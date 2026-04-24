محكمة النقض: فرانسيس خلف هاججار

The appointment of Judge Pierre Francis as Acting Attorney General of the Court of Cassation opens a transitional phase at the head of the highest prosecutorial office in Lebanon. The magistrate succeeded Judge Jamal Hajjar, who had reached the age limit and was called to retired on Saturday, 25 April. ومن المتوقع أن يتولى مهامه يوم الاثنين، بوصفه أعلى رتبة بين قضاة مكتب المدعي العام المأذون لهم بالعمل في غضون ذلك.

وهذه الخلافة تحدث في وقت حساس بالنسبة للمؤسسة القضائية. ولا تزال عدة ملفات ثقيلة في نطاق مكتب المدعي العام أو في مداره الإجرائي. The most exposed remains the explosion of the port of Beirut, transmitted at the end of March to the Attorney General for advice. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات المالية المتعلقة بالحاكم السابق لبنك لبنان، رياض سلامي، ومتابعة القرارات التي اتخذها جمال حجار في ملفات القاضي غها أون، والعديد من القضايا المصرفية والمالية التي لا تزال تتبعها مكاتب الادعاء.

بيير فرانسيس لا يعيد هذه القضايا كقاض تحقيق وهو يتولى مهمة النائب العام بالنيابة، و، معها، سلطات مكتب المدعي العام أمام محكمة النقض. ولذلك فإن دوره سيتوقف على المركز الإجرائي لكل قضية: الآراء، والمقتضيات، والطعون، ومتابعة الإجراءات العامة، والتنسيق مع المدعين العامين المتخصصين، أو الإحالة إلى القضاة المختصين.

تعيين بالإنابة بعد مغادرة جمال حاججر

أعلن تعيين بيير فرانسيس يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل. The magistrate, previously a General Advocate at the Court of Cassation, was appointed as interim Attorney General following the departure of Jamal Hajjar. ويصل هذا الأخير إلى الحد الأقصى للسن ويجب قبوله رسميا في التقاعد يوم السبت 25 نيسان/أبريل.

المدير الجديد سيشغل منصبه يوم الاثنين. والصيغة التي اختيرت هي صيغة التصرف، ريثما يتم تعيين الحائز. اختيار بيير فرانسيس مستند على رتبته في التسلسل الهرمي لمكتب المدعي العام. He is presented as the highest ranking among the magistrates who can assume this responsibility.

هذا الحل يتجنب شغور منصب رئيس مكتب المدعي العام وهي لا تتناول مسألة تعيين المدعي العام الحالي. وهي تحكمها آلية مؤسسية مستقلة، من خلال قرار يتخذه مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير العدل، وفقا للقواعد المنطبقة على هذه الوظيفة.

ومن ثم يتم الانتقال في مرحلتين. ويغطي الطوارئ الإدارية المؤقتة. ولا يزال الاختيار السياسي والمؤسسي لحامله مفتوحا. وفي غضون ذلك، سيمارس بيير فرانسيس الامتيازات المرتبطة بالوظيفة، ما لم يقرر فيما بعد تغيير الحالة.

الدور المركزي لمكتب المدعي العام

مكتب المدعي العام في محكمة النقض يحتل مكاناً رئيسياً في المنظمة القضائية اللبنانية إنها تمثل قمة مكتب المدعي العام وهي تعمل بدعم من المدعين العامين في محكمة النقض وتحافظ على التنسيق مع المدعين العامين الماليين والعسكريين والمستأنفين.

ويجوز للمدعي العام لمحكمة النقض الحصول على الملفات وصياغة الآراء وإصدار الطلبات ورصد الإجراءات العامة والتدخل في الإجراءات الحساسة. غير أنه ليس قاضي تحقيق. He does not conduct the investigation in the same way as an investigating magistrate seized of a criminal case.

وهذا التمييز هام في الخلافة الحالية. ولا تُنقل جميع الحالات تحت بند جمال حاججر آلياً وكاملاً إلى أيدي بيير فرانسيس. ما يتم نقله هو سلطة مكتب المدعي العام والأفعال التي لا تزال متوقعة من تلك السلطة في الحالات التي تحتفظ فيها بالولاية القضائية.

ولذلك سيُطلب إلى النائب العام بالنيابة الجديد أن يدير الملفات بدرجات متفاوتة من التقدم. ويحتاج البعض إلى مشورة أو طلب. ويوجد آخرون بالفعل مع قاضي تحقيق أو في ولاية قضائية أخرى. أما الآخرون فيتعلقون بالمتابعة الإدارية للقرارات التي يتخذها مكتب المدعي العام.

