لماذا أصبح لبنان اختبار اتفاق إيران – الولايات المتحدة الأمريكية

وقد أصبح لبنان اختبارا لاتفاق إيران – الولايات المتحدة لأنه يركّز التناقضات التي لم يسوّها النص المعلن عنه في ليلة 14-15 حزيران/يونيه. وتدعي طهران أن وقف إطلاق النار يجب أن يغطي جميع الجبهات، بما في ذلك الأراضي اللبنانية. وتقول إسرائيل إنها غير ملزمة بترتيب بين واشنطن وإيران، وترغب في الحفاظ على حرية عملها ضد حزب الله. وتحاول الولايات المتحدة أن تنقذ عملية تهدئة إقليمية، ولكن يجب أن تحتوي على حليف إسرائيلي يرفض فقدان المبادرة العسكرية. وأخيرا، تزعم بيروت سيادتها، دون أن تتوفر لها الوسائل للسيطرة على كامل التضاريس وحدها. وفي هذا التوتر، ستتم مصداقية الصفقة. ليس في الإعلانات المبدئية، ولكن في الجنوب، وفي الضواحي الجنوبية في بيروت، لا تزال الطرق العائدة للمشردين وحول المواقع الإسرائيلية موضع نزاع.

لماذا تريد إيران إدراج لبنان

وبالنسبة لإيران، فإن لبنان ليس مرفقا. It is one of the main areas where its regional influence is evident. ومنذ بداية التصعيد المفتوح مع إسرائيل والولايات المتحدة، سعت طهران إلى منع حلفاءها من أن يعاملوا بمعزل عن ملفها. ومن الصعب الدفاع سياسيا عن اتفاق يعيد فتح أورموز ويعلق الإضرابات على إيران ويخفف من حدة الضغط الاقتصادي، مع ترك إسرائيل حرة في العمل في لبنان. ومن شأنه أن يعطي انطباعا بأن طهران تحمي إقليمها، ولكنه يقبل الضعف التدريجي لحزب الله.

وتوضح هذه القراءة الإصرار الإيراني على وقف لإطلاق النار ينطبق على جميع الجبهات. وهو يستجيب لمنطق استراتيجي. Hezbollah is a deterrent to Israel for Iran. It is also a central element of the regional axis built by the Revolutionary Guards for decades. إذا كان لبنان مستبعدا من الحل التوفيقي، يمكن لإسرائيل أن تستمر في إضرابها، تحط من قدرات حزب الله وتفرض منطقة أمنية على الجنوب دون أن يتم رسميا انتهاك اتفاق إيران – الولايات المتحدة. طهران يريد إغلاق هذه الثغرة.

ولإدراج لبنان أيضا وظيفة داخلية. ويجب على القادة الإيرانيين أن يبيعوا الاتفاق إلى رأي وتيار سياسي يشجب أي تنازل في واشنطن. وقد يوافقون على تأجيل بعض المناقشات النووية، أو الاحتفاظ بتجميد مؤقت للبرنامج أو التفاوض على الجزاءات. ولكن لا يمكن أن يظهروا كأولئك الذين يتخلون عن حلفائهم عندما تحصل إيران على استراحة. وبدعوى أن لبنان مشمول بوقف العمليات، تحول طهران حزب الله إلى مستفيد من الحل التوفيقي، وليس متغيرا للتكيف.

أخيراً، الحساب يتعلق بمصداقية إيران الإقليمية وإذا أضعف حزب الله وعزل عن الاتفاق، فإن شركاء طهران الآخرين في العراق أو اليمن أو سوريا قد يشكون في الحماية الإيرانية. وعلى العكس من ذلك، إذا نجحت إيران في وقف الإضرابات في لبنان، فإنها ستظهر أن شبكتها الإقليمية لا تزال مفيدة في التفاوض مع واشنطن. وبذلك يصبح لبنان دليلا ملموسا على القيمة الاستراتيجية لهذا التحالف. ولا يكفي أن تجني إيران مكاسب اقتصادية أو بحرية. ويجب أن يُظهر أن رفع التصعيد يحمي أيضا خطوطه المتقدمة.

