مجلس الوزراء: الهدنة والاستعراضات والإصلاحات

وقد اختار مجلس الوزراء اللبناني الحذر بشأن مسألة الاستعراضات الرسمية، في وقت ينتظر فيه البلد أن يعرف ما إذا كان إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يؤدي فعلاً إلى شهوة على أرض الواقع. وقد ناقشت الحكومة آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اجتماع سيرايل الكبرى برئاسة نواف سلام. واعتمدت معظم البنود الإدارية المدرجة في جدول أعمالها. ولكن القرار الأكثر توقعاً كان بالنسبة للطلاب الكبار الذين أوقفوا لعدة أيام من إشاعات إلغاء الامتحان أو تأجيله أو استبداله بشهادات مدرسية.

والرسالة الرسمية واضحة الآن، حتى وإن لم تغلق المناقشة. The government does not remove official examinations at this stage. ولا يؤكد سلوكهم الفوري. إنه مغري. ورأى رئيس الوزراء أن من الضروري الانتظار لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار المعلن سينفذ بفعالية. وفي جميع الحالات، لن تتمكن الدورة من البدء في المواعيد المقررة أصلا في أواخر حزيران/يونيه أو أوائل تموز/يوليه. سيتوجب على وزارة التعليم إعادة تقييم الوضع الأمني، وتحديث بيانات موقع المرشحين، والتشاور مع الجهات الفاعلة التعليمية قبل العودة إلى الحكومة بقرار نهائي.

وقف إطلاق النار كشرط سياسي

وقد ساد اجتماع مجلس الوزراء للمرة الأولى بالتسلسل الإقليمي. وأشار نواف سلام إلى أن الحكومة تعمل منذ بداية الحرب من أجل تأمين اعتقالها والحد من الأضرار التي لحقت بلبنان ولبنان. وأعرب عن أمله في أن يؤدي إعلان وقف إطلاق النار المتفاوض عليه بين واشنطن وطهران إلى وضع حد للوفيات والتدمير والتشريد والمعاناة التي تراكمت منذ التصعيد. وشكر رئيس الحكومة أيضا الجهات الفاعلة التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة، مع تجنب تقديم الإعلان كضمان تم الحصول عليه بالفعل.

هذا الحذر يعكس موقف بيروت الحساس ويتأثر لبنان باتفاق لا يوقعه مباشرة. وتدعي إيران أن الجبهة اللبنانية مدرجة في وقف الأعمال العدائية. وتواصل إسرائيل الدفاع عن حريتها في العمل ضد حزب الله. وتسعى الولايات المتحدة إلى حماية حل وسط إقليمي يستهدف أيضا أورموز، والطاقة النووية الإيرانية، وأسواق الطاقة. ولذلك يجب على الحكومة اللبنانية تحويل إعلان دبلوماسي إلى واقع محلي: وقف الإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، والحد الأدنى من استئناف الحياة المدنية.

وربط نواف سلام هذه التسلسلة بأولويتين وطنيتين. الأول هو مواصلة المفاوضات الجارية في واشنطن لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق سراح السجناء. والثاني هو الإعداد لإعادة البناء، بدعم من البلدان العربية والشركاء الدوليين. وهذه الصلة أساسية. ولن يكون لوقف إطلاق النار ذا قيمة سياسية للبنان إلا إذا سمح بعودة السكان إلى بلداتهم وقراهم، ثم إصلاح المنازل والطرق والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية.

الاستعراضات الرسمية: قرار مؤجل، غير مهجورة

وكان ملف الامتحان الرسمي محورياً للدورة. لعدّة أيام، العوائل، إدارة المدرسة وطلاب العزوبية كانوا يعيشون في حالة من عدم اليقين. هل ستستمر المحاكمات على الرغم من الحرب؟? هل يجب أن نبلغهم؟? هل ينبغي منح شهادات المدارس كخيار استثنائي؟? وأقر رئيس الوزراء بانتشار الشائعات والتفسيرات. He said he followed up with the Minister of Education, Rima Karami, throughout the previous days.