ملف ميناء بيروت، أول اختبار

The case most immediately associated with the succession is that of the explosion of the port of Beirut of 4 August 2020. وفي نهاية آذار/مارس، أغلق قاضي التحقيق طارق بيتار تحقيقاته وأحال القضية إلى النائب العام لمحكمة النقض لتقديم المشورة بشأن الأسس الموضوعية والملاحظات والطلبات الممكنة.

ويوجد في هذه الحالة نحو 70 شخصا، وفقا للمعلومات المقدمة خلال عملية النقل. وتضم عدة آلاف صفحة وتغطي واحدة من أكثر الكوارث فتكا في تاريخ لبنان المعاصر. وأدى الانفجار إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة آلاف آخرين وتدمير جزء كبير من العاصمة.

دور مكتب النائب العام، في هذه المرحلة، هو فحص القضية وإعادتها إلى منصبها قبل قاضي التحقيق يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية. ويمكن أن تؤدي هذه المرحلة إلى توجيه اتهام إلى المحكمة المختصة وإحالتها إليها، وفقا للقرارات التي يتخذها قاضي التحقيق.

إذا لم يكتمل هذا التحليل وقت مغادرة جمال حجارة، بيير فرانسيس يرثه كنائب عام مؤقت. وسيتعين عليه بعد ذلك ضمان استمرارية الامتحان، دون تغيير دور القاضي بيتار. وبالتالي يصبح ملف الميناء أول اختبار واضح للانتقال إلى مكتب المدعي العام.

ملف شركة Riad Salamé و Optimum Invest

وتتعلق المجموعة الثانية الحساسة بالحاكم السابق لبنك لبنان، رياض سلامي. واضطلع جمال حججر بدور مباشر في اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2024، بعد استجوابه، بما في ذلك الاشتباه في ارتكاب جرائم مالية تتعلق بالاستثمار على الوجه الأمثل. وتتعلق الوقائع التي تم بحثها بالمعاملات المالية التي أجريت خلال الفترة التي كان فيها رياض سلامي رئيسا للمصرف المركزي.

وبعد إلقاء القبض، أحيلت القضية إلى المدعي العام المالي ثم إلى قاضي التحقيق المختص. وجرت محاكمة رياد سلامي بسبب أفعال قدمتها مصادر قضائية، بما في ذلك اختلاس الأموال العامة أو التزوير أو الإثراء غير المشروع أو المعاملات المالية المشبوهة. الحاكم السابق دائماً يطعن في التهم الموجهة إليه.

The Optimum case then continued its travel before the competent courts. وفي نيسان/أبريل 2025، بلغ القاضي اللبناني مرحلة إجرائية بإصدار قرار افتراضي يمهد الطريق للتهمة. In September 2025, Riad Salamé obtained bail with a travel ban, according to judicial information.

ومن ثم، فإن بيير فرانسيس لا يستأنف النظر في القضية كما لو كان هو القاضي الذي تم الاستيلاء عليه. وهو يتولى مهام مكتب المدعي العام في القضايا التالية: متابعة الإجراءات العامة، الطلبات الممكنة، سبل الانتصاف الممكنة، التنسيق مع مكاتب المدعين العامين الأخرى، مراقبة التدابير التي تدخل في اختصاص مكتب المدعي العام.

العناصر المالية الأخرى المتصلة بمصرف لبنان

(سلامي) ليس مقصوراً على (أوبتيم Invest). وشملت الإجراءات في لبنان وفي الخارج أيضاً جوانب مالية أخرى، بما في ذلك الرسوم المفروضة على شركتي فوري وشركات مرتبطة بأخ الحاكم السابق راجا سلامي. وقد قدمت هذه الإجراءات عدة طلبات للمساعدة المتبادلة والتحقيقات الأوروبية.

The French, German and Luxembourg authorities have investigated suspicions of illicit enrichment and money laundering involving Riad Salamé, relatives and associated structures. وكانت لهذه القضايا انعكاسات في لبنان، حيث يمكن طلب مكتب المدعي العام على رسائل التفويض، أو طلبات التعاون القضائي أو التدابير ذات الصلة بالملاحقات القضائية المحلية.

الإرسال إلى (بيير فرانسيس) هنا يتعلق بالمهمة، ليس قراراً سبق إعلانه. The new Acting Attorney General may be required to follow up on actions still pending if requests for mutual assistance, domestic remedies or procedures go through the Public Prosecutor ‘ s Office.

