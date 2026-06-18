(ماكرون) يفصل الخط الفرنسي بعد صفقة (إيران-الولايات المتحدة)

واستفاد إيمانويل ماكرون من المقابلة التي أجراها في فرنسا في 2 حزيران/يونيه 18 لتوضيح الموقف الفرنسي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ورحب الرئيس الفرنسي بافتتاح مرحلة الحوار، مع رفضه الحديث عن حرب انتهت بالفعل. وشدّد على ضرورة التحقق من الاتفاق في غضون 60 يوماً من المفاوضات، لضمان ألا تخرج إيران من التسلسل أكثر خطورة، وتثبيت الجبهة اللبنانية، وجلب إسرائيل إلى العمل » بمسؤولية » و » معقولة » . وربط رئيس الدولة أيضا الاتفاق بعواقبه الاقتصادية، ولا سيما على مضيق الأورموز وأسعار الطاقة، فضلا عن إعلانات مجموعة الـ7 بشأن الاستخبارات الاصطناعية وحماية القُصّر وأوكرانيا والتحولات الصناعية.

« لا أعتقد أننا يمكن أن نقول أن هذه الحرب قد انتهت تماما. »

وعندما سأل عن فرنسا الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رفضت إيمانويل ماكرون أي قراءة انتصارية. الرئيس قال أنه لا يعتقد أنه يمكن القول بأن هذه الحرب قد انتهت. He added that it is after the 60 days of negotiations that it will be necessary to see whether Iran has become « less dangerous than before. ». وتحدد هذه الصيغة نبرة الموقف الفرنسي: وترحب باريس بالاتفاق كخطوة إلى الأمام، ولكنها لا تعتبره بعد سلاما مكتسبا.

كما برر الرئيس الفرنسي تأييد النهج الأمريكي بشروط بسيطة. وشعر بأن الاتفاق يكون دائما أفضل من الحرب، لا سيما عندما تكون هناك مخاطر تصعيد. ووصف المرحلة الجديدة بأنها التعاون والحوار، التي اعتبرها أفضل من استمرار النزاع. ويتيح هذا البيان لماكرون وضع نفسه في خط دعم حكيم: فهو لا يصادق على كل شيء مقدما، ولكنه يدافع عن مبدأ الخروج الدبلوماسي.

إن ذكر الأيام الستين أمر مركزي. وتفتح المذكرة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران فترة تفاوض قبل إبرام اتفاق نهائي. وخلال هذه الفترة، سيلزم توضيح أكثر المسائل حساسية: قوة إيران النووية، والجزاءات، والنفط، ومضيق هورموز، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمن الإقليمي، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الجبهات المرتبطة، بما في ذلك لبنان. ولذلك تود فرنسا أن تكون في مرحلة التنفيذ، ليس فقط في التعليق.

وأشار ماكرون أيضا إلى أن توقيع البروتوكول قد تم في ظروف خاصة، في فيرساي، بحضور دونالد ترامب. وفقاً للقصّة المبلّغ عنها في الصحافة الفرنسية، أوضح أنّ التوقيع تمّ بطريقة « عفويّة » وأنّه من الجيّد أنّه لا ينتظر، حتى تبدأ لحظة جديدة. ويسمح هذا الإيضاح للرئيس الفرنسي بأن يشدد على أن فرنسا قد عملت كإطار لحلقة دبلوماسية كبرى، على الرغم من أن النص تم التفاوض بشأنه لأول مرة بين واشنطن وطهران.

(فيرساي)، رمز يفترضه (ماكرون)

التوقيع في (فيرساي) لم يُعرض على أنه مجرد فرصة للبروتوكول. وكان من المقرر في البداية التوقيع على الاتفاق في إطار آخر، ولكن دونالد ترامب وقعه أخيرا على العشاء الذي عقد في قلعة فرساي، أمام إيمانويل ماكرون. According to the Associated Press, the document was brought toعش, reread by US and French diplomatic officials, and then signed by the US President in a sequence that surprised several participants.

ماكرون أراد أن يجعل هذا التوقيع لحظة لفتح. ولا يمكن للرئيس الفرنسي أن يزعم أن النص قد صدر، ولكنه يمكنه أن يدعي دور فرنسا كمكان للتغيير. وتضيف شركة فرساي بعدا تاريخيا ورمزيا إلى اتفاق يؤثر على الشرق الأوسط وإيران وإسرائيل ولبنان والاقتصاد العالمي.