ويستند النهج إلى ثلاثة مبادئ. الأول هو حماية المستوى التعليمي في لبنان. The government wants to preserve the value of official certification, which remains important for access to university, foreign files and the credibility of the school system. والمبدأ الثاني هو سلامة الطلاب. The authorities do not want to expose candidates to dangerous routes, centres in unstable areas or long trips to a country still under threat. والمبدأ الثالث هو تكافؤ الفرص. وهناك طالب مشرد من الجنوب، وهو مرشح يعيش في منطقة مفخخة ومرشح في منطقة هادئة، ليس في نفس الظروف التحضيرية.

لهذا رفضت الحكومة قراراً متسرعاً ويسمح التأخير بكسب بضعة أيام من المراقبة. كما أنها تتيح لوزارة التعليم اختبار الجدوى العملية للامتحانات. وستحتاج السلطات إلى معرفة مكان المرشحين، أي المراكز التي يمكن فتحها، والطرق الممكنة، وعدد الطلاب الذين يتأثرون مباشرة بالسفر، وما هي الضمانات الأمنية التي يمكن الحصول عليها. ومن ثم يصبح القرار التعليمي قراراً للأمن الوطني.

يدافع ريما كارامي عن مبدأ الإنصاف

ورحب وزير التعليم ريما كارامي بقرار التأخير. وشددت على ضرورة إعادة القضية إلى الوزارة، ثم إلى مجلس الوزراء، بعيداً عن المناخ المربك الذي أزعج الطلاب. وقالت إنها ترى أنه ما كان ينبغي وضع المرشحين أبدا في مركز مثل هذه المناقشة الفوضوية عندما يتعين عليهم التركيز على إعدادهم. إن اختيار الحكومة لا يغلق القضية. It opens a short re-evaluation, conducted on two axes: السلامة و التزلج.

وأعلن الوزير عن عقد اجتماع تثقيفي موسع عن طريق التداول بالفيديو، مع رابطات المعلمين، واتحادات المدارس الخاصة، وممثلي المدارس العامة والمدارس في المناطق الخطرة. والهدف من ذلك هو دراسة نتائج كل سيناريو: الصيانة مع التأجيل الصغير، أو إلغاء الاختبارات، أو منح شهادات مدرسية. وأعرب ريما كارامي عن تفضيله لإيجاد حل للحفاظ على الامتحانات، إذا سمحت الظروف بذلك. ولكنه أكد من جديد أيضا أن الأمن له الأسبقية على أي اعتبار آخر.

ولا تزال حجة النزاهة في صميم تدخله. The Ministry stated that it had up-to-date information on the location of candidates. وأجريت أول عملية متابعة في أوائل حزيران/يونيه. ويجري حالياً تحديث جديد. This data should help to avoid a student being forced to travel a long distance or cross a dangerous area to reach an examination centre. ولذلك فإن تنظيم الاختبارات سيتوقف على جدول زمني نظري أقل مما يعتمد على رسم خرائط حقيقية للتلاميذ والطرق والمخاطر.

بديل حساس: شهادات مدرسية

ويظل خيار الشهادات المدرسية مفتوحا رسميا. وسيتم تفعيله إذا جعلت الظروف الأمنية الامتحانات مستحيلة. لكن الحكومة والوزير يريدان أن يتجنبا الاختيار عن طريق التقصير بسرعة كبيرة وفي النظام اللبناني، تتمتع البكالوريا الرسمية بقيمة رمزية وعملية قوية. وهو يمثل تصديقاً وطنياً يختلف عن إصدار شهادة بسيطة من كل مؤسسة. يستعاض عنه بالشهادات يمكن فهمه على أنه تدبير وقائي. ويمكن أيضا النظر إليها على أنها تدهور في قيمة الدبلوم.