وترجع حساسية هذه الحالات إلى بُعدها الاقتصادي والسياسي. وقد أثرت الأزمة المالية اللبنانية تأثيرا عميقا على الجهات الوديعة والمصارف والدولة. ولذلك فإن أي قرار يتعلق بالحاكم السابق لمصرف لبنان لا يزال خارج الإطار القضائي.

متابعة القرار المتعلق بجهاد عون

وشهد جمال حجارة أيضا مروره بقرار مثير للجدل بشأن القاضي جهادا أوون، المدعي العام للاستئناف في جبل لبنان. In June 2024, he decided to divest her of the files she was investigating and sent a circular to the security services asking them to stop carrying out her instructions in old or new cases.

وأدى ذلك إلى خلاف عام وقضائي. (غهادا أوون) تحدّى هذا التدبير ووجده غير قانوني كما انتقدت المنظمات والجهات الفاعلة السياسية القرار أو دافعت عنه، وفقاً لقراءتها لدور القاضي في المسائل المالية والمصرفية.

بالنسبة لمكتب المدعي العام لا تقتصر المسألة على نزاع شخصي بين القضاة وهو يتعلق بتنظيم مكتب المدعي العام، والتسلسل الهرمي بين مكاتب المدعين العامين، وتنفيذ التعليمات الموجهة إلى الشرطة القضائية، وتوزيع الملفات المالية التي كانت في السابق مسؤولية المدعي العام في جبل لبنان.

بيير فرانسيس يرث الاطار الاداري والقضائي الذي أنشأه هذا القرار بقدر ما سيضمن استمرارية مكتب المدعي العام. He may be confronted with challenges, requests for clarification or procedural follow-up related to the files withdrawn from Ghada Aoun.

السجلات المصرفية والمالية ذات الصلة

وفيما عدا الحالات الأكثر شهرة، لا يزال مكتب المدعي العام مهتماً بالقضايا المالية التي تشمل المصارف أو رؤساء المؤسسات أو تحويل الأموال أو الجرائم الاقتصادية المزعومة. وفي إطار جمال حاججار، أُبلغ عن عدة قرارات تتعلق بالدعوى أو حظر السفر أو المقاضاة في القطاع المصرفي.

وأحد الأمثلة التي ذكرت في الصحافة هو الرئيس السابق لمجلس إدارة مصرف الائتمان، تاريك خالف، الذي كان خاضعا لاستدعاء وحظر سفر في حالة ذُكرت فيها شكوك بشأن الاحتيال والزيف وغسل الأموال والاحتيال الضريبي. وكما هو الحال في حالات أخرى، تظل الوقائع المبلغ عنها خاضعة لافتراض البراءة.

ليس كل هذه القضايا سيتم التعامل معها مباشرة من قبل بيير فرانسيس. Some of them are under the jurisdiction of investigating judges, financial prosecutors or specialized courts. ولكن مكتب النائب العام يحتفظ بدور التنسيق والتوجيه وأحيانا اللجوء. وعلى هذا النحو، يمكن دعوة المدعي العام المؤقت الجديد إلى التدخل.

وسيتولى المودعون والجهات الفاعلة الاقتصادية رصد الاستمرارية بصفة خاصة. ولا يزال لبنان يعاني من انهيار مالي في عام 2019 من القيود المصرفية والاتهامات بالتحويلات المحظورة. قرارات النيابة العامة في هذا المجال يمكن أن تكون ذات قوة رمزية.

الخلافة التي لا تعلق الإجراءات

تقاعد جمال حجارة لا يوقف الإجراءات الجارية. The files do not disappear with the departure of a magistrate. They remain in the judicial circuits where they were placed. The function of interim prosecutor-general makes it possible to avoid a break in the treatment of the acts expected of the prosecutor.

السؤال أكثر عن الإيقاع ويجب أن يكون المدير الجديد على علم بالملفات، وتحديد حالات الطوارئ، والتحقق من المواعيد النهائية، وتحديد الأولويات. وتتطلب الأعمال التجارية الكبيرة، مثل ميناء بيروت، فحصا شاملا. وتتطلب الشؤون المالية أيضا تأبينا تقنيا للعملات المصرفية والمحاسبية والدولية.

ومن ثم يتولى بيير فرانسيس مهامه بتوجيه تهمة فورية. وسيتعين عليها ضمان الاستمرارية، دون إعطاء انطباع بالانتعاش الارتجالي أو التباطؤ الإداري. مكتب المدعي العام في مفترق طرق القضايا التي ينتظر فيها الضحايا عائلاتهم ومتقدمو الطلبات والمتقاضون والسياسيون إجراءات واضحة.

