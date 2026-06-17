مذكرة من إسلام أباد: لبنان في قلب صفقة إيران – الولايات المتحدة الأمريكية

Hat –ولا يقتصر مشروع مذكرة إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران على الأسلحة النووية والجزاءات ومضيق أورموز. ويشير البند الأول صراحة إلى لبنان والوقف الدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وضمان السيادة اللبنانية. ويمكن أن تصبح هذه التركيبة أداة رئيسية في بيروت، ولكن فقط إذا أسفرت عن انسحاب إسرائيلي يمكن التحقق منه من جنوب لبنان.

إن النص المقدم كمذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية يضع لبنان في قلب حل وسط أوسع بكثير. وهي ليست مجرد وثيقة عن الأسلحة النووية أو الجزاءات أو مضيق أورموز الإيرانية. ومن الفقرة الأولى، تشير إلى الوقف الدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتضيف صيغة هامة لضمان السلامة الإقليمية اللبنانية وسيادتها. ويغير هذا البيان النطاق السياسي للنص.

ولا تزال الوثيقة، في هذه المرحلة، مسودة تعزى إلى المناقشات بين واشنطن وطهران. ولذلك ينبغي قراءتها بحذر. وليس لها قيمة المعاهدة إلى أن يتم التوقيع عليها ونشرها رسمياً وتأكيدها بواسطة آلية قانونية. ولكن هيكله يلقي الضوء بالفعل على أولويات الطرفين. وتحصل إيران على تسجيل السيادة، ورفع الجزاءات، والإفراج عن أموالها، وإعادة فتح البحر. وتحصل الولايات المتحدة على التزام نووي، وهو وضع قائم خلال المفاوضات وإطار للرصد. ويحصل لبنان على ذكر حاسم ولكنه غير كاف إذا لم يكن مصحوبا بانسحاب إسرائيلي يمكن التحقق منه.

الترجمة الكاملة لمذكرة إسلام أباد

مذكرة تفاهم بين إسلام أباد وجمهورية إيران الإسلامية.

وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، بحسن نية، في التاريخ التالي.

الفقرة 1

إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب حلفائها في الحرب الجارية، تعلنان، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتلتزمان الآن بعدم شن أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما، والامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة ضد بعضهما البعض، وضمان السلامة الإقليمية للبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق الختامي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وكذلك الأحكام الأخرى لهذه الفقرة.

الفقرة 2

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية باحترام سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية والامتناع عن التدخل في شؤونهما الداخلية.

الفقرة 3

وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما على الأكثر، يمكن تمديده بموافقة متبادلة.

الفقرة 4

وبعد توقيع مذكرة التفاهم هذه مباشرة، ستشرع الولايات المتحدة الأمريكية في رفع حصارها البحري وأي اضطرابات أو إعاقة ضد جمهورية إيران الإسلامية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يوما. وخلال هذه الفترة، ستستعيد جمهورية إيران الإسلامية حركة مرور السفن بما يتناسب مع مستويات حركة المرور قبل الحرب. وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بسحب قواتها من قرب جمهورية إيران الإسلامية في غضون 30 يوما من الاتفاق النهائي.

الفقرة 5

ولدى التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، مجانا لمدة لا تزيد على ستين يوما، من الخليج الفارسي إلى بحر عمان، والعكس بالعكس. وسيبدأ الاتجار بالسفن التجارية على الفور، وسيعاد في غضون 30 يوما، مع مراعاة حاجة جمهورية إيران الإسلامية إلى إزالة العقبات التقنية والعسكرية وتنفيذ إزالة الألغام. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية في المستقبل في مضيق أورموز، بالتشاور مع دول أخرى على حدود الخليج الفارسي، وفقا للقانون الدولي المنطبق والحقوق السيادية للدول الساحلية في مضيق أورموز.

