مارجيون: كلية القلوب المقدسة ضحية التفجيرات الإسرائيلية

وتجد كلية قبائل مرجان الكريم نفسها في وسط الأخبار بعد ليلة جديدة من التفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وتبين الصور التي وردت صباح يوم الجمعة آثار هذا التسلسل على البيئة المباشرة للمدرسة، وهو رمز للحياة المدرسية الآن تحت التهديد المستمر للضربات. ولم يُنشر بعد أي تقييم تقني شامل عن الأضرار التي لحقت بالكليات وقت كتابة هذا التقرير. ولكن الإنذار يكفي لتذكير أن الحرب لا تؤثر فقط على المواقع العسكرية المزعومة. كما تصل إلى المدارس وأماكن العبادة والرموز الدينية والمواقع الأثرية التي تشكل الحياة المدنية للجنوب.

في مرجعيون، تحتل كلية راهبات القلوب المقدسة مكانًا خاصًا. ترحب المدرسة بالطلاب من العائلات المسيحية والمسلمة والدرزية. وهو يمثل مجالاً للإرسال في منطقة يقوم فيها التعايش أيضاً على المدارس والأبرشيات والمساجد والمتاجر والأسواق وشبكات الأسر. وفي هذا السياق، فإن رؤية مدرسة معرضة للقصف هي بمثابة لمس معيار جماعي. المدرسة ليست مجرد مبنى. وهو يعتمد على الرحلات الآمنة، والآباء المطمئنين، والمدرسين الحاضرين، والطلاب القادرين على التمرن دون انتظار الانفجار المقبل.

وتشكل الحالة في مرجان جزءا من تصعيد أوسع نطاقا. واستهدفت آخر إضرابات إسرائيلية عدة مناطق في جنوب لبنان، منها صور، وصيدا، وأدلون، والنبطية، ومناطق البقاع الغربي. وأبلغت وكالات الأنباء عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في التفجيرات التي وقعت في 28 أيار/مايو. وتدعي إسرائيل أنها تستهدف الهياكل الأساسية أو الأطر المتصلة بهزبولا. وتشجب السلطات اللبنانية من جانبها زيادة العنف ضد المناطق المدنية. وفيما بين هذين الحسابين، يقوم السكان أساسا بقياس النتائج الملموسة: قطع الطرق، والمدارس المغلقة، والبيوت المتضررة، والتشريد القسري.

كلية القلوب المقدسة هدف مدني بطبيعته

ويستند القانون الإنساني الدولي إلى مبدأ مركزي: يجب على أطراف النزاع أن تميز دائما بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والأهداف المدنية. والمدرسة هي، بحكم طبيعتها، ممتلكات مدنية. ولا يمكن مهاجمتها ما لم تستخدم بفعالية للأغراض العسكرية، كما أن تدميرها يوفر ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. وحتى في هذه الحالة، يجب على المهاجم أن يمتثل لقواعد التناسب وأن يتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر في الأرواح والإضرار المفرط.

وهذا الإطار القانوني المطبق على مرجعيون يفرض سؤالا بسيطا. وإذا كانت كلية القلوب المقدسة قد تأثرت تأثرا مباشرا، أو إذا ضُربت بيئتها المباشرة دون هدف عسكري واضح، فإن الوقائع قد تقع في فئة الهجمات غير القانونية على الممتلكات المدنية. ثم يتطلب تعريف جريمة الحرب إجراء تحقيق مستقل. ويجب عليها أن تحدد بدقة طبيعة الإضراب، والهدف، والمعلومات المتاحة، وأي تحذيرات، والأضرار التي لوحظت، ودرجة معرفة المسؤولين العسكريين.

ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واضح في هذا الصدد. ويصفها بأنها جريمة حرب التوجيه المتعمد للهجمات ضد المباني المخصصة للتعليم أو الدين أو الفن أو العلوم أو الأغراض الخيرية، وكذلك ضد المعالم التاريخية، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية. وتنضم هذه القاعدة إلى القانون العرفي. وهي لا تحمي فقط الحاضرين في أماكن العمل. كما أنها تحمي الخدمة المدنية لهذه المباني، أي دورها في حياة المجتمع.