فترة التمثيل قد تستمر لبضعة أيام، بضعة أسابيع أو أكثر، حسب قدرة المدير التنفيذي على تعيين شاغل. وكلما طالت هذه الفترة، أصبح دور بيير فرانسيس حاسما في الإدارة اليومية للملفات الحساسة.

الحدود المؤقتة

والطبيعة المؤقتة للولاية مهمة. بيير فرانسيس لديه السلطات اللازمة لتشغيل مكتب المدعي العام ولكن تركيبه ليس نفس النطاق السياسي للتعيين النهائي. أولا، يهدف إلى استمرارية الخدمة القضائية.

ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثيران. ويمكنها أن تشجع الإدارة الرشيدة، مع التركيز على الإجراءات الأساسية والمواعيد النهائية الإجرائية. كما يجوز لها أن تؤجل بعض القرارات الحساسة إذا كانت السلطات تنتظر تعيين مدع عام. وسيتوقف على توقيت الملفات ووضعها.

In the port file, excessive expectation would expose the public prosecutor to strong criticism, due to the years of blockade already accumulated. وفي المسائل المالية، سيجري أيضا رصد أي تباطؤ، لأن الرأي العام يربط هذه الإجراءات بمسألة الإفلات من العقاب الاقتصادي.

وسيتعين على المدعي العام المؤقت الجديد إيجاد توازن. وسيتعين عليها أن تحافظ على الإجراءات القانونية الواجبة، وأن تحترم دور القضاة المحتجزين، وأن تحول دون أن يصبح العمل أساسا للتجميد. The Judicial continuity is the first obligation to take up office.

الملفات (فرانسيس) تُدعى لتتبعها

الملفات التي أرسلها أو يتبعها مكتب المدعي العام يمكن تمييزها في عدة فئات. المجموعة الأولى تتعلق بقضايا يتوقع فيها رأي مكتب المدعي العام. The port of Beirut is one of them, following the closure of the investigation by Tarek Bitar and the transfer of the file to Jamal Hajjar.

وتعالج المجموعة الثانية القضايا المالية المعروضة بالفعل على القضاة أو المدعين العامين الآخرين، ولكن في ظلها يحتفظ مكتب المدعي العام بدور في الرصد أو طلب الاستئناف. وتندرج في هذه الفئة الإجراءات المتعلقة برياض سلامي والعمليات المالية لبنك لبنان.

وتتعلق المجموعة الثالثة بالقرارات المتعلقة بتنظيم مكتب المدعي العام، بما في ذلك متابعة الإجراءات المتخذة ضد جهادا أوون. وتتعلق هذه المسائل بالانضباط الوظيفي، وبتنفيذ تعليمات قوات الأمن، وتقسيم الملفات بين المدعين العامين.

وتشمل المجموعة الرابعة القضايا المصرفية، والشكاوى المالية، وطلبات التعاون القضائي التي تجتاز أعلى مستويات الادعاء. هذه القضايا أقل وضوحاً من الميناء أو (سالامي) لكنها تساعد على تحديد مصداقية مكتب النائب العام في فترة من الطلب الكبير على المساءلة.

عملية انتقال تحت المراقبة

إن تعيين بيير فرانسيس يأتي في جو من التوقعات القوية نحو العدالة. ملف الميناء لا يزال جرحاً مفتوحاً لأسر الضحايا ولا تزال الشؤون المالية مركزية بالنسبة للمودعين ولصورة الدولة. كما أدت التوترات الداخلية داخل الجهاز القضائي إلى إضعاف الثقة في المؤسسة.

مغادره جمال حججر تسلسل بدأ بعد نهاية فترة سلفه ترك وراءه قرارات مهمة، لا سيما في قضية (سالامي) وفي إدارة النزاعات حول بعض مكاتب المدعين العامين. وترك أيضاً الملفات غير المكتملة التي يتعين على خلفه المؤقت أن يتولى متابعتها.

تولى بيير فرانسيس مهامه في موقف استراتيجي. ويتمثل التحدي الأول في ضمان استمرارية الإجراءات. والثاني هو توضيح أولويات مكتب النائب العام والثالث هو الحفاظ على انتظام الحالات الأكثر حساسية، بحيث تستند الخطوات التالية إلى أفعال سليمة قانونا.

وسيتوقف المستقبل أيضا على السلطة التنفيذية. ولا يزال تعيين محام عام كامل معلقا. وفي غضون ذلك، سيعمل مكتب المدعي العام تحت مسؤولية بيير فرانسيس، مع جدول أعمال منشغل بالفعل: ميناء بيروت، والملفات المالية المتصلة بمصرف لبنان، ومتابعة القرارات المتخذة ضد جهاد عون، والإجراءات المصرفية لا تزال مفتوحة.