لوكاشينكو يتهم إسرائيل في غزة

واختارت الرئيسة البيلاروسية ألكسندر لوكاشينكو مقابلة مع الإنجليزية العربية للتدخل على عدة جبهات دبلوماسية في وقت واحد. From the Independence Palace in Minsk, against journalist Melinda Nucifora, the Belarusian leader accused Israel of leading what he called the « Holocaust » in Gaza, while warning that ongoing wars could provoke scenarios that no one controls. وندد لوكاسينكو أيضا بالهجوم الأمريكي على إيران، الذي وصف بأنه » خطأ فادح » ، وحذر من أن التدخل المباشر لمنظمة حلف شمال الأطلسي في النزاع الأوكراني يمكن أن يمهد الطريق أمام مواجهة نووية. وسعى أخيراً إلى إظهار نبرة تصالحية أكثر على أوكرانيا، متجهاً إلى حد بعيد إلى الاعتذار إلى فولوديمير زيلينسكي، وكرر أن الجيش البيلاروسي ينبغي ألا يدخل مباشرة في حرب.

لوكاشينكو والشحنة على غزة

The interview, broadcast on Counterpoints, gives Lukashenko a rare forum for an Arab and international audience. ويبحث رئيس بيلاروس عدة مواضيع دائمة في دبلوماسيته: انتقادات إسرائيل، معارضة استخدام واشنطن للقوة، تحذير ضد توسيع الحرب في أوروبا والدفاع عن تسوية متفاوض عليها بين موسكو وكيف. ولكن النبرة تميزت بالعنف في بعض الصيغ. كلمة « هولوكاست » التي طبقت على العمليات الإسرائيلية في غزة هي أكثر البيانات متفجرة. وهي تشير إلى الذاكرة التاريخية المركزية لإسرائيل وللشعب اليهودي. وتوظيفه من قبل رئيس الدولة المتحالفة في موسكو، الذي سبق أن تحداه المحاربون الغربيون من أجل قمعه الداخلي ودعمه لروسيا، يلقي عبئا سياسيا قويا.

وبالنسبة لغزة، تتهم لوكاشينكو إسرائيل بتدمير الجيب وقتل العديد من المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال. ويدعي أن دولة العبرية قد أضرت بسمعتها الدولية من خلال تفجيراتها. ووجد أيضا أنه من السخف بناء مشاريع سياحية على خراب أرض مكتظة. وينبغي لإسرائيل، في صياغتها، أن تفكر في بقائها السياسي والاستراتيجي، لأن قدراتها النووية لن تكون كافية لحمايتها إذا ما ازدادت عزلتها سوءا. وتشكل هذه البيانات جزءا من موجة عالمية من النقد لسير الحرب في غزة، ولكنها تتجاوز الإدانة الدبلوماسية المعتادة. (لوكاشينكو) لا يتحدث فقط عن عدم الرضا أو الجرائم أو الكوارث الإنسانية وهو يستخدم مصطلحا مرتبطا تاريخيا بإبادة اليهود من أوروبا من قبل ألمانيا النازية، مما يجعل خروجه مثيرا جدا للجدل.

ولا يتمسك زعيم بيلاروس بإسرائيل. وهو يدعي أن الولايات المتحدة لديها السلطة لإجبار ولاية العبرية على وقف أعمالها العسكرية. في منطقه، (واشنطن) ما زالت الضامن النهائي لقدرة إسرائيل على مواصلة الحرب وتهدف هذه القراءة إلى نقل جزء من المسؤولية إلى البيت الأبيض. إنّها تنضمّ إلى ناقدها الآخر، مكرّسة لإيران. (لوكاشينكو) يدعي أن الهجوم الأمريكي على (إيران) خطأ كبير ووفقا له، لا يمكن هزيمة طهران بالضربات الجوية. وأعرب عن اعتقاده بأن عملية الأراضي ستكون ضرورية لفرض هزيمة عسكرية كاملة، ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل هذه الحرب بسبب التكلفة البشرية والسياسية التي ستترتب عليها.