وفي حالة المدرسة، لا يقاس هذا فقط بعدد الجدران المتصدعة أو النوافذ المكسورة. ويقاس أيضا بقطع الصفوف، وخوف التلاميذ، وعدم قدرة المعلمين على الحضور، وفقدان ثقة الأسر، وخطر التسرب الدائم. وعندما تمنع الحرب المدرسة من العمل، فإنها تسبب أضرارا مدنية طويلة. وإذا نجم الضرر عن هجوم عشوائي أو غير متناسب أو متعمد على ممتلكات محمية، فإنه يقع ضمن أشد فئات قانون الحرب خطورة.

أماكن العبادة المسيحية المتأثرة بالفعل

يأتي القلق حول كلية القلوب المقدسة بعد سلسلة من الهجمات المبلغ عنها ضد الأماكن والرموز المسيحية في جنوب لبنان. في قرية ديبل، أظهرت صورة منتشرة على نطاق واسع جنديًا إسرائيليًا يضرب تمثالًا للمسيح يسقط من صليب. واعترف الجيش الإسرائيلي بصحة الصورة وأعلن عن اتخاذ تدابير تأديبية. وقد تم إدانة الحادث من قبل القادة الدينيين والأصوات الدولية، لأنه لا يندرج تحت الأضرار غير المباشرة الناجمة عن الانفجار. يظهر عملًا تطوعيًا ضد رمز ديني.

وثمة حلقة أخرى تتعلق بتمثال مريم فيرجن، وضع فيه جندي إسرائيلي سيجارة، وفقا للصور التي نشرتها وسائط الإعلام الإقليمية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه شرع في إجراء استعراض داخلي. ولا تعتبر هذه الأعمال قصفا. ولكنهم يشاركون في مناخ من التدنيس ويمكنهم أن يغذيوا، في تحقيق أوسع نطاقا، تحليل النوايا، وسلوك القوات، والاحترام الواجب للملكية الدينية في الأقاليم التي يعملون فيها.

وتضررت مواقع مسيحية أخرى في قرى في الجنوب. وأفادت وسائط الإعلام الدينية عن تدمير أو تلف الدير والمدرسة السابقة للراهبات في يارون. ووردت أيضا في تقارير عن التدمير أو التلف كنيسة من مناطق مثل يارون وديرغايا وقوزة وألما الشعب. وفي هذه القرى، لا تتعلق الحرب بالبنى التحتية فحسب. تصل إلى أماكن الصلاة ومدارس الأبرشيات والبيوت القديمة والمقابر التي تحمل ذكرى المجتمعات.

وبموجب القانون الدولي، تتمتع الكنائس والمؤسسات الدينية بحماية خاصة عندما لا تستخدم لأغراض عسكرية. وقد يشكل الهجوم المتعمد على كنيسة أو دير أو مدرسة دينية أو رمز عبادة جريمة حرب. وقد يشكل التدنيس الطوعي أيضاً انتهاكاً خطيراً للالتزامات المتعلقة باحترام الممتلكات الدينية، حتى وإن كان توصيفها الجنائي يتوقف على الوقائع الثابتة ومدى الضرر والإطار القانوني الذي اعتمدته محكمة مختصة.

كما هدد المساجد والمزارات الإسلامية

ولا تتعلق الهجمات بالمواقع المسيحية وحدها. كما تأثرت أماكن العبادة الإسلامية أو دمرت في جنوب لبنان. في الخيام، أظهرت لقطات تم تداولها في مارس تدمير مئذنة مسجد من قبل القوات الإسرائيلية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإقليمية. كانت البلدة، الواقعة بالقرب من مرجعيون، واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها في الحرب الأخيرة. وقد عانت من القصف المكثف والقتال والنزوح الكبير لسكانها.

ووثقت مراكز التراث أيضا الأضرار التي لحقت بالمساجد والمزارات والمواقع الدينية في القرى الأخرى في الجنوب. ومن بين الحالات المذكورة مسجد البليدة والمزار المنسوب إلى النبي بنيامين في محيبيب. وتتسم هذه الأماكن بقيمة دينية واجتماعية وتاريخية. وينظمون الطقوس والتجمعات والجنازة والأحزاب والذكريات المحلية. تدميرهم لا ينتج فقط خسارة معمارية. إنه يقطع جزءًا من الصلة بين السكان وأراضيهم.

وحماية المساجد هي نفس حماية الكنائس. المباني المخصصة للدين محمية، بغض النظر عن المجتمع المعني. ولا يعطي القانون الدولي الأولوية لأماكن العبادة وفقاً لاعترافاتهم. ويجب إنقاذ مسجد أو كنيسة أو ملاذ أو مقبرة إلى أن تصبح أهدافا عسكرية. في حالة الشك، يجب أن تسود الحماية المدنية حتى يثبت خلاف ذلك.