ومن ثم، تسعى فرنسا إلى إيجاد مكان في عملية يتعرض فيها الأوروبيون لخطر التهميش. Since the US withdrawal from the 2015 nuclear agreement, Paris, Berlin and London have often tried to maintain a diplomatic framework with Tehran. The new Washington-Téhéran protocol puts the United States back at the centre. By welcoming the G7 to Évian and signing in Versailles, Macron attempted to enroll France in the next phase.

ولذلك قدم الرئيس الفرنسي الاتفاق كخطوة ضرورية إلى الأمام في عالم مجزأ. ووفقاً لمباشرة باريس، أشار بالفعل إلى أن الاتفاق قد رحب به القادة الحاضرون في إيفيان وأنه في سياق صعب جداً من التجزؤ الدولي.

(إيران) حكمت على (أضعف عسكرياً و نووياً)

على ورقة الحرب، (إيمانويل ماكرون) تقدمت بصيغة مهمة، وفقاً له، (إيران) أصبحت الآن « إضعافاً عسكرياً ونووياً » ويجيب هذا البيان على مسألة تقرير القوة بعد عدة أشهر من الصراع. وهو يسمح للرئيس الفرنسي بدعم الاتفاق دون إعطاء انطباع بأن طهران ستتعزز بدون تعويض.

المعادلة متحفظة. انها لا تقول ان ايران محايدة. إنها لا تقول أن الخطر قد اختفى. وتقول إن إيران ضعيفة في نقطتين أساسيتين: عسكرية ونووية. ولذلك، يربط ماكرون مرحلة الحوار بتوازن في السلطة معدل بالفعل. والرسالة الموجهة إلى منتقدي الاتفاق واضحة: ولا يتعلق الأمر بمكافأة إيران بشكل سليم، بل بالتفاوض بعد تسلسل قلل من قدراتها.

The G7 adopted a similar line. ورحب القادة بإعلان اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأعربوا عن استعدادهم للإسهام في تنفيذه، وأكدوا من جديد أنه لا ينبغي لإيران أن تحصل على الأسلحة النووية. وهذه الصياغة، التي كررها المجلس الأوروبي في تقريره عن مؤتمر القمة، تحدد المبدأ الغربي: دعم الاتفاق، ولكن الحزمة المطلقة بشأن عدم الانتشار.

ولذلك تعتزم فرنسا متابعة المسألة النووية عن كثب. ولن يعتبر الاتفاق المؤقت ذا مصداقية إلا إذا سمح بالتحقق الحقيقي. وعلى وجه الخصوص، تنتظر باريس دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب، والحد من التخصيب في المستقبل، وضمانات طهران بعدم وجود عسكرة. ولا يقدم ماكرون الاتفاق كحل نهائي. وهو جزء من مرحلة الرصد.

ويتعلق هذا الحذر أيضا بالجزاءات. وينص الاتفاق على تخفيض تدريجي لبعض التدابير، ولكن فرنسا لا تريد رفع القيود المالية لتمكين إيران من تعزيز شبكاتها الإقليمية. وتتحدث مجموعة السبعة من جانبها عن مساهمة في التنفيذ، مما يعني أن الغرباء سيسعىون إلى التأثير على الظروف التقنية والسياسية للاتفاق النهائي.

لبنان: ماكرون يدعو نتنياهو إلى « مسؤولية » و »إجحاف » الأصوات العالمية

ويتعلق الممر الأكثر ارتباطا مباشرا بلبنان بنجامين نتنياهو. عندما سألت عن الحالة في الشرق الأوسط، دعت إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إظهار « مسؤولية » و « عقلية ». وأضاف أن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه عن طريق غزو أرض مجاورة. وتشير هذه الجملة بصورة مباشرة إلى الموقف الإسرائيلي في جنوب لبنان وصيانة منطقة آمنة.

الصياغة قوية. (ماكرون) يعترف بمسألة أمن إسرائيل، لكنه يرفض فكرة أنه يمكن ضمانها عن طريق الاحتلال أو السيطرة الطويلة الأجل على الأراضي اللبنانية. إنه قلب الخط الفرنسي: أمن إسرائيل، نعم، الإنجازات الإقليمية في لبنان، لا.