الفقرة 6

وتلتزم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الشركاء الإقليميين، بخطة نهائية متفق عليها بين الطرفين لا تقل عن 300 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية. وستوضع الصيغة النهائية لآلية تنفيذ هذه الخطة في إطار الاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والأذون اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

الفقرة 7

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حد لجميع أنواع الجزاءات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن جميع الجزاءات الانفرادية للولايات المتحدة، الأولية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه في الاتفاق النهائي. وتدرك جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية الأهمية الحاسمة لمسألة إنهاء الجزاءات المذكورة أعلاه، وتعربان عن اعتزامهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

الفقرة 8

وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية من جديد أنها لن تحصل على أسلحة نووية أو تستحدثها. ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على حل مسألة مصير المواد المثرية المخزنة في آلية يتفق عليها الطرفان، وفقا للجدول الزمني المشار إليه في الفقرة 7، وهي الطريقة الدنيا للتحلل في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الجانبان على مناقشة موضوعات التخصيب وغيرها من المواضيع المتفق عليها بين الطرفين فيما يتعلق بالاحتياجات النووية لجمهورية إيران الإسلامية، على أساس الإطار القانوني الذي سيتفق عليه في الاتفاق النهائي. ويؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. وتعترف الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بالأهمية الحاسمة للمسائل النووية المذكورة أعلاه، وتعربان عن اعتزامهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

الفقرة 9

وفي انتظار الاتفاق النهائي، توافق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على الإبقاء على الوضع الراهن. وستحافظ جمهورية إيران الإسلامية على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي جزاءات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة.

الفقرة 10

وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم، فور التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، وحتى نهاية الجزاءات، إدارة خزانة الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والمشتقات، وكذلك لجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما إلى ذلك.

الفقرة 11

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو المحدودة لجمهورية إيران الإسلامية عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على إجراءات الإفراج عن هذه الأموال أثناء المفاوضات. وستُستخدم هذه الأموال، سواء أُبقيت في الحساب الأصلي أو نُقلت، على نحو كامل لأي مستفيد نهائي يعينه المصرف المركزي لجمهورية إيران الإسلامية. وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار جميع التراخيص والأذون اللازمة وفقا لذلك.

الفقرة 12

وتتفق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على إنشاء آلية تنفيذية لرصد التنفيذ السليم لمذكرة التفاهم هذه والامتثال في المستقبل للاتفاق النهائي.

الفقرة 13

وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، رهنا ببدء تنفيذ الفقرات 1 و 4 و 5 و 10 و 11 من هذه المذكرة، ومواصلة تنفيذ هذه التدابير، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي على الفقرات الأخرى حصرا.

الفقرة 14

وسيعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لبنان، أول مستفيد محتمل وأول بقعة عمياء

والجزء اللبناني من النص يكاد يكون كاملا في الفقرة الأولى. إنه قليل الحجم، لكن مهم جداً سياسياً والمذكرة لا تتعلق فقط بوقف إطلاق النار. وذكر الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وأضاف الالتزام بضمان السلامة الإقليمية اللبنانية وسيادتها. وهذه الصيغة أقوى من النسخ الغامضة التي اقتصرت على وقف الأعمال العدائية. وهو يعطي لبنان مركزا صريحا في الاتفاق.

وبالنسبة لبيروت، يمكن أن تصبح هذه الجملة دبلوماسية. وإذا وقعت الولايات المتحدة وإيران نصا يضمن السيادة اللبنانية، يصبح من الصعب تبرير الحفاظ على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان سياسيا. هذه لم تعد مجرد مطالبة لبنانية وهذا التعهد وارد في مذكرة بين واشنطن وطهران، من المقرر تأكيده في اتفاق نهائي ومصادقة عليه بقرار ملزم من مجلس الأمن. وسيتوقف النطاق القانوني على النص النهائي، ولكن النطاق السياسي كبير بالفعل.

والمشكلة هي أن الفقرة لا تفصل الطرائق. وهي لا تضع جدولاً إسرائيلياً للانسحاب. وهو لا يذكر عودة المشردين. وهي لا تحدد دور الجيش اللبناني أو اليونيفيل. لا يقول كيف سيتم تأمين القرى المدمرة كما أنه لا يحدد ما سيحدث إذا ادعت إسرائيل البقاء في جنوب لبنان إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله. ويتمثل الخطر الرئيسي للبنان في الفجوة بين الصيغة العامة وواقع الأرض.