وهذه القاعدة أساسية في منطقة مثل جنوب لبنان، حيث توجد الأماكن الدينية في القرى والطرق. وعندما يتم الوصول إلى عدة أنواع من أماكن العبادة في نفس الإقليم، يتجاوز الخوف كل مجتمع. تصبح مواطنة. وهذا يعني أن الحرب تعرض للخطر ما يسمح للسكان بالعيش معًا ونقل الذاكرة والعودة بعد النزوح. في مرجعيون، تعد مدرسة القلوب المقدسة جزءًا من هذا المشهد الجريح، حيث ينضم الضعف المدرسي إلى الضعف الديني.

تاير وبوفورت، التراث التاريخي تحت التهديد

كما أن التفجيرات الأخيرة أثارت القلق بشأن التراث الأثري. واستهدفت صور، وهي مدينة للتراث العالمي تابعة لليونسكو، يوم الخميس 28 أيار/مايو من خلال إضرابات إسرائيلية في المناطق الحضرية. وفقًا لتقارير صحفية، ذكر تحذير إسرائيلي مبنى يقع بالقرب من المنطقة الأثرية، قبل أن تصيب الغارة المنطقة. الصور أظهرت انفجار قوي في المدينة. حذرت وزارة الثقافة اللبنانية من الخطر الذي يلوح في الأفق فوق أنقاض صور.

مدينة (تاير) ليست موقعاً عادياً إنها تحمل آثار فينيشيان ورومان و بيزانتين و القرون الوسطى ويعود تاريخ لبنان أيضا إلى تاريخ البحر الأبيض المتوسط. ويوفر القانون الدولي حماية خاصة للممتلكات الثقافية، لا سيما عندما يُدرج في قائمة مواقع التراث العالمي أو تحت حماية معززة. وحتى عندما لا يدمر الإضراب بصورة مباشرة نصب تذكاري، فإن موجات الصدمة، والنيران، والاهتزاز، والحطام يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة للهياكل القديمة.

كما ذُكرت قلعة بوفورت أو قلاط الشقيف في تنبيهات الأيام الأخيرة. وذكر وزير الثقافة اللبناني أن قلعة القرون الوسطى التي تطل على النبطية قد تأثرت بشكل مباشر، في حين أفادت وسائط الإعلام عن قصفها بالقرب من الموقع وفي منطقة أرنون. بوفورت هو أحد الرموز التاريخية الرئيسية للجنوب وقد جعل مركزها المهيمن مكانا استراتيجيا في عدة حروب. غير أن قيمتها العسكرية السابقة لا تمنع حمايتها الثقافية الحالية.

وقد منح أونيسكو حماية مؤقتة معززة لعدة مواقع لبنانية، بما في ذلك صور وبويفورت، في سياق الأعمال القتالية. وهذه الحماية تعني أن المجتمع الدولي يعترف بأهميتها الاستثنائية وبضرورة الحفاظ عليها. إنه لا يخلق درعاً مادياً ضد القذائف غير أنها تعزز التزامات الأطراف المتحاربة. وقد يشكل الهجوم عمدا على نصب تذكاري محمي، عندما لا يكون هدفا عسكريا، جريمة حرب.

لماذا هذه الهجمات يمكن أن تؤدي إلى جرائم حرب

ولا يستند تعريف جريمة الحرب إلى العاطفة الناجمة عن الصور، بل إلى معايير قانونية دقيقة. الأول هو طبيعة الهدف وتحمي أي مدرسة أو كنيسة أو مسجد أو دير أو ملجأ أو موقع أثري ممتلكات مدنية أو ثقافية. والمعيار الثاني هو عدم وجود هدف عسكري. وإذا لم تُستخدم هذه المواقع لتخزين الأسلحة أو المأوى أو القيام بعمليات، فلا يمكن استهدافها. المعيار الثالث هو النية أو المعرفة. ويجب إثبات أن المهاجم يعرف أو لا يمكن أن يتجاهل طبيعة المكان المحمية.