ويأتي هذا الموقف في وقت غادرت فيه الهجمات الإسرائيلية جنوب لبنان مرة أخرى في 18 حزيران/يونيه، على الرغم من الاتفاق الإقليمي. ويشير الباريسيون إلى أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان بينما تنص مذكرة التفاهم على نهاية الحرب على عدة جبهات. ويعزز استمرار الإضراب هذا صعوبة التسلسل: فالاتفاق موجود، ولكن إسرائيل لا تزال تعترض على تطبيقه في لبنان.

ولذلك، تريد فرنسا أن تعامل الجبهة اللبنانية كاختبار للاتفاق. وأيدت مجموعة الـ 7 وقفا قويا لإطلاق النار في لبنان، وجهود السلطات اللبنانية لتحقيق نزع سلاح حزب الله واحتكار الدولة للأسلحة، فضلا عن حماية السلامة الإقليمية للبنان وسيادته. وهذه التركيبة مهمة لأنها لا تقلل الملف اللبناني من أسلحة حزب الله، بل تشمل أيضا الانسحاب الإسرائيلي واحترام الأراضي اللبنانية.

ما تريد فرنسا القيام به للبنان

وللخط الفرنسي على لبنان عدة عناصر ملموسة. أولا، تؤيد باريس وقفا قويا ودائما لإطلاق النار. ثانيا، تدعو فرنسا إلى احترام السلامة الإقليمية اللبنانية. كما أنه يريد للدولة اللبنانية أن تستعيد تدريجيا احتكار الأسلحة، مع دور مركزي للجيش اللبناني. وأخيرا، تعتزم المحافظة على دور دولي في الجنوب، بما في ذلك من خلال اليونيفيل وآليات الرصد.

وهذه العناصر ليست جديدة، ولكنها تكتسب وزنا إضافيا بعد اتفاق واشنطن – تهران. أما الجبهة اللبنانية فهي الآن مدرجة في إزالة التصعيد الإقليمي. وإذا احتفظت إسرائيل بمنطقة أمنية في الجنوب، سيضعف الاتفاق. وإذا رفض حزب الله مناقشة أسلحته بعد انسحاب إسرائيلي، ستظل السيادة اللبنانية غير كاملة. ولذلك، تود باريس أن تدعم تسلسلا منظما: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، وعودة المشردين، والتعمير، والحوار الوطني.

ولخص جان – إيف لي درايان، الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي للبنان، صعوبة هذه اللحظة بشرح أن البروتوكول يعترف بسلامة لبنان وسيادته، ولكن السلطات الإسرائيلية لا تشعر بأنها مرتبطة بهذا الاتفاق. وأضاف أن المفاوضات ستفتح على هذا الأساس، وأن حزب الله قال إنه لا يمكن أن يقبل وقف إطلاق النار أثناء احتلال الأراضي اللبنانية. هذه الملاحظة تصف بالضبط رمز التسلسل.

ومن ثم يمكن لفرنسا أن تتصرف على ثلاثة جرافات. الأول دبلوماسي: الموازنة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومجموعة السبعة ومجلس الأمن لتطبيق شرط السيادة اللبنانية. والنقطة الثانية هي: دعم الجيش اللبناني، الذي يجب أن يصبح الناشط المركزي في عودة الدولة إلى الجنوب. والثالث هو المدني: المساهمة في إعادة بناء القرى المدمرة، وعودة المشردين، واستعادة الخدمات الأساسية.

وقد تكرر ماكرون بالفعل في عدة تسلسلات أن فرنسا تحت تصرفها للإسهام في تحقيق الاستقرار بين لبنان وإسرائيل. والجديد هو أن اتفاق واشنطن – تيهيران يمكن أن يعطي هذا التوافر إطارا أكثر تحديدا. وستسعى باريس إلى الاندماج في مرحلة التنفيذ، ولا سيما في صفوف الجيش اللبناني واليونيفيل ورصد الانتهاكات.

إسرائيل: تدعم فرنسا الأمن، وليس المنطقة العازلة

لذا فإن موقف ماكرون تجاه إسرائيل على مستويين. إنه يعترف بحق إسرائيل في الأمن إنه لا ينكر تهديد حزب الله أو مكان إيران في المعادلة الإقليمية ولكنه يرفض ضمان هذا الأمن عن طريق الاحتلال أو عن طريق منطقة أمنية ممتدة في جنوب لبنان.