ولذلك، يستطيع لبنان قراءة النص بطريقتين. الأول هو المؤيد: فالاتفاق يجسد أخيرا سيادته في التسلسل الإقليمي، الذي يمكن أن يرغم واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل. والنقطة الثانية حكيمة: فبدون جدول زمني، وبدون خريطة ودون آلية تحقق، يمكن للبنان أن يظل شرطا سياسيا دون أثر فوري. الإختبار لن يكون التوقيع وسيكون الانسحاب الفعلي، وصمت الطائرات بدون طيار، ونهاية التدمير، والعودة الحقيقية لسكان الجنوب.

ضغوط جديدة على إسرائيل

وبالنسبة لإسرائيل، فإن المذكرة ملزمة حتى إذا لم توقعها حكومة إسرائيل مباشرة. الفقرة الأولى تشير إلى الولايات المتحدة وإيران و الحلفاء في الحرب الجارية وتشمل هذه الصيغة ضمنا الجهات الفاعلة الإقليمية المشاركة في الجبهات المتصلة بالنزاع. إنها تضع إسرائيل أمام صعوبة وإذا وقعت واشنطن على الوقف الدائم للعمليات على جميع الجبهات وضمان السيادة اللبنانية، يصبح من الأصعب على إسرائيل أن تواصل عملياتها في جنوب لبنان بحرية دون أن تظهر كجهة فاعلة تتحدى الخط الأمريكي.

The text directly affects the Israeli doctrine of freedom of action. وتدعي إسرائيل أنها تريد البقاء في جنوب لبنان إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله. ويشير المسؤولون الإسرائيليون إلى وجود ومراقبة دائمين لبعض المناطق الحدودية. وتتحدث المذكرة عن وقف دائم للحرب والسيادة اللبنانية. هذان المنطقان يعارضان بعضهما البعض. واحد يبني منطقة آمنة تحت السيطرة الإسرائيلية. The other seeks to close all fronts in a regional context.

ويمكن لإسرائيل أن تحاول الالتفاف على هذا الضغط. ويجوز له أن يقول إنه ليس طرفا في المذكرة. ويمكنها القول بأن عملياتها هي دفاع عن النفس. It may condition any withdrawal to the disarmament of Hezbollah. ويجوز لها أيضا أن تطلب من الولايات المتحدة ضمانات إضافية في شمال إسرائيل. لكن الهامش السياسي يضيق. وإذا أراد ترامب أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران بنجاح، فإنه سيضطر إلى منع إسرائيل من تخريب الفقرة الأولى.

وهذا التوتر يمكن أن يسبب أزمة سياسية بين واشنطن وتل أبيب. لا يزال التحالف قويا، ولكن المصالح تنقسم. وترغب الولايات المتحدة في استقرار المنطقة، وإعادة فتح أورموز، وتجنب نشوب حرب أوسع نطاقا. وترغب إسرائيل في منع حزب الله وإيران من تقديم الصفقة نصرا. وبذلك يصبح جنوب لبنان أحد الأماكن التي ستقاس فيها القدرة الأمريكية على فرض الانضباط على حليفها.

الولايات المتحدة تحصل على مخرج ولكن بسعر الامتيازات الثقيلة

وبالنسبة للولايات المتحدة، تقدم المذكرة خروجا من الأزمة. إنه يوقف الأعمال القتالية، ويجمد برنامج إيران النووي، ويتجنب المزيد من النشرات العسكرية ويفتح مفاوضات لمدة 60 يوما. كما أنها توفر لواشنطن إطارا للرصد: تؤكد إيران من جديد أنها لن تستحدث أسلحة نووية، وتقبل مناقشة بشأن المواد المثرية، وتقبل مبدأ إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحد الأدنى من الحلول في الموقع.

