافية. وهو يتطلب المركبات والمعدات والوقود والاتصالات والهياكل الأساسية والتنسيق الوثيق مع القوات الدولية. وبوضع الجيش في مركزه، تبعث بيروت أيضا برسالة إلى شركاء أجانب: فالسيادة اللبنانية لن تستعيد بإعلان. ويجب تمويلها وحمايتها وتنظيمها.

السجناء اللبنانيون، عنصر إنساني

والمحور الرابع يتعلق بعودة السجناء اللبنانيين. This mention gives the communiqué a human dimension. وتشير إلى أن نهاية الحرب لا تقتصر على صمت الأسلحة أو البطاقات العسكرية. It also affects families, memory and personal injuries. The return of prisoners has a high symbolic value in a country where detention, disappearance and captivity records have often accompanied regional crises. وبإدماج هذه النقطة في ولاية واشنطن، يشير أوون وسلم إلى أن لبنان لا يرغب في ترك هذه المسألة في مرحلة لاحقة غير مؤكدة. يجب أن يكون جزءاً من القواعد.

ويمكن لهذا البعد الإنساني أيضا أن ييسر القبول السياسي للاتفاق. وينتظر شعب الجنوب والعائلات المعنية مباشرة علامات ملموسة. وسيتم في القريب العاجل الطعن في المفاوضات التي لا تجلب سوى التركيبات العامة. وعودة السجناء، إذا ما تحقق ذلك، من شأنها أن تعطي مادية للاسترخاء. سيظهر أن العملية تؤثر على الناس وليس فقط على الفرص لكنه سيتطلب طريقة دقيقة وسيلزم وضع قوائم، والتحقق من الهوية، وتوضيح النظام الأساسي وطرائق العودة. يمكن لهذا الملف أن يمضي قدماً في سلطته التقديرية، ولكن لا يمكن التخلي عنه في الضباب.

إعادة البناء والاختبار الملموس للاتفاق

المحور الخامس هو إعادة البناء. وهي تصل إلى نهاية النشرة الصحفية، ولكنها تمثل الاختبار الاجتماعي للعملية برمتها. ومن شأن وقف إطلاق النار دون إعادة الإعمار أن يترك السكان في حالة تلف. إن الانسحاب بدون إصلاح لن يكون كافيا لاستعادة الحياة المحلية. The affected villages need roads, networks, housing, schools, clinics and economic activities. التعمير ليس مجرد برنامج مالي. وهو يتطلب عودة الأسر وإعادة السلطة العامة. والبطء في الدولة هو إعادة البناء، وكلما احتلت الشبكات الحزبية أو المجتمعية ميدان المعونة.

وبالحديث عن إطلاق عملية التعمير، لم يعلن الرئيسان عن مشروع فوري. وهي تتطلب جدولا زمنيا. أولا، سيكون من الضروري تأمين المناطق، وتقييم الضرر، وتعبئة التمويل، وتنسيق البلديات. ولكن إدراج هذه النقطة في النشرة الصحفية يبين أن بيروت ترغب في ربط الدبلوماسية بنتائج واضحة. ولن يحكم الجمهور على المفاوضات بطول النصوص أو عدد الجلسات. وستحكم على إمكانية إعادة المنازل وإصلاحها وإعادة فتح المتاجر وإعادة الاستيلاء على الأراضي الزراعية. وهذا هو المكان الذي ستؤدي فيه مصداقية العملية.

الإتفاق الأمريكي – الإيراني يغير السرعة

كما أن مرور المذكرة الأمريكية – الإيرانية يستحق الاهتمام. وتصف أوون وسلم ذلك بأنه عامل إيجابي للحد من التوترات والحلول السلمية وانتهاء حالة الحرب. ولا تزال الصيغة تقاس. وهي تعترف بما يمكن أن يحدثه الاسترخاء بين واشنطن وطهران، دون عرض هذا الاتفاق كحل تلقائي للبنان. هذا الحذر منطقي. The Lebanese case depends in part on regional reports, but it has its own constraints. وجنوب لبنان ليست واجهة مرتبطة بالأرصدة الإيرانية فحسب. وهي أيضاً أرض مأهولة، وحدود متنازع عليها، وحيز مؤسسي هش، ومسألة سيادة وطنية.

ومن ثم فإن البيان الصحفي يبين استراتيجية مزدوجة. وترحب بيروت بانخفاض التوتر الإقليمي، لأنه يمكن أن يقلل من خطر التصعيد. غير أن بيروت تذكّر أيضاً بأن أي وقف تصعيد يجب أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير ملموسة على الأراضي اللبنانية. هذه مخاطر الجولة القادمة من واشنطن ولن تقتصر المناقشات على الترحيب بالجو الجديد الذي أوجدته المذكرة. سيضطرون إلى اختبار قدرة الوسطاء على تحويل هذه الدينامية إلى محطة نهائية لإطلاق النار، سحب، نشر الجيش، عودة إلى السجناء وإعادة بناء. فبدون هذا الانتقال إلى إجراء ملموس، سيظل لبنان معلقا من القرارات المتخذة في أماكن أخرى.

Washington against the five Lebanese constants

والشكل اللبناني الأمريكي – الإسرائيلي المذكور في البيان الصحفي يوضح هذا التوتر. وهو يعطي الولايات المتحدة دورا محوريا في الوساطة والضمان. وهي تضع إسرائيل في وجه مطالب لبنانية من المؤسسات. كما يتطلب من بيروت تقديم ولاية واضحة. ولكن هذا الشكل لا يزال حساسا سياسيا. ويجب على لبنان أن يتجنب الانطباع بالتطبيع المباشر. ويجب أن يحافظ على هامش التفاوض. كما يجب أن يأخذ في الاعتبار الجهات الفاعلة الداخلية التي سترصد كل كلمة من كلمات العملية. وتأتي قوة البيان بالضبط من استصوابه. انه لا يخاطر في التفاصيل التي يمكن أن تفتح الخلافات. It sets goals that many Lebanese can recognize as legitimate.

وأخيرا، يساعد تحليل النص على فهم ما تريد بيروت تجنبه. ويتمثل الخطر الأول في اتفاق أمني يترك المناطق المحتلة ويؤجل الانسحاب إلى تاريخ غير واضح. وسيكون الثاني هادئا عسكريا دون نشر عسكري فعال. والثالث سيكون تعميرا وعوديا ولكن غير ممول. ورابعاً سيكون سجلاً للسجناء المشار إليهم في مزيد من المناقشات. والخامس سيكون اتفاقا إقليميا يستقر العلاقات بين الدول الكبرى دون تسوية السيادة اللبنانية. والثبات الخمس الواردة في البيان الصحفي تشير إلى هذه المخاطر. وهي تشكل شبكة تقييم لمفاوضات واشنطن.

ويتمثل التحدي في تحويل هذه الشبكة إلى آلية. ويتعين على السلطات اللبنانية أن تطلب جدولا زمنيا، وضمانات، وإجراءات للتحقق، والتزامات تمويل. وسيتعين عليهم أيضا أن يشرحوا لللبنانيين ما يجري تحقيقه وما تبقى قيد المناقشة وما لا يمكن قبوله. بيان (بابدا) يفتح هذا التسلسل بوضع علامات فهو لا يحل التناقضات. لقد فضحهم والخطوة التالية ستبيّن ما إذا كان بوسع واشنطن أن تصدر ترتيبا يحترم الدوافع المعلنة، أو ما إذا كان على لبنان مرة أخرى أن يدير هدنة غير كاملة، وأقاليم متنازع عليها، والأسر المشردة، ووقف إعادة الإعمار.