لماذا تزن إيران على الطاولة اللبنانية بدون الجلوس هناك

ولا تمثل إيران في الجدول اللبناني – الإسرائيلي الذي فتح تحت الرعاية الأمريكية. ومع ذلك فإن وزنه يعبر كل نقطة من نقاط التفاوض. تظهر في كلمات واشنطن على حزب الله، في الضغط على بيروت، في الحساب الإسرائيلي، في العمل السعودي، في الأزمة في مضيق أورموز وفي خوف من الحرق الإقليمي. وتناقش المسألة اللبنانية رسميا بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. إلا أنه لا يزال مطروحا من معادلة أوسع: المواجهة بين واشنطن وطهران.

غياب واحد من مركز المناقشة

إن اجتماع واشنطن رسميا بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. ويدعو لبنان إلى وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، وحماية المدنيين، واحترام سيادته. وتلتمس إسرائيل ضمانات أمنية. وترغب الولايات المتحدة في تحويل الهدنة إلى عملية سياسية سريعة. في هذا الهيكل، إيران ليس لها مقعد.

ومع ذلك، أعادت واشنطن القضية إلى حزب الله من أول تصريحات. وتربط الإدارة الأمريكية مستقبل الهدنة بقدرة الدولة اللبنانية على حماية نفسها من الحزب الشيعي. وطلبت أيضا إلى طهران أن تخفض تمويلها. وهذه التركيبة تحرك مركز الجاذبية. لم يعد الموضوع مجرد الحدود الجنوبية وتصبح العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله وإيران.

هذه الزلة ضرورية وهو يبين أن الولايات المتحدة لا ترى الهدنة كمسألة لبنانية – إسرائيلية بسيطة. وهم يرونه كقطعة من الضغط الإقليمي على طهران. وبذلك يصبح لبنان حيزاً يجتاز فيه برنامجان. الأول وطني: حماية الإقليم، وتحقيق الاستقرار في الجنوب، والسماح بعودة السكان. الثاني إقليمي: تخفيض التأثير الإيراني والحد من هامش حزب الله.

حزب الله كنقطة تقاطع

(هيزبولا) هو السبب الرئيسي لثقل (إيران) على الطاولة ويظل الحزب، الذي يقوده الآن نعيم قاسم، في قلب الحسابات الإسرائيلية والأمريكية. وبالنسبة لإسرائيل، يجب أن تحد أي هدنة من التهديد العسكري للشمال. وبالنسبة لواشنطن، يجب أن يعزز أي استقرار الدولة اللبنانية على حساب محور طهران المدعوم. وبالنسبة لبيروت، فإن الموضوع أكثر تعقيدا. وهو يؤثر على الجيش، والسيادة، والموازين الداخلية، وخطر الحرب الأهلية السياسية.

وتحاول حكومة نواف سلام وضع المسألة في إطار الدولة. ويدعي رئيس الوزراء أن إزالة الأسلحة من السلطة العامة أمر له مصلحة لبنانية. وهو يربط هذا الاتجاه بتعزيز الجيش اللبناني. وتتفادى هذه التركيبة الصدمة الأمامية. تقول أن الهدف هو الولاية وليس المواجهة الداخلية وهو يحاول أيضا تلبية التوقعات الخارجية دون فتح أزمة وطنية فورية.

ولكن هذا الحذر لا يزيل المشكلة. وتشير أية مناقشة بشأن حزب الله إلى إيران. ويشير أي ضغط على الأسلحة إلى الأرصدة الإقليمية. أي طلب أمريكي لقطع التمويل يعود إلى طهران ولذلك يجد لبنان نفسه مضطرا إلى تناول موضوع داخلي يعتمد أيضا على علاقات القوى الخارجية.

واشنطن تستخدم لبنان في الضغط على طهران

الاستراتيجية الأمريكية لا تقتصر على الهدنة وهو جزء من سلسلة من المواجهات مع إيران. ويشكل الحصار البحري والتوترات حول مضيق أورموز والتدابير المالية والجزاءات المفروضة على الشبكات المتصلة بهزبولا نفس البيئة. وتسعى واشنطن إلى تخفيض موارد طهران وحلفائها. ويدخل لبنان في هذا المنطق.