لكن السعر السياسي مرتفع والولايات المتحدة ملتزمة برفع حصارها البحري، وإصدار إعفاءات النفط، وجعل الأموال الإيرانية المجمدة قابلة للاستعمال، وإنهاء الجزاءات وفقا لجدول زمني متفق عليه، والمشاركة مع الشركاء الإقليميين في خطة لا تقل عن 300 بليون دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران. وحتى إذا كانت هذه التدابير مشروطة بالاتفاق النهائي، فإن إدراجها في المذكرة يعطي طهران ميزة سردية فورية.

ويمكن لواشنطن أن تعرض هذه الامتيازات على أنها ثمن الاستقرار. وإعادة فتح أورموز أمر أساسي للاقتصاد العالمي. البرنامج النووي يتجمد ويتفادى السباق للتسلق ويؤدي وقف إطلاق النار على جميع الجبهات إلى الحد من خطر نشوب حرب إقليمية. وتستخدم آلية الرصد لرصد التنفيذ. ولكن المعارضة الأمريكية يمكن أن تقرأ النص بشكل مختلف: مثل سلسلة من الامتيازات الرئيسية الممنوحة لإيران بعد حرب فشلت في تحقيق أهدافها.

وتكتسي الفقرة 13 أهمية خاصة. وينص على أن تبدأ المفاوضات النهائية بعد بدء تنفيذ الفقرات 1 و 4 و 5 و 10 و 11. وبعبارة أخرى، يجب أن يبدأ وقف العمليات، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح البحر، والاستثناءات من النفط، والإفراج عن الأموال، قبل التفاوض على المسائل الأخرى. لذلك تحصل إيران على إجراءات ملموسة في المجرى. وتراهن الولايات المتحدة على أن هذه الإجراءات ستهيئ الظروف لإبرام اتفاق نهائي، ولكنها تخاطر بتقليل نفوذها في وقت مبكر جدا.

إيران تحصل على اعتراف استراتيجي

بالنسبة لإيران، النص هو انتصار دبلوماسي إذا تأكد. وهي تعترف بسيادتها، وتنص على رفع الجزاءات تدريجيا، وتمهد الطريق لإعادة تنشيط صادراتها من النفط، وتفتح صناديقها، وتنظم خطة اقتصادية ضخمة. كما أنه يسمح لطهران بتصوير الحرب كفشل في الضغط الأمريكي. إيران ليست مجبرة على الاستسلام وتفاوض مع واشنطن على أساس سياسي أعلى مما كان عليه قبل الصراع.

القضية النووية هي الحل التوفيقي الرئيسي لإيران وتؤكد طهران من جديد أنها لن تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. ووافق على مناقشة مصير المواد المخبأة المخزنة وأشار إلى التحلل الموقعي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كطريقة دنيا. وتحافظ هذه الصيغة على حصة من السيادة التقنية. وهو يتفادى صورة نقل مهين لجميع المواد خارج البلد. كما أنه يترك مناقشة مفتوحة بشأن الإثراء والاحتياجات النووية المدنية والإطار النهائي.

كما أن الفقرة 5 تعطي إيران دوراً مركزياً في أورموز. وتتعهد طهران بالسماح بالمرور الآمن للسفن التجارية، ولكنها تفعل ذلك بالتذكير بالحقوق السيادية للدول الساحلية وفتح حوار مع عمان والدول المشاطئة الأخرى. وهكذا، اكتسبت إيران اعترافا بدورها في إدارة الخدمات البحرية في المضيق في المستقبل. إنها ليست تفاصيل. The Strait of Ormuz becomes a subject of regional negotiations where Iran is no longer only accused of disrupting traffic. وهو مقدم بوصفه فاعلا ضروريا في أمنه.

وأخيرا، يحمي النص الصورة الإقليمية لإيران بذكر لبنان. وبوسع طهران أن تخبر حلفائها بأنها لم توقع اتفاقا فقط لجزاءاتها ونفطها. He can claim that the Lebanese front, Hezbollah and Lebanese sovereignty are included in the compromise. This dimension is important to avoid the accusation of abandonment. غير أنه لن يكون كافيا إلا إذا أصبح الانسحاب الإسرائيلي حقيقيا.