هذا الفارق ضروري وتشرح لماذا يدعو ماكرون نتنياهو إلى المسؤولية والعقلانية بدلا من الانفصال. ويحاول الرئيس الفرنسي إقناع إسرائيل بأنه لا يمكن بناء أمنها الطويل الأجل على وجود عسكري دون أفق. ويغذي هذا الوجود قصة حزب الله، ويزيد من صعوبة عودة المشردين اللبنانيين، ويضعف الدولة اللبنانية ويعقد تنفيذ الاتفاق الإقليمي.

وتعكس مجموعة الـ 7 هذا المنطق في نصها. القادة يدعمون سيادة لبنان، ولكن أيضا احتكار الدولة على الأسلحة. وهذا يعني أن فرنسا لا تطلب فقط من إسرائيل المغادرة. ويدعو لبنان أيضا إلى إعادة بناء سلطة عامة، كما يدعو حزب الله إلى الدخول في عملية سياسية وطنية.

ومن الصعب الحفاظ على هذا الموقف الفرنسي. وتدعي نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يحافظ على منطقة أمنية في جنوب لبنان ما دامت احتياجات إسرائيل تقتضي ذلك. ويرفض حزب الله، من جانبه، أي مناقشة بشأن أسلحته قبل الانسحاب الإسرائيلي. ومن ثم يجب على باريس أن تدفع كلا الشرطين في الوقت نفسه: انسحاب إسرائيل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية.

هذا هو الدور الأمريكي الحاسم (ماكرون) يمكنه التحدث مع (نيتنياهو) يمكنها تعبئة مجموعة ال7 يمكنه دعم لبنان لكن (واشنطن) هي الوحيدة التي تملك العيار الرئيسي على (إسرائيل) ولذلك ستسعى فرنسا إلى إقناع الولايات المتحدة بأن تنفيذ الاتفاق مع إيران ينطوي أيضا على ضغوط على الحكومة الإسرائيلية في لبنان.

Hormuz and fuel: ماكرون يربط الدبلوماسية والقوة الشرائية

وتغطي الصيانة أيضا مضيق دارموز وأسعار الوقود. وقد أعلنت تليفزيون فرنسا هذه المسألة من بين المواضيع الرئيسية: هل يمكن للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران أن يعيد فتح هورموز وتخفيض الأسعار؟?

The G7 explicitly linked the reopening of the Strait to global economic stability. ويشير المجلس الأوروبي في تقريره إلى أن القادة أكدوا من جديد أن الحق في المرور دون قيد أو ضريبة هو أساس للتجارة الدولية. The G7 also considered that a speedy return to free and safe transit through the Darmuz Strait is imperative to limit the negative effects on industries, farmers, households and vulnerable countries.

ومن ثم يمكن لماكرون أن يقدم الاتفاق مع إيران كمسألة ملموسة بالنسبة للفرنسيين. إذا إعادة فتح هورموز، أسعار النفط يمكن أن تنخفض. وإذا انخفضت ضغوط الطاقة، فإن التضخم قد يكون أقل. إذا استؤنفت الحرب، يمكن للأسواق أن ترتفع مرة أخرى. غير أن الرئيس الفرنسي رأى أنه لا يزال من السابق لأوانه تقدير تكلفة الحرب للاقتصاد الفرنسي. وأضاف أن فرنسا تقاوم أفضل من جيرانها، وفقا لتقرير باريس.

ويتفادى هذا الحذر الوعد الفوري بأسعار المضخات. ويمكن للاتفاق أن يقلل من ضغط الطاقة، ولكنه لا يضمن تخفيضا مستداما. وسيتوقف كل شيء على التنفيذ، والأمن البحري، والمجلد الإيراني، والاستجابة السوقية، والاستقرار الإقليمي.

غير أن فرنسا تريد استخدام التسلسل للدفاع عن سيادتها في مجال الطاقة. وتشير أزمات الخليج إلى أن الاقتصادات التي تعتمد على الهيدروكربونات المستوردة لا تزال ضعيفة. ومن ثم، فإن ماكرون يربط الأجل القصير، ويضمن هورموز، في الأجل الطويل، التعجيل بتحول الطاقة، وتطوير الطاقة النووية المدنية، ودعم مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الصدمات الجغرافية السياسية.