لماذا ترفض إسرائيل فقدان حريتها في العمل

وتقرأ إسرائيل نفس المعادلة بالعكس. وبالنسبة لحكومته، فإن قبول حد صارم للعمليات في لبنان سيكون بمثابة السماح لحزب الله بإعادة البناء. ويدّعي المسؤولون الإسرائيليون أن البنية التحتية العسكرية للحركة مدمجة في المناطق المدنية وأن الجيش يجب أن يكون قادراً على الإضراب بمجرد ظهور تهديد. ويستند هذا المبدأ إلى فكرة بسيطة: يجب ألا يحول وقف إطلاق النار دون اتخاذ إجراءات وقائية. ولذلك، تود شركة Tel-Aviv التمييز بين اتفاق إيران والولايات المتحدة، الذي يتعلق بذراع الأسلحة مع طهران، وبين المسرح اللبناني الذي تمثله إسرائيل كمسألة أمنية فورية.

ولا يزال الأمن في شمال إسرائيل هو الحجة الرئيسية. The communities near the border were subjected to fire, eviction and prolonged pressure. The Israeli government cannot tell these people that the army is withdrawing without obtaining a visible guarantee against the return of Hezbollah south of the Litani River. هذا القيد الداخلي قوي. وهو يشرح الرغبة في الحفاظ على المواقع والقدرة على الإضراب والمراقبة الجوية. كما أنه يفسر أوامر وعمليات الإجلاء في القرى اللبنانية قبل التوقيع المقرر على الاتفاق.

ولكن هذه الاستراتيجية تخلق تعارضا مباشرا مع واشنطن وتحتاج الولايات المتحدة إلى اعتبار الاتفاق إقليميا. وإذا استمرت إسرائيل في الإضراب في لبنان، يمكن لإيران أن تقول إن أمريكا لم تحافظ على كلمتها. (هيزبولا) يمكنه الرد الحرب يمكن أن تستأنف من قبل جبهة هذا بالضبط ما يريد دونالد ترامب تجنبه وأظهرت الإضراب الإسرائيلي على بيروت، الذي نفذ قبل إعلان الحل التوفيقي مباشرة، أن القرارات الإسرائيلية يمكن أن تهدد الجدول الأمريكي. وكشفت أيضا عن تهيج البيت الأبيض ضد بنجامين نتنياهو.

وبالنسبة لإسرائيل، يزداد الخطر الدبلوماسي. The country maintains strong US support, but can no longer assume that all its initiatives will be covered unconditionally. تريد الإدارة الأمريكية حماية موافقتها وتهدئة الأسواق وتفادي تسلسل جديد من تضخم الطاقة. ولا يمكن الآن الحكم على عملية في لبنان على حساب الأمن الإسرائيلي فحسب، بل على حساب السياسة الأمريكية أيضا. وهذا التطور لا يمنع حرية العمل الإسرائيلية. يجعلها أكثر تكلفة وأكثر إثارة للجدل.

واشنطن بين الاتفاق الإقليمي والتحالف الإسرائيلي

والولايات المتحدة هي محور اختبار للمصداقية. وتفاوضوا مع إيران لوقف حرب على أورموز وأسعار النفط وقواعد الولايات المتحدة والسياسة المحلية. يحتاجون إلى التوقيع في 19 يونيو لإعطاء صورة العودة إلى السيطرة. لكن هذه الصورة تعتمد على سلوك إسرائيل في لبنان وإذا أعلنت واشنطن وقفا لإطلاق النار يغطي جميع الجبهات ويواصل الجيش الإسرائيلي إضراباته، فإن الاتفاق سيبدو على الفور غير كامل. إذا فرض (واشنطن) ضبط النفس الإسرائيلي، سيدخل في مواجهة سياسية مع (ناتنياهو) ومع مؤيدي إسرائيل الأمريكيين.

وهذا الموقف أكثر حساسية إذ أن الاتفاق يثير عدة مسائل مركزية. ويجب أن تناقش فيما بعد المخزونات الإيرانية من اليورانيوم النووي والمثرى والجزاءات والضمانات التسيارية. ويمكن لإدارة ترامب أن تبرر هذا التأجيل بإلحاح إلغاء التصعيد. ولكن يجب أن يثبت بعد ذلك أن وقف إطلاق النار الفوري يعمل. يصبح لبنان أول دليل. هدنة في الجنوب ستعطي وقت المفاوضين ومن شأن استئناف الإضرابات أن يثير الشك في قيمة النص حتى قبل افتتاح المرحلة التالية.