وقد استهدفت الجزاءات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عدة سنوات القنوات المالية المنسوبة إلى حزب الله، بما في ذلك الشبكات المرتبطة بنقل الأموال والتبادل غير الرسمي والذهب والمنتجات التجارية والنفط الإيراني. ويبين هذا النهج أن تمويل الأحزاب لا يعامل على أنه قضية لبنانية فحسب. وهو يعتبر امتدادا للسياسة الإقليمية الإيرانية.

وفي هذا السياق، يصبح وقف إطلاق النار مخففا. (واشنطن) يمكنها أن تقول في (بيروت) أن الاستقرار يعتمد على قدرتك على احتواء (هزبولا) ويمكنه أن يخبر طهران بأن لبنان سيكون جزءا من تكلفة نفوذكم الإقليمي. ويمكنه أن يقول لإسرائيل: فالوساطة الأمريكية لا تهمل طلبكم للأمن. هذا العنوان الثلاثي يضع لبنان في موقف صعب. ويحتاج البلد إلى وساطة أمريكية، ولكنه لا يريد أن يصبح أداة في مواجهة تتجاوزه.

تسعى إسرائيل إلى ربط الانسحاب والضمانات ضد المحور الإيراني

وينبغي لإسرائيل أن تقدم الجبهة اللبنانية كتمديد للملف الإيراني. وهذه القراءة تتيح له أن يقول إن المشكلة الرئيسية ليست إقليمية فحسب بل استراتيجية. ثم أصبح انسحاب المناطق المحتلة ووقف الإضرابات وانتهاء التدمير مشروطا بضمانات على حزب الله. النقاش يتحرك إن لبنان يتكلم عن السيادة. وتتحدث إسرائيل عن الأمن ضد المحور الإيراني.

هذه الحركة خطرة على بيروت. يمكنه تأخير الانسحاب الإسرائيلي. It can also turn every Lebanese demand into an arms debate. ويتمثل الخطر في أن القرى المدمّرة، والمشرّدين داخليا، والمقتلين المدنيين، والصحفيين المستهدفين، والأراضي الزراعية المضرّرة، ستصبح مسألة ثانوية. ثم أصبح الأمن الإسرائيلي مفتاح العملية، في حين لم يثبت بعد الأمن اللبناني.

ولذلك يجب على لبنان أن يرفض هذا التراجع. The question of state and weapons exists. لا يمكن إنكارها. ولكن لا يمكن استخدامها لتبرير الاحتلال أو الهجمات أو المنطقة العازلة بحكم الواقع. ويجب أن يظل الانسحاب الإسرائيلي وحماية المدنيين مطالب فورية. ويجب أن تأتي مناقشة الهيكل الأمني في سياق يتم فيه تعزيز الدولة اللبنانية، وليس إهانة.

يحاول الرياض احتواء الأثر الإيراني

وتتدخل المملكة العربية السعودية في هذا التسلسل لمنع لبنان من أن يسحبه المنطق الأمريكي والإسرائيلي وحده. زيارة (يزيد بن فارهان) إلى (بيروت) و (فيصل بن فرحان) و (نابيه بيري) تهدف إلى تقريب الرئاسات الثلاثة ويسعى الرياض إلى الحفاظ على الوحدة المؤسسية اللبنانية مع تعجيل واشنطن.

The Iranian dimension is not absent from this approach. يعرف الرياض وزن طهران في القضية اللبنانية. وتسعى المملكة إلى تجنب تمزق داخلي من شأنه أن يمهد الطريق أمام التأثيرات الخارجية. كما أنها تريد أن تحول دون اعتبار العملية الأمريكية محاولة لفرض حل دون التغطية العربية على لبنان.

والتذكير باتفاق الطائف يؤدي دورا محددا هنا. يعمل الطائف كإطار للاستقرار اللبناني ولعلاقة لبنان العربية. وهو يسمح لنا بأن نقول إن أي تطور يجب أن يمر من خلال المؤسسات. كما أنها توفر لغة مشتركة بين الرؤساء الثلاثة. وفي مواجهة الظل الإيراني، تحاول الرياض تعزيز الدولة بدلا من فتح مواجهة مباشرة.