Iran, another target of the speech

On Iran, Lukashenko develops a precise thesis. ولن تؤدي الضربات الأمريكية والإسرائيلية إلى إضعاف الجمهورية الإسلامية سياسيا. وبدلا من ذلك، كان من شأنهم أن يساعدوا على إحياء مجتمع إيراني وصفه بأنه منقسم من قبل. ويدّعي رئيس بيلاروس أيضا أن تفجير إيران لن يعرقل بشكل دائم تطوير الأسلحة النووية. وعلى النقيض من ذلك، تؤكد أن هذه الهجمات يمكن أن تشجع طهران على تعجيل هذا الطريق، إذا كان يجري بالفعل. ويكرر هذا التحليل حجة مشتركة بين منتقدي الاستراتيجية العسكرية ضد البرامج النووية: إن تدمير المرافق لا يزيل الدراية الفنية، ويمكن أن يعزز الإرادة السياسية لإعادة بناءها.

ويربط لوكاشينكو هذا النقد بالدبلوماسية الملغومة حول اليورانيوم المخصب. ويدعي أن إيران كانت ستعرض إرسال المواد النووية إلى الصين، في حين أن روسيا كانت ستوفر أيضاً خياراً للتخزين. ووفقاً له، رفضت واشنطن هذا الدليل لأسباب سياسية تتعلق بتنافسها مع بيجين. ويعرض الرئيس البيلاروسي هذا الرفض باعتباره فرصة ضائعة لوضع مواد حساسة تحت السيطرة الخارجية. ويجب قراءة هذه الصيغة، المؤاتية لطهران وموسكو، على أنها موقف سياسي. غير أنه يوضح كيف يسعى مينسك إلى الطعن في القراءة الغربية للقضية الإيرانية. وبالنسبة للوكاشينكو، فإن المشكلة تأتي من إيران أقل من الإرادة الأمريكية لفرض شروطها على خصم.

منظمة حلف شمال الأطلسي والمخاطر النووية

ويظهر نفس منطق الحذر عندما يشير إلى منظمة حلف شمال الأطلسي. ويدعي لوكاشينكو أن التدخل المباشر من جانب التحالف الأطلسي في النزاع الأوكراني سيكون خطيرا للغاية. He believes that it could trigger a nuclear escalation, with catastrophic consequences for Europe and maybe for the whole world. وتستهدف هذه الرسالة أولا العواصم الغربية. منذ بداية الحرب الواسعة النطاق في أوكرانيا، كرر مينسك حجج موسكو ضد توسيع المشاركة الغربية. لكن (لوكاشينكو) يضيف نبرة شخصية أكثر. وهو يصر على الاستنفاد البشري لكلا الجيوش، ونقص الجنود، وعدم وجود حل عسكري حاسم.

وفي هذه المرحلة، تشكل المقابلة أيضا محاولة للفتح. ويدعي لوكاشينكو أن روسيا وأوكرانيا يجب أن تقبلا حلولا توفيقية للخروج من الحرب. اعتبر فكرة النصر الكامل في ساحة المعركة غير واقعي. واقترح مرة أخرى عقد اجتماع ثلاثي الاتجاه بين نفسه فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي لمناقشة اتفاق سلام. وهذا الاقتراح قديم، ولكن الرئيس البيلاروسي يعرضه باعتباره دائما ذا صلة. وسمحت له بالوساطة، على الرغم من الدور الذي قام به إقليمه في الغزو الروسي لعام 2022. ومن ثم سمح مينسك للقوات الروسية باستخدام بيلاروس كقاعدة من الهجمات على أوكرانيا، التي لم تنساها كييف وحلفائها.