هذا التوتر يفسر تحذير الحكومة ومن شأن تقديم الشهادات أن يحمي الطلاب من السفر المحفوف بالمخاطر. غير أن ذلك سيثير مسائل تتعلق بالإنصاف المؤسسي، والاعتراف الأكاديمي، والمصداقية في الخارج، والمقارنة بين الطلاب. الحفاظ على الامتحانات سيحافظ على قيمة الدبلوم ولكن هذا يتطلب ضمانات أمنية لا تتحكم فيها الدولة سيطرة كاملة. ولذلك يواجه لبنان معضلة نموذجية للأزمات الطويلة: تجنب التضحية بالمستقبل المدرسي للطلاب مع رفض تعريضهم للخطر.

الغرض من تأجيل بضعة أيام هو الحفاظ على كلا الخيارين. وفي حالة وقف إطلاق النار، يمكن تنظيم دورة مناسبة. If the strikes resume or the displacement areas remain too unstable, the certificates will become a possible solution. ودعا الوزير الطلاب إلى مواصلة الدراسة، مشيراً إلى أن التحضير ليس مضيعة للوقت. وحتى في حالة التكيف، يتطلب القبول في الجامعة معرفة قوية. This message aims to prevent the psychological dropout caused by uncertainty.

مجلس الوزراء بين الطوارئ والإدارة

ولم تقتصر الدورة على الحرب والامتحانات. وقال وزير الإعلام بول موركوس إن المجلس وافق على معظم البنود المدرجة في جدول أعماله. وتتعلق عدة قرارات بالإصلاح الإداري والرقابة العامة وإدارة الهياكل الأساسية الأساسية الأساسية. قد يبدون تقنيين ومع ذلك فإنها تعطي إشارة إلى استعداد الحكومة لمواصلة تشغيل الدولة على الرغم من الأزمة.

ووافقت اللجنة على الطلبات المتعلقة بالمفتشية المركزية. وأذنت بتنظيم مسابقة مغلقة لتعزيز نواب المفتشين. كما قبلت المنافسة المحدودة لملء الشواغر التقنية في العديد من عمليات التفتيش العامة، بما في ذلك الهندسة والصحة والاجتماعية والزراعية. وهذا أمر هام لأن هيئة التفتيش المركزية لا تزال واحدة من أهم أدوات الرقابة الإدارية اللازمة في بلد تتعلق فيه الإصلاحات التي يتطلبها المانحون مباشرة بالشفافية والمشتريات العامة ونوعية الإدارة.

ووافقت الحكومة أيضا على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل إنشاء شركة لنقل هيكل مطار بيروت الدولي. This decision comes at a time when Rafic Hariri Airport is at the heart of security, economic and tourist concerns. ويمكنها أن تعد إطارا جديدا للإدارة أو الإدارة أو الإطار المؤسسي يكون أكثر ملاءمة لتشغيل هذه الهياكل الأساسية الاستراتيجية. غير أنها ستتطلب ضمانات للشفافية والرقابة العامة والاستقلال لمنع الإصلاح من أن يصبح مجرد تحول إداري.

مصرف لبنان، الأسعار والنفايات: إشارات أخرى

ووافق المجلس أيضا على طلب من مصرف لبنان بالدخول في عقد مع شركة دولية متخصصة لمراجعة الحسابات بالاتفاق المباشر. وتتمثل مهمتها في تعقب الأموال المنقولة من خلال دراسة نقلها من حساب استشاري إلى فرز الشركات أو الأطراف الثالثة. وهذا جزء من سياق زيادة الضغط على الشفافية المالية، والامتثال، والقائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والطلب على إمكانية تتبع التدفق. وهو يوضح أيضا ضرورة أن يبيّن مصرف لبنان أنه يستطيع فحص الحركات المشبوهة بأدوات دولية.

