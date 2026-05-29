إن محاصرة على الساحل الجنوبي للبنان، على بعد نحو ٨٣ كيلومترا جنوب بيروت أو صور أو سور بالعربية، هي واحدة من أقدم المدن التي تسكنها البشرية باستمرار. عاصمة (كازا) المهجورة هذه مدينة (فينيكي) تحمل ضمنها سلسلة من التاريخ. وفقاً لـ (هيرودوس) المؤرخ اليوناني الذي زارها حوالي 450 بي سي. يُعتقد أن صور قد تأسست حوالي عام 2750 قبل الميلاد. B.C., a dating corroborated by archaeological excavations revealing levels of occupation dating back to the early third Millennium BC. J.C. محرقة من الأساطير والاحتجاجات، رأت الإمبراطوريات تزحف من الفينيقيين إلى العثمانيين، عبر الرومان والقشور. كجزء من تراث (يونيسكو) العالمي منذ عام 1984 لبقاياه الإستثنائية، (تاير) يجسد قدرة الحضارة البحرية التي انتشرت على البحر الأبيض المتوسط.

منشأ الفينيزي وازدهار البحر

أول آثار للاحتلال البشري في (تاير) تعود إلى العصر البرونزي القديم، حوالي 2750 BC، عندما ظهرت المدينة كواجهة بحرية مزدهرة. بنيت في الأصل على جزيرة صخرية حيث كان إسمها شبه الشبيه « الثور » بمعنى « روك » وعلى جزء قاري يُدعى « بالتيروس » أو « آنسيان تايرس » تم تمييزه بموقعه الإستراتيجي الذي يحميه السهام الطبيعية والمياه المتوهجة وحررت من مصر إلى القرن الرابع عشر بكالوريوس، بالتدريج، أن تصبح، في القرنين العاشر والتاسع، المتروبوليس المهيمن في فينيشيا، حتى جارتها سيدون.

تاير مدين بإشعاعه إلى عبقريه البحري. تيريان فينيكس، الملاحون الناشطون، أسس العديد من المستعمرات عبر البحر الأبيض المتوسط: Carthage in 814 BC. J.C. (وفقاً للتقاليد، من قبل الأميرة إليسا، أو ديدون في أساطير رومانية)، أو كاديز في إسبانيا، أو ليكسوس في المغرب. ووفرت هذه المضادات احتكاراً فعلياً للتجارة البحرية، وتصدّر خشب الدرك من لبنان، والزجاج، والمنسوجات، والفلزات الثمينة. The city is also credited with the invention of purple dye, extracted from the murex, a marine mollusc. هذه « الأرجواني من (تاير)، الأرجواني الإمبريالية المحجوزة للنخبة، كانت تساوي أكثر من وزنها بالذهب ورمزية الطاقة الملكية.

الأساطير المحيطة صور مع حجاب أسطوري: وسيكون مسقط رأس اليورو (أعاده زيوس، معطيا اسمه إلى القارة)، وإخوانه كادموس (مخترع الأبجدية المفترضة) وفينيكس، وكذلك نقطة انطلاق ديدون نحو كارثاج. وكان معبد ملكارت، وهو ديفنة تراثية معادلة للهيركليز اليونانيين، ملجأ رئيسيا زاره الحجاج من جميع أنحاء العالم.

المرفأان: قلب المدينة النابض

مثل أي مجتمع فينيكي كبير، كان لتايير ميناءين طبيعيين، محمية بمياه الكسر والأبراج. إن ميناء سيدونيان، في الشمال، يتجه نحو سدون والطرق التجارية في ليفانت، يتزامن اليوم مع ميناء صيد الأسماك الحديث. ووفر الميناء المصري الجنوبي، الذي يواجه مصر وأفريقيا، مأوى للسفن التي تحمل بضائع غريبة. وهذه البنى التحتية، التي حفرت في الصخرة وتعززت بالحيوانات الضخمة، سمحت لأساطيل كبيرة – تصل إلى 100 سفينة وفقا لبعض التقديرات القديمة.