وقد تدخل قواعد أخرى أيضا في حيز التنفيذ. فالهجوم العشوائي، الذي لا يميز بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية، يمكن أن يشكل جريمة حرب. ويمكن أن يندرج في هذه الفئة أيضا هجوم غير متناسب يتسبب في أضرار مدنية مفرطة على الميزة العسكرية الملموسة المتوقعة. وقد يؤدي عدم اتخاذ الاحتياطات، عندما لا يختار المهاجم أقل الوسائل والأساليب خطورة للمدنيين، إلى تحمل المسؤولية. لا تكفي التحذيرات الموجهة إلى السكان لإضفاء الشرعية على الضربة إذا ظل الهدف مدنياً أو إذا ظل الهجوم غير متناسب.

هذا الإطار القانوني مهم لقضية مرجعيون. وإذا كانت القصفات قد أثرت على كلية القلوب المقدسة أو محيطها دون حاجة عسكرية ثابتة، فإنه ليس مجرد ضرر جانبي يمكن شجبه. وقد يكون ذلك انتهاكا لمبدأ التمييز. إذا وقعت الإضرابات في بيئة مدرسية أو دينية أو تراثية معروفة، يصبح الالتزام بالاحتياطات أقوى. ويجب على المسؤولين العسكريين التحقق من الأهداف، واختيار وسائل الهجوم، وتقييم المخاطر، وإلغاء العملية أو تعليقها إذا كان الضرر المدني المتوقع مفرطا.

كما أن تكرار الهجمات على المناطق المحمية يمكن أن يكون عاملا هاما في التحليل. الحادثة المنعزلة تتطلب التحقيق. يمكن أن تكشف سلسلة من الحوادث ضد المدارس وأماكن العبادة ومواقع التراث عن طريقة العمل أو عدم كفاية الاحتياطات المنهجية أو التسامح مع السلوك غير المشروع. هذا التكرار لا يحل محل الأدلة. لكنها تجعل توثيق الوقائع أكثر إلحاحاً، والحفاظ على الصور، وتحديد الأضرار، وتزويد الخبراء المستقلين بإمكانية الوصول إلى المواقع المعنية.

المسؤولية لا تختفي وراء الأهداف المطالب بها

وتطالب إسرائيل بانتظام باستهداف حزب الله وبنيته التحتية ومقاتليه. ويجب النظر في هذا البيان في كل حالة. يقر قانون الحرب بأنه يجوز مهاجمة هدف عسكري. لكنها لا تأذن بالهجمات على الممتلكات المدنية لمجرد أن حركة مسلحة تعمل في المنطقة. كما أنه لا يسمح بتأثير كبير على قرية أو مدرسة أو حي تاريخي إذا لم تبرر الميزة العسكرية المتوقعة إلحاق ضرر مدني متوقع.

إن الوجود المزعوم لمقاتلة أو معدات عسكرية بالقرب من موقع محمي لا يكفي دائمًا لرفع حماية الموقع نفسه. بل على العكس من ذلك، يتطلب إجراء تقييم أكثر صرامة. ويجب على المهاجم أن يميز الهدف المحدد عن بيئته. يجب أن يتجنب قدر الإمكان إلحاق الضرر بالمدرسة أو الكنيسة أو المسجد أو النصب التذكاري القريب. وفي حين أن هناك شكوكا جدية بشأن وضع جيد، فإن القانون الدولي يتطلب افتراض أنه مدني.

وينطبق هذا أيضا على تحذيرات الإجلاء. إن مطالبة الناس بالمغادرة لا تتحول تلقائياً إلى منطقة عسكرية قابلة للتدمير بحرية. ولا تزال الممتلكات المدنية محمية بعد مغادرة السكان. ولا تصبح المدارس الفارّة، والكنائس المغلقة، والمساجد المهجورة، والخراب الأثري، أهدافاً قانونية لأن السكان أجبروا على الانتقال. ولا يعلق تشريد المدنيين التزامات القانون الإنساني.

وهذا هو السبب في أن كلية القلوب المقدسة تدعو إلى تقديم وثائق كاملة. ويجب الاحتفاظ بالصور المتلقاة في تاريخها ومكانها ومصدرها وعناصر التحقق من الأضرار إن أمكن. ويجب على السلطات اللبنانية ومسؤولي المدارس والمنظمات التعليمية والهيئات الدينية أن تُنشئ سجلاً وقائعياً. ويقتضي التأهل الجنائي المتين وجود أدلة: مسارات أو كرات أو ذخيرة أو إحداثيات أو شهادات أو جداول أو تحذيرات أو وجود أو غياب أهداف عسكرية في المنطقة.