لكن واشنطن لديها أدوات. ويمكن للولايات المتحدة أن تمارس ضغوطا سياسية مباشرة على إسرائيل. وقد تشترط بعض التنسيقات التنفيذية، أو تؤخر عمليات التسليم، أو تحد من الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية. ويمكنها أيضا أن تعزز دور الجيش اللبناني والفنول، من أجل تقديم ضمانات بديلة لإسرائيل. ولكن هذه الصكوك حساسة سياسيا. ترامب يجب أن يتعامل مع جزء من معسكره الملتزم بدعم إسرائيل، وجانب آخر مع حرب طويلة. He must also avoid giving the impression that he is allowed to dictate the terms by Tehran.

ومن ثم، فإن القضية اللبنانية تختبر القدرة الأمريكية على إعطاء الأولوية لمصالحها. ولسنوات، كثيرا ما تقدم واشنطن الأمن والاستقرار الإقليمي لإسرائيل كهدفين متوافقين. وقد أظهرت الحرب أن هذه الأهداف يمكن أن تنفصل. وقد ترغب إسرائيل في إطالة الضغط العسكري. قد ترغب الولايات المتحدة في التوقف عن التسلق ويمكن لإسرائيل أن تبحث عن منطقة آمنة في لبنان. وقد ترغب الولايات المتحدة في إبرام اتفاق إقليمي يشمل لبنان. وستتوقف المصداقية الأمريكية على قدرتها على حل هذا التناقض دون السماح لكل فرد بتفسير النص بطريقته الخاصة.

ضعف لبناني في قلب المشكلة

إن لبنان هو اختبار الاتفاق لأنه لا يتحكم في معايير أمنه وحده. وتطالب الدولة اللبنانية بانسحاب إسرائيلي كامل، ووقف الإضرابات، وعودة المشردين، واستعادة سلطتها إلى الجنوب. وهذه الطلبات ثابتة ومشروعة. لكن في الميدان، العديد من القوات لديها القدرة على التصرف. وتحتفظ إسرائيل بمواقفها وتنفذ هجمات. Hezbollah remains a structured military power. The Finul observes and accompanies without being able to impose alone. ويمثل الجيش اللبناني الدولة، ولكن موارده لا تزال محدودة بسبب الأزمة الاقتصادية ونسبة القوة الداخلية.

وهذا الواقع يضعف كلمة بيروت الرسمية. ويمكن للرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام أن يؤكدا مبدأ السيادة. ويجوز لها أن تطلب تنفيذ الالتزامات الدولية. They can plead for the return of the inhabitants and for an increased role for the army. لكنهم لا يوقعون الاتفاق الرئيسي بين واشنطن وطهران مباشرة. وهي تعتمد على الضمانات الأمريكية والمواقف الإسرائيلية والمواقع الإيرانية وحسابات حزب الله. ويشارك لبنان في المفاوضات، ولكنه لا يتحكم في الجدول الزمني.

ولفقدان السيطرة أثر سياسي داخلي. ويمكن لحزب الله أن يقول إن التوازن الإقليمي للسلطة فرض إدراج لبنان. ويمكن لمنافسيها أن يجيبوا على أن البلد لا يزال رهينة لنزاع تقرر في أماكن أخرى. كلا الخطابين قد يتعايشان ويعزز الأول فكرة أن المقاومة المسلحة تحمي الإقليم. وتؤكد الثانية أن هذا المنطق نفسه يحرم الدولة من سيادتها الكاملة. والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لا يحل هذه المناقشة. يجعلها أكثر حدة إذا توقفت الإضرابات، سيطالب حزب الله بنصر رادع. وإذا استمروا، فإن السياديين سيستنكرون فشل نظام لا تقرره الدولة.

والمدنيون في خضم هذا التناقض. النازحين من الجنوب يريدون العودة إلى ديارهم. المزارعون يريدون استعادة أرضهم البلديات تريد إعادة فتح الطرق والمدارس والعيادات. ولكن كل عودة تعتمد على توازن عسكري لا يسيطر عليه السكان. القرية يمكن أن تكون هادئة في الصباح وتستهدف بعد الظهر. يمكن فتح الطريق ثم حظره ويمكن أن يُعلن أن الحي آمن ثم يُخلي. وهذا الشك يعطي وقف إطلاق النار بعدا ملموسا جدا. هذه ليست مجرد بيانات بين العواصم. والسؤال هو ما إذا كانت الأسرة تستطيع النوم في المنزل.