غير أن هذه الموانئ تواجه تهديدات معاصرة. ومن المرجح أن تؤدي مشاريع الهياكل الأساسية الحديثة للميناء، بما في ذلك التمديدات والتجفيف، إلى إلحاق أضرار برفوف البقايا المغمورة، مثل فطائر وحطام الفينيق القديمة. Associations such as the International Association to Save Tyre campaign for their preservation, emphasizing the importance of these sites for underwater archaeology.

دور محوري في التاريخ الكتابي

تاير يحتل مكاناً فريداً في السترات. في القرن العاشر. B.C., during the reign of Hiram I (969-936 B.C. لقد عقدت المدينة عهداً قريباً مع ملك إسرائيل. ويؤمــد هــرم خشب الســادر والسيبــر مــن لبنان، والمهندسين المعماريين – بما في ذلك هرم عبيف الشهيرة، والمعلم برونزر وماسون – والعمال المهرة لبناء معبد القدس المكرس للياهوه. In return Solomon gave up territories and agricultural commodities (1 Kings 5-9). This cooperation illustrates the commercial and cultural links between Phoenicians and Hebrews, as Tyre exports not only materials but also architectural know-how influencing sacred art. ويشير الكتاب المقدس أيضا إلى الأميرة جيزبيل، ابنة تريان الملك إيثوباال الأول، زوجة أهاب من إسرائيل، رمزا للحرب والنزاعات الدينية.

مقاعد ابتدائية: من نابوشودونسور إلى ألكسندر

صورت (تاير) مقاومته الشريرة للغزاة وفي القرن السادس، أيد المجلس حصاراً يبلغ من العمر 13 عاماً (585-573 B.C.) من جانب نيبوشادنزار الثاني من بابل، الذي فشل على الرغم من تدمير البر الرئيسي. The city, protected by its insularity, did not fall, but was weakened.

الحلقة الأكثر شهرة لا تزال غزو الكسندر العظيم في 332 BC. J.C. رفض الإستسلام، دافع آل (تايريان) عن جزيرتهم المذهلة. الكسندر، رجل عبقري، كان لديه 800 متر و 200 متر على نطاق واسع بنيت، باستخدام حطام المدينة القارية. After seven months of siege, the city was taken; 8,000 inhabitants died, 30,000 were sold in slavery. هذا الدوق، رمل على مر القرون، بالتأكيد حول الجزيرة إلى شبه جزيرة، تشكيل المشهد الحالي.

من الإمبراطوريات المتعاقبة إلى العصر الحديث

After Alexander, Tyre joined the Seleucid Empire (200 BC). B.C.), then Roman (64 BC). (بي سي)، حيث تزدهر كمستعمرة. لقد بنى الهيرود العظيم متلازمة فرس النهر – أكبرها في العالم القديم، بطول 480 متراً – من الحمامات الحرارية، وصخرة، وشارع مستعمر تمهيداً بالرخام. Under the Byzantines, it became an important Christian centre; (أوريغين) دُفن هناك حوالي 254 رطل. J.C.

وقد استقبلها العرب في عام 638، ثم انتقلت إلى الصليبيين في عام 1124، وأصبحت معقلاً لمملكة القدس حتى عام 1291، عندما حلقها الماملوك. وفي ظل العثمانيين (1516-1918) تراجعت، ولكنها أبقت ميناءها. في القرن العشرين، مع استقلال لبنان، شهد (تاير) إنعاشاً، وإن كان متأثراً بنزاعات (غزو إسرائيلي في عامي 1978 و 1982، حرب عام 2006).

نموذج اليوم: التراث الحي والتحديات

Today, Tyre is home to about 200,000 inhabitants, a mixture of Shiite, Sunni and Christian communities. ومواقعها الأثرية – التي يقطنها نكروبوليس البايس بسباقها الروماني، وشعلة الانتصار، والهيبوم والحمامات – تجتذب آلاف الزوار. Unesco classifies two zones: المدينة القديمة في شبه الجزيرة والنيكروبوليس القاري. وعلى الرغم من التهديدات التي يتعرض لها التحضر والنزاعات الأخيرة، لا تزال صور شهادة حية على الإبداع البشري، حيث يتحاور في التاريخ الفيني مع الحاضر.