The Ministry of Economy has obtained the adoption of a draft decree amending certain provisions of Decree 7137 to active the National Price Policy Council. وفي بلد يتسم بالتضخم، والانهيار النقدي في الماضي، والدولار بحكم الواقع، وضعف الأسر المعيشية، يمكن أن يصبح هذا المجلس أداة لتتبع الأسعار. غير أن فعاليتها ستتوقف على وسائلها الحقيقية، وقدرتها على جمع البيانات، والتعاون مع التجار، وإمكانية التمييز بين الزيادات المفرطة، وتكاليف الاستيراد، وأثر أزمة أمنية.

وقد حصلت وزارة البيئة، من جانبها، على الموافقة على مرسوم تنفيذي يتعلق بالقانون المتكامل لإدارة النفايات الصلبة لعام 2018. هذه القضية قديمة It affects municipalities, landfills, sorting, collection, costs and public health. وفي بلد تغذي فيه أزمات النفايات بصورة منتظمة الغضب الاجتماعي، قد يكون من المفيد اعتماد تشريعات تنفيذية. ولكن، كما هو الحال مع القرارات الأخرى، سيتم تنفيذ الاختبار. ولن يغير أي معيار بدون تمويل، بدون بلديات قادرة على التصرف ودون رقابة على العقود، الحالة على أرض الواقع.

الحكومة التي توفر الوقت

ويكشف اجتماع مجلس الوزراء عن طريقة: توفير الوقت دون تعليق الإجراءات العامة تماما. وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، تأمل الحكومة، ولكنها لا تعلن انتهاء الحرب. وفي الامتحانات الرسمية، يؤجل، ولكنه لا يحذف. وعند إعادة البناء، يعلن تعبئة في المستقبل، لكنه ينتظر الأرض للسماح بالعودة. وفيما يتعلق بالمسائل الإدارية، فإنها تتقدم باتخاذ قرارات تقنية، في مجالات التفتيش والمطار والمراجعة المالية والأسعار والنفايات. ويمكن انتقاد هذه الطريقة باعتبارها متحفظة للغاية. كما أنها تستجيب للواقع: فالدولة اللبنانية تقرر في بيئة تفلت منها بارامترات عديدة.

ويتمثل الخطر الرئيسي في الانتظار المطول. ولا يمكن للطلاب أن يظلوا معلقين إلى أجل غير مسمى من قرار. العائلات المشردة لا يمكنها الانتظار لأسابيع حتى يعرفوا ما إذا كان بإمكانهم العودة ويجب على المدارس أن تنظم مدرسيها ومراكزها وجداولها. الجامعات تنتظر النتائج وينتظر المانحون خطط التعمير. الإدارات تنتظر التعليمات والتمهيد مفيد فقط إذا أدى بسرعة إلى قرار واضح.

للامتحانات، الجدول الزمني سيكون ضيقا. وسيتعين على الإدارة التشاور مع الحكومة وخرائطها وتقييمها والعودة إليها. وسيتعين عليه أن يشرح القرار المختار بمعايير بسيطة: الأمن، النزاهة، المستوى التعليمي، الجدوى اللوجستية. وسيتعين عليه أيضا تجنب موجة جديدة من الشائعات. وفي فترة حرب، تصبح المعلومات الرسمية شكلا من أشكال الحماية. الطالب الذي يعرف ما ينتظر يمكنه أن يستعد طالب سلم إلى الشائعات يلتقط.

أراد مجلس الوزراء إرسال إشارة متوازنة. إنه لا يضحي بشهادة العازب الرسمية إنه لا يضحي بالأمن أيضاً وقال إنه ينتظر أن يعرف ما إذا كان وقف إطلاق النار قائماً إلا في البيانات. وفي الأيام المقبلة، ستقاس قيمة هذا التحوط بثلاثة علامات ملموسة هي: حقيقة وقف الأعمال العدائية، وإمكانية العودة التدريجية للمشردين، وقدرة وزارة التعليم على اقتراح حل عادل للمرشحين الذين درسوا بالفعل أكثر مما ينبغي تحت ضوضاء الطائرات بدون طيار والتنبيهات.