اعتذر لـ(زيلينسكي)

To reduce this mistrust, Lukashenko seeks to reassure Kiev. ويدعي أن أوكرانيا ليس لديها ما يخشى من بيلاروس وأنه لا ينبغي توقع أعمال عسكرية من أراضيها. يذهب أبعد من ذلك بالإعتذار إلى فولوديمير زيلينسكي على الكلمات التي قد يشعر بها بشدة. He explained that he understood that the Ukrainian president was under pressure and that he was young, inexperienced and placed in a difficult war. وهذه الصيغة تجمع بين الندم والترضية والحساب الدبلوماسي. إنه لا يغير تحالف مينسك مع موسكو. بل إنه يهدف إلى إظهار أن لوكاسينكو يريد تجنب تمديد النزاع مباشرة إلى بلده.

والأسباب التي قدمها هي أيضاً أسباب عسكرية. The Belarusian President acknowledges that his country would be vulnerable if Ukraine decided to hit Belarus like it hit Russia. وهي تشير إلى الهياكل الأساسية الحيوية، الصناعية واللوجستية، التي يمكن أن تصبح أهدافا. ويدعي أيضاً أن هجوماً روسياً على كييف من أراضي بيلاروس سيمتد إلى الجبهة على مسافة 500 1 كيلومتر تقريباً على طول الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا. According to him, neither Minsk nor Moscow could adequately secure such an area under current conditions. هذه الحجة مهمة. فهو لا يعرض البيلاروسية على عدم التدخل كقرار سياسي فحسب، بل كخيار للحذر العسكري.

مينسك يريد مكان دبلوماسي

تجري المقابلة في وقت محدد لـ لوكاشينكو. الرئيس البيلاروسي لا يزال أحد أقرب حلفاء فلاديمير بوتين، لكنه يسعى أيضا إلى تحسين بعض القنوات مع واشنطن. وقد نوقشت مسألة الإفراج عن السجناء في هذا السياق. The Belarusian leader does not exclude a meeting with Donald Trump, provided that it is not limited to human rights issues. هذا التوضيح يؤكد رغبة مينسك في توسيع الحوار ليشمل الأمن الإقليمي، أوكرانيا والعلاقات مع الغرب. (لوكاشينكو) يريد أن يظهر كمحاور لا غنى عنه في فترة من الاستعادة الدبلوماسية.

غير أنه يوجد تناقض في هذه الاستراتيجية. خارج لوكاشينكو يتحدث عن السلام والتوفيق والمفاوضات. Inside, his regime remains accused of suppressing the opposition, controlling the media and keeping political prisoners. النقاد الغربيون له لم يختفي. وقد أدى انتخابه المتنازع عليه في عام 2020 إلى احتجاجات واسعة النطاق، تليها القمع الهائل. ويسعى رئيس بيلاروس الآن إلى تحريك المناقشة. يريد أن يحكم عليه على قدرته على تجنب حرب أوسع، والتحدث مع موسكو والقنوات المفتوحة مع واشنطن. خصومه يذكرونهم أن منصب الوسيط هذا لا يمكن أن يمحو الميزانية الداخلية.

ولذلك، ينبغي أن تُقرأ مقابلة اللغة العربية الإنكليزية على أنها عمل من أعمال الاتصال الدبلوماسي. وبالحديث عن منفذ إعلامي عربي، يخاطب لوكاشينكو عدة جمهور. وهو يتحدث إلى وجهات نظر الشرق الأوسط، الحساسة للحرب في غزة والمواجهة مع إيران. يتحدث إلى الأوروبيين الذين يحذرهم من التسلق مع روسيا يتحدث إلى الأمريكيين الذين يلومهم على إضراباتهم ضد إيران بينما يترك إمكانية الاتصال بـ(ترامب). وتحدث أخيرا إلى أوكرانيا قائلا إن بيلاروس لا تريد فتح جبهة جديدة. وهذا التعدد في الرسائل يفسر كثافة الصيانة.