تعمل طهران من خلال السياق الإقليمي

وتثقل إيران أيضا في المناخ الإقليمي. وتشكل أزمة الأورموز والحصار البحري والتهديدات الأمريكية والوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران خلفية الهدنة اللبنانية. وإذا ارتفعت التوترات في الخليج، يصبح جنوب لبنان أكثر ضعفا. إذا حدث تهدئة يمكن للهدنة أن تحصل على هامش.

هذه الصلة تجعل الملف اللبناني غير مستقر. ويمكن لطاولة واشنطن أن تمضي قدما في يوم واحد وأن تحجب التالي بسبب حادث بحري أو إضراب أو جزاء أو رفض إيران استئناف المناقشات. بيروت لا تتحكم بهذا المتغير. He suffered part of the power ratio between the United States and Iran.

هذا التبعية هو أحد الأخطار الكبيرة للتسلسل ويتفاوض لبنان على أرضه، ولكن يمكن تحديد وتيرة الأزمة في أماكن أخرى. ويمكن لمضيق أورموز، وإيرادات النفط الإيرانية، والجزاءات الأمريكية، وحسابات طهران أن تؤثر على مصير القرى اللبنانية على بعد مئات الكيلومترات.

خطر المساومة الإقليمية

The great Lebanese fear is to be integrated into regional bargaining. وإذا كانت واشنطن وطهران تبحثان عن مخرج من الأزمة، فإن لبنان يمكن أن يصبح خريطة من بين أمور أخرى. الاسترخاء على أورموز يمكن أن يقلل الضغط في الجنوب. وعلى العكس من ذلك، فإن التصعيد يمكن أن يدفع كل مخيم إلى تشديد موقفه. وسيتعرض البلد بعد ذلك دون البت في المسألة الرئيسية.

This risk requires Beirut to clarify its mandate. وينبغي للبنان ألا يتفاوض كمرفق للأزمة الإيرانية. يجب أن يتحدث من مصالحه الخاصة السيادة والانسحاب وعودة السكان وحماية المدنيين ودور الجيش وإعادة البناء. ويجب أن تظل هذه النقاط غير قابلة للتفاوض، بغض النظر عن المناخ بين واشنطن وطهران.

وهذا لا يعني أن لبنان يمكن أن يتجاهل إيران. بل يجب أن يدمج هذا الواقع في حسابه. ولكن التكامل لا يعني التقديم. ويجب أن تستخدم الدبلوماسية اللبنانية تناقضات إقليمية للحصول على ضمانات، دون قبول أن إقليمها يمثل متغيرا في التكيف.

الجيش اللبناني في قلب الرد

إن تعزيز الجيش اللبناني هو الاستجابة المؤسسية الوحيدة التي يمكن أن تقلل من المساحة المتبقية للجهات الفاعلة الخارجية. وكلما كان الجيش حاضرا ومجهزا ومدعوما، كلما زادت قدرة الدولة على المطالبة بسيادتها. كلما أضعفت الدولة كلما سيطر النقاش حول حزب الله وإيران على الطاولة.

غير أن نشر الجيش في الجنوب لا يمكن أن يكون شعارا. وهو يشمل الانسحاب الإسرائيلي، والهدنة التي يمكن التحقق منها، والدعم اللوجستي، والتنسيق مع القوات الدولية، والتغطية السياسية الداخلية. The army cannot be sent to an area where the attacks continue without real guarantees.

ويظل القرار 1701 أفضل إطار معروف لهذا الهيكل. وهو يربط استقرار الجنوب بدور الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. غير أن التنفيذ لا يزال هشا. أولا، يعتمد على إرادة الأطراف وقدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سلطتها.

جوزيف أوون يواجه معادلة إقليمية

جوزيف أون يجب أن يدافع عن الموقف اللبناني في مشهد يتحدث فيه المحاورون عن شيء آخر. (واشنطن) يتحدث عن (إيران) و(هزبولا) إسرائيل تتحدث عن الأمن يتحدث الرياض عن الاستقرار المؤسسي. وتثقل طهران علاقاتها وبالسياق الإقليمي. ويجب على الرئيس اللبناني أن يعيد المناقشة إلى الولاية الوطنية.

ويجب أن تكون هذه الولاية واضحة. ويجب أن تشمل وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، وحماية الصحفيين وعمال الإنقاذ، ونشر الجيش واحترام الخط الأزرق. ويجب عليها أيضا أن ترفض أي منطقة عازلة مطلوبة. وتسمح هذه العناصر بوضع السيادة اللبنانية في المركز.