شروط وقف إطلاق النار الذي يمكن التحقق منه

ويجب أن يحدد وقف إطلاق النار الذي يمكن التحقق منه في لبنان أولا محيطه. المعادلة كلها ليست كافية ويجب عليها أن تبين ما إذا كانت الهجمات الجوية، وقصف المدفعية، وتدمير المباني، والاقتحامات الأرضية، والرحلات الجوية بلا طيار، والاغتيالات المستهدفة محظورة. وينبغي لها أن تحدد المناطق المشمولة، ولا سيما حول الخط الأزرق وجنوب الليطاني والمناطق التي حددتها إسرائيل باعتبارها منطقة آمنة. فبدون تعريف واضح، سيكون بوسع كل طرف أن يعتبر أفعاله دفاعية وأعمال الآخر انتهاكات.

والشرط الثاني هو الانسحاب الإسرائيلي القابل للتحقق من جميع المواقف المتنازع عليها. ولا يمكن الإعلان عن هذا الانسحاب. It must be recognized by the Lebanese army, the Finul and international mechanisms. يجب أن يكون المسح دقيقا. ويجب تعيين القرى المعنية. يجب تأمين الوصول. ويبلغ عن المناطق الملغومة أو المدمرة. وإذا احتفظت إسرائيل بمواقف باسم خط أصفر لم تعترف به بيروت، فإن وقف إطلاق النار سيظل جزئيا. قد يهدأ بعض الضربات لكنه لن ينهي التحدي الإقليمي.

والشرط الثالث هو العودة المنظمة للسكان. ويجب أن تكون هذه العودة تدريجية وآمنة ومصحوبة. The authorities must be able to inspect villages, assess homes, demine, restore water and electricity, reopen schools and guarantee roads. ولا يمكن أن يصبح الأشخاص المشردون أول من يشاهد وقف إطلاق النار غير المؤكد. وهي بحاجة إلى معلومات موثوقة وإجراءات إنذار ودعم مادي. ومن شأن الاتفاق الذي يترك المدنيين وحدهم في مواجهة مخاطر الأرض أن يغذي انعدام الثقة ويعطي الجهات الفاعلة المسلحة دورا اجتماعيا متزايدا.

وتتعلق الحالة الرابعة بدور الجيش اللبناني والفنول. يجب أن يكون الجيش على الخط الأمامي ليجسد السيادة. The Finul must provide international observation, liaison and support. ولكن هذا يتطلب وسائل وقواعد واضحة وحماية سياسية. ولا يمكن أن يعمل إذا رفضت إسرائيل بعض إمكانية الوصول، إذا تنافس حزب الله على بعض عمليات النشر أو إذا كان المانحون يلتزمون بالبيانات. ويجب أن يكون تعزيز الدولة في الجنوب أمراً مادياً، وليس مجرد خطاب.

والشرط الخامس هو آلية لحل الانتهاكات. ويجب ألا تؤدي الضربة أو الطلقة أو الاقتحام تلقائياً إلى الرد. وهناك حاجة إلى سلسلة إنذار، وإلى تحقيق سريع، وإلى إسناد المسؤوليات، وإلى استجابة دبلوماسية. وسيتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بدور إذا أرادت أن تؤخذ ضماناتها على محمل الجد. وسيتعين على إيران أيضا أن تقبل أن إدراج لبنان لا يشكل ذريعة للحفاظ على الغموض المسلح الدائم. وسيتعين على إسرائيل أن تتخلى عن فكرة أنها يمكن أن تكون القاضي الوحيد لكل تهديد.

ولذلك أصبح لبنان أصعب اختبار لاتفاق إيران – الولايات المتحدة الأمريكية. (أورموز) يمكنه إعادة فتحه تحت المراقبة البحرية ويمكن إدراج المناقشات النووية في جدول الأعمال. ويمكن ترتيب الجزاءات على مراحل. إن لبنان، من جانبه، يتطلب تطبيقا فوريا في مكان مأهول بالسكان ومنقسم وهش عسكريا. وكل يوم سينتج أدلة أو تناقضات. إن طائرة بدون طيار في السماء الجنوبية، وهي أسرة منعت من العودة، وإضراب مبنى، ورفض الانسحاب، أو دورية لبنانية محاصرة، ستكون كافية لقياس المسافة بين الاتفاق الموقع في سويسرا والسلام الحقيقي على الأرض.