تحليل صغير: هجوم شفهي محسوب

غير أن التسلسل في غزة سيكون له الأثر الأكثر إلحاحا. ومن المحتمل أنها ستضع مينسك في خلاف جديد مع إسرائيل ومؤيديها. وباستخدام كلمة « هولوكاست » لوصف العمل الإسرائيلي في غزة لا يمكن اعتباره مجرد انتقاد إنساني. ويُكلف هذا المصطلح بتاريخ دقيق، وكثيرا ما يؤدي استخدامه السياسي إلى اتهامات بالانتعاش أو استخدام الذاكرة. غير أن لوكاشينكو تأخذ هذا التمزق في اللغة. وهو يسعى إلى إضراب الرأي العام ووضع نفسه في مخيم القادة الذين يشجبون إسرائيل أماميا. ويمكن أن ينعكس ذلك في بعض آراء الجنوب العالمي. ويمكنها أيضا أن تعزز عزلتها عن البلدان الغربية.

وينتج التسلسل الإيراني أثرا آخر. بالحديث عن « خطأ كبير » الأمريكي (لوكاشينكو) يتحدى قدرة (واشنطن) على حل الأزمات بالقوة وأشار إلى أن الإضرابات ستدفع الدول المستهدفة إلى تشديدها وليس إلى الوراء. وهذه الحجة موجهة أيضا إلى إيران، التي تقدم لها شكلا من أشكال الاعتراف السياسي. وهو يطابق خط موسكو وعدة بلدان تعارض التدخلات الغربية. ولكنه لا يجيب على السؤال الرئيسي الذي طرحه الغرباء: كيف يمكننا أن نضمن أن طهران لا تستطيع عبور العتبة النووية العسكرية؟ (لوكاشينكو) يستجيب من خلال المراقبة والتفاوض الخارجيين ناقديه سيقولون أن هذه الإجابة تقلل من عدم الثقة الذي تراكم حول برنامج إيران.

ويظهر الجانب الأوكراني أخيرا الدور الذي يرغب رئيس بيلاروس في القيام به. لا يريد أن يظهر كمساعد لموسكو يريد أن يقدم نفسه كرجل يمكنه التحدث مع (بوتين) ويطمئن (كيف) ويفتح باباً لـ(واشنطن) ولا يزال هذا الطموح هشا. ولا تعتبر أوكرانيا بيلاروس وسيطا محايدا، لأن إقليمها خدم الجيش الروسي. الأوروبيون لا ينسون القمع الداخلي ويمكن للولايات المتحدة أن تبحث عن قناة تكتيكية، دون إصلاح مينسك بالكامل. (لوكاشينكو) يعرف ذلك وهذا هو السبب في أنها تضاعف رسائل السلام، مع الحفاظ على اتساقها الاستراتيجي مع روسيا.

القليل من التحليل. The interview reveals less a shift in Belarusian politics than an attempt to reposition. (لوكاشينكو) يريد أن يتمتع بلحظة عندما تبدو جميع الأزمات ذات صلة: غزة، إيران، أوكرانيا، منظمة حلف شمال الأطلسي، واشنطن. وانتقد إسرائيل والولايات المتحدة للحديث عن الآراء العربية والمخيم المناهض للتدخل. يتحدث عن الحل التوفيقي في أوكرانيا ليعطي نفسه مركز الوسيط. He promises that Belarus will not enter into war to reduce pressure on its own country. ويمكن أن يكون لهذا الجمع أثر دبلوماسي، ولكنه يستند إلى توازن صعب. The Belarusian leader wants to be seen as an actor of peace without breaking with Moscow, and as an international interlocutor without responding to criticism of his internal power.

وستتوقف متابعة هذه المقابلة الآن على ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية والأوكرانية. يمكن لإسرائيل أن تشجب استخدام كلمة « هولوكاست ». (واشنطن) قد تتجاهل انتقادات (إيران) بينما تحافظ على قناة سرية مع (مينسك) وعلى وجه الخصوص، ستبحث كييف ما إذا كانت الضمانات البيلاروسية تترجم إلى حركات عسكرية جديرة بالملاحظة على الحدود. وفي المستقبل القريب، أعاد لوكاشينكو بيلاروس إلى حديث دولي حيث يريد بلده أن يزن أكثر من حجمه، في وقت تجبر فيه الحروب الجارية كل عاصمة على إعادة فتح القنوات التي لا تزال تعتبر مغلقة.