هجوم على الحياة المدنية لجنوب لبنان

وبالإضافة إلى القانون، تكشف القضية عن عمق الأزمة المدنية. كلية القلوب المقدسة ليست مؤسسة مدرسة مسيحية فحسب. وهي تمثل إمكانية للحياة الطبيعية في منطقة تسعى فيها التفجيرات في واقع الأمر إلى جعلها صالحة للاستمرار. وعندما تصبح المدرسة ضعيفة، تغادر الأسر. عندما تغادر العائلات، القرى فارغة وعندما تفرغ القرى، تغلق أماكن العبادة، تختفي المتاجر وتصبح المواقع التاريخية تدمر دون مجتمع حولها.

وهذه السلسلة مرئية في عدة مناطق جنوبية. وقد شُرد سكان قرى الحدود بالفعل إلى صور أو صيدا أو بيروت أو مناطق أخرى. بعضهم يعيش مع الأقارب. Others occupy temporary housing. يغير الأطفال المدارس أو يأخذون فصولًا غير منتظمة أو يفقدون الاتصال بمدرستهم المنزلية. ويجب على المعلمين أن يكيفوا المناهج الدراسية، وأن يطمئنوا الأسر ويحافظوا على وجود تعليمي في ظروف مستحيلة.

وتعاني أماكن العبادة من نفس الهشاشة. والكنيسة التي تضررت أو مسجد مدمر أو ملجأ مكرس ليست مجرد خسائر دينية. وهذه إشارات تُرسل إلى السكان: فعودتهم ستكون أكثر صعوبة، ويتم الوصول إلى ذاكرتها، ولم تعد قريتهم محمية بمعالمها. وتضيف المواقع الأثرية بعدا آخر. ولا يتحدث صور وبوفورت فقط إلى الجنوب اللبناني. وهي تنتمي إلى تاريخ أوسع، حيث أن الحروب المعاصرة ستحد من الأضرار التي لا رجعة فيها.

وفي هذا السياق، فإن الطلب على وقف إطلاق النار ينطوي على معنى ملموس جدا. وهذا يعني أن طلاب مارجيون يمكنهم العودة إلى الجامعة دون خوف من الإضراب. وهذا يعني عدم إذلال التماثيل الدينية، وعدم تدمير المآذن، وحماية الكنائس والمساجد، وعدم تعرض صور وبوفورت لانفجارات جديدة. ويعني ذلك أيضا أن القانون الدولي لا يظل إعلانا نظريا ولكنه يصبح أداة يمكن التحقق منها للحماية.

الوثائق، الحماية، المحاكمة

وتتمثل الحالة الطارئة الأولى في حماية المدنيين والمناطق المحمية. الثاني هو الوثائق. ويجب تسجيل كل هجوم على مدرسة أو مكان عبادة أو موقع ثقافي بدقة. يجب على السلطات اللبنانية إشراك وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والبلديات ومديري المدارس والكنائس والسلطات الإسلامية والدفاع المدني والمنظمات المتخصصة. ويجب أن يميز الملف بين الضرر المباشر والأضرار الناجمة عن الانفجار والتدمير المتعمد والتدنيس والمخاطر الهيكلية.

ولا تقتصر وظيفة الوثائق على الذاكرة. وهي تستعد للملاحقة القضائية المحتملة. وحتى في حالة اعتماد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على شروط خاصة، فإن جرائم الحرب تخضع أيضا للقانون العرفي ويمكن أن تنظر فيها المحاكم الوطنية أو الآليات أو الإجراءات الدولية القائمة على الولاية القضائية العالمية. ومن ثم يمكن استخدام الأدلة المجمعة اليوم في الغد لتحديد المسؤوليات الفردية.

في مارجيون، الإنذار حول كلية القلوب المقدسة يفتح هذا العمل. يتطلب الأمر النظر إلى المدارس وأماكن العبادة والمواقع الأثرية معًا. وتذكّر بأن الممتلكات المحمية ليست في خطر الحرب. إنهم في قلب نجاة المدنيين. قاعة دراسية، صليب، ميناريت، حجر تحفّي وفناء مدرسي كلّه يقول نفس الشيء ينوي السكان البقاء على أرضهم ونقل ذاكرتهم واستئناف حياة تسعى التفجيرات إلى مقاطعتها.