المواد النووية: صياغة ماهرة ولكنها غير كاملة

الفقرة 8 هي واحدة من أكثر الفقرات التقنية. وهو يتضمن ثلاثة عناصر. وتؤكد إيران من جديد أنها لن تستحدث أسلحة نووية. ويتفق الطرفان على تسوية مصير المواد الغنية التي تخزنها آلية متفق عليها. والطريقة الدنيا هي التحلل في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأخيرا، سيناقش الإثراء النووي الإيراني والاحتياجات النووية في الإطار القانوني للاتفاق النهائي.

وتتجنب هذه الصياغة المواجهة الفورية. وتحظى الولايات المتحدة بالتزام عام ضد الأسلحة النووية وبمناقشة بشأن المخزونات الغنية. وتتجنب إيران قبول التفكيك الكامل أو الانسحاب الكامل من الإثراء من المذكرة. The language refers the details to the final text. This makes it possible to sign quickly, but it delays the difficulties.

الخطر واضح وإذا لم يتفق الطرفان على مستويات التخصيب، والمخزونات، والطرد المركزي، وعمليات التفتيش، والمواقع الحساسة، والمواعيد النهائية، يجوز وقف الاتفاق في غضون 60 يوما. ويحد الوضع الراهن المنصوص عليه في الفقرة 9 من المخاطر المباشرة. وهو لا يمنع الاختلافات الموضوعية. ولذلك، لا تزال الطاقة النووية محتوية، ولكنها لم تحل بعد.

وبالنسبة لواشنطن، سيكون السؤال هو ما إذا كان التغوط في الموقع يكفي للحد من الخطر. وبالنسبة لطهران، يجب تجنب حل يُنظر إليه على أنه إهانة. وبالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون هناك حاجة إلى الوصول الحقيقي، وليس مجرد دور رمزي. وتوفر المذكرة هيكلا، ليس بعد نظاما كاملا للتحقق.

الأورام والجزاءات، القلب الاقتصادي للحل التوفيقي

وتشكل الفقرات 4 و 5 و 7 و 10 و 11 الأساس الاقتصادي للمذكرة. ونظّموا تسلسلاً: رفع الحصار البحري الأمريكي، وإعادة فتح حركة المرور التجاري في أورموز، والاستثناءات النفطية، وتحرير الأموال الإيرانية والتفاوض على نهاية الجزاءات. وهذه المجموعة هي التي تعطي النص قيمة فورية لطهران وللأسواق.

وتقضي الفقرة 4 بأن تبدأ الولايات المتحدة برفع الحظر عند التوقيع. وتدعو الفقرة 5 إيران إلى ضمان المرور الآمن للسفن التجارية لمدة 60 يوما دون تكلفة. وتقتضي الفقرة 10 من خزانة الولايات المتحدة إصدار إعفاءات من النفط الخام والمنتجات النفطية والخدمات المرتبطة بها. الفقرة 11 تجعل الأموال الإيرانية قابلة للاستعمال وفقا للمستفيدين الذين يعينهم المصرف المركزي الإيراني.

ويبين هذا المنطق أن الاتفاق يستند إلى إجراءات يمكن التحقق منها. السفن تمر أو لا تعبر وتصدر الإعفاءات أو لا تصدر. الأموال قابلة للاستخدام أو لا. تُرفع الجزاءات أو تُصان. وخلافا لبيان سياسي عام، يمكن قياس هذه العناصر بسرعة. وهذا ما يجعل الاتفاق هشا. ويمكن وصف أي إغلاق مصرفي أو حادث بحري أو إضراب إقليمي بأنه انتهاك.

وتضيف خطة 300 بليون دولار بعداً لإعادة الإعمار. الأمر ليس فقط بشأن تحرير التجارة وهو يتعلق بمنح إيران منظورا إنمائيا. ولا يزال يتعين تحديد الآلية. وسيتعين على الشركاء الإقليميين أن يوافقوا على المساهمة. رخص الولايات المتحدة يجب أن تسمح بالمعاملات ويمكن أن تصبح هذه النقطة من أكثر النقاط منازعة، لأنها ستعطي إيران هامشا اقتصاديا جديدا.