The difficulty is not to ignore Hezbollah without allowing the file to be reduced to Hezbollah. يجب أن يتحدث لبنان عن الولاية. لا بد أنه يتحدث عن الجيش. يجب أن يتحدث عن المدنيين. يجب أن يتحدث عن إعادة البناء. ومن ثم يمكن أن يمنع إيران من أن تكون المنعطف الوحيد الذي يقرأ منه الآخرون الأزمة.

نواف سلام ولغة القانون

نواف سلام لديه أداة أخرى: القانون الدولي. فالنهج المتبعة في المحافل الدولية، والمناقشات المتعلقة بجرائم الحرب، واللجوءات الممكنة، تعطي لبنان مشهدا مختلفا عن نهج توازن السلطة. ويمكن أن تساعد هذه الخلفية القانونية على إعادة توازن المناقشة.

The law makes it possible to talk about civilians, journalists, rescue workers, destroyed villages and weapons used. وهو يتطلب وثائق. وهو يفرض معايير. وهو يعطي لبنان لغة ليست من المحور الإيراني، ولا لغة الأمن الإسرائيلي، ولا لغة الضغط الأمريكي. هو من لديه حماية.

هذا ليس بديلاً للتفاوض. لقد أكملت. It can also prevent the Lebanese file from being absorbed by the Hezbollah question alone. وتذكّر بيروت، من خلال عرض الانتهاكات على الهيئات المختصة، بأن النزاع يؤثر أولا على الناس والإقليم.

لماذا لا تحتاج إيران أن تكون حاضرة

لا تحتاج إيران للجلوس على الطاولة لتزنها يزنها حزب الله إنه يزن بالجزاءات الأمريكية انه يزن من قبل اورموز إنه يزن حسب حسابات إسرائيل وهو يثقل الشواغل السعودية. وهو يثقل من إمكانية إلغاء التصعيد أو التصعيد الإقليمي. ويصعب التعامل مع هذا الوجود غير المباشر أكثر من وجود رسمي.

وإذا كانت إيران على الطاولة، يمكن صياغة مواقفها وتحديها والتفاوض بشأنها. وفي غيابه، يمر نفوذه من خلال الجهات الفاعلة، والإشارات، وعلاقات السلطة. وهذا يجعل المناقشة أكثر سخافة. وتتحدث الولايات المتحدة عن طهران بدون طهران. وتعمل إسرائيل وفقا للمحور الإيراني. ويعاني لبنان من العواقب دون السيطرة على المتغير الرئيسي.

ولهذا السبب يجب أن تتجنب الدبلوماسية اللبنانية خطأين. أولها رفض الدور الإيراني. والثاني هو قبول أن هذا الدور يمحو المطالب اللبنانية. ويجب أن يعترف البلد بالواقع الإقليمي، مع الدفاع عن موقف وطني مستقل.

طاولة لبنانية تحت الظل الإيراني

هدنة الثلاثة أسابيع لن يحكم عليها في واشنطن فقط وستحاكم أيضا في قرى طهران والرياض وتل أبيب والخليج والجنوب. ويفسر هذا التعدد هشاشة العملية. ويدخل لبنان مرحلة يسعى فيها كل فاعل إلى تحقيق هدف مختلف.

واشنطن يريد نجاحا سريعا إن إسرائيل تريد ضمانات أمنية. الرياض يريد تجنب الانهيار المؤسسي (طهران) يريد أن يحافظ على جذعه الإقليمي وترغب بيروت في استعادة سيادتها وحماية سكانها. وقد تتقاطع هذه الأهداف. ويمكنها أيضا أن تتناقض مع بعضها البعض.

والطريقة الوحيدة لكي لا يستوعب لبنان المواجهة الأمريكية – الإيرانية هي تعزيز ولايته الوطنية. ويمكن أن يكون جدول واشنطن مفيدا إذا حقق ضمانات ملموسة. وسيصبح الأمر خطيرا إذا حوّل لبنان إلى مجال ثانوي لذراع حديدية أكبر. إيران لا تجلس على الطاولة لكن كل المفاوضات تحت ظله.