G7: « ماكرون » يدعي النجاح و « وقت الوحدة »

The interview on France 2 takes place after the closing of the G7 of Évian. وادعت ماكرون بالنجاح الدبلوماسي، في سياق أراد فيه أن يبين أن البلدان الغربية لا تزال قادرة على العمل معا. According to La Dépêche, the Head of State spoke of a « time of unity » after months of disagreement and highlighted advances on Iran, Ukraine and artificial intelligence.

وتقدّم إليسيه آخر يوم من القمة على نحو مهيكل حول محورين رئيسيين. وفي الصباح، عمل القادة على تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل ومستدام مع البلدان الشريكة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وبعد ذلك، ركز غداء العمل على نشر الاستخبارات الاصطناعية بطريقة آمنة وسريعة وكفؤة، بحضور قادة الأعمال.

وأظهر مؤتمر القمة أيضا وحدة عن أوكرانيا. وأكد قادة مجموعة الـ 7 من جديد دعمهم لحرية أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. ووعدوا بزيادة قدرات الدفاع الجوي، والنظم الإضافية والمعترضين، فضلا عن قدرات المدى الطويل. وأكدوا أيضا رغبتهم في زيادة الضغط على اقتصاد الحرب الروسي، بما في ذلك من خلال فرض جزاءات في قطاعي النفط والغاز.

الملف الأوكراني ليس مركز المقابلة المطلوبة هنا لكنه يسهم في قصة ماكرون. الرئيس الفرنسي يريد أن يُظهر أن مجموعة الـ7 من إيفيان قد أنتجت تنسيقاً عالمياً: Ukraine, Iran, Lebanon, IA, energy, world economy and critical minerals. ويُستخدم هذا التراكم لعرض فرنسا كجهة فاعلة للتوليف.

غير أن الوحدة التي ظهرت لا تزال تعتمد على القرارات الأمريكية. على (إيران)، (ترامب) لديه الدليل على (إسرائيل)، (واشنطن) تحتجز القلعة. On Ukraine, US capabilities remain indispensable. ولذلك يريد ماكرون أن يسلط الضوء على الوحدة الغربية دون الاختباء بأن على فرنسا أن تتعامل مع السلطة الأمريكية.

الاستخبارات الفنية: إعلان بشأن القصر والأمن الرقمي

وقد أدت الاستخبارات الفنية دوراً هاماً في مجموعة الـ 7 وفي المقابلة التي أعلنها ائتلاف فرنسا. وقالت إيليسي إن اليوم الثالث من مؤتمر القمة يتضمن غداء عمل مخصص للنشر الآمن والسريع والفعال للمبادرة مع بلدان مجموعة السبعة والبلدان الشريكة وقادة الأعمال.

The G7 also adopted a common approach to the protection of minors online. The European Council reports that the G7 countries, together with partners like Brazil, Egypt, India, Kenya and South Korea, have committed themselves to providing minors with a secure digital space for their development, education and well-being. وينص النص على أن التجارب الإلكترونية للأطفال والشباب يجب أن تكون آمنة وثرية وداعمة لتنميتهم.

بالنسبة لماكرون، هذا الإعلان ذو أولوية مزدوجة. الأول هو حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الخطير، والتلاعب، والتحرش الحاسوبي، والصور العنيفة أو الجنسية، والآثار على الصحة العقلية. والنقطة الثانية هي أن تُظهر أن منظمة العفو الدولية يجب ألا تتطور بدون قواعد، لا سيما عندما تتمتع شركات التكنولوجيا الكبيرة بقدر كبير من القوة.

لكن الرئيس الفرنسي لا يريد فقط أن ينظم يريد أيضاً أن تبقى فرنسا وأوروبا في السباق وتحتاج الرابطة إلى القدرات الحاسوبية، ومراكز البيانات، والطاقة، والرقائق، والمهارات، ورأس المال. ولذلك، تود فرنسا تنظيم المخاطر مع اجتذاب الاستثمار وتطوير الجهات الفاعلة فيها.