اتفاق يعتمد على قرار الأمم المتحدة

وتنص الفقرة 14 على قرار ملزم لمجلس الأمن. والغرض من هذا الاختيار هو إعطاء النص النهائي قوة دولية. وسيتيح هذا الحل التوفيقي الخروج من العلاقة الثنائية الوحيدة بين واشنطن وطهران. وسيشارك أيضا أعضاء دائمين آخرين في المجلس، بمن فيهم روسيا والصين. وبالنسبة لإيران، فإن هذا التصديق سيوفر ضماناً ضد انسحاب لاحق من الولايات المتحدة. وبالنسبة للولايات المتحدة، يمكنها أن توفر إطارا قانونيا لرفع بعض الجزاءات المتعددة الأطراف.

لكن هذه المرحلة معقدة ويتطلب أي قرار ملزم نصا محددا. وسيتعين عليها أن تتناول الطاقة النووية والجزاءات والسلامة البحرية وآليات الرصد ونتائج الانتهاك. وسيتعين عليها أيضا أن تتناول المسألة اللبنانية إذا تأكدت الفقرة الأولى. ولا تكفي صياغة غامضة بشأن لبنان. ومن شأن صياغة دقيقة بشأن الانسحاب الإسرائيلي أن تكون متفجرة سياسيا.

ولذلك سيصبح مجلس الأمن ساحة معركة دبلوماسية. ويمكن لروسيا والصين أن تؤيدا نصا يؤيد رفع الجزاءات في وقت مبكر. وتود الولايات المتحدة أن تحافظ على آليات العودة التلقائية في حالة وقوع انتهاكات. وسيسعى الأوروبيون إلى الحفاظ على دور الوكالة. وستضغط إسرائيل على القرار بعدم الحد من حرية عملها. وسيتعين على لبنان أن يحاول أن يثبت سيادته بطريقة عملية.

النقطة الحاسمة: تحويل الأحكام إلى آليات

ومذكرة إسلام أباد طموحة لأنها تسعى إلى تغطية جميع الجبهات. انها ليست مجرد نووية. وهو يؤثر على الجزاءات، والتجارة البحرية، والأموال المجمدة، وقوات الولايات المتحدة، والتعمير الاقتصادي، والأرموز، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولبنان. هذه قوته إنه ضعفه أيضاً وكلما زاد عدد المواضيع التي يتناولها النص، كلما زاد خطر عرقلة الزيادات.

وبالنسبة للبنان، فإن الخطر واضح. وينبغي أن تصبح الفقرة 1 آلية. وهناك حاجة إلى وضع جدول انسحاب إسرائيلي، ووقف عمليات الإضراب بصورة يمكن التحقق منها، وعودة المشردين داخليا، ودور محدد للجيش اللبناني واليونيفيل، وحظر أي منطقة عازلة مفروضة. وبدون ذلك، ستظل السيادة اللبنانية صيغة مفيدة ولكنها هشة.

وبالنسبة لإسرائيل، يتطلب الاتفاق خيارا. إما أنه يقبل الانضباط الأمريكي ويقصر عملياته على جنوب لبنان. إما أنه يتحدى روح النص ويخاطر بتدهور علاقته مع ترامب وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الصفقة تقدم مخرجا، ولكنها تطالب بالتحكم في حليفها الإسرائيلي بقدر ما هو خصمها الإيراني. وبالنسبة لإيران، فإنها تمثل اعترافا استراتيجيا، ولكنها تلزمها بتقديم ضمانات نووية وبحرية ملموسة.

ولذلك يفتح النص نافذة حقيقية. ويمكنها وقف الحرب وإعادة فتح أورموز وتخفيف الجزاءات ووضع لبنان في إطار دولي. ولكنها يمكن أن تفشل أيضاً إذا وقع كل منها على تفسيره الخاص. وفي الساعات القليلة القادمة، ستكون النقطة الأكثر حساسية ليس فقط مقدار الأموال، ولا التركيبة النووية. سيكون سؤالاً عما إذا كان الحكم على سيادة لبنان ينتج أخيراً انسحاب إسرائيلي مرئي في الجنوب.