هذا الخط ينضم إلى قضية الطاقة AAI ضخم يستهلك الكثير من الكهرباء. وماكرون يدافع منذ عدة سنوات عن إحياء القوى النووية المدنية الفرنسية، وذلك بالتحديد لأنه يعتبرها أداة للسيادة والتطهير والقدرة التنافسية. ومن ثم، فإن التحول في استخدام الطاقة، والإنشطار الصناعي، والسيادة الصناعية يرتبطان.

النمو والمعادن الحرجة والتحولات

وتناولت مجموعة الـ 7 من إيفيان أيضا مسألة المعادن الحرجة. ويشدد المجلس الأوروبي على أن القادة اعترفوا بالدور الاستراتيجي لسلاسل القيمة المعدنية التي تتسم بأهمية حاسمة للرخاء والأمن الاقتصاديين، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا الرقمية والطاقة. وأشاروا إلى الحاجة الملحة إلى تنويع سلاسل الإمداد، والحد من أوجه الضعف، وبناء قدرة جماعية على التكيف مع تركز الأسواق والقيود التجارية التعسفية.

ويتعلق هذا الإعلان مباشرة بعمليات الانتقال. وتتوقف البطاريات، والمركبات الكهربائية، والشبكات، والتربينات الريحية، واللوحات الشمسية، والرقائق، ومراكز البيانات، وتكنولوجيات الدفاع على المعادن الاستراتيجية. ماكرون يريد أن يشرك فرنسا وأوروبا في منطق السيادة الصناعية. وهذا يعني اعتمادا أقل على الموردين المهيمنين، وتأمين الإمدادات، والاستثمار في إعادة التدوير، وتعبئة رأس المال العام والخاص.

The G7 launched a non-binding alliance on resilience and critical minerals production. وهو يهدف إلى تعزيز التنويع، والإنتاج الصناعي، والتمويل، والشفافية، وإمكانية التعقب، والقدرة على التخزين، وإعادة التدوير.

ويكمل هذا البعد الاقتصادي الإعلانين عن إيران وهرموز. In the short term, the Strait must be reopened and tensions on oil reduced. وفي الأجل المتوسط، يجب تخفيض الطاقة والاعتماد الصناعي. In the long term, digital and climate transitions must be protected from geopolitical smile.

ولذلك، يقدم ماكرون الأزمة الإيرانية كتذكير. ولا تقتصر السيادة على الجيوش. وهي تتعلق بالطاقة والبيانات والمعادن والتكنولوجيات وسلاسل الإمداد والقدرة الإنتاجية.

خط فرنسي يخضع الآن لاختبار لمدة 60 يوما

مقابلة (ماكرون) في (فرنسا 2) أوضحت الإعلانات الفرنسية. وفيما يتعلق بإيران، تؤيد باريس الاتفاق ولكنها تدعو إلى التحقق الدقيق. On Israel, Macron calls Netanyahu to responsibility and refuses to allow Israeli security to pass through the conquest of neighbouring territory. On Lebanon, France wants a robust ceasefire, respect for sovereignty, the return of the Lebanese army to the South and the state monopoly of arms. On Hormuz, she wants a free transit to reduce economic tensions. On the AI, it declares a common G7 framework to protect minors and support a safe deployment. وفيما يتعلق بعمليات الانتقال، فإنها تدفع المعادن الحيوية والطاقة والسيادة الصناعية.

وستنفذ المرحلة الافتتاحية. رفض (ماكرون) أن يقول أن الحرب قد انتهت تماماً كان محقاً في فعل ذلك ولا تزال الهجمات في جنوب لبنان مستمرة. وتدعي إسرائيل منطقة آمنة. ويجب على إيران أن تثبت التزاماتها. ويجب على الولايات المتحدة أن تبين أنها تستطيع أن تحافظ على اتفاقها. وينتظر حزب الله الانسحاب الإسرائيلي. ويريد لبنان أن يمنع مصيره من أن يتفاوض عليه آخرون.

وهكذا حصل الرئيس الفرنسي على لحظة دبلوماسية. ما زال عليه أن يجعلها نتيجة وستحدد الأيام الـ 60 التي يفتحها البروتوكول ما إذا كان باستطاعة فرنسا أن تثقل كاهل اتفاق ما بعد الاتفاق، أو ما إذا كانت ستظل مضيفة لتوقيع تاريخي سيقرر تطبيقه في مكان آخر.